Т.Троянская― Здравствуйте! В эфире Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение», у меня в гостях Григорий Михнов-Вайтенко, епископ апостольской православной церкви, общественный деятель.

Г. Михнов-Вайтенко― Здравствуйте!

Т.Троянская― Григорий, давайте начнем с того, что было 28 лет назад в нашей стране – ГКЧП. На самом деле мы сегодня обозревали газеты, и не все из них написали об этом. Начинают забывать?

Г. Михнов-Вайтенко― 28 лет назад, как и сегодня, был праздник Преображения Господня, называемый в народе Яблочный спас. Когда эти 3 дня завершились 28 лет назад, я помню, очень многие радовались, говорили, что Россия преобразилась, и это какое-то мистическое совпадение. К сожалению, люди забывают, что Голгофа – это после Преображения, через Голгофу путь к Воскресению. И то, что происходит в нашей стране, вполне подтверждает этот тезис.

Т.Троянская― То есть сейчас мы снова у Голгофы?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, конечно.

Т.Троянская― А когда спасения ждать? После смерти?

Г. Михнов-Вайтенко― Актуален вопрос не «когда?», а «от кого?». Все-таки верующего человека спасет вера.

Т.Троянская― Безусловно. Но не все верят, да и верят люди в разное. И чья же вера кого спасет?

Г. Михнов-Вайтенко― Мне хочется верить, что наша, спасительная.

Т.Троянская― А представителей других конфессий?

Г. Михнов-Вайтенко― Это не имеет значения, потому что спасет все-таки Господь Бог. Сейчас много писали и говорили об упущенных возможностях за 28 лет, потому что мы пришли к какому-то промежуточному результату, который очень напоминает то, что уже было. Включая посадки, пропаганду, необъявленные войны и т.д.. И вот в последнее время у меня в голове складывается такое особое мнение: события августа 91-го привели в итоге к тому, что первое, распался Советский Союз, и второе, экономические изменения в стране произошли. И достаточно серьезные, потому что на сегодняшний день в стране нет голода. Внутренний рынок очень даже затоварен, мы можем себе позволить давить тракторами санкционную продукцию. 28 лет назад все было совсем по-другому. Но в стране не случилось главное: отказавшись от советской экономической модели, мы не отказались от советской этической модели. Стране нужна этическая революция. Этика должна поменяться, вот что главное.

Т.Троянская― Этическая революция – странное сочетание. Ведь у революции должны быть жертвы…

Г. Михнов-Вайтенко― Жертвами окажутся люди, которые все последние 19 лет позволяли себе жить вне этики. Потому что люди, которые сегодня надевают на себя шлемы, латы, берут в руки дубинки и избивают беззащитных людей, неважно, где они находятся – на улицах, площадях, СИЗО, бьют заведомо безоружных, в 99% не представляющих никакой общественной угрозы. Это и значит, что у людей смещены представления об этике, и они должны быть подвергнуты принудительной люстрации, а также обучению. Смотрите, образцово-показательный следственный изолятор «Кресты-2», о котором так много было сказано, и за постройку которого один человек уже сидит, оказывается там все тоже самое. Избиение подследственных, ужас и кошмар.

Т.Троянская― Григорий, все это звучит прекрасно. Действительно, враги должны быть повержены. Но что должно произойти? Сейчас мы наблюдаем, что народ возмущен несправедливостью, связанной с выборами, он выходит на улицу, подвергаясь избиениям. Но что должно произойти, чтобы враги были повержены?

Г. Михнов-Вайтенко― К революции всегда приводит некая совокупность факторов. Если смотреть российскую или мировую историю: казалось бы, ничего не предвещало, но постепенно накапливается некоторое количество экономических и политических факторов, связанных с репрессиями и чудовищным воровством, потому что все так называемые природные катаклизмы, в основном это результат тупого воровства. Ливневку не построили, лес угнали в Китай, какую-нибудь гайку заменили на дешевую, поэтому ракета не полетела и взорвалась. Система не может поменять себя сама, но ведет к тотальной дестабилизации всего, что есть в российском государстве. В какой-то момент совокупность этих факторов сойдется в единой точке. Но ее невозможно предугадать и спланировать. Слава Богу, у нас в стране нет такой партии, по словам вождя и всех угнетенных. И скорее всего никто не готов и не будет брать на себя ответственность. Это вообще отличительная особенность существующей системы. Почему у нас все-таки не фашистский режим? Потому что никто не берет на себя ответственность. Фюррер германской нации брал на себя ответственность и говорил, как нужно делать (мы сейчас не обсуждаем хорошо это или плохо, просто так было). Сегодня наш вождь и национальный лидер предпочитает говорить либо через своего пресс-секретаря, либо совсем молчать.

Т.Троянская― Ну почему же, он периодически выступает. Прямые линии проводит.

Г. Михнов-Вайтенко― Там он говорит ни о чем. Любые самые непопулярные реформы не обсуждаются, не поясняются, человек всячески уходит от ответственности.

Т.Троянская― До 8 сентября ничего не произойдет?

Г. Михнов-Вайтенко― А Бог его знает. Август еще не закончился.

Т.Троянская― Это да. Но я всегда ратую за то, чтобы не было жертв.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно, людей жалко и жертвы не нужны никому. Поэтому, возвращаясь к этому посылу об этической революции, могу сказать, что это революция духа. И если говорить о тотальном недовольстве религиозными структурами, которое есть в обществе, то оно от того, что они занимаются чем угодно, но не людьми, не этикой, не духовной культурой. Скрепами, строительством, чем угодно. Но это не про то, что внутри человека. Поэтому, естественно, идет это тотальное отторжение.

Т.Троянская― Как вы относитесь к инициативе Ходорковского, чтобы люди подключались и рассекречивали лица полицейских – деанонеминизацияя?

Г. Михнов-Вайтенко― Я пока не понимаю. Допустим, мы знаем, что наш сосед – нехороший человек, и что теперь, дегтем мазать двери квартиры?

Т.Троянская― Я так поняла, что речь о том, чтобы делать репост с его фотографией у себя в соцсети.

Г. Михнов-Вайтенко― Я пока не считаю, что это правильный шаг. Для начала нужно, чтобы общество одинаково понимало, что нельзя быть безоружного. Нельзя человека, который выступает с мирными инициативами, преследовать по уголовной статье.

Т.Троянская― Человек может понимать, что это нельзя, но он вам возразит: «Это – моя работа». То есть вы считаете, не нужно показывали лицо человека, который бил в живот женщину?

Г. Михнов-Вайтенко― К сожалению, интернет, очень токсичная среда. Допустим, мне показывают фотографию некоего человека в форме, говорят, это Вася Иванов, он ударил женщину. Но никаких других подтверждений я не получаю.

Т.Троянская― То есть вы боитесь, что здесь тоже возможны ошибки.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, к сожалению, это очень поверхностный метод. И любой фейк распространяется с космической скоростью. Поэтому, мне кажется, что это не очень правильный путь. Безусловно, человек, который так поступил, должен нести ответственность, а вместо этого у нас хайп с неизвестной фотографией. Сама по себе идея, наверное, правильная. Как говорил мой отец, родина должна знать своих стукачей. Но сейчас две проблемы: первая — у нас нет и не может быть 100% доверия к информации. Есть несколько изданий и конкретных людей, которым можно доверять, они врать не будут. Но их можно по пальцам пересчитать. Вторая проблема – то, что у людей нет представительства. И это гигантская проблема, в том числе связанная с выборами, которыми так возмущается общественность. А точнее их отсутствием, отсутствием кандидатов.

Т.Троянская― С другой стороны, этот этап протестного движения выявил очень много героев. Егор Жуков – парень, который сейчас не на свободе, Любовь Соболь, которая стала героиней. И очень много новых молодых лиц и имен появилось в ходе протестной кампании. Поколение меняется, приходят молодые люди, новые лица.

Г. Михнов-Вайтенко― С этим связаны самые большие надежды. Сейчас действительно общественный конфликт становится конфликтом поколений. А в нем всегда известно, какая сторона победит. А именно, победит молодость. Хотят этого кремлевские старцы или нет. Это же вопрос не возраста, а менталитета. У этих людей, которые выходят и добиваются своих целей, цель-то – политическая известность. Если выйти на улицу и спросить у молодых людей, кого из политиков они знают, они назовут Яшина, Навального, Соболь. Для молодого поколения это политики. А самые замечательные люди, в том числе мои друзья, они не всегда известны.

Т.Троянская― Я вспомнила фильм «Старики-разбойники», когда Никулина отправляют на пенсию, а ему на смену приходит герой Андрея Миронова, и он роняет такую фразу: «Вам время тлеть, а мне – цвести».

Г. Михнов-Вайтенко― Примерно так.

Т.Троянская― Давайте перейдем непосредственно к выборам. У нас в городе губернаторские выборы и на днях стартовали дебаты. Вы за ними следите?

Г. Михнов-Вайтенко― Честно говоря, нет.

Т.Троянская― А почему? Вам неинтересно? Вы верите в победу ВРИО?

Г. Михнов-Вайтенко― Дело же не в этом. В любом случае победит партия власти. Несмотря на то, что они с легкостью меняют свою партийную принадлежность или ее отсутствие. Это все веяние времени. Может даже и хорошо, что в итоге, во втором туре, победа достанется господину Беглову. Чем быстрее все это закончится, тем быстрее будут следующие выборы. Я уверен, что это долго не продлится. По большому счету, известный лозунг «ЗА любого, кроме Беглова», мне напоминает историю «Назло теще вырву глаз, пусть у нее будет зять кривой». Объективно выборов нет. То, что предложено – это не выборы. Выборы 8-го сентября в Санкт-Петербурге, пройдут, скажем так, в другом месте. Это действительно муниципальная кампания. И я думаю, что очень скоро лозунг «Вся власть муниципальным советам», станет актуальным. Потому что на этом уровне у людей есть хотя бы шанс получить своих представителей.

Т.Троянская― То есть вы хотите сказать, что надо идти на муниципальные выборы и не ходить на губернаторские?

Г. Михнов-Вайтенко― Муниципальные выборы в любом случае проходят в один тур. И минимальное количество округов, где ни один независимый кандидат не прорвался. Все-таки в большинстве округов есть альтернатива. И вот если на базовом уровне это представительство удастся получить, политическая картина в Петербурге изменится.

Т.Троянская― Даже если губернатор будет тот, о котором все думают?

Г. Михнов-Вайтенко― Да. Если бы мой фаворит губернаторских выборов, Борис Вишневский, был бы до них допущен и, предположим, выиграл эти выборы, то за следующие 5 лет стояла бы задача поменять всех вице-губернаторов, руководителей комитетов, клерков и т.д. И 5 лет ушло бы на это, а не на создание политических свобод.

НОВОСТИ

Т.Троянская― Давайте продолжим про губернаторов. Вы считаете, что здесь выборов никаких нет, и какой версии вы придерживаетесь: «умное голосование», не приходить на выборы вообще, испортить бюллетень?

Г. Михнов-Вайтенко― Мне кажется, что, во-первых, приходить надо, потому что параллельно у нас проходят муниципальные выборы, это значительно важнее, и их результат будет иметь гораздо бОльшее значение, нежели выборы губернаторские. Потому что там, как бы мы ни проголосовали, победит человек, допущенный до этих выборов. А список допущенных только вызывает вопросы. Но вообще, на фоне того, что происходит в нашем городе, да и в стране в целом, вопрос о выборах отходит на второй план. Гораздо важнее то, что сейчас происходит в стране. Потому что сейчас уже встает вопрос не о выборах, а о политических репрессиях. Люди, которые принимали участие в акциях, являлись их организаторами, сегодня подвергаются прямым репрессиям. Более того, люди, которые, так или иначе, выдвигались в депутаты, пополняют автозаки и находятся в спецприемниках. Яшин сейчас получил четвертый административный срок. И это все сильно меняет политическую картину, эти репрессии, которые идут адресно против тех, кто пытается в политическом поле высказывать свое мнение. Это совершенно новая ситуация, и, безусловно, добром она не кончится. 8-го числа состоится голосование, с большой долей вероятности можно предположить, что нарушения опять будут, и недовольство результатами будет, и это новая волна недовольств, акции. Что делать в этой ситуации? Продолжать репрессии? В прошедшую субботу у нас были запланированы одиночные пикеты в нескольких местах, где на одного пикетирующего приходилось по 20-25 силовиков. Очень показательная деталь: в небольшом поселке под Петербургом, уже который месяц не могут найти участкового, место вакантно.

Т.Троянская― Все занимаются борьбой с оппозицией.

Г. Михнов-Вайтенко― Совершенно верно. Потому что там штаты, там экипировка, зарплаты, выслуга, льготы и тому подобное. А, что называется, «на земле» работать никто не хочет.

Т.Троянская― Вопрос от слушателя: «Как голосовать в Ленобласти на муниципальных выборах, если в бюллетене 50% КПРФ , 50 % — «Единая Россия»?».

Г. Михнов-Вайтенко― Присмотритесь к этим кандидатам. По спискам КПРФ идут очень разные люди. Если вы ответственно относитесь к предстоящим выборам, изучите вопрос.

Т.Троянская― Иногда человека сажают, мы о нем говорим, но через некоторое время забываем. Вот Владимир Иванютенко. Вся эта история началась с зимы, он подозревается по делу о взрывчатке.

Г. Михнов-Вайтенко― Эта история — абсолютная калька с таких же дел, как «Новое величие», потому что работа провокатора в этом деле видна 100%. То есть человек, имя и фамилия которого известны, делает Владимиру подарок в виде взрывчатого вещества и детонирующего провода. Вот с этого подарка все и начинается. В итоге раскручивается дело, которое поначалу следствие пытается представить как покушение на убийство. Хотя более мирного человека, чем Володя, вообще представить себе сложно, тем не менее, для начала его пытаются обвинить в этом, когда это не поучается, его начинают судить за хранение. Очень показательное дело, потому что Володя – гражданский активист, который выходил исключительно на мирные акции. Человек, который подвергался нападению, на него нападали с ножом, он лежал в реанимации. Вообще всех хочется отослать к большой статье Дениса Короткова в «Новой газете», где все это подробно описано. Вопрос в том, что любого человека, имеющего гражданскую позицию, в любой момент система хватает и начинает тщательно пережевывать. Сейчас совершенно непонятно, где, с прошлой недели находится Владимир Балух, крымский активист. Я к нему ездил несколько раз, но сейчас он этапирован с ИК-4 города Торжка в неизвестное СИЗО города Москвы. Где именно он находится, мы до сих пор выяснить не можем. Система не считает нужным информировать родных и близких, что вообще происходит.

Т.Троянская― Исходы этих дел, на ваш взгляд, очевидны?

Г. Михнов-Вайтенко― Все эти дела, как средняя температура по больнице. Изменится температура в обществе, что-то произойдет в государстве, и эти дела развалятся за 15 минут. Как то, что сейчас происходит с Егором Жуковым — массовый сбор подписей, массовые упоминания.

Т.Троянская― Но пока та сторона не поддается массовому влиянию и давлению.

Г. Михнов-Вайтенко― Пока да, но посмотрим, как это будет развиваться. Если массовое давление не прекратиться, что-то изменится. Если оно перестанет быть массовым, то они получат свои сроки.

Т.Троянская― Ну, вот смотрите, дело «7-й Студии» Кирилла Серебряникова. Помните, как люди из мира культуры и искусства приходили, поддерживали. И в общем, никакого влияния на суд это не оказывало. Сейчас, когда происходят какие-то подвижки, они происходят там, под ковром. Складывается ощущение, что там какие-то две силы выясняют отношения, и все внешнее влияние не имело никакого значения.

Г. Михнов-Вайтенко― Уверяю вас, что имело. Коль скоро это давление есть, оно оказывает свое влияние. Вопрос насколько оно массовое и представительное. Если мы говорим о московских протестах то, тот факт, что многие музыканты, художники, кинематографисты вдруг поддерживают, говорит о том, что мы добрались до какой-то точки, после которой наступает то самое «не могу молчать». 19 лет мог молчать, а теперь не могу. Это к вопросу о том, когда начнутся необратимые изменения.

Т.Троянская― А они уже начались?

Г. Михнов-Вайтенко― Некие дальние зарницы мы уже видим. Потому что меняется отношение общества. Когда 300 человек профессорско-преподавательского состава Высшей школы экономики подписывают открытое письмо, это о чем-то говорит.

Т.Троянская― Я согласна, но мне всегда кажется, что выйди на улицу и спроси: «Вы знаете, кто баллотируется в губернаторы?», назовут максимум две фамилии.

Г. Михнов-Вайтенко― На мой взгляд, это не является главной темой.

Т.Троянская― Я вспоминаю Константина Бронзит, великого мультипликатора, когда у него спросили: «Вы знаете, что у нас выборы губернатора?», он ответил: «Да, а кто там? Беглов и Вишневский?». Многие живут совершенно в своем мире. Григорий Михнов-Вайтенко, епископ апостольской православной церкви, общественный деятель, был в программе «Особое мнение», спасибо!

Г. Михнов-Вайтенко― До свидания.