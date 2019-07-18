В. Дымарский― Добрый день. Это программа «Особое мнение» у микрофона Виталий Дымарский. Как вы уже знаете из многочисленных анонсов наш гость — Сергей Цыпляев, я вот думаю, называть все ваши титулы или не стоит? Как известный Петербургский политик, вы должны быть известны и без них. . ПРосто стоит сказать, что пока еще декан. Не уволен.

С. Цыпляев― Хорошо начинаем, интересно. Добрый день. +921 258 58 00 — это для ваших СМСок. YouTube работает, нас смотрят и ставят лайки, как я надеюсь. На этом обязательную программу закончили — переходим к произвольной программе. Что вас больше всего волнует? Петербургские выборы или союзное государство? Или Российская Конституция , что больше?

В. Дымарский― Вообще-то тем всегда три. Российская Конституция и союзное государство — вещи связанные, это конечно, более глобальный вопрос, но мы живём в нашей Петербургской выборной жизни. Мы можем пройти от выборов этого года к выборам 20-24. Есть ещё одна тема, которую мы оставляем за кадром( может быть коротко вернемся). На самом деле мы, как страна, практически не говорим об экономике. Все наши экзерсисы, попытки быть сильными, и смелыми и первыми, они определяются какой у нас экономический базис. А мы об этом вспоминаем крайне редко.

В. Дымарский― не приятно.

С. Цыпляев― Да это вам конечно не террористы в Сирии. Там думать надо. Если уж про выборы, скажите мне как гражданин Петербурга пойдете ли вы на выборы? На выборы хожу всегда, и независимо ни от чего, и даже, если можно сказать, что непонятно кого выбирать, я должен прийти, должен взять свой бюллетень. И всегда говорю, что когда начиналась Перестройка и нужно было собираться, обсуждать, выдвигать, я постоянно видел, что люди воспроизводят отработанные до автоматизма модели. Как они проводили партийные и комсомольские, профсоюзные собрания — у них была готовая модель. И когда это стало нужно, они это использовали. А вот выборы — это тоже самое. Когда они нам потребуются, когда действительно в эти меха будет вливаться нормальное вино, а не непонятно какого происхождения жидкость, тогда мы будем понимать, как это делать.

А если мы все не пойдём,ну тогда вообще, их отменят и вернёмся в блистательное прошлое с отсутствием полным шансов.

В. Дымарский― В меха в этом году налили — дай Бог. Бурление, брожение идет вовсю. При этом, Многие говорят лучше, чем в прошлые разы. Честнее.

С. Цыпляев― Это дело вкуса, смотря в какой части вот этого механизма вы находитесь. Например, я слышал выступление от кандидата в губернаторы, что им конечно, в этот год этот вариант гораздо больше нравится, чем прошлый— они находят для себя определённые удовольствия. У нас сейчас 2 компании и, сразу скажем, они принципиально отличаются, поскольку они по-разному выстроены законодательно. Не отличаются они только одним: гражданам крайне трудно реализовать свое активное право избирать. Избирать — это активное право.

Губернаторские выборы законодательно все отрегулировали, встроили муниципальный фильтр и дальше, если будем играть по правилам и по-честному, то все идеально. Фильтр фильтрует все что не надо , а на выходе — фильтрованные кандидаты. Фильтр настраивается опросами, выбирая достаточно безопасных кандидатов, а дальше — приходите. Вот то, что мы сегодня имеем по существу. Я всегда говорю, что выборы закончились у нас 3 октября восемнадцатого года, когда был назначен исполняющий обязанности: приехал президент и сказал:” Вот!”. Так выборы закончились.

В. Дымарский― Вот этот фильтр, получается, что в закон вписано беззаконие?

С. Цыпляев― Фактически, реально, вписаны механизмы,которые делают выборы не настоящими. Игрушечными. Я могу вам привезти в качестве примера аналог, который работает в Иране. Мы же знаем все, что там избирается президент ,но не отдаем себе отчет ,что Верховная власть принадлежит совету аятолл.

В. Дымарский― Это, как у нас было политбюро.

С. Цыпляев― Да, идеологическая власть. А здесь это политбюро — теологическая, на самом деле — верховная власть. Так вот, как происходит выбор: абсолютно демократично и прозрачно. На Центральной площади ставится гигантская урна, куда каждый, любой человек имеет право опустить заявку, что я хочу участвовать в выборах президента. Потом это урна вскрывается, сидит «фильтр» под названием комиссия, состоящая наполовину из представителей совета аятолл, а наполовину из представителей корпуса стражей исламской революции( партийная гвардия ) и они, из колоссального количества желающих, выбирают список тех, кто будет допущен до выборов. Все.

Список демократическим образом уже идёт на выборы. Там— фильтр аятолл, у нас — муниципальный. Это нас роднит с иранской демократией. Поэтому, конечно, муниципальный фильтр — вещь абсолютно недопустимая, поскольку она полностью решает задачу выборов. Поскольку реально сегодня он контролируется одной партией, одна партия решает, кто будет участвовать в этих выборах.

В. Дымарский― Партия, которая прячется.

С. Цыпляев― Ну да, она переходит медленно в подполье.

В. Дымарский― В ШУшенское.

С. Цыпляев― Ну, что вы! В эмиграцию — в Швейцарию. Так вот и такие механизмы, конечно, полностью лишают смысла выборы. Разговор же, давайте допустим всех вообще кого угодно — это другая крайность. Определенные минимальные ограничения устанавливаются для того, чтобы наша избирательная система не рухнула под напором городских сумасшедших. Это тоже вещь, которую надо понимать: если у вас бюллетень попадает 150 кандидатов — выборы тоже закончились. Поэтому строится какой-то минимальный порог.

В. Дымарский― Какой, я и хотел спрросить?

С. Цыпляев― Партия. А это и есть институт, который участвует. Партии выдвигают кандидатов, без вопросов, все зарегистрированные партии в стране. Конечно не должно быть промышленного масштаба заготовки подписей. Но это хорошо работает как неформальный фильтр, мы сейчас поговорим. Либо вносится залог разумный. Почему ещё это надо делать? Если человек баллотируется, то мы должны бюджетным образом обеспечить ему условия для участия в дебатах, выступление на телевизоре, равные условия. И второй момент еще раз подчеркну: безбрежное количество кандидатов точно также убивает избирательную систему, как наличие только одного.

Понятно, что муниципальный фильтр постоянно обсуждается и пока мы его не уберем, говорить о настоящих выборах — бесполезно.Но пока все стоит на смерть и мы видим результаты, что без санкции одной партии не один кандидат в Петербурге самостоятельно собрать эти подписи муниципального фильтра не может. При чем по другим регионам сделано так, чтобы города были в тяжелых условиях. Не просто надо собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов, но ещё и задействовать обязательно три четверти муниципалитетов. Это означает, что резко возрастает вес маленьких муниципалитетов: деревень, посёлков, каких-то небольших городков.

В. Дымарский― Давайте о муниципальных выборах, но я даже не знаю, что спрашивать. Потому что те картинки, которые мы видели — это даже не укладывается в какие-то рамки, которые требуют комментариев. Вот просто на мой взгляд, извините за пафос,— это просто национальный позор.

С. Цыпляев― Я об этом говорил. Мы хотим чтобы нас уважали как страну, но это унижение, потому что мы не можем провести выборы, которым мы сами доверяем. И здесь, конечно, для меня вот это горькое ощущение. Я всё-таки родился вырос и почти все время, за исключением Московского этапа Верховного Совета, прожил в Петербурге. Мы сейчас являемся лидерами заголовков и создаём вообще-то общее отношение к выборам. Буквально два слова про важность этих честных выборов и доверия. Мы же голосуем, и отнюдь не всегда мы понимаем их профессиональные качества. Мы выбираем тех, кому мы доверяем. А умные люди говорят, что власть базируется не на силе, а на легитимности , и легитимность — это общественное согласие, А по простому,это писалось ещё в декларации независимости Соединенных Штатов, что для обеспечения прав люди образуют правительства, которые черпают свои полномочия в согласии управляемых. Вот это и есть согласие управляемых.

Если вы разрушаете институт выборов, люди не доверяют вообще, и вы— разрушитель государства. Те люди, которые сегодня идут на подтасовки, на ограничения, на все эти хитроумные фокусы, они ложно понимают, что они государство укрепляют. Ничего подобного! Они разрушают!

И опять же, сошлемся на умные слова (иногда наши заокеанские партнеры умные слова произносят), Джон Фицджеральд Кеннеди говорил, что те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной.

В. Дымарский― Вот, вы — местный. Объясните мне эту специфику петербургскую. Что за этим стоит? Губернаторские выборы, как я понимаю, проходят формально нормально. А на муниципальных — беспредел. Может это для того, чтобы того чтобы дискредитировать губернаторские?

С. Цыпляев― Нет, это слишком сложно. Такие сложные конструкции мы настроить не умеем. Вообще-то люди, когда они приходят во власть, они стараются это мгновение продлить как можно дольше. И вот это желание остаться и никого не пустить на наши места, оно общее: начиная от муниципального депутата и районного чиновника, и заканчивая всеми остальными структурами. Для нас культурно, ментально и психологически свободная конкуренция( особенно в этой сфере ) вещь непонятная, вредная и она мне нравится.

И дальше начинается какая вещь: в Москве же мы видим сейчас нет муниципальных выборов. И поскольку вот эти фильтры не настроены, которые позволяют просто легальным законным образом решить все проблемы, то приходится придумывать фильтры технологические. Первое — объявляют выборы, но никто не знает где. Второй момент: никто не знает, где находится избирательная комиссия, идёт поиск когда она работает. Говорят:” Мы отказываем. Вы нам не предоставили вот такой документ, который вы должны нам предоставить.” Но вот, же , говорят , список ваш подписан с

печатью, весь реестр. А комиссия широко улыбается: “ А у нас другой вариант”, и достаёт ровно те же самые три страницы, подпись и печать на последней странице, только на тех первых этого документа нет.

В. Дымарский― В таких ситуациях кому верить ? В чью пользу трактуются подобные сомнения ?

С. Цыпляев― ПО республиканским принципам и принципам права, приоритет имеет гражданин. Гражданские права — главное. То что вы тут комиссия, и мы сейчас вас авторитетом задавим — это ничего не означает. Вы выдали такой ответ, вы докажите в суде, что правы. Не сможете доказать — молчите.

В. Дымарский― Этому учили ещ 15 лет назад. Это вообще люди должны знать. Даже, если вы подаете налоговую декларацию и вам не верит налоговая инспекция, то это они должны вам доказать, что вы обманываете! А не вы предоставлять бумаги. Государство это очень интересная вещь. Я даже спрашиваю у студентов в тесте. Там три варианта, а правильный вариант такой: что гражданам разрешено все, что не запрещено законом, а государству, чиновнику разрешено только то, что разрешено законом и всё. Остальное — запрещено. Вы не можете требовать того, чего вам не позволяет закон. Это тяжело вкладывается в голову.

И вот мы, депутаты бывшие и Государственной Думы и бывшие депутаты Верховного Совета СССР собрались и поняли, что вообще нельзя ждать, что это все будет делать только государство. То есть мы должны начинать постепенно, как гражданское общество осмысливать происходящее, чтобы каждый раз не наступать на те же грабли. Информационная волна смыла интерес, и через 5 лет, слегка подкрашенные и модернизированные те же самые фокусы. Мы — это Анатолий Горлов, Наталья Евдокимова, Леонид Романков и я, мы выдвинули не партийную (принципиально), гражданскую инициативу под названием «Граждане за настоящие выборы». Потому что не только честными должны быть, а реально настоящими выборы.

Что хотим сделать первое — собрать полна всю информацию о том, что происходит, какие варианты. Поэтому у нас есть электронная почта, телефон назову, куда каждый может прислать те вещи, которые у него происходят. Мы часто все документируем,выкладываем в открытый доступ , а дальше наша задача предложить меры организационные, законодательные прочие, как это надо блокировать. По итогам будем готовит, конечно, доклад на тему. Потому что идея становится силой только когда она овладевает массами.

С. Цыпляев― Мы часто рассуждаем, что, дескать мы — Петербург, столичный город, мы такие самостоятельные и зачем это Москва лезет.. . Почему же, как только возникают проблемы мы кричим:” Москва приди и помоги!” Почему мы не можем ничего решать здесь? Потому что мы строим неправильно институты. Если строить вертикаль, то мы закончим избирательным спецназом. Эти вещи нужно постепенно внедрять в понимание. Что избирательное право — Это важнейшая права граждан и поэтому она должна защищаться всей мощью государства.

В. Дымарский― Я всей мощью своей обрушиваюсь на Цыпляева, чтобы перейти к новостям

НОВОСТИ / РЕКЛАМА

В. Дымарский― Продолжаем программу «Особое мнение», у микрофона ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшний гость — Сергей Цыпляев — декан юридического факультета вы знаете чего, член гражданских инициатив. Напомню + 7 931 291 5800, пишите эсэмэски, что-то вы сегодня как-то ленитесь писать. А вот в Ютюбе вы активны, поэтому продолжайте быть активными.

В России будем жить или в союзном государстве?

С. Цыпляев― Я думаю что В России, но я ещё по избирательному скажу, что если государство у нас, например, статью по митингам и демонстрациям обеспечивает своей мощью, то почему, когда идут избирательные процессы — это дело избиркомов, а государство не причём? В каждой из комиссий должен сидеть дежурный прокурор — это важнейшее право и дежурный полицейский, которые должны единственно чем заниматься — это обеспечением исполнения законов. Сейчас все говорят:” Смотрите на эти избирательные комиссии — местные— вообще непонятно откуда взялись, непонятно кому подчиняются” Очень коротко как они сформированы: половина представители партий, вторая половина — назначена представительным органом муниципалитета по представлению городской избирательной комиссии. И председателя предлагает городская избирательная комиссия. По существу все эти комиссии сформированы избиркомом, по большому счёту — у них контрольный пакет.

Как сформирован избирком? Половина от губернатора, половина от законодательного собрания. Это означает, что вся система избирательных комиссий по существу сформирована центральным образом из представителей одной партии. И поэтому, когда говорят: «Откуда комиссии взялись? Откуда они такие безобразные?» Коллеги, вы их так сформировали! Вы туда людей ставили совершенно понимая, что потом будет. Формируйте по-другому избирком. Закон в эту сторону позволяет двигаться.

А теперь вот к союзному государству. Обсуждается громадное количество всяких сразу сложных историй, которые предполагают невероятный объем изменений Конституции. Мое мнение заключается в одном: если к что касается транзита, продления возможности президенту работы, это решается очень просто. Проведите референдум о продлении полномочий. Назарбаев вам расскажет, как это делается. Либо вынимайте одну маленькую статью про два срока из Конституции и все. И больше ничего не надо делать.



В. Дымарский― По тому как переговоры между Лукашенко и Путиным прошла ни Валааме, и судя по инсайдерской информации, уже обе стороны согласились с тем, что этого не будет. Извините, мы же с вами были на Балтийском форуме, где были два оппозиционера белорусских, которые сказали, что только один единственный вопрос, по которому власти и оппозиции в Белоруссии имеют единое мнение — это союзное государство.

С. Цыпляев― Никто не хочет терять свои позиции и становиться вассалами. Понятно, зачем это делается. Не просто чтобы транзит обеспечить. Я понимаю, что есть тут попытки какой-то найти мирный допинг. Типа Крым, типа как Грузия, только без военных действий. Чтобы обеспечить восторг, надежды, консолидацию и на этой волне проработать ещё какое-то количество лет.



В. Дымарский― Хочу чтобы успели ответить на вопросы про конституцию. Володин сейчас выступил с предложением изменений.

С. Цыпляев― Он написал статью, где почти ничего не сказано толком про изменения содержательные. У нас Конституцию менять это, приблизительно тоже, как сказать о выносе тела Ленина из Мавзолея. Сразу обеспечивается громадное паблисити. Единственное, что он предлагает — отчасти верную вещь, но по технологическим все неверно. У нас очень слабая правительство по Конституции, оно в любой момент может быть отставлено президентом. По существу— это экономический отдел администрации президента. По Конституции — это исполнительная власть страны, это главный орган исполнительной власти. Володин ходит включиться в обсуждение министров, так вот здесь ошибка. Парламент должен утверждать правительства в целом, уже сформированную команду, но входить вовнутрь и пытаться там воздействовать на то, какой будет министр партийной принадлежности и прочее прочее — это называется превратить правительство в хаотический орган и место торга. Поэтому да, конечно парламент должен иметь наверное усиление воздействия на правительство, правительство должно быть сделано более самостоятельным и эти задачи надо решать. Но это никак, опять же не затрагивает проблему 24 года. Надо просто сделать нормальное правительство.

В. Дымарский― Запомнили все, что сказал сегодня Сергей Цыпляев и переходим к новостям.

С. Цыпляев― Спасибо. Всего хорошего.