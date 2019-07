Т. Троянская― 11 часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская. Напротив меня — Дмитрий Губин, со своим «Особым мнением».

Д. Губин― Обрывок фразы от которого долетел «через годы, через расстоянья».

Т. Троянская―

Вы можете только догадываться, о чем мы говорили. Если, конечно, наши коллеги не выключили…

Д. Губин― О чем мы говорили?

Т. Троянская― Об искусстве.

Д. Губин― Мы говорили, между прочим, об Александре Полесицком, о «Европе Плюс», о том, что понятие «шансон» было когда-то связано с самой знаменитой эстрадой ХХ века, французской. И как в 90-е годы в Петербурге был взрыв искусств абсолютный, невозможный, появилась радиостанция «Европа Плюс», которая, прежде всего, французскую эстраду НРЗБ

Т. Троянская― Я не понимаю, почему мы сейчас говорим о «Европе Плюс», здесь, на «Эхе»?

Д. Губин― Мы говорили, потому что не начался эфир. А сейчас начался, и я объясняю, почему долетел кусочек рассказа моего, который будет сегодня вечером на кораблике в «ДК Лурье». Но вы туда не попадете, потому что мест нет.

Т. Троянская― Такая наглая реклама в самом начале!

Д. Губин― Какая реклама? Как я могу рекламировать то, куда не попасть?! Теперь только в августе.

Т. Троянская― Теперь же все зайдут на сайт и будут искать — когда же, когда же мы на Губина?

Д. Губин― Будут искать. «Где же вы, где же вы, ночи на Манежной?»

Т. Троянская― И будут заранее приобретать билеты, и вы обогатитесь наконец-то. Дмитрий Губин обогатится. Сейчас вы нас можете видеть в нашей уютной студии, на Youtube «Эхо Москвы в Петербурге».

Д. Губин― Hallo Leute!

Т. Троянская― Да, да. Можете приветствовать на немецком языке.

Д. Губин― Можно я голосом Татьяны скажу: «Же вуз ан при авек плезир! Добро пожаловать, гости дорогие! Оспадя, от страха-то все слова повыскакивали».

Т. Троянская― А старческий голос у вас в связи с чем? Вы участвуете в этом флэшмобе на FaceApp, вы состаривали себя?

Д. Губин― Нет. Я состариваюсь естественным путем. Мне достаточно посмотреть в зеркало на этого фэйсапповского уродца.

Т. Троянская― Нет, Дмитрий, ну серьезно! А вас не тошнит? Вы же пользователь FB?

Д. Губин― От себя в зеркале? Естественно, подташнивает.

Т. Троянская― Да нет, я сейчас говорю о приложении FaceApp, люди просто как сумасшедшие себя состаривают и вешают фотки себя старых. А вас не тошнит от этих лиц?

Д. Губин― Нет. Вы помните, когда был фильтр «всё в мозаику»?

Т. Троянская― Да, было такое.

Д. Губин― Он где-то, наверное, неделю продержался. А крутые фильтры, реально крутые фильтры в Instagram только у единственного человека – у Светы Конеген. Она возле Венеции живет, и когда она выезжает в Венецию – я не знаю, что за фильтры, откуда фильтры – но это реально чума. Больше я таких фильтров не видел ни у кого. Вот это реально круто. А то, что в массовой продаже – это нормально, это массовое безумие, это хочется попробовать.

Т. Троянская― Пробовать ладно, но повесить на всеобщее обозрение свою сморщенную морду!

Д. Губин― Слушайте, это нормально. Это то же самое, что происходит в бытовой технике. Смотрите: «Эхо Петербурга» находится на 3 этаже в здании, где какое-нибудь там «М. Видео». Помните, было массовое увлечение мультиварками, их все покупали. А до этого аэрогрилями, их все покупали. А до этого какими-нибудь бесфильтровыми пылесосами, их все покупали.

Так и в архитектуре то же самое. Вот идешь по городу Петербургу, который «застывшая музыка», как известно, и видишь, какие пошлейшие мелодии играли во времена историзма. То всем нужно было строить дома в стиле, как Корней Иванович Чуковский справедливо написал «богатой турецкой бани» — и у всех какие-то колонны, полукруглые окна и так далее. Потом это прошло, начался северный модерн повальный или серенький такой неоренессанс. Это мода, это нормально, потому что мода — это наша мочалка, которая нам позволяет отмываться от грязи косности. Так что я очень с большим интересом отношусь к тем людям, которые себя старенькими выкладывают. Вот, кстати, на paperpaper, петербуржском сайте очень приличном, я туда частенько захожу, сделали обратную историю.

Т. Троянская― Омолодили всех.

Д. Губин― Они взяли и Бегловых всяких омолодили. Я набрал 8 балов из 10 в попытке угадать.

Т. Троянская― Кто есть кто.

Д. Губин― Только Милонова, моего любимого лирического героя, они состарили – такой милый дедушка, утю-тю-тю.

Т. Троянская― Знаете, некоторые себя омолаживали, говорят: «Неправда, я таким в молодости не был». Значит, что и в старости таким не будешь.

Д. Губин― Может быть, конечно. Влияет же…

Т. Троянская― Всё это, в общем, такое развлечение.

Д. Губин― Ведь почему блондинки в России, встречаясь с новым спонсором, смывают следы пребывания с предыдущим спонсором? Потому что страшно прочитать то, что на лице написано. Вот почему мне очень нравятся пожилые женщины в Европе и в Америке, они часто с морщинами, седыми волосами, но на них безумно интересно смотреть. А уж какие старики-мужчины на Западе – таких в России просто не бывает! Не потому что не доживают, а потому что написано совершенно другое.

И вот когда ты смотришь на человека в морщинах, со старческой «гречкой», ему за 80, он с палкой, ему тяжело уже ходить, но ты смотришь: «Боже мой, какое интересное лицо!» Или на эту женщину – есть такой типаж, который мне очень нравится – богатая… И думаешь: «Сколько ж крови из скольких мужей и скольких наемных работников ты за свою жизнь, красавица, высосала, что стала такой властной безумной старухой, такой настоящей графиней из «Пиковой дамы»?

Т. Троянская― То есть, можно читать жизнь по лицам?

Д. Губин― Да. Это интересно.

Т. Троянская― Но, с другой стороны, может быть и неплохо, что некоторые у нас исправляют свои лица пластическими операциями, потому что читать эти жизни было бы неприятно.

Д. Губин― Может быть, не писать такие жизни?

Т. Троянская― Ну извините…Извините. Давайте про лица, которые, возможно, российские, или у нас будет возможность их видеть. Дело в том, что вчера Владимир Путин, которого тоже успели состарить в Facebook…

Д. Губин― Да он, по-моему, сам с этим справился чище всякого фильтра.

Т. Троянская― Но ему помогают не стариться, он вечно молодой.

Д. Губин― Кстати, обратите внимание: все первые лица становятся неотличимо похожи на Константина Устиновича Черненко. У них у всех вдруг образуется монголоидный тип лица, глаза в щелочку, растянутая как на барабан кожа. То же самое было с Ельциным, кстати. Абсолютно. У меня есть снимки — поздний Ельцин, когда он был президентом, неотличимый практически от Черненко. Сейчас Путин.

Т. Троянская― Вы на ботокс намекаете?

Д. Губин― Я не знаю. Слушайте, я что, салон красоты «Вечная молодость», что ли?

Т. Троянская― Просто когда все становятся похожи друг на друга…

Д. Губин― Нет, я в этом ничего не понимаю. Они становятся похожи, у них монголоидный тип лица, узкие глаза и натянутая кожа. Я не знаю, в чем дело, правда. Но они почему-то становятся похожи друг на друга. Может, их там чем-то кормят. Я мечтаю, как приду на «Эхо Москвы», и слово «Путин» ни разу не прозвучит в эфире.

Т. Троянская― Вы сами произнесли это.

Д. Губин― Вы произнесли!

Т. Троянская― Ах, черт возьми.

Д. Губин― «Ты сказал!» Прошу прощение за цитату того, кто…someone up here.

Т. Троянская― Хорошо. Я пыталась сказать о лицах…

Д. Губин― «Ты сказала!» В роли Понтия Пилата…

Т. Троянская― …и вспомнила о том, что вчера…Я не знаю, были ли вы вчера в Петербурге? А, были вы вчера в Петербурге.

Д. Губин― Был. Я вчера на Верди ходил, на закрытие сезона в Михайловский театр (прости господи).

Т. Троянская― Я не знаю, ходил ли с вами Владимир Путин…

Д. Губин― В Михайловский театр? Нет, не ходил.

Т. Троянская― …но он был вчера в городе и встречался с Александром Бегловым, и.о. губернатора Петербурга, и сообщил, что будет специальная электронная виза, упрощенный вариант посещения Петербурга для иностранцев. Да даже не только Петербурга, но и Ленинградской области. Круто? Современно?

Д. Губин― Слушайте, электронные визы действуют в Объединённых Арабских Эмиратах, например. Действуют уже достаточно давно. Нам не мешало бы поучиться очень многим вещам у ОАЭ, в частности, у эмирата Дубай, в частности – в организации городского пространства, а не только визах, и, может быть, в доброжелательности при прохождении границ. Должен сказать, что в Пулково – одна из лучших в мире систем прохождения паспортного контроля, очень много кабинок, это реально очень здорово. По сравнению с тем ужасом, который тебя ждет в Барселоне или Мюнхене, это просто полное счастье. Но в Дубае, насколько я помню – там вазы с конфетками стоят.

Т. Троянская― То есть, можно уминать?

Д. Губин― Там встречают мужчины в белых одеяниях и в бублике, который, если мне память не изменяет, называется «гупта». Они сидят, проверяют твою электронную визу, а ты пока конфетку, леденчик у них берешь. Было бы очень здорово, если бы у нас леденчики такие вот появились, а не только: «Снимите очки!»

Т. Троянская― Но это добавит нам туристов?

Д. Губин― Понимаете, какая штука — здесь мы встаем на скользкую, узкую, и одновременно торную, тропинку. Вопрос, цинично говоря, состоит в том, какие туристы Петербургу выгоднее. Сегодня массовый турист – это небольшие туристические группы по 2-3 миллиона человек из Китая. Они громко кричат, лечатся янтарем, парализуют движение к Янтарной комнате в Екатерининском дворце (дай бог им доброго всем здоровья) в Царском селе, и так далее.

Я ничего не имею против туристов из Китая. Когда русские возмущаются туристами из Китая, они забывают, что смотрятся в зеркало. Вот посмотрите на любую группу китайцев – орущую, размахивающую руками, перегораживающую весь тротуар, не дающую нормально ехать в поезде, потому что устраивают птичий базар – и вы получите себя самих образца 90х годов в Европе, особенно образца начала 90х годов.

Т. Троянская― Некоторые и сейчас

Д. Губин― Сейчас групп меньше все-таки в Европе, и они уже себя не так ведут. Мы научились, поэтому Китай тоже научится. Но сейчас – извините. Это расплата, товарищи русские, за наши с вами 90е годы, когда мы почти все были такими же в Европе. Вопрос – нужны ли китайцы Петербургу. Помимо соображений гуманности, человеколюбия и гуманитарного обмена существует проблема суммы, оставляемой в Петербурге каждым туристом. И вот здесь получится, что организованный китайский турист оставляет очень мало.

Я сейчас не буду рассуждать о том, существует ли китайская мафия, которая держит гостиницы, рестораны (и, возможно она уже купила Янтарную комнату – не знаю), это мы не обсуждаем. Мы не обсуждаем качество китайских гидов. Потому что когда их ругают – прошу прощения, вы что, мандаринский знаете, чтобы обсуждать качество их перевода, качество информации, которую они дают?

Мы обсуждаем просто средний чек, очень тупо. И вот тут выяснится, что турист из Финляндии, который мог бы приехать из дивного поселения с названием Виройоки, почти граница, в город Виипури, допустим, или в Светогорск. Так вот, выяснится, что финну из Вирайоков или Иматры нужно ехать в наше консульство в Хельсинки, платить большие деньги…

Т. Троянская― Так вот теперь не нужно будет!

Д. Губин― Вот это очень здорово! Потому что, цинично говоря, если б я был на месте господина Беглова (я уже нагрешил в жизни настолько, что могу себя представить на этом месте, это было бы мне величайшим наказанием; Беглов, видимо, не меньше, поэтому его и поставили), то я бы задумывался, лоббировал на всех уровнях, чтобы турист из стран Шенгена, из англосаксонского мира – Канады, Америки, Австралии, Новой Зеландии и так далее – мог приезжать безвизово. Как он ездит всюду по миру. Это страшно выгодно Петербургу. Это индивидуальный турист, это богатый турист, это турист, оставляющий значительные деньги, этот турист Петербургу нужен. Поэтому я приветствую это, конечно.

Т. Троянская― Видите, как здорово.

Д. Губин― Да, супер!

Т. Троянская― Есть и хорошее. Еще бы как-то Петербургу выделили, позволили бы петербуржцам, людям, которые здесь проживают, без виз разъезжать по всему миру. Ну по крайней мере, в Европу. Было бы тоже неплохо.

Д. Губин― Нет проблем. Те петербуржцы, которые уехали и получили постоянный вид на жительство – ездят по всему миру. Без виз.

Т. Троянская― Простите, это вы сейчас о себе.

Д. Губин― Нет, я не о себе. Со мной сейчас летели… Какой же у меня постоянный вид на жительство?

Т. Троянская― Нет у вас еще?

Д. Губин― Да бог с вами! В самом оптимальном варианте в Германии он появляется только через пять лет. Чтобы он был раньше, нужно получить Blue Card. А чтобы получить Blue Card, нужно быть обладателем дефицитной специальности и зарабатывать 50 тысяч евро в год.

Т. Троянская― Можно жениться, там тоже быстренько.

Д. Губин― Можно. Женюсь! Женюсь! Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои прежние подружки, рашушки, финлюшки, и так далее – напрасно плачете по мне.

Я летел с двумя парнями, которые студенты. И они обсуждали (меня это не потрясло, но просто это характерно я клянусь, что я ничего не преувеличиваю) своего знакомого.

«А какой он будет паспорт брать?» «Немецкий, потому что там стран мира много». Они обсуждали это типа: «Ты все-таки что решил купить — Lacetti или Solaris?» Вот они обсуждали это примерно так же. Почему? Потому что понятно, что западный паспорт и даже постоянный вид на жительство, и даже временный во многих случаях… Например, в Болгарию русскому нужна виза, ее получить несложно. Но ее нужно получать и за это нужно платить деньги. Но, если у вас временный вид даже на жительство в Европе – вы едете в Болгарию без визы.

Т. Троянская― Это правда.

Д. Губин― Вид на жительство открывает вам любую дверь. Конечно, я мечтал бы, чтобы такое время настало. Я мечтал бы, чтобы хотя бы молодым можно было мгновенно получить эту визу. Я вообще не понимаю, почему – когда есть мгновенные идентификаторы, когда мы можем снимать огромные суммы денег и в кредит брать огромные суммы денег, вводя всего лишь навсего карточку…

Т. Троянская― Ну не всем их дают, огромные суммы денег-то, вы тоже не преувеличивайте.

Д. Губин― Некоторым огромные! Но все равно мы можем получать кредиты, мы имеем доступ ко всем своим деньгам на банковском счете, используя кусок пластмассы и три цифры пин-кода или отпечаток пальца, когда мы используем, допустим, банковские онлайн технологии. Почему там отпечатка пальцев, трех цифр и куска пластмассы достаточно, а чтобы получить визу – нужно проходить какие-то безумные совершенно процедуры.

Кроме того, если мы дадим без виз, для начала, западному миру… Я не уверен, что всему миру надо давать без виз в Россию. Россия, безусловно, страна третьего мира, что звучит очень обидно, но это факт. Безусловно, это близкая подруга, соседка и сосед по духовному родству с Турцией, но все-таки есть еще и четвертый, и пятый мир. И я не уверен, что дверь для четвертого и пятого мира должна быть настежь открыта, в отличие от первого и второго.

Т. Троянская― Нет, ну наверное, все-таки эти электронные визы – во-первых, они касаются только Петербурга и Ленинградской области, речь не обо всей стране.

Д. Губин― А почему только-то? А чем Тамбов виноват? А бедный Воронеж мало того, что бомбят, так еще и иностранцев не пускают.

Т. Троянская― Видимо, Санкт-Петербург – туристический город, город туристов.

Д. Губин― Слушайте, во-первых с Петербургом большая проблема, как с туристическим городом, он переполнен. Например, когда я гуляю с кем-то там по Питеру, всегда показываю маршрут тайный, от Литейного проспекта до Московского вокзала, который ни разу не выходит на Невский. И этот маршрут очень практичен, потому что когда, опять же, небольшие туристические группы в 2-3 миллиона китайцев выходят на Невский, и когда праздничный день и народные гуляния – вы не можете по Невскому пройти. Вы попадайте в такой «буйабес», и вы там застываете.

Т. Троянская― Не знаю, никогда такого не было. Мне кажется, вы преувеличиваете.

Д. Губин― Вы просто человек не «солнечной стороны Невского», в отличие от меня. Вы там редко гуляете. А я гуляю там часто и знаю, что там народу может быть столько, что не пройти. А когда опаздываешь на поезд – это чревато. И тогда можно пройти дворами, потому что там никого нет. Кроме того, там есть маленький кусок…ну не такой уж и маленький, от Восстания до Маяковского, недостроенный дублер Невского проспекта, который в свое время собирался строить еще архитектор Леонтий Бенуа, но он там вообще «возвышенный метрополитен» собирался НРЗБ.

Т. Троянская― Чувствую, дело близится к саморекламе.

Д. Губин― Рекламе экскурсий? А чего мне их рекламировать? У меня нет на них практически мест, какие-то жалкие остались на воскресенье. Можете зайти в dimagubin, живой журнал, там посмотреть. Но боюсь, что большинство опоздало. Я сегодня даже…Я сегодня тихо, ничего не рекламирую. Вот я могу отрекламировать свою журналистскую школу для подростков, которая начнет работать в «Доме культуры Льва Лурье» начинаю, если мне память не изменяет, с 5 августа. Но это в августе. А в июле что я вам могу предложить?

Т. Троянская― К сожалению, не всем россиянам по карману вашу экскурсии, поэтому лучше слушать вас бесплатно у нас, на «Эхе Москвы в Петербурге». Поскольку зарплата половины россиян, по сведениям Росстата…

Д. Губин― Да не «не по карману», у меня добровольные взносы. Вы к Лурье попадите на экскурсию! 2000 рублей билет.

Т. Троянская― Я про Лурье молчу. Так вот, половина россиян получает зарплату ниже 35 000 рублей.

Д. Губин― Да, это очень печально.

Т. Троянская― Верите ли вы в это, или вы считаете, что просто это официальная зарплата, а остальные— серые.

Д. Губин― Верю. У кого как. Есть люди, у которых это реальная зарплата и они ничего с этим не могут поделать. Потому что есть большие города, как Петербург, где можно подсуетиться, найти дополнительную работу, а есть города, в которых, как бы ты не суетился – ты ничего не можешь сделать. Потому что в Петербурге ты можешь предложить свои услуги, не знаю, окна мыть, например. С ребенком посидеть, собачку выгулять — кстати, довольно дефицитная услуга. Это человек, который бегает по утрам, спортсмен…

Т. Троянская― Догситтер, как-то так они называются.

Д. Губин― Возможно. Кстати, не знаю, как это называется. Это дефицитная услуга, потому что есть ряд собак – условно говоря, ирландский сеттер, например, которому требуется выгул километров 12 в день набега. Или борзая. И вот ты с ними должен бегать по набережным. Это дефицитная услуга, но в маленьком городе кто за это будет платить?

Т. Троянская― Никто, да, действительно.

Д. Губин― В поселке городского типа? Да, я знаю, что если в Петербурге средняя зарплата, скажем, тысяч 40-45, то мы приезжаем в Иваново, Рязань – и средняя зарплата будет до 30 тысяч. А дальше мы едем, вниз — и она будет еще меньше.

Т. Троянская― Но там, наверное, и продуктовая корзина чуть ниже.

Д. Губин― Нет. Это абсолютно не так. Я когда приезжаю, хоть и редко, в Иваново – каждый раз поражаюсь, что там цены выше, чем в Петербурге. И каждый раз, когда я приезжаю в Германию, я поражаюсь, что цены на продукты ниже, чем в Петербурге. Причем продукты, конечно, выше на порядок по качеству. Если вы хотите…как это… здОрово питаться, здоровО питаться, здорОво питаться – то это Германия. В Петербурге тот же самый набор продуктов обойдется в огромные деньги. А где-нибудь в Туле, возможно, вы вообще его не найдете, ни за какие деньги. Это огромная проблема! И огромный вопрос, почему за 4 года импортозамещения Россия так и не научилась выращивать какой-нибудь банальный салат романо, и не научилась банально выращивать спаржу.

Т. Троянская― Может быть потому, что конкуренция исчезла. И, в общем, для чего стараться? И так сожрут.

Д. Губин― Да и раньше спаржу не выращивали. Слушайте, спаржа – это та самая, которую мое поколение в детстве вставляло в букет, переросшую, в виде елочки декоративной. Почему ее не выращивают?

Т. Троянская― Слушайте, ну она в Лондоне копейки стоит.

Д. Губин― Она всюду стоит копейки.

Т. Троянская― А у нас это деликатес.

Д. Губин― В Лондоне, если вы пойдете на Portobello Road, там в середине — зеленные лавки, и спросите: «I beg your pardon, Ma'am! May I get to know how much is your asparagus?»

Т. Троянская― Не ругайтесь

Д. Губин― Она посмотрит на вас дико совершенно, эта тетка, и скажет: «2 pounds for 2, my love». Два за два. Два фунта за два пучка, моя любовь. Вот что вам там ответят.

Т. Троянская― Ладно, давайте о сотрудниках ФСБ поговорим, которые…

Д. Губин― Господи, давайте про спаржу в Лондоне, это куда безопасней.

Т. Троянская― …могут, понимаете ли, совсем не выехать за границу.

Д. Губин― Как, а этот…? Чепига?

Т. Троянская― Это другие. Дело в том, что депутаты в качестве заботы о сотрудниках ФСБ предлагают не выпускать их из страны и после отставки. Такой законопроект был внесен в Думу.

Д. Губин― Кем?

Т. Троянская― Депутатами.

Д. Губин― Какими?

Т. Троянская― Знаете, не обозначено.

Д. Губин― Вспомним всех поименно! Горем вспомним своим! Это нужно не мертвым, это нужно живым.

Т. Троянская― Скажу вам честно, Дмитрий – нетрудно догадаться, что большее количество депутатов каких в Государственной думе? Тех, которые на «Е.Р.»

Д. Губин― Сказочных?

Т. Троянская― Да, сказочных.

Д. Губин― У меня плохо с расшифровками аббревиатур.

Т. Троянская― Вот наверняка они позаботились о своих… не знаю, как их назвать… коллегах.

Д. Губин― Я бы на их месте ручки-то дверные поосторожнее, теперь только в резиновых перчатках, брал. И флакончики из-под духов, найденные в подъезде, тоже не нюхал.

Т. Троянская― Месть будет жестокой, считаете вы? На самом деле, свою позицию они объяснили заботой. Цитирую: «В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов госбезопасности, и привлечение их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».

Д. Губин― Да ладно.

Т. Троянская― Чтобы не арестовывали.

Д. Губин― А кого арестовали?

Т. Троянская― Я не знаю. Наверное, были такие случаи.

Д. Губин― Участились – это же нужно таблицу привести. Когда мы говорим «участились» — есть статистика.

Т. Троянская― Для того чтобы депутаты что-то приняли, мне кажется, достаточно просто…

Д. Губин― Они, по-моему, «приняли» — перед тем как принимать это решение. Приняли так, хорошо.

Т. Троянская― Я не знаю, что они принимают, и принимают ли вообще.

Д. Губин― Татьяна, ну что мы тут это сейчас обсуждаем? Пусть фсб-шники с этим разбираются. Понимаете, какая штука. У нас сегодня в стране – я сейчас буду для «Росбалта» цикл статей про это писать – образовался новый класс. Вообще, в стране две институции принимают решения, и от двух институций зависит ближайшее будущее страны.

Т. Троянская― На три буквы обе?

Д. Губин― Нет, нет, нет.

Т. Троянская― Сейчас заинтригуем, сделаем паузу.

Д. Губин― Ой, пауза? Одна называется «Владимир Путин», а вот как называется вторая – вы узнаете после новостей.

Т. Троянская― Да.

Т. Троянская― Мы продолжаем наш эфир. Дмитрий Губин у нас в студии, и заинтриговал он нас в конце первой части назвав одну из…

Д. Губин― Двух институций, которые определяют реально real politics.

Т. Троянская― Одна институция в одном лице по имени Владимир Путин, а вторая?

Д. Губин― А вторая – это новый класс. Это то, что Милован Джилас описывал в своей знаменитой книжке, за которую он получил немалый срок отсидки лично от Иосипа Броза Тито, правда, не досидел, насколько я помню. Новый класс – это… Его классически Джилас описывает как класс, когда революционеры переродились в бюрократов. Этот класс существует в стране, он растёт, у него свои задачи, они не всегда совпадают с задачами Путина хотя бы потому, что новый класс ни на грош не верит Александру Володину…

Т. Троянская― А из чего он состоит? Это представители ФСБ, СК?

Д. Губин― Нет, нет. Это часть, конечно. Новый класс, который не верит Володину в том, что Россия – это Путин, есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России, понимает, что Путина не будет, а Россия – будет. Поэтому у него горизонт прогнозирования совершенно другой, чем у Владимира Путина.

Т. Троянская― А Кудрин – это новый?

Д. Губин― Да, безусловно. Он входит туда же.

Т. Троянская― А Сечин?

Д. Губин― Сечин просто в десятке этого нового класса. Хотя у Игоря Ивановича Сечина – с моей точки зрения, он, конечно, будет дико смеяться – у него есть некие проблемы, проблемки сонной болезни. Слишком резкого подъёма, когда из никого он превратился в одного из самых богатых и самых могущественных людей мира.

Т. Троянская― Больно падать будет?

Д. Губин― Он не понимает, что происходит. И если ему скажешь: «Игорь Иванович, то, что вы сделали с Улюкаевым, ведь произойдёт с вами с очень большой степенью вероятности, и даже колбаску не дадут с собой взять». Он в это не верит и будет дико совершенно хохотать. Точно так же, как Берия бы долго хохотал, если бы кто-нибудь сказал ему, что ничтожнейший шут Никита Хрущёв при посредстве автоматчиков товарища Жукова просто расстреляет в московском подвале. Эти все люди не верят. В отличие, например, от Алексея Леонидовича Кудрина, который очень осторожен, что не спасает его друзей от арестов, как мы знаем, двое из них арестованы на этой неделе.

Т. Троянская― Да-да-да.

Д. Губин― Он острожен, он делает некие вложения в будущее – хотя бы университетские вложения, в независимые университеты, и так далее. И вот в силу неоднородности этого нового класса – грубо говоря, это те люди, которые встроены в государственную систему и которые посредством государственной машины решают как личные, так и корпоративные проблемы, связанные, прежде всего, с выживанием, развитием и размножением – у них есть несколько проблем. Например, проблема транзита власти после исчезновения Владимира Путина. Мы не знаем, каким образом он исчезнет, но он исчезнет. И об этом, обратите внимание, о Путине всё чаще говорят так, как будто его уже нет. Это характерная черта где-то, наверное, последних двух, от силы трёх лет.

Т. Троянская― Кто так говорит?

Д. Губин― А в текстах просто часто пишут, как будто он всё уже. Обсуждают, что без Путина делать. Появилась такая тональность, раньше его не было.

Этот класс противоречив, потому что понятно, что Следственный комитет – и Путин их держит, стравливает, как двух собак – это оппонент прокуратуры. Поэтому те будут сажать этих, а эти будут сажать тех. А все вместе прокурорские и следкомовские будут ненавидеть контору – то есть, ФСБ. Контора тоже не однородна. И, допустим… Я деталей не знаю. Скажем так, то, что знаю, я молчу, потому что у меня нет убедительных подтверждений этому. Там тоже не однородно, потому что те, кто греются на наркотиках, презирают тех, кто греется на внешних угрозах, это уже внешняя разведка и так далее. Поэтому они едят друг друга.

Т. Троянская― Но они же могут уничтожить друг друга.

Д. Губин― Они едят не только потому, что кормовая база сократилась – она сократилась, но у них, конечно, есть очень большие противоречия. Поверьте, в любой большой конторе, даже не имеющей отношения к силовикам, как, например, ВГТРК, где я проработал – я знаю просто изнутри, какие там шли споры, попытки, например, кто возьмёт это здание, какое управление внутреннее. И вот они там воюют друг с другом и пишут кляузы, и пытаются выиграть.

Т. Троянская― Так а Путин – он над схваткой?

Д. Губин― Он считает, что он над схваткой. Проблема в том, что он считает, что он «над» схваткой, а очень часто он оказывается вне схватки. И, например, те решения, которые принимает Путин, новый класс саботирует, да ещё как, на 100%. Простой пример: помните, в нашей стране была административная реформа? Козак проводил, Дмитрий. Где эта административная реформа? Где разделение министерств на заказчика и исполнителя с контролем со стороны заказчика? Новому классу это было нафиг абсолютно не нужно, это мешало ему жить. И новый класс то, что хотел сделать Путин…

Т. Троянская― Просто слили.

Д. Губин― Её взяли и слили на 100%. То есть, просто Путин ничего не смог. Козак сел в лужу, он как прокладка между идеями Путина и конкретным результатом. Всё, пожалуйста, ничего не удалось. Многие вещи мы знаем, что отыгрываются вообще назад. Вот посмотрите, история с муниципальными кандидатами.

Т. Троянская― А вот это, кстати, вот эта история, выборы – это чья всё-таки история? Это история нового класса или Путина?

Д. Губин― Это история нового класса, типичнейшая. Вот смотрите. Появляются независимые муниципалы, их не регистрируют, происходят грязнейшие совершенно вещи: эти карусели из людей с пустой бумагой перед дверью в избиркомы…

Т. Троянская― Очереди, да-да-да.

Д. Губин― …Эти искусственно созданные очереди и так далее. Хранящие невозмутимость все избиркомы. И вдруг Избирком говорит: «Мы отменяем решение». Сколько в Петербурге отменено решений о нерегистрации? Сколько отменено отказов в регистрации? Колоссальное какое-то совершенно количество.

Т. Троянская― Достаточно, да.

Д. Губин― В Москве купили попкорн, сидим и ждём, чем закончится этот спектакль. Возможно, тем же самым абсолютно. Почему?

Т. Троянская― Плюс эти псковские участки, где якобы петербуржцы, которые живут там, будут…

Д. Губин― Отдельная история. То есть, сначала всё идёт на то, что наглые и бесстыжие неким независимым кандидатам не дают даже зарегистрироваться. Не то, что выиграть, а даже зарегистрироваться. Причём не стыдятся абсолютно ничего. Это идёт бесстыдство в сравнение только с тем, как Матвиенко проводили в Совет Федерации, помните?

Т. Троянская― Красненькая речка?

Д. Губин― Выборы на Красненькой речке, где выборы были объявлены так, что о них никто не знал. В этом году то же самое. Фальшивый номер газеты приносят в библиотеку, где опубликовано объявление о начале выборов. Потому что по закону нужно опубликовать объявление в прессе, чтобы все знали, что есть выборы, и ты можешь тоже пойти и попробовать собрать подписи и зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты. Это история как с предложением товарища Сталина выпустить для товарища Ленина газету «Правда» в единственном экземпляре, где опубликована статья маразматика Ленина под названием «Как нам реорганизовать Рабкрин».

Т. Троянская― Было? Было!

Д. Губин― Я, кстати, не помню, печатали тогда «Правду», или всё-таки у старых большевиков не хватило стыда на тот момент на такой трюк пойти, на подлог. Здесь подлоги, совершенно очевидно. Это бесстыдство; и пиши, кричи это в социальных сетях, фото прикрепляй, видео прикрепляй – ни на кого не действует, бесстыдно прёт таран. И вдруг он останавливается. А я не знаю, почему. А очень может быть…

Т. Троянская― Подождите, ещё не останавливается. Разве остановился?

Д. Губин― Отменили отказы в регистрации. Слушайте, чтобы на это пойти, нужно было переломать все муниципальные избирательные комиссии.

Т. Троянская― А может быть, это просто остановка в пути, а дальше ломанутся с большей силой так, что и не остановить?

Д. Губин― Может быть. Но вы верите, что это закон сыграл, и справедливость?

Т. Троянская― Нет.

Д. Губин― Никто не верит.

Т. Троянская― Наверное, что-то…

Д. Губин― Значит, кто-то. А, возможно, этот кто-то думает о том, что ему неплохо бы обновить кровь и получить своих людей на улицах муниципальных образований. Возможно, у него далеко идущие планы. И, возможно, он расценивает Беглова как промежуточное какое-то, допустим, звено. А, возможно, Беглов в доле, я не знаю.

Дело в том, что этот новый класс напоминает не организм с одним мозгом, он напоминает морскую звезду. У морской звезды, как известно, нет центрального мозга. Каждое щупальце, каждый отросток принимает решение самостоятельно в зависимости от тех сигналов рецепторов, которые поступают в его нервную систему.

Т. Троянская― Но такая несогласованность ни к чему хорошему-то и не приводит. Или наоборот?

Д. Губин― Морская звезда великолепно живёт в течение миллионов лет! Ведь посмотрите, эта несогласованность нового класса привела к очень многим замечательным вещам. Например, новый класс принял решение и с ним согласился, что нельзя закрывать выезд из страны. Потому что как только мы закрываем выезд из страны…

Т. Троянская― Потому что они о себе думают.

Д. Губин― …всякие вот эти Ходорковские начинают здесь кричать очень сильно. Вы вспомните, сколько было интервью с Ходорковским, когда он сидел? Сколько раз упоминалось это имя? И сколько раз Ходорковский упоминается сейчас. Значит, пар нужно стравливать. Это было очень важное решение.

И сегодня, по-моему, опять же, эти люди сидят и молятся, чтобы уехал, например, Навальный. Его же вытесняют за границу. Обратите внимание: ему давали выехать за границу всегда! И даже если какое-то щупальце морской звезды по собственной глупости останавливало Навальному выезд за границу, тут же вмешивалось другое щупальце и разрешало. Посмотрите историю с Серебренниковым: одно щупальце решило посадить Серебренникова под домашний арест, и, видимо, довести до суда, но потом вмешалось другое щупальце…

Т. Троянская― Долго оно думало, другое щупальце, чтобы вмешаться.

Д. Губин― Мы не знаем, как долго и кого переваривали внутри, какие решения были приняты.

Т. Троянская― Но опять: всё-таки, дело продолжается, и то, что Серебренников дома и, в принципе…

Д. Губин― Он дома?

Т. Троянская― Нет, я имею в виду не под домашним арестом, то есть, он…

Д. Губин― Он не под домашним арестом?

Т. Троянская― Нет, он не под домашним арестом.

Д. Губин― Я смотрю за его Instagram…

Т. Троянская― Нет, он не под домашним арестом!

Д. Губин― …и, судя по всему, он даже не в России.

Т. Троянская― Нет, у него подписка о невыезде, насколько мне известно.

Д. Губин― Ну и что? Подписка о невыезде даёт возможность с разрешения следователя, ведущего твоё дело, выехать.

Т. Троянская― Да?

Д. Губин― Конечно.

Т. Троянская― Этого я не знала.

Д. Губин― Подписка о невыезде не значит, что вы не можете выезжать. Это значит, что вы не можете выезжать без разрешения следователя. Но если следователь вам даёт разрешение поехать зубы полечить на курорты Горной Шории в стране Алжир, вы это можете сделать.

Т. Троянская― Но всё равно, дело не прекращено.

Д. Губин― Дело не прекращено, но есть, конечно, ощущение, что оно будет тихо-тихо, тихо-тихо…

Т. Троянская― Сливаться.

Д. Губин― Сливаться по какой-нибудь статье, например, за истечением давности лет. Или возвращено прокуратурой следствию на основании… Судом, точнее, уже суд же идёт.

Т. Троянская― Вы про муниципальные говорите. А губернаторские, всё-таки, ими кто рулит?

Д. Губин― Тут решение Путина. Тут, конечно, морская звезда не вмешивается, потому что первый человек принял решение. А Беглов – настолько незначительная мелкая разменная монета… Я не хочу его лично оскорбить, я про этого человека ничего не знаю кроме того, что он сливается с нашим неброским северным пейзажем – как, впрочем, сливался с нашим неброским северным пейзажем и предыдущий гауляйтер. Я говорю «гауляйтер», потому что странно называть губернатором, то есть главой независимой местной власти, человека, которого можно снять по щелчку пальцев сверху. Ведь именно так была снята Матвиенко, именно так был снят Полтавченко. Какие ж они губернаторы? Они – смотрящие от центра, все это прекрасно понимают. Думаю, Беглову это неприятно слышать, но возразить нечего.

Т. Троянская― Ладно, про Беглова мы ещё успеем поговорить. Я очень обрадовалась, что вы сегодня у нас в студии – единственный человек, с которым можно обсудить то, что Теодор Курентзис переезжает в Петербург и…

Д. Губин― Господи, я думал, что Беглова! Резкий же у нас переход от Беглова к Курентзису.

Т. Троянская― …и у двух известных петербургских дирижёров, Юрия Темирканова и Валерия Гергиева, появляется очень серьёзный конкурент.

Д. Губин― Видите ли, любой сильный дирижёр – конкурент Гергиеву точно. Темирканова я давно не слышал, но судя по тому, что я слышу, это радости мне не доставляет. И тот, и другой в годах. Лучшее время Гергиева – это 90-е годы, ребрендинг Кировского театра в Мариинский. Оно позади. Здесь Гергиев практически не бывает, поставил за хозяйством следить сестру, которая организовала оперную школу, из которой, правда, как мне сказали, мы не можем предъявить ни одного серьёзного имени, кто бы вышел, хотя платят они приличные деньги.

Т. Троянская― Аня Нетребко, вообще-то, училась в академии.

Д. Губин― Нетребко появилась на сцене Мариинского театра в 1992 году.

Т. Троянская― Но она училась в академии.

Д. Губин― Тогда не было, по-моему, ещё академии.

Т. Троянская― Нет, она совершенно точно училась. Ладно, не будем…

Д. Губин― Окей, может быть mea culpa. Тогда я виноват, простите. Я иногда говорю глупости, вы, пожалуйста, хватайте меня за руку. Но я говорю обратить внимание не по злобе, а потому, что я как трамвай, меня заносит на поворотах. Бывает.

Т. Троянская― Хорошо.

Д. Губин― Вы меня на рельсы возвращайте, пожалуйста. Гергиев бывает редко, качество Мариинского театра… Мариинский театр не является ведущим театром страны уже давно. С Большим он не может сравниться, Большой его обскакал. Это вообще очень печальная история, здесь я могу говорить достаточно квалифицированно, потому что, Валерий Абисалович, нельзя так дирижировать «Электру», как это делаете вы. Это халтура. Это, прошу прощения, это ваше прозвище, «пожар в шашлычной». Это нельзя. Нельзя оперу Серебряного века делать на таком форте, которое прёт, как паровоз, по всем певцам. Это большая печаль, я говорю это с большой горечью.

Т. Троянская― У нас 30 секунд. Мне хочется, чтобы вы о Курентзисе сказали.

Д. Губин― Хорошо, что появляется Курентзис. Плохо, что появляется только Курентзис. Вот то резюме, которое я могу сделать. Курентзис – человек, который дирижирует любую оперу как рок-оперу. Это его преимущество и, это его очень большой недостаток. Всё остальное, что вы хотите узнать про оперу, в том числе и баварскую, можете прочитать в моём журнале dimagubin.livejournal.com. Будьте счастливы и здоровы. Что ещё я должен сказать? Так победим!

Т. Троянская― Всё в порядке. Традиции не изменяем.

Д. Губин― И современность. О да! Я в культурной столице.

Т. Троянская― Дмитрий Губин в программе «Особое мнение». Спасибо.

Д. Губин― Yes.