Т.Фельгенгауэр― Здравствуйте! Это «Особое мнение». У микрофона — Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую Максима Шевченко, журналиста.

М.Шевченко― Здравствуйте, Татьяна.

Т.Фельгенгауэр― Что это был с танкером российским, который задержала СБУ? Все уже прикидывали курс обмена моряков на моряков. А их отпустили?

М.Шевченко― Чисто формально люди-то гражданские. Чего их задерживать? Это же не украинские военные. А сам танкер использовался как объект во время военного инцидента, так что не может, наверное, считаться по нормам международного права гражданским судном или гражданским объектом, если он перегораживал движение сознательно военным кораблям.

Если вот «Жигули»,допустим, вставите на пути танка, танк же не будет считать этот «Жигуль» гражданским автомобилем. Является препятствием, которое стоит на пути движения военного объекта. Как известно, украинские военные корабли потерпели поражение в коротком морском сражении. И где они находятся? Ну, где-то в России, очевидно.

Т.Фельгенгауэр― Да.

М.Шевченко― А этот военный объект под названием танкер находится на территории Украины.

Т.Фельгенгауэр― То есть, в принципе, НРЗБ, слава богу.

М.Шевченко― А гражданские моряки тут ни при чем совершенно, они как бы не имеют к этому никакого отношения, поэтому они были отпущены.

М.Шевченко: Зеленский смог показать одновременно и мускулы, и гуманизм: гражданские ни при чем

―

У нас просто, как вы понимаете, сразу уже и депутаты и сенаторы в такую истерику ударились. Еще ничего толком не было известно, а уже там всё: «Киев намерен…».

М.Шевченко― Ну, видите, здесь Зеленский смог показать одновременно и мускулы, то есть, как говорится, никто не забыл, ничто не забыто и одновременно гуманизм: гражданские ни при чем.

Т.Фельгенгауэр― Зеленский, вообще, последнее время показывает, что может. Вот Раду его…

М.Шевченко― Этот человек мне всегда симпатичен был с самого начала, еще когда он был просто в «95 квартале». Я много раз уже об этом говорил. Я с большим воодушевлением слежу за его успехами.

Т.Фельгенгауэр― Пока оправдывает ваши ожидания?

М.Шевченко― Да, оправдывает абсолютно.

Т.Фельгенгауэр― Есть какие-то точки, когда вы ждете — ну, вот здесь будет, конечно, сложно…

М.Шевченко― А я очень сочувствую Зеленскому. Я являюсь его сторонником скорее, поэтому я и не хочу каких таких точек посмотреть, где он ошибется. Но сложности мне понятно, какие. Потому что очень большая группа его сторонников, непрофессиональных политиков вдруг оказались у такой власти, которой никогда не было в Украине. Ни одна Верховная рада Украины не имела внутри себя большинство одной политической силы, которая еще совпадала бы с президентом. Такой не было ни у «Партии регионов», ни после 2004 года, ничего не было.

И тут наступает угроза того, что Сергей Кургинян как-то называл в своей очень интересной книге «Слабость силы». Когда ты всё можешь, то у тебя возникает проблема стратегическая: ты иногда перестаешь понимать, что именно тебе надо делать.

Поэтому я желаю Украине и украинскому народу под руководством Зеленского курс на Евросоюз. Россия сделал всё, Кремль сделал всё политикой 14-го года, чтобы сформировать украинскую политическую нацию. Она на наших глазах буквально сформировалась. Ну, и очевидно, там есть три шага, которые если Украина сумеет пройти, то ситуация вообще будет совсем другая.

В частности, первый шаг — это восстановить, кажется же, мирными путями территориальную целостность с ДНР и ЛНР. То есть Минские соглашения, нормандский формат, какие угодно, но прямой диалог, прекращение угроз, что «военные преступники», «сепары», «будем карать» и так далее. Разоружение военных группировок, проведение нормальных выборов, гарантия гражданских прав и восстановление территориальной целостности при особых районах внутри Украины. Ну, это очевидно.

Второй момент — это вопрос Крыма. Если у них найдется мудрость и как бы решимость воспринять Крым так, как Япония воспринимает Северные территории, то есть как бы отказаться и не считать, что Крым, который они не могут вернуть никаким путем кроме военного, — а путь до этого военного пути, абстрактный, — является территорией Украины, то тогда наступает третий путь — это вступление в Евросоюз и в НАТО.

Я еще раз подчеркну, что Кремль своей политикой в отношении так называемого «Русского мира» и конфликта с Украиной сделал всё, чтобы Украина сейчас заплатила Крымом за вступление в Евросоюз и НАТО, Я думаю, что Зеленский — это будет тот политический лидер, который, безусловно, поведет Украину по этому пути.

Т.Фельгенгауэр― История с непризнанными республиками ДНР и ЛНР…

М.Шевченко― Это внутриукраинское дело. Кремль об этом постоянно говорит устами Путина. Теперь посмотрим, насколько Путин на самом деле согласен с тем, что это внутренне дело Украины.

Т.Фельгенгауэр― Вот это и есть вопрос, потому что одна история — говорить много раз об этом. Другая история — российское оружие, паспорта и прочее.

М.Шевченко― Есть только одно: для России неприемлемы любые варианты силового военного решения этого вопроса.

Т.Фельгенгауэр― Тогда мой следующий вопрос. Притом, что силовой сценарий неприемлем, возможно ли, Владимиру Зеленскому добиться чего-то реально прогрессивного в этом вопросе, имея лишь собственное доброе какое-то намерение?

М.Шевченко― Конечно, возможно.

Т.Фельгенгауэр― Потому что в одностороннем порядке без того, чтобы в Кремле сказали: «Ну да, наверное, давайте решим так»…

М.Шевченко― При всем моем негативном отношении к Ельцину, Борис Николаевич Ельцин нашел в свое время в себе силы сесть за стол визави Зелимхана Яндарбиева, который тогда исполнял обязанности президента Ичкерии. Это привело к прекращению смертоубийства, шедшего к тому времени уже почти два года на территории Чеченской республики и к Хасавюртовскому миру.

М.Шевченко: Борис Джонсон — враг Трампа, который оскорблял страшными словами. Это фигура для Трампа лично неприемлемая

Я считаю, что Зеленский должен встречаться с Пушилиным как с политиком, который доказал, начиная с 14-го года… я просто не помню, кто там ЛНР возглавляет… А Дениса Пушилина я неплохо знаю.

Т.Фельгенгауэр― Я сейчас поняла, что я тоже не помню.

М.Шевченко― Но это и несущественно, потому что главное — это, конечно, Донецк. Вот, пожалуйста, есть глава Донецкой народной республики. И прямые переговоры с ним, причем я не исключаю, что без участия Кремля, — это мне кажется, путь к миру, единственный путь к миру. Тут надо переступить через фобии, через комплексы, через нашептывание на ухо как бы сторонников войны.

Плюс к этому я считаю, что надо заканчивать все эти истории с миротворцами, с уголовными делами Российского Следственного комитета против граждан Украины. Так вот обоюдно просто. И налаживать авиационное сообщение, прекращать войну.

Т.Фельгенгауэр― То есть все-таки политическая воля должна быть и со стороны России тоже.

М.Шевченко― Со стороны России есть ошибочное высокомерное отношение ко всему этому. Дело в том, что в Кремле полагают, что они главные, большие. Ведь они искренне поверили в то, что украинцев не существует, что это какой-то failed state, что это какая-то случайная девиация историческая. Ведь они искренне в это верят.

Вот они там собираются за столами, думаю, пьют шампанское, заедая крабами камчатскими и искренне в это верят, говоря друг другу, посмеиваясь, что в украинском языке… как смешно: в Украине говорят, допустим, «вечор» или еще что-нибудь такое смешное. Ведь они вот так относятся к украинцам.

Я думаю, что украинцы должны показать этим людям, кто они такие на самом деле, что они на самом деле являются наследниками Богдана Хмельницкого, наследниками Нестора Махно, наследниками свободных сечевых казаков; что Казацкие могила под Львовом — это не просто непонятное место или там Берестечка, а что это места на самом деле украинской казацкой славы.

И то, что Зеленский недавно сказал про Крым, мне кажется, это очень правильно исторически. Тут в России тоже стали хихикать: «Ой, какой глупый Зеленский. Крымское ханство было отдельным государством». Но дело в том, оно на самом деле было отдельным государством и на самом деле Крымское ханство гарантировал Хмельницкому и его сыну независимость и участвовало как субъект истории в борьбе с Речью Посполитой, с Москвой и так далее. И крымский хан вполне был партнером той молодой Украины, которая тогда, в 17-м веке выходила на мировую арену. Поэтому, я думаю, что реальную-то историю мы знаем, в отличие от московских пропагандистов, которые пытаются всё у нас как бы начинать с Григория Потемкина и с его любовницы Екатерины Ангальт-Цербстской.

Т.Фельгенгауэр― По поводу иллюзий, которые сами создают себе в Кремле и их верят. Тут «Дождь» со ссылкой на свои источники сказал, что во всех этих событиях вокруг выборов в Мосгордуму в Кремле увидели — рискну перепутать, но там было что-то типа — «классическая оранжевая революция». Поэтому вот такая реакция.

М.Шевченко― Классическая «оранжевая революция» — это когда за спиной огромной массы людей, которые выходят на главную площадь, предположим, стоят какие-то богатые люди типа Порошенко или Жвания — был такой олигарх в Украине, я помню и так далее.

Я думаю, что в данном случае Кремль просто лукавит или эти политтехнологи, на которых вы ссылаетесь, они просто глупы. Потому что, естественно, это группа достойнейших людей, которые готовы сегодня идти в тюрьмы, которые испытывают давление со стороны Следственного комитета. Это, безусловно, люди, которые движимы собственными взглядами и собственными представлениями о том, какой должна быть прекрасная Россия будущего.

Т.Фельгенгауэр― Сейчас прервемся на мгновение. Это «Особое мнение» Максима Шевченко.

Т.Фельгенгауэр― Мы продолжаем у микрофона — Татьяна Фельгенгауэр. И в гостях у меня сегодня Максим Шевченко. Как бы вы охарактеризовали и чем вы объяснили реакцию властей, которую мы наблюдаем в последние сутки с ночными обысками, с арестами, с вызовами на допрос?

М.Шевченко― Я бы оценил всю эту ситуацию, так как власть неоднородна, там есть разные группы, двумя словами «хитроумный идиотизм». Потому что первое — это, конечно, идиотизм. Это просто желание запугать, забить, поставить на место, указать, что в России управляемая в плохом смысле демократия, то есть в том смысле, что демократия не может исходить из народа, демократия управляется кукловодами, что кукловоды решают, кого допускать на выборы, кого не допускать на выборы, кто победил на выборах, кто не победил на выборах. Даже если победил не тот, кого кукловоды имеют в виду, как это было с Ищенко в Приморье в прошлом году, то все равно будет объявлен победителем тот, кого они считают нужным. У кого подписи правильные, у кого подписи неправильные. Это, как говорится, просто первая реакция — дать дубинкой по башке, чтобы знали своё место и не совались.

Почему это делается? Я думаю, что здесь мотивы не только политические и не столько политические, сколько, как всегда бывает в любой криминальной банде — чисто экономические, рваческие. Дело в том, что 45 депутатов Мосгордумы — это люди, которые ничего не решают, (кроме некоторых — кроме Елены Шуваловой, еще пары человек, которые в основном представляют партию КПРФ), в основном это люди, которые зависят от власти, получают гранты.

Есть такое даже мнение среди политологов, что депутат Мосгордумы, который формально не получает даже зарплаты, но зарабатывает очень большие деньги, гораздо больше, чем депутат Государственной думы, потому что это просто внутренний лоббистский институт, задача которого просто голосовать по всем указам, приказам, пожеланиям, которые поступают из Московского правительства, из разных его институтов: от строительства или от дорожного транспорта, или от кладбищ, допустим, или что-то еще в этом роде. Говорят, доход московского депутата, лояльного власти, достигает двух с чем-то миллионов долларов в год. Я не знаю, это, возможно, слухи. Мы же обсуждаем просто политологов сегодня.

Поэтому, возможно, это просто борьба за кормушку. Потому что тут какие-то энтузиасты, которые хотят исправить жизнь москвичей, улучшить ее и так далее, на что они посягают? Те, кто уже купил себе эти места лояльностью, подлизыванием, может быть, деньгами…

Т.Фельгенгауэр― Ничего себе, у них инструменты влияния! Прямо аж целый СК снарядили.

М.Шевченко― Конечно. А что такое? Это и называется мафия. Мафия — это не просто спортсмены, которые ходят в трениках по улице. Мафия классическая — это закрытое криминальное пространство, которое сращено с политическими и силовыми институтами. Итальянский вариант. Вот есть такой чудесный сериал, я посмотрел первый сезон. Он очень хороший. «Мафия убивает только летом». — итальянский сериал. Глазами 10-летнего мальчика показывается жизнь в Сицилии, в Палермо 79-го года. Как раз самый пик борьбы с мафией, когда убивали следователей честных и так далее. А нечестные следователи вполне с мафией работали.

М.Шевченко: Гудкова, Яшина и Навального, конечно, прогрессивное человечество Собянину не простит

То есть это мой первый вариант — идиотизм. Теперь второй вариант — это как бы хитроумность. Она заключается в том, что Сергей Семенович Собянин на самом деле является достаточно либеральным, прогрессивным мэром. Пытался всегда себя показывать. Он и Навального на выборы допустил НРЗБ. Ну, было дело. Он как бы стал мэром первоначально в такой демократической борьбе, и тогда никто никого дубинками-то не лупил, мы помним прекрасно.

Т.Фельгенгауэр― И ничего с Москвой не случилось, кстати, оттого, что Алексей Навальный участвует в выборах.

М.Шевченко― Он бледнели, конечно, и я помню ту ночь прекрасно, когда они боялись звонить друг другу в ужасе, что сейчас будет второй тур. Второго тура не было, а Собянин стал нести в себе имидж прогрессивного, демократического мэра.

Т.Фельгенгауэр― Не донес.

М.Шевченко― Это позволяло ему заниматься крупным бизнесом, потому что, с точки зрения демократии, крупный бизнес — это и есть как бы то, что символизирует демократию и либеральное отношение. Деньги же являются мерилом вещей. И тут как раз в этот день, когда Сергей Семенович Собянин гулял с Натальей Дмитриевной Солженицыной и Владимиром Владимировичем Путиным по Солженицынскому центру в Москве. Где-то там светился сзади президента и вдовы Александра Исаевича Солженицына, который является символом неприятия давления на людей, тоталитаризма, избиения людей…

Т.Фельгенгауэр― А потом принимал награды от этого государства.

М.Шевченко― Нет, Солженицын не принял от Ельцина награду, вы заблуждаетесь.

Т.Фельгенгауэр― От Путина он принял награду.

М.Шевченко― Это я не помню. Но вот я знаю, что от Ельцина он отказался принимать награду.

Т.Фельгенгауэр― А от Путина принял.

М.Шевченко― Про Путина я не очень хорошо помню. Но у них очень хорошие отношения, потому что Путин, очевидно, финансирует вдову Солженицына и весь этот Солженицынский центр, я так полагаю. Я не знаю просто. И вот это, как говорится, «ты куда залез, Собянин» — ему сказали. И ему показали, что такое жить не по лжи и что такое, как говорится, маленький человек и большая система. От его имени в тот же день, когда он посещал Центр Солженицына, который является центром защиты прав человек ну, как бы абстрактно, должен был бы таким быть…

Т.Фельгенгауэр― Метафорически.

М.Шевченко― Хотя давно уже превратился в какой-то философско-абстрактный центр разговоров о так называемой «русской цивилизации» мифической. Так вот именно в этот день показали, что «ты, Собянин, и все твои чиновники — это просто держиморды, которые могут людей, кандидатов, — не снятых еще с выборов, между прочим, потому что судебные-то иски продолжаются, еще нет решения о снятии с выборов, о прекращении выборного процесса, пока они подает судебные иски, — обыскивать, задерживать.

Особенно наглым было, конечно, задержание Алексея Навального: в трусах и с букетом. Кремлевские Телеграм-каналы и придурки, которые их ведут, не устают изгаляться над Навальным, что он мол специально в трусах задержался. Ну, подонки, чего о них говорить, как говорится, совсем морально деградировавшие людишки.

Вот зачем это всё? Я считаю, что кто-то, возможно, в Кремле или где-то еще, возможно, на Марсе попросил силовиков сделать так, чтобы Сергей Семенович не выглядел у нас просвещенным демократом, либералом и сторонником солженицынских каких-то ценностей — противостояние Следственному комитету, беспределу власти.

Т.Фельгенгауэр― Минус один потенциальный политик будущего — минус Собянин.

М.Шевченко― Нет. Проблема в том, что российская власть, ее первые фигуры, они же определяются не внутренней конъюнктурой, не так называемыми рейтингами, на которые власти плевать. Если даже рейтинг Путина и всех остальных будет 0, это не значит, что они утратят власть и, посыпая голову пеплом, скажут: «Мы не оправдали доверия народа, мы от власти уходим». Нет, это приведет к увеличению числа сотрудников ФСБ, Росгвардии, МВД, катехон, как говорится, то есть священная такая структура, сохраняющая ценности византизма и, по-видимому славянства, еще что-нибудь такое будет обязательно придумано.

А вот внешняя конъюнктура, имидж перед старшим партнером — в США или Евросоюзе — имеет значение. Собянин, год назад которого казачки, получавшие у него в правительстве гранты, избивали тут студентов в центре Москвы, в знак протеста, после чего я вышел из СПЧ. Помню, тогда Михаил Александрович Федотов, которого я уважаю как человека, обещал всё это расследовать. Михаил Александрович, где ваше расследование? Вы не помните, случайно?

Т.Фельгенгауэр― Он занят кандидатами в депутаты сейчас.

М.Шевченко― Постоянно нарушаются права человека, поэтому расследовать совершенно оголтелые, вопиющие случаи у нас нету возможности, хотя мы и без Михаила Александровича знаем, кому подчинялись эти казачки и кто давал эти поручения.

Так вот тогда это был первый звоночек, что «Сергей Семенович, вы либералом-то можете и не оказаться, а держимордой-то запросто». А сейчас, я считаю, что второй звоночек пришел, и уже почти похороный звоночек, потому что Гудкова, Яшина и Навального, конечно, прогрессивно человечество Собянину не простит. Это же не Удальцов, которого можно прессовать и мучить, кидать в тюрьмы и, как говорится, за которого голоса, кроме «Эха Москвы», никто и не поднимет.

Т.Фельгенгауэр― Про Удальцова мы много говорили.

М.Шевченко― Нет, я говорю, кроме «Эха Москвы». Особо так кроме вас-то и никто. Никаких запросов в ПАСЕ не было. Разве что Меланшон или где-нибудь в Германии коммунисты голос подняли.

Т.Фельгенгауэр: 27―го числа в субботу кто-то придет, кто-то не придет на Тверскую. Что бы вы порекомендовали своим бывшим коллегам по СПЧ делать.

М.Шевченко: Власть показала вчерашними методами, что в субботу она планирует людей избивать дубинками

―

Прийти на Тверскую и присутствовать там как наблюдатели. Только так: на видном месте, держа в руках свои желтенькие картоночки, которые, конечно, не являются официальным документом, но хотя бы фиксируют причастность человека к так называемому Совету по правам человека.

Т.Фельгенгауэр― Я встретила вас в прошлый раз около Тверской-13, когда сначала был митинг в Новопушкинском сквере, и потом уже непосредственно у здания на Тверской-13. Какие у вас впечатления от людей, которые пришли? И как вы считаете, в субботу мы увидим тех же самых или их станет больше?

М.Шевченко― Я думаю, власть показала вчерашними методами, что в субботу она планирует людей избивать дубинками, арестовывать, задерживать и всячески применять садистские репрессивные разные методы, что власть будет жестоко, как цепной пес защищать свои доходные места, которые мы описали в первой части программы. Потому что это не политический процесс, это не политический вопрос. Мосгордума, большая ее часть за некоторым исключением никогда не влияет на политику Московского правительства, а, наоборот, всячески как бы затуманивает, прячет за таким флером как бы демократической процедуры, которой на самом деле не существует.

Поэтому я ко всем обращаюсь и призываю подумать, прежде чем туда идти. На мой взгляд, это может быть небезопасно для вас, потому что власть озверела и готова к жестким методам.

Т.Фельгенгауэр― Вы для себя уже приняли решение?

М.Шевченко― У меня просто давно запланирована командировка. Я не смогу там быть. А так я, естественно, пошел бы.

Т.Фельгенгауэр― Что зависит от количества людей, которые придут в субботу? Или уже ничего?

М.Шевченко― Я думаю, что ничего не зависит. Если даже там будет 5 человек, и их будут избивать, или там будет 50 тысяч человек, их будут все равно избивать. Я думаю, что это не имеет значения. Я думаю, что они приняли принципиальное решение не допускать.

Хотя единственным человеком, который может исправить ситуацию и навсегда войти в историю России остается Элла Александровна Памфилова. Своим решением она может отменить решение Мосгоризбиркома и допустить всех этих людей к избирательному процессу: и Дмитрия Гудкова, и Илью Яшина, и Любовь Соболь. Если Элла Александровна это сделает, она станет символом свободы, демократии и прогресса современной России. Но это ее личный выбор.

Т.Фельгенгауэр― Её ли это личный выбор?

М.Шевченко― Я знаю Эллу Александровну. Я знаю, что она способна на такой выбор. Она не совершенно зависимый человек, как это кажется. Она, естественно, опытный политик, который лавирует, но если уж ты занимаешь такое место, а не просто место какого-то чиновника, то в какой-то момент и момент истины может наступить. Я думаю, это тот самый момент истины.

Т.Фельгенгауэр― Мы вернемся через 5 минут. Это особое мнение Максима Шевченко.

НОВОСТИ

Т.Фельгенгауэр― Продолжается «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня — Максим Шевченко. Хотела вас спросить про ситуацию в Ингушетии. Сегодня правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенной ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Она как раз проходит по делу о митинге против границы с Чечней. Были массовые выступления в Ингушетии. Сменился, уже ушел Юнус-Бек Евкуров со своего поста, а дела-то никуда не делись. И вот они продолжаются, и людей преследуют. Всё, как бы конец истории?

М.Шевченко― Это лишний раз доказывает, что не Евкуров был инициатором этих преследований, на мой взгляд. А силовики, которые не прощают той ситуации, которая тогда сложилась в Магасе, когда Росгвардия была готова была с дубинками на готовую тоже к драке молодежь, а полицейские Ингушетии — честь им и хвала за это — встали тогда между Росгвардией и людьми. Там не только молодежь была, старики были тоже. И Росгвардия должна была отступить.

Но волк-людоед не любит отступать. Он потом мстит за это, по ночам воруя и как бы выхватывая людей из их домов. Так же и здесь происходит то же самое. Проигрывая публично под объективами телекамер, они потом обычно всегда реабилитируются в кабинетах следователей и в КПЗ, в СИЗО и так далее.

Т.Фельгенгауэр― А так ведь работают не с каждым регионом. Помните, как выезжали московские следователи из села после попытки поговорить с Геремеевым.

М.Шевченко― Может быть, они так и уезжали. Но на Кавказе, как говорится, закон не писан никому. Здесь вот арестовали Алексея Навального на 30 суток, и мы все сочувствуем Алексею. А там старики — и Ужахов, и Барахоев и молодежь сидят во Владикавказе, в Нальчике. Сейчас вот Зарифу, по-моему, в Нальчик привезли, в СИЗО кинули.

Десятки, сотни людей, может быть, даже больше — тысячи людей по всей стране мусульман сидят, после пыток многие из них сидят после вынужденных признательных показаний, от которых они потом отказывались на суде, на что судьи плевали, как правило. Сидят по тюрьмам, по СИЗО, и ничего так, правозащитное наше движение, кроме «Мемориала», Хельсинской группы, светлой памяти Людмилы Михайловны Алексеевой, Светланы Ганнушкиной, особо так не обращают на них внимания.

Т.Фельгенгауэр― Почему их продолжают преследовать?

М.Шевченко― На них очень легко зарабатывать звездочки на погоны, и на них очень легко делать карьеру.

Т.Фельгенгауэр― То есть это как «Дело нового величия».

М.Шевченко― В Москве, как говорится, ты арестовал, допустим, Гудкова, допросил — и вокруг тебя сразу крутится целая толпа журналистов, такой рой: российские, иностранные журналисты. Сто раз задумается любой следователь, захочет ли он влезать в эту историю, он как бы становится известен.

А там кого… вот вы знаете имена тех, кто пытал, допустим, узников «нальчикского процесса»? Я, например, знаю имена, и они публиковались там в медиа. Вот Орхан очень хорошо знал детали этого дела. А таких процессов ведь очень много.

Ну, это был, конечно, исключительный процесс, когда 58 человек сидели на скамье. И один генерал мне тогда сказал: «Я знаю, что многие невиновны, но не отпускать же их, Максим Леонардович». Так, как говорится, легко, там же люди бесправны абсолютно. Показываешь на какого-нибудь человека пальцем, говоришь: «Это ваххабит». И всё, и все сразу замолкают, отходят в сторону.

Т.Фельгенгауэр― Почему федеральный центр это устраивает?

М.Шевченко― Еще раз говорю: где-то же надо зарабатывать звездочки, перемещаться из кабинета объемом в 3 метра, объемом в 7 метров. Это же движет их.

Т.Фельгенгауэр― Я про политику. Это же рано или поздно спровоцирует местных…

М.Шевченко― Ничего не спровоцирует. Они убьют любого, кто спровоцируется. Там уже целые поколения легли в землю и прошли, как говорится, всё. Вот Абдулмумин Гаджиев — это же полный произвол — то, что с ним делают. Человек, не имеющий никакого отношения ни к терроризму, ни к экстремизму. Журналист дагестанской газеты «Черновик», наш товарищ. Здесь, в эфире «Эха Москвы» был Магди Камалов и Маирбек, главный редактор — и что? Где в Москве, допустим, митинги в поддержку?

А я знаю, что в Махачкале готовится, допустим, митинг. Я, к сожалению, на него тоже не смогу попасть. Если бы по всем городам прошли митинги в поддержку Абдулмумина Гаджиева, тогда, глядишь, они бы сначала собрали совещание — что делать. Наверняка это Аль-Каида (*), ЦРУ, «пятая колонна», нет, это «оранжевая революция»… нет, это не «оранжевая» — «зеленая революция», пантюркизм…

М.Шевченко: Митинг в субботу может быть небезопасным для вас, власть озверела и готова к жестким методам

Ну, а потом, глядишь, и нашелся бы какой-нибудь человек из другой службы или из другого управления той же самой службы, который захотел бы себе создать какое-нибудь реноме и, допустим, сказал бы: «Вы знаете, я думаю, что этот человек невиновен в том, в чем его обвиняют».

Т.Фельгенгауэр― Так все-таки влиять на этих людей можно? Желание получить новые погоны…

М.Шевченко― Внутренняя система сложная. Разные службы: 1-я, 2-я… 5-я… 15-я служба. Они друг с другом состязаются. Мы, журналисты, которые работали на Кавказе, это всё видели, понимаете. По интонациям, по манере общаться можно различать.

Я ничего не имеют против, пожалуйста. Люди сами выбирают свою судьбу и сами выбирают свою работу. Но хотелось бы, чтобы хоть какая-то буква закона соблюдалась Она же вообще там не соблюдается. Только практическая целесообразность, только карьерная целесообразность. Хотя знал я и в годы борьбы с реальным разгулом терроризма людей, которые, я бы сказал, порядочные офицеры, которые избегали противозаконных или каких-то пыточных методов. Но, кстати, их и нету, как правило, в структуре. Они там долго и не засиживаются.

Т.Фельгенгауэр― Политическое руководство почему это устраивает? Политическому руководству погоны не нужны.

М.Шевченко― Политическому руководству важно сохранять только собственную власть. А власть политического руководства зависит от признания извне полезности этого политического руководства в мировом распределении сил, возможности и мест и от стабильности внутри.

Стабильность внутри определяется тремя факторами: силовым, то есть всё, что там поднимает голову, по этой голове должно сразу получать, и эта голова должна быть отсечена; контролем за финансовыми институтами, то есть настолько такая банковская ставка кредитная, которая выкачивала, изымала из зарабатывающего населения все деньги, чтобы зарабатывающее население не позволяло бы себе даже выдохнуть и только думало, как оплатить кредиты. Ну, для того, что жить не то чтобы роскошно, но хотя бы может быть нормально.

И третье — это медийная машина, большие телевизионные каналы, информационные ресурсы. И сейчас они еще на интернет, так как интернет не под их контролем, то значит, они придумали этот вот рунет. Рунет — это понятно, чем кончится. Уже первые ласточки побежали, полетели, точнее. Уже пошла в Телеграм-каналах всё тех же шестерок кремлевских информация: «А вот Google такой мерзкий дает же ссылку по запросу на запрещенные сайты, не подчиняется Роскомнадзору». А это к чему может привести, Таня? К тому, что Google возьмут, да запретят в России. А с этим и YouTube.

Т.Фельгенгауэр― Ну, нет…

М.Шевченко― А чего «ну нет»? А в Китае можно?

Т.Фельгенгауэр― Да не получится как в Китае?

М.Шевченко― Почему не получится. А что помешает?

Т.Фельгенгауэр― Уже нет.

М.Шевченко― А что будет, если они сделают?

Т.Фельгенгауэр― Ну, как технически?

М.Шевченко― А что, будет парализована страна, что ли? Да ничего не будет, я вас уверяю. Вам даже негде будет высказаться на эту тему, потому что сразу вслед за блокировкой Google, исчезнет YouTube, который связан с Google , исчезнут другие сервисы сетевые, которые связаны с этим. Facebook уже пытались оштрафовать за разные провинности.

Т.Фельгенгауэр― Но их там на какие-то копеечки оштрафовали. В том-то и дело, что они не могут ничего сделать серьезного.

М.Шевченко― Будете вы, Таня, пользоваться картой «Мир»…

Т.Фельгенгауэр― Ее не принимают нигде.

М.Шевченко― А зачем вам надо, чтобы принимали? Так, как говорится, всё и будет. Поэтому, я думаю, что к этому… Итак, три фактора: силовой фактор, финансовый и информационный — это вот основа этого господства. При чем тут права человека, законы какие-то? Это не имеет никакого значения, так как они играют в геополитику большую, они же решают большие вопросы: Африка, Латинская Америка, Китай. У них же наполеоновский масштаб. Они же лекции о геополитике в Ясенево или где там еще слушали всегда…

Т.Фельгенгауэр― Если бы они ориентировались только на геополитику, разве следили бы они так пристально за выборами любого уровня?

М.Шевченко― Да не следят они пристально. Они отдали это на откуп тем, кто внизу. И эти выборы, заметьте, подчинены одной логике: недопущение… В прошлом году была девиация: Владимирской области, в Хабаровском крае, в Хакассии и в Приморье.

Т.Фельгенгауэр― Была потрясающая девиация.

М.Шевченко― Они больше решили этого не допускать. Система не должна давать сбоев. Да, в вас будут плеваться, да, вас будут ругать, да, Путин же вам сказал, помню, выступал: «Про нас будут лгать». Какая разница? До тех пор, пока Трамп будет тебе говорить: «Владимир, ты хороший, только прошу тебя, не вмешивайся в наши выборы», а Путин будет сидеть и как бы так криво улыбаться, потому что же это унижение публичное было на самом деле, — пока это похлопывание по плечу будет со стороны того, кто является хозяином мира, одним из хозяев…

Т.Фельгенгауэр― Сейчас придет Борис Джонсон и всё изменится.

М.Шевченко― Нет, Борис Джонсон — это, как говорится, другой полюс. Борис Джонсон — это полюс союза либералов и традиционалистов таких, классических. Это британский премьер, это, конечно, враг Трампа, который оскорблял Трампа страшными словами. Это фигура для Трампа лично неприемлемая.

И поэтому именно Борис Джонсон — это для Кремля, конечно, серьезная проблема. Потому что если есть в мире биполярный мир, то это сегодня мир между Вашингтоном и Лондоном, естественно. К какому из полюсов примкнуть? Китай? Но китайцы сидят и говорят: «Решайте сами свои проблемы. Мы, в принципе, 5G, Huawei и так далее. Но в остальном мы за мир.

Т.Фельгенгауэр― И Россия, которая настаивает на том, что она сверхдержава и будет…

М.Шевченко― Нет никакой России. Есть только группа людей, которые пытаются удержать и институциализировать свою власть, которые хотят, чтобы их признали как младших, во все-таки партнеров. И это смысл всего, что тут происходит последние 25 лет.

И они готовы на что угодно: посадить на трон эту бывшую княгиню, которая по Крыму ездила в 13-м году; сталь ультралибералами, даже пол готовы поменять некоторые из них, лишь бы это случилось. Но это никому не надо. Лучше оставлять Россию в виде черной дыры.

М.Шевченко: Единственным человеком, который может исправить ситуацию и войти в историю России остается Элла Памфилова

Это же логика такова: обещать, но не давать, намекать, но не признавать. Пусть здесь постоянно будет желание как бы войти в обойму, угодить. Это Запад устраивает абсолютно, потому что оба полюса не готовы давать какие-либо гарантии этим людям. Зачем? Слабым в этом глобальном криминальном мире, каким является международная политика, никаких гарантий никто не дает. Слабым говорят: «Сам покажи, на что ты способен».

Т.Фельгенгауэр― Вот они на нас и оттягиваются.

М.Шевченко― Мы — это комары, которые мешают им делать великие дела. От нас просто отхлопываются, Таня, поверьте.

Т.Фельгенгауэр― Спасибо большое! Максим Шевченко, главный герой программы «Особое мнение». Эфир вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания!

(*)― группировка (организация) запрещена на территории РФ