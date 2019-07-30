О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Здравствуйте, Евгения Марковна!

Е.Альбац― Здравствуйте, Ольга!

О.Журавлева― Вы себя ощущаете участником массовых беспорядков?

Е.Альбац― Я, безусловно, была, работала на акции 27 июля, о чем я сообщала сотрудникам Росгвардии, полиции и «озеленителям» из ФСБ — о том, что я здесь работаю. Я работала. Но если бы я и не была журналистом, я бы обязательно на акцию 27 июля, которая, собственно, прошла, потому что людей лишили конституционного права избирать и быть избранными, обязательно бы пришла.

Квалификация Следственного комитета того, что было в Москве — должна быть квалификация: превышение власти, насилие над людьми… я не знаю, какие есть еще статьи. Вот это я поняла, бы, если Следственный комитет возбудил бы такие статьи.

И огромное количество видео, которые можно найти, — если им трудно найти, я могу им прислать, я много снимала — показывают, что там было безусловное превышение власти и неоправданное использование насилия в отношении людей на улице. Там, наверное, были не только граждане Российской Федерации, потому что и туристов было много, как на Большой Дмитровке. Вот это совершенно очевидно.

Но, поскольку у нас всё с ног на голову, и у нас выходит мэр Москвы Собянин и вместо того, чтобы принести извинения за то, что граждане его города — и, наверное, среди тех, кто вышли на улицы 27 июля, были те, кто голосовал, — что их как скотину избили на улицах этого города, молотили всеми возможным способами, и при этом в городе не разбита ни одна витрина, ни перевернут ни один автомобиль… Пока Следственный комитет предъявил обвинение только трем участникам акции. Один бросил мусорку. Это было возле Детского мира, недалеко от Лубянки.

О.Журавлева― Есть видео, кстати.

Е.Альбац― Есть видео. И двое — кто-то бросил бутылку, кто-то… Всё. При этом я могу сразу сказать: нельзя бросать мусорки и не надо бросать ни бутылки, ни камни ни в полицию, ни… Даже когда они к тебе подходят и просто бьют. Я это тоже наблюдала. И бьют твою девушку, я это тоже наблюдала. И я сама останавливала людей, которые за памятником Долгорукому пытались раскачать какие-то заборы и барьеры.

Но, в принципе, это была чрезвычайно мирная акция со стороны москвичей и тех, кто в этой акции участвовал с других городов. Это была абсолютно ложь — то, что заявил Собянин. Абсолютная ложь. И вообще, он, конечно, показал себя абсолютным ничтожеством. И это абсолютная ложь — то, что заявляет сегодня Следственный комитет. Никаких массовых беспорядков не было. Я это утверждаю. Я готова это свидетельствовать в суде.

О.Журавлева― Еще раз напомню, что в студии у нас Евгения Альбац. И можно присылать свои вопросы на номер: +7 985 970 45 45. Или писать в чате YouTube, который тоже к вашим услугам.

Е.Альбац― Оля, но я хочу сказать, знаете, когда я сегодня сидела, чего-то писала, всё время следила за новостями, потому что все в отпуске, и, собственно, я и корреспондент и верстальщик сейчас на сайте работаю. Работа у меня такая.

Е.Альбац: Квалификация СК того, что было в Москве, должна быть «превышение власти», «насилие над людьми»

И я фиксирую, какие у нас сейчас новости шли. Галямина, муниципальный депутат — 10 суток. Дмитрий Гудков, лидер «Партии перемен» — 20 суток. Сергей Цукасов, зарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму — сняли, лишили регистрации за то, что в какой-то справке вместо слова «отсутствует» поставил прочерк. Его за это — Цукасова — сняли с регистрации.

Михаил Светов — лидер либертарианской партии, который организовывал митинг на Сахарова 22 июля, куда вышло…

О.Журавлева― 25 тысяч туда вышло.

Е.Альбац― Ну, 22 тысячи, наверное, по белому счетчику. Пришел в мэрию вести переговоры по месту. Они не соглашаются с Сахаровым, требуют предоставить какие-то другие площадки. Выходит из мэрии — его задерживают. Это, вообще, что такое? Я скажу, что это такое. Это Латинская Америка. Это классика жанра.

Ну, и, конечно, возбуждение уголовного дела по статье 212 о массовых беспорядков. Кроме того мы знаем, что Алексея Навального Мосгорсуд отправил дальше отбывать срок в том же самом спецприемнике, где он получил эту жесткую аллергию, контактный дерматит с каким-то, видимо, химическим веществом, с каким — не установлено. Данных токсикологической экспертизы нет.

О.Журавлева― Начальник спецприемника, кстати, выступил за то, чтобы его отправить сначала полечиться.

Е.Альбац― То, что отказали, Мосгорсуд — это была апелляция, которую подала адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. И в этом отказали. Да, даже начальник спецприемника…

О.Журавлева― Не хочет брать на себя ответственность за проблемы.

Е.Альбац― Конечно. Потому что в спецприемнике работает СЭС, которые берут скобы, соскобы и пятое-десятое… И понятно, что об этом пишут. Вы посмотрите мировые газеты: «Главный оппонент Путина отравлен в тюрьме», — это обычный заголовок, который сейчас идет по мировой прессе.

Ну, и, конечно, до кучи сегодня… я уже думала, что не может быть, чтобы еще чего-нибудь не прилетело — и сегодня же пришла новость о том, что те, кто посадили Майкла Калви и его коллег в тюрьму, требуют от него Baring Vostok 20 миллиардов или 10 миллиардов — вот это надо сейчас проверить. Так что всё одно к одному. Да.

О.Журавлева― Вы политолог, вы человек образованный. Расскажите, как это должно работать дальше?

Е.Альбац― Я не знаю, как это должно работать дальше, потому что это предполагает гадание на кофейной гуще, а я это точно совершенно не умею.

О.Журавлева― Вы говорите — Латинская Америка, например.

Е.Альбац― Я говорю о том, что для меня совершенно очевидно, что власть в стране окончательно перешла в руки чекистов и, вообще, в большее широком смысле — силовиков, которые полагают, что всякие переговоры, всякие убеждения, всякая дипломатия — это проявление слабости, что надо сразу в лоб, чтобы не встал.

О.Журавлева― «Печень по асфальту» — нам говорили.

Е.Альбац― «Печень по асфальту». ТМ Дмитрий Песков. Так что поэтому не миндальничать. И поэтому со всей страны свезли Росгвардию.

Это, кстати, было очень любопытно, поскольку я 4 часа провела на этой акции в субботу. И там были разговоры между, видимо, какими-то старшими по званию среди сотрудников Росгвардии, а именно: «Скажи, чтобы прислали еще подкрепление». — «Уже ничего нет, все силы задействованы на перекрытии всех переулков». — «Нам нужны еще люди». — «Больше людей не будет надо справляться своими силами».

То есть мы уже об этом говорили. Такого количества людей в форме, причем именно для разгона мирных людей, мне кажется, никогда в нашем города не видели. Так что это первое.

Второе заключается в том, что долгое время и Путин и его окружение надеялись, что им удастся разными способами снять санкции. И Трамп — была такая очень серьезная надежда, что если американцы снимают санкции, то Европа, которая сейчас находится в чрезвычайно раздробленном состоянии, уже как-нибудь — кого купим, кого продавим, а кто сам согласится. Тем более, что Меркель дрожит. Физически.

И когда стало понятно, что санкции не будут сняты и что у Ротенбергов проблемы съездить в Италию, у Тимченко проблемы съездить в Финляндию и так далее, тогда решили: А чего мы, собственно? Это раньше мы все время говорили: «Россия — европейская страна». Ну да, у нас просто особый путь и суверенная демократия.

Мы продолжим после перерыва, правильно?

О.Журавлева― Это правильно. Евгения Альбац, Ольга Журавлева вернутся к вам через секунду.

О.Журавлева― И снова с вами «Особое мнение» с Евгенией Альбац, главным редактором журнала The New Times. Евгения Марковна, пункт второй по поводу Запада и санкций.

Е.Альбац: Власть в стране окончательно перешла в руки чекистов и в большее широком смысле — силовиков

Е.Альбац― И теперь, я думаю, что они так поговорили между собой и решили: А чего там? Нечего нам больше обращать внимания на Европу. Америка, понятно, что ничего не скажет, поскольку там Трамп. Америка бесконечно будет занята до 20-го года своими перевыборами. В Великобритании к власти только что пришел к власти Джонсон и привел крайне правый кабинет, там брекзит, там падает фунт. У них тоже свои проблемы. В Германии грядет смена Канцлера. Во Франции — «желтые жилеты». То есть идет такое состояние крайней нестабильности в Европе. Поэтому чего на это обращать внимание?

Зато у России появился старший брат. Вот мы всё время делали вид, что мы такие большие и великие, великая держава, империя. А тут у нас появился старший брат, зовут его Китай. И оказалось, что вот, собственно, это и есть ориентир. Они со своим не миндальничали. Вспомните, как была площадь Тяньаньмэнь. Легко. Взяли и отправили танки по людям.

И, тем более, что мы узнали, что Китай — это не только источник денег, которые нужны «Роснефти» и другим компаниям; и не только страна, чьи компании арендуют огромные площади леса в Сибири по границе с Китаем; и не только страна, которая будет для нас источником различных IT-технологий, которые для нас теперь недоступны на Западе.

Но Китай теперь, очевидно совершенно, стал и военным союзником России. Мы наблюдали этот знаменитый пролет истребителей России и Китая. На самом деле истребители Китая — тоже истребители России, только там написали что-то другое. И пролетели под Южной Кореей, показали им «батьку кузькину»…

О.Журавлева― Кузькину мать.

Е.Альбац― Да-да, ту самую батьку… мать. Южным корейцам. И вся Юго-восточная Азия просто в каком-то кошмаре находится после этого, всё время об этом пишет.

О.Журавлева― Кто на нас со страшим братом?

Е.Альбац― В этой ситуации можно не делать вид. Знаете, у Канта есть такое понятие veil of ignorance — вуаль незнания. Вот мы стыдимся немножко того, что мы азиатская страна и ведем с собственным народом, как Чингисхан вел себя со своими вассалами. Надо — бил, надо — убивал. Какие проблемы? Как-то немножко стеснялись. А теперь стеснятся перестали. Потому что — как? — Китай же не осудит.

При этом, знаете, что очень любопытно? Я внимательно наблюдаю за протестами в Гонконге. Я по дороге в Австралию и обратно летела через Гонконг. Вполне маленький город. Так вот там последнее время протест уже носит более жесткий и более радикальный характер. Забрасывают бутылками полицейский участок. Брали штурмом парламент Гонконга. Полиция задерживает тех, кто там бросает.

Но при этом вы посмотрите, сколько народу выходит. И самое главное там нет даже близко к тому разгону, который у нас был в субботу 27 июля, даже близко к этому нет. И это Китай. Очевидно, просто у нас по-другому не умеют.

О.Журавлева― С другой стороны, если на улицы Москвы, большого города выйдет такое количество, как выходит в Гонконге, никакой Росгвардии не хватит.

Е.Альбац― Так им не хватало и в субботу. Ведь заметьте, что произошло. Люди шли к Тверской 13. Там, конечно, тоже побили, зачистили и так далее. Но в результате людей начали выдавливать в переулки. И людей из того же Столешникова переулка выдавили сначала на Дмитровку, потом с Дмитровки на Петровку и так далее.

И в результате акция, которая должна быть локализована около одного здания в городе Москве, оказалась на Садовой, оказалась на Лубянке.

О.Журавлева― На Новом Арбате, на Арбате. Везде.

Е.Альбац― И она закончилась уже в темноте в районе 9 вечера. Она продолжалась практически 7 часов. 6,5 миллионов человек смотрели стрим «Дождя» и «Навальный LIVE». Куча перепостов, миллионные, конечно, насчитывают ролики, отдельные ролики, как били людей в Москве. И люди не только в Москве, но и по всей стране наблюдали то, что произошло.

О.Журавлева― Но, тем не менее, люди пишут в наш чат: «Как вы относитесь к тем людям, которые заманили людей на несанкционированную акцию?»

Е.Альбац― Кто их заманил?

Е.Альбац: У России появился старший брат, зовут его Китай

О.Журавлева― Вот это уже интересный вопрос. Сейчас же ловят тех, по идее, кто как бы заманил.

Е.Альбац― Эти кремлевские подсосенки или как там… подосиновики…

О.Журавлева― Красиво.

Е.Альбац― Да. Обязательно сейчас начнется: «Вот, как же так… зачем? Надо сидеть… Лучше забраться под диван, под матрас, не высовываться. Тогда когда-нибудь в следующем веке режим в России и сменится». Но всё это детский сад испуганных людей. Я поэтому интеллигентов терпеть не могу, вот терпеть я их не могу. Всегда ходят вот так вот с протянутой рукой и пугаются в первую же секунду. Купить легко, а сделать чего-то — мало что умеют.

Знаете, во-первых, никто никого не принуждает и не заставляет. У людей есть свобода воли и свобода выбора, и вот они эту свободу воли и свободу выбора используют.

Во-вторых, еще в знаменитых своих «Двух трактатах о правлении» Джона Локка был аргументирован вариант, когда народ имеет право на мятеж, имеет право на сопротивление. Локк пишет о том, что когда государство, институт государства, который появился исключительно для того, чтобы служить арбитром между разными группами людей и так далее.

То есть сначала появилась частная собственность, а потом появилось государство для того, чтобы разруливать проблемы. Так вот, когда государство посягает на собственность и жизнь граждан, граждане имеют право на сопротивление. И это признанное в результате европейского просвещения ценность: люди имеют право сопротивляться неправедному, насильственному государству. Если они не сопротивляются, происходит то, что в России происходило в 30-х годах, когда одна часть страны охраняла, а вторая сидела. Поэтому если мы не хотим, что у нас одна часть страны сидела, а вторая охраняла, конечно, надо сопротивляться неправедному режиму.

О.Журавлева― Скажите, этот проест, который изначально начинался точно как московская электоральная проблема, он же на самом деле давно уже не про выборы.

Е.Альбац― Нет, это не так. Оля, самое смешное, что вот опять я 4 часа провела в этом протесте, я наблюдала за людьми — основной лозунг, который был: «Дайте право иметь своих кандидатов». Это очень важно. Я думаю, что если вы спросите рядового человека на улице: «Вы хотите революцию?» Он скажет: Нет-нет-нет!» Конечно, не хочет, и никто из нас насилия не хочет. Но если вы спросите: «А вы хотите, чтобы в Государственной думе или в Московской городской Думе или в законодательных собраниях других регионов были депутаты, которые представляют людей, живущих в городах, региона, и в этой стране?», они скажут: «Да, конечно». Вот эти люди отлично понимают.

Вы заметьте, что даже «совок», который имел абсолютно фальсифицированные выборы и вообще, как это… «нерушимый союз коммунистов и беспартийных» не позволили себе это отменить». Потому что это единственное, что является легитимацией власти.

Это проблема, которая давным-давно обсуждена в политической философии, а именно, что если вы хотите, чтобы люди вам подчинялись — а власть есть не что иное, как право влиять на поведение людей и влиять на выбор людей, — то у людей должны быть основание вам подчиняться. Вот на каком основании…

О.Журавлева― На основании того, что у вас танки и дубинки?

Е.Альбац― Нет. Есть два источник легитимности власти. Первое: власть от народа. Народ делегировал, избрав Путина Владимира Владимировича, народ делегировал Путину право. Это не Путин взял (да кто б ему дал?) Это народ ему дал право управлять. Второй вариант — это апостол Павел: «Всякая власть от Бога». Вот как было у российского самодержца.

О.Журавлева― Помазанник Божий.

Е.Альбац― Потому что власть от Бога. Вот, собственно, два источники легитимности власти. Ничего другого нет. Нету ровно ничего другого. Ровно поэтому даже в авторитарных режимах проводят фейковые, но выборы, потому что иначе вы не можете управлять.

Е.Альбац: Собянин оскорбил граждан своего города. Зазвал это «спланированными беспорядками»

Поэтому это для людей очень понятная ценность — право выбирать и быть избранными. И вот эти молодые ребята, которых я наблюдала на улицах Москвы — в основном это были молодые лица, очень интеллигентные такие — мне кажется, там не было ни левых, ни националистов — я об этом говорила. Парами многие пришли, и их били парами.

Они хотят, чтобы у них было право, что люди, которые тратят их налоги, то есть бюджет Москвы, чтобы люди, которые решают это, были их представители, которые спросят с Собинина: «Собянин, может, нам хватит этой плитки и бордюров, черт побери?. Может быть, мы сможем сделать так, чтобы в 64-й больнице были нормальные врачи, а не мерзавцы в белых халатах?» Вы знаете, вот это очень важная вещь.

О.Журавлева― Это Евгения Альбац. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Снова с вами Ольга Журавлева. И наша сегодняшняя гостья — Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Евгения Марковна, я тут немножко отъеду от митинга. И вернемся к человеку, который провел митинг в батискафе.

Е.Альбац― Это я же. 30 лет назад спускалась в батискафе на дно Черного моря. Батискаф назывался «Аргус». А что, еще кто-то был?

О.Журавлева― Да. Один наш с вами общий знакомый.

Е.Альбац― Да бросьте вы!

О.Журавлева― Опускался в таком специальном аппарате.

Е.Альбац― А нас с ним нет детей общих, ни у вас, ни у меня.

О.Журавлева― Нет, у нас нет с ним общих детей, если не считать тех, которые выходят на площади, но, видимо, это не его дети. Так вот он там чудесным образом проводил время, весело и интересно. Потом всякие слова интересные говорил. По-моему, даже встречался с вдовами, членами семей, погибших на «Лошарике», что некоторых прямо покоробило. Но это, видимо, нежные люди.

Е.Альбац― В Черном море?

О.Журавлева― Нет, он не в Черном море спускался.

Е.Альбац― А те, кто был на «Лошарике», разве они не в Севастополе?

О.Журавлева― Нет…

Е.Альбац― В Североморском…

О.Журавлева― Да…

Е.Альбац― А он где спускался?

О.Журавлева― По-моему, тоже в каких-то полярных… В Балтийском море. Ну, в общем, отмечал день ВМФ, не знал ничего. Чем он, вообще, занят сейчас? Он знает про нас?

Е.Альбац― Подождите, вы это о ком?

О.Журавлева― Президент наш, знаете?

Е.Альбац― Путин Владимир Владимирович?

О.Журавлева― Именно.

Е.Альбац― Секундочку! Я видела эти заголовки: «Путин опустился на самое дно».

О.Журавлева― Да. «На дне».

Е.Альбац― Я вам скажу, знаете, когда я спускалась на Черном море, Оля, там ничего интересного нет, потому что, начиная с глубины 300 метров, даже раньше, по-моему, с глубины 200 метров на Черном море просто совершенно жизни никакой нет, потому что там очень много сероводорода. И просто идет как бы — все об этом писали и я, естественно, тогда написала об этом в репортаже — как снег идет. Ну, ничего интересного. Вот, я вам скажу, в Австралии…

О.Журавлева― Гораздо интересней.

Е.Альбац― Про Австралию поговорим. На Большом Барьерном рифе — вот там было потрясающе совершенно.

О.Журавлева― Безо всякого батискафа.

Е.Альбац: Статью 212, конечно же, надо предъявлять руководству Росгвардии

Е.Альбац― Без всякого батискафа, да-да. Я впервые в жизни в маске и с ластами в гидрокостюме и с этой трубкой. Очень интересно. Была рыба-наполеон. Такая огромная плоская рыба. Я ее прямо вот обняла. У нее такая, знаете, выдающаяся бороденка. Просто потрясающая. Групер он называется на местном языке. Видела одну акулу.

А Путин что видел?

О.Журавлева― Вот мы тоже все думаем, что он хотел там увидеть? Почему он вдруг на дно-то?

Е.Альбац― Я никогда не спускалась в Балтийское море. Я просто не представляю, какая там фауна. Оно очень мелкое, я купалась в Финском заливе. Там довольно мелко и очень холодно и противно.

О.Журавлева― Может быть, он просто нас не любит, решил уйти от нас куда-нибудь подальше.

Е.Альбац― Я думаю, что он вчера вернулся в Кремль и всем дал по башке, поэтому сегодня Собянин взял под козырек.

О.Журавлева― И начал реагировать.

Е.Альбац― Да, и оскорбил граждан своего города. Зазвал это «спланированными беспорядками». Они еще очень любят — кремлевские — «управляемых»…

О.Журавлева― «Заранее спланированные и хорошо подготовленные».

Е.Альбац― И хорошо подготовленные — кем? То, что она заранее свозили Росгвардию, это мы видели. В этом смысле я абсолютно согласна с Сергей Семеновичем.

О.Журавлева― Что беспорядки были подготовленные.

Е.Альбац― Что массовые беспорядки со стороны Росгвардии и полиции и, соответственно, московских властей и федеральных властей были, безусловно, спланированы и подготовлены. И, безусловно, то количество военных говорит о том, что власть абсолютно всё спланировала и всё приготовила. Я абсолютно с ним в этом согласна. Поэтому статью 212, конечно же, надо предъявлять руководству Росгвардии.

О.Журавлева― Вы меня про Владимира Владимировича объясните. Он сейчас в какой позиции находится? Вот «Левада» говорит…

Е.Альбац― Оля!..

О.Журавлева― Да, я вас провоцирую. Простите. Вот 38% россиян по последним опросам «Левада» не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России.

Е.Альбац― Самое интересное, что об этом у меня вчера на передаче говорил Лев Дмитриевич Гудков, что в июне «Левада-Центр» провел исследование, которое показало, что в Москве 49% опрошенных не хотят, чтобы Путин оставался президентом, а 45% хотят. То есть впервые за всё время исследований число тех, кто не хотят видеть дальше Путина на посту президента, превысило число тех, кто хотят.

О.Журавлева― Москва — это особый случай, да.

Е.Альбац― Что касается Российской Федерации. Смена власти происходит в Москве. Я вам напомню, что большевики брали власть в Москве и Санкт-Петербурге. Вообще, одного города хватило.

А по Российской Федерации, если мне память не изменяет, 53 или 55 процентов.

О.Журавлева― 54 хочет, а 38 не хочет. Там еще есть нейтральные.

Е.Альбац― Это о чем говорит? Это, конечно, очень, учитывая, что Путин сидит в Кремле уже 20 лет — ребята, вы только подумайте! — то есть больше сидел только Сталин, Брежнев сидел меньше. Это говорит о том, что 54% просто не понимает, если Путин, то кто?

Вот я помню хорошо, когда умер Брежнев. Я работала в воскресном приложения «Известия», в «Неделе», как раз писала научные репортажи. И все ходили и говорили: «А чего же теперь будет-то?» Потому что 18 лет сидел Брежнев и казалось — секундочку! — а как? Ну да, уже ничего не соображал, инсульт, под снотворными и наркотиками — всё понятно. А что же будет?

То же было, когда умер Сталин, который сидел 33 года, и тоже все ходили, плакали и говорили: «А чего же будет?» Вот эти 54%, которые сказали, что они хотят видеть Путина, на самом деле, их ответ надо расшифровывать таким образом: «Мы боимся, что будет после Путина? К Путину и его ребятам мы уже как-то привыкли. А вдруг будет хуже?».

Дело в том, что институциональная теория — есть даже теорема, — она говорит о том, что люди рассматривают свое будущее с дисконтом. То есть они ожидают на самом деле, что будет хуже. И именно потому, что они боятся, что будет хуже, они голосуют за статус-кво. Вот чтобы не стало хуже.

О.Журавлева― Логически это понятно.

Е.Альбац: Страна не к Путину относится гипотетически лучше. Она боится, что тот, кто придет за Путиным, будет хуже

Е.Альбац― Учитывая, что сегодня, по-моему, Росстат выдал цифры, что за чертой бедности России, в богатейшей стране, где больше миллиардеров, чем где бы то ни было еще, 20 миллионов живут за чертой бедности. За чертой бедности — то меньше, чем 11 тысяч рублей в месяц. 21 миллион. При этом мы знаем, что с инфраструктурой в стране просто полный кошмар.

О.Журавлева― Это, кстати, и по пожарам видно.

Е.Альбац― И появляются в интернете плакаты людей, которые живут в Сибири, в масках: «Мы задыхаемся. Помогите нам!». И самолеты МЧС сидят на земле. И там никто не пытается эти пожары тушить. И это, конечно, вызывает изумление.

Но вы знаете, с другой стороны, я подумала, вот аборигены в Австралии, они, как известно, очень долгая культура, они появились в Австралии от 60 до 80 тысячи лет назад, они буш выжигали. Это был у них такой принцип. Может быть, наши в Сибири решили воспользоваться методикой аборигенов?

О.Журавлева― Чтобы что?

Е.Альбац― Я могу сказать, что я знаю про аборигенов.

О.Журавлева― Тем более, что свежее знание, которое вас радует.

Е.Альбац― Переполняет. Дело в том, что аборигены, они выжигают буш, потому что буш становится очень сухой. Австралия очень засушливая страна, там не хватает воды. Там по Сиднею едешь — там везде хранилища для воды. Так вот поэтому, чтобы буш произвольно не загорался — и тогда это многие километры пожаров, — они последовательно выжигают определенные участки буша.

Когда европейцы пришли и решили, что они лучше знают — ну, как всегда было, абсолютно как в Кремле, так было с европейцами в XVIII, XIX веке в Австралии, — они перестали выжигать. После чего начались дикие совершенно пожары, когда горели города тоже. Мельбурн сгорел там, Аделаида сгорела. Это вот я могу рассказать про Австралию. Хотите еще что-нибудь про Австралию?

О.Журавлева― Как раз в случае Сибири, когда выжигаются леса, то у нас с водой-то нормально, тогда тонет другая часть страны, потому что вода нигде не задерживается, на этих выжженных участках.

Е.Альбац― Я наблюдаю за этими волнениями в Иркутской области. То, что люди очевидно, там оставлены — я бесконечно читаю, после того, как я побывала в Иркутской области, блоги и Фейсбук — у людей там ощущение, что они совершенно брошены.

Так что это к тому, что в то время, как в Москве все заняты игрой, как бы никого из людей с собственным мнением, не пустить никуда, и как бы избить побольше молодых людей, в то время остальная страна безумно страдает.

О.Журавлева― Но при этом в целом она к Путину относится гипотетически лучше.

Е.Альбац― Нет, она не к Путину относится гипотетически лучше. Она боится, что тот, кто придет за Путиным, будет хуже.

О.Журавлева― То есть уже на сопку не привезут сигарет.

Е.Альбац― Если бы она к нему относилась лучше, то показатель был бы примерно 68… до 70%, но был значительно выше. 54% — это «ребята, мы боимся, что другой будет хуже». Но я думаю, что тренд на то, что эта цифра будет постоянно уменьшаться.

О.Журавлева― Но это же очень страшно. Там в Кремле будут предпринимать что-нибудь. Они же тоже видят, что всё утекает, расползается.

Е.Альбац― А как они видят, скажите мне, пожалуйста? Путин интернет считает помойкой, поэтому он не видит, что на самом деле происходит. Очевидно по тем решениям, которые принимаются, он совершенно оторван от реальной жизни. И я полагаю, что в большой степени и его окружение, судит о том, что происходит в Российской Федерации, по тем красным папочкам, которые ему поставляют чекисты.

Там 13 заместителей Бортникова по ФСБ и аналитическое управление — всё одно и то же. Все эти папочки направлены на одно — увеличить бюджет. Вот в каждой папочке — если вы думаете, что какая-то информация — это неважно, что там написано. Там на самом деле в каждой папочке лежит одна бумажка, на которой написано: «Дайте больше денег».

О.Журавлева― Росгвардии, потому что у нас массовые беспорядки.

Е.Альбац― Ну, естественно, и Росгвардии и ФСБ, потому что надо следить за всеми и за каждым. Естественно. Надо построить много новых ИВС, потому что вот взяли 1388 человек, а куда сажать?

О.Журавлева― К сожалению, мы на этом должны заканчивать.

Е.Альбац― То есть всё?

О.Журавлева― Да.

Е.Альбац― То есть мы заканчиваем на том, что Паутин опустился на дно.

О.Журавлева― «Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!» — пишет Евгений Бутаков нам, напоминая прекрасную песню. Напевая эту песню, мы и расстаемся. Ольга Журавлева и наша гостья — Евгения Альбац. Спасибо!

Е.Альбац― Всего доброго.