И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением — Дмитрий Муратов, издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты». Дмитрий, добрый вечер!

Д.Муратов― Добрый вечер!

И.Воробьева― Происходящее сейчас между Россией и Украиной в части освобождения ряда людей — одни, которые находятся в заключении в России, другие, соответственно, на Украине — ну радостно же правда, что началось?

Д.Муратов― Конечно. И я помню все эти многочисленные споры, что вот этих нельзя освободить, потому что они не попадают под 8-й пункт Минских соглашений, а этих нельзя, поскольку еще не было суда, а этих нельзя, потому что они уже сидят, а эти не были участниками боевых действий. А в общем, огромное количество сложностей. А ведь обмен пленных, обмен по принципу всех на всех…

И.Воробьева― Как правильно сегодня сказали: каждого на каждого.

Д.Муратов― Каждого на каждого. Да, это точно абсолютно. Это важнейшая история для реализации Минских соглашений, то есть все-таки для того, чтобы мира стало больше, а смертей меньше. И помните этот лозунг французских студентов «Будьте реалистами — требуйте невозможного!». Вот в данном случае политики сумели не быть реалистами, а потребовать друг от друга, себя невозможного.

И офис Зеленского на Банковской и офис Путина в Кремле, они сделали максимально возможное. Я немного знаю подробности, о которых, наверное, не могу сейчас рассказывать, но гигантское спасибо одному из наших с тобой коллег, которые здесь неподалеку находится в здании радиостанции, огромное спасибо Татьяне Николаевне Москальковой, уполномоченной по правам человека.

И.Воробьева― Она тоже была в этом процессе.

Д.Муратов― Денисовой. Это уполномоченная по правам человека Украины. Они сделали огромную, гигантскую незаметную работу без всякого выхлопа, без всякого пропагандистского пиаровского этого выхлопа. Тяжелая, сложная абсолютно работа.

Хорошо работала молодая команда Зеленского. Конечно, видите, сегодня лидер партии «За жизнь» Медведчук и второй сопредседатель Рабинович — Рабинович даже в пятницу сало в СИЗО «Лефортово» привез узникам… Конечно, хотят показать, что партия Медведчука, которая много раз говорила о необходимости восстановления отношения с Россией, она в этом деле важна, но, заметьте, всё было проведено уже после выборов в парламент. То есть это не было напрямую предвыборным трюком.

И.Воробьева― Козырем.

Д.Муратов― Козырем, да. То есть не использовали судьбы людей для, условно говоря, повышения процента голосов, которые эта фракция могла получить в Раде. И это заслуга политиков той и другой стороны.

Я много помню про обмены пленных, и газета неоднократно этим занималась, в том числе, во время украинско-российских, как ни крути, событий, во время чеченской войны. Это были особые люди, которые занимаются обменом пленных. Полковник Бенчарский, подполковник Пилипенко, майор Измайлов, полковник Голубицкий. Была специальная группа в Чечне, которая этим занималась. Люди фантастического мужества, которым помогал Михаил Борисович Катышев — это тогдашний зам генпрокурора России. Тогда они поменяли несколько сот человек без увеличения объемов денег на рынке невольничества. Это сложнейшая, филигранная, тонкая работа.

А в нашем случае ведь еще было множество историй, которые упирались и в личности и в характеры самих заключенных. Тот же Сенцов…

И.Воробьева― Но они продолжают упираться, конечно. Процесс-то еще идет.

Д.Муратов― Упирался Вышинский, который хотел до конца доказать свою правоту. И его убеждало руководство его компании — я имею в виду Маргарита Симоньян, — и я знаю, его убеждал Алексей Венедиктов, что сначала нужно оказаться на свободе, а потом доказывать свою правоту. Он, в конце концов, неохотно, но очень жестко прислушался к аргументам.

То же самое с Олегом Сенцовым. Вы помните, он уже совсем доходил. Посмотрите блестящий фильм Аскольда Курова о Сенцове. Вы поймете, какой уровень трагедии, какая готовность умереть была в этом человеке. Тем не менее, я очень рад, что сумела и российская сторона не допустить этой смерти, и украинская сторона сумела привести свои аргументы.

Вообще, этот первый контакт — я не хочу перегревать рынок надежд, перегретые рынки надежд обычно рушатся, — но хочу сказать, что офисы Путина и Зеленского искренне меня порадовали как абсолютного сторонника обмена, как ты верно сказала…

И.Воробьева― Это не я, это Василий Уткин утром сегодня сказал. Мне очень запомнилось.

Д.Муратов― Вася, спасибо тебе большое. Ты абсолютно прав. Вот они не все и не любые, они каждый на каждого… Вот каждого на каждого — это очень хорошо. Каждого на каждого не по числу типа у меня каждые кончились, а у вас еще есть.



Д.Муратов: Их уже всунула тайная полиция в свою огромную пасть. Они уже почти перевариваются там

―

В смысле, что не мешками, не списками, а вот…

Д.Муратов― Да-да. Это очень важно для наших народов и для небольшого увеличения количества мира в бряцающей войной, хвастающейся возможностью развязать войну планете.

И.Воробьева― Есть еще одна сложность в этом процессе. О ней сегодня написал журналист, бывший депутат Рады Мустафа Найем про человека, которого зовут Владимир Цемах, если я правильно ударение ставлю, одного из свидетелей в процессе по делу о сбитом малазийском «Боинге». Считается, что это был человек, который прятал «Бук». Поэтому непонятно… Его требует Москва к нам, скажем так. И непонятно, что делать в этой ситуации.

Д.Муратов― Я не знаю, на каких источниках основывается Найем, но Павел Каныгин и газета что-то знают про историю с «Буком». На моей памяти — я не готов к этому вопросу — эта фамилия не всплывала. Другие фамилии у меня в памяти хорошо осели. Я полагаю, что в данном случае если у людей…

Вообще, посмотрите, что получилось, Ира. Вообще, оказывается, что у Москвы и у Украины существует — у руководителей стран — вторая сигнальная система. И это огромное достоинство. Они показали: «У нас есть вторая сигнальная система». Вот про что это событие. Можно разговаривать. Это означает, смогут, я думаю, сейчас договориться и про это. Во всяком случае, мне кажется, что это не помешает дальнейшей реализации 8-го пункта Минских соглашений.

И.Воробьева― А про МН17, я знаю, что у Паши Каныгина вышел совершенно невероятный подкаст, его можно найти, послушать. Он очень крутой.

Не могу не начать большую, огромную тему московских событий, так называемого «московского дела». Поскольку и завтра опять будут уличные события, планируются. И все-таки у нас единый день голосования не за горами. Мы будем с вами сейчас говорить и про нашего коллегу, поскольку Егор Жуков теперь является — ну, вы же поручились с Алексеем Венедиктовым…

Д.Муратов― Да, мы поделили эту ставку. Мы предложили Егору Жукову быть у нас ведущим видеоблога, и Алексей Венедиктов предложил ему похожую работу с тем, чтобы он был твоим коллегой. Мы работодатели, и мы ждем работника в офисе. Еще немного посидит — и зачтем за прогул.

И.Воробьева― Уже пора ему как-то выходить и работать.

Д.Муратов― Да. Насчет заложничества, и кто его держит в заложниках, я подробно расскажу.

И.Воробьева― Давайте тогда об этом и говорить. Поскольку Егор Жуков… понятно, что там есть и другие, безусловно, люди в «московском деле», но просто Егор Жуков — а) это олицетворяет и б) по нему есть ряд, скажем так историй. Я просто вижу, что у Дмитрия Муратова на столе фотографии, бумаги. Давайте начинать.

Д.Муратов― Мне кажется, что наши силовые структуры — Следственный комитет, тайная полиция — а последнее время у них было достаточно много серьезных косяков, а прямо скажем, больших скандалов. То находят деньги у полковника Захарченко, то у полковника ФСБ Черкалина. Они квартиры уже превращают в банковские ячейки, поскольку ни в одну банковскую ячейку десяток миллиардов не помещаются.

То выясняется, что сотрудники Следственного комитета, ведомства Александра Бастрыкина, крышуют, извините за термин, вора в законе Шакро Молодого, и часть высшего руководства Следственного комитета оказывается за решеткой.

И.Воробьева― Московского комитета. Без руководителей.

Д.Муратов― Московского, например. Пожалуйста. Я сегодня в видеоблоге на «Новой газете» — я о нем еще упомяну — сказал: знаете, приезжает на обыск спецподразделение ФСБ — мне кажется, это символом — на обыск они приезжают, вытащив из бронежилетов бронепластины и используют этот как кармашки, чтобы найденные доллары туда упаковать. Это огромный символ.

И.Воробьева― Давайте паузу ненадолго. И про этот символ сейчас поговорим.

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И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Муратов, Ирина Воробьева. И символы…

Д.Муратов― И вот эти скандалы вокруг силовых структур, мне кажется, они очень нуждались в том, чтобы закрыть их каким-то огромным достижением. Какие достижения обычно тайная полиция считает выдающимися?

И.Воробьева― Голунов?



Д.Муратов: У Москвы и Украины существует вторая сигнальная система

―

Обычно это раскрытие заговора, его разоблачение. Но если мы помним, то приблизительно такие заговоры раскрывали в 37–30-х годах. Это был одно из крупнейших дел о заговорах военачальников. Заговоры инженеров, заговоры рабочих, заговоры Промпартии. Ленинградское дело. Это крупные заговоры. И за заговоры обычно дают шило, этим шилом делают дырочку, в эту дырочку вкручивают орден. И если человек доживает до глубоко старости и умирает своей смертью, — на подушечке несут орден полученный за разоблачение заговора.

Вот так и сейчас. Мое глубокое личное убеждение в том, что силовые структуры решили предъявить президенту, политическому руководству страны заговор, разоблачить его и сделать так, чтобы у политического руководства страны практически не было пути назад. Заговор же масштабен.

И посмотрите на запись. Уже по федеральным каналам специальные службы распространили эту вещь про Егора Жукова. Я почему говорю про Егора Жукова? Это эталонное дело. Я бы хотел сказать про всех, кто сейчас сидит по этой 212-й и 318-й, 320-й. Вы, наверное, знаете, мы опубликовали — «Новая газета» и читатели «Новой газеты» — на Change.org большую петицию. Свыше 150 тысяч человек подписали, что это надуманное, заговорщическое дело надо прекратить.

Но, как говорили в одном фильме «О бедном гусаре замолвите слово», «дайте мне поручение, а уж особым я его сделаю». Так вот, как делали это поручение. Как разоблачить заговор особый.

И.Воробьева― Сейчас будет видео.

Д.Муратов― Вот посмотрите. Этот человек, которого вы сейчас видите на видео, представлен специальными службами. И это попадалось в деле, как Егор Жуков… Вот посмотрите, парень с часами. Видите, он стоит? Это вот Егор Жуков. А вот на этом видео Егор Жуков и тот парень с часами. Мы нашли видео, где она рядом.

И.Воробьева― Я сейчас на экране вижу. А можно еще раз показать этих двух людей?

Д.Муратов― Я сейчас покажу. Видите: вот Егор Жуков, а вот тот парень с часами.

И.Воробьева― Они оба в темном. Они оба в штанах каких-то таких…

Д.Муратов― Парень с часами. Вот смотрите, парень с часами, назовем его так.

И.Воробьева― Хорошо.

Д.Муратов― Всем видно, да? Видите? Это он приглашает выстроиться в шеренгу. Этот парень с часами встает в шеренгу вместе с ними и приглашает всех сцепиться локтями…

И.Воробьева― Какой парень с часами? Говорили, что это Егор Жуков.

Д.Муратов― И было сказано, что это Егор Жуков. И Егор Жуков ведет шеренгу, которую он сам выстроил, на прорыв полицейской цепи в Камергерском переулке, а цепь преграждает Камергерский переулок в районе Тверской улицы. Угол Камергерского и Тверской улицы. И вот этого человека — посмотрите, вот он — его нам выдают за Егора Жукова. Вот настоящий Егор Жуков, а вот они оказались на кадре вдвоем. Вот кого выдали за Егора Жукова, вот он идет, видите? А вот это идет Егор Жуков.

И.Воробьева― А можно скриншот? Я вижу его в руках. А можно мне посмотреть?

Д.Муратов― Можно. Нашему корреспонденту «Новой газеты», который снимал московские события во время всего этого дела, сопутствовала профессиональная удача. Профессионалам обычно сопутствует профессиональная удача. Мы, когда нам показали то видео, которое силовики демонстрировали руководству страны, руководству Москвы, распространяли в медиа, говорили: «Смотрите, заступники за Егора Жукова, что он вытворяет. Он реальный фигурант по 212-й «массовые беспорядки». Он на ваших глазах организует цепь, которая идет на прорыв полицейских!»

И мы начали отсматривать видео. Батюшки! Что же мы видим? Мы видим, что этот человек, которого выдали за Егора Жукова на наших кадрах, оказывается здесь. Вот он. А вот настоящий Егор Жуков.

И.Воробьева― Они же почти идеально похоже одеты: белая обувь, синие джинсы, черный верх.

Д.Муратов― Но ручаясь, Ира, это наши записи, это не у кого-то мы приобрели или нашли в сети. Это наши записи, нашего оператора. Спасибо тебе Г.Л. Он просил не называть имени.

И.Воробьева― Я поняла.

Д.Муратов― И мы это нашли. И вот это Егор Жуков. А вот это другой человек.

И.Воробьева― Ты справедливо заметила, что они очень похоже одеты. Конспирологи мне подсказывают: а вдруг этот человек специально оделся так же, как Егор Жуков? А вдруг его подобрали? Видите, у них волосы похожи, прически похожи.

И.Воробьева― Они правда, очень похожи.

Д.Муратов― Черный верх, синие джинсы, светлые кроссовки. Вдруг это специально для того, чтобы скомпрометировать одного из ярких студенческих лидеров ВШЭ? Но я не конспиролог и ты тоже ведь, Ира, Мы друг друга давно знаем.

И.Воробьева― Нет-нет, я как-то…

Д.Муратов― Поэтому уважаемый товарищ с часами, чье лицо мы закрыли, чтобы, не дай бог, не подставить этого человека, откликнись, пожалуйста. Откликнись Ирине Воробьевой. Она разыскивает и более серьезно пропавших людей в трудных ситуацией с «Лизой Алерт». Откликнись, пожалуйста, ей. Откликнись нам, в «Новую газету». Мы бы хотели с тобой поговорить. Мы надеемся, что ты обычный человек, который, может быть, насколько избыточно был активистом на этих событиях, а не специально подосланный, подготовленный человек. Я, например, в это верить не хочу.

И.Воробьева― Да нет, конечно. Никто не хочет в это верить.

Д.Муратов― Нет, и мы не хотим в это верить. Это просто случайно они оказались похожи. Но я еще раз хочу вам, друзья, чтобы всем было видно… Вот человек, которого выдавали… Это Егор Жуков. Это человек, которого выдавали за Егора Жукова. А вот Егор Жуков. Вот они рядом.

И.Воробьева― На одном кадре. Прямо буквально в метре друг от друга. Для тех, кто смотрит на с YouTube. Вы не видите, что показывает Дмитрий Муратов на своем айпаде, но…



Д.Муратов: Это очень важно для небольшого увеличения количества мира в бряцающей войной планете

―

Ну, просто поверьте мне на слово…

И.Воробьева― Нет, зачем на слово? Есть же чат YouTube, куда модераторы уже сбросили ссылочку на сайт «Новой газеты».

Д.Муратов― Дарю тебе эти фотографии.

И.Воробьева― Большое спасибо. Я правда, оставлю их себе на память и буду всем демонстрировать теперь. Вы можете, во-первых, по ссылке пройтись. Спасибо Юлии. Она в чат забросила эту ссылку. Там есть это видео. Для тех, кто не смотрит нас в YouTube, а только слушает по радио я вам очень рекомендую зайти на сайт «Новой газеты», посмотреть. Называется «Дмитрий Муратов» о деле Егора Жукова. А сюжет называется: «Давайте закончим заговор спецслужб против нашего будущего». Там вы найдете всё: и то, что показывал Дмитрий Муратов со всеми кадрами, с видео этим, как раз ровно с тем кадром, где парень с часами и Егор Жуков на одной фотографии.

Д.Муратов― Спасибо большое за эту ссылку. Я хотел еще добавить. Я уже ссылался сегодня на мой любимый фильм Рязанова и Горина «О бедном гусаре замолвите слово». Там есть замечательный диалог между тогдашним представителем Следственного комитета Мерзяевым, который придумывает фальшак под названием «Заговор против государя» с покушением на какую-то влиятельную ложу в театре, если вы помните сюжет.

Там есть показательный диалог. Чиновник по особейшим поручениям говорит актеру: «А может, тебя, голубчик по этому фальшивому делу повесить?» На что ему актер в исполнении Леонова говорит: «Ваше сиятельство, а веревки-то фальшивыми не делают». На что чиновник по особым поручениям Мерзяев гениально отвечает, он говорит: «Голубчик, для такого дела, — для этого фальшака, — мы и настоящей веревки не пожалеем».

Вот они придумали фальшивый заговор, а статью настоящую. А в СИЗО он сидит в камере настоящей. И срок ему хотят пришить настоящий. И на этом не останавливаются. Посмотри, что дальше делают и будут делать с другими. Вы извините, я рассказываю про Егора, поскольку нам повезло с этим видео, но я имею в виду всех молодых людей: и Данилу Конона и Беглеца и всех, кто там сейчас находится…

И.Воробьева― Там много, 14 человек.

Д.Муратов― Надо обязательно говорить про судьбы всех этих людей. Потому что с ними о одинаковой методике будут себя вести, вот по какой. Посмотрите, вот эта вещь — организация массовых беспорядков, конечно, рассыплется. Говорят, что ее уже из дела изъяли, поскольку всплыли наши вот эти записи.

И.Воробьева― А вы же передали все равно, я там понимаю?

Д.Муратов― Передали, передали. И руководству страны тоже постарались это довести. Но отпускать-то не хочется. Ведь их уже всунула тайная полиция в свою огромную пасть. Они же уже почти перевариваются почти там. Вытаскивать их оттуда не хочется. Поэтому, чтобы не менять меру пресечения, сейчас заказана экспертиза, чтобы этим людям вменить экстремизм, и, не меняя меру пресечения, по другим поводам оставить их сидеть в СИЗО. Эти экспертизы заказаны экспертам, которые будут готовы под чем угодно подписаться. Мы знаем всех этих экспертов, графологов…

И.Воробьева― Знакомая история, да.

Д.Муратов― Мы все это очень неплохо знаем. А самое главное мы знаем, что уже в ВШЭ пришли для того, чтобы изъять курсовые, эссе Егора Жукова…

И.Воробьева― Ну да, все работы Жукова.

Д.Муратов― Сейчас будут, поскольку было «телефонное дело» — у людей же во время этих событий изымали телефоны, залезали в их чаты, обманным путем забирали пароли — будут смотреть, какие им допущены высказывания.

Егор, вообще-то, пацифист и яростный сторонник ненасильственный протестов. Но сейчас будут искать, чтобы предъявить ему экстремизм. Давайте уже выпускайте. Хватит, прокололись… Не может проявить закон, так проявляйте милосердие.

И.Воробьева― Это особым мнением Дмитрия Муратова. Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Муратов, Ирина Воробьёва здесь, в этой студии. Поговорили про «московское дело» — точнее, про дело Егора Жукова. Понятно, что там очень много людей, но давайте вернёмся к тому, с чего всё началось. Началось, вообще-то, с выборов в Мосгордуму. Совершенно неожиданно выборы такого масштаба превратились в такое. Сейчас мы наблюдаем, что а) не зарегистрировали практически никого, б) начинают дальше сниматься, и последнее (хотя должно быть первым) — некоторые всё ещё сидят по административным делам.

Например, Яшин сидит 5-й раз подряд по очередному административному аресту. И когда он выходит из спецприёмника и включает телефон в режим видеозаписи, уже зная, что там будет, видит там 2-й оперативный полк, все эти улыбки на лицах сотрудников. Такое ощущение, что все играют в какую-то уже знакомую всем игру и всем это уже как-то: ну ладно, чо. Но это же не «ладно, чо», правда же? Это же уже 5-й подряд административный арест. Это же какое-то издевательство над человеком.

Д. Муратов― Ира, я согласен с тобой. И вот что я особенно хотел бы подчеркнуть. Я часто и много (в том числе, я был у Яшина ещё в его первый срок в ОВС на Мневниках) езжу проверять условия содержания административно задержанных в ОВД как член Общественного совета. Я хочу сказать: ребята, это ведь совсем не шутки. Ведь бытует какое-то такое мнение людей, у которых есть свой толчок, душ, диван, переключатель и кондишен, что ничего, скоро выйдет. 10 дней, месяц? Ерунда. Люди там по 10 или по 25 лет без права переписки. На самом деле это заключение, это жёстко, тесно, тоскливо. Это, например, как у Милова в камере ещё 3 сильно курящих, всё время курящих человека.

Там стараются придерживаться правил. Там, безусловно, нет какого-то жестокого обращения со стороны персонала вот этих полицейских учреждений. Они стараются всё делать по инструкции и регламенту. У меня нет вопросов. У меня не было, кстати, и замечаний по содержанию от заключённых. Но тот же Милов справедливо говорит, когда там круглосуточно курят и фактически негде гулять: «Меня же подвергали лишению свободы, но не пыткам». Это очень серьёзные истории. И не надо тут улыбаться, не надо говорить, что это День сурка и что состав пошёл по обороту. Все эти хохмаческие шутки людей, у которых нет опыта, которые там не были, которые не знают, как это лязгает, закрывается… Я хочу тебе сказать, слава Богу, что лето не жаркое — для них смягчён климат. Поэтому это реально жестокое обращение, это избыточное наказание и нечего даже добавить.



Д.Муратов: Офисы Путина и Зеленского искренне меня порадовали как абсолютного сторонника обмена

―

В связи со всем этим — с арестами, с уголовным делом — что вообще нужно делать 8-го числа, не очень понятно. Вот будут выборы в Мосгордуму. Что будет делать в этот день Дмитрий Муратов?

Д. Муратов― В округе, где голосую я, кандидат, за которого я был бы готов голосовать (я голосовал за него на выборах в Госдуму) — это Гудков. Его там нет. Поэтому мне голосовать не за кого и я голосовать не буду.

И. Воробьева― А как же «умное голосование», «прокатим Единую Россию»?

Д. Муратов― Вы знаете, так много дурного говорят про «умное голосование», что я, честно говоря, уже просто не хочу больше в этом участвовать. Вы знаете, Ира, вот сейчас Венедиктов заходил к нам в студию и сказал, что снялся режиссёр Бортко. И понятно, что тогда Беглов остаётся без конкурентов, поскольку Бортко реально отжал бы у него голоса людей в возрасте, людей с советским прошлым. Вот так бы получилось. И ещё неизвестно, на чьей бы стороне была беседа. Но Бортко вручил собачье сердце как факел свободы господину Беглову. А к чему нас призывало «умное голосование»? Проголосовать за Бортко.

И. Воробьева― Фактически да.

Д. Муратов― Умное голосование призывало, например, проголосовать за коммунистов, которые ходят со знамёнами и портретами Иосифа Сталина — палаческими портретами, красиво нарисованными, красиво нарисованного палача. Или проголосовать за «Справедливую Россию». Если я правильно помню, 14 августа 2013 года (прошло 6 лет) Левичев из «Справедливой России», глава фракции «Справедливой России», болгаркой взламывал штаб-квартиру Навального на выборах в мэры. А теперь Навальный приглашает меня за него голосовать.

Я не буду их осуждать, это их политическая тактика. Я скажу, Ира, свой медицинский вывод. Мне тут попался в руки учебник по психологии брезгливости. Вот люди испытывают эмоцию отвращения и стараются не прикасаться, стараются сторониться тех вещей, которые вызывают у них омерзение. А зачем они это делают? Потому что они таким образом сохраняют своё физическое здоровье, а следовательно, сохраняют душевное здоровье. Или сохраняют душевное и таким образом сохраняют физическое. Поэтому я за брезгливость, за политическую брезгливость. А дальше уж пусть кто-то абсолютно доверяет этой политтехнологии «умного голосования», кто-то больше доверяет своему чутью. Ради Бога. Я точно ни к чему призывать не буду. Я в связи с этими выборами призову к другому.

Вы знаете, наш с вами товарищ, наш обозреватель Евгений Бунимович, блестящий поэт, блистательный учитель, умница, уполномоченный по правам человека — он в Гольяново. Он известен всем как замечательный педагог и поэт. Человек абсолютно безукоризненной репутации. Он представляет «Яблоко». Он уже был в Московской городской Думе 2 созыва и сделал массу полезного для московских детей, для московских школ. С ним баллотируется, как всегда, скрытый, латентный единоросс Балыхин, получивший на свою избирательную кампанию от неизвестных фондов 35 миллионов рублей. И от имени Бунимовича начали раскидывать листовки с эмблемами «Яблока», где грубо, мерзко подталкивают людей к мысли «а не педофил ли у нас Бунимович?».

И. Воробьева― Что?!

Д. Муратов― Да! Там написано: «Я люблю всех детей. Я люблю детей, которые не вписываются в большинство. Особенно я люблю детей геев и лесбиянок». Да-да. Листовки с эмблематикой «Яблока» раскиданы по почтовым ящикам. Их раскидывают какие-то специально нанятые люди. Внизу делаются выводы: я, Бунимович, особенно люблю детей. Они специально используют вот эту ласковую, приторную, профессионально сделанную мерзкую лексику для того, чтобы породить сомнения: господи, а вдруг Бунимович маньяк? Как, у нас гольяновский маньяк Бунимович! А Бунимович — честнейший человек, благодаря которому в этом Гольяново в школах будет прекрасно. И родители, и дети смогут к нему обращаться за срочной помощью. Им в Гольяново просто повезёт с Бунимовичем.

Это не всё. Ира, я тебя сейчас рассмешу — я же могу сделать тебе подарок? Я тебе сейчас стихи прочитаю. Бунимович лет 40 назад написал, на мой взгляд, отличные стихи. 30-40 лет назад — короче говоря, конец 70-х, 80-е. Он, молодой, длинноволосый, и вся эта прекрасная компания московских поэтов. Он написал:

Пили водку, пили пиво,

Одевались некрасиво.

Раздевались некрасиво —

Но зато неторопливо.

Стихи-то, вообще-то, про достоинство и молодость. Так вот с этими стихами ходят люди на разные избирательные кампании и говорят: «А Бунимович-то алкоголик. Он пьёт водку!».

И. Воробьева― И раздевается!

Д. Муратов― Может, он ещё и эксгибиционист? Он ещё и раздевается! Кстати, мы эти стихи печатали к юбилею Жени.

И. Воробьева― Нам тут слушатели пишут, что видели эти листовки. Какой кошмар!

Д. Муратов― Слушайте, ребята в Гольяново! Я ни за кого не призываю…

И. Воробьева― Ховрино, не Гольяново.

Д. Муратов― Ховрино. Я не призываю ни за кого там голосовать. Это неправильно — скажут, что надо снимать Бунимовича с выборов, потому что за него голосует неоплаченный избирательным фондом Муратов. Поэтому я просто скажу: когда у вас, ребята, есть кандидат Балыхин, который так компрометирует своего оппонента, знайте — в этом человеке живёт гнусность. Пожалуйста, не ошибитесь!

И. Воробьева― Не перепутайте.

Д. Муратов― Не перепутайте, да. Но стихи прекрасные.

И. Воробьева― Стихи прекрасные, да, но это, конечно… А потом вы удивляетесь, почему тот же самый Бортко снялся с выборов. И все остальные люди. А коммунист, который снялся в округе Яшина? За которого тот предлагал голосовать. В общем, что с этим делать? Как новый политический цикл, новый предвыборный цикл, так мы получаем всё это в полной мере. Это же не чёрный пиар, не предвыборные технологии. Это не политтехнологии — это вообще не похожая ни на что история.

Д. Муратов― Ты бы хотела, чтобы я что тебе ответил?

И. Воробьева― Сказал бы «да» и мы бы пошли дальше.

Д. Муратов― Да, пошли дальше.

И. Воробьева― У нас есть ещё 2 минуты. Я понимаю, что тема серьёзная, но 2 минуты. Но тема серьёзная. В этом году мы увидели много разных документальных и не очень фильмов, которые рассказывали нам про события, про которые мы, в принципе, мало что знаем — про Чернобыль, про «Курск». И вот скоро у нас годовщина Беслана — 15 лет. Я знаю, что «Новая газета» выпустила документальный фильм. Можно для наших слушателей — я хочу, чтобы они его посмотрели — почему в таком формате и что в этом фильме?

Д. Муратов― Газета открывала в Беслане свой корпункт, участвовала в расследовании событий в Беслане. Милашина, Боброва, Рачёва… Наша прекрасная (царствие ей небесное) Эльвира Горюхина вела там уроки литературы, пытаясь вернуть детей в школы — и вернула, кстати говоря. Это наша большая боль. По тому, что помним мы — может быть, мы не всё помним точно. Сегодня один прекрасный человек, который здорово помогает больным детям в Беслане, позвонила и сказала, что там у нас в фильме очень неточно упомянута её фамилия. Мы сегодня будем с этим разбираться и непременно будем поправлять, если сделали что-то не то.

Но у нас там выступили уникальные люди. Савельев — профессор, доктор наук, тот человек, который был в комиссии по расследованию Беслана. Он взрывотехник. Иногда так бывает, что человек — взрывотехник, попадает в эту комиссию и видит, что произошло со взрывами на самом деле. Он специалист в области взрывов. У нас там впервые после всего этого говорит Руслан Аушев, Раф Шакиров, который был снят после великого номера, выпущенного его газетой «Известия» — тоже вспоминает, как это было. Мы там рассказываем про девочку Фатю. Её там назвали живым памятником — кому-то это покажется удачным, кому-то неудачным, Но это сильно сказано. Фатя, которой нужна помощь, которая выжила в том теракте. Там много реконструкций. В общем, посмотрите это кино.

И. Воробьева― Посмотрите обязательно это кино на сайте «Новой газеты». Спасибо большое! Особое мнение Дмитрия Муратова.

Д. Муратов― В общем, стартаперы против сатрапов.

И. Воробьева― Точно!