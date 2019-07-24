М.Курников― Здравствуйте, у микрофона Максим Курников и вместе со мной кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин.

В.Кумин― Здравствуйте.

М.Курников― Ну, с этой Мосгордумой ситуация месяц назад, когда вы были у нас и сейчас – изменилась?

В.Кумин― Изменилась. Кардинально. Кардинально изменилась. Но думаю, что все стороны конфликта готовились к этому, что ситуация поменяется и взорвется. И все предполагали, что так и будет. Уверен, что оппозииция понимала, что будут происки, провокации и нерегистрирования, а власть понимала, что оппозиция не наберет нужных и необходимых голосов для того, чтобы быть зарегистрированными.

М.Курников― То есть, в этом смысле вы верите Мосгоризбиркому, что скорее всего, положенного количества подписей не собрано?

В.Кумин― Я верю в то, что рекорд мира по прыжкам в высоту, если мне не изменяет память, 2 метра 46 сантиметров. А планка была в этот раз установлена, образно говоря, на уровне трех метров. Поэтому преодолеть такую планку могли только те, кто так или иначе о чем-то говорили с властью. А все остальное это очень сложно.

М.Курников― Но есть же независимые кандидаты, не идущие ни от какой партии, которые, как нам говорит Мосгоризбирком, собрали эти подписи.

В.Кумин― Если мы рассуждаем о «Коммунистах России», — конечно, собрали.

М.Курников― И только?

В.Кумин― Их приехало 32 человека, наверное, их на автобусах подвезли, — не знаю. Этих людей, кроме 2-3 людей, которые раньше были исключены из КПРФ, собственно, никто не знал. А многие имеют такие же по случайности фамилии, как и кандидаты от КПРФ – они, конечно, набрали подписи. Это еще раз подтверждает мысль, что подписи могли собрать только те, кто так или иначе о чем-то говорил с властью. Например, пользовался административным ресурсом или был назначен властью, как «Коммунисты России».

То есть, это заранее известная игра, в которую все играли, видимо, с открытыми глазами, — насколько я понимаю.

М.Курников― Вы говорите, что оппозиция понимала, что противодействие ей будет. А власть тоже понимала, что ситуация будет раскалена до такого состояния, как сейчас?

В.Кумин― Думаю, что да, к этому готовились обе стороны. Потому что все понимали, что обязательно будет противостояние. Это противостояние было заложено в законодательстве заранее, оно прогнозировалось и всем было ясно, что именно так и произойдет.

Но то, что оппозиция, таким образом, выразит свое мнение и наберет такое количество сторонников – значительное для летней Москвы, когда в основном все в отпусках или на дачах – это был определенный элемент неожиданности. И надо сказать, что здесь либеральная оппозиция проявила себя, с точки зрения мобилизационной, очень хорошо.

М.Курников― Интересно, что вы маркируете тех, кто выходил на площадь, либеральной оппозицией. Я видел там много красных флагов.

В.Кумин― Знаете, красные флаги это хорошо, это правильно. И, собственно говор, здесь без различия флагов люди были ошарашены ситуацией именно такого подхода власти.

Я понимаю, что всем трудно собрать, но когда собирает подписи человек, условно говоря, потративший на это 1100 рублей, никому неизвестной, абсолютно понятно, что это липа. При этом его регистрируют. Вот с этим люди нормальные не могут смириться, вне зависимости от флагов или политических предпочтений, или названия «либерал» или «коммунист» — все против этого.

И конечно, против этого должен быть любой абсолютно здравомыслящий человек, что мы и увидели на митинге. Поэтому здесь возмущение общее, власть допустила. Я считаю, ошибки в виде регистрации заранее понятно непроходных кандидатов. Был в переизбытке использован административный ресурс.

Но власть не собирается играть в поддавки с оппозицией, и все это должны понимать — те, кто является настоящей оппозицией. КПРФ, например, это прекрасно понимает. Мы что, не понимали, что будут снимать наших кандидатов, как, например, Абушаева, который просто-напросто одно слово там не указал. Это совершенно наглая выходка со стороны избирательной комиссии округа №3.

Так же мы понимали, что с этими подписями будет беда, и что оппозиция не сможет их собрать – повторяю, — из-за специально установленной непроходной планки. Проблема в законе, который был, это так называемый закон о фильтрах – они были приняты примерно в одно и то же время, это 2012-2013 гг., так называемая политическая реформа против фактически «Болотной площади» — против тех, кто тогда выступал. А там, кстати, были и коммунисты, и Андрей Клычков выступал на этих митингах.

То есть, власть предприняла шаги, заранее ограничивающие возможности оппозиции. Фактически поставив оппозицию в кабальные условия изначально. И все это прекрасно понимали. Результат мы сейчас видим.

Думаю, мой прогноз, что власть не отступит, потому что у них есть основания, предусмотренные законом, а оппозиция этой ситуацией воспользуется в своих целях, собственно говоря, и коммунисты намерены эту ситуацию использовать по максимуму. Мы будем до конца против снятия Тимура Абушаева, мы будем категорически против действий в отношении «Коммунистов России», так называемых беспартийных, или так называемых самовыдвиженцев. Мы будем категорически против того, что власти устраивают сейчас.

Но мы понимаем, что все это прогнозируемо. Либеральная оппозиция тоже набрала свои очки: посмотрите, как поднялась узнаваемость, условно говоря, Жданова, которого вообще никто не знал, или Любовь Соболь, которую знали единицы. Да, был известный Яшин, Янкаускас, но это совершенно новые люди. Они набрали на этом политические очки, и я думаю, что в этом и была основная цель. Все прекрасно понимали, что эту планку не преодолеть.

М.Курников― Но вы, хоть и идете от КПРФ, не член партии КПРФ?

В.Кумин― Не член партии.

М.Курников― Вы можете высказать свою личную позицию и позицию партии, если она вам известна, по поводу прошедших протестных акций? Члены КПРФ туда ходили? Вы туда ходили? Как вы к этому относитесь?

В.Кумин― Горком КПРФ первым после митинга 14 числа, на котором, кстати, был первый секретарь горкома Рашкин и секретарь горкома по организационной работе. Тарасов, кандидат в депутаты. И еще многие коммунисты, тот же Абушаев. Фракция КПРФ в Мосгордуме и горком КПОРФ выступили сразу с заявлением. Это заявление было широко растиражировано в СМИ.

В.Кумин: Либеральная оппозиция тоже набрала свои очки: посмотрите, как поднялась узнаваемость

Мы сказали о том, что мы считаем, что виной всему барьер, искусственно поставленный властью, – непроходной барьер. Мы призвали и топим за то, чтобы эти законы были отменены, так же, как и все барьеры — губернаторских выборов, президентских выборов и выборов в Мосгордуму, жертвами которых пали кандидаты, которые искренне хотели и даже имели возможность и старались это сделать.

И мы также обратились к тем, кто не прошел, кто сегодня не смог преодолеть эту планку, фракция КПРФ предложила работу в следующей Мосгордуме, в рамках координационного совета, который мы при нашей фракции обязательно организуем. Мы туда пригласим всех, кто так или иначе не попал в думу. И это будет правильное действие, потому что через нас мы можем координировать позицию, и мы обязуемся ее высказывать и доводить с трибуны Мосгордумы. Мы совершенно открыто это сказали.

Потом уже подхватил идею Ходорковский, но он опять по-своему ее подхватил: он предлагает координационный совет так называемой «теневой Мосгордумы», «подпольной Мосгордумы». Думаю, он классики читал много, и в Швейцарии находится сейчас, и это очень хорошо, что оттуда идет такое стремление. Но думаю, что конечно, подпольная Мосгордума это все-таки экзотика в наше время. Если есть возможность открыто, через нас высказывать позицию, зачем нам подпольная Мосгордума? Она мертва изначально.

Поэтому здесь картина такая: мы, — хочу подчеркнуть, — выступаем против всех барьеров. Мы считаем невозможным политику, которая была сделана сейчас, заранее поставившая оппозицию в кабальные условия — провели тех, с кем так или иначе удалось договориться, или просто своих власть провела. И мы считаем, что мы можем предложить всем оппозиционерам работать через нас.

Что касается митинга, то у нас из 45 кандидатов там было семь человек, на митинге. А Владислав Жуковский, наш кандидат, выступил на митинге, получил слово и выступил. Мы считаем, горком считает, что это ошибка в целом. Горком считает, что присутствие на митинге, организованном «Либерторианской партией», является ошибкой. И мы рекомендовали своим кандидатам не ходить на митинг.

Однако у нас есть плюрализм мнений в партии, мы никого за рукав не держим, и в отличие от других партий, мы окриками не разговариваем с кандидатами, уважаем право кандидатов присутствовать на митинге. Но мы считаем, и ряд наших кандидатов, депутатов выступили с этой позицией, иона очень последовательна — что призывы, которые звучали со стороны либеральной оппозиции с нами работать, они должны подкрепляться делами. Это должно быть не на словах, а на деле.

А когда, например, депутат Шувалова не получает слова на оппозиционном митинге, это еще один сигнал, что оппозиция, мягко говоря, еще не сформулировала свою позицию, — либеральная оппозиция. И скорее можно заподозрить, что идет двойное дно.

В.Кумин: Власть не собирается играть в поддавки с оппозицией, и все это должны понимать

М.Курников― Вы все время обозначаете, что это либеральная оппозиция. Вы не считаете, что этот митинг был сборный на самом деле?

В.Кумин― Не считаю, Потому что я считаю, что когда одна партия, малоизвестная, узурпирует права на выступления и на дачу слова по своему усмотрению, это нельзя назвать сборным митингом. На «Болотной» никому не отказывали. А здесь было еще одно проявление того, что карты-то крапленые тоже, как и у власти.

М.Курников― Делаем небольшую паузу, потом продолжим.

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М.Курников― Продолжаем говорить с кандидатом в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадимом Куминым. Вы говорите о том, что оппозиция играет краплеными картами. В чем это проявляется, кроме того, что кому-то из ваших людей не дали слова на митинге?

В.Кумин― Не наших людей. Здесь мы говорим о действующем депутате Шуваловой, которая известна на всю Москву именно поддержкой оппозиционных инициатив. Она часто являлась голосом московской оппозиции и образом московской оппозиции, много его кадров в ЮТьюбе, как и каким образом она себя ведет в Мосгордуме.

Я говорю о том, что там происходят непонятные политические вещи для широкой массы людей. Но мне, как человеку, участвующему в политике, они понятны. То есть, оппозиция либеральная работает сейчас на узнаваемость.

М.Курников― Вы не поддерживаете митинг, который был 14-шл?

В.Кумин― Я уважаю возможности и права людей высказать свое мнение, когда зарубили их кандидатов. Я против такого похода к организации митингов. У меня претензии не к людям, которые туда пришли, а к организаторам митинга.

М.Курников― Что вы думаете по поводу призыва прийти к московской мэрии в эту субботу?

В.Кумин― думаю, что люди придут. И как бы мы с вами к этому ни относились, придут. Причина та же: они не находят в избирательном бюллетене своего кандидата. Люди протестуют против действий, которые навязали власти с точки зрения законодательства.

Посмотрите – вчера три часа было разбирательство в избиркоме, и чем оно кончилось? Элла Памфилова подняла руки и сказала: это закон, я ничего не могу сделать, давайте бороться против закона. Это то, о чем говорят коммунисты. И люди, которые придут туда, они будут противостоять этому закону. Они не за Жданова придут или за Соболь, или за Абушаева. Они придут против того, что им не дают права высказаться, что они фактически зажаты в угол – вот против чего туда придут люди.

М.Курников― Вы туда пойдете?

В.Кумин― Я не пойду.

М.Курников― Почему?

В.Кумин― Потому что считаю, что КПРФ как сильная оппозиция имеет больше гораздо возможностей, чем просто участие в митинге. Свою позицию мы выразили 14 числа, сразу после решений известных избиркомов. На этом деле, я считаю, что с митингами надо закончить, потому что дальше они не приведут ник каким результатам.

Позиции сторон предельно ясны. Мы займёмся другим. Мы должны, — помните, говорил классик: «пойдем путем другим» — мы должны с вами задуматься о том, а что, собственно говоря, люди вкладывают, против чего они протестуют? Против того, что не допускают их кандидатов – раз, и самое главное против такой Мосгордумы. Мосгордумы, которая молчит и кивает, которая занимается только тем, что поддакивает власти.

Я приведу пример: за 25 лет существования Мосгордумы она не удосужилась принять закон о Московской городской думе. То есть, у Мосгордумы нет законом прописанных никаких полномочий. Мы по этому поводу провели целое исследование.

М.Курников― Вы были депутатом Мосгордумы?

В.Кумин: Мы считаем, что виной всему барьер, искусственно поставленный властью, – непроходной барьер

В.Кумин― Был. И скажу, что она изменилась тех пор, когда я был, а это был 2009-2011 год, это была еще лужковская, переходная дума, потому что в 2010 г. назначили Сергея Собянина. Так вот эта Мосгордума 5-го созыва была значительно мощнее и влиятельнее, чем Мосгордума 5-го созыва.

М.Курников― Чем мерить мощь и влияние любого регионального парламента?

В.Кумин― Возможностями. Влияет парламент на исполнительную власть, или нет. У нас проблемы и с федеральным законом на эту тему, с федеральным парламентом – я там тоже работал с 2011 по 2016 гг. Я могу сравнивать. И скажу, что федеральный парламент имеет гораздо больше полномочий в отношении федеральной власти, исполнительной, чем Мосгордума в отношении исполнительной московской власти. Это две большие разницы, как говорят в Одессе, это совершенно другая ситуация.

И то, вы знаете, что сейчас Володин провозглашает то, что права парламента нужно увеличить. Он, собственно говоря, сам их забивал, будучи первым замом руководителя администрации президента, а сейчас, будучи руководителем Госдумы говорит, что надо расширить полномочия. Мы всячески поддерживаем это. И Зюганов уже выступил, сказав, что мы поддерживаем усиление полномочий парламента — всемерно поддерживаем. И будем это продвигать.

То же самое мы говорим про Мосгордуму. А здесь вообще беда: здесь демонтированы и контрольные полномочия за последние шесть лет, и политические полномочия.

М.Курников― Но это происходит не только в Мосгордуме, а и во всех регионах?

В.Кумин― Нет, тенденция другая — везде укрепляются парламенты. И что примечательно, «Единая Россия», когда проигрывает выборы, она тут же укрепляет полномочия парламента всеми силами, потому что там они, например, еще сохраняют большинство.

М.Курников― То есть, если губернатор. Условно, коммунист или ЛДПР…

В.Кумин― То сразу стараются усилить полномочия. Например, так во Владимирской области или в Хабаровском крае: немедленно ввели согласование заместителей, ключевых министров, парламентское расследование, возможность контролировать бюджет, заслушивать и выражать недоверие губернатору, — то есть, мгновенно появляются широкие полномочия, — так, как и должен работать парламент.

А когда «Единая Россия» победила где-то, то тогда полномочия парламента минимальные, всем заправляет исполнительная власть и это считается нормой.

Так вот мы считаем, что это не норма. Мы с этим делом должны бороться. И по моей инициативе фракция КПРФ в нынешнем составе, вместе с нашими юристами, разработала закон о Мосгордуме – с новыми полномочиями Мосгордумы, который мы обязательно внесем в одно из первых заседаний в Мосгордуме нового, седьмого созыва.

М.Курников― А здесь точно «Единая Россия» не победит на выборах?

В.Кумин― Не победит за отсутствием таковой. Но вы увидите, что если мы с вами не будем этому противостоять, москвичи, значит, будет опять собрано опять молчаливое парламентское большинство из так называемых самовыдвиженцев, которые аккуратненько огородами сейчас проходят в Мосгордуму. Под противостояние исполнительной власти и оппозиции эти кандидаты рассредоточились и аккуратненько проходят в Мосгордуму.

Вот это не надо допускать. Здесь нужно сразу ставить метку, что извините, пожалуйста, вот этот самовыдвиженец это своеобразный самовыдвиженец. И мы все это с вами понимаем – фамилии-то на слуху, они все известны. Поэтому от нас зависит, каким образом и как будет существовать Мосгордума 7 созыва.

Наша задача, чтобы она была кардинально другой. Бюджет Москвы — 2,5 триллиона, больше 2,5 триллионов. Это больше, чем бюджет Лондона, Парижа, Берлина, Лиссабона, Брюсселя и всех европейских столиц.

М.Курников― Он больше по цифре или на душу населения?

В.Кумин― При такой же численности. В Москве официально 10,8 миллионов живет, а в Лондоне 10,6.

М.Курников― Но мы понимаем, что реально не 10,8, а гораздо больше.

В.Кумин: Считаю, что с митингами надо закончить, потому что дальше они не приведут ни к каким результатам

В.Кумин― Ну да, но и в Лондоне, наверное, больше — так везде. Мегаполисы одни и те же, примерно одинаковые города — Париж, Лондон, чуть меньше Берлин, Москва, меньше Брюссель. Но от этого ситуация не меняется. Москва самый богатый город из европейских столиц. Проигрываем только бюджету Нью-Йорка.

При нулевых полномочиях Мосгордумы — самый богатый город при далеко не самым богатым населением, — вот, что происходит.

М.Курников― Возвращаясь к теме митингов – не понимаю немного вашу позицию – вы не поддерживаете выход на несанкционированный митинг, или как?

В.Кумин― Мы поддерживаем право народа на протест людей. И ряд наших радикальных депутатов, те, которые приверженцы скорее уличных методов борьбы, они с большим удовольствием участвуют в этих митингах.

М.Курников― Вы их осуждаете?

В.Кумин― Не осуждаю. Позиция КПРФ крайне последовательна: в целом КПРФ за возможность навязывать точку зрения власти парламентскими методами. Это в целом позиция КПРФ. Мы присутствуем – было бы странно, если бы это было не так – мы старейшая и мощнейшая политическая сила в России.

М.Курников― Не кажется ли вам, что у вас все меньше инструментов навязывать политическое давление парламентскими методами?

В.Кумин― Вы знаете, что мы сочетаем парламентские и непарламентские методы. Когда, например, мы проводили митинг против преследования Грудинина 13-го июля этого года, там тоже было порядка 10-11 тысяч человек. Но это было не освещено в должной степени либеральными СМИ. Мы выражаем свою позицию, когда мы не видим парламентских возможностей, мы идем на непарламентские методы, методы уличного протеста, методы демонстраций и методы митингов. Это один из методов в нашем арсенале.

Но мы были бы невлиятельной политической силой, если бы мы ограничивались только уличными акциями. Мы наоборот, считаем, что у нас есть возможности навязать свою точку зрения в парламенте. Мы намерены сформировать мощную фракцию. Меня коллеги выдвинули – в случае нашей победы на этих выборах и в случае того, что мы достойно выступим – меня официально коллеги выдвинули на должность будущего спикера Мосгордумы.

М.Курников― Вам не кажется, что в такой ситуации – сегодня задержали Навального, в том числе, за призывы выходить на акции протеста — это тот случай, когда стоит, может быть, некоторые политические предпочтения на какое-то время убрать подальше для того, чтобы объединиться и д заставить власть допустить всех, кто хочет участвовать в выборах? Или вам это невыгодно?

В.Кумин― Нам это выгодно. Но тут дело не в выгодно или не выгодно. Дело в том, что такая позиция властей: «ты стой, а ты проходи» — она в принципе неприемлема.

М.Курников― То есть, вы понимаете, что завтра вы можете оказаться на этом месте?

В.Кумин― Конечно. Мы пользуемся очень эфемерной штукой под названием парламентская льгота. Сегодня есть парламентская льгота, и мы освобождены от сбора подписей, и поэтому нас так просто не снять, хотя власть показывает, что Абушаева – пожалуйста, и сняли, и в тюрьму посадили, и сидел он там вместе с ребятами после 14-го в тюрьме, и еще четверо наших там сидело – так же, как и все остальные.

То есть, здесь мы не уходим никуда в сторону. Мы просто говорим о том, что протест бессмысленный и беспощадный не нужен, что хотим добиться? Все уже понятно. Нужно теперь объединить усилия и выиграть выборы. А потом объединиться вокруг тех, кто прошел Сегодня это мы, завтра другие. Но вот это и есть возможность объединения. Мы откровенно и искренне предложили. Но пока мы слышим с другой стороны только разговоры.

В.Кумин: Власть предприняла шаги, заранее ограничивающие возможности оппозиции

М.Курников― То есть, вы ждите, что стратегия «умного голосования», которую провозгласили сторонники Навального, будет реализована на этих выборах в виде поддержки кандидатов от коммунистов?

В.Кумин― Мы считаем, что стратегия «умного голосования» должна быть внепартийная. Мы говорим о том, что нужно поддерживать депутатов, которые максимум сделают для своих избирателей. И конечно, здесь возможности КПРФ самые широкие. Мы не просим никого, не клянчим никакой поддержки «умным голосованием», или «не умным» — голосовать все равно будут избиратели. А что по этому поводу думает Навальный, наверное, это важно для части избирателей, но далеко не для всей части избирателей. «Умное голосование» будет в том, что люди должны выбрать полезнейшего для них кандидата. И конечно, возможности КПРФ для них сегодня гораздо шире, чем у всех остальных.

М.Курников― Мы ненадолго прервемся, и потом продолжим.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем программу. В студии — Вадим Кумин, кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Хочу вас спросить – если сейчас происходит такая регистрация кандидатов, вы верите в то, что будет справедливый подсчет голосов?

В.Кумин― Думаю, что 45 кандидатов в депутаты смогут обеспечить присутствие на своих участках наблюдателей. У каждого депутата примерно 80 участков. Собрать 80 человек можно депутату, который претендует на поддержку людей.

М.Курников― Но на самом деле не 80.

В.Кумин― Тем не менее, 80 человек с правом решающего голоса вполне собрать можно. Если у кого хватит возможностей, то тогда и с совещательным голосом еще 80. Если у кого еще хватит на наблюдателей — еще 80. Здесь уже исходя из возможностей. Но 80 человек обеспечить каждый обязан, кто всерьез претендует на победу в Мосгордуме.

Поэтому в этом случае фальсифицировать выборы будет довольно сложно. Все-таки Москва сейчас не тот город и не в том состоянии, чтобы нагло фальсифицировать выборы. Это дело прошедших лет, дела минувших дней.

М.Курников― Вы доверяете электронному голосованию?

В.Кумин― Я боюсь, что мы не готовы еще к электронному голосованию. Именно этот эксперимент, собственно говоря, он и покажет, что происходит. Мне кажется, что в целом общество сейчас не готово на уровне действий власти, которые мы видим, готовности власти где-то что-то подкрутить, а где-то на что-то повлиять, мне кажется, что электронное голосование довольно непрозрачная штука еще пока. Мы не поддержали этот закон, когда его вносили в Мосгордуму. И в Госдуме фракция КПРФ выступила против этого закона.

М.Курников― Но какого-то страха у вас нет, что на этих выборах это может стать решающим фактором?

В.Кумин― Это пока всего три комиссии, тир округа. Посмотрим. Например, интересная ситуация – в одном округе идет Владислав жуковский, кандидат, который выступал на митинге, и против него ректор одного из институтов. Нам представляется, что шансы Жуковского выше. Посмотрим, что даст электронное голосование.

М.Курников― Все-таки не только электронное там будет, напомню. Еще вопрос — вы наверняка согласитесь, что выборы в Мосгордуму стали уже федеральной повесткой, а не региональной. Полиция выступает с заявлениями, что будет пресекать акцию в субботу, потому что считает ее незаконной. Вам кажется, что началось закручивание гаек, или нет?

В.Кумин― Я вернусь к началу. Мне кажется, что все всё прекрасно осознавали – и власть, и оппозиция, и мы, которые понимали, что будет борьба против нас. Все всё прекрасно понимали.

И в данном случае будем считать, что временно все разошлись по своим, что называется: власть отсекла непроходимым барьером тех, кого хотела отсечь, оппозиция сработала на узнаваемость, либеральная – те, кому не дали возможности голосовать, и получила массу сторонников такими действиями властей. КПРФ, как партия, которая аккумулирует в настоящее время протест и является наиболее сильной оппозицией, подготовилась к дальнейшей борьбе и дальнейшим шагам со стороны мэрии, и будем делать ответные шаги.

Все покажет результат 8 сентября. И думаю, что в этой связи каждый добился текущих политических целей. Я не думаю, что Навальный всерьез рассчитывал, что его кандидатов с таким барьером пропустят, и что они смогут набрать необходимое количество чистых подписей с таким барьером.

М.Курников― Тем не менее, они заявляют, что собрали, они действительно вели какую-то работу.

В.Кумин― Ну да. Они вели работу – это совершенно очевидно, — мы видели их наглядную агитации, людей, агитаторов. Но я еще раз повторяю – изначально кабальные условия — это то, чего нельзя преодолеть. Выше головы не прыгнешь – есть такая народная пословица. Это как раз тот случай.

М.Курников― Юрий из Нижнего Новгорода спрашивает: «Вас не мучает совесть участвовать в таких выборах, когда снимают реальных кандидатов?»

В.Кумин― Меня мучала бы совесть, когда КПРФ, имея 30-летнюю историю современную, а до этого столетнюю историю, заплакала и ушла с выборов. Вот это называется то, когда мучает совесть. Вот это неприемлемая для КПРФ ситуация. Мы участвуем во всех выборах, потому что главная задача политическая силы партии – участие в выборах. Это непреложный факт.

В.Кумин:Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию – люди устают от одной и той же действующей власти

И мы выставляем всегда максимум. В данном случае мы выставили 45 кандидатов, из них 44 по партсписку, один победитель праймериз Сукасов Сергей в 14-м округе, которого мы поддержали как победителя праймериз. Мы везде присутствуем.

М.Курников― Еще вопрос от слушателей — они спрашивают, как вы относитесь к кампании против анонимности полицейских? Мы видим, что на акциях протеста, а иногда и на футбольных матчах, как недавно, Росгвардия или полицейские применяют силу к участникам мероприятий. Вы бы поставили свою подпись под такой петицией?

В.Кумин― Нет, не поставил бы. Я за то, как было всегда: «сержант Иванов, прошу вас предъявить документы». Они обязаны представляться, и здесь ничего не может быть иного.

М.Курников― Но вы представляете. Как на митинге это проихсодит? Человек в маске, в скафандре, как это называют, подходит, дубасит и оттаскивает в автозак.

В.Кумин― Ну, здесь у нас власть придерживается принципов и методов, которыми на Западе действуют. Здесь у нас быстро учатся. Как разгонять митинги учатся очень быстро. Ну, не может быть иллюзий – власть она власть она будет применять силу, когда ей что-то не нравится. Наша задача объединяться, давить, бороться, противостоять, навязывать свою точку зрения. Вот это задача оппозиции.

М.Курников― Вас не пугает, что сегодня они бьют одних, а завтра будут бить вас?

В.Кумин― Да бьют каждый раз. Почему вы думаете, что их бьют больше, чем нас? Бьют очень всех сильно. Я вам еще раз говорю, — наши участвовали на митинге, наши сидели в автозаках, наших также отволакивали от Мосгоризбиркома, все ночи там сидели — кандидаты в депутаты, действующие и зарегистрированные, которых нельзя без согласия прокурора арестовывать, — все поехали в отделения полиции, все там просидели, всех выпустили только на следующее утро.

КПРФ борется жёстче, чем остальные оппозиционеры. Мы тут не хотим взять пальму первенства, мы просто везде там, где нужно высказать свою позицию. Рашкин постоянно на всех мероприятиях. Люди против реновации – первый там обязательно Рашкин, первый секретарь МГК. Люди против реновации – там Ингалычева Катя всегда. Люди против того, чтобы оскорбляли людей в общежитиях, непонятно кому, а люди там бесправные абсолютно, «лишенцы», как раньше говорили – плохо говорили, — никаких прав не имеют, — там Немчук Лена обязательно. Там всегда наши.

Мало кто когда об этом говорит, а мы стараемся делать это не для того, чтобы сказали, а для того, чтобы что-то сделать.

М.Курников― Вопрос от Ильи из Ярославля, который вас спрашивает, следите ли вы за выборами на Украине — с одной стороны, там вообще нет вашей партии, она запрещена, с другой стороны, есть конкурентная борьба.

В.Кумин― Знаете, их выборы очень похожи, а выборы 1999 года, — помните движение «Единство»? Собственно, откуда вышел Путин и вся остальная нынешняя власть сейчас. Это тоже собирали вот так вот людей, откуда ни возьмись.

М.Курников― Движение «Единство», медведь.

В.Кумин― Да, собственно, это был прообраз «Единой России». И тогда так же собирали по всем регионам, записывали первого попавшегося туда, потому что было движение «Отечество» Лужкова, а против него были коммунисты, а против них противостояло «Единство». И так же собирали с улицы.

Тогда так же, как и на Украине, люди пришли отовсюду, первого попавшегося брали и записывали в список, ион становился депутатом Госдумы. Это тогда, когда в обществе есть потребность к переменам, когда есть потребность власть нынешнюю оставить позади, когда идет желание резких, глобальных перемен, когда люди устали — так было в 1999 году.

Сейчас мы наблюдаем такую же тенденцию – люди устают от одной и той же действующей власти, которая не меняется ни на каких уровнях. И в этом смысле мы видим потребность людей в больших переменах. На Украине просто это случилось сейчас, потому что там это не менялось с 1993года, то есть, там как была ситуация с 1993 года, так и до 2018.

М.Курников― Но все-таки там была «Оранжевая революция».

В.Кумин― Но она заканчивалась. Понимаете, это как вороны поднимутся с ветки, обратно на ветку рассядутся, а ничего не меняется. Такая же коррумпированная страна, такой же режим, такая же дикая совершенно коррупция, кумовство, протекционизм, и так далее. Люди с 1993 года, со времен независимости Украины, видят одно и то же и они против этого проголосовали сейчас.

М.Курников― То есть, если продолжить вашу мысль — Зеленский это новый Путин?

В.Кумин― В каком-то смысле – да. Для Украины – да.

М.Курников― То есть, надолго в этом смысле?

В.Кумин― Думаю, надолго. Если он справится с этой машиной, которая там сложилась, а я думаю, что они ребята молодые, мощные, толковые и они справятся с этим. И вообще само новое поколение – вы видите, там новое поколение пришло? Абсолютно приходит новое поколение. Всегда говорили: Украина отстает на некоторое время от России. Вот это вот новый Путин украинский. Так.

М.Курников― А Путин у нас еще надолго?

В.Кумин― Я думаю, до 2024 года.

М.Курников― А после?

В.Кумин― Должен покинуть пост.

М.Курников― И какие конфигурации дальше?

В.Кумин― Есть ли жизнь на Марсе — науке это неизвестно. Думаю, что самая правильная конфигурация это выборы нового президента в 2024 году.

М.Курников― В России власть сменится в результате выборов, или нет?

В.Кумин― Я думаю, да.

М.Курников― Мирным путем?

В.Кумин― Думаю, да. И пример Украины это серьёзный пример.

М.Курников― Это был Вадим Кумин, кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Спасибо, что пришли. До свидания.

В.Кумин― Спасибо.