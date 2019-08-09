Т. Троянская― 11часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская. Программа «Особое мнение». Я приветствую Дмитрия Губина, журналиста и телеведущего. Доброе утро!

Д. Губин― Доброе утро!

Т. Троянская― Мне кажется, последний раз мы с вами встречались в несколько другой стране. Тогда еще не били людей дубинками…

Д. Губин― Татьяна, здесь пятьсот лет одна и та же страна! И мы с вами это знаем.

Т. Троянская― Циклично, она существует циклично.

Д.Губин― Как сказал Кирилл Набутов она пятьсот лет бегает по кругу по граблям и дико радуется, что их не стырили. Я могу это только плюсовать. Здесь пятьсот лет ничего не меняется. С тех пор как Орда завоевала Россию и дальше был переходный мостик, выяснилось, что когда русских будут чмарить не поставленные из Орды, из Сарая люди, а будут чмарить сами русские, когда выяснилось, что Иван Калита стоит всех Батыев вместе взятых, вот тогда в России более-менее сложилась та самая система, которая существует и сегодня. Если вы со мне не согласны, прочитайте 80 лекций по истории России Василия Ключевского.

Т. Троянская― Я забыла сказать самое главное, нас можно видеть на Ютубе, ведется трансляция, заходите и…

Д. Губин― профиль, анфас, группа крови на рукаве, номер в личном деле.

Т. Троянская― Сегодня Дмитрий Губин надел мою любимую, как это? Кофточка? Или как правильно?

Д. Губин― Это у вас, у девочек, называется «топ», а у нас, у мальчиков это называется «толстовка», она же Switch, она же «целовальная рубашка», если вспомнить незабвенный роман Фитцжеральда «Ночь нежна».

Т. Троянская― Ладно, толстовка! Сегодня в моей любимой толстовке и поэтому и вы можете ее созерцать. Он даже сел в полуоборота, чтобы видно было персонажей на груди.

Д. Губин― Сегодня Татьяна Троянская пришла в феерическом, дизайнерском… Я никого не хочу обидеть, но полковник Передистый на военной кафедре журфака МГУ говорил в таких случаях: «Вы ваш пропердрончик снимите!» Я вас не призываю снять, но таким определение дизайнерским вещам он дал довольно точное.

Т. Троянская― Не продолжайте, Дмитрий! Иначе мы превращаемся в комментаторов фигурного катания. Помните, те времена, когда телевизоры были не цветными, я думаю тогда вы еще телевизор посматривали. Тогда комментаторы рассказывали в нарядах какого цвета одеты фигуристы.

Но давайте о сегодняшнем дне…

Д. Губин― А может быть лучше помолчим? А то еще выведут нас отсюда! А то еще возбудятся страшно, по 121-й и по какой там еще статье административной или уголовной!

Т. Троянская― Страшно, Дмитрий, страшно?

Д. Губин― Татьяна, жить в России – это метать бисер своей жизни перед свиньями. Мои ближайшие друзья каждый раз мне указывают, когда я пытаюсь что-то делать и начинаю кричать «доколе» и так далее, и так далее. Это очень важное замечание, которое определяем мою текущую тональность и настроение. Вот вы сказали – новая страна, а она давно старая. У меня среди моих знакомых, близких или шапочных, таких как художник Кирилл Миллер и историк Лев Лурье, не осталось людей, которые если не сидели в тюрьме, то хотя бы не проехались в воронке один раз.

Представить себе при Брежневе, а я жил в бандитском городе Иваново, где мои одноклассники сидели, и в школе были люди, которые сели и умерли в тюрьме, это был бандитский район, вот там было все понятно. Это шпана, это гопота, к которой такую личную склонность испытывает один крупный политический деятель, известный всей России. Там все было понятно. Но при всем при том, что я тусовал на грани запрещенного, среди моих знакомых не было людей, которые бы сидели. А сейчас у меня не осталось людей, которые так или иначе не привлекались, или не сидели.

Т. Троянская― А вы говорите, что ничего не меняется!

Д. Губин― Это давно произошло. Извините, когда с утра приперлись к Собчак с обысками? Когда разогнали… Прошу прощения, это при Полтавченко, врывались…

Т. Троянская― Но бить дубинками, по голове, дубинками! На улицах! Со времен Болотной, наверное, не били.

Д. Губин― Но это же было на Болотной!

Т. Троянская― Да, но был перерывчик. Цикличность.

Д. Губин― Между первой и второй перерывчик небольшой! Правильно таварищ, Валадимир Владимирович?

Т. Троянская― Но согласитесь, что люди, которые выходили на Болотную, и люди, которые выходят сейчас, во-первых, изменились. Нет?

Д. Губин― Татьяна, у нас изменилось одно. То есть не одно, а несколько вещей, которые реальны. То, что вы говорите, честно говоря, мне не очень интересно. Режим здесь пятьсот лет один и тот же. Он идет к концу, он закручивает гайки, а гайки – пластмассовые.

Т. Троянская― Я про людей, которые выросли уже при Путине!

Д. Губин― Татьяна, смотрите, что произошло. Первое, не осталось молодых кумиров. Ноль. Последний, на которого сейчас очень сильно набросились в сети, это Юрий Дудь.

Т. Троянская― Про Дудя мы еще поговорим.

Д. Губин― Он меня очень и очень удивил. Он мне казался человеком, склонным к конформизму, как в прочем и все спортивные обозреватели.

Т. Троянская― Он давно уже не только спортивный.

Д. Губин― Но он из спортивных. Посмотрите, что с Губерниевым произошло. А ведь Дима когда-то был человеком. С моей точки зрения. А он наверное считает по-другому.

Мне казалось, что Дудь был склонен к нормальному конформизму, он свой бисер не разбрасывал. Однако он снял фильм «Колыма». Мы не обсуждаем его художественные достоинства.

Т. Троянская― На свои деньги, между прочим, снял.

Д. Губин― Он призвал всех выйти на митинг в Москве.

Т. Троянская― Вчера появилось письмо…

Д. Губин― И сейчас его травят. Я скажу, что будет с Дудем просиходить, думаю ему передадут. Мы знаем о существовании друг друга, слава тебе господи, и я считаю, что ему нужно готовиться к отъезду. Он из тех людей, которым есть смысл отъезжать.

Т. Троянская― А каким образом его могут затравить?

Д. Губин― Его затравят так же как Павла Дурова. Против него как и против Дурова сделают провокацию. Дурова поймали на том, что сделали когда-то с Саакашвили. Один человек, правда, да? Он умеет выжидать, когда его оппоненты совершают ошибки. И когда Саакашвили психанул с обстрелами Цхинвала, тут же были введены войска. Придраться невозможно. Начал Саакашвили первым. Абсолютно.

Дуров тоже был психованный человек, наверное он и есть такой же. Поэтому, когда выдалась возможность, или ему специально подсунули, я не знаю, полицейскую машину, и он напал на сотрудника ДПС… Всё! Ему реально грозила тюрьма. И все бы ему сказали: «Старик, а что бы было с тобой в Америке, если бы ты бросился с кулаками на полицейского?» И мы знаем, что бы было в Америке. В Америке ситуация другая. В Америке полиция защищает права граждан, а не государства, и не государственных служащих, а граждан.

Т. Троянская― Вы считаете, что Дудь уже получил черную метку?

Д. Губин― Его будут травить и затравят. Посмотрите, что произошло с Димой Быковым. Димы Быкова нет ни в одном государственном телеэфире. Еще недавно в Москве висели гигантские баннеры, я не забуду – двадцать метров в длину и десять в высоту. Чуть ли не на гостинице «Россия» пока ее сносили. Чуть ли не на кремлевской стене. Он был популярнейшим телеведущим.

Посмотрите, что стало с Акуниным! Посмотрите, что стало с Собчак. Ее больше нет.

Т. Троянская― Простите, но Собчак уж не борец с режимом! Давайте не будем Собчак в один ряд с Быковым!

Д. Губин― Не важно. Эта девочка, которая ведет за собой толпы провинциальных девочек, которые усвоили на всю оставшуюся жизнь, что сапоги с юбкой не сочетаются, потому что это укорачивает ноги, достойна всяческого уважения. Но Собчак не осталось даже в этой плоскости. И так далее, и так далее.

Т. Троянская― Собчак осталась в медиа— пространстве.

Д. Губин― Смотрите, что произошло с Навальным.

Т. Троянская― А вот Навальный и Собчак – это две совершенно разные… Ксения Собчак и Богомолов, вот это одна линейка!

Д. Губин― Возможно. Разные люди, Дудь и Кирилл Серебрянников, но чморятся, мочатся и уничтожаются все молодые лидеры. Единственное, что мне понравилось на этом фоне, конечно появился претендент в президенты Российской Федерации, конечно я бы за нее голосовал – это Соболь.

Т. Троянская― Которая продолжает голодать.

Д. Губин― Вот конечно, Соболь! Я тут вспомнил Валерию Ильиничну Новодворскую. Она с 1988 года по 1990 год, за два года была арестована 17 раз! И 17 раз получила по 15 суток. И она держала голодовки не из-за того, что ее арестовали, к этому она была готова. Ей не давали книг. Допустим в Лефортово, куда ее сажали по чистой политике ей давали книги. А здесь ее сажали как сейчас, за несоблюдение правил… я не помню, какая это была статья. Но при позднем Горбачеве ее чморили точно также как Соболь, как Гудкова, как Навального. Дима Гудков, этот светящийся, правильный мальчик, ЗОЖист, который пьет минеральную воду бегает, такой правильный, правильный, правильный. Он и политически абсолютно правилен. Он никакой не экстремист. Но всё. Он теперь пойдет по тюрьмам.

И на этом фоне появляется новая Новодворская. Это – Соболь. Это девка, которая ничего не боится. И будь одын таварищ чуть-чуть поумнее, да я нэ считаю, что он умный вообще, хитрый, да! Опасный? Да!

Т. Троянская― А кого вы сейчас пародируете?

Д. Губин― Я сейчас пародирую того, кого надо, таварищ Троянская! И если вы будете смэяться, то я может будете иметь свои пятнадцать суток поразмышлять.

Если бы он был чуть-поумнее, то он бы понял, что его правопреемником, его наследником, с этим как-то все очень кисло в России. С одной стороны есть покорная страна, которая считает, что должен быть преемник и наследник, так, как при царях. А с другой стороны, больше нет бога, который бы благословил бы монархию. Вот Богородица как то не защищает нашу страну.

Т. Троянская― Дмитрий, я правильно понимаю, что вы говорите, что наступили дни расправ? И расправляются со всеми, кто начинает говорить, кто…

Д. Губин― Нет, я просто хочу сказать, что уничтожены все молодежные кумиры. Уничтожаются все молодежные кумиры. Мы первый раз живем в ситуации, когда нет никакого Павки Корчагина. Так было при позднем Брежневе. Кстати, это было перед крушением Советского Союза.

Т. Троянская― Но смотрите, уничтожая, они делают сильнее этих кумиров!

Д. Губин― А я так не думаю.

Т. Троянская― Если Навального сажают в тюрьму, от этого уважение Навальному!

Д. Губин― Я так не думаю, раньше я помню для многих людей Навальный был такой рыцарь без страха и упрека. А сейчас Лешу завалили таким количеством дерьма, что будь ты хоть Иисусом Христом…

Т. Троянская― Вы имеете в виду дело против ФБК?

Д. Губин― Да против всего! Это последняя капля, то как анекдот! Объявить добровольные пожертвования в адрес ФБК криминальными средствами? Сказать, что Навальный украл и реализовал миллиард нелегальных средсв, а на следующий день снизить ущерб до 75 миллионов? Это очень напоминает историю с Голуновым, который сначала был наркоманом и владельцем нелегальной лаборатории у себя в квартире, а на следующий день выясняется, что смывы с рук и волос, абсолютно чистые и ему все подбросили. Вот и Навальному деньги подбросили.

И еще есть некоторые изменения. Я могу из по пальцам пересчитать. Первое, уничтожаются все молодежные кумиры. Ситуация как при позднем Брежневе, когда властителей дум младше 60 лет просто не было. Они были. Окуджава, Юрий Трифонов, кто там еще? Это все были пожилые… Давид Самойлов, если брать вариант такого тихого сопротивления. «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив, Тревоги и беды от нас отдалив, А воды и небо приблизив, Я сделал свой выбор и ВЫЗОВ». Вот это! Не разбрасывай бисер своей жизни перед московскими свиньями! Уезжай в Пярну! Вот была идея позднего Давида Самойлова. Молодежных кумиров не было ни одного. Это первый момент.

Второе. Появление новой Валерии Ильиничны Новодворской. Красавица, богиня, ангел! Любовь Соболь.

Третье. Что еще пожалуй у нас происходит? Что-то мы начали говорить, Татьяна, очень разумное, и я увел вас как всегда в сторону. Ну-ну-ну?

Т. Троянская― Может быть про то, что дубинками бьют народ?

Д. Губин― Нет! Это уже было. В Новочеркасске при Хрущеве расстреляли.

Т. Троянская― Ладно, вспомните! Еще один момент нашей беседы. Если вы говорите, что все напоминает позднюю Брежневскую эпоху, то получается, что скоро Брежневу конец, потом несколько человек…

Д. Губин― Ну почему, если ему батарейку заменили вовремя, то… А, вот что! Следователи стали закрывать лица! Осталось начать закрывать судьям. Следователи закрывают лица правильно, потому что ощущение , что мы живем при позднем маразматирующем Брежневе, что страна скатывается в Брежневский тягучий густой идиотизм, что бороться с этим бессмысленно, потому что как сказал близкий мне человек «желчью можно изойти на дерьмо» тогда. И он больше не живет в России. Он не хочет желчью исходить на дерьмо. Это понимают все, но понимают и другое. А что произойдет, когда Брежнева не будет?

Причем при Брежневе были ниши! Это четвертое. При Путине не осталось ниш. При Брежневе была ниша какая? Например, педагогика и подростки. И какая-нибудь «Учительская газета» процветала. И процветала «Литературная газета», которая писала…

Т. Троянская― Она тоже была в тренде в советском!

Д. Губин― Это можно было делать! Можно было экспериментировать. Это какой-нибудь Шалва Амонишвили, педагог-новатор, это Крапивин, со своим клубом «Каравелла» в Екатеринбурге. Было огромное количество педагогов и гениев. Можно был заниматься педагогикой.

Т. Троянская― А сейчас все разрушено.

Д. Губин― Вы чего? В школе сейчас вообще ничего не возможно!

Т. Троянская― Я имею в виду, ниш нет нигде вообще? Ни в какой сфере?

Д. Губин― Нет. Можно было заниматься чистой наукой. Например, литературоведением. Почему было можно? Мой отец был доцент кафедры, кандидат наук, он получал, сейчас не помню, либо 360 либо 380 рубле на фоне средней зарплаты в СССР 180 рублей. В два раза больше и это были неплохие деньги. И он работал за границей. Мама была просто кандидатом наук и работала в академическом институте и получала 250 рублей. То есть, тоже больше среднего, и на двоих это были очень неплохие деньги.

А сегодня ты не можешь заниматься наукой. Ты даже не можешь просто заниматься музыкой, потому что базовый оклад, не знаю, подняли или нет, но еще два года назад, базовый оклад преподавателя Петербургской консерватории был 8750 рублей в месяц. Мне говорят, что это был оклад, зарплата же другая! Нет, были месяцы, когда это был оклад. Иногда прибавляли. И были добавки.

Т. Троянская― Но согласитесь, так жили не все! Далеко не все.

Д. Губин― В Советском Союзе не было преподавателя консерватории, который не мог бы прожить на свою зарплату. Я, слава богу, знаком со старыми преподавателями. И поговорите с какой-нибудь Тамарой Петровной Тихоновой-Молотковой, старейшим преподавателем…

Т. Троянская― В советское время не было банкиров. Вообще не было.

Д. Губин― А вы посмотрите, что сегодня творится с банкирами! Половиня сидят, половина ждет, когда посадят. А половина над Костиным издевается, по поводу его личной жизни.

Т. Троянская― Все очень быстро затирается!

Д. Губин― Не очень быстро. Я думаю, идти Костину и ловить на себе взгляды, как он наверняка выражается от нижних чинов, потому что все понимают, что зарплата Костина не пропорциональна ВТБ. ВТБ – это вообще не банк. Это государственный карман. Еще можно Сбербанк считать банком. У Германа положение хуже губернаторского! Кстати, и губернаторы, посмотрите! Половина губернаторов – сидит. Половина ждут, когда посадят.

Т. Троянская― Но половина ждут, когда их выберут. На это самое гиблое место.

Д. Губин― Но идти на нары из губернаторов сегодня шансов очень много. То есть, сегодня нет ниш, куда можно укрыться. И силовики, которые раньше себя чувствовали уютно, они понимают, что идет традиционная грызня между следственным комитетом, прокуратурой, конторскими и так далее. Я не очень знаю подробности этой борьбы, до меня доходят лишь гулкие раскаты, но иногда мне кое-кто кое-что сливает. Но здесь специалистом себя не мню. Но они понимают, что будет, когда по точному определению Володина, а он дал очень точное определение, когда Россия умрет. Или ее отравят. Или ее арестуют.

Т. Троянская― Только вопрос когда она умрет, кто ее может отравить…

Д. Губин― В любом случае у Владимира Владимировича Путина… Он может рассчитывать на что угодно, кроме счастливой старости. Это ему не дано ни при каком варианте на 100%. Думаю, для него это очень большая тревога.

Т. Троянская― А когда это все закончится?

Д. Губин― Не знаю, не знаю!

Т. Троянская― Много ли жертв будет?

Д. Губин― Может быть без жертв. А может быть, в случае начала третьей мировой войны, может быть только по России миллионов 40-50 и ядерная зима и так далее. Пересмотрите сериал «Чернобыль», что могло произойти с миром, когда бы пришлось выселять целую Украину. Такое тоже возможно. Для меня тоже было шоком, военные меня просветили, я как думал, передается приказ на атомную подводную лодку и командир нажимает на кнопку. Нет. Ничего подобного. Командир атомной подводной лодки сведен к функции. Как мне сказал другой командир подводной лодки, правда не атомной. Он получает шифр, который он вводит в задание. И всё. Он просто функция. Он просто кнопка, которую нажимают в Кремле. И такое тоже может произойти.

Даже эта ниша – баланс мирного существования, протест против атомной войны… Сегодня же нельзя протестовать против атомной войны и гонки вооружений, потому что Россия – это страна, которая постоянно говорит об атомной войне и о гонке вооружений. И о том, что она сотрет мир в порошок. Ситуация отличается от позднего Брежнева пожалуй тем, что не осталось ниш. И люди, чье положение на грани губернаторского, например, следователи, они закрывают свои лица, как и омоновцы, как и Росгвардия, потому что они понимают, что Путин-то старенький, и что они его переживут.

Т. Троянская― И никто не уверен в завтрашнем дне. Но тем не менее…

Д. Губин― Сегодня в этом не уверен вообще никто.

Т. Троянская― Они закрывают лица и идут лупить людей. Здесь они не могут остановитсья.

Д. Губин― А что они могут сделать? Уехать они уже не могут. Этот путь для них закрыт. Найти другую работу они не могут.

Т. Троянская― Вы считаете, что все в нашей стране понимают, что дальше крах?

Д. Губин― Да. Ну нет. Не все, конечно. Думаю, что глава Росгвардии Золотов этого не понимает. Я когда вожу экскурсии по Питеру, я всегда показываю дом генерала фон Граббе, а генерал фон Граббе, граф, был начальником царского конвоя, на Моховой он построил один из своих доходных домов, у него было несколько доходный домов, и он облепил их цезарями и римскими воинами. Это анекдот! Там их сотни. Цезарями дом просто укакан. И он укакан гербами фон Граббе и цезарями и рыцарями. А все, что осталось от несчастного генерала фон Граббе, это запись пресвитера Георгия Шавельского, который сказал, что Граббе был пошляк, развратник, растленник и любимый партнер государя, имеется в виду Николай Второй, по игре в кости, что развлечь царя он этим мог, но дать дельного совета не мог, поскольку не имел к государственной службе ни малейшего таланта ни склонности. Вот все, что от тебя останется в истории.

Кстати, я закрываю свои прогулки по петербургским дворам, их больше не будет. На этих выходных последние. Если кого это интересует, заходите в мой журнал dimagubin.livejournal.com

Т. Троянская― Мастер встроить джинсу в серьезную беседу!

Д. Губин― При чем здесь джинса? Не с голыми же ногами ходить по Петербургу от такой немыслимой красоты инфаркт разобьет половину населения!

Т. Троянская― Дмитрий, завтра согласованный митинг в Москве на площади Сахарова. Будут бить людей? Согласованный митинг!

Д. Губин― Я на знаю. И вот что еще изменилось. Принято решение, окончательное, не создавать иллюзию, что кто-либо может иметь право на власть, кроме тех людей, которые самой же властью делегированы. Это пожалуй тоже серьезное изменение. Раньше никто не мог, но была иллюзия, ее сохраняли, поддерживали. А теперь принято ее не продолжать. Кстати, это то, что отличает фашистские режимы от не фашистских.

Я сейчас читаю две книжки параллельно, очень рекомендую. Одна книжка Майкла Манна, говорящая фамилия, не знаю, имеет ли он отношение к немецким Маннам или нет, она называется «Фашисты». Подзаголовок у нее такой: «К социологии фашистских режимов». Это очень важно, потому что, когда ты говоришь, что сталинский режим был несомненно фашистским, но в крайней форме, как и нацистский, два идеологизированных режима, и что фашизм, это просто неудачная попытка перехода от монархии к демократическому правлению, с закреплением человека, либо группы лиц, властью вечной, путем сакрализации государства. Вот грубое определение фашизма. Фашизм был в Греции, фашизм был в Хорватии, фашизм был в Португалии, фашизм был в Германии, фашизм был и в Советском Союзе, проще перечислить, где фашизма не было. Фашизма не было в Великобритании. У власти я имею в виду. Фашизма не было во Франции. Фашизма не было в Японии. Фашизма не было в Соединенных Штатах по одной простой причине. Там не разобрались с монархией. В Японии монархия была, в Великобритании была конституционная, во Франции ее свергли в 1789, а в Америке ее не было изначально, она была демократической страной со дня своего создания. Я эту книжку читаю, и это очень любопытно.

А вторая книжка, ее тоже нужно читать, это…

Т. Троянская― А давайте про вторую книжку вы расскажете во второй части!

Т. Троянская― Вот вам Виктор Епикуров пишет, а режим Виши во Франции? Это мы перед второй книгой остановились.

Д. Губин― Режим Виши был оккупационным режимом, и не забудем, что была оккупирована только часть Франции, северная часть. Юг Франции был свободен. Он не был оккупирован. Там существовал марионеточный режим, это то же самое, что считать, что нацизм существовал, допустим в Советском Союзе в Харькове, когда Харьков был захвачен. Или на Кавказе в Пятигорске, когда Пятигорск был захвачен. Формально там существовал фашистский режим. Но только во время оккупации, поэтому не будем про оккупированные территории.

И еще, это мое определение фашизма, кстати очень смешно, «Как вы смеете называть Сталинский режим фашистским? Мы победили фашизм!» Так и смею! Если один гопник забил до смерти другого гопника, он не перестал от этого быть гопником. Еще раз, фашистским режимом является подавляющая группа режимов в Европе, которая появилась в результате неудачного перехода от монархического правления к демократическому в результате чего у власти бессрочно закрепился человек, харизматичный лидер, либо группа лиц, причем закрепление пожизненное у власти шло через легитимизацию абсолютного сверх-божества государства. Фашистские режимы могли быть резко идеологические, как Советский Союз и как нацистская Германия, а могли быть практически не идеологичны, как например Италия. Вот почему евреи, сбежавшие от Гитлера, спокойно выживали в Италии. Муссолини не расстреливал евреев. Более того, это был личный прибабах Гитлера, там же много чего собирались делать с евреями. На Мадагаскар например собирались их переселять, пять миллионов. И когда Гитлер принял решение о физическом уничтожении евреев, так называемое «окончательное решение», оно было приятно в январе 1942 года. А травить их в более сильной степени, сейчас похоже геев травят в России, можно провести параллель между сегдняшними фашистскими режимами, они тоже существуют, но сильно ослабленные. Это бета-фашизм, или то, что еще Умберто Эко в своей знаменитой статье «Вечный фашизм» пытался назвать «урфо-фашизм». Урфо-фашистские режимы никуда не изчезсли, она трансформировались. Они стали лайтовыми. Они приспособились, Но они выжилы. Базовый принцип фашистского режима. Опасность фашизма всегда возникает так, где не состоялся переход к демократии либо от монархии, либо от тоталитарного государства.

Т. Троянская― Давайте про вторую книгу, потому что времени у нас не так много.

Д. Губин― А она практически об этом же. Юрий Слёзкин, «Дом правительства». Он с 83-го года американец, он профессор в Беркли, и поэтому книжка написана так, как ни один российский профессор написать не может. К величайшему сожалению, ни Евгений Анисимов, ни Андрей Зубов, ни Лев Лурье такую книжку написать не в состоянии, потому что эта книжка написана так, будто человек писал про милленаристскую секту. Он фактически пишет про большевиков как про милленаристскую секту, которая строила царство божие на земле, как будто со времени этих событий прошло две тысячи лет.

Юлия Латынина так написала книжку «Иисус». Она описывает события, связанные с Иисусом, и сколько там поубивали человек, это уже не важно. Это был ужас? Да, это был ужас. Но это было очень давно. И Слёзкин пишет так, как будто это было очень давно. Ты читаешь, и понимаешь, например, что там просто идут свидетельства очевидцев, там просто идут ужасы, там не проклятий в адрес Сталина. Сталин – это такой глава милленаристской секты, и когда ты понимаешь, что в результате коллективизации погибло как минимум полтора миллиона казахов, они просто вымерли от голода, и ты читаешь дневники комиссаров, которые ездили и рассказывали, как мальчик съел своих братьев и сестер и насколько уменьшилось неселение по переписи. И как они видели мертвые города. Просто вымершие на сто процентов. И когда ты читаешь эти расстрельные списки, вздрагиваешь только иногда, но Слёзкин и не ставил этой цели.

Сейчас над Соболь издеваются все кому не лень, особенно Виолетта Волкова. Виолетта Волкова защищала Самуцевич во время Пусси Райот, под ее влиянием та подписала сделку со следствием. И она над Соболь просто издевается. А ты читаешь Слёзкина, материалы январского-февральского пленума ВКП(б) 1937 года. Там от товарища Бухарина требовали, чтобы он признался в том, что он организовал террористическое подполье. И товарищ Бухарин растоптал всех своих товарищей. Но на это он не был готов пойти, что он террорист и готовился свергнуть советскую власть. И он объявил голодовку. Господи! Вы бы видели как издевался над голодовкой Бухарина Молотов! Как издевался Сталин. «Таварищ Молотов! А что это у нас таварищ Бухарин у нас объявил голодовку в 12 ночи?» На что Молотов подобострастно: « А это, Иосиф Виссарионович, врачи не рекомендуют на ночь есть для здоровья!» Вот что творилось!

Соболь сегодня пинают так же, как тогда Постышев пинал Бухарина, а потом Постышева расстреляют. Он этого н знает. И расстреляют практически всех участников этого пленума. И вот чего боятся люди, в том числе и следователи, которые закрывают лица масками. Вот чего они понимают. У всех этот ужас вспоминается сталинский. У всех вспоминается ужас лайтовый сталинский. И поскольку сегодня все норки законопачены, им не деться никуда.

Т. Троянская― Вы уже сделали рекомендации. Давайте поговорим про Петербург.

Д. Губин― Вам дали Беглова, голосуйте за него!

Т. Троянская― А вам?

Д. Губин― А я не буду голосовать.

Т. Троянская― Дом радио на Итальянской, который передают Теодору Курентзису. Вчера появились сообщения, что…

Д. Губин― Весь?

Т. Троянская― Нет, пока не известно, тайна покрытая мраком. Но уже Борис Вишневский написал петицию, что нужно найти другой дом для Курентзиса, а этот нам дорог. А вы были в Доме радио?

Д. Губин― Я даже эфиры из него даже вел. Я работал на ВГТРК довольно долго, семь лет, поэтому у меня есть представление об этой организации.

Т. Троянская― А что там происходит? И каково убранство внутри?

Д. Губин― Это было довольно давно. С тех пор я туда на хаживал, и насколько я понимаю, Дом радио не играет сколько-нибудь заметной роли последние десять лет в жизни города Петербурга. Когда там была «Открытая студия» короткое время, только не пытайте меня кто там и чего открывал, это когда видишь ведущих за стеклом, это имело какое-то значение. Дом радио не является сколько-нибудь существенным, к величайшему сожалению, элементом культурной жизни города. В Петербурге что, радио есть?

Т. Троянская― А вы сейчас где, стесняюсь спроить?

Д. Губин― Есть городское радио? Назовите! А! Радио Петербурга! Да, да, да! Это московский филиал. То есть, филиал московской организации, иначе вас здесь бы не было. Вы меня извините, город Петербург, культурная столица России, это единственный крупный город Европы, где нет радиостанции классической музыки. Всё. Точка.

Т. Троянская― Это правда. А вы понимаете, что там происходит? Меня, например, спроси, что происходит в Доме радио…

Д. Губин― Я скажу – не знаю! Он о себе ничего не объявляет. Если там оркестры, какого они качества? Я не знаю.

Т. Троянская― Насколько я понимаю, там происходит запись оркестров.

Д. Губин― Если происходит запись оркестров, то это хорошо. Качество оркестров Петербургских, включая филармонические, я не больно высокого о них мнения.

Т. Троянская― А то, что Курентзису нужно поискать другое помещение, вы с этим согласны?

Д. Губин― Пусть возьмёт! Я очень жалею, что в свое время мы не встряхнули музей Собчака. На самом деле он называется Музей истории демократии в России. Это во дворце Белосельских-Белозорских. У Ксении Собчак была здравая мысль, она позвонила Нарусовой, руководителю этого музея, и сказала: «Мам, а у тебя там тухлятина! Возьми Губина и он тебе устроит лекторий». И я действительно пробовал устроить лекторий, отдельный разговор, почему из этого ничего не вышло, хотя там одно время что-то было, вы можете прийти и Льва Лурье послушать, когда это было. Начало такое лекторийной эпохи. И это та же самая идея. Ну что ваш Дом радио? Пустите туда Курентзиса! Про него говорят. Можно по разноу к нему относиться, я отношусь к нему с некоторым музыкальным подозрением, но это мои личные проблемы.

Т. Троянская― Да, это мы не обсуждаем, нравится или нет Курентзис!

Д. Губин― Но он может встряхнуть город! Все говорит – Гергиев, но Гергиев – это такой Путин. Это человек, который смог сделать Мариинский театр центром вселенной, и который мог прозяпать все, что только можно. Это обычные провинциальный европейский театр.

Т. Троянская― Потому что нельзя управлять десятью театрами одновремено.

Д. Губин― К сожалению, да.

Т. Троянская― На ваш взгляд не является местом культуры, там есть мемориальные помещения и все связано с блокадой.

Д. Губин― Да, с блокадой, да, Ольга Бергольц, она шла с улицы Радио…

Т. Троянская― Но это наверное можно сохранить?

Д. Губин― Можно сохранить! Память о блокаде вообще нужно сохранять, конечно, несомненно! Существует масса апокрифов, что Бергольц якбы шла…

Т. Троянская― А могут разрушить всё? Ради Курентзиса разрушить всё, этого боятся некоторые люди.

Д. Губин― Что значит разрушить? Там есть студия. Я в этой студии, где записывают классическую музыку, я в ней не был. Я работал в обычной студии и уже плохо помню, как она выглядит. Что там? Если там плохая акустика или плохая аппаратура, то смешно отставлять там те микрофоны, с которыми выходила в эфир Бергольц. Делаются другие вещи. Нужно смотреть на Запад, как это делается. В свое время в Бушхаусе, не знаю как сейчас, там где находилась ВВС, там был сделан не музей, там был сделан BBC Experience, и это была одна из самых фантастических вещей в моей жизни. Вы приходите туда и вам дают возможность сесть не перед электректным микрофоном, а перед конденсаторым микрофоном, таким старым, который очень любят старые певцы, теплый ламповый звук. И вы можете записать программу. Вот вас пришло несколько человек на экскурсию, вам выдают там таблички, и один будет хрустеть песком в пакетике и изображать как вы ходите шагами по снегу. Другой изображать зайку. И так вы записали такую пьесу. А потом у вас воет сирена и вы слушаете, как к вам обращался из бункера Черчилль. И вы можете попробовать повторять за Черчиллем его речь. Она вот, пожалуйста, перед вами. Вот какие штуки нужно делать.

Почему бы не сделать такой радио-експирьенс, как это было в блокаду. Вот Бергольц, вот продолжите, сделайте КГБ-експиреьнс. Мы можете ударить кованым сапогом Ольгу Бергольц в живот и выбить ей ребенка, как это было сделано в 37-м году на Литейном. 4. У Бергольц первая дочка погибла, которая от Корнилова, которая написала «Песню о встречном». И Корнилова разумеется расстреляли. А потом ей вышибли ребенка. И больше у нее не было детей. Давайте устроим КГБ-експирьенс! Из винтовки вы будете стрелять в людей, которые осуждены тройками и так далее. В Питере вы выбили не то 30, не то 60 тысяч человек. Давайте на Левашевской пустоши сделаем такое ВВС! Но то, что память нужно сохранять. А то вешают какие-то идиотские мемориальные таблички, и эти ватманы с наклеенными фотографиями – это прошлый век! Это нужно делать элегантно. В мире есть сто вариантов. К сожалению или к счастью, Россия сильно отсталая страна, но у отстающих есть преимущество. Они могут смотреть, что сделали другие. И выбирать из этого лучшее. И такие экпирьенсы нужно делать и на телевидении на Чепыгина. Сколько людей могли бы приезжать на телевидение, пусть даже на Чепигина. Даже в эти убогие студии. Но они могли бы все это пройти и записать собственные программы.

Т. Троянская― Мы увидим, как все это будет реформироваться.

Д. Губин― А пока можете походить со мной по питерским дворам! Это тоже такой экспирьенс. Кстати, я там тоже много рассказываю о блокаде, когда мы ходим, о том как индустриальный город ХХ века…

Т. Троянская― Но Дом радио у вам не по пути?

Д. Губин― Он почти по пути, потому что Бергольц рядом, и превращение Ленинграда, индустриального города в Козельск образца 1238 года, к этому никто не был готов, так что заходите в мой ЖЖ и В контаете.

Т. Троянская― Спасибо, Дмитрий Губин был сегодня с нами.