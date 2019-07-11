А. Веснин―― 11 часов 6 минут в Петербурге. Всем добрый день, это программа «Особое мнение», меня зовут Арсений Веснин. А сегодня у нас в гостях политический обозреватель, журналист Михаил Шевчук. Миша, привет

М. Шевчук― Добрый день

А. Веснин―― На ютюбе уже началась трансляция «Эхо Москвы в Петербурге»— Youtube канал. Заходите, тут есть чатик, можно вопросы задавать. Также у нас есть sms портал: + 7 931 291 5800 ,ваши вопросы, пожалуйста, присылайте. Ну, смотри, про выборы мы с тобой сейчас будем говорить, и новость у нас интересная: глава избирательной комиссии Петербурга,господин Миненко сообщил о том, что принято важное решение( естественно в интересах петербуржцев) о том, что проголосовать за губернатора Петербурга можно будет знаете где? В Псковской области. Там откроют 20 избирательных участков. Это такое ноу-хау. Что это такое?

М. Шевчук― Это один из механизмов подстраховки, на случай если 8 сентября в Санкт-Петербурге все будет складываться не очень позитивно, для Александра Дмитриевича Беглова. Вероятно, в этом случае будут включаться какие-то дополнительные резервы. Участки в Ленинградской области и видимо, в Псковской области. Само создание ,именно в Псковской области, связано с фигурой политтехнолога Серавина, который оттуда к нам прибыл.

А. Веснин―― Расскажи про него поподробнее.

М. Шевчук― Не стоит , думаю, сейчас этого делать, потому что особенно нечего и рассказывать. Человек, который занимался обеспечением компании Ведерникова — нынешнего губернатора псковской области, которая проходила, собственно, по тому же сценарию, что и сейчас в Петербурге выборы. И в других регионах России последних лет: искусственное отсечение кандидатов и мобилизационный ресурс.

А. Веснин―― Ну, вот теперь господин Серавин занимается петербургскими выборами

М. Шевчук― В том числе. И поэтому выбрана Псковская область, а не Новгородская и Вологодская или Архангельская.

А. Веснин―― Официально, как это объясняется глава горизбиркома Миненко, 45.000 домовладений есть, которые принадлежат петербуржцам, в Псковской области. И многие там будут на дачах в начале сентября, и соответственно, давайте дадим им возможность проголосовать. Вообще же логика какая-то в этом есть?

М. Шевчук― Ну такая, немножко извращенная. Во-первых, это будет технически довольно сложно осуществить. Вот если мы будем говорить об этом как о каком -то реальном процессе, который помогает людям сделать свои волеизъявления. Домовладения, они же по всей области, а не сконцентрированы компактно, в каком-то одном месте, и соответственно, нужно обеспечить, например, логистику— доставку избирателей по избирательному участку. Обычно, в таких случаях этим занимаются власти региональные, которые запускают автобусы, специальный транспорт, возможно обеспечивает досрочное голосование. Технически обеспечивают возможность зайти на избирательный участок для лиц с ограниченными возможностями. В данном случае, не очень понятно как этим будут заниматься? Московские власти что-ли?

А. Веснин―― Например на чьи деньги это все будет делаться? Какими руками?

М. Шевчук― Будет ли это вообще делаться? Вот например, как организовывать автобус, например, до избирательного участка, если домовладение расположены в деревнях? А наверняка, большинство этих хозяйств расположено именно в деревне.

А. Веснин―― Хорошо, тогда если это для подстраховки Беглова, как эта подстраховка будет выглядеть? Как она будет работать?

М. Шевчук― Этот момент странный. Я не понимаю, какой примерно процент домовладельцев будет непосредственно в сентябре, находиться там,в Пскове. Ну их ведь тоже из воздуха не нарисуешь? Так или иначе, должно быть какие-то данные о людях, которые непосредственно там находятся,иначе можно нарваться на скандалы, связанные с тем, что петербуржец, придет на участок в Петербурге, и вдруг обнаружит, что он проголосовал уже в Пскове.

А. Веснин―― Почему обнаружит? Он будетв списке у себя в Петербурге, и в Пскове. А вообще, весьма вероятно, что никаких списков избирателей в Пскове не будет. Просто ты, петербуржец, зашёл на любой участок, показал свой паспорт (условно говоря, если мы говорим, что все по закону) его записали и хорошо.

М. Шевчук― Но, опять же, по закону, должны быть составлены списки избирателей, за определенный срок до выборов, до начала голосования. Вот эти списки составляются местными властями с участием государственных органов МВД. Это закон санкт-петербурга. Обязывает ли этот закон составлять списки Избирателей для псковской области? Может быть и нет.

А. Веснин―― Ну и соответственно что? Возьмут каких-то людей с какими-то паспортными данными, посадят на автобус, и начнут возить по разным участкам, чтобы они там голосовали.

М. Шевчук― Любая фальсификация, тем более масштабная, она должна иметь хотя бы формально, облик законного действия по идее. А так можно и в автобус не сажать, просто взять и на шару , сделать эти протоколы левые. Слишком нагло будет выглядеть.

А. Веснин―― В некоторых комментариях раз таки говорят, что вообще вполне возможно, что будет это выглядеть именно так: каких-то левых людей возьмут, чтобы поставить галочки просто. Даже жителей Псковской области каких-то найдут, которые будут согласны в этом поучаствовать.

М. Шевчук― Но, все-таки, должна быть регистрация Петербургская. Мы помним, как на прошлых выборах скандал поднялся, из-за которого, в конце концов, хотя бы формально, уволили Виктора Панкевича. Тогда большое количество петербуржцев приходили на участки, а за них уже проголосовали. И сейчас просто может повториться то же самое.

А. Веснин―― И что?

М. Шевчук― Нехорошо получится.

А. Веснин―― Но, уже так получилось на президентских выборах .Ну вот получится сейчас так на губернаторских .

М. Шевчук― Ну ничего, по большому счету, здесь я возразить не могу. Отечественные власти, они могут делать на выборах вообще абсолютно всё, что угодно и технически не понесут ответственность за это. Ну, в лучшем случае попадут под раздачу 2-3 особо неудачливых председателя избиркома. Но, поскольку мы видим что запускается, придумывается какой-то механизм хитрый, то видимо, этот механизм все-таки должен хотя бы как-то выглядеть прилично.

А. Веснин―― Просто объясни мне что в Пскове, Псковской области? Почему?

Там будет меньше журналистов, меньше наблюдателей? В Петербурге, мы знаем, есть сообщество наблюдателей, которые ходят на выборы. Все-таки есть довольно много журналистов, которые в день голосования ездят по участкам, смотрят, что-то снимают и так далее. Есть много активистов, тем более тут проходят муниципальные выборы, в которых тоже участие принимает много людей, сотни кандидатов уже даже зарегистрированы, и так далее… В Псковской области этого не будет?

М. Шевчук― Этого , скорее всего и в Ленинградской не будет области. А Там тоже собираются открыть 72 участка для голосования. Я думаю что Псков в общем-то будет незначительный достаточно прибавкой к результату Беглова.

А. Веснин―― Тогда зачем это ?

М. Шевчук― Если действительно надо будет дотягивать до победы в первом туре и будет на счету каждая 1000 голосов. А так может быть, если мы вспомним те же выборы мэра Москвы 13 года, там буквально сколько — 2% Собянин набрал которые помогли ему победить вот тогда. И тогда, как раз ,тоже ключевыми стали именно голоса поданные в подмосковье, на дистанционных участках. Возможно для этого случая и создаются , а если в Санкт-Петербурге будет складываться ситуация более-менее прилично, то я думаю он не будет задействован.

А. Веснин―― Ты действительно думаешь, что ситуация может сложиться так, что Беглову будет грозить 2 тур?

М. Шевчук― Вероятность достаточно велика. Слишком маленький, узкий круг участников выборов, он создает определенный риск для Смольного. Концентрация протестного голосования неизбежно сосредоточится на одном из трех( фактически двух, но формально трёх кандидатов), она не размоется между несколькими кандидатами

А. Веснин―― Но, с другой стороны для второго тура это неважно -хоть было бы 10 других. Главное, чтобы Беглов не забрал 50% чтобы был второй тур. поэтому не важно сколько других кандидатов, главное — чтобы они между собой поделили эти 50 процентов в первом туре, а второй тур уже понятно, выходит тот кто набрал из них больше всех.

М. Шевчук― Разрыв имеет большое значение. Одно дело — получить в первом туре например там 49% на 15%, и совсем другое дело — 49 на 40. Это разные вещи, в этом случае позиция перед вторым туром будет гораздо более устойчивая

А. Веснин―― А ты думаешь, что сейчас может сложиться такая ситуация, типа 49 на 40? А кто будет 40?

М. Шевчук― Ну вот это мы не знаем, я тоже не возьму спрогнозировать. Но это очевидно, что теоретически, это могут быть Бортко и Амосов.

А. Веснин―― Думаешь, что Амосов может собрать много голосов Петербурге?

М. Шевчук― Ну скажем так, гораздо больше, чем в 2003 году. Просто потому, что конкурентов гораздо меньше. Условно демократические избиратели— демократически ориентированные — они скорее всего, все будут концентрироваться на Амосове, те кто пойдет на выборы.

А. Веснин―― Но, такой узкий круг кандидатов, он, кажется,приведет только к тому, что явка будет низкой. Тогда какой второй тур? Смольный может задействовать бюджетников, Смольный может задействовать курсантов, Смольный может задействовать какие-то ещё специфические вещи, в виде участков в Ленинградской области, в Пскове… Откуда тогда шанс на второй тур?

М. Шевчук― несмотря на все вышеперечисленное, этими категориями Петербург не ограничивается. Это какой-то определенный процент от избирателей. Я думаю, что меньше половины точно совершенно.

А. Веснин―― Нет, это конечно меньше половины, но с учётом того, что если явка у нас оставит 35-40%, как периодически бывает, то тогда вот процент этих бюджетников, он станет просто гораздо более дорогим.

М. Шевчук― Да он будет более существенным, но тем не менее, не обязательно будет достаточным для того, чтобы обеспечить победу в первом туре.И я верю, что вероятность это достаточно велика. Ну я бы процентов 25-30 дал.

А. Веснин―― Ну, 25-30 это не такой и небольшой процент. Давай поговорим, вот тут кстати нам сейчас пишут и наши слушатели, я вижу сообщения приходят: Алексей Навальный вышел на свободу после своего ареста. Как ты думаешь, Алексей Навальный, как все-таки самый яркий оппозиционный политик в стране, он как-то повлияет ещё на выборы Петербургские?

М. Шевчук― Я думаю какое-то воззвание он безусловно сделает. Мы не будем забывать, что люди Навального баллотируется на муниципальных выборах в Петербурге. Пока ещё не всем отказали окончательно в регистрации, но так или иначе даже без этого, безусловно он будет делать какие-то заявления. Призывать голосовать за любого кроме Беглова, как уже он сделал. Вполне возможно, что это тоже какую-то часть людей приведёт на участки.

А. Веснин―― Какие-то митинги, как ты думаешь, будут проходить в Петербурге в преддверии выборов?

М. Шевчук― Нет. А какой в них смысл?

А. Веснин―― Ну например, тут уже переходя к муниципальным выборам, провести большой крупный митинг с требованием допустить всех независимых кандидатов для участия в муниципальных выборах . Я имею в виду оставшиеся 2 месяца. За это время.

М. Шевчук― В теории— это возможно. По поводу губернаторских выборов, видимо митинга уже не будет — уже поздно, а вот по поводу муниципальных выборов он возможен, но честно говоря пока не видел среди политиков какого-то желания такую акцию организовать.

Как ни странно все практически оппозиционные силы, они самого начала были разрозненные, в отличие например, от прошлой компании 5 лет назад. Вообще не видели, даже формально очерченных попыток обозначить движение к объединению. Как на муниципальных выборах, так и на губернаторских.

А. Веснин―― Почему? Появился проект «Объединенные демократы», который плотно сотрудничает со штабом Навального. Они выступают практически, как одна сила, они везде друг друга поддерживают, у них пересекаются кандидаты и так далее. Есть только «Яблоко», которое решило идти отдельно и в итоге сейчас их не пускают больше всех . Максим Кац о чем говорил:” Если вы пойдете от партий, то у вас будет больше шансов зарегистрироваться”. В итоге по-моему, «яблочникам» отказывают больше, чем самовыдвиженцам или представителям других партий. Сейчас все равно как ни крути, все кандидаты оппозиционные, муниципальные депутаты, неважно от кого они шли,они пострадали

М. Шевчук― Пострадали, во-первых, не только они. Правороссы и коммунисты тоже пострадали, но они не так громко говорят. Но, посмотри, что было 5 лет назад. Петербургские отделения политических партий, в частности парламентских, они собирались, проводили совместные пресс-конференции, совместные меморандумы о том, что они договариваются делать совместно. Сейчас ничего подобного не было.

А. Веснин―― А ты думаешь что силы парламентских оппозиционных партий они сейчас выше, чем, например «Объединенных демократов» и Навального?

М. Шевчук― Ну, как минимум это крупные политические факторы, которые обладают серьезным ресурсом, в том числе парламентским, и их объединения хотя бы формально могло бы принести пользу. Хотя бы в процессе организации кого-то объединенного митинга. Сейчас я так понимаю, что если даже кто-то захочет это делать — это все будет разрозненно и по отдельности.

А. Веснин―― А есть вообще сейчас люди, которые были бы готовы выйти на митинг под флагами «Справедливой России»? У меня ощущение, что нет. Может быть я не прав.

М. Шевчук― Может показаться со стороны, но есть те же самые кандидаты.

А. Веснин―― Есть, но на крупные митинги кто выходит? Либо сторонники Навального, либо там ещё другие несистемные Петербургские оппозиционеры. Но люди которые выходят — это не члены партии «Справедливой России» и я не знаю, КПРФ или ЛДПР .

М. Шевчук― Если бы например, мы увидели как вот все выходят вместе, то эффект от этого был бы гораздо более сильным, чем обычно от митинга непарламентской оппозиции.

А. Веснин―― Мне кажется, что если бы вышло опять много сторонников Навального был бы эффект, потому что в основном это молодёжь горячая, и их много . Мы видели, что хотя бы там Навальный может вывести 10 000 человек в Петербурге. А вот эти все тобой вышеперечисленные силы — не могут. Но, от Навального тоже не видим пока никаких движений. Вот и спрашиваю тебя поэтому, будет ли он что-то делать и почему не делает.

М. Шевчук― Придет ли ему в голову такой митинг организовать? Возможно здесь предмет спора не натягивает на крупный митинг. Навальный будет заступаться, в первую очередь, за своих кандидатов. А их н е так уж и много — несколько сотен, далеко не все муниципалитеты они закрывают своими командами, и в общем и целом получится, что сам предмет протеста, он не настолько крупный, чтобы за него можно было вывести огромное количество людей.

А. Веснин―― Мне кажется, что любой протест последнее время — какой бы ни был повод — люди выходят вообще с одним лозунгом : «Путин -в отставку, Путин— вор». И это главная позиция любого такого митинга, а дальше всё остальное: выборы — не выборы — не важно. Последние годы именно. Я не беру там 11 -это уже на самом деле, на втором месте.

М. Шевчук― Далеко не на каждый повод ты выведешь одинаковое количество людей. Одно дело — митинговать против Дмитрия Медведева премьер-министра, другое дело — митинговать против допуска муниципалов, про которые далеко не все представляют, что происходит. На митинг посвященный муниципальным выборам выходить с лозунгом” Путина — в отставку” это просто другой митинг будет.

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А. Веснин―― Возвращаемся в эфир петербургского «Эха». Меня зовут Арсений Веснин, у нас гостях политический обозреватель Михаил Шевчук. По поводу муниципальных выборов большого митинга, тысяч в 10 точно не будет? И Навальный не будет ничего устраивать уличного?

М. Шевчук― Прогнозировать за него не могу, но думаю что если будет устраивать митинг, то он не самым многочисленным будет из тех, которые видел Петербург, потому что муниципальные выборы, как ни крути, никого не цепляют и не интересуют.

А. Веснин―― С другой стороны, если посмотреть видеозаписи того, что происходит в муниципалитетах, и как людей не допускают до этих выборов, как можно вообще не возмущаться? Это такое совершенно откровенное беззаконие! Для того, чтобы много голосов сфальсифицировать в Пскове — нужно нарушать все законы, вот на муниципальных выборах мы видим как это происходит. Причем, это выглядит настолько топорно, когда человека просто физически не пускают в помещение, чтобы он сдал документы! И так далее..

М. Шевчук― Это дико и очевидно для очень небольшого процента людей. Ты постоянно в определенном кругу единомышленников , понимаешь что происходит вокруг, что за у муниципальные выборы, кто эти люди? Почему они пришли в избирком, и почему то,что творят члены избиркома незаконно. Показать если этот ролик человеку, который не знаком с процессом в принципе, то потребуется еще дополнительно около получаса объяснять, что происходит? А почему тут неправильно? А после этого ответить на вопрос: ” Ну и что?”

А. Веснин―― Ну, если у человека появляется вопрос : «Ну и что?», то шансов никаких нет. Если человек не понимает , почему людей не пускают на выборы. Просто,как мне кажется, есть люди в Петербурге уже с протестными настроениями, которые в принципе понимают примерно, что такое выборы, что такое муниципальные выборы. Этих людей в принципе довольно много и возможно вызвать как раз-таки вот эту активную часть горожан для того, чтобы как минимум зарегистрировали больше кандидатов в муниципальные депутаты.

М. Шевчук― Даже мнение например гор избиркома и центр избиркома не является поводом для муниципальных избиркомов зарегистрировать кандидатов.

А. Веснин―― просто , мне кажется, что в Кремле далее карт-бланш делать все что хотите, только чтобы большого шума не было. В принципе нам не интересно, что происходит в выборах — делите эти должности как вы там хотите. А если поднимется большой шум, думаю что прилетит по шапке из Кремля , потому что все это будет порочить и губернаторскую кампанию. А в губернаторская кампании в Кремле, как ни крути заинтересованы. Поэтому, кажется что ты единственный способ как-то привлекать внимание — это митинги. Мне кажется другого варианта оппозиционеров и нету

М. Шевчук― Митинг не повлияет принципиально ни на что. Шум, больше чем он поднялся сейчас, уже не будет, он уже большой. Он не станет переломным моментом, после которого скажут:” Все, вы победили. Давайте все отменим”. ЦИК уже озвучивал вариант отмены выборов, а больше этого уже ничего сделать невозможно. А уже и без всякого митинга такая возможность есть. Привлечение внимания — это да, добиться регистрации кандидатов митингом — я сомневаюсь. Выборы пройдут так как им надо. Два месяца они дотянут. А потом вылезут и скажут : «ДАвайте разбираться. Судите нас.”Вот мы обеспечили победу, вот она. А после выборов вопросов никому никаких не будет. И все претензии, которые ты перечисляешь они отпадут автоматически. Просто продержаться 2 месяца и провести выборы так как им надо.



А. Веснин―― Ты согласен, что за всеми этими фальсификациями стоит Вячеслав Макаров? Спикер ЗАКСа?

М. Шевчук― Почерк очень сильно похож на те вещи, которые мы видели в компании 5 лет назад. А там как раз, мы наблюдали непосредственно людей из окружения Макарова в организации этих искусственных препятствий для кандидатов — оппозиционеров. Поэтому мы проецируем эту ситуацию на эти выборы и приходим к выводу, что скорее всего, это его рук дело.

А. Веснин―― Он на самом деле ничем не рискует? Если будет большой скандал, то нужно будет чтобы полетела какая-то голова, более-менее крупная, и выберут Макарова.

М. Шевчук― Почему он может пострадать? Не может. Речь идет о выборах в Санкт-Петербурге и весь расчет на то, что выборы в здесь, они не могут быть признаны сфальсифицированными, Или по этой причине отменёнными быть. ПРОсто власть на это не пойдет — встать и сказать, что в Петербурге выборы были нечестными. Он делает вещи , полезные для власти. Единороссы получают большинство абсолютное, а потом если ему будут вопросы, он скажет я сделал вам выборы.

А. Веснин―― Спасибо. Будем смотреть как будут развиваться события. Арсений Веснин, Михаил Шевчук был с нами. До новых встреч.