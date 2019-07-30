'Вопросы к интервью
30 июля 2019
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Время выхода в эфир: 30 июля 2019, 17:08
в гостях: Артемий Троицкий Артемий Троицкий легендарный диджей
Ведущий: Ольга Журавлева
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О.Журавлева Добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева, а у нас в  гостях сегодня легендарный диджей Артемий Троицкий.

А.Троицкий Добрый вечер Оля. Добрый вечер всем.

О.Журавлева Немножко статистики: 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока. Левада Центр провели очередные опросы, и за последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. При этом остается 54%, которые готовы видеть вновь и вновь президента на этом посту.

А.Троицкий При всем моем уважении к Леваде, конечно же, думаю, эти цифры не соответствуют действительности абсолютно.

О.Журавлева В  какую сторону?

А.Троицкий Понятно, в какую сторону – там не 54%, а дай бог, процента 24, а скорее, что даже и 14. Как любила говаривать моя покойная матушка Руфина Николаевна,  — циферки эти Путину Володе как мертвому припарки. Потому что лично мне, по крайней мере, сдается, что Путину Владимиру хана настала.

О.Журавлева Да вы что?

А.Троицкий Точнее, быстро-быстро настает. Причем, я имею в  виду не Путинский режим, который еще долго будет там испускать газы и смердеть, — а может, и не долго, не знаю. Но вот  самому Путину как стержню, системообразующему элементу, этого самого режима.

Потому что раньше – еще относительно недавно – Путин очень многим был нужен. То есть, он был нужен значительной части народа, — ну, скажем, тем же  50 с лишним процентам. Он был популярен, относились к нему как к последней надежде и тонкой соломинке. Он  был ужасно, просто позарез, нужен элите. Причем, и силовой и олигархической.

Сейчас все это, как мне кажется, изменилось очень сильно, и не в лучшую для Владимира сторону. Потому что раньше, скажем, какие я слышал разговорчики в Кремле постоянно?

О.Журавлева Вы обычно подслушиваете?

А.Троицкий Да, ну ходишь там, чего только не наслушаешься в этих коридорах. Путин, скажем, чихвостит то каких-то силовиков, то каких-то олигархов зарвавшихся,  — естественно, это вызывает у них раздражение, вызывает у них чувство усталости от самого себя, и так далее. Все начинают как-то возникать. И  тогда им  Володя говорит: «Ша, пацанва. Я тут один прикрываю ваши воровские жопы. Молчать, делать, как я велел».

А.Троицкий: Нет уже у Путина того авторитета, нет того народного обожания, нет рейтингов так называемых

И это на самом деле так, потому что «я прикрываю ваши задницы» от народного гнева. У вас у всех рейтинги нулевые, народ вас всех ненавидит как подлых захребетников, один я, Путин, выстраиваю высокий забор между страшным и диким, голодным, бедным и разгневанным народом и  вашими рублевками. Лазурными бережками.

И, вообще-то, да, люди слушаются и понимают, что так оно и есть на самом деле. Но это ощущение уже прошло.

О.Журавлева А когда оно все сломалось?

А.Троицкий Где-то за последние полгода, думаю, это сломалось. Просто потому, что нет уже у Путина того авторитета, нет того народного обожания, нет рейтингов так называемых. В общем-то, рейтинги его теперь ненамного выше, чем у  всех презренных силовиков и олигархов. В общем-то нет, он  уже не  спаситель для них. Это с одной стороны.

С другой стороны, скажем, говорят постоянно, что протест радикализуется, что народ радикализуется. Но дело в том, что сейчас мы видим, и это уже новости буквально последних месяцев двух, что радикализуется и верхушка. То есть, правящая элита, вот эти самые силовики как-то там оттеснили в темный, пусть и сильно богатый угол всяких буржуев, и так далее, и правят бал сами.

И опять же, Путин им сейчас, в качестве такого с понтом либерала, с понтом демократа, вот этим самым фиговым листочком – он уже совершенно им не нужен. Потому что уже все ясно, что у нас как бы дело все пошло к такому жесткому режиму, беззаконному, самодурскому, хищному, агрессивному, плюющему на всякие прелести типа Конституции страны, и  так далее. Так что Путин как гарант…

О.Журавлева Это пошло как бы помимо Путина?

А.Троицкий А неважно, помимо Путина, или не помимо Путина. Но факт в том, что Путин как гарант Конституции уже ничего не значит. Потому что Конституция уже ничего не значит, и гарантировать нечего.

Поэтому вот этим силовикам этот Путин тоже не нужен, он их только сдерживает, по всей видимости. Так что я так думаю, что никакой операции 2024 не будет и что Путин или свалит. Или его сольют – ну, «свалят» это более жестко, «сольют» — более вежливо. Думаю, это произойдёт в ближайшее время, очень может быть, что и до конца этого года.

О.Журавлева Вы не первый, кто об этом говорит.

А.Троицкий На кого его заменят, мне трудно сказать Я в этих самых делах разбираюсь не ахти, как. Но точно знаю, что это будет кто-то волосатый. Потому что вот этого закона «лысый-волосатый, лысый-волосатый» в России за последние сто лет никто не отменял. Он исполняется свято, то есть, «Ленин-Сталин. Сталин-Хрущев. Хрущев-Брежнев, Брежнев-Андропов», – чувствуешь?

О.Журавлева Черненко еще был. Волосатый.

А.Троицкий Ну да.

О.Журавлева А потом Горбачев.

А.Троицкий А потом Горбачёв. Ну, Черненко и Андропова на самом деле можно пропустить легко. Брежнев-Горбачёв, Горабчев-Ельцин, волосатый, ну и, соответственно, Ельцин-Путин, плешивый. Даже несчастный Медведев в эту схему прекрасно укладывается – он тоже был волосатенький. И Путин опять. Так что следующий будет волосатый. Может быть, тульский губер, Демин – он очень волосатый. Может, еще кто-нибудь. В общем, думаю, что найдут кого-то, кто будет поволосей немного.

О.Журавлева А может, все-таки шаман?

А.Троицкий Шаман это как раз  — мы говорим, уважаемые радиослушатели, о шамане Александре Габышеве, который идет пешком из Якутска, уже прошел Читу.

А.Троицкий: Путин как гарант Конституции уже ничего не значит. Конституция уже ничего не значит, гарантировать нечего

О.Журавлева К  какому моменту он должен прийти?

А.Троицкий Он сейчас находится примерно на полпути между Читой и Улан-Удэ, в начале сентября придет в Улан-Удэ, а в Москву он должен прийти в августе 2021 года.

О.Журавлева Долго.

А.Троицкий Улан-Удэ, потом Иркутск, Новосибирск, и так далее. И судьба этого шамана прекрасного как раз прекрасно демонстрирует то, как простой народ относится к Путину. Потому что всем известно, что шаман идет в Москву изгонять злого духа Путина. Правда, как я уже сказал, скорее всего, его исторгнут еще до этого, но тем не менее.

Вот если бы Путин был настолько популярен, и большинство народа было бы за него и его поддерживали бы, хотели за него голосовать, и так далее, — ну, как думаешь, далеко бы этот шаман ушел? Думаю, что нет. Его бы там и  яйцами закидывали, и помидорами, и  подножки ставили на его светлом пути.

А там все наоборот: его на руках носят, у него интервью берут, за ним идут толпы поклонников.

О.Журавлева Он тоже митинги собирает?

А.Троицкий Митинги собирает, и так далее. То есть, не было еще случая – я слежу за этой исторической акцией – я еще не сталкивался с  тем, чтобы кто-то на пути этому шаману – ну, то есть, простые люди, — чинили какие-то препятствия, подходили к нему с какими-то гневными разговорами, претензиями. Нет. Он окружен любовью и  вниманием. Потому что миссия у него такая.

О.Журавлева Может, просто потому, что православный народ уважает чужую веру?

А.Троицкий Православного народа в нашей стране на самом деле очень мало, по моим наблюдениям. То есть, у нас очень любят бить себя в грудь и носить крестики, а спросишь у этих православных, когда последний раз причащался или, уж тем более, читал ли ты Библию, — если человек честный, то ответит: никогда, не читал.

Но то, что относятся хорошо, это несомненно. Ну, потому что русские люди, особенно там, в Сибири, на Севере, они, конечно, очень добрые. Прекрасные люди.

О.Журавлева Артемий Троицкий, легендарный диджей сегодня в эфире. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

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О.Журавлева И снова с вами наш сегодняшний гость Артемий Троицкий, и мы все еще пылко обсуждаем путь шамана. Мне кажется, это хорошее название – «Путь шамана», это будет красивое документальное кино. Когда-нибудь обязательно.

А.Троицкий Думаю, эпический сериал на эту тему будет снят обязательно.

О.Журавлева И туда можно будет личные истории вкраплять, — там пожары, тут наводнения, тут любовная драма. А тут еще что-нибудь – здорово.

А.Троицкий Да. Кстати, хочу сказать по поводу пожаров и наводнений – шаман же это все предсказал. Он сказал как раз, что Путин — это сила, противная силам природы, природа его отторгает. И отсюда, собственно, все эти штуки, которые происходят, эти пожары и наводнения. И он сказал об этом задолго до сибирских пожаров и до второго иркутского наводнения теперешнего.

О.Журавлева Тоже запишем. Но  все-таки пару слов скажем про московские истории. У нас Собянин, наконец, сказал несколько слов по поводу того, что произошло в субботу во вверенном ему городе. И сказал, что оценивает это как «массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные». Ну и Росгвардия, конечно, прекрасно сработала, не было никаких заявок на проведение митинга, и  «Кто громче крикнет, тот и власть» это плохая идея, мы не в  Зимбабве живем». Наверное, вы ждали какого-то заявления от мэра города?

А.Троицкий: Претензии по поводу согласованной и несогласованной акции вообще анитконституционны

А.Троицкий Нет, в принципе, если бы он был нормальным мэром города и мало-мальски ответственным человеком, то он сделал какие-то заявления уже в субботу, причем сделал бы их не в камеру своего карманного телеканала, а вышел бы к народу, пообщался бы с ним, выслушал бы народные чаяния, ответил бы им что-нибудь. Думаю, что любой нормальный ответственный руководитель поступил бы именно так.

Но  Собянин откликнулся через два дня, что само по себе я считаю не очень правильно, хотя и в классических путинских традициях. Путин иногда и по неделе молчал после всяких драматических моментов в жизни страны.

Ну, то, что он сказал, это, конечно, совершенно неинтересно. И потом это вранье. Что значит «не было заявок»? Было заявлено, что мы выйдем к зданию мэрии с тем, чтобы разобраться со всей этой депутатской катавасией. То  есть, все было известно. А поскольку все было прекрасно известно, то стянули там все эти тысячи ОМОНовцев, «космонавтов», и так далее – именно в этом место, а не куда-нибудь в Бирюлево-Товарное.

То есть, все было известно прекрасно. То, что акция была не согласована – это вообще смешно.

О.Журавлева Вы массовые беспорядки зафиксировали своим острым взглядом?

А.Троицкий Меня там не было. Я в это время был в Ярославле, выступал перед своими земляками на берегу Волги, — то есть, у меня тоже была своя акция, но, к сожалению, она была вдалеке от беспорядков. Беспорядки, естественно, устроили омоновцы и росгвардейцы – достаточно было посмотреть на видеозаписи, как они там лупят, не разбирая мужчин и женщин. Не их били, а они били. Кто же в таком случае устраивает беспорядки? И улицы перегораживали они своими железными штуками и своими сомкнутыми рядами.

Претензии по поводу согласованной и несогласованной акции вообще анитконституционны. У нас в стране имеется свобода собраний. На мой взгляд, — кстати, я об этом говорил всегда, еще в  11-12-м году. Согласовывать акции и с властью это абсурд. То есть, вы протестуете против произвола властей и у этих же властей просите разрешение на то, чтобы вас пустили и чтобы вам это разрешили.

О.Журавлева Вы просите, чтобы вас не били.

А.Троицкий Да ничего подобного. Протестуем там, где надо, там, где мы хотим, а не там, где нам разрешат.

О.ЖуравлеваКкстати, Михаил Светов, который пошел согласовывать акцию, но не захотел соглашаться на то место, которое предложили.

А.Троицкий Ну и абсолютно правильно поступил.

О.Журавлева А  потом его повязали прямо на выходе. Это вообще что?

А.Троицкий Ну, это очередная подлость, с одной стороны. С другой стороны, естественно, и глупость со стороны властей. Это означает, что вообще не будет каких-то людей-медиумов, через которых власти смогут вступать хоть в какой-то диалог с народом.

То есть, раньше были Яшин. Соболь – все эти ребята, начиная с Навального.

О.Журавлева Все сейчас рассажены по  углам.

А.Троицкий То есть в  принципе эти персонажи для власти в каком-то смысле полезные. То есть, с ними можно было говорить, договариваться, попробовать пойти на какой-то компромисс. Сейчас договариваться не с кем. То есть, имеется, с одной стороны, эта власть дрожащая, с другой стороны очень взбудораженная, и надо сказать, очень веселая и бесстрашная народная стихия. И все, и тут никакого диалога нет и быть не может.

И, кстати, это дает хорошую надежду на то, что из этого что-то интересное получится.

О.Журавлева Интересно, но не опасное?

А.Троицкий: Выборы — это был прекрасный повод в очередной раз продемонстрировать лживость и неадекватность власти

А.Троицкий Ну, это другой вопрос. Но тут уж волков бояться – в лес не ходить. Я считаю, что вся история 11-12 года была просрана оппозицией, потому что власть тогда была абсолютно деморализована – я там был. То есть, в отличие от нынешних событий, там я находился в эпицентре и видел, что происходит – власть была деморализована.

Когда был митинг 24 числа, декабря, на Сахарова, менты, которых было раз в сто меньше, чем 27 июля нынешнего года, — они от страха попрятались все в подземные переходы под Садовым кольцом. Дорога на Кремль была открыта, что хочешь, — иди на ЦИК, иди на Госдуму, иди на Кремль, ставь палаточные городки, устраивай сидячие, лежачие, стоячие забастовки, и  так далее – можно было делать все, что угодно, — власть просто лежала на спинке и  сучила ножками.

О.Журавлева А потом была Болотная, были провокации, и было «Болотное дело».

А.Троицкий Да, но продолжали согласовывать митинги. А власть уже слегка мутировала и на согласованный митинг 5 мая на Болотной ответила несогласованным насилием – опаньки. И все, и хребет был сломан.

Сейчас вот очень важно не допустить этого. И первый, и важнейший лаг для этого – никаких согласований, никаких, к черту, этих самых секретных посиделок за бутылочкой виски в мэрии или в аппарате президента или в Кремле. Вот это все, это путь к поражению стопроцентный. Даже если эти разговорчики смогут сделать какие-то минимальные подвижки: о,кей, депутата Митрохина мы кооптируем. На месте депутата Митрохина я бы в этой ситуации сказал: А пошли-ка вы все на фиг. Или мы все, или…

О.Журавлева Но они там разбираются с каждым отдельно как будто бы.

А.Троицкий Как будто бы..

О.Журавлева А другие как будто бы не такие.

А.Троицкий Оль, ты все еще играешь адвоката дьявола. Все ясно, что все там сфальсифицировано и все это ложь и вранье. Естественно, вся эта история с подписями это вообще фигня.

О.Журавлева По вашей логике, тогда вообще не надо участвовать в этих выборах? И никакие подписи собирать по их правилам не надо.

А.Троицкий В принципе, не надо участвовать в выборах. Но в данном случае выборы это был прекрасный повод для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать всю лживость и неадекватность власти. Прекрасный повод для того, чтобы разозлить народ, мобилизовать его, собрать и направить в нужную сторону.

Причем, — что значит «собрать и направить» — это я уже говорю как кремлевские пропагандисты. Естественно, никто народ не собирает и не направляет. Народ сам хочет. Он сам организуется. И слава богу, что реальных лидеров нет. А и те, кто могли бы быть лидерами – они сидят. Вот это в каком-то смысле хорошо.

А.Троицкий: Военные парады — это антиэкологично, антиурбанистично и невероятно накладно

Потому что имеется, на самом деле, прекрасный свободный народ, который не печенек от Госдепа не получает, ни  увещеваний из кремлевских башен.

О.Журавлева Хочется, конечно, продолжать и продолжать, но я еще про кое-какие уличные действия хотела вас спросить.

А.Троицкий Да, кстати — мне что-то очень непонятно и очень тревожно – что там происходит в городе Петербурге? Потому что там что-то все затихло и замолкло. А там тоже чудовищная история. Если петербуржцы дадут посадить им в качестве губернатора этого недотыкомку, этого Беглова – это будет просто позор для великого города. Так что я очень надеюсь, что в Питере тоже народ как-то мобилизуется и соберется с силами и выйдет на широкие проспекты и большие площади.

О.Журавлева Ну, у них там на акциях тоже и неоправданная жестокость и винтилово. Они стрелянные, может, уже запуганные, может, власть добилась своего?

А.Троицкий Не думаю, нет.

О.Журавлева Помните, совсем недавно были акции в поддержку Голунова, — все было не совсем так, как мы привыкли. Все было неожиданно, и  как-то даже реакция следовала чуть ли не быстрее, чем мы  ожидали, что за это время произошло?

А.Троицкий Что ты имеешь в виду? Что реакция была соглашательская со стороны властей?

О.Журавлева Ну да.

А.Троицкий Потому что это дело не стоило выеденного яйца. Потому что одно дело Иван Голунов, а другое дело власть. Это разные вещи. Думаю, что если Иван Голунов повел бы себя более по-геройски, думаю, что и власти бы тоже не  проявили бы такую милость и мягкость и сговорчивость.

О.Журавлева Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. В студии легендарный диджей Артемий Троицкий, меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.

НОВОСТИ

О.Журавлева И снова с  вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость, Артемий Троицкий. Хочу вас спросить про вашу любимую Украину, тем более что речь идет опять о массовых мероприятиях. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан предложил провести вместо военного парада в  День независимости Украины «Шествие достоинства»: «Мероприятие в европейском стиле призвано создать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина». По его словам, в мероприятии примут участие президент и военнослужащие, а также медики. Учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. А потом в  центре Киева состоится концерт. Завидно? Хотели бы такое шоу?

А.Троицкий Да нет, думаю, это не то, чтобы что-то выдающееся. Это совершенно нормальная мировая практика. Потому что военные парады вот это действительно что-то из области, — даже не знаю, — то ли Средневековья, что ли.. – ну, в лучшем случае, прошлого века.

О.Журавлева Тем не мене, практикуют. И во Франции вокруг Триумфальной арки ходят.

А.Троицкий Очень редко и только по самым большим юбилеям. Потому что военные парады это антиэкологично, это анти-урбанистично и это невероятно накладно. Потому что, помимо всего прочего, после прохода гусеничных машин по городским магистралям эти самые улицы и проспекты надо ремонтировать.

О.Журавлева Вот, кстати, почему у нас их все время ремонтируют.

А.Троицкий Вот-вот. Так что, в общем, без военных парадов, по-моему, как-то лучше и чище, и пахнет как-то…

О.Журавлева Учителями и спортсменами.

А.Троицкий Да, цветистее. Поэтому думаю, что киевляне, украинцы, абсолютно правы в том, что отказались от военного парада. А то, что они назвали «Маршем достоинства» — вот это вызывает у меня некоторые сомнения.

О.Журавлева «Шествием».

А.Троицкий: Киевляне, украинцы, абсолютно правы в том, что отказались от военного парада

А.Троицкий «Шествием достоинства». Ну, потому что все первые гей-парады, что называлось «Гей-прайд», то есть, это тоже в принципе можно перевести как «парады достоинства», то есть в данном случае думаю, что у пропагандонов кремлевских будет довольно многих материала для всяких сальных шуточек. Я бы сказал просто «народное шествие», народный праздник в честь Дня независимости, что такое «достоинство»? Какое-то очень громкое, правильное, но в данном случае, мне кажется, не самое уместное слово.

О.Журавлева Хорошо, будем надеяться, что мы увидим такой парад, такое шествие, что все наши тоже скажут: ну и отлично, замечательно, давайте тоже проведем.

А.Троицкий Так у нас это тоже было.

О.Журавлева Демонстрация первомайская с  цветами и детьми?

А.Троицкий В  Советском Союзе первомайские демонстрации.

О.Журавлева Позвать физкультурников.

А.Троицкий Да, люди ходили со всякими плакатами, транспарантами, грузовички с открытыми платформами и произведениями агитпроп-искусства, установленными на них  — такие просто мобильные инсталляции.

А в 20-е годы были какие потрясающие парады с  физкультурниками и живыми пирамидами? То есть, у нас есть прекрасная традиция национальная, которая никак, никоим образом, с военной техникой не связана.

О.Журавлева Еще одна история, тоже про Украину – собрались они выпускать канал телевизионный русскоязычный, мировой, на мир вещать по-русски. И тоже из  Москвы какие-то реакции, дескать, как? Вы русский язык зажимаете, а канал собираетесь делать? А что, страшно, что будет украинский канал? Что тут такого?

А.Троицкий Ну, я так думаю, что, конечно, для московской пропаганды это не очень приятная новость. А вдруг этот канал у украинцев получится, вдруг там будут какие-то интересные ведущие, замечательные журналисты?

О.Журавлева И русские будут смотреть.

А.Троицкий Девушек там полно красивых. Так что да, русские этот канал будут смотреть, и может быть, этот канал до какой-то степени станет противоядием от  той пропаганды, антиукраинской, которая ведется у нас.

То, что он  будет на русском языке – а что такого? Англоязычные каналы есть во всех странах, в Иране имеется англоязычный телевизионный канал. При том, что естественно, английский язык в  Иране это просто жупел и ужас, это язык их архи-страшного врага.

О.Журавлева У нас есть «Раша Тудей» с англоязычным вещанием.

А.Троицкий Да. Думаю, что русский язык это отлично, это будет способствовать популяризации нашего великого и могучего в степях Украины.

О.Журавлева Ну и ладно. Еще хотела спросить про историю, которая, может быть, проходит как-то сбоку  — суд разрешил уральскому кинотеатру не платить за саундтреки к голливудским фильмам. А платить требовало Российское авторское общество. Причем, это уже не первый суд в данной ситуации.

Суд первой инстанции согласился с требованиями РАО, а вот апелляционная инстанция стала на сторону кинотеатров. Судьи отметили, что по законам США в права на фильмы включаются и саундтреки и принадлежат киностудиям, поэтому РАО не имеют права собирать отчисления в пользу авторов музыки. Насчет того, как у нас авторские права соблюдаются и куда идут эти деньги?

А.Троицкий Подозреваю, что решение суда абсолютно справедливое. И  то, что я знаю абсолютно точно, что РАО — это абсолютно бандитская организация. У огромного количества народа к ней имеются серьезнейшие претензии. Про киношников не знаю – это не моя сфера интересов. Но если говорить о музыке, то в общем, РАО занимается поборами на пустом месте, и  куда идут эти деньги, действительно совершенно непонятно.

О.Журавлева То есть, музыканты должны процветать, по идее.

А.Троицкий Они пытались с этим самым РАО разобраться неоднократно, по-моему, там вообще одно время это был практически семейный бизнес, то есть, там был какой-то сынок, его мамаша главный бухгалтер, и так далее. То есть, частная лавочка под названием «Российское авторское общество», что вообще в принципе быть не ложно, потому что этим должно заниматься если не государство, то, по крайней мере, какие-то такие авторизованные солидные конторы профессиональные.

А.Троицкий: РАО занимается поборами на пустом месте, и  куда идут эти деньги, действительно совершенно непонятно

Так что думаю, что грядут еще какие-то разборки с этим самым РАО. И это очень хорошо, потому что чем набивать карманы каким-то самодеятельным мошенникам, естественно, было бы гораздо лучше, если бы деньги шли тем, кому они действительно принадлежат. А именно, реальным авторам, творцам, музыкантам, композиторам, писателям.

О.Журавлева Вы знаете какого-нибудь российского музыканта, который нормально получает авторские, живет с этого?

А.Троицкий Я знаю точно, что, по крайней мере, в пресловутом «совке», в  Советском Союзе, эта служба была настроена очень даже не плохо. И  вот там я  знал людей, например, Раймонда Паулса или Юрия Антонова, или Давида Тухманова, которые в Советском Союзе в месяц получали сумму в где-то 5-10 тысяч рублей в месяц.

О.Журавлева Это было очень много.

А.Троицкий При средней месячной зарплате простого советского человека в  150 рублей. То есть, они могли покупать по автомобилю «Волга» каждый месяц. Потому что эта самая компания по сбору авторских отчислений  — она работала в  СССР очень даже неплохо. Сейчас, по-моему, это все находится в очень странном состоянии. Хотя я не хочу притворяться, что я большой специалист в этой области.

Я-то вообще против понятия интеллектуальной собственности. У меня был прекрасный мой старший товарищ, до некоторой степени воспитатель, Сергей Капица, у которого была вообще такая теория, что интеллектуальная собственность это оксюморон, это абсурд, не может быть интеллектуальной собственности: то, что выработано разумом человечества должно принадлежать всему человечеству.

О.Журавлева А если это фигня какая-то?

А.Троицкий Да что угодно. Пусть даже и фигня. Фигня никому не пригодится, а вот если что-то нужное, полезное, востребованное, если что-то прекрасное…

О.Журавлева А как тогда жить интеллектуалу? Он должен всем дарить нужное и полезное, а сам с  хлеба на квас перебиваться?

А.Троицкий У интеллектуала всегда есть побочные источники дохода. То есть, если вы музыкант, то  вы, помимо своих авторских, так называемых «ройялтис», вы можете давать концерты. Вот там, пожалуйста: продаются билеты, и  вы играете перед восторженной публикой, она раскошеливается. То же самое касается и писателей, которые получают отчисления от  тиражей продаваемых книг.

А вот сам копирайт, авторское право — это что-то сомнительное, на мой взгляд.

О.Журавлева Хотела еще вас спросить про телевидение и пропаганду. Потому что, например, Лариса нам пишет: «Посмотрите, как по федеральным каналам нам рассказывали про митинги: митингующие избивали полицию, закидывали взрывпакетами, штурмовали мэрию, подготовили куски плитки» — и всякое прочее. Кстати, на это сейчас не только телевизор работает, на свою новостную повестку, но и в  интернете мы знаем огромное количество людей, они специально пишут комментарии, даже одинакового содержания, но распространяют их по всем соцсетям.

Может быть, вы слишком хорошо думаете о вот этой большой человеческой массе, которая на самом деле уже все поняла и уже никакого Путина не поддерживает? Может, пропаганда работает гораздо лучше, чем вам кажется?

А.Троицкий Нет, думаю, что люди перестали этой пропаганде верить. Ну и есть какие-то вещи, в которые люди хотят верить. Они хотят верить в то, что Россия «встала с колен», стала снова какой-то там сверхдержавой или что-то такое.

О.Журавлева Конечно. Нам американцы все время лгали.

А.Троицкий Это приятно. И вот в это они верить хотят. А вот в то, что забрасывают ментов плиткой – так это все аплодировать только этому будут, все нормальные люди. Так что думаю, нет.

О.Журавлева Вы считаете, что это скорее вызовет не отторжение, а  поддержку?

А.Троицкий Да конечно. И потянется всякие авантюрные ребята из областных городов в Москву – просто чтобы поучаствовать в этом празднике жизни – это же здорово, это же приключение.

О.Журавлева Но  приключения мы знаем, как заканчиваются.

А.Троицкий А  потом их детям и внукам и вспомнить будет нечего. А так они будут рассказывать, как повязали, как мы там стояли цепью против ментов, и так далее – это же клево.

О.Журавлева В этом, кстати, тоже обвиняют – что привлекают детей, а они нежные.

А.Троицкий Дети сами хотят, никто их не привлекает. В школе их этому не учат, по телевизору говорят все прямо противоположное. Но дети понимают, потому что это дети, это молодежь, ей нужны приключения в  жизни.

О.Журавлева Но страшно, что из-за жажды приключений человеку то голову проломят, то  подгадят с учебой, то просто куда-нибудь посадят.

А.Троицкий Приключения продолжаются. У меня в жизни тоже было очень много приключений, и ничего – дожил до  64 лет и прекрасно себя чувствую, ничего не боюсь.

О.Журавлева А как это нужно? Вспомните себя юным – как можно научиться не бояться?

А.Троицкий А надо просто жить в кайф. Надо жить так, чтобы тебе не было противно от того, как ты живешь. А главное даже  не столько противно, сколько скучно, чтобы не было скучно. И вот если ты слушаешься своего инстинкта радости, то, в общем, все будет в порядке.

О.Журавлева Тогда скажите как человек, который уже прожил веселые 64 года — а собственных детей ведь страшно пускать в такие авантюры.

А.Троицкий Дети пусть сами решают. У меня их  много, я их не буду сдерживать, они делают, что хотят. И говорить им «не ходи туда, в этот темный лес, там леший бродит, и русалка… »

О.Журавлева Сидит и все записывает в книжечку.

А.Троицкий С венерическими заболеваниями. Нет, пусть они сами решают, чего хотят. С моей стороны было бы просто очень лицемерно, если бы я стал таким ханжеским образом обращаться со своими детьми. Потому что я всегда поступал прямо противоположным образом.

А что касается до этой пропаганды, скажу честно — я не смотрю эти вот российские федеральные каналы. Не смотрю их вообще. «Фейсбук» я уже тоже – то есть, я читаю некоторые избранные части из «Фейсбука», которые мне читать нравится, которые мне читать интересно. Комменты на «Эхе» я вообще не читаю, потому что изредка…

О.Журавлева Не обижайтесь, дорогие.

А.Троицкий Потому что изредка, когда туда заглядывал, просто убедился в том, что если, скажем, 10 лет назад комментарии оставляли в основном умные и благородные люди, то теперь просто явно там засижено этими самыми вонючими мухами под названием – как там их? – кремлеботы или что-то еще. И читать их смешно, потому что комментарии глупейшие. И при этом хамские.

О.Журавлева Приходится думать своей головой?

А.Троицкий Кому?

О.Журавлева Всем.

А.Троицкий Ну, всем разумеется. А чьей еще? Не стану же я думать твоей головой.

О.Журавлева Мы на этом заканчиваем. Артемий Троицкий, легендарный диджей и  Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.

А.Троицкий Счастливо.



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