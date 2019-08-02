Т. Троянская― Доброе утро, добрый день. 11 часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое Мнение». Я приветствую Диану Качалову, главного редактора «Новой Газеты» в Петербурге.

Д. Качалова― Доброе утро, добрый день. Особо добрый, прекрасный.

Т. Троянская― Особо…Смотрите, даже солнце еще есть на небе.

Д. Качалова― Да, есть. Правда, обещают, что его скоро не будет. Но ничего, мы тут держимся.

Т. Троянская― Пока есть – радуемся моменту. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то подключайтесь в нашей трансляции на Youtube — заходите, набираете «Эхо Москвы в Петербурге». Можете так же нам писать, а еще лучше подписаться и тогда вам будут приходить специальные напоминалки. Ну вот мы сегодня с утра развлекаемся и смотрим программу одного кандидата…

Д. Качалова― Так вот я не могу оторваться. Вместо того, чтобы на тебя, Танечка, смотреть — сижу смотрю в телефон, читаю.

Т. Троянская― Там интереснее, я не могу конкурировать с программой врио, точнее – кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова. Слушатели тоже могут подключиться и почитать, но пока вот в нашем исполнении. Приоритеты тут Александр Дмитриевич выделяет, и, в частности, транспорт. Проблемы транспорта будут решены, большое количество автобусов, трамваев появятся на дорогах Петербурга, и также еще станции метро будут одна за другой открываться.

Д. Качалова― Я так понимаю, что они не совсем одна за другой будут открываться.

Т. Троянская― По две-три.

Д. Качалова― Они будут открываться совсем не так, как нам… Знаете, плохо долго жить в этой стране, потому что помнишь, что тебе обещали 10 лет назад, а потом, когда тебе спустя 10 лет обещают всё то же самое, то получается некоторый конфуз. Граждане, которые живут в центре, давным-давно ждали «Театральную площадь» станцию метро, если я не ошибаюсь. Площадь разворотили, заборов понаставили, чёрте что там творится, странно, что консерватория и Мариинский театр еще не провалились в тартарары, слава тебе господи. Какой нам обещали? Если я не ошибаюсь, первый раз обещали…не знаю какой. Второй раз – 2018 год, потом 2021, теперь… у меня в телефоне не всё видно, какой?

Т. Троянская― Теперь с 2023 по 2025. 2023, 2024, может быть, год.

Д. Качалова― 2024, 25, 26….Вообще программы кандидатов интересно читать не когда они избираются, а когда они будут избираться на следующий срок, и смотреть что там у нас было, чего нам понаобещали. К сожалению, у Александра Дмитриевича до этого еще не было программы губернаторской, но через 4…сколько у нас, 4 года, да?

Т. Троянская― Да.

Д. Качалова― Через 4 года мы ее с интересом прочитаем. Думаю, что это будет примерно так же интересно читать, как майские указы президента. Какого года?

Т. Троянская― На которые, тем не менее, все ссылаются. 2017 год.

Д. Качалова― На которые все ссылаются, а когда анализируют – выясняется, что они где-то существуют примерно (ну не полностью, в зачаточном состоянии)…

Т. Троянская― А они во всех докладах упоминаются: «В соответствии с майскими указами». А далее…

Д. Качалова― А дальше, нет, если кому-то надо по башке дать, говорят: «В соответствии с майским указом» вы чего-то там не сделали. А что сделали по майским указам? Не знаю. Вот примерно так же мы будем через 4 года читать нынешнюю программу губернатора. Вообще я, к сожалению, только в телефоне могу смотреть, поэтому у меня здесь высвечиваются…картинки здесь видны крупные, фотографии хорошие, вот Беглов – если кто не видит, просто хочется описать: Беглов Александр Дмитриевич, рядом с ним Ростральная колонна одна. Кто из наших вице-губернаторов говорил «Расстрельная колонна»?

Т. Троянская― Кичеджи.

Д. Качалова― Кичеджи, да. Надеемся, что колонна будет Ростральная, а не расстрельная. Исаакиевский собор -надеюсь, он останется у города, а не будет передан РПЦ. Такой хороший фон, правильный. Дальше начинаешь листать, и тут такие интересные вещи! Например, в программе сказано: «Умный город». Здорово, да? Я вот даже не могу представить кандидата, который бы сказал, что вот «я за…» — какой? За глупый город, за город для скудоумных, для тупых или еще для каких-то.

Т. Троянская― Может быть, за какой-нибудь «ретро-город».

Д. Качалова― «Ретро-город» — это красиво. Это называется: «За всё хорошее против всего плохого». Что там еще есть прекрасного? У нас перед эфиром зачитывали.

Т. Троянская― Да, Валерий Нечай посетил нашу студию и обратил внимание на то, что 35% чиновников рядом с Бегловым будут молодые люди. Я сейчас не могу найти конкретно…

Д. Качалова― Подожди, я не уловила, к сожалению, так с кондачка.

Т. Троянская― Здесь очень много информации.

Д. Качалова― 35% это, конечно, интересно. Правильно ли, что на чиновника должны равнять все остальные сферы жизни, то бишь, 35% должны быть моложе 35 лет? С одной стороны, это хорошо – мы расцветем, будем окружены прекрасными, молодыми. Чего уж я тут сижу, давно за 35+? С другой стороны, почему 35, а не 38, или не 37?

Т. Троянская― Потому что с 35 лет можно идти в президенты. Может быть, вот с этим связано?

Д. Качалова― Так если он в 35 начнет идти в президенты, он туда к 90 дойдет, дорогая-то длинная!

Т. Троянская― Смотря у кого какие пути. У некоторых пути короче. Некоторые ходят напрямую.

Д. Качалова― У некоторых короче, но я думаю, ты, Танечка, если соберешься, то я боюсь, что ты годам к 80 туда и доковыляешь. С авоськой, я бы сказала.

Т. Троянская― Спасибо, пожалуй, я не буду собираться.

Д. Качалова― Не надо-не надо, это не наш путь. Я другое хотела сказать. Может я перепутала и меня поправят, скажут, что гоню пургу. Мы только что повысили пенсионный возраст и опубликована куча важных документов, в которых запрещается дискриминировать людей в предпенсионном возрасте. Если всех хотят сделать моложе 35, а тех, которые…

Т. Троянская― Чиновников, только чиновников.

Д. Качалова― Да неважно, чиновников — не чиновников. А тех, которые предпенсионного возраста тоже нельзя дискриминировать – то куда денут тех, которые от 35 до 60, условно говоря? Я ничего не понимаю.

Т. Троянская― Ну наверное. Будут где-то работать.

Д. Качалова― Где-то…

Т. Троянская― Это, кстати, вопрос для Александра Дмитриевича Беглова. К сожалению, он почему-то не…

Д. Качалова― А я вот не знаю, какого года Александр Дмитриевич Беглов?

Т. Троянская― Сейчас мы посмотрим. Но он уже, скажем, не самый молодой человек, если так брать.

Д. Качалова― Не до 35?

Т. Троянская― 1956 года он. 19 мая 1956 года.

Д. Качалова― Ууууу. А я его нельзя дискриминировать. Всё правильно, значит голосуем. Его нельзя дискриминировать, он предпенсионного возраста.

Т. Троянская― Мне кажется, у нас, кроме Надежды Тихоновой – она молодая девушка, остальных всех можно…

Д. Качалова― Ну она тоже уже не совсем молодая девушка…

Т. Троянская― Но помоложе.

Д. Качалова― Но, по крайней мере, молодая женщина. Интересная.

Т. Троянская― Да, молодая женщина, интересная. А вот Александр Дмитриевич Беглов, кстати, в биографии почему-то – вот я не знаю почему, он что, стесняется, что родился в Баку? Почему нигде…

Д. Качалова― Прекрасный город! Все, кто там был, говорят, что он расцветает, и город изумительный.

Т. Троянская― Замечательный город, замечательный! Но везде написано: «Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года». Всё. Ну и дальше там – семья, образование…

Д. Качалова― Впрочем, какая разница, где он родился, главное, чтобы в душе был петербуржцем.

Т. Троянская― Не знаю, мне кажется…

Д. Качалова― Меня вот больше дискриминация беспокоит по поводу возраста. Нельзя дискриминировать, все голосуем.

Т. Троянская― Голосуем за Беглова, пусть будет взрослый губернатор в окружении молодых чиновников.

Д. Качалова― Вот у Бортко, по-моему, уже постпенсионный возраст, если я не ошибаюсь. Так что его уже дискриминировать нельзя.

Т. Троянская― Или можно уже? Потому что он уже получает пенсию.

Д. Качалова― То есть наоборот, его уже можно дискриминировать-дискриминировать и не выдискриминировать.

Т. Троянская― А вот Амосова с Бегловым нельзя. Поэтому надо выбирать.

Д. Качалова― Слушай, какая путаница! Я ничего не понимаю, за кого голосовать?

Т. Троянская― Кстати, программы других кандидатов…

Д. Качалова― Я думаю, они будут не сильно отличаться. Они тоже будут «за всё хорошее».

Т. Троянская― А они будут?

Д. Качалова― Должны быть по идее, а как же иначе? С чем мы через 4 года сравнивать-то будем?

Т. Троянская― А вот к вопросу: а не забудем ли мы все эти обещания, и через 4 года будем смирно выслушивать новый пакет обещаний, и вот так же сидеть и обсуждать?

Д. Качалова― По-моему, вопрос риторический, обычно так же всегда и происходит.

Т. Троянская― Вот запомним ли мы этот момент про станции метро? Через 4 года будет ли…

Д. Качалова: Я―то помню, я-то злая. Но я принимаю ноотропил, предположим. Думаю, что всем нужно будет кушать много-много ноотропила (извините за слово «кушать», здесь оно подходит), и тогда, может быть, мы не забудем, что нам наобещали на этот раз.

Т. Троянская― Постараемся, во всяком случае.

Д. Качалова― Что-то мы как-то несерьезно анализируем программу. Мы просто не подготовились, Таня. Мы с бухты-барахты об этом говорим.

Т. Троянская― Вы хотите серьезно? Она только сегодня с утра появилась. Поэтому подождите, кампания еще продолжается, у нас целый месяц впереди.

Д. Качалова― Глубокая аналитика еще у нас появится.

Т. Троянская― Конечно-конечно.

Д. Качалова― Отлично.

Т. Троянская― Давайте поговорим вот о чем: завтра митинги в Москве, и в Петербурге. У нас согласованный, в Москве нет — как я поняла, его так и не согласовали. У нас согласовали на 200 человек, в Москве не согласовали. Ваши прогнозы?

Д. Качалова― Если согласовали, значит, будем надеяться, что все пройдет (я про Петербург сейчас говорю) более-менее чинно. Тем более последний митинг вроде бы у нас прошел без проблем. Все, кто хотели выступить – выступали, никого не разгоняли, и, в общем-то, всё было достаточно прилично. С другой стороны, мне кажется, что где-то там далеко в подкорке надо всегда помнить про 1 мая. Когда на – не то чтобы даже согласованном, а официальном — празднике умудрились отдубасить одну колонну, которая была в окружении всех остальных колонн, так скажем. Кроме того, безусловно, это хорошо, что митинг согласованный, но вот я сегодня пока ехала — слушала новости на вашем же радио, и мне очень понравилась новость про то, как поколотили болельщиков, которые стояли в загоне и просто ждали, когда их оттуда выпустят.

Т. Троянская― И как рванули к ним полицейские.

Д. Качалова― Возможно, болельщикам было душно и тяжело дышать и они произносили какие-то слова, с могу предположить.

Т. Троянская― То есть типа провоцировали?

Д. Качалова― Нет, может быть, они даже не провоцировали, просто кричали: «Нам нечем дышать, здесь душно, отпустите нас отсюда!» И, может быть, они при этом даже размахивали руками. На митингах тоже имеется тенденция размахивать руками. Поэтому я очень надеюсь, что у нас всё пройдет мирно и культурненько, но все-таки надо иметь в виду, что «одевайте удобную обувь, не ходите туда на каблуках, не навязывайте на шею длинных шарфиков», и так далее.

Т. Троянская― Берите паспорта, салфетки влажные и прочее.

Д. Качалова― Документы, салфетки влажные, и тд и тп. Нет-нет, я ни в коей мере не нагнетаю. Я просто считаю, что сейчас атмосфера в обществе настолько накалена (в определенной части этого общества, далеко не во всем обществе), что любой, даже небольшой провокации – а провокаторы приходят на все митинги – может быть достаточно для того, чтобы что-то пошло не так. Что же касается Москвы, то, как говорится… Раньше мы цитировали прекрасного Черномырдина, теперь цитируем не менее прекрасного Медведева, который говорил: «Держитесь там». Хочется верить, что такого ада, который устроили несколько дней назад, там не повторится. Но судя по заявлениям главы их города и всех околовластных чиновников, они считают, что всё было сделано правильно, «можем повторить».

Т. Троянская― Здесь вопрос, как люди, которые приходили 27го, отреагируют. И придут ли они, готовы ли они еще раз рисковать, можно сказать, своей жизнью и свободой.

Д. Качалова― Ой, вы знаете, очень часто, особенно диванные аналитики, которые сидят в Facebook и пользуются клавиатурой, пишут, что «вот, вы неправильно голосуете, неправильно манифестуете!» Короче говоря, «вы не доходите до того конца, когда какие-то изменения уже необратимы». И вот я думаю: когда изменения бывают необратимы? Потому что вот мы сетуем, что нет настоящего лидера, не за кем идти, нет требований, которых бы всем хотелось. Мне кажется (думаю, что это вещь очевидная) – вот этот необратимый процесс начинается тогда, когда людям уже нечего терять. А сейчас, в общем-то, нам всем очень много есть чего терять. И поэтому, когда нет какой-то конкретной цели, когда мне предлагают биться за условного кандидата в Думу, присутствие которого там не изменит расклада сил – то, если мне вот уже не «нож к горлу», я еще подумаю, надо мне это или нет.

Безусловно, люди придут. Боюсь, что все будет, как и в прошлый раз, будут беспорядки. Но сказать, чтобы это стало массовым явлением, чтобы туда люди рвались, и чтобы это было «если я туда не пошел, то я просто, извините за выражение, «профукал» свою жизнь» — вот этого ощущения, я думаю, что нет, и оно придет еще не очень скоро.

Т. Троянская― А по поводу митингующих – после 27 числа все, кто к нам приходил в студию, во всяком случае, многие, говорили, что сменился состав митингующих. Нет вот тех, уже взрослых демократов, которых мы обычно встречаем на митинге, а что это молодежь, которая абсолютно по-другому во-первых, реагирует на всё происходящее, а во-вторых – им даже и духовный лидер-то особо не нужен.

Д. Качалова― Танечка, дело же не в духовном лидер. Он может быть не лидером вообще, ни на рубль, никаким. Дело в человеке, который должен четко сформулировать «чего нам тут надо». А вот этой формулировки… Допустить 15 человек до выборов в Московскую Думу — это, конечно, важно и нужно, но это не та тема, за которую весь город пойдет убиваться, извините. А что касается смены состава – это, безусловно, так, и это произошло не только в Москве, это произошло и в Петербурге. Думаю, и в других городах тоже. Потому что раньше протест был «немоден», туда ходили еще лет 10 назад….

Т. Троянская― Одни и те же.

Д. Качалова― Да, приходишь и всех знаешь. Все обнимаются, здороваются, и так далее. Чем дальше приходишь на митинги, санкционированные и не санкционированные, тем реже ты находишь знакомые лица. С одной стороны, это хорошо, кажется, что протест расширяется. Хотя вот вы говорите о том, что они меняются, у них другая манера поведения, но я помню, что были у ТЮЗа и у Витебского вокзала – помните, когда потом разгоняли? Там народ побивали достаточно сильно.

Т. Троянская― Там побивали хорошо, да.

Д. Качалова― Побивали очень сильно, и там-то как раз была, так скажем, «возрастная аудитория». Здесь-то колотят уже, в основном, молодняк.

Т. Троянская― Но это, может быть, был и последний такой яркий протест того времени, нет? Вот именно ТЮЗ. Это же было лет 7 назад, да?

Д. Качалова― Да нет, по-моему, еще было. Слушай, вот уже начинаешь путаться в датах и забывать. Мне кажется, даже больше, чем 7 лет назад.

Т. Троянская― Больше наверное, да.

Д. Качалова― Да, новые участники резко потеснили старый диссидентствующий состав, и это произошло — можно по-разному к нему относиться – в общем-то, благодаря Навальному. Потому что эти первые разы яркие молодежные тусовки, назовем это так — митинги, демонстрации, манифестации – происходили как раз, когда было «он вам не Димон» с уточками, вот тогда как раз и пошла косяком молодежь. Другое дело, что тогда этой молодежи, наверное, было больше – я говорю про Питер — чем сейчас. И, в общем-то, я думаю, молодежь не очень любит ходить на согласованные митинги.

Т. Троянская― То есть это не интересно, получается?

Д. Качалова― Драйва нет, с одной стороны. Ну и с другой стороны: придут, поговорят, разойдутся…

Т. Троянская― Про реакцию еще тоже: в блогах появились высказывания, скажем так, многие их очень уважают, например, режиссер Константин Богомолов высказался на тему митингов. Или Эдуард Бояков, но его позиция уже давно известна, это художественный руководитель МХАТа имени Дорониной…ой, простите, оговорилась, имени Горького.

Д. Качалова― Имени Дорониной! Прекрасно. МХАТ имени Дорониной – это ново.

Т. Троянская― Может быть, когда-нибудь это случится. Но я про Богомолова. Он сказал о том, что не стоит выходить, что вроде бы он тоже против, ему не нравится, что происходит, но, тем не менее, это всё подстрекатели, сажают молодых людей, и если у вас есть знакомства – вас выпускают, а если нет – то вы сидите. И в принципе это случается на самом деле, наглядный пример – Игнат Давыдов, сын известного театрального критика Марины Давыдовой, был как раз на этом митинге, его схватили, арестовали, и в Facebook просто разгорелась волна. Игната отпустили. Но мы же понимаем, что…

Д. Качалова― Театральный критик – это такой сильный административный ресурс.

Т. Троянская― Она известный театральный критик.

Д. Качалова― Да я знаю. Но именно с точки зрения административного ресурса.

Т. Троянская― Нет, понятно, что не административный, но, тем не менее, не был бы Игнат сыном известного человека – остался бы сидеть. Вот здесь с ним не поспоришь, согласитесь?

Д. Качалова― Секундочку. У нас сейчас в Москве сидят достаточно известные люди. Их там уже столько! И они даже более известные, чем Игнат Давыдов.

Т. Троянская― Они уже слишком известные.

Д. Качалова― С одной стороны, спорить с Богомоловым… Любой человек имеет право на свою точку зрения. Точка зрения Богомолова – такая, и мы не можем ему запретить ее высказывать. С другой стороны, люди, которые говорят, что «вот, митинги, провокации, и тд и тп – этого не надо»… Хорошо, тогда предложите альтернативу: что может быть сделано. Люди выходят на эти митинги, потому что любую другую возможную альтернативу выражения своего протеста – через выборы, через какие-то заявления – у них практически отрубили. Через суд – то же самое. И когда нам говорят: «Да, митинги это плохо», — я могу согласиться. Митинг – это вообще-то не лучшее времяпрепровождение, абсолютно. Я бы с удовольствием туда не ходила и других бы там тоже не видела. Но — а как иначе? Есть какая-то другая форма донесения своего недовольства? Получается, что ее нет. Вот ивсё.

Т. Троянская― Просто у людей нет выбора. И это единственный способ заявить о своей…

Д. Качалова― Ну да. Здесь у нас получается смешная ситуация: с одной стороны у людей нет возможности выразить свое недовольство, поэтому они идут на митинги. С другой, они не дошли еще до точки кипения, озверения, обнищания или еще чего-то такого, чтобы решиться на какие-то крайние меры. И поэтому митинги, которые у нас происходят, они вот такие: «поговорили-поговорили, обсудили, а потом это всё ушло в песок».

Т. Троянская― История с Сибирью. Горит Сибирь. Сейчас – я с этой информацией столкнулась еще только сегодня утром, коллега мне рассказал, что этой фейк.

Д. Качалова― Что? Что Сибирь горит?

Т. Троянская― Что Сибирь, условно говоря, возникла, чтобы отвлечь от протестов. Не знаю, слышали ли вы о таком или нет? И что не всей информации, которая появляется в интернете, можно верить. С одной стороны, да.

Д. Качалова― Здесь в какой-то степени мы с вами заложники того, что мы сидим в этой студии, а не летаем над Сибирью на вертолете и не можем проверить – она горит или не горит. Потому что, если мне один человек говорит, что она горит, а другой, столь же компетентный, говорит, что она не горит – то у меня начнется что-то типа шизофрении, я не очень понимаю, кому верить. Мне все-таки кажется, что пожары присутствуют. Может быть, они не такого безумного размера, как говорят – под три миллиона, а сейчас уже больше, гектаров – но придумывать или поджигать свою собственную страну для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого – это такие же конспирологические версии, как надо взрывать дома, для того, чтобы отвлечь от чего-то и так далее.

Лично мне это кажется дичью, но не согласиться и не опровергнуть это я не могу, потому что своими глазами… Понимаете, когда работаешь довольно долго журналистом, а тем более редактором, то ты читаешь текст, сидишь и выковыриваешь: «Вот здесь это так, а это не так», — и все дотошно проверяешь. А здесь я не могу этого проверить, поэтому мне то, что вы сказали, кажется дичью, но у нас настолько интересная страна с непредсказуемым прошлым, что я не удивлюсь, если вдруг… Я не думаю, что это фейк, что это подожгли только… Я ехала и тоже слышала, что это поджог.

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу, а то наступаем на Москву.

Д. Качалова― Не надо наступать на Москву.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

Т. Троянская― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге у нас в студии. И вот у нас отклик по пожарам, во-первых, наш слушатель Тамара Иванова пишет: «По поводу пожаров видела на Euronews аэросъёмку с цифрой более 3 миллионов гектаров и ещё несколько до событий в Москве, и ещё данные американской космической съёмки».

И Telegram-канал «Сталингулаг» пишет: «Трудно найти более бесполезных существ в живой природе, чем российские губернаторы. Больше недели губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал, что никаких лесных пожаров нет, что всё это – фильтр из ненавистного западного инстаграма, порочащего богом охраняемую землю, потом внушал, что тушить ничего не надо, всё само потухнет, когда сгорит , гореть уже будет нечему, и проблема решится сама собой.

И только после многочисленных акций протеста задыхающихся местных жителей, шумихи по всей стране, Роскосмос сделал снимки со спутника и показал (внезапно), что леса полыхают в таких масштабах, что даже космонавты…» …Офигевают. Я заменила слово. «И тут выясняется, опять же внезапно, что тушить пожар на стадии возгорания гораздо проще, чем попытаться погасить огонь теперь уже натурально космических размеров».

Д. Качалова― Вот видите, у нас появились снимки из «Роскосмоса», и теперь мы… Это не какое-либо там американское NASA, теперь мы можем с уверенностью сказать: да, горит. Конечно, фраза, пока вы зачитывали это, из Усса прекрасная, что всё сгорит само собой. Ну, оно действительно всё сгорит!

Т. Троянская― Оно сгорит, да.

Д. Качалова― Это прекрасно, потому что здесь нечего возразить. Беда заключается в том, что… Я вчера как раз смотрела, и вот те объемы пожаров, которые предсказывают, то есть, говорят, что они существуют – там, по-моему, уже размером с Бельгию.

Т. Троянская― Бельгия, да-да, территория Бельгии, об этом уже…

Д. Качалова― Бельгия – не самая большая, конечно, страна…

Т. Троянская― Но это страна.

Д. Качалова― …но в общем-то и не маленькая тоже. Я не знаю. Одна версия – что пожаров нет, и все это придумали, вторая версия – что это специально подожгли, чтобы мы не думали про протесты. Мне всё-таки кажется, она достаточно безумная – эта вторая версия. Я, к сожалению, не исключаю, так сказать, игры со спичками, брошенных хабариков и так далее, и тому подобное. К сожалению, город Чикаго, как известно, в XIX веке сгорел оттого, что старушка… Господи, как её звали? О’Молли, О’Рейли? Какая-то с ирландской фамилией доила корову и нечаянно опрокинула свечку, и так сгорел весь город Чикаго. Новый выстроили, да.

Вот я не знаю насчёт каких-то планов специальных по созданию такой катастрофы, потому что люди… То, про что мы почти не говорим – это, представляете, 3 миллиона гектаров, а представляете, сколько там зверей?

Т. Троянская― Я сижу и об этом только и думаю. И мы видели эти фотографии обгоревших животных…

Д. Качалова― Люди ещё могут что-то сообразить, унюхать, убежать и так далее, их могут эвакуировать, в конце концов, на вертолёте, если есть такая возможность. А у зверей такой возможности вообще нет. И это, конечно…

Т. Троянская― А человек в батискафе это знает? Вот как вы думаете, он хотя бы в курсе?

Д. Качалова― Думаю, что да.

Т. Троянская― Он же животных любит?

Д. Качалова― Не всех. Собак любит. Это не красит собак, но, в общем-то…

Т. Троянская― Собаки не виноваты.

Д. Качалова― Собаки не виноваты, что он их любит, да. Извините. Я боюсь, что реакция может быть, когда кто-то наберётся спустя какое-то время храбрости спросить человека в батискафе об этом, он скажет: «Она сгорела». Сибирь сгорела. С другой стороны… Нет, это, конечно, всё ужасно. Я помню, у нас, когда едешь по Мурманскому шоссе, была достаточно большая территория, давно уже… Там, видимо, был какой-то огромный пожар, и там стояли только вот эти вот торчащие обугленные деревца. Ну лет 10, наверное, прошло, всё заросло. Понятно, что это огромные ущербы, понятно, что это колоссальная беда. Но природа даже при таком попустительстве человека всё равно умеет восстанавливаться.

Т. Троянская― Да, но только время пройдёт.

Д. Качалова― Времени пройдёт дофига. Я думаю, что у учёных есть данные, как быстро происходит вот эта регенерация, восстановление леса и так далее. Это же лёгкие страны, в общем-то. Если бы не все эти гигантские леса, мы уже, наверное, и задохнулись бы к чёртовой матери тут.

Т. Троянская― Это да. Давайте к истории петербургской, дело об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Тут уже третий задержанный по её убийству. Вы вообще следите за этой историей?

Д. Качалова― Ну как, я слежу за ней настолько, насколько возможно при том количестве вбросов, которые появляются. И люди же эмоционально реагируют, каждый должен прийти со своей правдой, её выразить и сказать, что это совершенно точно. По тому, что сообщает полиция, и, по-моему, они это утверждали практически с самого начала – это исключительно бытовая версия, это там какие-то личные отношения и так далее. Одного задержали – отпустили, второго задержали – отпустили… Хочется всё-таки верить, что если это чистая «бытовуха», то правда… Я понимаю, что сейчас сложно добиться правды в политических делах или, там, в экономических делах. Хочется верить, что если это чистая «бытовуха», то полицейские смогут справиться.

Потому что ну это классическое… Давайте так сформулируем, это не какое-то дико навороченное преступление. Когда нам сначала одного человека арестовывают, потом другого, потом отпускают и так далее – это говорит о том, что что-то у нас слишком много все работают на митингах и не очень хорошо… А может быть, чуть-чуть и разучились ловить обыкновенных преступников. Потому что это такая… Шерлок Холмс, я не знаю, кто там, Сименон…

Т. Троянская― Может быть, убийство не бытовое, но его пытаются сделать бытовым, но это как-то не очень получается?

Д. Качалова― Неважно. Это, в общем-то, классическое преступление, которое, наверное, мне казалось, что при нынешних условиях… Что у нас в программе Беглова написано? Что везде будут стоять видеокамеры.

Т. Троянская― Подождите, они же не сразу поставятся. Ещё пока не стоят. Они будут.

Д. Качалова― Да, но нам всё время говорят, что у нас ставят много видеокамер, но беда заключается в том, что как только происходит какое-либо или преступление, или ДТП, или ещё какая-то неприятная история, тут же выясняется, что именно та видеокамера, которая смотрела на вот это событие, не работает. Или там был муляж вообще. Мне кажется, что, наверное, рано или поздно по новой программе Беглова у нас поставят кучу не муляжей, и подобные преступления будут раскрываться за 5 минут.

Т. Троянская― И тогда все преступления будут раскрываться на раз, да. Посмотрел…

Д. Качалова― Но пока что сказать что-то сложно, потому что очень много всего наворочено. Что не отменяет гибели человека. Много про неё там пишут разного и непонятного, но жизнь человеческая, увы, была – и нету.

Т. Троянская― Это правда.

Д. Качалова― Здесь не поспоришь.

Т. Троянская― Это да. Но поскольку вы вспомнили Александра Беглова, я не могу отказать себе в удовольствии ещё обратиться к его программе…

Д. Качалова― Как маньяк, возвращаясь на место преступления!

Т. Троянская― Она тонкой красной нитью проходит у нас сегодня. Вот ещё одно из обещаний: «У нас должна заработать «воронка проектов», втягивающая людей в развитие». Это примерно как отрицательный рост экономики, вам не кажется?

Д. Качалова― Послушайте… Так, ещё раз. Воронка, представляем воронку. А какая воронка?

Т. Троянская― «Воронка проектов».

Д. Качалова― Я понимаю, это какая-то вот такая…

Т. Троянская― Я представляю вот такую «воронку проекта» – знаете, как в бутылку которую…

Д. Качалова― Это я понимаю, просто бывают такие воронки, например, где ключи всякие и так далее, или бывают такие воронки, которые просто затягивают и всё, с концами. Страшная.

Т. Троянская― Вот у меня страшная почему-то рисуется. Но, может быть, у меня неправильная.

Д. Качалова― Нет, у меня такая маленькая беленькая пластиковая, в бутылочку вставляешь, маслице переливаешь.

Т. Троянская― Да, но всё равно, она втягивает туда.

Д. Качалова― Беглов, видимо, имел в виду бутылочку. Бутылочку с маслицем. И всё в бутылочке, и там будет воронка, и там все соберутся, в этой бутылочке…

Т. Троянская― То есть, там развитие, в бутылке?

Д. Качалова― В бутылочке будет развитие. …Давайте ещё раз повторим эту прекрасную фразу!

Т. Троянская― Запомните, друзья: «У нас должна заработать «воронка проектов», втягивающая людей в развитие».

Д. Качалова― И вот все сидят в этой бутылочке…

Т. Троянская― «Программа открыта к дополнению и развитию», — поэтому мы можем… И команда открыта.

Д. Качалова― А если они все в бутылочке, как же будет открыта? Они все сидят и из бутылочки нам машут.

Т. Троянская― Нет, если вы не согласны с воронкой, то можете предложить что-то своё, что-то другое. Поэтому «программа открыта к дополнению и развитию, команда открыта к взаимодействию и кооперации. Предложения реалистичны, их реализация во многом зависит от нас и нашей сплочённости». Вот я всё время…

Д. Качалова― Таня, мы с вами просто ничего не понимаем. Вот нам сказали вначале, там было написано: «Умный город».

Т. Троянская― Это понятно.

Д. Качалова― Вот это – понятно. «Комфортный город» – это понятно. А как в комфортном городе посередине могут быть воронки при том, что обещают починить дороги – не понимаю.

Т. Троянская― Дороги с воронками.

Д. Качалова― Дороги с воронками.

Т. Троянская― Меня удивляет про открытость, о которой Беглов не устаёт повторять. Вот вы давно общались с Александром Дмитриевичем Бегловым, как журналист?

Д. Качалова― Да я ни разу с ним не общалась.

Т. Троянская― А какая открытость? О какой он открытости?

Д. Качалова― Я даже не буду рассказывать, почему я с ним не общалась, потому что не позвали «Новую газету» на встречу с Александром Бегловым. Видимо, решили, что мы такие вредные, гадкие, вспомнили, как «Новая газета» беседовала с его предшественником и не позвали. Но бог с ними, бывает, не позвали и не позвали, может быть, это конфуз был такой, может быть, просто…

Т. Троянская― Нет, в принципе Беглов не даёт интервью. Только даёт Инне Карпушиной, своему пресс-секретарю.

Д. Качалова― Нет, ну почему? Может быть, когда-либо…

Т. Троянская― А, нет, простите, «78 канал». Я про журналистов сейчас.

Д. Качалова― Журналисты тоже разные бывают. Можно же спросить: «И чем вам можно помочь?». Хороший вопрос. «Создать умный город».

Т. Троянская― Будем создавать умный город. Мы говорили вначале о протестах, давайте протестами и завершим, поскольку нам тут принесли результаты опроса «Петербургской политики». Митинги, оказывается, поддерживает треть опрошенных, то есть, 30,6%, а не поддерживает акции 37,7% респондентов.

Д. Качалова― Почти поровну. Простите, а что делает ещё треть?

Т. Троянская― Видимо, просто не думает об этом. Ну и «Незыгарь» про петербургскую политику: 33,4% респондентов опроса назвали виновниками участников и организаторов акций протеста, а ещё 33,3% возлагают вину на силовиков и мэрию. Примерно такие данные.

Д. Качалова― Мне кажется, что самое главное в этой всей истории – это та треть, которую никто не озвучил. На чьей она будет стороне?

Т. Троянская― Это да.

Д. Качалова― Это уже покажет время.

Т. Троянская― Будем следить и мы за тем, что это время нам покажет. Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге была у нас в студии. Спасибо.

Д. Качалова― До свидания.