О. Бычкова― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением Сергей Марков. Добрый вечер.

С. Марков― Вы, наверное, знаете, что мы называем «час правды». Потому что это уникальная возможность на «Эхо Москвы» настоящую правду, настоящую логику процесса вместо зашкаливающей русофобии, которую пытаются у вас некоторые прикинуть. Мы вас будем лечить.

О. Бычкова― Хорошо. Главное, чтобы мы вас не начали лечить. Но мы воздержимся. Пожалуйста, про наш номер временный тестовый, пробный для ваших sms 7-922-800-00-65. И мы присутствуем в трансляции в Ютубе, не только в радиоэфире и там нас можно увидеть и услышать и принять участие в чате. Если вы зарегистрированный пользователь Ютуба. А это несложно сделать. И как-то внимать этой правде, которую прямо сейчас будет нести с экранов и радиоприемников Сергей Марков. Давайте скажем всю правду про выборы в Мосгордуму.

С. Марков― Давайте.

О. Бычкова― Начинайте. Несите.

С. Марков― Порог сбора подписей очень высок. Он запретительно высок, специально сделан для того, чтобы могли участвовать практически только представители системной оппозиции. Эти парламентские партии, которые на самом деле являются полуоппозицией. Все прекрасно понимаем, что реально оппозиционируют только коммунисты. ЛДПР, «Справедливая Россия» — такие. Тех, кого не взяли в «Единую Россию».

О. Бычкова― А «Единая Россия» не участвует в этих выборах. Скромно.

С. Марков― «Единая Россия» участвует, но не прямо.

О. Бычкова― А косвенно.

С. Марков― Боятся.

О. Бычкова― Боятся. Что просто снесут сразу.

С. Марков― Конечно. Расскажу, почему боятся.

О. Бычкова― Кандидаты боятся быть скомпрометированы в компании партии «Единая Россия». А потом, когда они все предположим…

С. Марков― Все вступят в фракцию «Единая Россия».

О. Бычкова― То есть действительно это партия жуликов и воров.

С. Марков― Нет.

О. Бычкова― Они в очередной раз всех на голубом глазу пытаются…

С. Марков― Послушайте. Это партия молчаливых тихонь. Они молчат, ничего не говорят. У них потому и рейтинг такой, что им запретили говорить.

О. Бычкова― Какой рейтинг?

С. Марков― Рейтинг «Единой России» падает оттого, что многие против были пенсионной реформы, но им запретили говорить против пенсионной реформы. Те, кто решался что-то говорить – всех повыкидывали. В результате оставались бюрократические тихони. Граждане хотят, чтобы их интересы защищали. «Единой России» нужны люди, которые выступали бы против точечной застройки. Если такие будут – за них будут голосовать.

О. Бычкова― Как Сергей Митрохин?

С. Марков― Да. Хотите, вот я раньше жил в районе парка Дубки. Хотите – посадите тех, кто построил там вместо двухэтажного садика…

О. Бычкова― Посадить – легко, отвечает вам правящая партия…

С. Марков― Да нетрудно.

О. Бычкова― Посадить – не вопрос.

С. Марков― Построили 30-этажное здание вместо двухэтажного садика на территории по сути парка. Посадить нужно тех, кто все это…

О. Бычкова― Посадить – в смысле наказать преступников. А чего же они не наказывают?

С. Марков― Зачастую связаны со строительными группировками.

О. Бычкова― То есть не могут.

С. Марков― Мы отвлеклись с вами. Первая причина – очень высокий барьер. В Москве чуть ни треть живет не по месту прописки. Треть – богатые москвичи, среднего уровня на дачи уехали, к теплому морю. Я из Крыма, там огромные потоки идут по автодороге, которая через мост. Просто чудовищные потоки.

О. Бычкова― Я тоже живу в одном месте, а прописана в другом. Но это не помешало мне подписаться за двух кандидатов по месту прописки.

С. Марков― Это сложнее всегда.

О. Бычкова― Пойди и подпишись. Многие так сделали.

С.Марков: Те, кто решался что-то говорить – всех повыкидывали. В результате оставались бюрократические тихони

С. Марков― Вы идеологически очень индоктринированный человек. У вас большая мотивация. Большинство людей поспокойнее к этому относятся. Плюс люди боятся давать свои паспортные данные. Боятся мошенников, что из Мосгоризбиркома утечет через сотрудника мошенника.

О. Бычкова― Да нет, пять тысяч это мерзкая трусливая мера. Понятно, тут даже это не надо объяснять.

С. Марков― Это не мерзкая трусливая мера. Это чрезмерно высокий порог.

О. Бычкова― Хорошо. Вы же политолог, я забыла.

С. Марков― Это первое. И его конечно нужно модифицировать.

О. Бычкова― Как? Снизить по минимального или лучше вообще отменить.

С. Марков― Либо уменьшить, либо например, дать возможность через портал Госуслуги подписывать. Что значительно облегчает процедуру.

О. Бычкова― Зачем через Госуслуги. Те же 5 тысяч через Госуслуги.

С. Марков― Значительно легче это сделать.

О. Бычкова― Зачем вообще нужны эти 5 тысяч подписей?

С. Марков― Объясняю. Для того чтобы не было 2 тысячи кандидатов. Когда будет 2 тысячи кандидатов зарегистрировано – это значительно сложнее. Поэтому барьер бывает практически во всех странах на всех выборах. Это разумно.

О. Бычкова― Нет, подождите. Барьер барьеру рознь. Особенно во всех странах, как вы говорите. И во всех странах, если вы наблюдали за выборами в других странах, наверняка вы наблюдали я тоже. То там сплошь и рядом люди идут вот с такими вот километровыми бюллетенями и что. Это никому не мешает.

С. Марков― Не бывает километровых бюллетеней.

О. Бычкова― Бывает.

С. Марков― Точно, когда там зарегистрируется тысяча сумасшедших, ничего хорошего не будет. Это мое мнение. Вы можете, если считаете, что нужно 10 тысяч сумасшедших и бюллетени – пожалуйста, флаг в руки. Идите с таким предложением.

О. Бычкова― Я только что смотрела, как люди голосовали в Израиле на парламентских выборах. Там вот такие были пачки бумаги с разными партиями. И что. И ничего.

С. Марков― Я посмотрю, сколько там. Точно не 10 тысяч. И точно какой-то барьер там был. Дальше. Они попали в ловушку. На прошлых выборах Навальному подписи собирала «Единая Россия». Поскольку была власть заинтересована в том, чтобы Навальный своим участием легитимизировал победу Сергея Собянина на мэрских выборах. Поскольку было важно мнение Запада, как он на это смотрит. Сейчас мнение Запада нам неважно. Ясно, что Запад лжет, нагло, бесстыдно.

О. Бычкова― Это вам…

С. Марков― И растоптал принципы демократии. Нам заискивать перед ним поэтому не надо. Слава богу.

О. Бычкова― А нам какое дело…

С. Марков― Секундочку.

О. Бычкова― Какое дело до того, что они там что-то растоптали. Поэтому мы теперь назло бабушке отморозим уши.

С. Марков― Нет, вы не поняли что ли логику, Оля? Я вам объясняю.

О. Бычкова― Плохо объясняете потому что.

С. Марков― Просто мы хотели быть красивыми в глазах Запада…

О. Бычкова — А―а-а.

С. Марков― Сейчас, поскольку Запад бессовестно и нагло смотрит, зачем нам в этих наглых глазах быть красивыми.

О. Бычкова― Хорошо.

С. Марков― Мы сами в свои глаза… Кроме того, «Единая Россия» не будет собирать за них подписи уже больше. А сами они не могут получить столько, сколько раньше.

О. Бычкова― Ничего подобного.

С.Марков: Их цель была – чтобы их арестовали, а потом из автозаков давали интервью. Оппозиция все-таки слабенькая

С. Марков― Нет, их поддержка намного уменьшилась. Потому что раньше не было проблемы Крыма. Сейчас она есть. Сейчас приходит кандидат, его спрашивают. От навальнистов, еще каких-то, тот же бедный Сергей Митрохин, от «Яблока». Спрашивают: Крым наш или нет. Он чего начинает. Юлить своим хвостом продажным. Ему говорят: товарищ, до свидания.

О. Бычкова― Сергей Митрохин уважаемый…

С. Марков― Только те имеют шансы реально получить поддержку…

О. Бычкова― …сейчас что-то сказали про ваш продажный хвост. Не пропустите.

С. Марков― А я про других. Сергей Митрохин приличнее остальных намного. Я в основном про навальнят.

О. Бычкова― Подождите.

С. Марков― Таким образом получить поддержку избирателей могут только те, кто за то, что Крым нам. А если против «Крымнаш» — у них никаких шансов нет.

О. Бычкова― Любовь Соболь получила больше 5 тысячи подписей.

С. Марков― Я думаю, она фальсифицировала.

О. Бычкова― Вот как.

С. Марков― Да.

О. Бычкова― А докажите.

С. Марков― А зачем мне доказывать-то?

О. Бычкова― То есть вы так можете спокойно сказать: Любовь Соболь украла подписи.

С. Марков― Я так думаю. Объясняю вам логику.

О. Бычкова― Вы можете так кидаться словами.

С. Марков― Конечно, потому что я объясняю вам логику.

О. Бычкова― Нормально.

С. Марков― Любовь Соболь, как известно с Навальным…

О. Бычкова― Причем тут логика.

С. Марков― Вы знаете?

О. Бычкова― Или вы отвечаете за свои слова или нет.

С. Марков― Да отвечаю, конечно. Я логику говорю. Если меня спросите: есть ли у меня факты, что Любовь Соболь фальсифицировала подписи. Нет. Но я думаю…

О. Бычкова― Значит это пустое. Сотрясание воздуха.

С. Марков― …что Любовь Соболь могла фальсифицировать подписи. Почему? Потому что с моей точки зрения Любовь Соболь – человек с разрушенными моральными принципами. Потому что, как известно…

О. Бычкова― Сказал Сергей Марков. Человек с твердыми моральными принципами.

С. Марков― Конечно. Любовь Соболь – потому что, как известно, выступает против Крыма, она выступает за хунту, она против демократии. Она против свободы. Вы же знаете об этом, Оля.

О. Бычкова― Я считаю, что Любовь Соболь выступает против коррупции, партии жуликов и воров.

С. Марков― Нет, она за коррупцию. Если вы хотите, какое у людей реальное мнение, пускай они не по отношению к фантастике, а по отношению к реальному режиму, происходящему на Украине. Любовь Соболь осудила бандеровскую… диктатуру. Спрашиваю вас, Оля. Осудила или нет? Соболь осудила или нет? Молчите. Нечего сказать.

О. Бычкова― Я ставила подпись за Любовь Соболь в том числе.

С. Марков― Нечего сказать.

О. Бычкова― Попейте водички.

С. Марков― Нечего вам сказать.

О. Бычкова― Мы сейчас прервемся на короткую паузу.

С. Марков― Вот поэтому Соболь и не получит поддержки.

ПАУЗА

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Так мы остановились…

С. Марков― На ловушке, в которую попали навальнята.

О. Бычкова― Я хочу сказать, что я поставила свою подпись за Любовь Соболь, за Сергея Митрохина. Я бы еще за десятерых человек поставила, если бы была такая возможность. Потому что я считаю, что чем больше кандидатов в бюллетене, тем лучше. И чем больше выбор у людей и меня как избирателя – тем лучше.

С. Марков― Это ваше мнение. А многие люди считают, что те люди, которые против российского народа, которые за бандеровскую хунту – не должны…

О. Бычкова― Да причем тут бандеровская хунта.

С. Марков― У них есть свое право. Да потому что это главный критерий политического самоопределения.

О. Бычкова― Вообще-то нет.

С. Марков― Да!

О. Бычкова― Главный критерий – отношение к жуликам и ворам.

С. Марков― За Путина или нет. Против жуликов и воров все.

О. Бычкова― Даже жулики и воры?

С. Марков― А вот за Путина не все. Есть люди большинство за Путина, меньшинство – против. То же самое – есть реальный политический процесс. Реальная угроза. Это русофобская диктатура в русской области в Украине.

О. Бычкова― А вы не ошиблись. Вы же не на Первом канале и не на Втором.

С. Марков― Какая разница. Оля, я говорю везде правду! Оля, я везде говорю правду.

О. Бычкова― Вы просто везде говорите одно и то же.

С. Марков― Правильно, потому что это правда.

О. Бычкова― Просто вы не умеете говорить ни про что другое, кроме вашей хунты.

С. Марков― Я говорю правду. Я не могу говорить неправду. Это действительно так. Я говорю логику этих процессов. А логика какая есть, такая есть.

О. Бычкова― Я вас спрашиваю про выборы в Мосгордуму, а вы отвечаете про украинскую хунту.

С. Марков― Ну так потому, что главнейший критерий, по отношению которого люди смотрят на людей, первое – отношение к Путину. За или против.

О. Бычкова― А на федеральных каналах не обсуждают выборы в Мосгордуму что ли. Что вы еще не выучили слова.

С.Марков: Они понимают: с политическими требованиями нельзя выходить, политический протест будет перехвачен врагами

С. Марков― Какие слова я должен выучить. Странное чего-то говорите.

О. Бычкова― Ну хорошо. Объясните мне другое.

С. Марков― Я объяснил вам про выборы в Мосгордуму. Давайте про другие выборы.

О. Бычкова― Нет, у меня есть вопрос еще про выборы в Мосгордуму.

С. Марков― Мы половину времени говорим про Мосгордуму.

О. Бычкова― Ничего. Дело в том, что вы же были там депутатом «Единой России», правильно. Вы все время говорите, что все знаете. Объясните мне, почему…

С. Марков― Я не все знаю. Но многое.

О. Бычкова― Да. Почему так странно и негибко ведут себя власти в отношении кандидатов, которые им не нравятся.

С. Марков― Объясню. Мне кажется…

О. Бычкова― Это так иррационально.

С. Марков― Мне кажется связано с тем, что…

О. Бычкова― Я бы даже сказала, что это очень лузерски.

С. Марков― Мне кажется связано с тем, что рейтинг сейчас власти в целом уменьшился. Рейтинг Путина пошел вниз, его тянет рейтинг правительства с его идиотской сверхрадикальной пенсионной реформой. Рейтинг Собянина очень серьезно просел. Если бы рейтинг Собянина был сильный, он бы сказал, что вот эти, вот эти и голосуйте за них. И за них бы проголосовали. А он недостаточно сильный. Что для того чтобы голосовали я вам скажу честно: нужно прекратить точечную застройку в Москве, нужно прекратить закапывать миллиарды в землю, меняя хорошие бордюры на такие же хорошие. Нужно вместо этого создавать действительно более интенсивно общественные пространства в виде парков. Создаются, но слишком медленно.

О. Бычкова― Я вас про другое спросила.

С. Марков― А я объясняю вам, почему это происходит.

О. Бычкова― Нет, я вас не спрашиваю, почему это происходит. Я вас спрашиваю, почему партия власти…

С. Марков― Из-за слабой популярности партии власти.

О. Бычкова― …ведет себя так не умно.

С. Марков― Почему не умно-то? Они просто жестко подошли. Считаете, что партия власти по-прежнему должна людям Навального подписи собирать, как они прошлый раз это делали?

О. Бычкова― Не мешать, не винтить людей на улицах. Не фальсифицировать подписи.

С. Марков― Как детский сад какой-то, ей-богу.

О. Бычкова― Да, я детский сад.

С. Марков― Объясняю.

О. Бычкова― Штаны на лямках.

С. Марков― Они там все по Москве ходили, все воскресенье, набрасывались, чтобы их как бы арестовали. Пришли в Новопушкинский. Несанкционированный митинг. Власть сказала: ладно, хрен с ними, не будем никого ни арестовывать, ни винтить. Постояли, постояли – никто не арестовывает. Ужасно как. Ладно, пошли к мэрии тогда. Там поговорили, помитинговали. Опять никто не арестовывает. Они тогда к этому Мосгоризбиркому. И там никто не арестовывает. Никому они не нужны. Никто их не хочет. Тогда они послали людей купить палатки и стали разбивать палатки. Ну здесь уже власть сказала, я могу точно сказать, если бы их палатки не взяли, они стали бы костры разводить там. Их цель была – чтобы их арестовали, а потом из автозаков давали интервью. Но достигли отчасти этой цели. Оппозиция все-таки эта слабенькая. Люди, которые выступают…

О. Бычкова― А чего ее арестовывают, если она слабенькая?

С. Марков― …русофобскую… Так они не собрали подписи.

О. Бычкова― Я поняла. Теперь мы снова про русофобскую эту…

С. Марков― Да, поймите, вы исходите из того, что они собрали подписей достаточное количество…

О. Бычкова― Я же не могу бросаться вот так словами и обвинять людей в том, в чем не уверена. А вы можете.

С. Марков― А власть обвиняете, что они не зарегистрировали, хотя подписей достаточно. Вы же их обвиняете.

О. Бычкова― Так потому что выкладываются прямые свидетельства.

С. Марков― Какие свидетельства? Вы верите Соболь? Я не верю. Вопрос только веры.

О. Бычкова― Я вам тоже не верю, и что.

С. Марков― Не верьте. Я же не заставляю. Еще раз повторяю, но они оказались в слабой ситуации. Поскольку прошли события в Украине, то рейтинг их резко просел.

О. Бычкова― Мама дорогая. Хорошо. А в Санкт-Петербурге…

С. Марков― …является определяющим во многом сейчас в развитии России. Пока вы это не понимаете, вы не понимаете происходящие процессы.

О. Бычкова― Хорошо, не понимаю. Объясните мне, что происходит в Санкт-Петербурге? Почему там так партия власти, власть вот так страшно топит за Беглова, хотя он просто совершает каждый день по 25 новых ошибок.

С.Марков: Крым наш, а их – Украина. И там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит

С. Марков― В Питере…

О. Бычкова― Явно в Питере есть другие люди.

С. Марков― …власть имеет право топить за своего человека. Она обязана. Я бы сказал, ходить командно работать – должны иметь своего какого-то кандидата. Не сопли размазывать по зеркалу…

О. Бычкова― Это ваш президент так говорит. Про сопли.

С. Марков― Не знаю. Это я говорю.

О. Бычкова― Искрометно.

С. Марков― Правильно сделали, что сделали ставку. Другое дело, что Беглов…

О. Бычкова― А что не на кого больше ставку что ли было делать? Всё, город, сколько там 5 миллионов. Больше ни одного нет человека.

С. Марков― Оля, слушайте. Вот если бы они сделали ставку на другого, и он вам тоже не понравился бы. Потому что вам не нравится не Беглов, вам не нравится то, что Путин сделал на него ставку. Так вот…

О. Бычкова― А Путин сделал ставку на Беглова лично? О-о-о.

С. Марков― Судя по всему. И там разворачивается кампания…

О. Бычкова― Тогда да, плохо дело.

С. Марков― …я думаю, что она будет очень сложной.

О. Бычкова― Она уже сложная.

С. Марков― Мой прогноз, что попытка майдана будет не столько в московской городской думе, здесь слабовато. Несмотря на то, что много народу, они здесь явно провальные. А вот там она как раз скорее и будет.

О. Бычкова― Вы хотите, чтобы я сейчас упала в обморок, как вы все падаете в обморок при слове «майдан». Нет, не упаду, меня это не пугает. И что?

С. Марков― Держитесь.

О. Бычкова― Это вы держитесь.

С. Марков― Никто в обморок не падает.

О. Бычкова― А почему всех так пугает слово «майдан». Скажите.

С. Марков― Потому что это слово «майдан» – синоним государственного переворота, это синоним убийства тысяч людей, это синоним разрушения страны. Это синоним сдачи суверенитета военным преступникам и авантюристам. Наш народ требует от руководства страны принять все меры, чтобы не допустить майдана. Это является главным требованием народа.

О. Бычкова― Да?

С. Марков― Да.

О. Бычкова― А вот зарплата, коррупция…

С. Марков― Зарплата – второе требование.

О. Бычкова― И даже четвертое.

С. Марков― Нет, второе требование. Третье требование – чтобы страна развивалась по пути прогрессивных технологий, высокого технологического производства. Чтобы заводы строились.

О. Бычкова― Это только третье.

С. Марков― Первое – сохранить суверенитет и стабильность в стране. Второе – обеспечить рост уровня жизни. И третье – обеспечить развитие, прогресс.

О. Бычкова― Это вам кто сказал?

С. Марков― Социология. Читайте больше социологов.

О. Бычкова― А вот как раз социология нам говорит, что треть россиян сегодня, Левада, допускают возможность массовых забастовок. Это они наверняка против майдана будут бастовать правда же. Я уверена.

С. Марков― Сегодня ситуация следующая. Во всех учебниках написано классических о том, что социально-экономические требования связаны с плохим уровнем жизни. Они обычно перерастают постепенно в политические требования. В России это вам скажут специалисты, противоречия между этими требованиями. Социально-экономические требования блокируются, не выходят в политическую сферу, поскольку люди, им не нравится точечная застройка, низкий уровень жизни. Им не нравится, когда миллиардеры и чиновники разворовывают страну. Но они понимают, что с политическими требованиями нельзя выходить, потому что этот политический протест будет перехвачен врагами страны. Люди хотят высоких зарплат и чтобы не воровали. Но чтобы страну навальным, майданам и американцам не сдавали.

О. Бычкова― А вы когда последний раз были на какой-нибудь акции, куда люди выходят массово с требованиями и всем таким. Вспомните. Тяжелый вопрос. Я позавчера.

С. Марков― Год назад. Я время от времени хожу. Я и сейчас хотел туда пойти. Чтобы посмотреть. Но просто сейчас слишком узнаваемый человек, начинают приставать.

О. Бычкова― И чего хотят?

С. Марков― Хотят чего-то такое сказать.

О. Бычкова― Чтобы вы ответили за все прегрешения…

С. Марков― Типа того. Чтобы я ответил за все прегрешения Путина.

О. Бычкова― Ну так надо отвечать за все прегрешения. А что вы сразу в кусты, поджавши хвост.

С.Марков: Байден будет главным конкурентом Трампа, одна из главных задач Трампа – накопать компромат на него в Украине

С. Марков― На этих массовых акциях очень много полусумасшедших просто. Тяжеловато. Вот с вами, хоть вы противница Путина, но можно разговаривать. Хотя, может быть, не всегда вы чисто сбалансировано говорите. Но все равно можно. А там сложно.

О. Бычкова― Понимаю вас. Ну так что, мы говорили про Санкт-Петербург и Беглова. Я так и не поняла, почему в большом 5-миллионном городе важном культурном умном такой слабый выбор оказался.

С. Марков― Да потому что элиты как бы решили, что он сильный менеджер. Беглов считается хорошим менеджером.

О. Бычкова― Уже десять раз было видно, что нет.

С. Марков― Я не знаю. Что, вы знаете какой он менеджер? Менеджеры другие говорят, что он сильный менеджер.

О. Бычкова― Так они такие же, наверное, менеджеры. Сильные.

С. Марков― …коммуникации у него слабовато. У нас остается времени не так много. Про Севастополь. Сейчас важнейшие события происходят не в Москве и не в Питере, а в Севастополе. Там общественность, не майдан, Болотная предательская, а патриотическая скинула губернатора. Севастополь – это тот регион, в котором впервые противники Путина начали выступать против Путина.

О. Бычкова― Так потому что их совсем недавно оккупировали, они еще помнят, что такое демократия.

С. Марков― Никто не оккупировал. У них там свобода.

О. Бычкова― Конечно, у них там свобода. Они еще не привыкли к нашей жизни.

С. Марков― В отличие от Украины у них свобода. Где террористическая диктатура существует.

О. Бычкова― Давайте мы сейчас прервемся на маленькую паузу. Это программа «Особое мнение». Сергей Марков вернется.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Только ответьте слушателю про выборы в Санкт-Петербурге. Тут человек спрашивает: хорошего менеджера с хорошей политической коммуникацией как вы выразились, нельзя было найти в этом городе?

С. Марков― Мне кажется, можно было. Но есть некоторый паралич властных институтов некоторых. Мы наблюдаем некий паралич «Единой России». Хотя в некоторых местах, где она выступает очень хорошо. Например, единое мнение «Единой России» и руководителя Севастопольского филиала Саблина Дмитрия было решающим в том, что сменили губернатора. И вместо очень не популярного среди общественности поставили не знаю, какого пока. Во всяком случае, проблему большую сняли.

О. Бычкова― А этот не популярный откуда взялся?

С. Марков― Он был замминистра экономики. Технократ, менеджер, без политической коммуникации.

О. Бычкова― Это тот, которого та же власть поставила гауляйтером до.

С. Марков― Не гауляйтером. А губернатором.

О. Бычкова― Извините.

С. Марков― Не клевещите на Россию. Оля. Не клевещите. Гауляйтерами нужно называть тех, кого назначает бандеровская хунта. Вот их называйте. Мы видим, что «Единая Россия», к сожалению, во многом парализована ее активность. Где работает как…

О. Бычкова― А почему она парализована?

С. Марков― Мне кажется, происходит процесс, который я называю самозакручивающаяся спираль бюрократической гиперлояльности.

О. Бычкова― Самозакручивающаяся спираль самозакручивания.

С. Марков― Бюрократической гиперлояльности. Вот она так закручивается, само по себе…

О. Бычкова― Простыми словами это называется отрицательный отбор.

С. Марков― Частью не только. Одни и те же люди, ну да, яркие люди вымываются. Остаются серые…

О. Бычкова― Каждые новые становятся все более серыми и все более как бы сказать…

С. Марков― Да. Поэтому время от времени нужно стряхивать. Похожий процесс со всероссийским народным фронтом происходит. Где он. И поэтому власти нужно как мне представляется реанимировать эти политические институты.

О. Бычкова― Всех разогнать и набрать тех же самых под другим названием.

С. Марков― Не надо. Нужно, во-первых, вернуть ярких. Во-вторых, те, кто есть, дать возможность высказывать свою позицию. А то они зажаты так. Так не скажи, сяк не скажи.

О. Бычкова― А если люди изначально боятся высказывать свою позицию и заточены на то, чтобы понравиться начальству. Вы же не сможете их заставить.

С. Марков― Вы неправильно. Здесь дело не в этом. Они не то что боятся. Они просто действуют в рамках командной работы. У людей некое сочетание приоритетов идет. Мне про Украину дадите или нет сказать. Или у вас цензура. Запрещено говорить.

О. Бычкова― Да вы все время говорите.

С. Марков― Или у вас цензура.

О. Бычкова― Да, у нас страшная нечеловеческая цензура.

С. Марков― Объясняю про Украину. Там огромные изменения впереди. Нас впереди ждет, видимо, эпоха Зеленского.

О. Бычкова― Как, опять?

С. Марков― Я думаю, Зеленский выигрывает, сейчас он не стал реальным руководителем страны, в результате выборов он возьмет, видимо, 45% по персональным и более 50 по мажоритарщикам. Создаст свое собственное, по всей видимости, парламентское большинство. Может быть, присоединит к себе какую-то небольшую партию. Но, так или иначе, правительство будет его к началу сентября. И тогда я ожидаю очень серьезных изменений. У нас в кризисе находится американская система управления Украиной.

О. Бычкова― У нас – это у кого?

С. Марков― У нас, у человечества.

О. Бычкова― Но Украину мы же еще не оккупировали целиком. Только частично.

С. Марков― Мы ее вообще не оккупировали. Ее оккупировали американцы. Ввели внешний режим управления.

О. Бычкова― То есть Крым их на самом деле.

С. Марков― Крым наш, а их – Украина. И там будет происходить кризис американской системы. Он уже происходит. Например, Вакарчук — это такая партия Сороса. Сороса от демократической партии США. И одна из главных задач, к которой его толкают – парализовать расследование, которое сейчас ведут около 20 американских представителей спецслужб по выявлению коррупции, которую совершал тогдашний вице-президент США Джон Байден. Где он украл для своего сына 3 миллиона долларов. В течение двух лет.

О. Бычкова― Так интересно слушать про коррупцию. В других странах.

С. Марков― И поскольку Джон Байден, по всей видимости, будет главным конкурентом Трампа, то одна из главных задач Трампа – накопать этот компромат на Байдена в Украине. Он туда послал офицеров. А получается, что другая часть Америки, условно говоря, символизируемая Соросом (неразборчиво) Вакарчука, будет парализовать эту работу. Вот происходит такая разбалансировка. В этих условиях мой прогноз, что Зеленский будет переходить с американского вектора на Евросоюзовский. А Франция и Германия заинтересованы в прекращении войны на Донбассе и в реализации минских соглашений. Поэтому мой прогноз — до конца этого года минские соглашения будут выполнены в существенной части.

О. Бычкова― Так это очень хорошо.

С. Марков― Очень хорошо. Бои на Донбассе в основном прекратятся. Особый закон по Донбассу будет принят. Выборы, по всей видимости. Будет открыт путь для выборов. В том числе это будет означать, что будет открыт путь для того, чтобы европейцы смогли начать отмену антироссийских санкций. И будет происходить значительное улучшение России и ЕС. В следующем году. А в этом году произойдет такая политическая революция в Украине.

С.Марков: В Украине нет правительства, это группа военных преступников, иноагентов, которые должны быть арестованы

О. Бычкова― Так это будет прекрасно, тогда мы должны сказать Владимиру Зеленскому, если он всего этого добьется, большое человеческое спасибо. И Владимир Путин первым просто должен будет это сделать.

С. Марков― Ну, конечно, первыми это должны будут сделать граждане Украины. Потому что у них гражданская война идет. При этом чтобы было понятно, Зеленский мне нравится, вот поздравляю его, рад за него, если удастся ему мирно – вообще великолепно. Но тут мы должны понять, в Украине по-прежнему нет никакой демократии. В Украине выборы эти никоим образом нельзя считать ни честными, ни справедливыми. Потому что в этих выборах не принимают участие сотни бежавших из Украины… Олег Царев не принимает, бывший премьер-министр Николай Азаров.

О. Бычкова― Это все военные преступники.

С. Марков― Николай Азаров был премьер-министром в тот период самого высокого уровня жизни Украины. Как вы понимаете, человек, который символизирует самый высокий уровень жизни, он имел бы огромную политическую поддержку. По всей видимости, победил бы и на президентских и на парламентских выборах, если бы у него была возможность там выступать и говорить. Однако свобода слова в Украине не существует. Кроме того, ситуация кардинально изменилась бы, если были запрещены и распущены неонацистские отряды. Тысячи неонацистов вооруженных, по сути, терроризируют население Украины. Они связаны либо с министром МВД военным преступником Аваковым, этим кровавым упырем. Либо со службой безопасности Украины, это по сути крупнейшей в Европе террористической организацией. Таким ИГИЛом (организация запрещена в России) современным. Европейским. Кроме того, совершенно другая была ситуация, если было бы разрешено говорить правду СМИ. То есть сказать о том, что расстрел сто человек на майдане организовали Парубий, нынешний спикер Пашинский, Турчинов и Наливайченко. Члены этой хунты. Кроме того, расследование сбитого малайзийского Боинга, чтобы всем было ясно, что организовали сбить его Валерий Гелетей, тогдашний министр обороны. Валентин Наливайченко, тогдашний глава службы безопасности Украины. Игорь Коломойский – тогдашний губернатор Днепропетровской области. И Андрей Парубий — тогдашний глава Совета Безопасности.

О. Бычкова― Это вот эти все люди отдавали приказы российским военным…

С. Марков― Нет, они отдавали приказ украинским военным сбивать…

О. Бычкова― …на территории…

С. Марков― Нет, они отдавали приказ украинским военным.

О. Бычкова― А украинские военные сбивали Боинг?

С. Марков― До сих пор запрещено говорить о том, что в Одессе убили.

О. Бычкова― Подождите.

С. Марков― Малайзийский Боинг был сбит украинской ракетой Бук по приказу министра обороны Валерия Гелетея, а организовано это было, заговор такой, в нем участвовали Валентин Наливайченко, глава службы безопасности Украины. И, видимо, Игорь Коломойский – тогдашний губернатор Днепропетровской области.

О. Бычкова― А Бук этот находился на какой территории? В Киеве.

С. Марков― В районе села Зарощенское. Также ничего про это нельзя говорить в Украине, расследование блокировано Советом Безопасности Нидерландов. И фальсифицируется. Ничего нельзя говорить по поводу того, кто организовал массовое сожжение людей в Одессе 2 мая.

О. Бычкова― Как это ничего нельзя говорить. Они только об этом и пишут каждый день.

С. Марков― Нет. Правду запрещено говорить. Организовал это Парубий.

О. Бычкова― Я забыла, как называется наша передача. Извините.

С. Марков― Наливайченко тот же самый и Аваков. Запрещено говорить о тех тысячах людей, которые были убиты во всей Украине. В результате террора в 14-м году. Сейчас террор меньше, но сохранился. Но конечно убивают уже меньше. Но тогда в результате террора было убито несколько тысяч человек. И в Украине нет никакого правительства, это группа военных преступников, иностранных агентов, которые должны быть арестованы, сидеть на скамье подсудимых либо украинского суда, либо международного трибунала. Точно так и будет, поверьте мне.

О. Бычкова― Ну так поезжайте и арестуйте.

С. Марков― Я сделать это не могу. Одной из главных критик Владимира Путина внутри России – почему не дал приказ этой части великой святой Руси, Украины, которая захвачена, не отдал приказ пойти туда их арестовать.

О. Бычкова― Потому что он демократ.

С. Марков― Не потому что он демократ. А потому что Владимир Путин — ответственный государственный деятель. И он не хочет, чтобы разгорелась еще одна мировая война. А вероятность этого была все-таки не нулевая в 14-м году.

О. Бычкова― Владимир Путин – ответственный государственный деятель. А Сергей Марков – политолог. Он сегодня все это у нас говорил, как хотел в свое удовольствие в программе «Особое мнение». Спасибо большое.

С. Марков― Не как хотел. Я значительно по-другому говорил бы по времени.

О. Бычкова― До свидания.

С. Марков― Спасибо.