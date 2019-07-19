И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением дьякон Андрей Кураев. Здравствуйте!

А.Кураев― Добрый вечер!

И.Воробьева― Меня зовут Ирина Воробьева. И сразу скажу, что вы можете смотреть нас в YouTube-канале «Эхо Москвы» и писать нам сообщения по номеру: +7 985 970 45 45. Не только СМС, но, может быть, еще с WhatsApp и Viber присылать свои вопросы.

Поговорим про патриарха, который был в Сергиевом Посаде. И по одним данным там всё перекрывали столько, что скорые не могли ехать. Правда, потом в РПЦ опровергали, сказали — нет, всё было в порядке. Как считаете, как было на самом деле?

А.Кураев― Как было на самом деле, всё понятно. Непонятно только одно, кто врет: гаишники соврали патриархии или же патриархия врет в свое удовольствие.

И.Воробьева― Как-то и другое не очень…

А.Кураев― Ситуация такая. Недалеко от Троице-Сергиевой лары в зоне старой застройки есть место, где когда-то находился домик отца Павла Флоренского. Сейчас он снесен, на этом месте построили памятник, знак, что тут такое было. Этот памятник патриарх освещал, что совершенно замечательно.

Место это на слиянии трех улиц: Пионерская сливается с Вифанской и вместе они переходят в улицу, простите, Карла Маркса, которая ведет к лавре уже напрямую. Соответственно, на улице Пионерской находится единственная на весь город подстанция скорой помощи. Поскольку лавра стоит на холме — холм, гора Маковец (исторически она так называлась) — соответственно НРЗБ ручейка, овраг. И, скажем так, с того места, где находится домик, где были события, нельзя проехать в ту сторону к станции, к вокзалу, потому что овраг мешает. Соответственно, для скорой помощи единственный выезд в город, он через эту точку, через Карла Маркса.

И.Воробьева― Точка слияния этих…

А.Кураев― И вот, соответственно, там Патриарх освещал этот памятник. Действительно, всё было перекрыто. Для этого не надо никаких инсайдеров. Достаточно зайти на сайт патриархии, посмотреть фотографии с этого места. Видно, что в точке слияния стоит патриарший лимузин, куча служебных микроавтобусов, не знаю, с дьяконами, охранами, VIP-гостями, губернатором и так далее. А люди стоят на проезжей части. То есть проехать там просто невозможно.

Что делает — не знаю, кто — или ГБДД НРЗБ, показывает, что по этой площадке проезжает скорая помощь. Прекрасно.

И.Воробьева― Видео такое.

А.Кураев― Видео есть. И Александр Волков, представитель патриарха сразу выложил: «Видите, всё вранье. Скорая помощь тут ездила». Да, место то самое, а вот время какое? Видите, там хорошо видно, что никаких машин из патриаршего кортежа уже нету, которые на фотоснимках были. Люди расходятся, то есть люди, которые идут, в том числе, по проезжей части, то есть движение еще перекрыто, только скорую пропустили, слава богу, эти люди идут в одну сторону — к лавре. То есть за их спиной, которая не попала в кадр, уже какое-то мероприятие кончилось, они расходятся. Виден фоторепортер, который тащит треногу, то есть работа кончилась и два священника видны, которые идут именно от этого места в лавру. Понятно, что гость уже уехал, мероприятие прошло. И перед нами поэтому прямой фальсификат: выдавать съемки, снятую на этом месте после события за хронику самого события. Это нечестно. Отец Александр Волоков, это грех.

И.Воробьева― Как интересно. А как вы, вообще, относитесь к тому, что перекрывают дороги как будто приехал президент?

А.Кураев― Это очень печально. Это совсем не обязательно. И знаете, когда, по-моему, в 16-м году был в Женеве Вселенский патриарх Варфоломей, позвал к себе всех других патриархов всего мира, и это была последняя встреча перед открытием Всеправославного собора, который потом наполовину состоялся на Крите. А там и наш патриарх участвовал и так далее.

И вот опять же было очень интересно смотреть. Я на сайтах разных церквей смотрел фоторепортажи этого события. Только русский патриарх шел в окружении ФСО, охранников и так далее. Это удивительно. Почему все другие чувствуют себя в безопасности и только нашему как будто больше всех угрожают. Казалось бы, вот Сербский патриарх, он в эпицентре вообще. Его бывшая страна Югославия, там кровь была и так далее. Сербский патриарх почему-то этого не боится, без охраны ходит. У нашего это так. В общем, это печально. На мой взгляд, это неправильно.

А.Кураев: Перед нами прямой фальсификат: выдавать съемку,снятую на этом месте после события, за хронику самого события

И.Воробьева― А несколько важная такая открытость и близость к людям для веры?

А.Кураев― Видите ли, я бы не обращал внимания. В конце концов, ФСО охраняло и патриарха Алексея. И это тоже, конечно, было достаточно неприятно — бухтели. Но дело в том, что это не было связано с тотальной закрытостью патриарха. То есть к патриарху Алексею любой священник знал, как подойти. То есть вот патриарх служит в соборе, скажем в Елоховском соборе или храме Христа Спасителя. И туда любой священник в рясе может прийти, войти в алтарь, и зная структуру богослужения, можно понять, когда патриарх более-менее свободен. Он и не читает молитву и как-то… Вот в это время разрешается в алтаре священникам о чем-нибудь беседовать. Можно подойти и хотя бы договориться о встрече, аудиенции, изложить вкратце.

Сегодня это совершенно невозможно.

И.Воробьева― То есть не пускают?

А.Кураев― Да, да. То есть и в алтаре тоже своя линия охраны, тоже не пропускают. Плюс к этому, когда патриарх выходит из каких-то аудиторий, то там тоже запрещены любые вопросы с мест. То есть список выступающих утверждается заранее, кто какую роль исполняет, что озвучивает, какой вопрос и так далее.

Это особенно это было неприятно видеть, когда патриарх приехал в Киев. Где-то 10-й год был или 11-й. И там вроде было замечательно. Афиша была прекрасная: «Прямой эфир патриарха Кирилла на украинском телевидении». И там сидит украинская интеллигенция, письменники и так далее, украинские историки. Ну, жутко интересно. Нет, потом я узнал, что там тоже. И в эфире было видно: живого разговора нет. Да, каждому расписано было: «Ты говоришь так. И ни слова больше».

И.Воробьева― Мне давно хотелось вас спросить. Вот я, когда была в Грузии, мне рассказывали, что там в каждой церкви стоит стол обычный на тот случай, если патриарх решит заехать в эту церковь. И меня этот факт очень сильно поразил. Там патриарх Грузинский, вообще, очень сильно отличается от нашего или украинского, мне так кажется. Но означает ли это, что люди, действительно, любят патриарха? И насколько это, вообще, важно любить этого человека?

А.Кураев― Это совсем не обязательно. Не обязательно любить президента или не обязательно любить или приходского священника или даже патриарха. Обычно люди о патриархе вообще ничего не знают. Он где-то далеко. Интернета нет. И что о нем можно знать?..

Есть замечательная история конца XIX века. Один человек дослужился до серьезного поста в Синоде. Он дворянин. Ну, там… товарищ обер-прокурора — как-нибудь так называется должность. И однажды он в отпуск приехал в родное село, откуда он родом, откуда в семинарию поступал и так далее. И, конечно, местный батюшка об этом объявил: «У нас необычный гость сегодня. Наш уроженец. Может быть, кто-то из вас его помнит. А сейчас он работает в Петербурге».

И после службы к этому чиновнику подходит старичок и говорит: «Ой, господин хороший, скажите, а как там в Петербурге-то?» — «А что в Петербурге?» — «Ну, как Синод-то?» — «А что значит, как Синод?» — «Ну, как здоровье-то его?» — «Что значит, здоровье?» — Ну, наверное, старенький ведь уже, болященький. Потому что я помню, мальчонкой был, мы в храме молились, поминали: «Наш святейший правительствующий Синод». Я мальчонка был, а сейчас я уже сам старенький, хворый. Думаю, сколько лет Синоду-то бедному? Наверное, он старенький и больной».

Так вот это уровень, на котором обычные прихожане и даже духовенство знали о жизни патриарха, не более того.

И.Воробьева― И это нормально, это хорошо?

А.Кураев― Я не скажу, что это хорошо, но так это было. Поэтому любить кого-то — это факультатив. Это огромный бонус, если какого-то или лидера страны, царя какого, скажем, любят. Ну, не каждого из русских царей в народе любили, но некоторых, действительно, любили. Или генсеков наших даже или президентов.

И.Воробьева― Да, пожалуй.

А.Кураев― Поэтому если патриарха любят — это здорово. Вот на нашей памяти такой патриарх был. Сербский патриарх Павел — вот его действительно любили. И Грузинский патриарх Илия. И при этом один сербский епископ еще при жизни патриарха Павла говорил: «Отец Андрей, знаете, какую свинью подложил патриарх Павел нам всем, сербским епископам? Вы, понимаете, он настолько святой жизни человек, что кто бы ни стал патриархом после него, на этом фоне его все равно будут все осуждать».

И.Воробьева― Мне кажется, что и Грузию, в общем это ждет.

А.Кураев― Да, конечно.

И.Воробьева― Потому что там любят патриарха по-настоящему. То есть он для них является, действительно, настоящим авторитетом, по крайней мере, по рассказам. То есть если он что-то говорит, то люди эту правду воспринимают. Для человека, который приехал из России, это было очень странно слышать.

А.Кураев― При этом патриарх Илия, по-моему, не злоупотребляет этим. То есть в ленте новостей я не вижу сообщений о том, что он комментирует текущую повестку дня. То есть его позиция достаточно отстраненна, его слово звучит редко. Но зато его рука лежит на каждом третьем грузинском малыше.

И.Воробьева― Да, он крестил детей, когда призвал всех рожать детей, потому что был упадок по рождаемости. Хорошая история. Мы продолжим с хорошими и не с самыми хорошими историями. «Особое мнение». Дьякон Андрей Кураев. Ненадолго прервемся и потом вернемся, никуда не уходите, пожалуйста.

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И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Дьякон Андрей Кураев. Я про Сергиев Посад всё хочу спросить. Как вы относитесь к тому, что это станет столицей православия вне зависимости от того, сколько денег они хотят потратить. Это хорошо, если бы у нас появился такой город?

А.Кураев― Знаете, я про любовь еще все-таки одну мелочь скажу.

И.Воробьева― Про любовь? Скажите.

А.Кураев― Дело в том, что любовь — это не повод для создания семьи.

И.Воробьева― Это правда.

А.Кураев― В православии это не так. То есть вдруг муж и жена любят друг друга — это ведь на самом деле сенсация в средневековом мире. Там назначали же. И для дворян и для правительствующих династий выбирали, кто на ком должен жениться. А у крестьян тем паче. То тебе барин назначит невесту — хорошо, что не кобылу, — то отец. Или же детям объявляли о браке, когда они вообще еще маленькие. Подрастут — тогда оформят свои отношения.

То есть на самом деле редкость, если муж и жена любят друг друга. В семье тоже… Как-то на самом деле это такая романтическая эпоха с XVIII века начинается, что любовь — в основе всех человеческих отношений. А теперь переносится — мы еще должны любить и нашего великого кормчего и так далее и правящую партию, конечно, родную армию. Мне кажется, уже профанация этих слов.

У Иоанна Лествичника, святого VIII столетия… он написал книгу под названием «Лестница». Именно в честь этого Иоанна, у нас на колокольне Ивана Великого в Кремле. И вот там 30 ступеней восхождения к Богу. Последняя ступень называется «любовь». Последняя самая. И начинается с фразы: «Кто дерзает говорить о любви, тот дерзает говорить о Боге, а это непостижимо. Будь осторожен, будь целомудрен». Это, мне кажется, очень правильно.

Теперь, что касается перспектив Сергиева Посада. Это всё серьезно, потому что телеканал «Россия-24», государственный телеканал целый 7-минутный репортаж на этой неделе этому посвятил. Значит, уже не блогерские какие-то сплетни.

Сама по себе идея старая. Оказывается — это инсайд от отца Всеволода Чаплина, — еще в 90-е годы обсуждался вопрос о создании анклава в точке слияния трех границ — России, Белоруссии и Украины — предполагалось выделить какой-то кусочек и построить там центр общей Русской православной церкви. И НРЗБ был бы тогда экстерриториальным, может быть. Очень хочется что-нибудь совсем свое, чтобы никакие финансовые проверки никто не проводил. Только свой суд, своя полиция, своя тюрьма. Что очень важно, своя тюрьма.

И.Воробьева― Своя тюрьма?

А.Кураев: Только русский патриарх шел в окружении ФСО. Это удивительно

А.Кураев― В Ватикане же она есть. И исторически она в церкви была. Соловецкий монастырь. У любого феодала есть своя тюрьма. Если церковь — это феодал, один из субъектов феодальных отношений, конечно, у нее тоже своя собственная тюрьма, свои приказные, которые приводят приговоры в исполнение.

Ну, например, был такой путешественник, приехавший в Москву в середине XVII столетия, дьякон Павел Алеппский. Его привезли в Троице-Сергиеву лавру. И он видит: посреди центральной площади в Сергиевом Посаде стоит деревянная избушка новенькая, пахнет смолой. А дверей там нету, только небольшое окошко какое-то чтобы дышать. Он подходит, спрашивает, что это такое. А там люди. Ему говорят: «Дело в том, что там священники». Прошла эпидемия по Руси (не знаю, что за эпидемия. 1654 год) И, в том числе, некоторые священники овдовели. Вот если жена у священника умерла, а детки остались, и кто-то из священников решал: «Ну, возьму другую женщину в дом, чтобы за детьми ухаживала». И в общем еще раз. Когда патриарх Никон об этом узнал, он приказал арестовать этих священников и уморить их голодом в Троице-Сергиевой лавре. Такая вот милая история.

И.Воробьева― Действительно. А вы говорите, любовь средневековая.

А.Кураев― Так вот, соответственно, идея о том, чтобы было всё свое, а желательно свои крепостные, конечно, она никуда не девается, она есть. В данном случае не удалось тогда на стыке трех государств славянских. Решили: давайте попробуем сейчас вот в Сергиевом Посаде. Потому что история уникальнейшая. Администрация местная поддерживает проект сноса собственного здания, то есть здание бывшего горкома, в котором сейчас НРЗБ администрация. Они готовы снести это здание и переехать куда-то в сторону. А центр административный, этот квартал передать в ведение патриархии.

В репортаже у ваших коллег на телевидении всё было очень гламурно. Там рассказывали, что для каждой улицы разработан свой проект скамеечек, фонариков, какие клумбочки — просто сплошные бабочки и феи и так далее.

Но возникает вопрос. Учитывая то, с чего вы начали — любовь нашего патриарха к закрытости. Вот если там появится административный центр Русской православной церкви в самом центре города, перегородит единственную улицу, которая есть в этом городе проезжую проспект Красной Армии, которая пересекается с улицей Карла Маркса, напомним, то вопрос, будут ли пускать туда горожан или по спецпропускам? В патриархии мне говорят, там уже в каждом отсеке и здании свои пропуска электронные, то есть если ты работаешь в одной структуре патриархии, ты не можешь зайти во флигель или крыло, где другая структура. Всё очень секретно.

Так что, я думаю, что даже если церковь будет сейчас обещать, что всё будет открыто, всё для людей туристов, паломников, понятно, что они это получат в распоряжение, дальше это уже дело элементарной техники: повесить ленточки или заборчики поставить НРЗБ. И всё, и не пройдешь. Вторая проблемка, которая будет — это то, что на фига?

И.Воробьева― Ой-ой!

А.Кураев― Нет, я понимаю, если XIX век. Москва тут, Сергиев Посад ой-ей-ей, где. Но сегодня в эпоху электронного документооборота зачем всем сидеть в одном помещении? Даже пневмопочты уже не надо. НРЗБ всех собрать. Чтобы контролировать, ясное дело.

То есть перед нами нормальное тоталитарное администрирование, когда все должны не только что работать, но и жить у меня на глазах — у начальника. То есть где у вас будут жить эти сотни и тысячи сотрудников? Значит, у них будет служебное общежитие. Естественно, оно будет не очень удобно для семейных людей. Поэтому они будут оттуда выщелкиваться. Их место будут занимать монахи и монахини. Это всё очень удобно для управления, но, тем более, это будет инопланетная каста, которая будет править огромной церковью.

Скоро будет опубликован замечательный дневник одного священника. Он был депутатом поместного собора 17-го года из Ставрополя. Его архиепископ тоже был членом этого, естественно, поместного собора. Вот декабрь 17-го года, это важно. Уже Керенского нету, уже большевики. И вот архиепископ Агафодор решает поехать из Москвы к себе в город, с собора поехать домой, на кафедру. Говорит: «Знаете, отец, раньше, когда мне нужно было с заседания Синода уехать в Ставрополь, я обращался к министру путей сообщения, и он выделял мне вагон 1-го класса. Вот сейчас я слышал что-то непонятное, министра, кажется, нет. Но я слышал, какой-то господин Викжель управляет железными дорогами. Вот вам моя визитная карточка. Пойдите к господин Викжелю и добейтесь для меня выделения вагона 1-го класса». Батюшка НРЗБ: «ВИКЖЕЛЬ — это не фамилия и даже не должность. Это название организации: Всероссийский исполнительный комитет железных дорог». НРЗБ «Вы что, спорите с архиепископом? Идите и исполняйте то, что сказано».

Вот такой милый «инопланетянин» в декабре 17-го года. Монахи, они по определению должны быть немножко инопланетянами.

И.Воробьева― Да, конечно.

А.Кураев― Но когда эти инопланетяне начинают тотально управлять всей огромной, многомиллионной церковью — ну, это неправильно. И поэтому это очевидный минус этого проекта.

И.Воробьева― А из плюсов? Для верующих это же будет такое место…

А.Кураев― Никаких плюсов я не вижу. Поскольку в лавре монахам тяжело от наплыва туристов — там, правда, стонут из-за китайцев, прежде всего — надо поток туристов перенаправить в другое здание, в другое место. А китайцам это надо? Вы им хотите музей какой-то показать с фотографиями служения патриарха Кирилла? Вы думаете, китайцам это интересно? Они на это пойдут? Да и русские туристы тоже, паломники.

То есть поэтому это очень странно. То есть эта идея: Давайте заменим исторический музей вот такими виртуальными вставками, где с компьютерных экранов, с плазмы вам будут что-то показывать и рассказывать. Это, конечно, очень современно, очень продвинуто, но ощущение подлинности теряется. А современные люди ломятся на выставку к Репину в Третьяковку.

И.Воробьева― Да.

А.Кураев― Именно ради запаха подлинности.

И.Воробьева― Завтра в Москве состоится митинг в защиту выборов и за то, чтобы допускали независимых кандидатов. Вы на выборы ходите? Вам, вообще, важно в Москве, кто в Мосгордуму пройдет, кто, вообще, чем управляет или нет?

А.Кураев― Нет, я особо в это не погружаюсь. На выборы хожу факультативно, под настроение. То есть если вот дорога… вдруг я в это день окажусь в Москве. То есть я свое расписание не строю, что в этот день выборы — я должен остаться в Москве, никуда не поеду. Если я окажусь в Москве, если будет подходящая погода, настроение. Если, в конце концов, «Эхо Москвы» в это время не будет ничего интересного рассказывать.

И.Воробьева― Надо в день голосования ничего интересного не рассказывать.

А.Кураев― Тогда ладно, может быть, можно сходить, особенно если есть вкусные плюшки. Но последние годы нету. Товарищ Собянин, имейте в виду.

И.Воробьева― Плюшки — важно.

А.Кураев― Очень важно.

И.Воробьева― Тогда про московские события, но совсем уже другие. Сейчас история разворачивается вокруг однополой пары, двух мужчин, которые воспитывают двух приемных детей. Один из этих мужчин двух этих детей усыновил. И вот сейчас там обыски, претензии к опеке и так далее. Здесь, как вам кажется, кто прав: те, кто приходят, предъявляют претензии, или те, кто в любви, но вот в такое паре воспитывают двух детей?

А.Кураев― Тут я скажу: чума на оба ваших дома. По-шекпировски. Ложь с обеих сторон, а не правда. В частности, неправда, когда апологеты гомбраков заявляют, что, дескать, детям это не передается. Такой тезис, во-первых, он противоречит всей современной психологии, начиная с Фрейда. То есть Фрейд, основоположник современной психологии говорит, что детские впечатления — самые базовые. Травмы — не обязательно травмы в смысле болезни, а, скажем, по-юнговски — стигматы психологические, полученные в детстве, в подростковом возрасте крайне важны. Первый сексуальный опыт чрезвычайно важен. И ребенок всегда подражает.

А.Кураев: Монахи — они по определению должны быть немножко инопланетянами

И, напротив, если у него чего-то нет перед глазами, для него это очень важно. Если перед глазами ребенка нет образа отца в неполной семье, мать одиночка воспитывает, — это все равно драматично, это все равно скажется. Он потом не знает, как с девушками общаться, как строить свою семью он потом не узнает. То есть очень велика вероятность, что сделает свою будущую жену матерью-одиночкой и сам одиноким останется. Поэтому это просто ненаучно — утверждать, что стиль сексуального поведения так называемых родителей никак детям не передастся, не повлияет на них.

Во-вторых, есть серьезные — поскольку история давняя — американские исследователи, которые этим занимались. В Америке своеобразная ситуация. Там есть, действительно, независимые институты, независимые университеты, в том числе, которые не зависят ни от рекламодателей, ни от политиков, да, в том числе, и христианские. И там серьезные исследователи, серьезные люди работают. Проблема в том, что эти исследования проведены, но большая пресса считает неприличным на них ссылаться. Там тоже есть своя цензура.

И.Воробьева― Простите, что я вас перебиваю. Здесь сделаем паузу, запятую поставим, чтобы вернуться к этому вопросу буквально через несколько минут, потому что у нас будет перерыв. Я напомню, что это особым мнением дьякона Андрея Кураева. И вы можете нас смотреть в YouTube, слушать по радио. Никуда не уходите, мы скоро будем.

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Дьякон Андрей Кураев у нас в эфире, и мы продолжаем историю с обысками у однополой пары. Перед перерывом вы начали упоминать какие-то исследования, в том числе в Соединённых Штатах Америки, которые, видимо, говорят о том, что если ребенок воспитывается в однополой паре, то перенимает — что? Сексуальную ориентацию?

А. Кураев― Да, совершенно верно. Ну, послушайте, если из контекста передачи выйти и спросить любого психиатра, он вам скажет, что первый сексуальный опыт подростка во многом определяет все его последующие и влечения, и страхи, и модели его сексуального поведения и так далее. Это касается и мальчиков, и девочек. Поэтому было бы очень странно, если бы вдруг этих детей в этих семьях так называемых это не касалось. Исследования есть, есть и переводы на русский язык. Так что изложения, переложения — Google в помощь, сможете найти.

Неправда же с другой стороны в том, что непонятно, как можно, во-первых, врываться в квартиру и производить обыск без возбуждения уголовного дела и, соответственно, без санкции прокурора, судьи или кто это даёт. Во-вторых, если говорится о том, что это открытые гомосексуалисты, зачем вообще этот обыск нужен? То есть если вы полагаете, что это недопустимо в нашем законодательстве (я точно не знаю, есть у нас такие нормы, прописаны или нет) — хорошо, детей можно просто в судебном порядке взять под опеку государства. Если затем эти дети при разговоре дадут какие-то сведения, которые могут послужить основанием для обвинения о педофилии, что совсем не исключено — то тогда да, тогда это уже основание в том числе для обыска.

И. Воробьева― Вы считаете, что детей надо изъять из этой семьи?

А. Кураев― Полагаю, что да. По крайней мере, наше законодательство этого не предполагает.

И. Воробьева― Потому что они гомосексуалисты?

А. Кураев― Да, именно поэтому.

И. Воробьева― Что плохого в том, чтобы люди с любой ориентацией воспитывали детей в семье, а не дети оставались в детском доме? Не понимаю.

А. Кураев― В частности, в том, что здесь очень важная вещь: за ребёнка решают чужие для него люди.

И. Воробьева― Например, вы, когда говорите, что их надо изъять. Или опека, которая тоже что-то считает, или Следственный комитет.

А. Кураев― По крайней мере, мы предлагаем детям, скажем так, норму.

И. Воробьева― Норму? Норма по каким…? Норма от кого?

А. Кураев― Я даже не буду говорить «норма от Бога». Норма — в том числе демократическая норма. Поставьте этот вопрос на голосование.

И. Воробьева― Опять же, среди кого?

А. Кураев― Среди граждан России, имеющих право голоса.

И. Воробьева― Вы считаете, что они скажут, что детей надо забрать?

А. Кураев― Абсолютно уверен. Я уверен, что даже не то что в России, они и в Америке это скажут.

И. Воробьева― А детей спросить? Может быть, дети могут решать? Они уже 9 лет прожили в этой семье. Может быть, они могут решать, оставаться им?

А. Кураев― Так вот я же не знаю, о чём там этих детей спрашивали. Может быть, дети и сказали такое, что немедленно нагрянули с обыском.

И. Воробьева― А скажите, почему вы сразу упомянули про педофилию, когда речь шла про жизнь в семье с двумя мужчинами?

А. Кураев― Это весьма вероятной вариант.

И. Воробьева― Просто потому что они мужчины?

А. Кураев― Да, потому что. Я всё-таки убеждён, что гомосексуальный стиль жизни приводит к определённым проблемам психики человека.

И. Воробьева― Ага, стиль жизни.

А. Кураев― Отчасти это связано с тем, что этот образ жизни подпольный и так далее. Насколько я могу судить по рассказам, литературе и так далее, там очень остро стоит проблема верности, неверности, бесконечного поиска новых партнёров и так далее. Если даже с обычными усыновителями мы и то видим случаи, когда просто переходится грань любви и педофилии, то в этих случаях я бы этого уж совсем не исключал.

И. Воробьева― Ладно, я тогда про другое у вас спрошу. Как вы относитесь, например, к истории, что у нас в России практически легализовали домашнее насилие? То есть, в общем, можно жену-то поколачивать. Это нормально?

А. Кураев― Я не в курсе, что вы под этим имеете в виду. Что значит легализовали?

И. Воробьева― В прямом смысле легализовали. Что в семью лезть нельзя, что не надо там влезать, что не надо сразу заводить уголовное дело, что срок всего лишь год и так далее.

А. Кураев― Лучше было бы процитировать, если есть какая-то новелла в законодательстве.

И. Воробьева― Как-то с домашним насилием не борются у нас в стране.

А. Кураев― Не уверен, что это можно ставить так радикально — что именно не борются. Это слишком серьёзная формула.

И. Воробьева― Хорошо, а какую бы вы формулу предложили вы?

А.Кураев: Неправда, когда апологеты гомбраков заявляют, что, дескать, детям это не передается

А. Кураев― Не знаю, я об этом не думал больше одной минуты, поэтому ничего не скажу.

И. Воробьева― Ладно, давайте мы в следующий раз обязательно поговорим об этом.

А. Кураев― Да не мы поговорим об этом!

И. Воробьева― Почему?

А. Кураев― Потому что речь идёт о серьёзной болячке и надо быть совсем дебилом, чтобы думать, что можно вот так, за одну минуту, придумать — в этот эфир, в следующий.

И. Воробьева― Серьёзная болячка — это что?

А. Кураев― Проблема домашнего насилия. Проблемы есть, она серьёзная. Проблема доказательной базы. Проблемы сведения счётов. Вот мы только что с этим американским актёром, как его — Кевин…

И. Воробьева― Спейси.

А. Кураев― Кевин Спейси. Только что видели, что с него сняли обвинение, которое уже поломало его судьбу и карьеру, а зрителям — кайф от того сериала, где он много сезонов снимался.

И. Воробьева― «Карточный домик».

А. Кураев― Да. То есть очень легко, потому что это происходит в обществе без свидетелей и поэтому, если суд заранее решил, что он будет становиться на ту или другую сторону (общественное мнение или законодатель, может быть, понуждает), то эта ситуация вообще очень легко выходит за рамки правового поля.

И. Воробьева― То есть ситуация, в которой обе стороны могут манипулировать.

А. Кураев― Да, совершенно верно. Поэтому просто так, с наскоку решить, какие здесь могут быть предусмотрены меры контроля над контролирующим… А без этого не будет работать.

И. Воробьева― Но жену бить нельзя?

А. Кураев― Не стоит.

И. Воробьева― Не стоит. Хотелось бы ещё про мужчин и женщин поговорить. Я знаю, что вы уже комментировали это, но, тем не менее, это история, которая всё ещё периодически всплывает. Это заявление Дмитрия Смирнова. Он руководитель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи и детства, если я не ошибаюсь, который сказал, что женщины в среднем слабее умом. Женщины правда в среднем слабее умом, как вам кажется?

А. Кураев― Это Смирнова допрашивйете.

И. Воробьева― А почему? Вы же можете ответить на мой вопрос. Женщины слабее умом, чем мужчины, или нет?

А. Кураев― Я считаю, что он сделал жуткую глупость, сказав такие вещи.

И. Воробьева― Проговорился, что ли?

А. Кураев― Не в этом дело. Это глупость и по существу, и потому что действительно проговорился. Помолчал бы — сошёл бы, может быть, за более умного человека.

И. Воробьева― По существу в том смысле, что нельзя сравнивать интеллектуальные способности разных полов?

А. Кураев― Я думаю, что это делать невозможно. Сегодня невозможно. Я даже скажу больше: весьма вероятно, что какое-нибудь честное широкое полевое социологическое исследование могло бы дать аргументы в пользу вывода отца Дмитрия Смирнова. Могло бы — я не исключаю этого. Но дальше надо поставить вопрос: а почему? А не потому ли статистика говорит об этом так, что в течение многих столетий именно такие смирновы об этом говорили? И не только говорили, но и вели себя так.

То есть, понимаете, можно сказать, что какой-нибудь там… Скажем, чернокожие американцы — можно сказать, что они тупее белых? Но если вы проведёте замеры — средний уровень образованности и так далее — в тех же США, очень возможно, что вы получите цифры, которые покажут, что в смысле продвинутости в университетской карьере, в научной, в бизнес-карьере белокожие американцы продвинутее. Но это не потому что они умнее, а потому что многие столетия вся социальная матрица работала на них. Точно так же в отношениях мужчины и женщины.

А.Кураев: Может быть, дети и сказали такое, что немедленно нагрянули с обыском

И. Воробьева― А у нас, в нашей стране, соответственно, тоже матрица всё это время работала скорее на мужчин?

А. Кураев― Да, конечно.

И. Воробьева― Но сейчас-то, я так понимаю, ситуация меняется.

А. Кураев― Она меняется, естественно. И в отношении расовых меньшинств, и в отношениях полов. Конечно меняется. Но это не может за 1, даже за 2 поколения измениться радикально. То есть может, но следы будут оставаться.

И. Воробьева― Я напомню нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы по номеру +7-985-970-45-45. Видели ли вы исследование РПЦ, которое не так давно было опубликовано, где Русская православная церковь озаботилась молодёжью? Озаботилась увлечениями молодёжи, в том числе разными субкультурами, к которым были отнесены в том числе какие-то волонтёрские инициативы.

А. Кураев― Исследование не видел. Видел документ, принятый Синодом. Не знаю, было ли там исследование или нет. Что меня поразило — это то, что, на мой взгляд, такой документ сам по себе нужен, интересен, но должен был бы начинаться с честных слов: мы сами — субкультура. Мы, православные русские люди — мы носители субкультуры. Это не моё открытие, понимаете. Я неоднократно слышал это из уст Патриарха Кирилла, когда он был ещё митрополитом. И я был поражён этой его честности и открытости.

Да, правда. Ну а как ещё называть людей, у которых своя спецодежда, свой календарь, свой язык? Язык — в смысле, для молитвы, но и жаргон в повседневном общении: «спаси Господи» вместо «спасибо» и так далее. «Ой, вы меня искушаете, ой, я смущаюсь» и прочее. Конечно же, весьма своеобразный взгляд на жизнь, во многих случаях далеко не совпадающий со взглядами большинства или культурно-политического мейнстрима.

Да, это субкультура по всем признакам. Это надо честно понять. Без этого невозможен диалог в современном обществе. То есть если исходить из того, что я — носитель нормы во всех случаях и все обязаны равняться на меня, то в этом случае я каждый раз буду крайне изумляться, видя, что, оказывается, моё влияние, мягко говоря, не столь безгранично, как мне казалось. Поэтому если я хочу вести диалог, я должен уметь смотреть на себя другими глазами и понимать, что моя фигура не идеальна, мои взгляды не всегда самоочевидны для других людей. Поэтому если я буду носить бейджик «Осторожно, я представитель субкультуры», это поможет и мне, и другим людям при столкновении со мной. То есть имейте в виду: и вкусы, и запросы мои странные, я экзотичнен, мягко говоря.

И. Воробьева― Этот эфир доказывает это.

А. Кураев― Да, совершенно верно.

И. Воробьева― Полминутки до конца, но вопрос про молодёжь остаётся. Что вы взялись за молодёжь-то?

А. Кураев― Нет, я уже давно за неё не взялся.

И. Воробьева― Нет, не вы, а они.

А. Кураев― Просто каждый чиновник должен породить НРЗБ какой-то документ, какую-то концепцию.

И. Воробьева― А, в этом смысле.

А. Кураев― В данном случае год назад назначили нового министра по молодёжной работе. Его сейчас уже сняли, через год, но вот за этот год ему надо было отчитаться. Поэтому он предъявил Синоду вот эту бумажку.

И. Воробьева― Всё гораздо проще, чем казалось с самого начала. Спасибо большое! Я напомню, что это было особое мнение диакона Андрея Кураева. Если вы не успели послушать и посмотреть, вы можете сделать это у нас на сайте либо в YouTube на канале «Эхо Москвы». Спасибо большое, счастливо!