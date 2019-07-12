Т. Троянская― 11 часов 6 минут, в студии Татьяна Троянская. Мы начинаем программу «особое Мнение» и я приветствую нашего гостя. Григорий Михнов-Вайтенко, епископ Апостольской православной церкви, общественный деятель. Григорий, добрый день.

Г. Михнов-Вайтенко― Здравствуйте.

Т. Троянская― Напомню наши средства связи: +7 931 291 58 00, это СМС. Также у нас ведется трансляция на Youtube: заходите, набираете «Эхо Москвы в Петербурге», и видите нас. Там вы можете общаться друг с другом, а также задавать вопросы Григорию.

А я хочу начать с истории с Александром Калининым, директором Большого театра кукол. Вчера вдруг стало известно, что его отпустили. И, в общем, никто не ожидал. Поскольку боролись, и вы активное участие в этом принимали, почему мы и начали с этого – и, в принципе, шансов на то, что его под домашний арест переведут – не было. И вдруг…!

Г. Михнов-Вайтенко― И вдруг они появились. И — слава богу. По-хорошему, надо бы начать с поздравления с праздником, сегодня Петр и Павел. Вот может Александру Аркадьевичу к празднику сделали такой подарок.

Т. Троянская― К празднику отпустили, да.

Г. Михнов-Вайтенко― Хотя нужно понимать, что это еще отнюдь не свобода, домашний арест это тоже вещь достаточно неприятная. Те из наших слушателей, кто политически активен, следит за новостями, знает, например, историю Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону, которая уже не первый месяц находится под домашним арестом; какие проблемы для человека это положение создает.

Что касается Александра Аркадьевича – слава богу, вроде бы переквалифицировали статью на более легкую, хотя тоже неприятную. Посмотрим, следствие-то еще не закончено, впереди суд. И даст бог, чтобы он сумел доказать свою невиновность, по крайней мере мы все на это очень надеемся.

Т. Троянская― Вообще, очень интересно у нас всё происходит. Мы боремся-боремся, надеемся-надеемся, нам говорят: «Нет, нет, нет!», а потом – раз! И случаются какие-то положительные вещи, внезапно.

Г. Михнов-Вайтенко― Это правда.

Т. Троянская― Это для того, чтобы не выглядеть предсказуемым?

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что нет. Мне кажется, что вообще вся система эта, выстроенная, в которой нас долго убеждали, по крайней мере, всё начало 2000х – про вертикаль власти, про винтики, шестеренки государственного механизма, которые должны четко работать и четко транслировать все команды – ничего же, на самом деле, подобного нет. Плавно переходя к главной нынешней теме…

Т. Троянская― Просто всё хаотично, да?

Г. Михнов-Вайтенко― …когда исполняющий обязанности губернатора жалуется на то, что комиссии избирательные в муниципалитетах никому не подчиняются – это о чем?

Т. Троянская― Это о чем говорит, да.

Г. Михнов-Вайтенко― Это о том, что система не работает, от слова «вообще». Есть мелкие бандочки «патриотов», ка кони теперь называются, которые действуют исключительно в собственных интересах. Вы знаете, я готов предположить самые невероятные вещи, но, в принципе, последние несколько недель активно обсуждается, что Совет по правам человека при президенте совместно со ФСИН разработали рекомендации по смягчению правил, особенно для лиц, находящихся в СИЗО. Чтобы в СИЗО не помещали беременных женщин, инвалидов и так далее и тому подобное.

Может быть, в рамках этой кампании тоже посчитали, что какие-то показания уже в Александра Аркадьевича получены, какой-то материал собран, и дальше нет смысла его держать в СИЗО. Когда посчитали? Да вот сегодня посчитали, а завтра и отпустили. Так что всё может быть.

Т. Троянская― Ладно, будем надеяться, что самое страшное для Александра Калинина уже позади. Хотя бы будем надеяться.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, очень хочется на это надеяться.

Т. Троянская― Ну а страсти под названием «Выборы», так называемые «выборы», муниципальные и губернаторские, у нас продолжаются. Думаю, что они будут продолжаться, и не закончатся даже 8 сентября, и продолжатся дальше, поскольку дальше будет отживание всего случившегося. Так вот, Эмилия Слабунова обратилась к Владимиру Путину с просьбой разобраться с тем, что происходит с муниципальными выборами в Петербурге. Аргументация ее была достаточно убедительна, закончила она свою речь тем, что «все-таки этот город ассоциируется с вами, Владимир Владимирович, поэтому, может быть, как-то стоит привести в порядок». До этого были слезы главы ЦИКа Памфиловой, Элла Александровна и плакала, и грозилась, что, возможно, выборы отменят.

Г. Михнов-Вайтенко― Отменят выборы, да.

Т. Троянская― Потом – частично отменят, но, тем не менее, вот эта катавасия, эта карусель, этот какой-то треш продолжается. Вообще – почему в Петербурге хуже, чем в Москве даже?

Г. Михнов-Вайтенко― Наверное, все-таки не хуже, я бы не сказал, что хуже.

Т. Троянская― Но как-то колхознее.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, несколько примитивнее, я бы сказал, сейчас действуют. Но это некий тренд того, что сейчас происходит с управленческими структурами, городскими в частности. Они последовательно деградируют. В том числе заканчивается фантазия. Поэтому, когда кандидатам отказывают из-за того, что слово партия написано не с прописной, а со строчной буквы, то в общем это уже, конечно, деградация. Потому что в данной ситуации они расписываются в том, что даже «вбросить» они не смогут правильно. Видимо, отказ от досрочного голосования – то, что сработало на предыдущих выборах, когда практически 90% мест муниципальных депутатов заняли кандидаты от «Единой России» — они понимают, что не сработает.

Вообще, на мой взгляд, вся эта история с выборами крайне важна. Потому что проявляется то возможное, подчеркну – возможное, будущее развитие города и государства, по которому, как мне кажется, вообще хорошо бы наша история пошла. Потому что мы живем – в первую очередь, любой человек – он сразу говорит: «Я живу в Петербурге». Но где? Где мой дом, где моя улица? Все-таки нас интересует, и очень сильно, как выглядит дворик, как выглядит скверик, насколько удобно парковаться, как работают магазины, какие-нибудь общественные заведения. Вот что нас интересует в первую очередь.

А обустройство государства в целом и всякая разная геополитика и так далее – мне кажется, сейчас и так уже люди начинают понимать, что вся эта геополитика, весь этот угар милитаристский, который идет по центральным каналам уже невозможно выносить. Давайте начнем с простого. Давайте лавочки поставим. Собственно, это то, чем должны заниматься муниципалитеты.

Т. Троянская― Муниципалы, да.

Г. Михнов-Вайтенко― Нормально обустроить качество жизни. Не распил бюджета, не сомнительные народные гуляния, а обустройства среды, в которой живет человек. И сейчас уже совершенно понятно, что для того, чтобы это обустройство стало происходить, можно пойти двумя путями. Есть московский путь, когда просто всё сверху заливается толстым слоем денег, и давно уже всю эту плитку можно менять на пачки долларов, и укладывать непосредственно пачки долларов на дороги, примерно с тем же эффектом. Но, слава богу, подчеркну – слава богу, бюджет в Петербурге значительно меньше. То есть, нужно быть хозяином. И нужно, чтобы пришли к власти (на самом деле, это именно так) в муниципалитетах вменяемые люди, которые хотят работать.

Т. Троянская― Нет, ну сейчас это вроде бы и происходит. Но их не регистрируют! Проблема в том, что ЦИК, получается…

Г. Михнов-Вайтенко― Да. Но, слава богу, ни одна из команд, давайте назовем так – которые идут на выборы, и партийные команды, и беспартийные, которые идут в качестве самовыдвиженцев, не собираются сдаваться. Медленно, с трудом, со скандалами, но все-таки удается зарегистрировать достаточно большое количество людей. Сейчас не готов называть статистику. Знаю, например, статистику по «Яблоку», там около 100 человек все-таки зарегистрировали и около 150 отказали, на сегодняшний момент. Но идут обжалования в судах. Кстати говоря, суды — можно было бы сказать «как ни странно», но я все-таки скажу «к счастью» — в основном, принимаю решения о регистрации, об отмене такого решения ИКМО, которое не допустило кого-то к выборам. Значит, шансы эти есть.

Идут команды и от «Яблока», и от «Справедливой России», и достаточно большая команда у КПРФ, и большая команда у «Объединенных Демократов». Я не сомневаюсь, что суммарно не меньше 50% мест смогут получить — вот все, кто прорвется через эту бетонную стенку, которую ставят ИКМО для регистрации кандидатов — я практически не сомневаюсь, что они и выиграют.

Т. Троянская― Но дальше-то?

Г. Михнов-Вайтенко― А дальше – процесс оказывается, скажем так, более медленным. Мы привыкли к изменениям сверху: случилось чудо, и следующий царь-батюшка оказался не людоед, а вегетарианец. И произошло чудо, и нам сверху быстренько стали всё менять. Как было в ситуации с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Потому что все события 1990-91 года, понятно, что это подготовила, скажем так, команда Горбачева. Потом те самые ураганные 90-е, и потом всё стали цементировать. Процесс оказывается значительно более медленным. Революции, российские революции – они всё время, так или иначе, происходят сверху, или в результате бездействия некой верховной власти. А эволюции пока еще в России не было.

И вот у нас сейчас есть шанс на эволюцию. Вот смотрите, что касается московских выборов: люди, которые победили на муниципальных выборах, показали свою способность работать. Да, со скандалами; да, с трудом; да, того же самого Яшина вроде бы не хотят регистрировать. Но, не сомневаюсь, что следующая Мосгордума, состав – уже будет значительно более неприятный доля действующей власти. Он уже не будет таким плюшевым, который соглашается абсолютно со всем, и просто оформляет решения Собянина в виде законодательных актов.

Т. Троянская― Ладно, это Москва. Я все-таки о Петербурге. Во-первых, здесь есть нюансы.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, конечно.

Т. Троянская― Во-первых, оппозиция, как всегда, не может договориться.

Г. Михнов-Вайтенко― «Мочит друг друга».

Т. Троянская― Мочит друг друга, и это касается даже непосредственно ситуации внутри «Яблока». Кац и…

Г. Михнов-Вайтенко― По-моему, «Яблоко» внутри никого не мочит.

Т. Троянская― Эти склоки между сторонниками Каца и «яблочниками», такие, просто «фэйсбучные» возможно, баталии…

Г. Михнов-Вайтенко― Да, я думаю, что это «фэйсбучные» баталии, не надо их воспринимать слишком серьезно. Здесь пока – насколько я знаю, из партийных и беспартийных списков – как раз у «Яблока» самые большие проблемы.

Т. Троянская― С регистрацией?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, с регистрацией, именно так. Это, видимо, продолжение той же самой темы, которую нынешний врио, а до того – полпред в Северо-Западном Федеральном округе — уже озвучил, когда были выборы в Пскове. И то, о чем неоднократно говорил Лев Маркович Шлосберг. Когда он объяснял – я имею в виду, временно исполняющий обязанности наш нынешний на каком-то очередном совещании, посвященном псковским выборам — что «Яблоко» — это пятая колонна, агенты Госдепа и так далее, и тому подобное, «никого не пущать». Видимо, та же самая установка транслировалась и сейчас в Петербурге.

Но! Все-таки где-то прорваться удается, и самое главное, мне кажется, что должно произойти 8 сентября: город должен не допустить новой блокады. Вот такое странное совпадение чисел, все-таки 8 сентября это особая дата. Так вот – мы должны не допустить этой новой блокады. И, в первую очередь, это конечно будет призыв к избирателям, но, в частности, я думаю, что и наши слушатели – люди очень активные. И мне кажется, даже в своем подъезде можно тоже вести некую агитацию, объясняя, что — да, на губернаторских выборах (о которых мы, наверное, тоже чуть-чуть поговорим)…

Т. Троянская― Конечно, поговорим.

Г. Михнов-Вайтенко― …ситуация достаточно печальная, но на выборы идти надо. И надо голосовать за обновление, вот кого зарегистрировали в нашем условном округе – вот за того и надо голосовать. От «Яблока» удалось прорваться – замечательно! Не удалось, идет кто-то от «Объединенных Демократов»; я знаю, что достаточно молодая, активная команда и у коммунистов, и у эсеров. Поэтому вопрос в чем? Вопрос в том, что необходимо понять, что сменяемость власти – это нормально. Должна быть сменяемость власти любой — и законодательной, и исполнительной. И эта власть должна понимать, что если они будут себя плохо вести, то на следующих выборах никакого счастья у них не будет.

А здесь люди привыкли десятилетиями сидеть вот в этом своем муниципалитете, заниматься своими мелкими делишками, в интересах собственного кармана, плюс племянники и прочие родственники – и считать, что это нормально. Более того, поскольку у нас ситуация пока, во всяком случае, такая, что муниципальный фильтр не отменен – то вот эти самые люди, с которыми господин Беглов не может справиться и не понимает, что делать – эти же самые люди определяют, кто из кандидатов примет участие в выборах губернаторских. Вообще, какая-то парадоксальная ситуация! То есть, Беглову они не подчиняются, но подписи они за него собирают.

Т. Троянская― Но я все-таки про муниципалов. Очень важно, что вы сейчас объяснили, что эти люди делают. Но, с другой стороны – мы сегодня в «Развороте» эту тему обсуждали, и люди нам писали с вопросом: «А какой у меня округ?», «А какие у меня кандидаты?».

Г. Михнов-Вайтенко― Вот и хорошо! Замечательно, что люди это пишут. Но, во-первых, с кандидатами еще…

Т. Троянская― Пока рано.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, пока еще вопросы. Чуть-чуть рано.

Т. Троянская― Когда, кстати, срок регистрации?

Г. Михнов-Вайтенко― Это будет понятно недели через две-три.. Потому что уже пройдут суды о недопуске. Думаю, что все-таки где-то обяжут зарегистрировать неудобных кандидатов, где-то не удастся прорваться. Но неважно, все эти списки к началу августа уже будут. Хотя мы вот с Вишневским разговаривали вчера, в общем, конечно, это тоже такая понятная тактика — всех независимых кандидатов отправить сейчас судиться. В конце концов, их можно даже зарегистрировать где-нибудь к концу августа, но уже не останется времени ни на агитацию, ни на донесение какой-то своей программы, позиции до избирателей. То есть – тем самым сорвать избирательную кампанию. И вообще это повод заняться — человеку, который задает такой вопрос. В интернете огромное количество информации, в том числе и на сайте Смольного.

Т. Троянская― И на сайте Избиркома же есть информация.

Г. Михнов-Вайтенко― И на сайте Избиркома. Посмотреть, где вы живете.

Т. Троянская― По адресам, да.

Г. Михнов-Вайтенко― В большом количестве районов – я сейчас езжу по городу и уже специально обращаю внимание – висят информационные стенды, в том числе на остановках, на урнах, написано – какой это муниципальный округ и тд. Друзья – надо на это обращать внимание, надо понимать, что вот это кусочек земли, на котором я живу, и я заинтересован, чтобы здесь было чисто, комфортно, безопасно и приятно жить.

Т. Троянская― С одной стороны, да. С другой стороны удивляет такой момент: откуда берутся люди, которые за полторы тысячи готовы постоять в очереди, создать вот эту вот массовку?

Г. Михнов-Вайтенко― Хороший вопрос. Отличный вопрос, на самом деле.

Т. Троянская― Вот – что? Эти люди… у них нет вообще «причина-следствие», не работает?

Г. Михнов-Вайтенко― У них денег нет.

Т. Троянская― И они не думают о том, будут ли они завтра или нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Нет. Понимаете, вот это — чудовищное лагерное наследство, в котором мы живем. Наследство сознания Советского Союза. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот сегодня мне нужны деньги.

Т. Троянская― И неважно, какие это будут деньги.

Г. Михнов-Вайтенко― Конечно, неважно. Откуда берется… Переходя: вот совсем недавно (я посмотрел у вас в редакции висят эти замечательные газеты «Я Иван Голунов») в связи с делом Голунова всколыхнулась тема, какое количество людей сидит за наркотики. Сегодняшняя статистика – 150 тысяч. И при этом достаточно большое количество людей действительно были в это так или иначе вовлечены: занимались перевозкой, соглашались.

Вот я знаю просто несколько историй, когда люди не могли отдать долги и им говорили: «Знаешь, вот можешь отработать. Перевези чемодан». И человек соглашался, хотя вроде бы он понимает, что это вообще не очень хорошо – торговать наркотиками, а уж идти на преступление и рисковать? Но сегодня ему нужны деньги, и он соглашается на это. Вот что делать с этим сознанием? Конечно, огромное количество людей просто не осознают себя гражданами.

Т. Троянская― Вот именно, да. Сегодня так. Ну, или они не понимают, что вообще происходит.

Г. Михнов-Вайтенко― Да нет, я думаю, что… Вот именно, что они не понимают. Они не понимают, они привыкли относиться к государству, как к некому огромному механизму, которому нет дела до собственно человека. Поэтому – что я могу изменить? Ничего не могу изменить.

Т. Троянская― А может быть, потому что они даже не понимают, что, в принципе, получить эти полторы тысячи – это примерно, как украсть.

Г. Михнов-Вайтенко― Давайте начнем с того, что это вообще всё — уголовное преступление.

Т. Троянская― Вообще, да. Да!

Г. Михнов-Вайтенко― В том, что происходит. Это все тоже записано в Уголовном кодексе. У нас, правда, по-моему, еще ни один человек по этой статье – я могу ошибаться, но — не был сужден. Или, если и получали, то за какие-то уже совершенно вопиющие истории, и то – отделывались штрафами или условными сроками. Все-таки, по-моему, были какие-то дела. Потому что человек уверен в своей безнаказанности. Потому что – ну как? Ему власть сказала, что можно! Главное – не допустить этих, которые на деньги Госдепа! Потому что они же абсолютно уверены…

Т. Троянская― А если власть сказала – значит можно. Сделаем перерыв на московские новости.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

Т. Троянская― Продолжаем наш эфир. В студии Татьяна Троянская. Григорий Михнов-Вайтенко, Епископ Апостольской православной церкви, общественный деятель наш гость. К нам вернулась видеотрансляция, поэтому всё в порядке. Добавляйте, ставьте «лайки», зайки. Простите.

Мы продолжаем говорить о выборах, но переходим от муниципальных к губернаторским. Вот здесь, надо сказать, число следящих гораздо больше, потому что губернатора в Петербурге знают люди обычно. Не все знают муниципального депутата, а вот губернатора знают.

Г. Михнов-Вайтенко― И депутатов Законодательного собрания не все знают.

Т. Троянская― Чуть больше, чем муниципалов, но тоже, да. Но губернатора у нас совершенно точно знают все. И вот: «великолепная четвёрка» без вратаря.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, довольно, конечно, очевидная ситуация. Причём мы даже спорили тут по этому поводу. Мне кажется, что задача, скажем так, Смольного – условного Смольного, потому что на самом деле вполне очевидно, что все эти кандидатуры, в том числе, согласовывались в Москве, в Администрации президента – была не столько подобрать удобных спарринг-партнёров для господина Беглова, сколько подобрать безопасных людей с точки зрения системы. Потому что вот самое главное. Это нормальная страховка.

Система должна быть застрахована, как в известном булгаковском произведении. С человеком может случиться всё, что угодно, причём в любой момент. В связи с тем, что не дай бог что-то случилось с кем бы то ни было из кандидатов, выборы не отменят. Значит, кто бы на этих выборах ни победил, он должен вписываться в существующую систему, вот эту сложную, сочетающую интересы разных банд, бандочек, группировок и так далее.

Т. Троянская― То есть, мячик должен быть размером таким, чтобы попадать в лунку определённую.

Г. Михнов-Вайтенко― Вот чтобы он точно, да, чтобы он совершенно точно туда входил. И этой было самой главной задачей: отобрать именно таких кандидатов. Потому что, казалось бы, почему бы не добавить красоты? Почему бы не зарегистрировать пару каких-нибудь фриковых персонажей, которые тоже подавали, скажем так, документы? Нет, всё было сделано для того, чтобы Вишневский не мог собрать подписи. Всё было сделано для того, чтобы Оксана Генриховна Дмитриева просто очевидно высказала своё отношение. У неё был, скажем так, неудачный опыт в прошлом – в этом году она не стала его повторять.

Т. Троянская― Простите, вот я этого не понимаю, да. Все говорили, что Оксана Генриховна не стала потому, что она не хотела…

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, это мы повторили её слова.

Т. Троянская― Нет, естественно. Но простите, если ты – политик, то ты не должен думать об этом.

Г. Михнов-Вайтенко― Мне тоже кажется, что это был неправильный политический ход, что надо было бороться и надо было доказывать. Может быть, совместно с другими кандидатами, но доказывать: что уж, действительно, как минимум, парламентские партии (вот, кстати говоря, «Яблоко» писало подобные письма), чтобы представители парламентских партий — которые, собственно, уже получили эту 10%-ю поддержку горожан, иначе их бы, простите, в парламенте не было…

Т. Троянская― Ну да.

Г. Михнов-Вайтенко― …чтобы они получили право регистрации своих кандидатов. Отказ. Но, как видим не всем. И в том числе непарламентским партиям, оказывается, если правильно договориться («Гражданской платформе»), тоже можно выдвинуть своего кандидата.

Т. Троянская― Вот опять вопрос: действительно, в принципе Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания – он во фракции «Яблоко», несмотря на то, что уже не в партии. И «Гражданская платформа» – человек, который, в общем, вызывает уважение многих горожан и при этом проходит.

Г. Михнов-Вайтенко― Муниципальный фильтр.

Т. Троянская― Да.

Г. Михнов-Вайтенко― Они же здесь у вас в эфире, собственно, три кандидата…

Т. Троянская― Да, три кандидата были.

Г. Михнов-Вайтенко― …Совершенно чётко объяснили, что, собственно, прохождение фильтра состоялось ровно потому, что состоялась договорённость со Смольным, и подписи им просто собрали. Этого сегодня уже никто не скрывает.

Т. Троянская― Опять: можно договориться и выполнить договорённость, а можно договориться и, в общем, не изменить себе потом.

Г. Михнов-Вайтенко― И сняться с выборов. Потому что я абсолютно уверен, что если вдруг на каком-то этапе кто-либо из коллег-конкурентов позволит себе…

Т. Троянская― Выскочить.

Г. Михнов-Вайтенко― …Так сказать, больше…

Т. Троянская― Активности.

Г. Михнов-Вайтенко― …чем положено или чем разрешено, то он получит, скажем так, красную карточку и удаление с поля.

Т. Троянская― Либо предложение возглавить какой-то комитет.

Г. Михнов-Вайтенко― Либо ещё какой-нибудь комитетик возглавить. В крайнем случае, знаете, у нас одних вице-губернаторов 100 тысяч, поэтому можно и какое-нибудь вице-губернаторство получить. Тут же вот в чём вопрос. Какое-то время тому назад, когда ещё только Беглов был назначен, и стало понятно, что он пойдёт на выборы, родился этот замечательный стихотворный лозунг «За любого, кроме Беглова».

Т. Троянская― Это Навальный.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, его очень многие подхватили. Максим Резник и ещё многие люди в городе – всем показалось, что это очень правильный лозунг. Так вот сегодня становится понятно, что просто он устарел. Лозунг. Сегодня вот это «За любого, кроме…» не работает. Потому что, в общем, из всей четвёрки… Простите, назову вещи своими именами, мои некие симпатии и человеческие, и политические… Разве что кандидат Тихонова, потому что и её работа в Законодательном собрании, и её участие в городских делах реальное, а не мнимое, и… Потому что ссылаться на былые заслуги, на прекрасные фильмы и на громкие слова, которые говорились 20 лет назад — сегодня это не актуально.

Поэтому посмотрим, конечно, как проголосуют люди. Это несколько противоречит тому, что сказал я раньше, хотя прямо из этого вытекает. Мы это обсуждали с тем же самым Вишневским, когда ещё только обсуждалась его возможность участия в выборах. Потому что одно дело – быть кандидатом, а другое дело – завтра вы стали губернатором.

Т. Троянская― Вот я об этом как раз и хочу сказать.

Г. Михнов-Вайтенко― Что вы сможете изменить? На что у вас хватит рук?

Т. Троянская― Говоря о Надежде. Действительно, она очень симпатичная женщина, и, действительно, она социальными вопросами занимается. Но, честно говоря, мне кажется, она сама себя сложно представляет в качестве губернатора. Нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Вот это единственная проблема, очень серьёзная. Потому что… Ну, это внутрипартийное дело, я могу предположить, почему получилось именно так, а не иначе…

Т. Троянская― Почему не Шишкина, например?

Г. Михнов-Вайтенко― Да. Если бы была Марина Анатольевна, ситуация была бы просто очевидна. Три человека, про которых говорилось неоднократно: Шишкина, Дмитриева, Вишневский.

Т. Троянская― И Резника тоже, кстати, вспоминали.

Г. Михнов-Вайтенко― Резника называли, но Резник всегда говорил, что он не планирует.

Т. Троянская― Это его позиция, да.

Г. Михнов-Вайтенко― И, может быть, в этом смысле он и прав, потому что, действительно, может быть, ему ещё некого политического веса надо добрать для участия именно в губернаторской гонке. Потому что вопрос в том, а кто будет вице? А кто будет вице по экономике? А кто будет заниматься вопросами строительства? Это же всё очень важные вещи, потому что если поменяется только губернатор, который приведёт с собой начальника своего секретариата, то немногое он сможет изменить.

Город, миллионный город – это огромная страна. Более того, эта страна находится внутри другой страны под названием Российская Федерация, и действуют федеральные законы, действуют разнообразные федеральные органы, в том числе силовые. И с ними нужно уже с позиции губернатора уметь и договариваться, и в каких-то ситуациях противостоять, в каких-то ситуациях давать чёткие указания, как было, например, в связи с Первомайской демонстрацией печально знаменитой. Вот кто это будет делать? Я очень сомневаюсь, что, например, Михаил Иванович Амосов будет выстраивать какую-то свою особую линию поведения.

Т. Троянская― Но согласитесь, я вспоминаю его поведение в Законодательном собрании Петербурга…

Г. Михнов-Вайтенко― В какие годы?

Т. Троянская― Даже вот этот созыв, когда он, прямо как шкаф, пошёл на своего коллегу и, в общем, как-то ярко себя проявлял. Я не знаю, может быть, это уже славное прошлое, может быть, теперь новая эпоха у Михаила Ивановича начнётся.

Г. Михнов-Вайтенко― По-моему, уже, конечно, новая эпоха. Давайте лучше поговорим о том, а чего делать-то в этой ситуации.

Т. Троянская― В том-то и дело, что вот они, 4 человека. Ну да, действительно симпатичнее Надежда Тихонова.

Г. Михнов-Вайтенко― Знаете, довольно давно нам предлагали лозунг «Голосуй сердцем». Вообще-то, голосовать лучше всё-таки головой.

Т. Троянская― Если с головой всё в порядке.

Г. Михнов-Вайтенко― Поэтому оценивать кандидатов, конечно, предстоит самим избирателям. Но главное, что нужно делать – обязательно нужно на эти выборы идти. Обязательно нужно принимать участие, подчеркну всё-таки, в выборах муниципальных. Потому что сегодня самым главным становится один лозунг: «Вся власть – муниципалитетам». 100 с небольшим лет прошло, а лозунг будет, наверное, сейчас таким. Что касается, назовём так, первого тура, то — выбирайте, оценивайте.

Т. Троянская― Вы считаете, что будет второй?

Г. Михнов-Вайтенко― Я думаю, что шансы есть. Само по себе это вполне реально.

Т. Троянская― То есть, сейчас мы сказали, что некого выбирать, и, тем не менее, шансы есть?

Г. Михнов-Вайтенко― И, тем не менее, шансы есть. Я выше всех оцениваю шансы именно Тихоновой для участия.

Т. Троянская― А вы будете голосовать за неё? Вы можете не отвечать на этот вопрос, как это принято.

Г. Михнов-Вайтенко― Да, вы знаете, посмотрим, может что-то произойти ещё, кандидаты могут нас переубедить. Но вообще, наверное, самое правильное…

Т. Троянская― Беглов вас может убедить?

Г. Михнов-Вайтенко― Да всё на свете может быть. Я ничего никогда не исключаю. Но самое главное, мне кажется, что для тех, кто не видит своего кандидата в этом списке, в любом случае стоит идти на выборы и в любом случае стоит, скажем так, делать бюллетень недействительным. Потому что это в том числе повышает шансы второго тура.

Т. Троянская― Недействительный бюллетень повышает шансы второго тура?

Г. Михнов-Вайтенко― Да, конечно. Это простая математика. Если вы не пришли на выборы, то вы не приняли участия, и победитель рассчитывается от числа голосов, принявших участие в голосовании. Понимаете, простой расчёт. Либо его просто используют за вас, и тогда понятно, за какого кандидата вбрасывают.

Т. Троянская― Это в случае, если операция «расчёска» и военные, строем пришедшие на выборы, не сделают свой выбор, который, в общем…

Г. Михнов-Вайтенко― Для этого у нас есть наблюдатели Петербурга, я думаю, что они многое сумеют сделать.

Т. Троянская― Про выборы мы продолжим наш разговор и далее, будем об этом говорить июль оставшийся, а также август и даже, я думаю, сентябрь. Григорий Михнов-Вайтенко, Епископ Апостольской православной церкви сегодня был у нас в «Особом мнении».

Г. Михнов-Вайтенко― До свидания.

Т. Троянская― Спасибо.