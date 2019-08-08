М.Наки― Здравствуйте! У микрофона — Майкл Наки. И со мной в студии — политолог Сергей Марков. Здравствуйте!

С.Марков― Здравствуйте!

М.Наки― Сегодня продолжается общая протестная НРЗБ с обратной стороны, с той стороны, кто протест подавляет, не позволяет ему разрастись. Обыски в офисе «Фонда борьбы с коррупцией», блокировка всех финансовых счетов, всех личных счетов сотрудников. Соответственно привлечения к уголовному делу и прочее. С чем вы связываете такой выпад большой именно на «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального?

С.Марков― Тем, что они активно являются организаторами этих митингов, демонстраций. Как вы знаете, власти считают, что они организованы при активном участии извне, из-за пределов России, врагами России.

М.Наки― Совет Федерации сегодня говорил об этом.

С.Марков― Государственная дума, Совет Федерации. Создана специальная рабочая группа по расследованию этих обстоятельств. Я думаю, что они найдут конкретные факты, которые говорят об этом.

М.Наки― Действительно, есть вмешательство?

С.Марков― Я думаю, вмешательство такое есть. Меня иногда спрашивают: «Вот почему вы считаете Алексея Навального американским агентом? Где у вас оперативные доказательства? У вас есть какие-нибудь факты?» Нет у меня никаких фактов вообще. Но я политический аналитик, поэтому я беру просто известные всем вещи. И могу сказать. Вот есть Алексей Навальный со своей политической позицией. С ним Соболь там, Жданов и другие, всё это ФБК. Есть у них политическая позиция.

Есть политическая позиция американских силовых структур: Госдепартамент, ЦРУ США, Пентагон. Вот у них есть политическая позиция. Найдите хоть одно отличие. Майкл, хоть одно отличие скажите мне. В чем политическая позиция Навального, Соболь отличается от политической позиции силовых структур США — одно?

М.Наки― Легко. Политическая позиция силовых структур США говорит о народе Америки, а позиция Алексея Навального вертится вокруг народа России.

С.Марков― Это, простите меня, демагогия. Ни одного отличия нет. Эти позиции полностью совпадают: по вопросам Крыма, по вопросам Украины…

М.Наки― Неправда. Алексей Навальный неоднократно говорил, что он не собирается случае избрания, напрямую отдавать Крым.

С.Марков― Да ничего… Он крутит и вертит. Его спрашивают: «Крым наш?» Он что говорит? Он начинает крутить, вертеть хвостом.

М.Наки― Да. А американские силовые структуры говорят весьма однозначно, что Крым — территория Украины.

С.Марков― Да нет, он тоже самое — Навальный — говорит, что вот юридически Крым принадлежит России… это не бутерброд и так далее. Ну, все так и согласны, что это не бутерброд.

М.Наки― Это в «Открытой России». Это другая… Вам встречный вопрос задам: А назовите, пожалуйста, хоть одну совпадающую политическую идею Алексея Навального и силовых структур Госдепартамента.

С.Марков― Хорошо. В Украине существует легальное правительство. Легальное, законное правительство. Там прошли честные выборы. В 14-м году Порошенко был избран на честных выборах. Сейчас Зеленский был выбран на честных выборах.

М.Наки― Правильно ли я понимаю, что любой человек, который говорит, что президент на территории Украины были выбран на честных выборах, он работает на Госдепартамент?

С.Марков― Абсолютно нет.

М.Наки― Как же так?

С.Марков― Извините меня, вы демагогией не занимайтесь. Вы спросили, какие вопросы совпадают. Я сказал вам один вопрос или второй…

М.Наки― В отношении России.

С.Марков― В отношении России. Характер российского политического режима. Госдепартамент США считает, что у нас авторитарный режим, а не демократический. То же самое считает Алексей Навальный — что у нас авторитарный режим.

То же самое в отношении коррупции, не знаю… Владимира Путина, его ближайшего окружения Госдепартамент США неоднократно намекает, что там есть коррупция. То же самое…

М.Наки― Намекает или говорит?

С.Марков― Ну… намекает. НРЗБ политическая позиция. То же самое говорим про вмешательство. Я еще раз повторяю, я не оперирую там эти самые, кто чего…

М.Наки― Без фактов. Только логика.

С.Марков― Я сам сегодня встречался с дипломатами одной из важнейших стран НАТО. Мы с ними спокойно беседовали. Кстати, отдельно скажем всем нашим. Отстаньте от дипломатов. Никто их не троньте, никто им не мешайте. Дайте людям возможность нормально работать. Как, впрочем, и они должны, конечно, тоже отстать от наших дипломатов.

М.Наки― А если дипломаты — шпионы и работают на разведку?

С.Марков― Докажите, что он шпион и тогда его ушлите. А троллить никого не надо.

Есть конкретные вещи. Вот были митинги эти протестные и так далее.

М.Наки― И будут, да.

С.Марков― Когда они проходили несанкционированно, они разгонялись московской полицией и так далее. В общем, достаточно мягко…

М.Наки― Ну, как? Рекорд по количеству задержанных.

С.Марков― Мягко задержаны были. Я вот специально, так сказать…

М.Наки― Ногу сломали…

С. Марков:Есть политическая позиция американских силовых структур: Госдепартамент, ЦРУ США, Пентагон

С.Марков― Ну, кому-то могли и сломать. В принципе, большое количество людей, бывают какие-то… Но, в принципе, посмотрите фотографии с автозаков: веселые, довольные, не то что, так сказать во Франции…

М.Наки― Во Франции НРЗБ.

С.Марков― Ваша позиция, Майкл, тоже совпадает с позицией Навального.

М.Наки― У меня нет позиции

С.Марков― Ну, как нет?

М.Наки― Я только задаю вопросы.

С.Марков― По вопросам эта позиция выражается. Она тоже близка к позиции Навального и Госдепартамента США. Это не значит, что вы агент Госдепартамента США.

М.Наки― Вы уверены?

С.Марков― Да я почти уверен, что вы не агент Госдепартамента США. Но просто позиции очень близки.

Что касается вмешательства. Есть откровенные заявления Министерства иностранных дел, то есть Госдепартамента США, Германии, еще каких-то натовских стран, то есть тех стран, которые участвуют в гибридной войне против России. Они все поддерживают Навального, они все поддерживают Соболь…

М.Наки― Подождите, они же вышли не с поддержкой Навальной и не с поддержкой Соболь. Они вышли с осуждением неправомерных задержаний. Если вы об этом позиции говорите.

С.Марков― Они организаторы. Они осудили тех, кто противостоит Навальному и Соболь, тем самым косвенно их поддержали. Логику поняли?

М.Наки― Нет. Они осудили тех, кто бил дубинками мирное население. Или мирное население тоже работает на Госдеп.

С.Марков― НРЗБ Есть мирное население, а есть организаторы, есть политические силы. Мирное население не участвует в тех или иных лагерях. А есть политические силы, которые сталкиваются.

Теперь про сами московские протесты.

М.Наки― До московских протестов еще один вопрос задам. Подождите. Я правильно понимаю, что Алексей Навальный в вашей логике не сегодня начал работать на Госдеп, а делает это уже какое-то количество времени, правильно?

С.Марков― Да. Я могу сказать, как это произошло. Сначала он работал на Билла Браудера.

М.Наки― В каком году? Ну, примерно. 10 лет назад, 5 лет назад?

С.Марков― Когда Браудер здесь был?

М.Наки― До Магнитского. О’кей.

С.Марков― Да, до Магнитского, до того как Браудера убрали. Конфликт начался у российских властей еще до Магнитского. Магнитский — это уже…

М.Наки― Следствие.

С.Марков― Конфликт получился большой. Так вот работал на Билла Браудера. Потом Биллу Браудеру сказали: «Товарищ, ты украл миллиарды долларов. Ты часть из них заплати в бюджет. Дальше продолжай работать. Не воруй деньги». Он сказал: «Нет, украденные миллиарды — это мои. Оставьте мне». И вступил в конфликт. НРЗБ объявили персоной нон-грата и выкинули. Но дальше Билла Браудера подобрали спецслужбы, сказали: «Ну, давай сотрудничать с тобой».

М.Наки― А Навальный?

С.Марков― А Навальный, соответственно, стал участвовать в общих проектах Браудера и американских спецслужб. И тогда его уже как бы они… Но это общий… Билл Браудер сейчас, он уже неотличим от спецслужб американских.

М.Наки― Понятно. Вот один момент меня смущает какой. Смотрите, если он с того момента еще работает в интересах Госдепартамента, спецслужб, Билла Браудера и всех остальных, то как так вышло, что именно сейчас пришли в офис ФБК?

Они же уже организовывали митинги? Они уже вели политическую деятельностью. В 2013 году Алексей Навальный в выборах мэра участвовал. И всё это, получается, по заказу Госдепартамента. Почему сейчас, есть у вас объяснение?

С. Марков:Конфликт начался у российских властей еще до Магнитского

С.Марков― Майкл, у вас есть объяснение, почему Алексей Навальный собрал подписи?

М.Наки― У меня нет объяснений, только вопросы.

С.Марков― У меня есть. Потому что ему подписи собирала «Единая Россия». Потому что Алексей Навальный был нужен тогда Собянину, чтобы легитимизировать выборы. Чего же ему тогда обыски устраивать, если в интересах Собянина действовал? В интересах Собянина Навальный работал…

М.Наки― Прошло 6 лет уже, были митинги…

С.Марков― Прошло. А сейчас уже против Собянина, если вы знаете. Знаете, что он против Собянина?

М.Наки― За это обыски?

С.Марков― Вот они и устраивают. Ну, политически, я думаю, да. Потому что они, так сказать, являются вот этими организаторами… Честно говоря, я бы так помягче…

М.Наки― Сейчас мы перейдем к протестам. Буквально сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это особое мнение политолога Сергея Маркова.

М.Наки― У микрофона — Майкл Наки. Мы продолжаем особое мнение политолога Сергея Маркова. К протестам. Насколько я помню ваш пост в Фейсбуке, вы-то как раз в целом за то, чтобы выборы в Мосгордуму было допущено больше участников.

С.Марков― Без сомнения. Я считаю, что большинство москвичей правильно не то что возмущены — недовольны чрезвычайными этими барьерами, которые ограничивают политическую конкуренцию.

М.Наки― Искренне недовольны.

С.Марков― Да, искренне недовольны. Ну, это позорище, что бывший депутат Государственной думы Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков, которые не могут никак собрать подписи.

Слушайте, Митрохин занимается московской проблематикой на протяжении многих лет. Это федеральная известная личность. Если он не может собрать подписи, дело не в Митрохине, дело в тех регулирующих вещах, которые говорят об этих подписях.

Я утверждаю, что барьер слишком высокий. Кроме барьера количественного очень высокого москвичи боятся давать свои паспортные данные, боятся открывать дверь незнакомцам. Кроме этого существует еще технический барьер. Это недопустимо, когда из-за ошибки нотариуса все эти подписи выбрасывают в корзину.

М.Наки― Или из-за почерковедческой экспертизы.

С.Марков― Да. Не адвокаты должны принимать решение хитроумные, а воля избирателей, ясно выдержанная, которые считают, что человек должен участвовать. Поэтому, я считаю, что должен быть найдет компромисс. Нельзя допускать, если они с нарушением закона это сделали. Нужно эти выборы отменить сейчас. Потом изменить закон, снизить оба этих барьера.

Я бы убрал… сделал не 3%, а десятые доли процента. И кроме того изменил это техническое регулирование. То есть когда есть ясно выраженная воля человека, который за то, чтобы этот кандидат участвовал в выборах, но есть технические ошибки, эта подпись должна считаться засчитанной.

Ясно выраженная воля избирателей — это фундаментальная абсолютно вещь. Она создает крепкие политические системы. Поэтому здесь у властей тоже есть свои серьезные недостатки.

М.Наки― Я правильно понимаю, что при этом людей Алексея Навального не стоит все равно допускать к выборам?

С.Марков― Знаете, есть большое как бы противоречие. Вот вопрос. Я слушателям его задам. У меня у самого нет ответа на него. Вот если есть человек, который совершенно очевидно является агентом врагов России, можно ли давать ему государственную должность, которая предполагает доступ к государственной тайне?

М.Наки― Что за гостайны в Мосгордуме?

С. Марков: Навальный стал участвовать в общих проектах Браудера и американских спецслужб

С.Марков― Ну, какие-то у них есть закрытые части бюджета, что-то такое есть, наверное. Вот есть такой вопрос серьезный. Разные страны на него по-разному отвечают. Немцы отвечают: можно. Французы говорят: нет. Или американцы или британцы говорят, чтобы не было. «Мы эти людей погасим» — и гасят их полузаконными методами.

М.Наки― Подождите, но вы же сами говорите, что у вас без фактов, на голой логике. Но можно ли на голой логике выносить вердикт Алексею Навальному, что он работает на врагов России? Более того, тут еще надо думать, что Госдеп — враги России.

С.Марков― Вы знаете, абсолютно точно могу сказать: Госдеп прямо называет себя врагом России.

М.Наки― Где называет?

С.Марков― Ну, как же? Они вводят санкции против России. Говорят прямо американские должностные лица.

М.Наки― Они вводят санкции против политической элиты.

С.Марков― Президент США говорит, что «наш политический противник — Россия». И так далее.

М.Наки― Они вводят санкции против политической элиты.

С.Марков― Руководства России. Руководство России ассоциируется большинство с Россией. Это отдельная проблема. Я сейчас предлагаю в нее не углубляться.

М.Наки― Ну, как же? Вы же хотите вынести вердикт человеку, не допускать его…

С.Марков― Вы знаете, тоже есть проблема абсолютно верная. Если есть всеобщее понимание об этом…

М.Наки― Его нет, всеобщего…

С.Марков― Ну, у большинства…

М.Наки― Только у специалистов.

С.Марков― Но если нет верифицированных доказательств, как в этом случае принимать решение? Здесь тоже тупиковая ситуация.

М.Наки― Презумпция невиновности.

С.Марков― Да, есть презумпция невиновности, совершенно верно.

М.Наки― Тогда, получается, пускать людей Навального в Мосгордуму?

С.Марков― Ну, вот получается, пускать. Вот исходя из нынешней логики, получается, пускать и так далее.

Теперь по поводу самих протестов все-таки. Глубоко убежден, что эти протесты московские не только не приведут к революции — хотя, конечно, задуманы они как Майдан и всё такое…

М.Наки― Так не похоже же на Майдан.

С.Марков― Ну, Майдан… вначале тоже не был похож. Им просто не дают. Они же пытались.

М.Наки― Сразу сели, сразу начали с полицией драться.

С.Марков― Не-не, не сразу они сели. Эти же тоже пытались… там какие-то палатки притащили, знаете, у Мосгоризбиркома. Желание-то есть, просто власти не позволяют. Я глубоко убежден, что они приведут только к росту рейтинга Владимира Путина.

Поэтому товарищи московские хипстеры, вперед! Но если вы идете на выборы, вы идите на митинги, вы имеете полное право идти на митинги, санкционированные, естественно, утвержденные. Но вы точно должны понимать, что это приведет только к росту рейтинга Владимира Путина.

М.Наки― Ему бы сейчас не помешало. Он на историческом минимуме.

С.Марков― Ну, исторический минимум у него был между Болотной и украинским госпереворотом…

М.Наки― После его нового пришествия на президентский пост.

С.Марков― Да, тогда он у него был ниже. Да, ему не помешало бы.

Дело в том, что, как вы знаете, к москвичам в России относятся так… не очень. Считают зажравшимися, заевшимися. А уж к хипстерам московским, поверьте мне, очень сильно без понимания. А уж к людям, которые считают, что Крым нужно отдать бандеровской хунте, к людям, которых считают американской агентурой — их ненавидят в России. Поэтому чем люди больше — люди типа Навального, Соболь и хипстеры из московских ночных клубов, которых большинство народа считает наркоманами (я не считаю, что все там в ночных клубах наркоманы, многие, но не все) — чем больше наркоманов выходит против Владимира Путина, тем, поверьте мне, больше и крепче будет его рейтинг.

М.Наки― Сергей, скажите, пожалуйста, вы любите рейтинги, любите опросы. А видели ли вы рейтинги, опросы про полицию и про «Единую Россию»? Про доверие к ним. Ну, оно небольшое, согласитесь, в этих опросах.

С.Марков― Вы знаете, всё это верно. «Единая Россия» падает постоянно. Я, кстати, много разговаривал. Товарищи из «Единой России», я был членом Генерального совета «Единой России», когда был членом этой партии. Послушайте, почему вы ничего не делаете?

М.Наки― Как? Они делают. Хамят избирателям, обзывают их и прочее. Активная деятельность у них.

С.Марков― Нет. НРЗБ Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать. Вот, например, сейчас пожары в Сибири. По убеждению многих людей эти пожары в Сибири происходят по нескольким причинам.

Первое — незаконная вырубка идет, так сказать прикрывают. И второе — это ошибочно принятый Лесной кодекс в 2006 году, который ликвидировал этих лесников и так далее.

Послушайте, где позиция партии, которая сейчас должна сказать: «Мы сделали ошибку в 2006 году. Этот Лесной кодекс нужно менять. Нужно возвращать лесников. Нужно возвращать лесгосохрану»? Вот эти структуры государственной охраны лесов должны работать. Нужна позиция политической партии». Если ее нет, ее рейтинг, естественно, будет падать. Потому что нужна активизация. Кстати, не только «Единая Россия», но и другие политические партии должны как-то активизироваться.

М.Наки― Так вот, когда эти люди не из Москвы, которые наблюдают за московскими протестами, видят вот этих нелюбимых ими москвичей, хипстеров и, возможно, даже, прости господи, наркоманов и сравнивают их с теми, против кого они борются эти московские хипстеры — с «Единой Россией» и с полицией, которая их бьет. Полицию, «Единую Россию» они не любят, по крайней мере, по опросам, гораздо больше, чем Москву и московских хипстеров.

С.Марков― Майкл, отличный вопрос. Действительно, люди НРЗБ России, так сказать, смотрят, что действия полиции, которую они не любят, ну, «Единая Россия», она вообще в ауте, так сказать…

М.Наки― Почему? Нет, выходят на протест именно против депутатов от «Единой России». Я напомню, Мосгордума обсуждается…

С.Марков― НРЗБ самовыдвиженцы…

М.Наки― Все же знают, что они самовыдвиженцы.

С.Марков― Нет, никто там не вспоминает НРЗБ.

Против полиции реальное противостояние. Народ не любит ни тех, ни других. Но в условиях, когда выходят те, кого в народе считают «антинародом», то те НРЗБ полиции. Отсюда такие результаты опроса. Как вы знаете, опрос ВЦИОМ дал хороший результат, что 67% поддерживают жесткость полиции при разгоне несанкционированных митингов…

М.Наки― Там потом был опрос левады, где было, что всё больше москвичей поддерживают протесты.

С.Марков― Да. Они поддерживают санкционированные протесты. Я много общаюсь с москвичами. Москвичи все против чрезвычайного этого барьера. Москвичи за повышение конкуренции, за больший выбор, проще сказать, во время выборов. Им надоели эти навязанные выборы. Но москвичи против несанкционированных протестов, потому что они считают их частью Майдана.

И здесь вы возвращаемся к ключевому политическому вопросу современной России — это украинский вопрос. Понимаете, вы хотите уйти от него, они хотят уйти, но никуда он не даст вам уйти.

Первый вопрос будет всегда «Крым наш?» — к любому политику. Если ты начинаешь юлить, крутить хвостом — значит ты агент чужих, врагов России. «Пошел вон!» — тебе говорят люди. Тебя люди спрашивают: «Как ты относишься к русофобской бандеровской хунте, захватившей власть в Украине и обрушившей террор на население Украины»? Если ты не осудил ее, — а Навальный не осудил, Соболь не осудила, — тебе говорят: «Пошли прочь отсюда, негодяи! Пускай лучше вас полицейские, которых мы не любим, разгонят».

Чем больше вот эти… как бы «антинарод» вступает в столкновение с полицией, тем выше рейтинг полиции.

М.Наки― Концепция интересная, но есть проблемы с ней.

С.Марков― И уж, тем более, выше рейтинг Владимира Путина.

М.Наки― Даже две. Первая проблема заключается в том, что всё больше НРЗБ отмечают крымский консенсус. Все больше социологов говорят о том, что он меньше и меньше всех волнует, так как уровень жизни снижается.

С.Марков― Да не дождетесь, Майкл! Это называется самовнушение от собственной пропаганды. Сидят у вас… На мое место садите пропагандистов, которые с утра до вечера вам врут все, так сказать, революцию здесь делают, о том, что крымский коненсус разрушается…

М.Наки― Не разрушается?

С.Марков― По крымскому консенсусу пенсионная реформа нанесла мощнейший удар.

С. Марков:Вы знаете, абсолютно точно могу сказать: Госдеп прямо называет себя врагом России

М.Наки― Да.

С.Марков― По крымскому консенсусу наносит удар политика правительства против экономического роста.

М.Наки― Обнищание население.

С.Марков― Не обнищание. Стагнация уровня жизни. Это да. Но, тем не менее, именно этот крымский консенсус, он и сплачивает Россию.

Более того, я могу сказать, вот есть две вещи: крымский консенсус и «Бессмертный полк». Вот те люди, которые с ними, разделяют это — и есть народ России и субъект истории. Остальные — вне народа России. Навальный и Соболь, они граждане России, но они не являются частью народа России.

Кстати, хорошо бы им тоже задать всем вопрос: На «Бессмертном полку вас кто-то видел, вообще?» Слились.

М.Наки― Мы бы задали, но проблема в том, что они все арестованы.

С.Марков― А у вас раньше не было возможности задать? Они арестованы так, что у них и спросить можно.

М.Наки― А кто ходит на «Бессмертный полк» и поддерживают эту акцию, но при этом против присоединения Крыма, — они народ или не народ? Или полународ, полукровки?

С.Марков― Они народ. Те, кто ходит на «Бессмертный полк», поддерживает присоединение Крыма…

М.Наки― Не поддерживает. Вот те. Куда их отнести? Те, кто ходит на «Бессмертный полк», но поддерживает присоединение Крыма или наоборот?

С.Марков― Сомневающиеся и мечущиеся, находящиеся на границе…

М.Наки― Их мнение надо учитывать?

С.Марков― Все-таки мы говорим о социологии, политике.

М.Наки― Нет, мы говорим о конфликте.

С.Марков― Но все-таки это же не физики и химия. Здесь есть переходные формы.

М.Наки― Их мнение нужно учитывать?

С.Марков― Их мнение, наверное, надо учитывать, но их немного таких людей, которые одновременно поддерживают вот эти протесты и одновременно считают, что Крым должен принадлежать хунте, а на «Бессмертный полк» ходят, их все-таки очень мало.

М.Наки― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, а затем вернемся к особому мнению политолога Сергия Маркова.

НОВОСТИ

М.Наки― Мы продолжаем. У микрофона — Майкл Наки. У нас в студии — политолог Сергей Марков. Остановились мы с вами на протестах в том или ином виде.

С.Марков― Можно я еще скажу? С моей точки зрения, при этом такие мои скромные рекомендации московской власти, чтобы нормальные выборы были.

М.Наки― А вам кажется. она контролирует сейчас то, что происходит — московская власть?

С.Марков― Я слышал эту историю, что якобы чуть ли не военный переворот, что чуть ли не Совбез всё контролирует. Я, честно говоря, думаю, что Совбез, он этими процессами не занимается. И, насколько я понимаю, Московская мэрия с подключившимся к этому делу УВП…

М.Наки― УВП — это что?

С.Марков― Управление внутренней политики.

М.Наки― А силовики?

С.Марков― Силовики, насколько я понимаю, в минимальной степени…. Ну, они подключены местные, как бы работают. А так чего? У них приказ. А милиция подчиняется мэру Москву, прежде всего, насколько я понимаю.

М.Наки― А Росгвардия?

С.Марков― Росгвардия, чего, так сказать?..

М.Наки― Ее много.

С.Марков― Ну да… Ну… у них позиция очень такая… узкофункциональная. Вот есть несанкционированный митинг. Его разогнать и участников активных арестовать. Всё, больше ничего не делают.

М.Наки― Так вопрос в том, кто, собственно, ими руководит.

С.Марков― Да какая разница, кто бы ими не руководил. Если несанкционированный митинг, он просто ликвидируется.

М.Наки― Нет такого закона.

С.Марков― Да вы что!

М.Наки― Есть вот 31-я статья.

С.Марков― Есть закон, который говорит о том, что… Там, поймите, чтобы тоже понимали… Там какая ситуация происходит?..

М.Наки― Так.

С.Марков― Право на митинги, собрания закреплено в Конституции, в многих законах и так далее.

М.Наки― Есть такое, да.

С.Марков― Но все эти митинги и собрания должны быть согласованы с властями по месту и времени.

М.Наки― Там нет такого в Конституции.

С.Марков― Это не в Конституции. Это есть в других местах, которые объясняют…

М.Наки― Конституция — главный закон прямого действия.

С.Марков― Поверьте мне, я организовывал митинги и демонстрации в самых разных странах, в том числе, в странах Евросоюза. И везде в них нужно согласовывать по времени и месту.

М.Наки― Евросоюз не живет по Конституции Российской Федерации.

С.Марков― Не-не-не. В них везде нужно согласовывать по времени и месту. Во всех странах и в России тоже. Есть соответствующие законы, которые реализуют эту Конституцию, объясняю ее.

М.Наки― Прямое действие подразумевает то, что закон исполняется напрямую.

С.Марков― Объясню вам. В Конституции говорится, что Россия — социальное государство. А там не говорится про срок пенсионного возраста. Это правительство само реализует эту статью Конституции через соответствующие положения.

М.Наки― Поэтому многие считают ее антиконституционной, эту меру.

С.Марков― Нет. Даже если пенсионный возраст наступает в 45 лет, представьте себе, все равно этого нет в Конституции.

М.Наки― Но это не противоречит положению Конституции, что это социальное государство. А процедура согласования противоречит праву на мирные собрание, закрепленное в 31-й статье Конституции, которая имеет прямое действие.

С.Марков― Нет, это ваша интерпретация…

М.Наки― Нет, это закреплено, что Конституция имеет прямое действие. Официально.

С.Марков― НРЗБ. Но там, где говорится о несанкционированности — это не противоречит…

М.Наки― Противоречит, конечно.

С.Марков― Почему противоречит-то?

М.Наки― Потому что если человек имеет право мирно и без оружия собираться, то там нет никаких «но» — но в определенное время. «Но» сужает право человека.

С.Марков― Еще раз повторяю, социальное государство — там нигде не говорится тоже, что пенсия наступает с определенного возраста.

М.Наки― Это не сужает право. Если вам ставят ограничение…

С.Марков― Ну, как не сужает? Ставит ограничение с 65, а не с 50 — тоже сужает.

М.Наки― Согласен. Они в Конституционный суд подают заявление.

С.Марков― Ну, да, подавайте.

М.Наки― НРЗБ занимается этим.

С.Марков― На самом деле во всех страна мира должно быть согласовано по времени и месту.

М.Наки― Ну, не во всех.

С.Марков― И поэтому санкционированный митинг — это тот, который согласован. Но у нас организаторы, насколько я понимаю, им наплевать на Мосгордуму. Вы что, не знаете, что ли?

М.Наки― А кто организует несанкционированные митинги?

С.Марков― Секундочку! Вы не знаете, что ли, что организаторы, им Мосгордума все равно…

М.Наки― Так давайте их пустим туда.

С.Марков― Их враг не мелкие какие-то, серые личности, идущие от партии власти в Мосгордуму. Их враг — Путин. Они против него всё это дело, собственно, и организуют.

М.Наки― Можно очень просто решить проблему тогда. Можно просто допустить их в Мосгордуму. И тогда никакой Путин не будет НРЗБ.

С. Марков:Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать

С.Марков― Не сбивайте меня с логики, тем более, это не удастся. Так вот они, соответственно, против Путина всё это как бы организуют и делают. Но, пожалуйста, вы тоже имеете право против Путина всё это делать, но при этом, когда происходит подмена тезисов, подмена политических позиций, это вызывает огромное недоверие у людей. Поэтому у них есть вот эта огромная тусовка.

Но при этом возникает еще и московская тема. С моей точки зрения, московские власти должны предпринять ряд действий для того, чтобы выиграть эти выборы. Я бы эти выборы сейчас, еще раз повторяю, отменил бы. Изменил закон избирательный. Уменьшил барьер бы. Провел заново.

А дальше выдвинул бы более ярких личностей вместо нынешних серых, которые идут.

М.Наки― От власти.

С.Марков― От власти, да.

М.Наки― Смотрите, они уже пробовали: и проректоров, и благотворителей крупных…

С.Марков― Проректоры, как правило, достаточно серые.

М.Наки― Ну, кто это может быть? Кто? Надежда Бабкина есть в Мосгордуме.

С.Марков― Ну, известные по социологии. Так, может быть, и Бабкина.

М.Наки― Так она там есть уже сейчас с прошлого созыва.

С.Марков― В принципе, каких-то более ярких людей. Кроме того нужно предпринять ряд решений, пойти навстречу москвичам, которые недовольны НРЗБ. Первое: убрать платные парковки со спальных районов. Уберите их, Сергей Семенович! Люди ненавидят эти платные парковки в спальных районах.

Кроме того в спальных районах прекратить сокращать количество парковок. Там сейчас стелют плитку, вы знаете, Сергей Семенович, на широченных тротуарах, на которых люди готовы потеряться на этих огромных просторах. Там люди ходят по тротуарам, но не в таком количестве, не проспектам тротуарным прямо. За счет этого сокращается серьезно количество парковок, они делаются платными. И люди ненавидят это.

Кроме этого люди говорят о том, что миллиарды закапываются в смену бордюров. Прекратите менять бордюры, которые будут служить еще 100 лет, на новенькие бордюры, которые будут, я думаю, большинство, 50 лет.

М.Наки― Слушайте, а вы не хотите пойти в Мосгордуму? У вас есть готовая программа, вы яркая личность.

С.Марков― Я подумаю. Может быть. Но сейчас не про это.

М.Наки― Сейчас про парковки.

С.Марков― Да, сейчас про это. Кроме того нужно убрать Ликсутова. Конечно, самый непопулярный вице-мэр. Еще одна вещь. Сергей Семенович, вы знаете, что президент говорил, что он против точечной застройки уплотнительной. Премьер говорил, что он против точечной застройки. Москвичи ненавидят точечную уплотнительную застройку.

Я, понимаете, раньше жил в районе парка Дубки. Я вам могу, как сделать так, чтобы там все НРЗБ. Там вместо двухэтажного садика — там, кстати, Галямина…

М.Наки― Это к чему?

С.Марков― Дайте я закончу фразу. Там вместо двухэтажного садика построили чудовищный дом. Посадите тех людей, которые построили. Посадите тех людей, которые коррупционным образом фальсифицировали общественные слушания. Посадите их! После этого там все проголосуют за партию власти.

М.Наки― Послушайте, партия власти не может никого сажать. Это делает прокуратура и суд. Нет?

С.Марков― Послушайте…

М.Наки― Так.

С.Марков― Я говорю политически. Юридически там… ты-ты-ты-ты… должно быть всё оформлено строго по закону. Не придирайтесь к словам. Давайте по сути дела.

М.Наки― Вот этот дом на месте садика большой, гигантский, его кто согласовывал?

С.Марков― Ну, я без подробностей… Те, кто его согласовывал, они должны быть отстранены…

М.Наки― Как партия власти будет сама себя отстранять?

С.Марков― Ну, послушайте, партия власти должна быть способна к самоочищению.

М.Наки― Партия власти должна к Навальному обратиться?

С.Марков― Для этого и нужна «Единая Россия», Общероссийский народный фронд, чтобы они работали. Работайте товарищи! Прекратите сидеть под скамейками! Выходите и работайте. Ставьте вопросы, не бойтесь. Не прячьте хвосты свои между ног! Идите вперед!

М.Наки― НРЗБ под скамейками. Они берут эти деньги с согласованных домов и строят на них дачи, дворцы…

С.Марков― НРЗБ. Я имею в виду тех, кто должны контролировать. Кроме того многие вещи должны быть продолжены, которые нравятся москвичам. Строить, конечно, больше метро.

М.Наки― Собянин как раз строит гигантскими темпами.

С.Марков― Благоустройство города. Вот это всё нужно продолжать.

М.Наки― Так не помогает.

С.Марков― Благоустройство парков. Очень хорошее дело. Вот этот здоровый город… не помню, как называется программа. Здоровая для пенсионеров и так далее. Хорошая, прекрасная программа, всё нужно развивать и увеличивать.

Но убрать то, что раздражает москвичей, простых людей. Уберите точечные застройки, уберите платные парковки в спальных районах, прекратите закапывать деньги плиткой и бордюрами. Вот эти, наверное, четыре вещи, которые должны быть НРЗБ.

М.Наки― Вы звучите как оппозиционер. То есть это ровно те лозунги, с которыми выходят те, кого вы называете организаторами митинга.

С.Марков― Да нет…

М.Наки― Они ровно так и говорят: «Прекратите воровать деньги! Прекратите делать поддельные слушания!»

С.Марков― Майкл, я говорю то, что народ считает…

М.Наки― Так они так же говорят. В чем разница тогда?

С.Марков― Потому что я говорю правду, а они врут.

М.Наки― Так они то же самое говорят.

С.Марков― Правильно! Совершенно верно! Говорят то же самое, но я говорю правду, а они врут! Потому что их дело — использоваться вот эти лозунги для того, чтобы, в конечном итоге, начать эти революционные, майданные события, повторить то, что произошло в несчастной Украине, снять Владимира Путина и так далее. С помощью правильных лозунгов сделать неправильное, лживое дело. Вот в чем дело.

С. Марков:Народ не обманешь. Во всяком случае я народу помогу, объясню ему. Потому что мне люди верят

М.Наки― Да как они сделают неправильное дело?..

С.Марков― Народ не обманешь. Во всяком случае я народу помогу, объясню ему. Потому что мне люди верят. Я им объясню. И люди это понимают прекрасно.

Давайте закончу немножко бедной нашей, несчастной Украиной. Там важные процессы происходят.

М.Наки― Давай напоследок. Сравним.

С.Марков― Зеленский хочет мира.

М.Наки― Второй звонок был недавно, правильно?

С.Марков― Да. При этом он хочет встретиться с Путиным. Путин ему четко сказал: «Товарищ Зеленский, мы с тобой будем встречаться, но только после того, как ты начнешь выполнять Минские соглашении, и после того, как ты станешь реально президентом. Сейчас ты не контролируешь вооруженные силы Украины, которые продолжают обстреливать жилые кварталы Донбасса практически каждую ночь понемножку».

М.Наки― Это мы откуда знаем, что Путин так говорит?

С.Марков― Это мы ниоткуда не знаем.

М.Наки: А―а, предположение.

С.Марков― Это моя фантазийная интерпретация.

М.Наки― Понял.

С.Марков― Поэтому этих переговоров не будет, пока тот не начнет… Но тот, действительно, не контролирует вооруженные силы Украины.

М.Наки― Патовая ситуация?

С.Марков― Там есть партия войны, тесно связанная с иностранными спецслужбами, которая хочет пустить его по пути Петра Порошенко. Зеленский хочет пересесть с американского стула на европейский.

Если ему это удастся, это будет очень хорошо, и мы можем в ближайшее время выйти на мир на Донбассе и резкое улучшение отношения с Евросоюзом. Европейцы и американцы имеют принципиально разные позиции по Донбассу. Условно говоря, американцы хотят, чтобы война продолжалась, европейцы хотят, чтобы война закончилась.

Это самый главный принципиальный вопрос. Вот если он разрешится в европейском русле, нас ждут большие очень изменения, грандиозные изменения в улучшении отношений с Евросоюзом и резкое усиление мирных процессов на Украине. Дай-то бог, чтобы так получилось.

М.Наки― Дай бог. Это была программа «Особое мнение». Политолог Сергей Марков. Эфир провел Майкл Наки. Всего доброго!