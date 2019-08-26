Т. ТРОЯНСКАЯ― Добрый день! В студии Татьяна Троянская, вы слушаете «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях журналист Андрей Константинов.

А. КОНСТАНТИНОВ― Доброе утро!

Т. ТРОЯНСКАЯ― Не так много времени осталось до выборов, поэтому давайте начнем с них. Вы были советником Полтавченко, помнится.

А. КОНСТАНТИНОВ― Я был советником губернатора.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, наверное, не к каждому вы бы пошли в советники? Наверное, он был вам симпатичен.

А. КОНСТАНТИНОВ ― Полтавченко – хороший человек, но при нем в последние годы ничего не происходило.

А. КОНСТАНТИНОВ― Он по-прежнему мне симпатичен. Он — милый человек, главная проблема которого состояла в том, что он не хотел быть губернатором. Но это как жениться без любви. Человек, который заступает на этот пост, должен алкать власти. Без этого ничего не получится. Полтавченко – хороший человек, но при нем в последние годы ничего не происходило. Об этом все уже говорили открыто. Зато, повторюсь, человек хороший и читающий, что редкость в наше время. На мой вопрос о любимом писателе, Георгий Сергеевич назвал Артема Веселого, чем поверг меня в шок. Большинство народу даже не знает, кто это такой. Но, как говорила моя учительница по литературе, обильное чтение рождает безволие.

А. КОНСТАНТИНОВ ― обильное чтение рождает безволие.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Полтавченко ушел, и пришел новый руководитель. Способен ли он на что-то? Он – это вот та «немолодая шпана», которая сотрет всех с лица земли?

А. КОНСТАНТИНОВ― Как сказал один давно известный мне человек, а он, в свою очередь, давно знает Беглова: «Не обращай внимания, зато водопроводчик он – чудесный! Вот он изберется, закончится весь этот шалман, связанный с публичными выступлениями, и вы все увидите, какой он чудесный хозяйственник». Я вам в этом смысле скажу, что из предложенных валетов и дам, конечно, никакой альтернативы у Беглова нет. Надо понимать, что Петербург – это не съемочная площадка, не танцпол и не политический клуб.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А почему же этот водопроводчик себя не показал в уборке снега?

А. КОНСТАНТИНОВ― Я ведь не пресс-секретарь Александра Дмитриевича, вы вопрос этот лучше к Госпоже Карпушиной (прим. Пресс-секретарь ВРИО губернатора Санкт-Петербурга) и обратите.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Да я бы к самому Александру Дмитриевичу обратилась! Но кроме Инны Карпушиной, с ним никто из журналистов не общается.

А. КОНСТАНТИНОВ― Со снегом везло не всем в этом городе. Я хорошо помню две лютые зимы, которые достались Валентине Ивановне. Веселые были времена, я с детьми на санках катался в ту пору. Но большинству горожан тогда было невесело.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Особенно тем, кто не выжил.

А. КОНСТАНТИНОВ― Им особенно! Но вы уж так краски не сгущайте, горожане мрут каждую зиму.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Но не всегда от снега и от того, что плохо убирается город.

А. КОНСТАНТИНОВ― И не самые катастрофические зимы приводят к травмам и прочему. Сказать, что Валентина Ивановна была плохой хозяйственницей, не повернется язык, наверное, ни у кого. Она была более-менее на своем месте. Она как Карлсон летала в небе над городом, но снег для нее стал абсолютной катастрофой. В конечном итоге, думаю, именно он стоил ей карьеры, потому что все были недовольны. Ко мне в АЖУР однажды Чуров приехал, ситуация была анекдотичная. Захожу я в наш конференц-зал, Чуров сидит босиком, а носки сушатся на батарее. Валентина Ивановна страшно переживала по поводу этого снега, но ничего сделать не могла. У меня был показательный случай, когда я к ней на приеме подошел и говорю: «Валентина Ивановна, мы сидим на улице Зодчего Росси, эта улица – одна из достопримечательностей города, по ней иностранцы ходят, туристы, но сейчас она выглядит как во время войны. Сугробы во дворах». Она при мне хватает телефон, чуть ли не матом разговаривает. По возвращении моём на эту улицу там уже вовсю работала техника. Но через два дня все вернулось на круги своя.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, вы же понимаете, что здесь виновата команда, собранная Валентиной Матвиенко, так же как виновата команда Беглова.

А. КОНСТАНТИНОВ― Здесь комплекс причин. Хозяйство плановое. Все планы и бюджеты выделяются заранее. И дальше по щелчку ничего невозможно. Не прилетят никакие самолеты волшебные. То, что Александр Беглов старался справиться со снегом, хорошо помнят чиновницы Санкт-Петербурга, которых поганой метлой гоняли без выходных на субботники.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Не только чиновники, но и бюджетники в свои выходные дни выходили.

А. КОНСТАНТИНОВ― Это особый класс. А чиновники запомнили это хорошо, потому что кто у нас чиновницы? В основном – это женщины средних лет с детьми, чаще всего разведенные. Вот у них выходных нет, надо еще куда-то ребенка пристроить, а им лом в руки и вперед. И как одна мне рассказывала дама, занимающая, кстати, хорошую должность: «Стою я, как дура, с этим ломом, мимо какие-то бабки проходят, улыбаются, а я им в ответ только и смогла сказать: «Между прочим, у нас у всех высшее образование». Это, конечно, был не очень удачный ход Беглова.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Мы помним туфли Беглова, когда он в них пытался убирать снег.

А. КОНСТАНТИНОВ― Это означает, что намерения-то были хорошие. Но насколько он озлобил этим людей? я думаю, что не фатально. Народ у нас добрый, отходчивый.

Т. ТРОЯНСКАЯ― И забыл про снег?

А. КОНСТАНТИНОВ― Да.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Поверил новым обещаниям водопроводчика?

А. КОНСТАНТИНОВ― Когда надо принимать ответственное решение, то серьезные люди стараются забыть какие-то обиды и думать не по принципу: «Не доставайся же ты никому», или «Сейчас я разобью здесь все чашки и устрою тарарам, чтоб тебе было плохо». Все-таки нормальный человек не будет так поступать. И когда человеку перед выборами надо определиться, и он думает: «Да, вот снег был, чиновницы с лопатами там прыгали, но у меня-то есть то, что есть – три короля и одна дама. Кто мне из этих людей сможет сделать благо? Тот, кого Путин по голяшке хлопает, когда приезжает в Петербург, или остальная массовка политических карликов?».

Т. ТРОЯНСКАЯ― Вы снова поверите в Путина?!

А. КОНСТАНТИНОВ― Верить надо в Бога, Танечка. А если говорить о прагматическом выборе, то да. Либо не участвовать вообще, в силу своей личной брезгливости, либо участвовать, но не по принципу «нагадить», чтобы потом было весело как на Украине.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А вам не обидно, что Путин Петербургу вот такое подарил? Ведь можно было поприличнее что-то найти.

А. КОНСТАНТИНОВ― Например?

Т. ТРОЯНСКАЯ― Я не знаю. Нет там приличных людей?

А. КОНСТАНТИНОВ― Приличные люди – это хорошо. Но вот я думаю, если бы я попал во власть, насколько долго я бы оставался приличным человеком… Если предположить, что губернатором император решит сделать меня, нет гарантии, что я не начну передвигаться по городу на слоне верхом.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А, предположим, Дмитрий Козак. Как-то солиднее и респектабельнее он выглядит.

А. КОНСТАНТИНОВ― Нравятся вам бывшие ГРУ-шники. Козак абсолютно достойнейший парень, который лично мне нравится, в конце концов, мы с ним однокурсники. Только я на восточном учился, а он на юридическом. Дело в том, что у него был заход на Петербург и он этот шанс, как я понимаю, немножко упустил. И понять логику этого тайного хода карт иногда бывает очень сложно, потому что это не какие-то двусторонние переговоры, это сложнейшие партии с участием большого количества очень серьезных людей. Помимо претендента на должность №1 в Петербурге, есть еще большое количество интересантов и анти интересантов этому обстоятельству. Поэтому получилось так, как получилось. Владимир Владимирович, скорее всего, считает, что так будет хорошо.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Кому? Путину?

А. КОНСТАНТИНОВ― Как говорил кардинал Ришелье перед тем, как послать миледи украсть подвески: «Это нужно не мне, это нужно Франции».

Т. ТРОЯНСКАЯ― Действительно, если это нужно Путину, то это нужно и России. А Петербург – часть России. Ну, есть еще Соколов, Кудрин. Помните слухи про Максима Соколова?

А. КОНСТАНТИНОВ― Как вы помните, его карьера закончилась достаточно печально. Что касается Кудрина, то вы уверены, что он очень хочет?

Т. ТРОЯНСКАЯ― А Вы уверены, что Беглов хочет? Может, его заставляют.

А. КОНСТАНТИНОВ ― ...отловите Инну Карпушину, зажмите в темном месте и пытайте…

А. КОНСТАНТИНОВ― Нет. Более того, я недавно слышал сплетню о том, что он чуть ли не отказывался от поста. Ну, что вам могу посоветовать: отловите Инну Карпушину, зажмите в темном месте и пытайте, она должна знать такие вещи.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Я не могу жестко пытать. Это делают только наши полицейские.

А. КОНСТАНТИНОВ ― Наши полицейские – это милашки!

А. КОНСТАНТИНОВ― Наши полицейские – это милашки! Жестко, это как во Франции: 11 трупов и 2,5 тысячи пострадавших по больницам.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Скажите это той женщине, которую били в живот.

А. КОНСТАНТИНОВ― Когда вы меня с ней познакомите, я ей обязательно скажу: «Не плачь, милая, глядишь, оно обойдется». Как у Шварца, помните: «Во мне проснулась нерешительность. Это у меня от дяди, когда на его глазах душили жену, он стоял у изголовья и говорил: «Потерпи, авось, обойдется». Так и эта девица. В ответ на удар кулака ОМОНовца, она получила известность.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Вы считаете, это того стоит?

А. КОНСТАНТИНОВ― Она пошла тестировать дракона на прочность. Дракон опалил ее божественным огнем. Этот огонь отлакировал ее кожу, сделал узнаваемой и красивой, и сделал ее скучную жизнь (потому что те, у кого жизнь интересная, как у меня, например, они не ходят на подобного рода мероприятия) интереснее.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Может, она просто не согласна с тем, что происходит.

А. КОНСТАНТИНОВ― Несогласные женщины должны понимать, что в такой сложной стране, как Россия, в ответ на их несогласие могут быть эксцессы. Они должны быть к этому готовы.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Андрей, вы вспомнили Запад, но согласитесь, что там на мирные протесты не реагируют. А у нас люди просто вышли и их хватали.

А. КОНСТАНТИНОВ ― Перестаньте! На Западе женщинам глаза выбивают.

А. КОНСТАНТИНОВ― Перестаньте! На Западе женщинам глаза выбивают.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, когда? Наверное, не просто так.

А. КОНСТАНТИНОВ― А вы поинтересуйтесь последними историями: журналистке выбили глаз в Грузии, а во Франции нанесли травмы, которые привели к частичной слепоте.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, наверное, не просто за то, что она вышла. Разница есть.

А. КОНСТАНТИНОВ― Я там во Франции не был. Я могу только сказать, что там системно применяют газы и водометы. Причем применяют настолько, что мои знакомые модельерши, которые живут в центре Парижа, уже всерьез стали думать, что оттуда надо валить, потому что на третьем этаже невозможно дышать.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Меня не волнуют желтые жилеты Франции. Меня волнует наша страна. Я хочу, чтобы нас не били, почему мы все время смотрим, как там.

А. КОНСТАНТИНОВ― Потому что, когда говорят, что у нас жестокие подавления, я хочу сказать, что жестокие – там.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А у нас не жестокие?

А. КОНСТАНТИНОВ― Жестокие – это когда по моргам и больницам лежат. А когда какой-то женщине ОМОНовец бьет в живот, это нехорошо на уровне морали. Но на уровне физиологии, думаю, что нет. Вот если бы ее положили в больницу, и выяснилось бы, что у нее отнялись ноги, тогда я бы с вами согласился.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, сам факт, что женщину бьют сотрудники правоохранительных органов, это как? Женщина – тоже человек, если бы там был парень, я бы также говорила об этом.

А. КОНСТАНТИНОВ― Какая вы молодец! Вы – добрая женщина. Я к насилию по-другому отношусь, потому что вы женщина, а я – подполковник. Разные у нас с вами судьбы, Танечка.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Давайте про полицейских. Почему же эти люди скрывают свои лица?

А. КОНСТАНТИНОВ― Боятся, чтоб не узнали.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Стыдно?

А. КОНСТАНТИНОВ― Кому-то стыдно, кто-то думает: «Мне-то наплевать, а вот у меня дети в школе, их дразнить будут». Да и вообще, кому нужны лишние эксцессы. Я, допустим, имею свои убеждения, и они таковы. А вот мама моя будет плакать, когда узнает, что чудесный мальчик поймал какую-то швабру и ударил ее в живот.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Ну, зачем вы ее так оскорбляете? Закон об отмене анонимности силовиков, как вы относитесь к этой инициативе Лукина?

А. КОНСТАНТИНОВ― Смеется. А еще можно их голыми показывать!

Т. ТРОЯНСКАЯ― Мы продолжаем наш эфир с Андреем Константиновым. На самом интересном месте мы остановились: Андрей рассказал о своих мечтах увидеть полицейских женщин обнаженными, с крупными жетонами, прикрывающими грудь. Но все-таки должны же быть номерные жетоны крупными не только у полицейских, но и у Росгвардейцев. Вот Шишлов Александр поддержал.

А. КОНСТАНТИНОВ ― На любую хитрую задницу всегда найдется кое-что с винтом.

А. КОНСТАНТИНОВ― Да они у них есть. На любую хитрую задницу всегда найдется кое-что с винтом. Если люди не хотят каких-то неприятностей, которые у них могут возникнуть, неважно кто эти люди – Росгвардейцы, полицейские, налетчики, кондукторы на автобусном маршруте, они будут придумывать, каким образом сделать так, чтобы у тебя все было, а тебе за это ничего не было. Вы просто считаете, что все, кто состоит на службе в полиции, это какие-то слуги дракона, которые по взмаху когтя, немедленно пойдут питаться сладким мясом оппозиционеров. Но это совсем не так.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Я просто думала, что они должны дружить с законом.

А. КОНСТАНТИНОВ ― Все полицейские устроены одинаково: они с законом дружат наполовину.

А. КОНСТАНТИНОВ― Они точно такие же, как полицейские всех стран мира. Все полицейские устроены одинаково: они с законом дружат наполовину. Дружат там, где выгодно и лучше других знают, как его обойти. Так же и наши ребята. Они получают небольшие деньги. Все думают, что там маслом намазано, а я вам скажу, что райотделы нашей полиции завалены заявлениями на увольнение.

Т. ТРОЯНСКАЯ― То есть они не хотят служить, а идти им некуда?

А. КОНСТАНТИНОВ― Они говорят: «За эти деньги, вы сами идите асфальт нюхайте, наркоманов ловите». Мне один начальник райотдела говорит: «А что мне делать? У меня на столе 60 заявлений на столе. Надо дать людей туда-сюда, а у меня их нет». И это не у него одного, это у всех.

Т. ТРОЯНСКАЯ― То есть им еще мало платят, и они бьют своих граждан. Они должны быть первые недовольны властью!

А. КОНСТАНТИНОВ― Да не бьют они. Вы не знаете, как бьют. Когда я устроил дебош в ресторане «Метрополь», и меня брали с собаками 13 человек, а потом били ногами с перекурами в 27-м отделении милиции, вот это били. А вот это все, это детская игра в крысу.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Я видела, как набросились 1-го мая на Шуршева. Это нормально?

А. КОНСТАНТИНОВ― Ну и что.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Стоял человек, разговаривал. Налетели.

А. КОНСТАНТИНОВ― Еще раз говорю: пошли тестировать дракона на прочность. Били – это, когда ты встать не можешь, когда за стенку цепляешься, а потом по ней же сползаешь. А так, кто-то кому-то подзатыльник дал. Ну, нехорошо, конечно.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А почему, когда стаканчиком в полицейского кидают, устраивают…

А. КОНСТАНТИНОВ― ЗА намерения.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Чувствительность полицейских удивляет.

А. КОНСТАНТИНОВ― Дело не в них. Есть установка: вышли тестировать дракона на прочность, дракон велел, чтоб было бодренько. Хотите протестировать, сейчас все получите, что вам причитается.

Т. ТРОЯНСКАЯ― То есть вы хотите сказать, что полицейские у нас несчастные?

А. КОНСТАНТИНОВ― Полицейские у нас разные.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Я про тех, которые выходят митинги разгонять. Они сейчас выезжают за границу? Или только в Турцию?

А. КОНСТАНТИНОВ― У них есть какие-то ограничения, но дело в том, что у абсолютного большинства денег нет на выезды за границу.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Как же можно защищать эту власть, если им плохо живется?

А. КОНСТАНТИНОВ― НУ, как вы не понимаете, профессия у них такая.

Т. ТРОЯНСКАЯ― То есть они защищают ту жизнь, которая у них есть.

А. КОНСТАНТИНОВ― По вашей логике и учителя защищают эту жизнь, потому что ходят на работу вместо того, чтобы объявить голодовку.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Просто кто-то доволен этой властью.

А. КОНСТАНТИНОВ― Да вы поймите, душа моя, Татьяна, властью вообще редко кто бывает доволен. На том простом основании, что власть у них, а не у меня.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Нет, мне, например, не нужна власть.

А. КОНСТАНТИНОВ― Как правило, люди не очень довольны властью по разным обстоятельствам. Как только человек пробыл у власти больше двух-трех лет, накапливается какая-то усталость.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Поэтому есть специальные сроки, которыми у нас не ограничиваются.

А. КОНСТАНТИНОВ― По праву Меркель дала пример, как это вообще возможно. Я лично считаю, что все эти стыдливые ограничения 2 срока, мало кому помогают. Дело не в этом.

Т. ТРОЯНСКАЯ― В Швейцарии вообще каждый год правители меняются. И я бы не отказалась жить, как в Швейцарии.

А. КОНСТАНТИНОВ― А я не согласен. В Швейцарии очень много людей с оружием, по каждому поводу референдум. И вообще они своеобразные, с третьим рейхом очень дружили.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Это было очень давно. Зато после этого часто президентов и меняют.

А. КОНСТАНТИНОВ― Швейцария нам не пример, как и все остальное. Количество сроков – это все ерунда. Если ты хорош на своей должности, то ты и должен быть на ней, пока ты там хорош.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А Путин хорош?

А. КОНСТАНТИНОВ ― По сравнению с алкоголиков Ельциным, непьющий Путин выглядит свежо и хорошо.

А. КОНСТАНТИНОВ― Мне лично кажется, что он наиболее сильный из мировых лидеров вообще. По сравнению с алкоголиков Ельциным, непьющий Путин выглядит свежо и хорошо.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Вы сейчас размышляете, как несчастная женщина: главное, чтоб не пил.

А. КОНСТАНТИНОВ― Я рассуждаю не как женщина, а как мужчина. Лично мне стыдно было, когда прошлый президент дирижировал оркестром в Берлине.

Т. ТРОЯНСКАЯ― А мне стыдно за то, что доллар, когда пришел Путин, был 7 рублей, а сейчас около 70.

А. КОНСТАНТИНОВ― Я не слежу за курсом.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Да и благосостояние россиян не стало лучше.

А. КОНСТАНТИНОВ ― Европа стала хуже жить.

А. КОНСТАНТИНОВ― Европа стала хуже жить, это я вам точно скажу.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Да причем здесь Европа? Меня волнует Россия.

А. КОНСТАНТИНОВ― Я к тому, что мы сейчас живем намного лучше, чем в 90-е.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Да ладно?

А. КОНСТАНТИНОВ― Вы просто их не помните. А я помню хорошо. Когда учителя и бухгалтерши на панель пошли, потому что иначе было не прокормиться. Я бы с огромным удовольствием увидел кого-то, кто напоминал бы Вацлава Гавела. Тогда бы я сказал: вот большой гуманитарий, геометр и политик неплохой, ему страну можно доверить. Но, оглядывая наш политический ландшафт, я вижу только всякий сброд от Явлинского до Зюганова. И, когда я вижу эти слабо одухотворенные рожи, я не знаю, кому можно довериться. Если бы вы мне кого-то конкретного назвали и спросили, нравится он мне или нет.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Навальный вам не нравится? Это единственный человек, которого мы можем знать.

А. КОНСТАНТИНОВ― Да я его презираю! Это живая иллюстрация для сказки «Тим Талер, или Проданный смех». Человек с холодными рыбьими глазами, политический педофил. Школьников заманивает на разные митинги, а потом еще и их бросает. Это я как отец говорю. У большевичков в их интернационале были такие строки: «Весь мир насильем мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». Закончилось это все не очень хорошо. Поэтому до того, как разрушать, надо явить четкий план, посмотреть подойдет ли он мне.

Т. ТРОЯНСКАЯ― Так не пробиться с четким планом.

А. КОНСТАНТИНОВ― Тогда остается только плакать и заниматься литературой. И ценить то, что есть, потому что здесь очень важен принцип «не навреди».

Т. ТРОЯНСКАЯ― Вы считаете, что нынешняя власть действует по этому принципу?

А. КОНСТАНТИНОВ― Мне кажется, что она себя очень этим утешает. И спорить с этим достаточно трудно.

Т. ТРОЯНСКАЯ― На этом мы поставим многоточие. Журналист Андрей Константинов был у нас в «Особом мнении». До свидания!