М. Наки― Здравствуйте. Это «Особое мнение» журналиста, директора фонда СПИД-центр Антона Красовского. Здравствуйте.

А. Красовский― Здрасьте.

М. Наки― Неожиданно начнем. Телефоны в школах Минпросвещения сказало, что они не нужны и более того, сказало, что сами школьники поддерживают активно отсутствие телефонов в школах. Как сама идея, как вам такая социология.

А. Красовский― Ну я уверен, что социологии никакой нет на самом деле и как все социологические цифры в нашей стране они просто придуманы в голове у какого-нибудь мелкого чиновника, в данном случае Министерства просвещения. Я думаю, что как вот, например, Павла Зеньковича, бывшего руководителя управления специальных проектов администрации, который сослан сейчас статс-секретарем Министерства просвещения к этой женщине по фамилии Васильева. Которая ходит бесконечно в бриллиантах, в огромных часах за 50 тысяч евро и рассказывает про деградацию уровня образования в нашей стране. Конечно, верить этому всему нельзя, потому что школьники против телефонов как пчелы против меда. Прекрасно все знаем, что, наконец, уже появилась поколение, которое в этих гаджетах живет и более того, ничего плохого в том, что люди в этих гаджетах живут. Потому что из этих гаджетов они узнают о существующем мире, думаю, по крайней мере, не меньше, чем они могли бы узнать из «Илиады» и «Войны и мира». Я в этом абсолютно убеждён. И также поиграть в тетрис, безусловно.

А.Красовский: Все знаем, что, наконец, уже появилась поколение, которое в этих гаджетах живет

―

Скажите, пожалуйста, как вам кажется, а это разозлит школьников?

А. Красовский― Я думаю, что школьникам абсолютно все равно. Только никто не отберет у школьников телефоны. Потому что школ так много в нашей стране и реальный распорядок и правила игры школы зависят исключительно от директора, а ни в коем случае не от Министерства просвещения и не от имени министра, от которых не зависит в нашей стране буквально ничего. Школы являются муниципальными учреждениями, к федеральному министерству они не имеют никакого отношения, в том числе и материального. Поэтому говорить министр, его заместители и вообще сотрудники этого удивительного ведомства могут абсолютно все что угодно. Вспоминая, что они наследники Надежды Константиновны Крупской. Она тоже говорила всё, что угодно, но в последние годы помалкивала. Я бы, честно говоря, на месте нынешнего министра тоже почаще помалкивал. Это очень полезно в нынешней обстановке.

М. Наки― Раз про Крупскую заговорили. В эту субботу был митинг КПРФ…

А. Красовский― А причем тут Крупская, хотел спросить. Потому что на ее фоне стоял Илья Азар что ли?

М. Наки― Как вам мероприятие?

А. Красовский― Слушайте, я в эту субботу был на даче, как и предыдущие субботы.

М. Наки― Следили, наверное.

А. Красовский― Нет, не следил я совершенно за этим. Но я посмотрел какие-то видео с коптера снятые. На этом самом проспекте Сахарова. Ну что я могу сказать, несмотря на огромное количество усилий, приложенных в том числе администрацией президента для легитимизации КПРФ как оппозиционной партии, как мы помним, на прошлой неделе КПРФ было позволено огромное количество вещей сделать для привлечения внимания и идентификации их как реально серьёзной отчасти оппозиции. Помните, этот иркутский сенатор бывший, полковник ОМОНа рассказывал о том, что нельзя протестующих бить.

М. Наки― Бурятский.

А. Красовский― Он иркутский. Бурят, но сенатор от Левченко. Он сенатор от губернатора Левченко, одного из двух наших коммунистов глав регионов.

М. Наки― Помимо этого что им еще разрешили.

А. Красовский― Им для этого позволили провести этот большой, как казалось тогда митинг. И, в общем, им позволили войти, вернее даже всячески понуждали, чтобы они вошли в эту повестку протеста. Но как мы видим, они просто никому не нужны. И даже если вы видели эти фотографии с митинга, где протоиерей Чаплин на фоне такое немножко обалдевшего даже от его речей Г. А Зюганова и земляничного короля Грудинина, это конечно всё очень…

М. Наки― В халате.

А. Красовский― Он не в халате. Он был в своей белой тужурке с клубничкой. Форменной одежде, он ее очень любит. Вот это всё, конечно, абсолютно комично. Проблема в том, что когда много комических старух и стариков вылезает на трибуну, это, безусловно, не может вызывать ничего, кроме в моем случае умиления, поскольку я и сам комический старик, но мне кажется у людей нормальных всё-таки ничего кроме такого удивления. И то, что народу было так мало, говорит только о том, что небольшое количество людей способны, хотят умиляться или удивляться в такое непростое для России время. С другой стороны в это же самое время одиночные пикеты, которые были устроены так называемой несистемной оппозицией…

М. Наки― Муниципальными депутатами.

А. Красовский― Да. На которые не пришла даже Любовь Соболь…

М. Наки― Ее винтят каждый раз.

А. Красовский― Почему ее винтят. Ее не винтят. Она написала: я со своей семьей еду на дачу, — написала Любовь Соболь.

А.Красовский: Школьникам абсолютно все равно. Только никто не отберет у школьников телефоны

―

Все предыдущие дни…

А. Красовский― Как будто она работала прямо по методичке, как будто ей методичку прислали…

М. Наки― Все предыдущие дни, когда она хотела поучаствовать в каких-либо акциях, к ней приезжали с утра к офису ФБК и на весь день задерживали.

А. Красовский― А сейчас она ничего уже не хотела, а хотела поехать с детьми на дачу и это справедливое желание…

М. Наки― Лучше, чем в суде.

А. Красовский― … для женщины. Не знаю, была она в суде или нет. В данной ситуации. Но это точно лучше, чем на одиночном пикете у памятника Крупской. Мы помним, Илья Азар сказал, прекрасно ответил на вопрос: чего вы добились. Ответил: ничего мы не добились. И это на самом деле абсолютно результат всех вот этих прекрасных воодушевляющих протестов. Чего вы добились? Да ничего вы не добились. Выборы в Мосгордуму пройдут по штатному расписанию. Валерия Касамара и прочие прекрасные люди удивительные станут депутатами. И все будут счастливы по-прежнему.

М. Наки― Прогноз хороший, сможем узнать, соответствует он действительно или нет 8-го числа.

А. Красовский― Вы думаете, что выборы отменят что ли?

М. Наки― Я бы скорее спросил про другие вещи, связанные с этим. Мнение Ильи Азара, безусловно, очень интересно. Тем не менее, есть и свежие публикации, говорящие о том, что люди, которые хотят прийти на выборы в Мосгордуму, их стало больше желающих…

А. Красовский― То есть было 17%, а стало 19.

М. Наки― Там 30, если я правильно помню цифру.

А. Красовский― Ужас. Ужас.

М. Наки― Это достаточно много. Если цифра, названная вам, была действительно. И очень много москвичей отмечают, которые хотят голосовать не за систему власти.

А. Красовский― Понятно. То есть хотят голосовать, как вы считаете по умному голосованию.

М. Наки― Хотят голосовать не за власть.

А. Красовский― Ну и что, будут они голосовать не за власть. А за власть – это за кого?

М. Наки― За тех самовыдвиженцев, которые аффилированы с «Единой Россией» по мнению…

А. Красовский― Кого-то.

М. Наки― По мнению политологов, журналистов.

А. Красовский― То есть, например, в 43 округе какой-то выдвиженец от…

М. Наки― Нет, там его нет.

А. Красовский― Уже нет. Уже сняли. Зато появился в 43-м округе кандидат от ЛДПР, которого старушки требовали сорвать с их подъездов, потому что похож с их точки зрения на Петра Порошенко. Вот этот кандидат от ЛДПР – он кандидат от власти или нет? Вы считаете, что власть будет более цепко контролировать Мосгордуму, если в этот Комаров-Прибойский или как там его фамилия станет депутатом или нет.

А.Красовский: Соболь будто работала по методичке, как будто ей методичку прислали

―

м округе появился также Митрохин от «Яблока».

А. Красовский― Хорошо. Вы считаете, если Сергей Митрохин, а я, кстати, надеюсь, что именно Сергей Митрохин победит в выборах в 43-м округе, потому что просто больше некому, вот если он попадет в Мосгордуму, единственный, можно сказать независимый кандидат — это усложнит жизнь власти или нет?

М. Наки― По опыту деятельности Сергея Митрохина я могу с уверенностью сказать как журналист, что мы будем явно больше знать о том, что происходит в Мосгордуме. О ее бюджете и прочем.

А. Красовский― Да. Конечно.

М. Наки― Он очень яркий и…

А. Красовский― Вы будете, безусловно, больше об этом знать. Наверное. При этом совершенно не будете иметь к этому никакого отношения.

М. Наки― Да. Но для власти это усложняет картину.

А. Красовский― Не усложняет вообще.

М. Наки― Вы хотите сказать, что по-тихому проводить бюджеты, по-громкому…

А. Красовский― А вы считаете, что бюджеты можно по-тихому провести…

М. Наки― Так делалось последние годы.

А. Красовский― Вы просто не интересовались этим никогда.

М. Наки― И никто не интересовался.

А. Красовский― Конечно.

М. Наки― А с помощью Сергея Митрохина будут интересоваться.

А. Красовский― Неправда. Не будет никто интересоваться. Потому что поверьте мне, любое расследование Ивана Голунова по поводу траты бюджетных средств в Москве было значительно более заметно, чем любое обсуждение того же самого бюджета любым Сергеем Митрохиным. Я тоже живу много лет на свете, приблизительно столько, сколько Сергей Митрохин. То есть всю свою жизнь я живу с Сергеем Митрохиным. Рядом. То есть я знаю этого человека, вернее он на моем горизонте, по крайней мере, последние 30 лет. И оттого, что он 30 лет на моем горизонте, мой горизонт не стал светлее. Соответственно я точно уверен, что в следующие 5 лет, когда он окажется в Мосгордуме, он, по-моему, там уже был. По крайней мере, он был уже в Мосгордуме и точно траты московского городского бюджета не стали для меня прозрачнее и интереснее в то время как Сергей Митрохин в этой Мосгордуме находился. И я абсолютно убежден, что когда он вернется в эту Мосгордуму – ничего не изменится.

М. Наки― Скажите, пожалуйста, допустим, до расследований про Росгвардию и всякие ее закупки, про еду и прочее вы интересовались Росгвардией и видели…

А. Красовский― Я не знаю про это расследование ничего.

М. Наки― Помните, капуста там. Золотов.

А. Красовский― Нет, не помню. Майкл, услышьте меня, я не интересуюсь вообще жизнедеятельностью Алексея Навального.

М. Наки― А Росгвардией?

А. Красовский― И Росгвардией.

А.Красовский: Результат всех прекрасных воодушевляющих протестов. Ничего вы не добились

―

Но вы просто, получается, не заинтересованы в этих органах.

А. Красовский― Я не заинтересован вообще в этих расследованиях, потому что я точно знаю, о чем там будет сказано. Я знал о существовании Росгвардии ровно столько, сколько я знаю о существовании Росгвардии сейчас. Более того, для меня и моей личной жизни обстоятельства, которые сопровождали санкционированные и несанкционированные митинги в Москве, где сотрудники Росгвардии жестко и я считаю незаконно разгоняли мирных людей в городе Москве. Для осознания, чем является Росгвардия, сделали гораздо больше, чем любые расследования Алексея Навального. Меня не интересует вообще, правда, по какой цене покупается капуста. Я серьезно вам говорю. Я тоже очень давно живу в этой стране и довольно цинично подхожу ко всем этим вещам. Я точно знаю, что любой начальник, тем более такого уровня как Золотов живет припеваючи. А живет он припеваючи, потому что капуста удораживается или потому что просто из бюджета берутся деньги – меня, честно говоря, вообще не интересует. Я реально смотрю на эти вещи. От того, что кто-то купил капусту не за 19 копеек, а за 21 – в моей личной жизни ничего не изменится. А вот из-за того, кто-то сломал ногу прохожему в городе Москве просто так, за спасибо – мне кажется, в моей жизни изменится, моя жизнь изменилась точно очень сильно.

М. Наки― Как она изменилась?

А. Красовский― Мне стало жить сильно неприятнее. А вот оттого, что Виктор Васильевич Золотов живет в 800 комнатной квартире, моя жизнь не изменилась никаким образом. Я рад, что есть люди, у которых есть 800 комнат в квартире.

М. Наки― Как вам кажется, остальные люди, мы же говорим про влияние на массы, они такие же циники, как вы?

А. Красовский― Не знаю.

М. Наки― Есть предположение. Вы часто встречались людей, похожих на вас?

А. Красовский― Я все время встречаю людей, похожих на меня. Более того, я никогда не встречаю людей, в моей жизни нет знакомых, которые скажут: ой, Золотов живет в квартире 800 комнат, как это возможно. У меня таких знакомых. У меня все знакомые ровно такие же. Все понимают, а что он должен в сарае что ли жить.

М. Наки― Вопрос не про комнаты. Вопрос про воровство и коррупцию. Это же ваши деньги.

А. Красовский― Вот опять же. Мои это деньги, не мои, я этого не знаю, честно говоря. Чьи это деньги. Я не ощущаю эти деньги своими. Я как бы обычный русский человек и как обычный русский человек я любые деньги, которые тратит государство, считаю государственными. Вы можете пытаться рассказывать о том, что это наши налоги, мы налогоплательщики. И так далее.

М. Наки― Что это об этом рассказывать. Это так.

А. Красовский― Это так или не так. Я этого не знаю, на какие налоги конкретно живет Росгвардия. Может она живет на деньги «Роснефти». А я не работаю в «Роснефти». И не добываю нефть. И может быть это вообще не мои налоги. Сейчас чиновники знаете, когда им говорят, что вы живете на наша налоги, они говорят очень простую и довольно правильную вещь: а мы тоже налоги платим. Так что они все живут на свои налоги. Люди, которые работают в государственном секторе, они тоже платят налоги. Они тоже налогоплательщики. А вы спросили налогоплательщиков, им нравится Росгвардия. Провели реальный опрос у людей, помните, сейчас видео такое ходит по Telegram, где женщина говорит, что она будет цепями убивать оппозиционеров.

М. Наки― Да, по выходным рисует иконы.

А. Красовский― Вы правда думаете, что таких людей меньшинство в нашей стране?

М. Наки― А вы думаете большинство?

А. Красовский― А я прямо знаю, что большинство. Я сейчас снимаю эпидемию каждый день, я их вижу этих людей по всей стране. Которые прямо хотят цепями, приехать с цепями в Москву и оппозиционеров прямо убивать.

А.Красовский: Оттого, что он 30 лет на моем горизонте, мой горизонт не стал светлее

―

Эта женщина из Москвы. Почему она не ходит с цепями.

А. Красовский― Ну потому что ей цепи, наверное, не дают. Ей эти цепи не разрешают взять. Потому что есть закон. А если закон ей позволит эти цепи взять, она с удовольствием их возьмет и пойдет этими цепями орудовать. Точно так же как я уверен, что большинство жителей этой страны поступят ровно также. У меня нет никаких сомнений. Еще раз вам повторяю, я живу много лет, я много лет вижу одних и тех же или даже приходящих им на смену людей. Которые представляют собой условно либеральный или демократический сектор нашей общественной жизни.

М. Наки― Путин 20 лет у власти.

А. Красовский― Путин 20 лет у власти. А Алексей Навальный, например, не 20 лет является лидером оппозиции. Я сказал: представляют либеральный или демократический спектр…

М. Наки― То есть просто…

А. Красовский― Дослушайте меня. И я все эти годы вижу, что эти люди находятся в подавляющем категорическом меньшинстве. И в большинство они не уходят никогда ни при каких обстоятельствах. Почему так – я не знаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Может народ просто не хочет. Вы никогда об этом не задумывались. Может народу правда это не нужно. Вот люди говорят: как так, народ точно, ему просто задурманивают голову. Ему просто показывают одного Соловьева. И одну Зейналову. Не знаю, кого еще. По телевизору. А они даже не смотрят этот телевизор. Им не нужен этот телевизор правда. Они реально так думают. Правда, по-настоящему. Им правда непонятно, почему богатые обеспеченные молодые люди с айфонами ходят и против чего-то протестуют.

М. Наки― В Шиесе тоже молодые люди с айфонами?

А. Красовский― Я не могу комментировать Шиес, я не был в Шиесе. Шиес – это вообще немножко другая история. Я сейчас говорю про московские протесты.

М. Наки― Хорошо.

А. Красовский― Опять же. Есть одна версия про Шиес, есть другая версия про Шиес. Есть люди, которые считают, что Шиес инспирирован большим количеством московских политтехнологий. Я по этому поводу ничего не знаю. Но зато точно знаю огромное количество людей и очень богатых людей, которые давно хотят убрать архангельского губернатора.

М. Наки― Давайте вернемся к этому интересному тезису о том, что большинство людей по вашему мнению, вы уверены в этом…

А. Красовский― Да и социология в этом уверена. И выборы все в этом уверены.

М. Наки― Опросов про цепи я не встречал. Что касается выборов, в ряде регионов кандидаты партии власти проиграли буквально никому.

А. Красовский― В смысле в двух регионах.

М. Наки― В четырех.

А. Красовский― В каких четырех?

М. Наки― Хакассия…

А. Красовский― У нас там есть сейчас губернатор действительно коммунист. И никому – а кандидат от КПРФ там был. Есть еще кандидат в Иркутской области. Левченко. От КПРФ. От которого стонет вся Иркутская область. Вот сейчас бурятскому полковнику от Иркутска позволили рассказать о том, как он за оппозиционеров, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этим так называемым оппозиционерам. Поезжайте в Иркутскую область, люди, которые с восхищением перепощивали, извини, его Инстаграм, и посмотрите на то, что сделали коммунисты в Иркутской области. Посмотрите, как на каждой трассе висят сейчас портреты Сталина, в каком разваленном состоянии находится сам город Иркутск. Выйдите в 10 часов вечера на центральную площадь города Иркутска и ужаснитесь. А потом перепощивайте с восхищением Инстаграмчик и текст какого-то полковника, который ему написали в администрации президента.

М. Наки― Мы не про то, стало лучше или хуже. Мы про то, есть ли запрос. Вы, по крайней мере, с этого начали.

А. Красовский― Запрос есть на то, чтобы вас всех расстрелять.

М. Наки― Кого — вас?

А. Красовский― Вас…

М. Наки― Коммунистов…

А. Красовский― «Эхо Москвы», меня, либералов.

М. Наки― Нас с вами вместе расстрелять…

А. Красовский― Конечно. Навального, вообще вот запрос есть на это. На то, чтобы начать уже расстреливать…

М. Наки― Чиновников. Министров.

А. Красовский― В том числе и чиновников.

М. Наки― А кто останется, если всех расстрелять?

А. Красовский― А это хороший вопрос. Вы задайте этим людям этот вопрос.

М. Наки― Да, я про другой вопрос вас спрошу. Вы говорите, что большинство оно всех хочет бить цепями, не поддерживает и прочее. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, большинство россиян оно поддерживает существование равных прав для гомосексуалов…

А. Красовский― Не поддерживает.

М. Наки― Борьбу…

А. Красовский― Не поддерживает.

М. Наки― И нам, и вам перестать тогда всячески пытаться объяснять, почему это нормально.

А. Красовский― А я вам что-то запрещаю? Я вам говорю, что не надо это делать что ли. Я вам говорю, что не надо выходить на улицу? Я вам говорю, что не надо протестовать? Я вам говорю, что надо быть за Путина?

А.Красовский: Оттого, что Митрохин 30 лет на моем горизонте, мой горизонт не стал светлее

―

А к чему вы ведете тогда.

А. Красовский― Я вообще ни к чему не веду. Вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю.

М. Наки― Хорошо. Какой вывод должны сделать из того, что по вашему мнению большинство людей не поддерживает протесты…

А. Красовский― Возможно, протесты идут не так. Возможно, с людьми надо разговаривать по-другому. Возможно, людям надо какие-то вещи объяснять. А не пытаться навязать.

М. Наки― Какие?

А. Красовский― В том числе понятие свобод, которых у людей нет. Возможно, людям надо действительно объяснять, что свобода иногда лучше, чем хлеб. Но такие вещи вы не можете объяснить, выйдя на улицу. Такие вещи вы можете навязать только огромным количеством пропагандистской работы, идущей сверху.

М. Наки― А где это объяснять?

А. Красовский― Вы должны для того, чтобы люди в это поверили, стать истеблишментом в этой стране.

М. Наки― Ух.

А. Красовский― А для того чтобы стать истеблишментом в этой стране, вы должны пойти работать во власть.

М. Наки― Никита Белых пошел.

А. Красовский― Это бессмысленный разговор. Никита Белых пошел…

М. Наки― Приведите пример обратный.

А. Красовский― И у него не получилось. Миллион примеров приведу обратных. Возьмите любого сотрудника экономического блока в нашей стране.

М. Наки― Они про свободу рассказывают?

А. Красовский― Простите, пожалуйста, Антон из Москвы вам напоминает, что до того как Никита Юрьевич Белых стал руководителем, уже при Никите Юрьевиче слитой бессмысленной партии, кажется, она так называлась СПС, этой партией руководил Анатолий Борисович Чубайс. А Анатолий Борисович Чубайс по-прежнему возглавляет огромное государственное федеральное агентство и ничего с Анатолием Борисовичем не происходит.

М. Наки― Про свободу не говорит ничего.

А. Красовский― Уже понял, что все, о чем он говорил до этого, было не туда и не про то. Вы поговорите с Анатолием Борисовичем. Вы у него спросите, почему он не говорит. Вы думаете, он Путина боится что ли. Нет, просто с возрастом приходит некое осознание реальности. Вот у Анатолия Борисовича оно произошло. Хотя он периодически хорохорится. У каких-то людей оно не происходит. Но когда вы говорите, что вот Никита Юрьевич пошел – это абсолютно бессмысленный, абсолютно лицемерный, чудовищно софистический прием. Если арестовали одного человека, я могу вам сказать, посмотрите, сколько гэбэшников арестовывают. Каждый день. Они вот тоже идут.

М. Наки― Нет, лучше покажите мне того, кто говорит про свободу, пойдя во власть.

А. Красовский― Никита Юрьевич Белых, можете посмотреть хотя бы одну цитату про свободу. Если она не шла вразрез с тем, что про свободу говорил тогдашний президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Говорил. Может быть, там что-то было разрешено такого, что было во всей стране не разрешено. Нет. Наоборот…

М. Наки― Так о том и речь.

А. Красовский― Никита Юрьевич Белых давал показания, по-моему, против Алексея Навального в суде Кировском. Почему вы тогда говорите что-то про Никиту Юрьевича Белых. Никита Юрьевич Белых был обычным сотрудником системы. Никаким не либералом, не демократом. Вообще Никем.

М. Наки― То есть получается, в системе нет людей, которые приходят и говорят про свободу.

А. Красовский― В настоящий момент нет.

М. Наки― Это «Особое мнение» Антона Красовского. После перерыва мы вернемся и попробуем выяснить, почему так.

НОВОСТИ

М. Наки― Мы с вами остановились на моменте, что нет людей, которые идут во власть и оттуда уже навязывают свои представления о свободе…

А. Красовский― А их не то чтобы нет, я как раз уверен, что они есть. И их довольно много. Они просто сейчас не выступают ни с какими политическими лозунгами.

М. Наки― А где они?

А. Красовский― Они просто занимаются своими делами. Возглавляют федеральные агентства, работают начальниками главков, департаментов. Управлений. Возглавляют государственные банки или являются членами правления государственных банков.

М. Наки― То есть такие спящие.

А. Красовский― Почему спящие. Например, Константин Сонин недавно написал текст по поводу того, из-за чего произошли протесты. И выяснилось, с удивлением я для себя обнаружил, что протесты, оказывается, произошли из-за того, что нет социальных лифтов для поколения людей в районе 40. Я хотел бы просто отправить, Константин вроде бы является профессором даже какого-то высшего учебного заведения, даже, по-моему, ВШЭ. Но просто к каким-то статистическим цифрам. Посмотреть, например, средний возраст губернаторов сейчас в России. И вы увидите, что средний возраст губернаторов в районе 40 и никогда такого не было в стране. Никогда еще поколение 40-летних не находилось в такой близости к реальным рычагам принятия решений как сейчас. То есть на самом деле то, что сейчас происходит с социальными лифтами, это вообще невероятная история. И я точно говорю, что люди вот этого поколения это люди, которые в своих душах, мыслях и в своем будущем несут, по меньшей мере, те же представления о свободе, которые, например, есть у меня. Возможно это не те представления, которые есть у каких-нибудь совсем отмороженных муниципальных депутатов города Москвы. Но власть не должна быть радикальной.

М. Наки― Губернаторов сколько у нас в стране на 140 миллионов…

А. Красовский― 85. У нас 85 регионов.

М. Наки― По-моему, 83 субъекта. Ну не суть.

А. Красовский― 85 субъектов, у нас есть еще другие субъекты, которые вы не признаете. Это Крым и Севастополь. Я их признаю, это русские земли.

М. Наки― Да. Так вот, и вы по ним меряете социальный лифты для 147 миллионов человек. Учитывая, что большинство губернаторов не выбираются на прямых выборах и что остальные губернаторы в том или ином виде из окружения действующей власти.

А. Красовский― …Во-первых, не просто большинство губернаторов выбирается.

М. Наки― Не выбирается.

А. Красовский― Я хотел напомнить, что не то что большинство губернаторов выбирается, а просто большинство губернаторов из существующих, наверное, все губернаторы, я уверен, что сто процентов губернаторов из уже существующих кроме назначенных врио избраны всенародно на конкурентных выборах. Потому что выборы возращены, как вы помните, в 2013, по-моему, или 12 или даже 11 году прямые выборы глав субъектов. То есть уже 8 лет как люди обратно выбирают себе глав регионов. И всех этих глав регионов выбрали от Левченко до Алиханова. Их никто не назначал сейчас.

М. Наки― Даже если представим, что это так, речь не об этом, а можно про социальные лифты говорить 147 миллионам.

А. Красовский― Мы можем говорить, конечно, потому что это и есть социальные лифты. Потому что за губернаторами сидят вице-губернаторы. Сидят члены правительства. А что вы называете социальными лифтами?

М. Наки― Это возможность для большинства людей поколения развиваться в рамках собственной карьеры.

А. Красовский― Так вот большинство людей поколения развиваются в рамках своей карьеры. А есть люди, которым некомфортно. Это нормально. Есть люди, которым например, в трамповской Америке некомфортно. И они разным образом пытаются с этим смиряться. Сживаться или не пытаются. Некоторые мои знакомые, между прочим, прямо уехали. А некоторые мои знакомые сидят там типа шуршат. Так бывает. Бывают такие периоды в жизни и поколений, и стран, когда становится кому-то некомфортно. Но это не значит, что некомфортно поколению. Это значит, что некомфортно социальной группе. А поколению как раз сейчас очень комфортно.

М. Наки― А как нам это посчитать. Как это верифицировать можно.

А. Красовский― Ну никак.

М. Наки― На губернаторов посмотреть, которых 85 по вашему подсчету.

А. Красовский― Я буквально апеллирую к тексту Константина Сонина, который говорит о том, что люди не могут занять какие-то должности. И говорю, они могут занять должности. И посмотрите, они их занимают. Повсеместно по всей стране. Существуют статистические отчеты, это не опросы. А буквально какой там средний возраст сотрудника Сбербанка, например, сейчас. Или какой средний возраст сотрудника «Газпрома» сейчас. Или средний возраст сотрудника чего угодно, большой государственной корпорации. Или министерства экономического развития сейчас. Вот просто посмотрите, это и есть социальные лифты. Действительно еще раз повторяю, есть группа горожан молодых и, кстати, не очень молодых, в данном случае это совершенно не зависит от возраста, моего поколения и старшего поколения, то есть люди в районе 50-ти. Живущие в Москве и ходящих на протесты, чувствуют сейчас себя гораздо менее комфортно и омерзительно, чем молодые люди 18-летние, выходящие на протест. Потому что им кажется, что вся их жизнь уже прошла и прошла при Путине. Молодым так не кажется. У молодых людей она только начинается. Поэтому это никак не связано абсолютно с возрастом, это связано исключительно с мироощущением. А считаешь ты себя левым либералом или центристом, правым и так далее. Просто имейте в виду, что центристов и правых гораздо больше, чем левых либералов, причем повсеместно. Не то что Россия какая-то ужасная правая страна. Нет, людей, которым не хочется радикально ломать через коленку и так хорошо, как им кажется работающую систему — довольно много. Большинство во всем мире.

М. Наки― То есть Россия в вашей картине мира выглядит следующим образом: у нас есть полная свобода для того, чтобы прийти к власти и там навязывать свое представление о свободе, но этого никто не делает. Почему – непонятно.

А. Красовский― Неправильно, вы уже неправильно трактуете.

М. Наки― Где я упустил…

А. Красовский― Я ни разу не говорил, что в России есть полная свобода. Это вы сейчас почему-то…

М. Наки― Нет, вы же рекомендовали так. Приходишь к власти и оттуда насаживаешь свободу. Таких людей сейчас нет. Правильно? Или есть.

А. Красовский― Которые что делают?

М. Наки― Которые вот как вы говорите, пропагандируют свободу.

А. Красовский― Подождите. Это вы говорите: пропагандирует.

М. Наки― Я ничего… Вы сказали, что нужно прийти к власти и пропагандировать оттуда.

А. Красовский― Я сказал, что им нужно в конечном итоге эту власть получить, для того чтобы пропагандировать какие-то ценности…

М. Наки― Сверху.

А. Красовский― Безусловно.

М. Наки― И сейчас нет этих людей.

А. Красовский― И сейчас эти люди есть, но они не пришли еще к той власти, которая позволила бы им что-либо в этой стране пропагандировать. Потому что в этой стране может пропагандировать только один человек. Владимир Владимирович Путин. И пока он есть у власти, здесь будет только его пропаганда.

М. Наки― А она не связана со свободой.

А. Красовский― Она не связана со свободой.

М. Наки― Хорошо. Может быть, один из этих вольнодумцев как раз Чемезов. Сегодня появилось интервью. Оно было обоими или гораздо большим количеством лагерей воспринято каждым на свой лад. Кто-то сказал: о, смотрите, он за протестующих, потому что он сказал, что я понимаю, что у людей недовольство. Другие сказали, что он не за протестующих. Потому что он сказал про здоровую оппозицию. Вы как трактуете его высказывание.

А. Красовский― Я считаю, что то, что произошло в Москве и происходит в Москве последнее время, произвело некое впечатление на людей, которые управляют страной. И, вне всякого сомнения, внутри этих людей есть разногласия. Внутри этой группы людей. Есть люди, которые стоят на позициях, условно говоря, Николая Платоновича Патрушева. И его конгломерата. А есть люди, которые стоят на каких-то более человекообразных и связанных с интеграцией в мировые процессы, в европейские, прежде всего, процессы людей. Это экономический блок и люди, которые, так или иначе, связаны с государственным или другим предпринимательством. Сергей (неразборчиво) мне кажется, в этой как раз находится группе лиц. То есть он озвучивает просто то представление, которое есть у довольно большой и очень влиятельной группы. Возможно, гораздо более влиятельной в реальности, чем силовики.

М. Наки― Как трактовать-то его. То есть это что…

А. Красовский― Вот я вам сказал, как трактовать.

М. Наки― Вы сказали, какие есть мотивы. А это что, поддержка протестующих, осуждение полиции и Росгвардии или выступление против власти.

А. Красовский― Все, что вы говорите – это одно и то же. То есть вы сейчас дали три тезиса, которые являют собой нечто одно целое. То, что пытался, как мне кажется сказать Чемезов это то, что государство должно создавать свою собственную оппозицию. По-моему, он это сказал открытым текстом.

М. Наки― Здоровую.

А. Красовский― Неважно, здоровую или больную. Послушайте, это не имеет значения.

М. Наки― Он сказал про здоровую.

А. Красовский― Он сказал здоровую, мало ли что люди говорят. И это совершенно правильно, государство и только государство в нашей системе способно создать оппозиционную силу. Потому что оппозиция – это часть государственной системы. Оппозиция должна в конечном итоге стать властью. А власть должна уйти в оппозицию. Так устроены государственные механизмы нормально, по-человечески работающие. И только государство сейчас, которое за все эти годы не смогло оппозиционную систему создать, должно, наконец, начать ее создавать. Из кого она будет создана – я не знаю. Я все время говорил, что надо просто разделять «Единую Россию». Такое мнение Суркова. Но совершенно точно Чемезов не имел в виду, что надо пойти сейчас и Алексея Анатольевича Навального назначить мэром Москвы. Это точно Чемезов в виду не имел.

М. Наки― А вас. Вы можете быть оппозицией?

А. Красовский― Нет. Я, безусловно, могу быть оппозицией. С их точки зрения я могу быть оппозицией. Да. Более того. Они считают меня вот такой здоровой оппозицией. Или огромное количество таких же людей, Екатерина Михайловна Шульман. У которой сегодня день рождения. Она с их точки зрения еще больше прав имеет на то, чтобы стать здоровой оппозицией. Она и является, вот она сотрудник президентского совета по правам человека. Или там Катя Винокурова с их точки зрения здоровая оппозиция. Довольно много людей, которые с их точки зрения могли бы стать таким умиротворяющим, и в то же время не потакающим власти голосом.

М. Наки― Это должна быть личная политика, политика личности или политика партии. То есть создана какая-то оппозиционная партия.

А. Красовский― Оппозиция – это всегда партия.

М. Наки― То есть вас, Екатерину Михайловну Шульман, Екатерину Винокурову объединяем…

А. Красовский― Я не хочу. Ну, если бы я был, например, сейчас каким-то человеком, который строит какую-то партию, я бы именно таких людей объединял в условно оппозиционный блок.

М. Наки― Спасибо большое. Это было «Особое мнение» журналиста, директора фонда СПИД-центр Антона Красовского. Всего доброго.