А. Нарышкин― Добрый день. В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVi. Программа «Особое мнение». Мой сегодняшний гость – журналист, легендарный ди-джей Артемий Кивович Троицкий. Я вас приветствую.

А. Троицкий― Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер всем.

А. Нарышкин― Я знаю, вас почему-то заинтересовали эти ограничения, которые министерство высшего образования…

А. Троицкий― Минобрнауки.

А. Нарышкин― Да, спустило в нижестоящие учреждения по поводу общения с иностранцами.

А. Троицкий― Да, это просто очень живо напомнило мне мою молодость. Дело в том, что 5 лет с 78-го по 83-й год, пока меня не уволили за регулярные прогулы и антисоветскую деятельность, я работал младшим научным сотрудником. В Институте истории искусств. Поэтому имею некоторое отношение к советской научной среде. И могу сказать, что эти рекомендации, я их прочел, это конечно, чистая калька с того, что было в совке. Абсолютно вот один в один. То, что было в Советском Союзе по поводу общения с иностранцами. Но тут я подумал, что это тот случай, когда стоит вспомнить известную пословицу: куда конь с копытом – туда и рак с клешней. Так вот конь с копытом — это была советская власть и советская наука. Потому что советская наука — это была передовая наука. Была реально сильнейшая, одна из 2-3 сильнейших научных сцен в мире. Что касается до нынешней российской науки, то она затхлая, отсталая, все лучшие такие конвертируемые ученые просто-напросто свалили. И просто подумал, что для современных отечественных ученых общаться с иностранными коллегами гораздо полезнее, чем иностранным коллегам общаться с нашими учеными. И естественно речь идет о каких-то секретах, шпионских тайнах, кто-то там что-то разболтал, кто-то выдал. Так вот скорее наши ученые подслушивают и, подпоив каких-нибудь американцев и британцев, выведывают у них военные тайны, чем иностранцы выведают что-то у наших убогих научных сотрудников.

А. Нарышкин― Сейчас обидно очень ученым российским. Зачем вы их так недооцениваете? Если вы следите за тем, как развивается российская современная, научная мысль, это не значит, что она в таком уж упадке.

А. Троицкий― Я не очень слежу за тем, как она развивается. Зато я вижу, я просто вижу результаты этого развития. Я вижу, как рвутся ракеты на испытаниях, гибнут люди. Я вижу, что в технологическом отношении у нас все дико отстало. Что вся техника закупается в Китае, все идеи заимствуются в Северной Америке и Западной Европе и прочее. Для этого не надо быть специалистом в области научного развития. По-моему это абсолютно очевидно.

А. Нарышкин― Но вы сами сказали, что в Советском Союзе наука была на уровне на порядок выше. А то и на два. Но тогда ограничения существовали. Так может быть действительно нужно ввести ограничения. Запрещать выезд, максимально. Всем, кто вообще прикасается к науке. И тогда они будут вариться.

А. Троицкий― Нет.

А. Нарышкин― Закрытые городки какие-то.

А. Троицкий― Естественно, советская наука была мощной не потому что существовали ограничения. Я думаю, что если ограничений не было бы, она была бы еще более мощной. Была эта наука на высоком просто потому, что она реально поддерживалась государством. Была приоритетным направлением вообще развития Советского Союза. Наука, техника. Все эти дела. То есть в принципе Советский Союз был страной, устремленной в будущее. Отсюда космос, наука, отсюда в частности и ВПК. К сожалению. Современная путинская Россия — это страна, устремленная в прошлое. Там скрепы, там склепы. Там вот эти все замшелые дела. Причем тут наука? Причем тут вообще что-то современное. Поэтому наука у нас и финансируется по остаточному принципу. И на самом деле все ученые, которые хотят действительно серьезно наукой заниматься, они ищут пути каким-то образом из РФ свалить и получить хорошие лаборатории в американских университетах, британских ресерч-центрах. Некоторые из них после этого получают Нобелевские премии. Опять же как представители Англии, Америки.

А. Нарышкин― Гейм и Новоселов получали наши ученые несколько лет назад. Кстати, такая тема, которая поднимается периодически. Вам не кажется не слишком патриотичным, что те самые ученые, отучившись здесь, получив среднее образование, потом высшее, как будто бы на родину плюют и уезжают в поисках лучшей жизни. И реализацией за рубеж. Хотя многим они обязаны именно этой стране.

А. Троицкий― Я думаю, что каждая страна имеет то, в том числе и таких ученых, каких она заслуживает. То есть для ученого, если это искренне ученый, преданный науке, как скажем, художники, музыканты преданы своей музе, ученые также преданы своей научной теме. То для него главное – реализовать свои идеи. Это самореализация в той области, в которой этот человек посвятил свою жизнь. Вот это важно. И потом достижения науки это вообще то, что должно принадлежать всему человечеству. Так оно, собственно и принадлежит. Наука в принципе наднациональна, наднациональна математика. Можно сказать: русская математика. Или: российская физика. Да нет. Это все универсальные вещи. И поэтому естественно для ученого гораздо важнее иметь идеальные условия для занятия наукой. А когда он сидит на бобах получает зарплату 25-30 или пусть даже 50 тысяч, работает на устаревшем оборудовании…

А. Нарышкин― Какое есть.

А. Троицкий― А тут ему еще и запрещают, точнее ставят под колпак в плане общения с иностранными коллегами, которые ушли далеко вперед. Это естественно полная тоска.

А. Нарышкин― Видите, вы пугаете на самом деле и слушателей и зрителей наших. А «Ведомости» объяснили сегодня, в министерстве науки и высшего образования, что вот эти ограничения носят рекомендательный характер и отражают общемировую практику, тенденции и подходы осуществления взаимодействия с государственными органами иностранных государств. А еще к тому же помогут такие ограничения вести учет показателей роста зарубежных связей научных работников.

А. Троицкий― Понятно. Ну все для людей, понимаете. Это все полная фигня. Особенно по поводу мировой практики. То же самое, что сказал сегодня Песков на пресс-конференции или вчера, когда это было. Когда ему сказали о том, что чего-то не хотят россияне голосовать, полное равнодушие к выборам. 41% сказали, что вообще не пойдут на выборы парламентские и не знают, за кого голосовать. Он сказал: ну это же общемировая тенденция. То есть я так думаю, что это теперь у нас будет такая фишка. То есть все то дерьмо, что у нас происходит: а это не только у нас, это повсюду в мире.

А. Нарышкин― Когда ГД законы принимает – тоже ссылаются на общемировые тенденции. Зарубежный опыт.

А. Троицкий― Естественно. Но дело в том, что за рубежом помимо дерьма имеется еще много всего хорошего. А вот у нас помимо дерьма нет больше ничего, к сожалению.

А. Нарышкин― Слава богу, что мы не заканчиваем сейчас передачу. Это было бы слишком пессимистично.

А. Троицкий― Слишком афористично.



Пласидо Доминго попал в беду. Известный испанский оперный певец. Обвиняют его в харассменте. Это же история опасная. Как с Кевином Спейси. Выбросят сейчас человека из профессии. Потом уже не вернешься. Жалко вам его?

А. Троицкий― Тут история сложная и многослойная. Я даже не знаю, честно говоря, с какой стороны к ней подойти.

А. Нарышкин― Я вам помогу.

А. Троицкий― С одной стороны… Давайте я сам разберусь. Можно?

А. Нарышкин― Конечно.

А. Троицкий― С одной стороны харассмент этот самый я так думаю, бывает разный. Бывает просто пристал мужик к красивой женщине. А бывает, пристал мужик к малолетней девочке и малолетнему мальчику. Это же разные вещи, правда. На мой взгляд, по крайней мере.

А. Нарышкин― С точки зрения уголовного законодательства разные.

А. Троицкий― Это очень разные вещи. С другой стороны, как известно, закон обратной силы не имеет. Дело в том, что законы, по которым живет современное общество, в первую очередь современное западное общество, они сильно отличаются от тех законов, которые существовали, скажем так, неписанных законов, которые существовали в 70-80-90 годы, например. Тогда считалось не то что преступлением или проступком, а наоборот считалось очень почетным, чтобы у тебя было побольше этих любовных и сексуальных побед. И люди гордились этим. О каком вообще харассменте может идти речь. Я так думаю, что в принципе может найтись не меньше девушек, чем у Пласидо Доминго, которые могли бы мне предъявить обвинения в сексуальном харассменте. Вот в то время в 70-80-90 годы, пока я не стал как сейчас примерным семьянином, в общем, я за девушками как называется ухлестывал.

А. Нарышкин― Харассил девушек Артемий Троицкий.

А. Троицкий― Харассил их и надо сказать, что, в общем, некоторые девушки, естественно, мне давали отставку. А некоторые так и харассились с огромным удовольствием. Но тогда это было нормой жизни, тогда никому в голову не могло бы прийти, что в этом есть что-то грязное, недостойное, отвратительное и так далее. Естественно, это не имело никакого отношения к насилию.

А. Нарышкин― Доминго, кстати, практически повторяет ваши слова. Потому что он все эти обвинения отрицает. Но признает, что правила и стандарты поведения, принятые сейчас, отличаются от тех, что были раньше.

А. Троицкий― В общем, я с ним совершенно согласен. Сейчас, ну то есть я этим не злоупотребляю по той простой причине, что у меня четверо детей. И крепкая семья и все такое прочее. И мне это просто на фиг не нужно. Я и без того счастлив и удовлетворен. Но, в общем, я думаю, что те люди, которые себе это позволяли в прошлом, не несут ответственности за сегодняшнюю изменившуюся моральную обстановочку.

А. Нарышкин― А если мы забудем о том, что сейчас Пласидо Доминго предъявляют то, что произошло много-много лет назад. В принципе человек известный, легендарный как, например, ди-джей Артемий Троицкий, имеет ли право на какую-то такую темную сторону в своем характере. То есть с одной стороны…

А. Троицкий― Что значит имеет право? Темная сторона в характере: или ее нет – или она есть. У очень многих людей имеются какие-то демоны, которые их преследуют, у кого-то наклонности садистские, у кого-то мазохистские. Кто-то любит погорячее, кто-то наоборот поотмороженней. Я бы сказал, что почти все выдающиеся, скажем так, художники мира, они все были людьми в достаточной степени сомнительными с точки зрения морали и этики. Имеется масса примеров знаменитых писателей, актеров, художников и так далее. Но некоторые вообще просто жили двойной жизнью. Как скажем величайший английский художник Уильям Тернер. У него просто было две жизни. С одной стороны придворный художник, а с другой стороны патологический развратник. Который жил в борделе и так далее. И об этом никто не знал. И это все раскрылось только после того, как умер Тернер. Как раз на теневой стороне своей жизни. И тут – опаньки – так это же Тернер. А мы-то и не знали. Или скажем, прекраснейший Жерар Филипп, французский актер, просто ангелоподобная личность. Любимец всех и вся. «Фанфан-Тюльпан». Он оказывается тоже, то есть во Франции он был ангел-ангел, а время от времени он сваливал за Пиренеи в Испанию и там инкогнито вообще творил хрен знает что. Такой харассмент, что Пласидо Доминго в общем мало не покажется. И таких людей — ну каждый второй. Так что имеют они на это полное право. Если бы они на это права не имели, то не было бы ни гениального актера Жерара Филиппа, ни величайшего художника Уильяма Тернера. Ни писателя Достоевского. Тоже кстати исключительного мерзавца, как всем известно. И прочее, прочее.

А. Нарышкин― У вас получается, я услышал про некие двойные стандарты. То есть если ты на самом деле великий, ты доказал и всем своим карьерным путем, что ты важный человек, который вписал себя в историю, то ты имеешь право на какие-то неприглядные стороны. Если ты человек поменьше калибром, то мы спросим с тебя по всей строгости.

А. Троицкий― Я не говорю о великости, я просто привел в пример великих. А так это касается всех людей. Естественно, имеются какие-то ограничения, которые накладывает Уголовный кодекс или скажем, 10 заповедей. Их никто не отменял. Ни то, ни другое. Ни закон, ни моральный закон. То есть убийство, калечение, садизм и прочее, особенно если это совершается в отношении детей – этому прощения нет абсолютно. А если у человека просто имеются какие-то такие веселые привычки, я считаю, это нормально.

А. Нарышкин― Веселые привычки. Харассмент. К московским событиям давайте перейдем. Вот я у вас в Ютуб-канале ARU.TV увидел, вы попрощались, уходите в небольшой отпуск.

А. Троицкий― Я сейчас в нем нахожусь как раз.



Видите, как удачно ушли со своего канала к нам на канал «Эхо Москвы», пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Вы бы, вернувшись из отпуска, какой хотели увидеть Москву? Политическую ситуацию в городе.

А. Троицкий― Я боюсь, что Москва не будет такой, какой я ее хотел бы увидеть. Потому что я боюсь, что власти явно сделали ставку на силовое решение проблемы. И явно просто в принципе не желают вести диалог с протестной общественностью. С теми, кто позволил себе быть несогласными. И, в общем, они, судя по всему, абсолютно уверены в том, что они победят. Абсолютно уверены в своей безнаказанности и в том, что все эти протесты, так или иначе, схлынут, уйдут в песок. И будут забыты и раздавлены. Точнее раздавлены и забыты. Я думаю, что это довольно самонадеянно. Всякая сила обычно бывает самонадеянная, особенно если она видит, что действительно перед ней люди безоружные, беззащитные и так далее. То есть надежд на то, что у нас силы очень много, а у тех, в общем, ресурса никакого нет. Я думаю, что это очень близорукая политика, потому что с одной стороны протесты как мне кажется, будут только нарастать. Может быть не в геометрической, но уже в арифметической прогрессии точно. Они будут нарастать по той простой причине, что проблемы, которые эти протесты вызывают, они никак не решаются, напротив эти проблемы только усугубляются. И экономические проблемы, и социальные проблемы. А сейчас еще и морально-этические проблемы. Все эти избиения, садизм и так далее. Поскольку проблемы не решаются, а только возбухают, то сила протестующих будет увеличиваться. Во-вторых, я считаю, что степень вооруженности этого самого силового блока и их сила будет постепенно уходить. Просто по той простой причине, что все эти нескончаемые акции протеста, а я думаю, что они будут проходить все время, то есть усвоили наши урок Франции и урок Гонконга. Я думаю, что теперь да, так же как в Париже и окрестностях…

А. Нарышкин― Помилуйте, Артемий Кивович. «Желтые жилеты» те самые, на которые вы сейчас хотите сослаться, тоже выходят три калеки.

А. Троицкий― Стоп, стоп. Во-первых, их там было несколько десятков калек.

А. Нарышкин― На пике. Сейчас далеко…

А. Троицкий― Тем не менее, они выходили каждую субботу на протяжении, по крайней мере, трех месяцев. У нас еще и одного месяца не прошло. И как вы помните, французское правительство, в общем, предприняло многочисленные шаги для того, чтобы этих «желтых жилетов» успокоить и удовлетворить.

А. Нарышкин― То есть вы как наш законодатель тоже ссылаетесь на мировой опыт. На международную практику.

А. Троицкий― Я сослался только на то, что наши протестанты учли вот этот самый мировой опыт. И приняли на вооружение тактику регулярных, в данном случае еженедельных выходных…

А. Нарышкин― Долбить в одно место.

А. Троицкий― …выступлений. Да. И надо сказать, что я участвовал в гуляниях 3-го августа, несогласованных. И были там несколько вещей, которые меня удивили. Больше всего меня удивило обилие вот этих росгвардейцев, полицаев, космонавтов. И прочих омоновцев и так далее. Всех этих силовиков.

А. Нарышкин― А что вас удивило, первый раз это что ли.

А. Троицкий― Их было просто совершенно удивительное фантастическое количество. Я думал они будут только в районе Пушкинской площади, в районе бульваров. Они были повсюду. Вплоть до Манежа на севере и вплоть до Садового кольца, тьфу, Манежа на юге и Садового кольца на севере. То есть их были тысячи, если не десятки тысяч. Это очень тяжелая и очень дорогостоящая операция. Для тех, кто гулял по бульварам это фан, то есть естественно, можно получить дубинкой по голове или кулаком в живот. Да, есть такие издержки. Но, в общем-то, это довольно веселая история. То есть я бы на самом деле на месте туроператоров сейчас продавал бы за границу или, скажем, во всякие отдаленные российские области туры такие. То есть тур выходного дня – протестная Москва. Вы погуляете по прекрасным московским центральным улицам и бульварам. Познакомитесь с самыми красивыми девушками, защитите их от ментов.

А. Нарышкин― Продолжите эту мысль. Расскажете о вашей заботе о силовиках, которые, насколько я понял, надрываются. Артемий Троицкий сегодня в нашем эфире. Мы скоро вернемся.

А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите RTVi. Программа «Особое мнение». Здесь Артемий Троицкий, легендарный ди-джей, журналист. Легендарный младший научный сотрудник…

А. Троицкий― МНС.

А. Нарышкин― Про туры у вас идея прекрасная.



Да, я просто думаю, познакомиться с пассионарными девчонками красивейшими, защитить их от ментов. Попасть на видеозапись по всему глобальному Интернету, войти в историю. Это же супер развлечение для молодых людей. Будь мне сейчас 20-25 лет и живи я где-то в Рязани или в Барселоне, я бы повелся бы на такое приключение обязательно. Так это я говорю к тому, что, в общем, для нормальных молодых людей это, в общем, фан. При всех возможных издержках, синяках и шишках. Для этой Росгвардии для всей этой ментовни это ни фига не фан, для них это стресс. Для их начальства тоже стресс, потому что они боятся каких-то эксцессов и так далее. Для государства это огромные дополнительные расходы и так далее. То есть это протестное движение усиливается по ходу дела, в то время как силовое сдерживание постепенно-постепенно проседает и будет проседать и дальше. Плюс еще всякие факторы, в том числе реакция мирового сообщества и так далее. То есть я считаю, что эта битва еще отнюдь заведомо не проиграна протестантами. Надо просто не сдаваться.

А. Нарышкин― Вас спрашивают в нашем Ютубе, где трансляция идет на «Эхо Москвы». Расскажите, что вы думаете о Шахрине и группе «Чайф». Я думаю в связи с тем, что они участвовали 3-го августа на одном из фестивалей в Парке Горького, который так получилось, совпал с протестными гуляниями.

А. Троицкий― Я никогда не любил группу «Чайф» и всегда считал их классическими такими типичными представителями субжанра русского рока под названием говнорок. Группа «Чайф» — это говнорок в полный рост. Что они, собственно говоря, лишний раз и доказали участием в штрейкбрехерском мероприятии. Вот я потом еще прочел интервью их лидера Шахрина, который всегда был такой теплый зайка, такой под задницей у власти. Который сказал, что я с народом, я за народ. Да что это, кто это протестует. Вообще какие-то горлопаны. А народ это работяги, которые где-то там в шахтах трудятся и так далее. Вот я за них. Такая демагогия, дешевая причем. Естественно, они это делают. Вот конкретно группа «Чайф», может быть, есть среди наших музыкантов и какие-то реальные фанаты Путина, скажем, или вот я точно знаю, что есть некоторое количество людей типа этой певицы Чичерина. У которой поехала крыша на почве Донбасса и так далее. Они туда ездят, выступают перед тамошними ДНРовскими ЛНРовскими головорезами. Им от этого хорошо. И по их мнению вот это и есть рок-н-ролл. Есть там искренние ребята. Хотя я считаю их душевнобольными на самом деле. А у Шахрина нет, это только бабки, плюс естественно, хорошее отношение с начальством. Это очень важно. То есть они здесь как бы пошли навстречу начальству, выступили на позорной акции, это означает, что в следующий раз их пригласят где-нибудь на день России сыграть на Красной площади за еще большие бабки. И так далее. То есть это все очень корыстно.

А. Нарышкин― Мы с вами как-то говорили о сознательности, которая должна быть или не должна быть у артистов. А почему Шахрин не может приехать в Парк Горького и выступить там. Да, об этом мероприятии сказали за несколько дней до его проведения. Но ведь интересы поклонников, наверное, в первую очередь должны быть. Вот со стороны поклонников подумайте. Внезапно вам говорят, что та же самая Лана Дель Рей, о которой мы вспоминали в перерыве, вот она выступит в Москве и проведет бесплатный концерт. Так это же здорово. И мы с вами вместе пойдем. Туда. И какая нам с вами разница как поклонникам, что у нее в голове. Она делает это ради Путина, ради Собянина, Любови Соболь или по каким-то другим мотивам.

А. Троицкий― Это такое одноклеточное рассуждение.

А. Нарышкин― Спасибо.

А. Троицкий― Потому что имеются помимо поклонников и другие вещи. И есть вещи, скажем, морально-этического плана, которые люди мало-мальски разумные, в общем, должны понимать. И, кстати говоря, многие другие музыканты это поняли.

А. Нарышкин― Кортнев.

А. Троицкий― Потому что, скажем, имеется группа «Браво». Абсолютно аполитичная группа, все песни про девчонок, про танцы. И прочие молодежные приключения. Они совершенно не участвуют ни в каких протестных акциях и прочее. Но когда они узнали о том, в каком контексте происходит это мероприятие, они опять же, Евгений Хавтан, не делая никаких политических деклараций и так далее, сказал: «Извините, мы в этот день играть не будем. У нас есть другие приоритеты». Сорри. Sorry about that. Хотя очень может быть, что могли бы сыграть. Но не сыграли и сделали это совершенно сознательно. Потому что есть вещи поважнее, чем интересы поклонников. Тем более что интересы поклонников, разумеется, удовлетворяются музыкантами на концертах постоянно. Один лишний концерт тут ничего не решает.

А. Нарышкин― Про протесты еще несколько у меня вопросов. Вы сказали, что было бы неплохо такие экскурсии даже организовать для провинциалов…



Да, тем более что МИД выступил с отличным, я считаю, абсолютно диверсантским предложением что-то для иностранных туристов в Россию, отменить какие-то там документы, связанные с турами. Что необязательно они должны приезжать какими-то туркомпаниями. Они могут приезжать совершенно самостоятельно. Я думаю, что опять же МИД в этом деле тоже может очень поспособствовать.

А. Нарышкин― Объясните, почему пассионариев-то в регионах нет. Почему они должны сюда приезжать на экскурсии, а у себя в соседнем подъезде таких товарищей они не могут найти.

А. Троицкий― Так уж получилось, что скандал с депутатами с допущением их на выборы и так далее, произошел в Москве. Хотя я считаю, что в Питере ситуация не лучше. То есть там имеется некто Бедлов. Беглов. Кстати, хорошая оговорочка. Которого всеми правдами и неправдами хотят посадить на место местного губера.

А. Нарышкин― Он уже там.

А. Троицкий― Он и.о. Хотят сделать всерьез и надолго. Что я так понимаю…

А. Нарышкин― С поддержкой народа, да.

А. Троицкий― …было бы очень плохо. Поддержки народа там нет. Я был недавно в Питере, проводил беседы. Там просто все против этого типчика.

А. Нарышкин― У вас просто круг общения специфический

А. Троицкий― Нет. У меня очень широкий круг общения. Как раз с питерской политической тусовкой я вообще не общаюсь. Так вот почему в Питере все так тихо, я не очень понимаю. Но в других городах там нет повода для праздников непослушания. И неповиновения. Поэтому, потом Москва, в Москве интересно, Москва – центр силы. В Москве и улицы шире, и девчонки помоднее.

А. Нарышкин― Я очень часто слышу такую формулировку, что в Москве все хорошо и люди здесь бесятся с жиру.

А. Троицкий― Это не так. Во-первых, в Москве не все хорошо. Я, скажем…

А. Нарышкин― По сравнению с остальной Россией.

А. Троицкий― …по сравнению с остальной Россией я бы сказал, что в Москве более благоустроено. Но это не означает, что все хорошо. И потом тот факт, что, в общем, все неплохо и зарплаты повыше и улицы чуть-чуть почище и безработицы особой нет и так далее, это на самом деле вещь, которая действительно заставляет людей думать о каких-то сущностных вещах. То есть они решили проблему куска хлеба и после этого, естественно, они начинают думать о человеческом достоинстве, о свободе. О праве выбора и так далее. Когда у человека вообще ничего нет, он занят только выживанием — да, тут на самом деле таким людям можно только посочувствовать. И я прекрасно понимаю те миллионы российских людей, сограждан, у которых просто вообще нет даже времени думать о каких-то вещах типа выборов, политики. О том, куда страна катится и так далее. Им бы выжить бы. Это очень печальная участь и я думаю, что во многом наши власти именно на это и рассчитывают. Что людям будет так плохо, что они даже забудут о том, что такое хорошо.

У нас несколько минут остается. Вспоминают в эти дни о том, что 20 лет назад назначен был Владимир Путин премьер-министром России. И фактически ему была дана путевка в большую, совсем большую политику. Вы сожалеете о том решении Ельцина?

А. Троицкий― Ну, естественно, я об этом решении сожалею. Хотя я не являюсь поклонником Бориса Ельцина. И в отличие от многих наших так называемых либералов, я считаю, что вся путинщина на самом деле была застроена еще при Ельцине. И фальсификации на выборах, и какие-то подлые войны. И коррупция, естественно. Все это было уже при Ельцине. При Путине это просто все расцвело уже махровым цветом. Думаю, что ну, по крайней мере, среди тех правителей и тех режимов, что прошли в России и Советском Союзе при моей жизни, путинский бесспорно самый худший. То есть это хуже…

А. Нарышкин― Уж совсем ничего хорошего.

А. Троицкий― … даже чем поздний гиперзастойный брежневский период. Это подлее, это маразматичнее. То есть и там, и там была ложь, и там, и там все держалось на страхе и на силе. Но при коммунистах хотя бы не было такой бешеной алчности, вот этой алчности, воровства, коррупции, жлобства, в общем-то, было, но отнюдь не так много. Я полностью согласен с теми своими дорогими согражданами, которые на недавних социологических опросах указали, что теперь хуже, чем было при Брежневе. Это абсолютно так. Я считаю после сталинских времен второй по отвратительности режим — это путинский.

А. Нарышкин― Вы получается еще и сожалеете, что в 1996 году Зюганову не дали победить. Если у вас коммунисты лучше, чем Путин.

А. Троицкий― Но дело в том, что я сожалею о том, что было продемонстрировано то, что выборы могут проходить договорным образом и быть фальсифицированы.

А. Нарышкин― Вы бы коммунистов во власть пустили сейчас? Зюганова того же.

А. Троицкий― Сейчас я пустил бы во власть в принципе кого угодно, потому что думаю, что хуже, чем теперь уже не будет.

А. Нарышкин― Черта лысого.

А. Троицкий― То есть если раньше режим хотя бы прикрывался какими-то фиговыми листочками типа демократия, Конституция и так далее. Сейчас все эти фиговые листочки растерты в порошок.

А. Нарышкин― Все честно. Спасибо огромное.

А. Троицкий― Честно, но ужасно. Правда?

А. Нарышкин― Вышло время. Артемий Троицкий, журналист и легендарный ди-джей сегодня был в эфире «Эхо Москвы». Счастливо.

А. Троицкий― Покрутим диски. Пока.