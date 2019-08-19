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Добрый вечер!

М.Курников― Тут такие новости приходят. У нас оттепель, что ли?

К.Рогов― Знаете, у нас как кого не сажают два дня — так уже оттепель. Что случилось-то?

М.Курников― Во-первых, некоторых переводят из обвиняемых в свидетели. Дело по лекарствам, в конце концов, тоже прекратили.

К.Рогов― Ну да. По лекарствам дело — это очень хорошо, что прекратили. Это не бином Ньютона его прекратить. А что касается более важных дел.

М.Курников― Режиссер Васильев, например.

К.Рогов― Режиссер Васильев и всех дел, которые возбуждены вокруг митингов московских и протестной активности. Там, действительно, наблюдается некоторый тренд, который еще не очень понятен, к чему он ведет. Этот тренд — то, что там убирают 212-ю статью «Массовые беспорядки», оставляя у людей 318-ю «причинение вреда сотрудникам». Это любопытный тренд, потому что фактуры по массовым беспорядкам вообще нету. Единственная фактура, которая у них была по массовым беспорядкам — это те люди, к которым одновременно применялась и 212-я и 318-я. То есть вот он толкал урну — значит, это массовый беспорядок, ему присудили массовые беспорядки, потому что он как-то толкал урну, соответственно, мы другим тоже присуждаем участие в массовых беспорядков, потому что из его дела видно, что они были. Вот примерно такая фейковая как бы логика фабрикаций.

М.Курников― А можно я тут уточню? На ваш взгляд, те, кто принимали решение, что нужна именно 212-я статья, они заранее повышали ставки, специально преувеличивали или они верили, что это очень похоже на массовые беспорядки и надо пресекать?

К.Рогов― Конечно, никто не верил, что это массовые беспорядки и не было даже намека на это. Это была совершенно сознательная репрессивная практика, когда они попытались криминализовать выход людей на улицу. Мы говорим, что были массовые беспорядки, поэтому каждый, кто вышел на улицу, стал участником массовых беспорядок. Это такая мера устрашения была.

К.Рогов: Уверен, что Путин Владимир Владимирович играет важную очень роль в принятии решений

Но я закончу свою мысль. Так вот единственная поддержка этого фейкового, сфабрикованного дела о массовых беспорядках были те люди, которым вменялись одновременно 112-я и 318-я статья, потому что на этом примере можно было показывать, что хоть что-то было. Тоже ничего там не было, но хоть имитировать. И то, что у этих людей снимают 212-ю, оставляют только 318-ю — это как бы является аргументом и признаком возможной подготовки власти к тому, чтобы закрыть дело по 112-й, потому что у него вообще не остается никакой фактуры.

Ноя призываю здесь быть очень осторожными. Так как это всё политические решения, то если завтра кто-то проснется очень сердитым и скажет: «Нет! Были массовые беспорядки», то это дело будет дальше развиваться.

М.Курников― Этот кто-то — это конкретный кто-то или вообще кто-то?

К.Рогов― Я не знаю. Давайте называть его коллективным Путиным или единичным Путиным, как хотите. Это неважно. Но есть какой-то механизм принятия решения. Я не то чтобы боюсь назвать Путина. Я уверен, что все принципиальные решения по силовым политикам они принимаются с ведома и по прямом участии Путина. Потому что в авторитаризме тот, кто контролирует силовые политики, тот и является реальным властителем, и другого не может быть.

Но механизм этот может быть непростой. Это не то что Путин каждое утро встает и говорит: «Нет, сегодня будет 212-я», а завтра встает и говорит: «Нет, сегодня не будет». Есть какой-то механизм принятия решений. И может всё еще повернуться в другую сторону. Я говорю о том, что есть. То что уже у двух, даже трех человек снята 212-я статья при том, что у них есть 318-я — это свидетельствует и можно считать некоторым намеком и аргументом в пользу того, что власти склоняются к тому, что 212-я рассыплется и ее не будет.

М.Курников― Один журналист, один коллега уже у себя в Телеграм-канале написал: «Власть дает заднюю».

К.Рогов― Ни в коем случае я бы не стал подписываться под этим. До того, как власть дает заднюю, еще очень и очень далеко. И это будет позиционная борьба, там будут какие-то отступления, маневры, там могут быть какие-то отступления, маневры. Нет, совершенно не стоит так думать. И очень много будет зависеть от того, как пройдут события, протестные какие-то выступления 24-го и особенно 31 августа. И вокруг этого будет самостоятельная война вестись, особенно 31 августа, я подозреваю, будет большая борьба. И от этого очень много зависит.

И вот эти все «власть дает заднюю» — это всё чепуха. Есть насколько проблем, с которыми общество столкнулось и которые совершенно не разрешены. Это и проблема допуска до выборов в Мосгордуму, это и проблема полицейского террора и проблема этих фабрикаций уголовных дел против мирно протестующих — это всё проблемы здесь остались еще.

М.Курников― Вы употребили такой термин «маневры». Объясните мне тогда этот маневр Чемезова, который, сказал: «Очевидно, что люди раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу».

К.Рогов― Ну, Чемезов записался в умеренные, в центристы. Он, видимо, доволен неудачами Собянина, и явно камешки в огород Собянина, что Собянин не пустил и теперь это позиционирование какой-то внутри кремлевской группы, какая-то в ней игра. Это довольно необычное заявление. Чемезов не отличался никогда общегражданскими заявлениями, как-то это не его конек. Не знаю, что его конек, но не это. И вдруг он влез на эту лошадь. И это само по себе интересно. Это свидетельствует само по себе о таком, что ли, градусе, о котором мы могли предполагать, подозревать — высоком градусе внутри властных структур, внутри высших, так сказать, групп…

М.Курников― То есть коллективный Путин, о котором вы говорили, он не так однороден?

К.Рогов― Коллективный Путин всегда неоднороден. Когда я говорю про его коллективность, я говорю, что я уверен, что Путин Владимир Владимирович играет важную очень роль в принятии решений, но эти решения всегда, кроме того, как бы некоторый баланс сил, подводок к этому решению, стратегем — кто-то вписывается в такую тактику и продает такую тактику, кто-то вписывается в такую. Это не значит, что мы должны сразу говорить о какой-то серьезной войне башен, раскола элит. Это всё высокие слова, которые пока не очень нужны. Борьба в высших эшелонах идет всегда за тот или иной сценарий. Кроме того, есть более серьезная вещь. Есть, безусловно, во власти, в элитах серьезная, значительная группа людей — я не был никогда уверен, что Чемезов к ним относится, и поэтому тоже осторожно к его заявлению отношусь, — но есть большая и важная группа лиц на многих этажах управления, которые очень недовольны таким захватом всей политической поляны, что вся политическая поляна оказалась в управлении у тех, кто осуществляет силовые стратегии?

М.Курников― Почему они не обозначают этот никак?

К.Рогов― Это не по правилам системы.

М.Курников― Но Чемезов же обозначил. Или это он ломает правила?

К.Рогов― Нет, Чемезов не ломает правила. Чемезов именно и говорит, потому что он не является представителем этих групп. Он не является реально тем, кто может стать лидером этих групп. Он по каким-то своим соображениям говорит. Но давление этих людей, оно, я думаю, последнее время было довольно сильным, потому что то, что происходил — действительно, срыв в еще более силовую систему управления, в которой их политическое влияние еще больше уменьшится.

М.Курников― При этом те же городские московские власти, по сути, сделали Мосгортранс чуть ли не репрессивным органом. Он теперь подает иски к оппозиционерам и так далее. Вы говорите, что они недовольны этим усилением, но они же сами его разгоняют.

К.Рогов: В авторитаризме тот, кто контролирует силовые политики, тот и является реальным властителем

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Во-первых там же все-таки такая, вертикально-приказная система. То есть ты сначала говоришь, что, по-моему, надо не так, в от так. А потом говорят: «Нет, мы будем действовать так». И всё, ты как солдат действуешь. Что касается Мосгортранса, то да, есть такая дополнительная репрессивная стратегия у властей, чтобы качать из людей деньги и наказывать их рублем. Ну, это да, есть. Но это не относится к стратегиям. Стратегия принимается выше этажом. Говорят: «Вы давайте рублем. У вас — чтобы было не меньше тысячи человек схвачено, а иначе вы либеральничаете. И чтобы возбуждено было 15 уголовных дел». И всё, поехали.

М.Курников― Не понимаю, кто может такое сказать. Не понимаю, кто отдает такой приказ всем.

К.Рогов― Тот, кто управляет силовыми стратегиями. В данном случае это, скорей всего, Владимир Путин через какого-то человека, которому поручает разрулить эту ситуацию. И все знают, что этому человеку поручено разруливать эту ситуацию, и что такая стратегия принята и вот так мы действуем.

М.Курников― То есть, в вашем представлении, Владимир Путин планирует, как бороться с акциями протеста из-за выборов в Мосгордуму?

К.Рогов― Нет, это не акции протеста из-за выборов в Мосгордуму.

М.Курников― Но начиналось-то так.

К.Рогов― Начиналось так. Вы меня сейчас пытаете. Я не являюсь некоторым червем, который живет в Кремле, и всё знает.

М.Курников― Я просто стараюсь уточнить.

К.Рогов― Но у меня есть некоторые представления о том, как устроены механизмы авторитарного правления и нашего, в частности. Так вот, я уверен, что в таком режиме тот, кто управляет силовыми стратегиями, тот и есть главный человек. Если это не Путин, значит, Путин не главный человек, а нам просто выдают его за главного человека.

М.Курников― Ух, как интересно.

К.Рогов― Кто управляет силовыми стратегиями, тот и есть главный человек.

М.Курников― А если такой человек не один, если это какой-то коллективный орган?

К.Рогов― Да, это может быть орган, это может быть скорее группа неформальная. Она приходит… Но все равно важно еще, за кем финальное слово, кто говорит. Так вот про то, что происходит в Москве. Я убежден глубоко, что это, конечно, не решение московских властей.

М.Курников― Сделаем небольшую паузу здесь и вернемся в студию.

М. Курников― Мы продолжаем говорить с политологом Кириллом Роговым. И я, просто, знаю, что он еще и социологией занимается. Хочу спросить как у социолога. Как много людей то, что мы сейчас с вами обсуждаем, касается это в стране? Кто воспринимает это как историю про себя? Кто этим интересуется?

К. Рогов― Ну, вообще, эти страты расширяются. Очевидно, что эти страты расширяются. Это сложный процесс. Его не надо преувеличивать. Но что мы точно видим? Это мы видим какую-то чрезвычайную политизацию среди молодежи. Очень сильную, скажу так. Чрезвычайную – не буду говорить. Очень сильную и быструю политизацию среди молодежи. Еще 5 лет назад молодежь (вот самые молодые возраста) была неполитизированным отрядом. Сейчас это, видимо, наиболее политизированный отряд.

М. Курников― Это произошло, потому что…

К. Рогов― Это сложный вопрос. Я на него не дам ответа. Но каким-то образом вот этот тренд несогласия, тренд протеста, тренд справедливости, он, как вирус, начал распространяться среди молодежи.

М. Курников― Вы согласны с Сатаровым, что молодежь – ключевой игрок в этих протестах и что остальные возраста вышли именно за той молодежью, которая вышла в этот раз?

К. Рогов― Нет, это не совсем так. Там старшие возраста есть, которые выходили, когда эта молодежь еще в школу только пошла.

М. Курников― Да. Даже многие не родились, когда они выходили.

К. Рогов― Мы даже туда не смотрим. В 11-м – 12-м году многие это были еще такие школьники средней школы. Так что, эти возраста сами по себе вышли. Молодежь не является в каком смысле по факту сегодня ключевой силой. Здесь есть две стороны медали. Во-первых, молодежи в России очень мало. Вот если говорить о возрасте 18-25 лет, то это какие-то там 8-9% населения (в Москве – 7%). Ну, по крайней мере по официальной статистике демографической.