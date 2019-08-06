И.Воробьева― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьёва, и сегодня со своим особым мнением политолог, эксперт по странам СНГ, Аркадий Дубнов. Здравствуйте

А.Дубнов― Здравствуйте.

И.Воробьева― Раньше у нас была такая программа «Своими глазами», что-то мне подсказывает, что сегодня, когда мы будем говорить о протестах, получится такая программа. Потому что вас не просто задержали, дальше у вас были приключения и в ОВД, и в СК. Можете рассказать нам про все это?

А.Дубнов― Я постараюсь. У вас на сайте висит мой довольно подробный рассказ из «Фейсбука», чему я благодарен – спасибо вам за это.

И.Воробьева― Он называется «Банальность зла».

А.Дубнов― Да. Это очень забавно получилось. Когда я вернулся домой, немножко пришел в себя – где-то в половине четвертого я приехал к себе на дачу, мы сидели там и приходили в себя. А потом, вечером следующего дня пришла ко мне моя спутница, с которой я ходил на эту программу. И я еще раз хочу произнести это имя, потому что оно многое значит для молодых людей, москвичей – она вырастила не одно поколение в 57 школе — Надежда Ароновна Шапиро, известный учитель-словесница, она бывает иногда у вас в программе учительской.

А.Дубнов: Банальность зла. Мы входим в привычный режим восприятия этого зла

И нас с ней разлучили, отделили мужчин от женщин благородно, женщин отпустили, а нас запихнули. И поэтому, когда она пришла, чтобы послушать, как все было после того, как мы с ней расстались, моя жена, заваривая чай, сказала: Насть, ну банально — банальность зла, — мы все знаем.

И я удивился, насколько точно моя Маша это все определила. Это правда, банальность зла. Мы входим в привычный режим восприятия этого зла, воспринимая его как нашу повседневность. И самое ужасное, на мой взгляд, и я это и к себе отношу – что мы к этому привыкаем. И даже нет у нас иногда намерения выпрыгнуть из этого. Каждый из нас это знает про себя, знает по реакции друзей, знакомых, по комментариям в соцсетях на наши протуберанцы, когда мы выбрасываем свое возмущение. Говорят: что ты бьешься головой о стенку? Ты мало тут живешь? Ты же знаешь, как все было, будет и есть.

Но есть какие-то вещи внутри нас, которые — ну, Ира, вы, наверное, то знаете, вы тоже неспокойный человек, вы не можете с этим мириться. Потому что нужно каким-то образом сохранить свое достоинство. Уже не один я здесь это говорил, ключевым словом назвал это Шендерович, и я с ним тотально согласен. Это качество, которое отличает человека от того, кто мог бы быть человеком, но пока не стал — это достоинство человеческое, которое нужно в себя изначально существующее сохранять, пестовать и оберегать.

И вот это достоинство заставляет. Мне кажется, — я сейчас говорю, может быть, какие-то пафосные вещи, они могут казаться пафосными, но поверьте, что мы с этим все-таки живем. Поэтому, когда я пошел на эту прогулку – чего скрывать, скажу, что я взял с собой протокол.

И.Воробьева― Копию протокола?

А.Дубнов― Да, протокол об административном правонарушении, где я и написал — нечего скрывать, что с протоколом я не согласен. Тут объяснение привлекаемого: «Я с протоколом не согласен, потому что он основан на лживом рапорте о задержании. Я намеревался принять участие в мирной акции, которая не требует согласования с органами власти. Ничего предосудительного не совершал, считаю свое задержание и досатвление. а также составление протокола необоснованным и незаконным».

И еще дальше. В принципе, сам по себе протокол как документ, с которым я могу согласиться или не согласиться, я не подписал. Я только подписал ту строчку, где сказано, что мне объяснены мои права и обязанности. А дальше там же я написал, что с материалами дела не ознакомлен, — объясню, почему. С датами и временем рассмотрения дела в суде не ознакомлен.

С материалами дела не ознакомлен в том смысле, что формально мне неизвестен рапорт о задержании, который должен был быть составлен бойцом ОМОНа.

И.Воробьева― То есть, вам его не показали?

А.Дубнов― Мне его не показали, но я его видел. Все-таки я много лет работал журналистом, и время, которое провел в ОВД, я использовал не зря. В общей сложности я там провел 9 часов с момента задержания до момента выпуска за пределы его.

Я знаю этот рапорт, он у меня есть –сфотографирован, во всяком случае, — и там боец ОМОНа утверждает, что я, находясь на Славянской площади, около памятника Кириллу и Мефодию, в 14.30 дня 3-го августа, в группе из 50 человек выкрикивал лозунги «Допускай». «Здесь мы власть», «Это наш город» и другие. И, несмотря на неоднократное напоминание через звукоусилительное устройство типа мегафон, — я цитирую, — необходимость покинуть место проведения этой акции, — а я этого не сделал, — и был препровожден в автозак.

То есть, 14.30 по рапорту бойца этого ОМОНа. Здесь есть его фамилия, я ее говорить не буду, разумеется, звание у него лейтенант. Но при этом в 14.00 я уже был в автозаке. В 14.00 я был на Маросейке, пройдя 200 метров от метро Китай-Город. И напротив белорусского посольства перед нами, резко свистя тормозами, остановился автозак, выскочили ребята, преградили нам путь, предложили проверить документы, содержимое наших рюкзаков и тут же мужиков запихнули в автозак.

Ну, понятно, что мы живём в линейном времени, и если я в 14.00 уже был в автозаке, а в 14.20 сделал селфи из автозака, который как оказалось, был первым среди задержаний в тот день, а в 14.30 я все еще в полукилометре от Маросейки выкрикивал эти лозунги – то, в общем, кто-то не сходится.

Поэтому, когда уже составлялся вот этот самый протокол об административном правонарушении, в котором немножко изменено мое правонарушение, там сказано не 14.30, согласно рапорту, а что я с 14.00 до 17.00 находился на Славянской площади и там все время выкрикивал.

И.Воробьева― Три часа?

А.Дубнов: Полицейские были очень толерантны, вежливы, не злобны

А.Дубнов― Объясню, — потому что нужно было в этот интервал времени запихнуть всех, кто правонарушал, где бы они ни находились. Скажем, в этом регионе, где автозак поглотил этих правонарушителей. Но тем более я не мог с 14 до 17 так долго громко кричать. Собственно, вот такая фабула.

И.Воробьева― Это как раз то, о чем вы уже начали говорить – что эти протоколы написаны под копирку и их каждый раз штампуют в ОВД – к тому мы действительно привыкли.

А.Дубнов― Мы действительно привыкли и считаем это как некая обязательная процедура, которая необходима для того, чтобы пресечь гораздо большие правонарушения, гораздо большие правонарушения с точки зрения тех, кто этим занимается, это свержение законной власти.

Понимаете, в чем дело — поверьте, я не первый раз на такого рода мероприятии за эти 8 лет, а может быть и больше. И я оказался в этой роли в первый раз. И, в общем, даже благодарен судьбе, потому что на это надо, наконец, посмотреть изнутри.

Так вот изнутри я посмотрел. И понял, что люди, которые сидят в этом ОВД, иногда добрейшие люди – женщины, мужчины, — абсолютно толерантны к тому, что происходит за пределами их круга деятельности.

И.Воробьева― Вежливые?

А.Дубнов― Вежливые. Курящих выпускают спокойно, передачки приносят все, без изъятия колбасы.

И.Воробьева― Это вам повезло. Мы продолжим через некоторое время.

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И.Воробьева― Продолжаем программу «Особое мнение». Аркадий Дубнов, Ирина Воробьева. Мы пытаемся описать события прошедшей субботы, происходящего с Аркадием Дубновым. Расскажите мне про СК — про ОВД более или менее понятно.

А.Дубнов― Только пару фраз про ОВД добавлю.

И.Воробьева― Да, что там все вежливые.

А.Дубнов― Когда я там сидел, там было моих друзей по счастью еще 16 человек – всего 17 было в этом автозаке, из них шли на эту прогулку мирную человек 6 или 7. А все остальные люди были совершенно случайные – я описывал их.

И.Воробьева― Да. Меня поразило, что там были два человека из «Яндекс-еды» с желтыми штуками.

А.Дубнов― С желтыми штуками, с этими курточками, с этими бейсболками – это совершенно поразительно.

И.Воробьева― А еда там была в рюкзаках?

А.Дубнов― Нет, они только вышли в час дня на смену. Их захомутали, еще не получив еды. Ну, по поводу отсутствия еды мы не страдали — ее было более чем достаточно. Повторю, в этом ОВД либерально разрешали передавать все посылки. Так вот, чтобы не терять время: полицейские были очень толерантны, вежливы, не злобны. Но в них совершенно очевидно – и это проскакивало в их фразах — уверенность в том, что мы люди-то все хорошие, но, в общем, зря мы все это делаем. И если мы не преступники, то уж точно заслуживаем того, что однажды нам нужно было бы дать по ушам.

Во-первых, они себя отсекали, отсепарировали от этого процесса. Они просто служащие на некоторой площадке, где они вынуждены в отстойнике нас попридержать, а потом выпустить.

И.Воробьева― Мол, привезли к нам.

А.Дубнов― Привезли к нам, а дальше мы вас оформим и передадим по принадлежности в суд. И когда им объясняешь, что вы оформляете неправовой документ, основанный на лживых рапортах, вы вправе поставить точку и сказать: нет. Мы не можем, это все очевидно неправда. Но вы этого не делаете и понятно, — они боятся – у кого-то пенсия, у кого-то выслуга лет, у кого-то что-то еще.

Но с другой стороны, они говорят: это будет рассматриваться судом. Это же политическое дело, это будет рассматриваться судом. Проговаривают, что это «политическое дело» — у меня фраза тут записана: «Рассмотрение этого политического дела — не мы будем рассматривать, а суд». Это так, в разговоре. То есть, они это точно понимают.

Другой раз парень, лейтенант, разговаривая с нами, говорит: «Если честно, я ни разу не видел, чтобы кого-то там били просто так». Тут народ, который, что называется, менее опытный, взорвался.

И.Воробьева― Хором.

А.Дубнов: Вот правовое сознание начисто отсутствует, к сожалению

А.Дубнов― Да. И говорят: «Да вы что?» и тут же побежал с телефоном показывать ему видео того, что проходило 3 августа, — потому что было уже шесть вечера. И показывает ему. Тот смотрит-смотрит, говорит: «Ну, он же сопротивлялся, дрыгал ногами». Его спрашивают: «А 27 вы такое видели?». Говорит: «А что было 27-го?»

И.Воробьева― Это была не его смена.

А.Дубнов― Ну, может быть, таким образом не хотел выходить на этот разговор. Или дальше криминалистка, которая пыталась взять у всех пробы на ДНК. Когда все отказались, она как-0то так расстроилась, потому что ей было нечего делать – ее вызвали в субботу из дома, она надела китель, вынимает все свои инструменты, а никто не хочет к ней идти. Она говорит: «И зачем вы пошли на это обреченное на неудачу мероприятие, на этот митинг?»

То есть, понятно, — они очень хорошо внутренне подготовлены своими начальниками, что они имеют дело с людьми, которые, в общем, делают заранее либо неправовое, либо безнадежное дело.

То есть понятие достоинства для них, к сожалению, не является вообще знаковым и понятным. Они выросли как-то без него и продолжают с ним жить. Я уже не говорю о правовом сознании. Вот правовое сознание начисто отсутствует, к сожалению. Они могут быть добрыми, но абсолютно лишенными этого правового сознания.

Теперь про СК. В СК тоже очень доброжелательны.

И.Воробьева― Вам повестку вручили?

А.Дубнов― Нет, я отказывался, вообще говоря, идти на допрос к следователям в СК, которые приехали в ОВД. Оказывается, в несколько ОВД приехали. Они сидели на 4 этаже, в то время как мы сидели на втором, на отдельной площадке. И туда подтягивали одного, второго, третьего.

Видимо, я уже довольно такой тертый калач, и я не ходил, пока мне не сказали: теперь вы, Дубнов. Я говорю: я не пойду. На каком основании я пойду на допрос к следователю СК? Я что, преступник, меня в чем-то подозревают? И снова напоминаю, что меня задержали незаконно. Ну а если они очень хотят. Пусть повестку мне пришлют.

В конце концов, к вечеру, они спустились сами и после небольшой и легкой перепалки с ними, говорят?: вот повестка — подойдите ко мне, пожалуйста. Вы же не будете отказываться сделать два шага? Ну, понятно, да, я подошел, взял повестку.

И.Воробьева― Можно было и отказаться.

А.Дубнов― Я взял повестку – это такая игра. Взял повестку, говорю: давайте, начинаем нашу процедуру, — нет, — говорят, — уже поздно, вот вам повестка на понедельник, 5 августа.

Вот в понедельник, вчера я приехал к ним, прождал два часа, но с адвокатом вместе.

И.Воробьева― Вас опрашивали в качестве свидетеля?

А.Дубнов― Меня в качестве свидетеля, но мой вопрос был «на каком основании?» — что значит «свидетель»? Свидетель чему?

И.Воробьева― Ну да.

А.Дубнов― Девушка-следователь на мой вопрос стала говорить быстро штампованными блоками, что «в связи со сложившейся ситуацией» возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков по 212 статье УК, и вы, все задержанные, допрашиваются.

Ну, хорошо. А дальше просто. Следователь говорит: «Мне ваш адвокат сказал, что вы будете работать по 51 статье Конституции. Хорошо». А 51 статья Конституции…

И.Воробьева― Отказ от показаний.

А.Дубнов― Да, статья, позволяющая нам не свидетельствовать против самого себя и отказываться от дачи показной. Абсолютно спокойное восприятие моего отказа.

И.Воробьева― Привычное.

А.Дубнов― Привычное. Но значительная часть людей, попадавших в автозаки, во-первых, они просто не по этому делу. Они просто, как один парень, вышедший за лекарство мот гайморита из хостела, — он понятие не имеет ни о Конституции, ни о 51 статье, — ни о чем. И конечно, они над этими людьми проводили свои эксперименты. Может быть, кто-то и сдался — в других отделах у кого-то и телефоны отбирали. Но я настраивал людей в моем отделении, что телефоны они не имеют права отбирать. И они в нашем отделении даже отказались эту тему поднимать.

И.Воробьева― У вас сразу было заполнено, что вы окатываетесь отвечать?

А.Дубнов― Да, у меня этот бланк тоже есть, я его сфотографировал, там две страницы с преамбулой о моих личных данных. Вопросы и ответ, что в связи с 51 статьей я отказываюсь отвечать. Я оставил только автограф.

И.Воробьева― А что за вопросы были?

А.Дубнов― Вопросы были забавные, очень забавные. Например: «Откуда вы узнали о мероприятии» — отвечаю, что отказываюсь отвечать. «Сколько вы получили денег за то, что пошли», «Как вы эти деньги получали». «Посредством каких мессенджеров, какого номера телефона вы получали и обменивались информацией, договаривались, что пойдёте». «По какому маршруту выходили, как договаривались». «Какие лозунги вы скандировали», и так далее.

А.Дубнов: Меня задержали незаконно

То есть вопросы априори исходящие из того, что я нарушал правопорядок, выходя. Но в самом начале меня даже не спрашивали, принимал ли я участие в митинге 27 июля. Забавно, что там этого не было.

И.Воробьева― Ну естественно, раз вы уже задержаны.

А.Дубнов― Нет, это же не только ко мне имело отношение, к другим тоже. Но это было довольно забавно. Я посмотрел — там не было этого вопроса. И самое главное, что. Во-первых, составители вопросов убеждены, что это преступное деяние, и вам только остается в нем признаться добровольно, чтобы облегчить свою участь, либо по 51 оказаться вообще.

Поскольку мы будем вместе на этом допросе сыном моего товарища, с которым были в автозаке – он молодой человек, ему 37 лет, это сын моего товарища, и пока уже после меня его опрашивали, я другому следователю, тоже молодому человеку, ему тоже около 40, наверное, как бы так «за жизнь» подошел и спрашиваю: «Мне очень интересно – какого уровня ваши старшие коллеги – по званию, по положению, по позиции в СК, составляли эти вопросы?» Он говорит: «Это очень серьёзные люди, люди первого отдела Следственного управления, это так называемый «Бандитский отдел» по борьбе с терроризмом. Они расследовали «Норд-Ост», — в общем, серьёзные люди.

И.Воробьева― Крутые следователи.

А.Дубнов― Серьезные люди, люди, которые невольно должны вызывать уважение и респект.

И.Воробьева― Как раз те люди, которые нас с вами защищают.

А.Дубнов― Да, нас защищают. Я удивился: «Да?» — «да». Говорю: «Вы понимаете, что забавные вещи происходят – они убеждены, что вот это мероприятие, во-первых, было априори преступным, что мы сами практически чуть ли не соучастники этого преступления, но самое главное, что они ментальностью понимания этой ситуации противоречат понятию, заложенному в Конституции — об основных правах и свободах гражданина, где сказано, что мы можем свободно собираться». То есть, они считают, что это в принципе не позволено.

И.Воробьева― Будет суд по административной статье?

А.Дубнов― Конечно. Просто не знаю, когда.

И.Воробьева― Ну, когда он будет, мы еще об этом поговорим. А сейчас у нас перерыв, и после новостей мы продолжим.

НОВОСТИ

И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение», меня зовут Ирина Воробьева, сегодня у нас в гостях политолог, эксперт по странам СНГ, Аркадий Дубнов. Говорим сегодня про события в Москве. И еще одним новым витком того, чего мы раньше не видели, стало заявление прокуратуры Москвы о том, что они рассматривают такую возможность, как лишение родительских прав у молодой пары, которые были с грудным ребенком на этом мероприятии. В том числе, по версии прокуратуры, передавали его третьим лицам, — то есть, другому человеку, который там с этим ребенком ходил.

Как вам кажется, люди в московской прокуратуре такие сами, то есть, посмотрели видео с митинга и решили, что тут нарушение прав ребенка? Или просто по всем ведомствам передана команда как можно больше усиливать этот абсурд?

А.Дубнов― Я думаю, что у них нет установки усиливать абсурд. Не думаю, что они употребляют такое понятие, потому что они уверены, что живут в хорошем государстве, а не в «Абсурдистане». Но своими действиями они как раз творят условия жизни в этом Абсурдистане. Но повторю – вот этот кейс с ребенком, — ну не знаю, может быть, он был передан – я сейчас не успеваю понять, как там все это было.

Но само по себе убеждение в том, что родители фактически преступники, то есть, не думающие о своем ребенке, потому что они его послали на фронт, в зону боевых действий – это говорит о том, что они убеждены, что действительно люди, приходящие на эту мирную акцию, априори преступники.

Просто они не имеют других намерений, кроме как устроить вооруженную бучу, потрясение, массовые беспорядки, — этим казенным сургучным языком они рисуют картину, в которую начинают сами верить.

Вот это, вообще говоря, характеристика нынешней власти и ее главных представителей, начиная с президента. Они создали легенду, они в нее, как хорошие разведчики, выбрасываемые в зону противника – если их там поймают, они ее так хорошо заучили на зубок, что если их посадят на детектор лжи — я уже много раз повторяю: когда их будут спрашивать, они от этой легенды не отклонятся ни на йоту. И эта самая прямая, которая идет на экране, она не вздрогнет в момент, когда их начнут спрашивать.

И.Воробьева― Означает ли это, что люди во власти правда, по-настоящему верят, что все, кто выходит на улицы в Москве, преступники и делают это за деньги?

А.Дубнов― Думаю, что верхние начальники, конечно, наверное, понимают, что это не так. Но я уже сказал, — они спускают по вертикали вниз, всем тем, кто работает в поле, на земле, — это убеждение. Они же проводят инструктаж, собирают в классном зале людей, говорят, что это преступники, что Илья Яшин, уж не говорю про страшную фамилию человека, которого нельзя называть вслух…

И.Воробьева― Но мы все-таки это сделаем.

А.Дубнов: У них нет установки усиливать абсурд

А.Дубнов― Мы все-таки это сделаем — Навальный и его люди, — это люди-переворотчики потенциальные. И, как сказал этот майор: «Мы не можем рассматривать эти политические дела, это дело суда». «Политические дела», «переворотчики», «устраивающие переворот» — это вот они.

А значит люди, которые в эту зону боевых действий, где готовился переворот, сумели провести своего ребёнка, они не омоют быть родителями. И им даже невдомек, что это нормально, что мы это видели много раз и естественно, люди проходили с детьми по этой так называемой «зоне боевых действий». Потому что у людей даже нет намерения бузотерить. Ну, мы же это видели: ни одна машина не разбита, ни одно стекло не разбито, ни одна тумба, ни одно дерево не вырвано, кроме той несчастной мусорной корзины, которую бросили в спинку какому-то ОМОНовцу, от чего он испытал «моральные страдания».

Вот это «Абсурдистан» чистой воды. И они его создают сами. Мы сейчас говорим банальные вещи, но это спускают с самого верха.

Боюсь одну вещь пропустить. Вы обратили внимание, что все эти последние недели эти события не оценивают никоим образом наше высокое политическое начальство? Государственного, федерального уровня. Или я что-то пропустил?

И.Воробьева― Вы имеете в виду, что Путин не выходит и не говорит ничего?

А.Дубнов― Ни Путин, ни Медведев, ни спикеры обоих палат парламента.

И.Воробьева― Они были заняты – там пожары очень сильные в Сибири, и до сих пор остаются. Они по этому поводу высказывались. Точно было дело – высказывались.

А.Дубнов― По поводу Москвы они высказывались?

И.Воробьева― Нет, по поводу Сибири высказывались. По поводу Москвы не видела.

А.Дубнов― Ну, если вы не видели, вы, которые сидите на информационном вещании, и я тоже, который каждый день за этим следит – значит, этого не было, значит, им в принципе наводнения, пожары, тонущие лодки, переворачивающиеся катера им очень нужны и важны, чем больше этого сейчас будет, тем больше будет возможности отвлечь федеральное руководство российского государства от того, что происходит в Москве.

И я думаю, что, в общем, — ну нет, конечно, конспирологическим мышлением я не страдаю, но, тем не менее, я обращаю внимание еще раз, что ни Путин, ни Медведев, ни Матвиенко, ни Володин не высказываются по поводу происходящего в центре столицы нашей родины.

И.Воробьева― Они ждут, что ли? Чего?

А.Дубнов― Ну, наверное, они бросили на это как жертвенного агнца в костер…

И.Воробьева― Собянина?

А.Дубнов― Собянина. И начальство полицейское какое-то. Ну, еще, отчасти, Следком во главе с товарищем Бастрыкиным. Значит, они отвечают за подавление, либо за провоцирование, либо за разрастание этого Абсурдистана. И дальше из этого я исхожу.

Мы живем в первой декаде августа. Август для нашей страны всегда какой-то не очень счастливый. До выборов московских месяц и два дня — выборов, которые становятся просто событием невероятного евразийского масштаба. Мне уже звонят из подконтрольных мне государств, спрашивают, что у вас там происходит.

И.Воробьева― Долетело уже.

А.Дубнов― Да, — как, что, дойдёт ли это до нас? О чем это может говорить? О том, что московское начальство находится на переднем крае борьбы. И если оно отутюжит всех протестующих, значит, крепкое начальство. Значит, может быть у него есть будущее политическое. А если нет, — на выход. Нет, так нет.

И.Воробьева― Дмитрий Быков тоже написал на эту тему текст и говорит, что сейчас руководство страной передано де-факто силовикам, а это значит, что власти создали хунту, а хунты долго не живет. Потому что не умеют никак экономически управлять страной кроме обысков и арестов. Как вам, по опыту других стран, это действительно похоже на хунту?

А.Дубнов: Навальный и его люди, — это люди-переворотчики потенциальные

А.Дубнов― Это в «Новой газете» он сказал?

И.Воробьева― Я это у нас на сайте прочитала.

А.Дубнов― Логика мне очень понятна, я с ней готов согласиться, только с последним умозаключением я не готов устремиться.

И.Воробьева― По поводу «хунты долго не живут»?

А.Дубнов― Да. Дело в том, что у нас как бы нет хунты. У нас есть просто другой уровень принятия решений. Этот уровень принятия решений переходит от политического руководства к силовому. И он может некоторое время удерживать власть в своих руках. А дальше перейти на более гражданские рельсы.

Но с другой стороны, у нас тоже нет в историческом нашем прошлом примера, когда военные непосредственно, или силовики непосредственно руководили. Они снимали с себя погоны – как это сделал Путин гораздо раньше, чем пришел к власти, и становились гражданскими. Но мышление, или, как говорили наши прежние начальники, мЫшление…

И.Воробьева― Спасибо, что другие слова не испортили.

А.Дубнов― Да. Это то самое о чем я сказал извращенно, — пусть Марина Королева меня простит, — остается прежним. Оно силовым остается. Оно не верит упрямо в право на гражданские свободы. Оно не верит в наше население как в гражданское общество. И отчасти оно это делает правильно – оно видит.

И.Воробьева― И тут логичный вопрос – а мы верим в том, что у нас есть гражданское общество?

А.Дубнов― Понимаете, «делай, что должно и будь, что будет». Я считаю себя, извините за пафос, гражданином. И считаю вас гражданкой. Гражданка Воробьева. Правда, это скорее полицейским уместно вас так называть.

И.Воробьева― Я тоже считаю себя гражданином.

А.Дубнов― Да. И думаю, что каждый из нас несет часть ответственности за то, что ближние, рядом с ним живущие, принимали на себя, извините, — опять боюсь пафосных слов – эту обязанность быть гражданином. Мне кажется, что мои дети близки к этому, и я горжусь этим.

Думаю, что это очень важно, потому что гражданин это человек, у которого есть достоинство и понимает, что у него есть неотъемлемые права. Которые, слава богу, успели в 90-е годы защитить конституцией.

И.Воробьева― Ну, извините — ну, якобы у нас есть права, которые действительно прописаны в конституции. Но вот сейчас открываешь Конституцию, и читаешь это как протестный манифест каких-то жутких оппозиционеров.

А.Дубнов― Совершенно верно – какой-то футуристический документ. Но, наверное, нужно все время помнить, что это реальный документ. Надо все время помнить. В конце концов, наступит момент, когда власть здесь перетечет в руки людей с другим опытом прошлой жизни. Оно может быть генетически будет свободно от этого опыта рабского отношения. Ну, правда. Ну, это же сказано было Чеховым, выстрадано, что эти капли – их много, и нужно очень много времени, чтобы из себя выдавить

Так или иначе, поколение, которое свободно от опыта советской жизни, где было принято следовать указаниям партии и правительства и с утра читать газету «Правда», чтобы знать, какие были последние указания – оно исчезнет. Люди уже перестали читать газеты. Они выбирают то, что им интереснее – пуст это будет даже порнография, но это не будет последнее постановление партии и правительства.

Так люди не идеальны и не все обязаны быть движителями прогресса и разума. Но они являются вот этой креативной суммой, которая, собственно, изменяет жизнь, изменяет смысл жизни и вообще формулирует смысл. Опять я перехожу к пафосу, но когда-то нужно это говорить.

И.Воробьева― Когда-то нужно это говорить. И это Аркадий Дубнов. Счастливо, спасибо.