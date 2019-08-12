Т. Троянская― Добрый день, в эфире программа «Особое мнение», в студии Татьяна Троянская, напротив меня – историк, Лев Лурье. И сегодня он отвечает на наши вопросы.

Л. Лурье― Здравствуйте!

Т. Троянская― У нас акции уже становятся традицией, уж не знаю, хорошей или нет, в Москве и Петербурге, в выходные дни. По понедельникам мы изучаем статистику, по данным ОВД Инфо было задержано 352 человека. В Москве – 273, а всего там вышло 60 тысяч человек, в Петербурге вышло 200 человек, из них 79 были задержаны. Многие политологи задаются вопросом: «А что дальше?». На ваш взгляд, это хорошая традиция, когда люди выходят на улицу?

Л. Лурье― Это очень хорошая традиция, потому что при отсутствии других механизмов, типа свободных выборов, это один из немногих способов донести до власти свое мнение. Московские избиратели реально возмущены жульничеством, которое происходит на выборах в Мосгордуму. Но все равно митинг – это как молебен о послании урожая. Понятно, что начальство чрезвычайно глухо, а в данном случае еще и чрезвычайно брутально. Совершенно непонятно, как будет двигаться эта синусоида количества приходящих людей. Мне кажется, что то, что руководители фонда борьбы с коррупцией и еще целый ряд лидеров движения, находятся в темнице, не позволяет каким-то образом изменить эту тактику, потому что, чем больше лидеров, тем больше инерция. Это очень опасно. Напомню, что ровно таким же образом развивались события в феврале 17-го года, когда перед отъездом государя в Царское Село, все сколько-нибудь известные партийные деятели, были превентивно посажены и поэтому, когда на Выборгской стороне появилась эта огромная толпа, там не с кем было вести переговоры. А с другой стороны, изначально, Алексей Навальный предложил очень правильную тактику «умного голосования», которая заключается в том, что, если наших оппозиционных кандидатов не допускают, то мы голосуем за любого, кроме «Единой России». И опыт показывает, что в таком случае представители системных партий становятся смелее, потому что им приходится вести реальную борьбу с представителями партии власти.

Т. Троянская― По поводу «умного голосования», очень многие либеральные представители говорят, что это не очень хорошо.

Л. Лурье― Плевать на них. Я видел, как эта тактика побеждает. Знаменитые выборы 89-го года в Ленинграде, когда были заблокированы все кандидаты, выставленные Смольным, тогда Обкомом партии. Мне кажется, совершенно правильная тактика.

Т. Троянская― По поводу «умного голосования»: согласитесь, тогда в 89-м году не было таких вбросов, а сейчас вы считаете, что если люди последуют честно этой тактике, то все будет хорошо и вбросы не победят?

Л. Лурье― Вбросы, конечно, будут. Но в Москве и Петербурге вбросов гораздо меньше, чем в провинциальных городах. Здесь практически все участки для голосования покрыты наблюдателями. Я не думаю, что власти, которая уже получила такой скандал на этапе сбора подписей, нужен еще один скандал с голосами. И потом, власть может и смириться с этим, если будет не 45 Единороссов, а 45 Справедливороссов, коммунистов, либерал-демократов и не очень понятных персонажей, ничего катастрофического не произойдет. Мы в Петербурге привыкли к тому, что в ЗакСе всегда есть оппозиция.

Т. Троянская― Ну, вот оппозиция последнего Законодательного собрания ничего не решает.

Л. Лурье― Она ничего не решает, и всегда была в меньшинстве, но она имеет право запроса, право поднять шум, депутата невозможно арестовать. Если говорить про того же Вишневского, он все время делает для города так много именно потому, что он депутат ЗакСа. И в этом нам повезло! Мы упаслись от огромного количества глупостей, которое могло бы сделать руководство. И их же бояться! Именно потому, что они представляют опасность. Но Смольный привык жить с этой опасностью.

Т. Троянская― Но, несмотря на это, он не позволяет даже баллотироваться! Вишневского даже не сделали кандидатом.

Л. Лурье― С моей точки зрения, это большая глупость. У Вишневского было не так много шансов, чтобы стать губернатором. Но, все-таки смотрите, как много зарегистрированных в муниципальные кандидаты, несмотря на очереди и жульничество. Думаю, в значительной степени тут надо сказать «Спасибо» протестующей Москве. Власти не хочется иметь еще и скандал во второй столице. Все-таки муниципальные выборы не так важны, как городские, поэтому тут ведут себя немного приличнее.

Т. Троянская― А вы слышали, что историю с муниципальными выборами, якобы Макаров придумал, сообщив здесь, что это приказ Кремля. Якобы здесь была встреча с представителями аппарата Президента, которые говорили, что подобного приказа не давали.

Л. Лурье― Я не знаю, что там сказал Макаров, понятно, что он – человек феодальный, у него есть вотчина – мой родной Петроградский район. С одной стороны, центру администрации Президента, не хочется иметь этого. И как мы видим сейчас по Москве, они могут быть резервом для оппозиции, в том случае, если оппозиция обезглавлена. То есть это некое гражданское общество из людей, имеющих определенный статус, которые нарабатывают опыт управления. Но это не потому, что Москва и ЦИК такие хорошие, а потому что два скандала в одном месте не надо. Поэтому здесь решено поступить чуть либеральнее, чем в Москве.

Т. Троянская― Вы сказали, что разрешенные митинги – это хорошо. Вот в Москве был разрешённый, но, тем не менее, это не помешало сотруднику полиции быть женщину в живот.

Л. Лурье― Митинг-то был разрешенный, но задержания начались после того, как часть людей двинулась к центру города, и сделали они это сознательно.

Т. Троянская― Я к тому говорю, что любой митинг может завершиться неизвестно чем.

Л. Лурье― Ну, все-таки разрешенный митинг более безопасный.

Т. Троянская― Как вам история с полицейским, который оскорбился тем, что девушка назвала его бессовестным?

Л. Лурье― Я думаю, что он отзовет иск. Мне кажется, что это не очень офицерский поступок, и он не повышает его в глазах сослуживцев.

Т. Троянская― А что было в голове у человека? Может, им установки какие-то дают?

Л. Лурье― Он – начальник, он не привык, чтобы ему девочка возражала, она должна молчать. Это такая восточная традиция.

Т. Троянская― Будем надеяться, что эта история для девушки закончится хорошо. Давайте про губернаторов. Сегодня в «Коммерсанте» вышла очень занятная статья, называется «Дорогой ВРИО». «Коммерсант» изучал источники финансирования кандидатов в губернаторы Петербурга. Оказывается, самое большое финансирование у нас у Александра Беглова – 58,8 млн рублей, за ним следует Владимир Бортко – 13 млн рублей, самый маленький бюджет у Амосова – 1,6 млн рублей. Но это цифры. Интересно, кто жертвует на избирательные кампании Беглова. Оказывается, две компании, которые отправили пожертвования, принадлежат Комитету имущественных отношений Смольного. Получается, это наши с вами деньги?

Л. Лурье― Понятно, что это беззаконие. И я бы на месте противников Беглова возбудил бы уголовное дело, потому что, мне кажется, это нарушение выборного законодательства. С другой стороны, если смотреть с точки зрения обычного права – так бывает всегда. Консолидированная партия власти всегда в основном из бюджета.

Т. Троянская― В нашей стране, мне кажется, можно заставить и бизнесменов. Вот я смотрю следующих жертвователей: «Ленинградский хлебокомбинат продуктов им. Кирова», «Первая мебельная фабрика». Есть такой мультфильм «Ограбление по…» и там ограбление по-итальянски, когда Марио идет грабить банк и берет у всех взаймы денег со словами: «Отдам, когда ограблю банк». Может и Беглов также всем пообещал вернуть, когда станет губернатором? Тем не менее, вы считаете, что если все петербуржцы пойдут честно голосовать и устроят «умное голосование», то все закончится вторым туром?

Л. Лурье― В свое время мы с петербургскими журналистами организовали общество «Петербургская линия», и тогда выдвигалась Валентина Ивановна. И нам удалось поднять 12% избирателей, которые проголосовали против всех. В первый тут Валентина Ивановна не прошла, и был второй тур с Маркиной. Тогда уже посчитали «как надо». Я думаю, что это все зависит от явки. Если явка будет большая, то и сфальсифицировать будет довольно трудно. Также большой явки можно достичь за счет тех, кто придет голосовать из протеста, потому что я не вижу тех, кто был бы готов рваться голосовать за Беглова.

Т. Троянская― Может это бюджетники?

Л. Лурье― Да, но это фиксированная сумма. И если придут те, кто против, то процентов бюджетников не хватит. Голосовать можно за кого угодно! Я читаю материалы конкурентов, и они ведут себя очень прилично. Даже у коммуниста Бортко, который мне не очень симпатичен своими взглядами, чувствуется боевой настрой. И это привлекательно.

Т. Троянская― Вы вспоминали те времена, когда вам при помощи журналистского сообщества удалось поднять рейтинги. Но тогда было телевидение.

Л. Лурье― Нас никакое телевидение не показывало. Оно подчинялось Смольному. Мы выпускали газеты, писали что-то смешное. Социальные сети тогда еще не играли никакой роли. Но нам это удалось сделать.

Т. Троянская― А в наших условиях это возможно?

Л. Лурье― Да. Здесь я должен сказать, что ни один из 4-х кандидатов, включая Беглова, не вызывает у меня никакого энтузиазма. Но, чем бОльшее сопротивление будет оказано тому грубому навязыванию нам одного человека, тем этот человек будет осторожнее и внимательнее. Борьба с властью всегда имеет смысл, потому что она учит власть.

Т. Троянская― Перейдем к всеобщей борьбе. То, что в Москве на митинг пришли Фэйс, то, что Юрий Дудь написал призыв прийти на митинг, Леонид Парфенов ярко выступил на этом митинге, лидеры мнений включились в эту борьбу, это поможет?

Л. Лурье― Это, конечно, показательно, потому что Парфенов и Улицкая выглядят ветеранами, а ведь действительно пришло и новое поколение. Я бы сказал, что условно кончилось время Сергея Шнурова и Земфиры, и пришло время совершенно других лиц, которые неизбежно выделят своих лидеров. Есть лидеры, которые настроены скептически или особо себя не проявляют, например, Шнуров, есть те, которые находятся на стороне протестующих, но нет лидеров общественного мнения, которые были бы за. Есть какой-нибудь Захар Прилепин, но он не является лидером общественного мнения. Что касается выступления Константина Богомолова, то он говорит: «Давайте заниматься какими-то малыми делами».

Т. Троянская― Потому что Константин Богомолов очень умный человек.

Л. Лурье― В чем он умный? Если ты – умный, лучше промолчи.

Т. Троянская― Ему дали театр на Малой Бронной, поэтому молчать нельзя. Согласитесь, чтобы руководить государственным театром, с властью надо дружить.

Л. Лурье― Юрий Дудь не имеет никакого отношения к этой власти, но является более популярным и влиятельным человеком, чем Константин Богомолов.

Т. Троянская― Согласна. Потому что Ютуб смотрят многие, а в театр ходят 1% населения. Раз мы перешли к культуре, в прошлый раз мы обсуждали, что очень хорошо, что в городе появится еще один дирижер – Теодор Курентзис. Но история с «Домом радио», где будет базироваться Теодор, и его оркестр сейчас вызвала много споров. Ваша позиция?

Л. Лурье― Я много лет работал в «Доме радио». Это идеальная площадка для съемок исторических документальных сюжетов, потому что он абсолютно пустой. Радио умерло. Это объективный процесс. И для того, чтобы слушать репродуктор на кухне, совершенно необязательно занимать целый дворец на Малой Садовой. Что касается Блокадного музея, это народный музей, хотя коллекция там в ужасном состоянии, которая даже не оцифрована. Конечно, появление там первоклассного оркестра, да и открытие гостиниц и магазинов – ничего страшного. Потому что «Благородное собрание» — это казино, оно строилось совсем не как очаг культуры. В свое время, довольно праздные люди для того, чтобы познакомиться с особой противоположного пола, приходили, выпивали, закусывали или играли там в карты.

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Т. Троянская― Продолжаем программу «Особое мнение» Лев Лурье — историк, у нас в студии. На самом интересном мы с вами остановились на увеселительных заведениях.

Л. Лурье― Да, «Благородное собрание» это ни МХАТ, ни храм Христа Спасителя. Затем там был кинотеатр, потом была организована радиостудия. Вообще если говорить про радио, то в Сталинской, да и в другой тоталитарной системе, радио играло колоссальную роль, потому что радио это такой предмет, прибор, который каждую минуту тебе рассказывает, что тебе делать и как тебе глядеть на мир. С одной стороны, это передовая правда его о том, что тех, кто собирает колоски надо расстреливать, с другой стороны это первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского в исполнении Рихтера. Это чередуется. И здесь радио не вызывает однозначной любви, хотя разобраться с этим можно было бы, это было бы интересно. Музей радио у нас есть, «Музей связи» называется, дворец Безбородко на Почтамтской улице. Есть история трагическая, связанная с Ольгой Федоровной Берггольц. История блокадного радио. И собственно, как я понимаю, это уже и есть в заявлении Национальной Медиагруппы, они не собираются этот подвал никак уничтожать, и этот музей будет функционировать. Я бы только его обновил, а то он очень старорежимный. Он как раз сделан Рудновым, бывшим собственником «Сотого канала» и радио «Балтика». Когда Руднов был секретарем комсомольской организации на исходе советской власти, вот он произвёл такой активизм. Здесь спору нет, но это совершенно не значит, что каждое здание, с которым что-то случилось во время блокады, а у нас в каждом здании в центре человек 100 умерло во время блокады. И поэтому можно ханжески считать, что ничего здесь трогать не надо, потому что мы этим самым забываем этих самых 100 человек. Это совершенно неверно, город должен развиваться. У нас есть по-настоящему один симфонический оркестр. В дореволюционном Петербурге их было два. У нас будет конкуренция, получается такой музыкальный квартал от малого и большого зала филармонии, включая Михайловский театр и «Театр музыкальной комедии», и Дом Радио. Так что это прекрасный совершенно комплекс, и я не вижу ничего плохого в слове «ресторан» и «гостиница». Мне кажется, что запустелое помещение, куда никого не могут пропустить, собственно то и в музей радио то пройти невозможно. Живой котенок, лучше мертвого льва.

Т. Троянская― Да, самое смешное, что не обращали на него до этого внимания. Почему это всех успокаивало и как только там что-то зашевелилось, все сразу возбудились.

Л. Лурье― Во-первых, я прямо скажу, с моей точки зрения репутация Национальной Медиагруппы имеет значение, потому что до сих пор Национальная Медиагруппа сделала что? Она выкупила у города «Пятый канал» и из Петербургского канала сделала его московским по существу, потому что весь контент производится в Москве. И здесь даже новостей петербургских нет, а ведь это был федеральный канал из Петербурга, и это чрезвычайно важно. А в Сотый канал был пущен Габриелянов. Газеты все, кроме «Санкт-Петербургских Ведомостей», в общем к настоящему моменту закрылись, когда они вошли в состав Национальной Медиагруппы. Радио «Балтика» и радио «Нева» тоже перестали существовать. Поэтому, естественно, петербуржцы относятся к деятельности этой компании с некоторым подозрением, т.к. на Чапыгина сейчас ничего не снимают, а только ретранслируют. Там очень много помещений, это огромное здание. Два офисных помещения, туда нужно отправить вот все эти оркестры и архивы, кружки для занятий, вести там детский театр. И на остальной территории заниматься тем, чем они собираются. И я хочу сказать, что это совершенно не значит, что я хочу поссориться со своим другом Борисом Лазаревичем Вишневским, который для города сделал очень много полезного. Но я просто с ним не согласен в данном случае.

Т. Троянская― Я считаю, что Борис Лазаревич просто поспешил.

Л. Лурье― Поспешил, это мне кажется такой пуризм совершенный.

Т. Троянская― Не разобрался в вопросе.

Л. Лурье― Да.

Т. Троянская― Я хотела спросить, в 2003 году там был пресс-центр 300-летия Петербурга на Итальянской. В каком там это было помещении?

Л. Лурье― Там на первом этаже был организован такой огромный зал, где происходили всякого рода приёмы. Когда я работал на Пятом канале, то это собственно было место ежегодных собраний коллективов, где Марина Фокина и Алла Манилова рассказывали нам, как ещё больше улучшить свою работу. Гуляла Любовь Павловна Совершаева, ныне важный политический деятель, который тогда была главой Национальной Медиагруппы. Так что я не знаю, что они из этого будут делать, как они это будут делать. Я не очень себе представляю, как из этого можно сделать гостиницу. Я не очень представляю себе, что можно разрушать, что нельзя разрушать. Но, конечно, было бы интересно понять, что они там сделают.

Т. Троянская― Я уже надеюсь теперь после этого мини-скандала пока ещё, нам всё разъяснят.

Л. Лурье― Вот видите, как полезен Борис Лазаревич Вишневский. Хотя может в целом он был не прав, но он привлёк внимание к этому. Он и Светлана Агапитова.

Т. Троянская― Да. Во всяком случае, появился пресс-релиз от Пятого канала с разъяснениями. Давайте поговорим, вот взрыв в Белом море на прошлой неделе и сегодняшняя информация о том, что Роспотребнадзор успокаивает петербуржцев: «Радиационная обстановка стабильна». Мы сегодня проводили опрос среди наших слушателей: 4% процента только верят Роспотребнадзору. Я не знаю почему, может быть, потому что нас часто обманывали.

Л. Лурье― Я был у вас в студии, и я знаю, что вы собираетесь купить дозиметр и померить. Вот когда его купите, померяете и то скажете. Не знаю, всё-таки если бы это был по-настоящему серьезный взрыв, я не говорю уже про Чернобыль, то мы бы это узнали от наших, как говорит Владимир Владимирович Путин, партнёров. Норвежцев, финнов. Они бы обнаружили это серьезные повышение. Они сказали, что там ядерный взрыв небольшой, это зарегистрировали международные станции. Что я могу по этому поводу сказать. Мне безумно жалко этих пятерых физиков из Сарово, которые погибли при этих испытаниях. Ну и при испытаниях оружия бывают такие инциденты, к сожалению. Неприятно, что они у нас так участились, но они случаются.

Т. Троянская― По поводу годовщины Курска, сегодня очередная. Как вы думаете, будут ли вспоминать на телевидении, и вообще насколько народ помнит об этой трагедии?

Л. Лурье― Болельщики «Зенита» на прошедшем матче с московским «Динамо» устроили по этому поводу акцию. Это свидетельствует о более важных вещах: что не только власть об этом помнит, об этом помнят люди нашего города, который тесно связан с военно-морским флотом и большинство матросов Курска заканчивали наши военно-морские училища. Так что мы всегда будем помнить о Курске.

Т. Троянская― Прокомментируйте историю священника в Гатчине.

Л. Лурье― Ну, что я могу сказать по этому поводу? Иногда и священники, и педиатры, и повара склонны ошибаться. Я не знаю, пьет ли этот священник или нет. Я бы хотел телевизионный сюжет на эту тему посмотреть. Важно увидеть вектор движения: за последние полгода значение РПЦ резко упало.

Т. Троянская― О чем это говорит?

Л. Лурье― Я думаю, что они перегнули палку. Это и история с Исаакиевским собором, и то, что они влезли в школу, и история в Екатеринбурге. Поэтому мы видим редкий случай, когда этого священника осуждают публично. У нас не может быть никаких претензий к митрополии, потому что бывают разные инциденты. Но они не стали его прикрывать, а отстранили от проведения таинств.

Т. Троянская― Еще одна новость: в колониях появится еще один бизнес, заключенным придется освоить фермерский труд. На землях, принадлежащих колониям, будут выращивать овощи и фрукты. Предпринимателям уже предложены выгодные условия аренды земель и производственных площадей.

Л. Лурье― Посмотрим, может иногда из душного барака хочется выйти и повыращивать капусту. Увидим, что будет.

Т. Троянская― Спасибо большое, Лев Лурье был сегодня в программе «Особое мнение».

Л. Лурье― До свидания.