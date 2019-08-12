О. Журавлева― Добрый вечер. В студии Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ. Здравствуйте.

А. Дубнов― Добрый день, Оля.

О. Журавлева― Хотелось узнать, превратились ли вы в активиста за последние недели.

А. Дубнов― Воленс-ноленс, да. Раз я уже попал через автозак во внутренние покои нашей судебной системы и прошел через нее с очень небольшими потерями я считаю, 20 тысяч рублей – в общем, сегодня еще можно, конечно, так проспонсировать Росгвардию. Короче, да, я теперь имею отношение, так сказать наблюдатель изнутри. Хотя и раньше был достаточно дежурным наблюдателем снаружи. Я имею в виду, что я посещал митинги, правда, не все, не регулярно. Что я хочу сказать, раз вы меня на эту стезю вбрасываете. Если серьезно, то для меня самое важное в этой истории было обнаружить то, в чем я мало сомневался, но теперь точно я знаю. Что система, которая вершит правосудие в России, во всяком случае, на своей шкуре, на шкуре своих коллег, рядом сидевших в автозаке. Она абсолютно безнравственна и бессовестна. Бессовестна.

О. Журавлева― Это то самое оскорбительное слово.

А. Дубнов― Да. Это то самое оскорбительное слово. За которое может пострадать простая русская женщина активистка Мария Иванова в Санкт-Петербурге, которая сказала одному начальнику питерскому, полицейскому на днях, что у него нет совести. И его реакция мне показалась поразительной. Он подал иск, попросил милицию разобраться с этой женщиной простой русской Марией Ивановой. Я в этом вижу очень хороший знак. Потому что на моей памяти, я думаю, что и на вашей памяти, появился первый чиновник, да еще полицейский, силовик, который обиделся на то, что его заподозрили, что он бессовестен. Понимаете? Публично посчитал это оскорблением. Это говорит, что вообще-то хоть есть какой-то шанс. Во-первых, у него мужество обнаружилось. Но оно такого странного может быть свойства. Я быстро приведу, потом вернусь к этой теме. Потому что она очень важная. Много лет назад очень умная дочь бывшего диктатора Ислама Абдуганиевича Каримова узбекского, будучи во Франции, подала иск к одному точки зрения французских СМИ. С требованием признать неверным суждение о том, что она дочь диктатора. И суд принял к рассмотрению иск. Он еще был жив. Ислам Каримов. И мне даже как-то за него неловко стало. Суд рассматривает, диктатор он или нет. Вы знаете, какое решение принял суд?

О. Журавлева― Какое?

А.Дубнов: Система, которая вершит правосудие в России, абсолютно безнравственна и бессовестна

А. Дубнов― Нет никаких оснований не считать ее дочерью диктатора. Они не сказали, что она дочь диктатора, но не считать ее дочерью диктатора невозможно. Вот здесь я бы хотел узнать, какой вердикт вынесет милиция относительно того, права ли Мария Иванова в отношении этого начальника. Но повторяю, я бы хотел, чтобы все наши большие начальники, может быть, начали думать, что скоро повально начнут их публично как бы фактически оскорблять. Вы знаете, здесь тут тоже недавно практически оскорбил. Помните после 12 июня я даже на блоге, он у вас был опубликован, спросил, обратившись к господам Колокольцеву и Собянину. Не стыдно ли им, мэр и министр за тот ужас, который они устроили на улицах Москвы 12 июня. Помните, митинг после кейса Голунова. Они мне не ответили. Ну, правда, в суд не подали еще. Так что я не исключаю ни один из этих вариантов. А вдруг они захотят с этим разобраться, и тогда я буду очень рад, потому что это будет означать, что у них есть совесть или им хочется думать, что я не прав, утверждая, что я не прав, что у них нет совести.

О. Журавлева― Что им не стыдно.

А. Дубнов― Да. Вообще для меня очень важная вещь. Как только мы перейдем от этих рассуждений, можно согласовывать, нельзя. Но когда появится абсолютно твердое убеждение в том, что те начальники, которые допускают мерзость на улицах, которая приводит к тому, что их подчиненные позволяют себе бить женщину так, как мы это видели, животом в печень, что им ничего пока за это не было, и говорят…

О. Журавлева― Говорят, что обнаружили.

А. Дубнов― Но не власть обнаружила.

О. Журавлева― Понятно, журналисты.

А. Дубнов― Кто-то сдал. Или разрешает тащить больного инвалида ДЦП, волочить его, который еле ходит и так. Это те же самые подчиненные тех же самых начальников, которым все позволено и у которых нет совести. И нет совести у их подчиненных. И они все не стесняются. Так вот я бы хотел, чтобы кто-нибудь оскорбился. Тем, что их называют бессовестными.

О. Журавлева― Вы хотите судебного разбирательства по вопросу — присутствует совесть, отсутствует.

А. Дубнов― Я хотел бы понять, у них хватит мужества считать это уголовным преступлением, ссылаясь на закон об оскорблении власти.

О. Журавлева― И что это даст?

А. Дубнов― Ничего, просто поднимет довольно сущностную публичную дискуссию относительно того, имеют ли право силовики при разгоне демонстраций мирных абсолютно, людей не вооруженных, применять такую силу, какую они применяют. Знаете, вас еще не было на свете, вы девушка молодая, красивая. А я тоже красивый, но не молодой. Я не помню физически, как тогда это было. Но мне было 13 лет. 1962 год. Расстрел протестующих в Новочеркасске. Мы только потом узнали, что там нашелся генерал, который отказался стрелять по приказу в этих протестующих. Его звали Матвей Ильич Шапошников. Герой Советского Союза. Боевой генерал, героя получил за войну. И он сказал опустить дуло танков, распотрошить автоматы и сказал, что я не вижу здесь противника, против которого можно применять силу. И не применил силу. Там другие расправлялись с этими людьми. Его через некоторое время, по-моему, пытались судить. Но потом за его боевые заслуги от него как бы отстали. Я даже не знаю, кто там была совесть, про этого Матвея Шапошникова я даже говорить не могу. Это боевой генерал. А те начальники политические, наверное, пришли к выводу, что, в общем, может, у них что-то там шевелилось. Никита Сергеевич, как известно, был к концу жизни несколько другим. А что сегодня? Кто сегодня отдает такие приказы, которые приводят к тому, что мы видим. Кто рулит, у нас нет, во-первых, боевых генералов уже. Боевые генералы давно ушли. Которые имели совесть…

О. Журавлева― Но мы ведем…

А. Дубнов― Подождите.

О. Журавлева― Мы ведем войны постоянно…

А. Дубнов― Конечно, а что, у нас Росгвардия – это не боевая структура? Кто руководит этими боевыми генералами? Знаете, кто? По принципу своему мышления. ВОХР. Вооруженная охрана. Им абсолютно все равно, кого охранять. Им все равно, кого сопровождать в автозаках. Им все равно, кого погонять на прогулке. Им все равно, кого бить палками. ВОХР. Вооруженная охрана. Там нет боевых порядочных честных военных. А если бы они были, они бы не допустили этой мерзости.

О. Журавлева― Но вам скажут, что это хулиганство, это майдан и скажите спасибо, что они не применяют оружие.

А. Дубнов― Спасибо. Спасибо, только врать не надо. Майдана нет. Они сейчас пытаются вертеть всеми своими следкомовскими извилинами, чтобы изобразить этот майдан. Я видел, как следователь, я был вызван повесткой в следком. Я, по-моему, уже рассказывал. Там тоже пытались этими несчастными силами следкома, младшими лейтенантами юстиции с подготовленными опросниками выяснить у меня, кто каким маршрутом я выходил, если выходил, платили ли мне деньги. Да как я узнал.

О. Журавлева― Что именно вы бросали в сторону полиции.

А.Дубнов: Я очень боюсь, что во власти есть люди, которые очень бы хотели, что кто-то, условно говоря, кинет фаер

А. Дубнов― Нет, это нет. Этого в моем опроснике не было. Наверное, люди понимали, что я человек уже слабый и могу стаканчик бумажный не добросить. Но вот эти вопросы, абсолютно очевидно исходящие из очевидной убежденности в том, что я априори преступник, что я получаю деньги за это. Пенсионер, ну как я еще могу заработать деньги. Конечно, пойду на демонстрацию за печеньки. Поэтому они сейчас лепят, я уже говорил, огромное поле свидетельских показаний, тысячи, из которых они выдернут десяток несчастных мальчишек, компаний, нахлобучат страхом, отнимут телефон и скажут, что ты был среди них, кто это организовывал.

О. Журавлева― В студии Аркадий Дубнов, с которым мы продолжаем говорить о том, что происходит вокруг, и в чем Аркадий принимал живейшее участие. И даже был осужден на штраф в 20 тысяч рублей. Правда?

А. Дубнов― Да.

О. Журавлева― Здесь один из комментаторов Сергей Медведев писал о том, что из смешанного авторитаризма мы приехали в автозаки прямиком в полицейскую диктатуру. Вы по Средней Азии специализируетесь, вы и авторитаризм видали вблизи и диктатуры всякие разнообразные. Скажите, на что похоже?

А. Дубнов― Ни на что. Мы не берем примеров, у нас собственная…

О. Журавлева― Гордость.

А. Дубнов― Гордость и честь. В смысле ее отсутствие. Хороший вопрос. Сейчас сходу не найдешь различия. Дело в том, что ни в одной из этих стран, насколько я понимаю, я там не судился, хотя много чего, я там был и свидетелем по одному кейсу об убийстве бывшего руководителя администрации Киргизии. С которым должен был погибнуть. Много где был свидетелем. Я был в Лондоне свидетелем в Скотланд-Ярде. Официальным свидетелем по делу об убийстве Ахмада Шах Масуда. С которым тоже был вместе. Должен был погибнуть, потому что спал с его убийцами, не зная, что это убийцы. Но вот я себе представляю, что, находясь в суде, условно говоря, в Таджикистане, а там судят очень быстро. Так же как у меня в соседнем кабинете судили моего коллегу. Без свидетелей. Без адвоката, без него самого. А он был рядом. Те же самые 20 тысяч, но просто быстро автоматом. Это, кстати, очень честно и порядочно. Потому что они не пудрили мозги никому. Рассмотрением дел и ссылки на какие-то законы. Так вот моя судья Виталина Александровна Романова, когда читала постановляющую часть, я чуть ни присел. Я же стоял, а тут чуть ни присел от неожиданности. Она сослалась на какое-то решение ЕСПЧ о праве на достойную защиту, что-то она сказала про права человека. И дальше…

О. Журавлева― Продолжала таджикский суд.

А. Дубнов― Да. То есть в Таджикистане вам не дадут ссылку на ЕСПЧ. Мы-то исходим из того, что мы член Совета Европы, мы за это так яростно сражались. И наследник великой писательской фамилии чуть ли ни живот положил за то, чтобы там остаться. И вот теперь это нам дает право верша не правосудие, то есть левосудие, ссылаться на европейские традиции. В Таджикистане вы этого не получите. Там в каком-то смысле тоже честнее себя ведут. Там просто попадаешь в пасть дракона, и он тебя сжевывает и дым только идет легкий.

О. Журавлева― Не притворяется.

А. Дубнов― Да.

О. Журавлева― Как вам кажется, действительно последние события говорят о какой-то резкой перемене маски.

А. Дубнов― Безусловно.

О. Журавлева― Кто больше изменился: власть или общество?

А. Дубнов― Я думаю, что они идут встречным курсом. И, возбуждая у одних ненависть своим поведением. Ну я говорю, что пока мы в состоянии холодной гражданской войны. И я думаю, я очень боюсь, что во власти есть люди, которые очень бы хотели, очень надеялись, что сработает какая-то горячая частичка в этом противостоянии со стороны протестующих, кто-то действительно, условно говоря, кинет фаер. Кто-то разобьет машину, кто-то не просто осколок зубной эмали сковырнет, а кто-то действительно также нанесет какой-то удар…

О. Журавлева― Да просто случайно высадит витрину.

А. Дубнов― Подожжет машину. Кинет фаер в соседнее окно второго этажа в жилой дом. И тогда, они очень этого ждут, тогда может быть гораздо проще развернуть тотальную горячую войну. Тогда начнется суровое дело. Суровое преследование по всем уголовным стандартам. Которых сегодня им явно не хватает. Они растеряны, вот отступили они от этого режиссера Васильева. И то не было счастья, так несчастье помогло.

О. Журавлева― Диабет в данном случае.

А. Дубнов― Чуть ни умер мужик. Я представляю, что если не дай бог, такое случилось. Нет, я не представляю, как мы бы на это реагировали. Скрутила бы их божья кара на это или нет. Не знаю. Так вот, что еще интересно. У меня ощущение такое, мы же в Москве. На самом деле Россия этого не видит. Я не знаю, что показывают по телевизору.

О. Журавлева― Послушайте, в России, тем не менее, которая ничего не видит, во многих городах одновременно с Москвой выходили хоть небольшие, в сотню человек, но люди с инициативой поддержки москвичей. В этом. В Уфе, Казани.

А. Дубнов― Большие?

А.Дубнов: Мы же в стране с вековыми традициями. Мы в стране, где пороли и секли еще недавно

О. Журавлева― Небольшие. Во многих городах.

А. Дубнов― Значит, кто-то пользуется Интернетом, чтобы найти эту информацию.

О. Журавлева― Вы будете удивлены. Но да.

А. Дубнов― Говорят же, мы очень интернетизированная держава. А почему они этого не делают, почему наш любезный вождь катается на байках на юге. В эти дни. Почему 20 лет своей власти отмечает не в Москве, не в первопрестольной. Не под…

О. Журавлева― Потому что там его друзья.

А. Дубнов― Там его друзья. И там не взрывается ничего, несмотря на… Может быть. Там не тонул «Лошарик», там не взрывался «Курск». Очередная годовщина которого. Там не произошла трагедия последняя 8 августа в Северодвинске с испытанием двигатели. Я к чему говорю. Почему он не реагирует. Все спрашивают, почему он не реагирует. Во-первых, ему не докладывают.

О. Журавлева― Думаете, что он не знает? Когда, простите меня, эти снаряды в арсенале Ачинска взрываются, он не в курсе?

А. Дубнов― Это ему доказали. Я думаю, что когда он катается там, он увидит Пескова и говорит: ты ко мне с этими московскими митингами не подходи близко. Ничего не знаю и знать не хочу. Это демшиза там какая-нибудь. Вот такая ситуация, про которую не должен ничего знать. Потому что если бы он знал, то, во-первых, мы об этом узнали от Дмитрия Пескова. Который сказал, что бы это не зона ответственности Кремля. Это абсолютно московская ситуация, за нее отвечает МВД. Мэрия. Сергей Семенович, при котором наша столица похорошела. А это нет. А еще почему он не может ничего сказать публично. Ни Песков, ни Путин. А потому что любое слово Пескова и Путина должно отображаться на федеральных каналах. Хоть какое-нибудь скромное про то, что что-то там в Москве не так. И тогда канал «Россия» спросит, чего-то там произошло, что даже Путин сказал. Он сказал, что там враги.

О. Журавлева― Но были репортажи на федеральных каналах. Автор одного из таких репортажей в субботу даже появился с очередной съемкой. И не был восторженно встречен окружающими митингующими.

А. Дубнов― Видимо, они все-таки это подают так, что в любом случае, если не говорит царь, значит волноваться нечего. Значит это не потрясение…

О. Журавлева― Тем не менее, волнуются. Мы же видим комментарии бесконечные повсюду, что они провоцировали, женщина, которую ударили в живот, сама ударила омоновца перед этим. И выбила у него палку и вообще его провоцировала. Кричала лозунги. Откуда взялась эта идея, которую я сейчас очень часто встречаю. Что если человек произносит какие-то слова ртом, то его за это нужно бить. Сажать и так далее. Это кто придумал такую идею?

А. Дубнов― Просто мы же в стране с вековыми традициями. Мы в стране, где пороли и секли еще недавно. Мы в стране, которая всего только 150, почти 200 лет, рабство…

О. Журавлева― 1861.

А. Дубнов — 150― ладно. Ну что вы хотите. Тут никаких неожиданностей для нас с вами нет. Я просто сейчас вспомнил одну вещь, которая очень важна для характеристики. Вы говорите, что слова не скажи. Слова скажи и тут же не так тебя воспримут. Чудеснейшая вещь, вы читали, может быть, мой блог. Выступает моя свидетельница, моя ровесница. Женщина не молодая. Учительница. Очень известная, она бывает у вас здесь регулярно. На периодических программах. Ее нужно о чем спрашивать. О том, что она был свидетелем того, как нас задержали. Женщин отпустили, а мужиков в автозак. И ее спрашивает судья, эта моя госпожа Романова. Ее честь Романова. Спрашивает: «А вы о чем говорили со своими спутниками перед тем, как вас задержали». Она говорит, что Яков Летучий, это мой бывший ученик, рассказывал о дне рождения своей бабушки. А судья спрашивает: «А может быть, вы говорили так громко, что идущие где-то рядом омоновцы решили, что вы выкрикиваете лозунги». Абсолютно серьезно она это говорит. У меня сидели дети, слышали этот диалог, они же боятся слова. Их же выгонят. Они так хмыкнули. Судья федеральный такого горбатого лепит, извините. Что он хотел сказать, судья. Он сказал, что любыми способами, в принципе нужно вытянуть хоть что-то, что могло бы обосновать мое задержание. Во-первых. А, во-вторых, вообще какое право она имеет спрашивать, о чем говорили эти люди. Понимаете. Не имеешь ты права говорить. Вот вы сейчас говорите, почему. Вот вам ответ на этот вопрос. Твари бессловесные.

О. Журавлева― В обществе же существует довольно большое количество людей, которые считают, что да, действительно ты рассказываешь анекдот про Брежнева, — твою маму посадят. Как говорили нам в детсаду.

А. Дубнов― Вот, Оля, тут, наверное, мы живем в состоянии ломки производной. Если помните из школы, что это такое. Производная этого ментального восприятия нашей истории, себя самого, самое. Это поколение, которое сейчас бродит по улице, и не боится говорить вслух про день рождения бабушки со своей учительницей, оно не боится вообще говорить вслух.

А.Дубнов: Страна, которая знает своих героев, но не знает совести в этой ситуации. Вот и всё

О. Журавлева― Оно просто не представляет, что это возможно.

А. Дубнов― Оно не представляет, что это нельзя. Что нужно выбирать слова. Оно даже извините, матом стало говорить. Что я не приветствую, но настолько свободно, что уже можно какие-то претензии к нему применять. Но мир изменился, не изменились только те, кто как были лицемерными и ханжами, так и остались. Ведь эта власть она же ханжеская. Мы это же это прекрасно понимаем.

О. Журавлева― Здесь мы делаем интригующую паузу. Аркадий Дубнов, журналист, политолог, эксперт по странам СНГ у нас в студии.

НОВОСТИ

О. Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева. Наш сегодняшний гость — Аркадий Дубнов. И мы никак не уйдем от этого описания нынешней ситуации в стране, она какая-то, правда, очень странная. Но вы уже упомянули все трагедии, которые сейчас у нас потихоньку развиваются. Скажем так. Недавно случились взрывы в арсенале под Ачинском и до сих пор поступают сообщения, сколько число пострадавших и так далее. Мы эти ужасные видео видели, когда люди увидели просто зарево и натуральную бомбежку. В Архангельской области ракета, там погибли специалисты. И опять паника. Опять реакция в соцсетях очень напряженная. Все начинают считать, где что отравлено, что случилось. Почему так до сих пор не научились правильно реагировать на аварии. Не мы, наверное, а руководство скорее.

А. Дубнов― Оля, мы же только что говорили, что вам нечего гулять по улицам. Это не ваши улицы. Мы же только что говорили о том, что вам нечего рот раскрывать. Нечего вам сказать. Сидите и молчите. Вам скажут, когда можно будет что-то сказать. А лучше смотрите телевизор Первый, Второй, четвертые кнопки. Так и здесь. А чего вам знать-то? Вот «Лошарик» погиб. Герои погибли. Герои России погибли. 14 каперангов там, по-моему. Или 14 офицеров, капитанов первого ранга. Вам незачем знать. Кроме одного – они были герои. Они были герои. И главная тайна Мальчиша-Кибальчиша – не знать того, что и начальству иногда лучше не знать, потому что оно вообще перестанет адекватно реагировать на зону своей ответственности. Смотрите, в этом Северодвинске местное начальство, которое отвечает за благоденствие местного населения, я уверен, тоже ничего не знало. Поэтому ее первой реакцией было преуменьшить панику. А ему никто не сообщает из военного начальства, тем более из (неразборчиво), что там произошло. И, ну я хотел сказать, что я их понимаю. Нет, конечно, я их не понимаю. Но вот эта логистика этого мышления, она сводится к тому, что знать вам не надобно. Начальники есть. Вот они вам скажут. Расслабьтесь. И вот собрались начальники, члены-корреспонденты РАН и сказали, что погибли их испытатели. Они герои. Просто один в один герои там, герои здесь. Я не сомневаюсь,

О. Журавлева― А как узнать. Вот есть метод, как узнать, была ли утечка. Есть ли опасность для других людей, которые в этих регионах живут. Для Европы, для Швеции.

А. Дубнов― Шведы вам сами скажут. Я же помню, как дрогнуло политбюро ЦК, я уже был большой совсем. Я кстати работал на станциях как раз в те годы. 11 лет проработал на АЭС в качестве инженера и научного работника. Как только шведы или финны сообщили, что облако дошло до них – тогда в политбюро приняли решение, горбачевское еще, наконец, выяснить или дать информацию. Сжато, сдержанно. Но дать. Здесь нет. Я честно вам скажу, думаю, что большой действительно утечки, наверное, все-таки не было. Она была наверняка значимая для этого места и кратная в отношении допустимых пределов. Но серьезных угроз заражения вряд ли могло быть. Потому что если речь идет об испытании ядерного двигателя, о котором как будто бы идет речь. Хорошая статья у вас стоит Александра Гольца.

О. Журавлева― Специзделие.

А. Дубнов― Да. Саша Гольц написал достаточно исчерпывающе. По открытым источникам, по его опыту статью о том, что могло там произойти. Ну так вы скажите, если вы знаете – скажите. Но вы не знаете, поэтому вы возбуждаете, вы провоцируете страх. Человек, который не знает и «лепит горбатого», он всегда возбуждает страх. Ах ты, сука. Ты чего таишь-то. Ты говори правду, иначе всю душу вытрясут. Вот так местные люди относятся к их начальству. Несчастному, которое лишено информации, которое тут же свернуло, помните, сказало, что нет, это министерство обороны, это их зона ответственности. Страна, которая знает своих героев, но не знает совести в этой ситуации. Вот и всё.

О. Журавлева― То есть мы всегда можем предполагать, что утечка была, опасность есть, нам об этом не скажут. Да и если не было утечки и опасности нет, мы тоже твердо это не узнаем.

А. Дубнов― Вы знаете, да. Я приведу другую аналогию. Но она нас далеко уведет. Есть у меня аналогия с ситуацией в Киргизии.

О. Журавлева― Кстати, да.

А. Дубнов― Но вряд ли нас сейчас поймут. Ну коротко. Она довольно важная.

А.Дубнов: Вот вас били, вот вы такие и выросли. И привыкли к тому, что вас бьют и будут бить

О. Журавлева― Если кто забыл, там бывший президент…

А. Дубнов― Нет, не про это. Весь июль Киргизию трясло антикитайскими протестами. Почему? – потому что на золоторудном руднике 22 барана скончались. И рудник китайцам принадлежит. И местные киргизы реишили, что из-за того, что отравили китайцы. Не специально, а воды, которые они на пастбище и прочее. И потребовали закрыть этот рудник. И компенсации. И вообще потребовали сделать так, что местные киргизы хорошо жили, потому что китайцы работают на их земле, они правы абсолютно. Потому что китайцы везде, куда привозят свои инвестиции, строят что-то, как правило, берут китайских рабочих. И это возмущает особенно киргизов, у которых к китайцам много претензий всегда исторически. Приехала комиссия медицинская из Бишкека, проверила все нормально, ничего там не отравлена.

О. Журавлева― А так от чего бараны-то умерли?

А. Дубнов― Говорят киргизам: успокойтесь. Те говорят: нет, а еще в этой семье два ребенка заразились, у них какая-то кожная болезнь. Какие-то там клещи что ли. Два ребенка из одной семьи. Это тоже китайцы. Ну, проверили. Да нет, просто антисанитария. Мыться надо. Пользоваться всякими препаратами, если что. Нет, говорят, закройте рудник. И закрыли рудник.

О. Журавлева― Да вы что?

А. Дубнов― Да, китайцы возмущены, китайская власть возмущена. Такой тлеющий китайско-киргизский конфликт. Потому что никто не может доказательно объяснить, что нет состава преступления. В этой ситуации, конечно, такая аналогия не очень справедливая. Но местное начальство не может справиться с киргизами, которые считают, что китайцы полностью их там отравляют. Китайцы сами по себе хороши, конечно. Это другое дело. Работающие там. Но вот здесь отсутствие правдивой информации оно возбуждает невероятные слухи. И способствует такого рода…

О. Журавлева― Но им же попытались дать информацию. Привычки нет верить.

А. Дубнов― Совершенно верно. Не верят. Не верят официальным…

О. Журавлева― Вы тут про детей, заразившихся от злых китайцев вспомнили. Я хотела вас спросить, почему такое оживление вызвала история с неудачным крещением в Гатчине. Как вам кажется. Это тоже какой-то сигнал, знак. Или просто хочется новостей о чем-то понятном.

А. Дубнов― Вообще говоря, это, конечно, как у вас теперь говорят: хайп.

О. Журавлева― Вообще видео страшненькое.

А. Дубнов― Ну да. Но мне рассказали, что некоторые люди вообще обвиняют в том, что действительно хайп на пустом месте. Что всегда бились головой о купель при крещении и прочее. И ничего тут особенного. И я думаю, что, наверное, они правы. Ничего тут особенного. И они, наверное, со своей точки зрения считают, что это недостойно общественного внимания, потому что нас всех били и вот смотрите, какие мы выросли. А я скажу на это: вот вас били, вот вы такие и выросли. И привыкли к тому, что вас бьют и будут бить. Потому что вы боитесь об этом сказать. И боитесь возразить на то, что вас бьют. Уже в купели. Вот и всё.

О. Журавлева― Кстати, о тех, кто не хочет к этому привыкать. В мэрию Москвы подали заявку на новую акцию 17 августа. Надо проводить акции?

А. Дубнов― С точки зрения логики удерживания процесса в таком, я бы сказал не холодном состоянии, я думаю, что у тех, кто собирается ее проводить, подали заявку и хотят согласовать, наверное, акцию. Они исходят из нормальной политической, я бы сказал совестливой логики. Потому что власть по-прежнему не хочет идти на компромиссы с точки зрения главных этих вопросов. Допуск выборов. Мы же понимаем, что кампания власти в попытке сделать так, чтобы независимых кандидатов Мосгордумы не было вообще, просто их не было на стадии извините, крещения. В качестве кандидатов в депутаты. Вот эту купель вообще опрокинули и пошел вон. Так вот эта тактика не сработала. Потому что всем стало ясно, что это системная работа по недопущению. Потому что другие люди как-то так благополучно никому неизвестные прошли. Мы слышали всякие истории. И поэтому протест он, вообще говоря, именно против этого.

О. Журавлева― Но ведь добавился еще протест против насилия. За освобождение заложников.

А.Дубнов: Если сейчас этот протест разбавить и успокоиться, это будет обидно для людей, которые выходили все эти разы

А. Дубнов― Конечно. Поэтому если сейчас этот протест что называется разбавить и успокоиться, это будет обидно для тех людей, которые выходили все эти разы. 27-го, 3-го.

О. Журавлева― Вам лично как оштрафованному будет обидно, если протест не продолжится?

А. Дубнов― Будет обидно, если протест не продолжится. Да, мне будет обидно. Совершенно верно. А почему нет. Почему нет.

О. Журавлева― Интересуюсь. Скажите, а если серьезно, вы опасаетесь, что этот протест перестанет быть мирным?

А. Дубнов― Опасаюсь. Я уже с самого начала говорил. Я опасаюсь. Но просто власть, к сожалению, делает все возможное, чтобы это случилось. Я же говорил, что они очень заинтересованы в провокациях, которые им нужны, в общем. А поскольку люди выходящие настроены мирно, мирно настроены…

О. Журавлева― То есть открыть огонь просто пока совесть не позволяет.

А. Дубнов― Ну как-то так. Не то что совесть, отмашки там нет еще. На самом деле вот здесь уже об этом говорили, очень ярко с вами говорил Дима Муратов.

О. Журавлева― Не со мной, но да.

А. Дубнов― Он очень ярко говорил про это. Отчасти я с его доводами согласен, отчасти не согласен. Потому что я немножко не обременен общественными должностями, поэтому могу говорить чуть-чуть по-другому. Но, в общем, он по сути прав, несправедливость достигает потолка и ей нужно противостоять. Но политическое руководство вот здесь в первую очередь принимает решения. Самое главное сейчас скажу. Он сказал одну важную вещь. Он сказал, что политический менеджмент отдан в руки силовиков. Сегодня в Москве. И то, что Путин молчит – это как раз это подтверждает. Кто кого. Форос-2? – может быть.

О. Журавлева― Это Аркадий Дубнов. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.