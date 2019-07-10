А. Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVi программа «Особое мнение». Напротив меня – легендарный ди-джей Артем Троицкий.

А. Троицкий― Алексей, привет.

А. Нарышкин― И не скрывает своей радости.

А. Троицкий― Все остальные — тоже привет. Наконец-то на родину десантировался.

А. Нарышкин― Рад вас видеть. У вас вышла книжка, с чем я вас поздравляю. В Москве по разным площадкам небольшой гастрольный тур. Расскажите, где, когда вы будете представлять.

А. Троицкий― Сегодня через два часа книжный магазин «Москва». Улица Тверская, дом 8. Завтра – «Библио-глобус» на Мясницкой. В субботу – павильон «Книга» на ВДНХ. 15-го числа – «Фаланстер» Бори Куприянова.

А. Нарышкин― Осталось только рассказать, о чем книжка

А. Троицкий― Да, начало в 19 часов. В «Фаланстере» — в 20. Книжка называется «Субкультура». Или точнее так «Субкультура. О яростных и непохожих». О яростных и непохожих – это строчка из песни «Бригантина». Очень популярной среди шестидесятников. Хотя и написана в конце 30-х. Подзаголовок там: «История русского молодежного сопротивления. 1818-2018». Два века русского молодежного сопротивления. И это книга представляет собой довольно занудное перечисление, а также описание, а также немножко личных воспоминаний по поводу всевозможных существовавших в России за два века субкультур, молодежных движений, молодежных организаций и так далее. Начинается там все с денди.

А. Нарышкин― Почему такую тему выбрали? Наболело, накипело.

А. Троицкий― Потому что я сам продукт целого ряда молодежных субкультур. То есть я был юным битломаном, потом стал подростковым хиппи, потом чуточку более, скажем так, почти средних лет молодым панком. И так далее. Субкультурность всегда каким-то образом сопровождала мои жизненные приключения. И мне это было интересно, и вначале это был курс лекций. Который я читал в Middlebury College в США. И в King's College в Лондоне. Был курс лекций. Посвященный всем этим молодежным девиациям, а, на мой взгляд, напротив столбовым дорогам развития российского скажем так, нонконформистского и неортодоксального общества. То есть начинается у меня с денди, потом, естественно, идут декабристы. Западники славянофилы. Нигилисты, народники, народовольцы. Потом там повествование раздваивается. С одной стороны идут всякие политические организации, типа большевики, эсеры и так далее. С другой стороны Серебряный век. Символисты, футуристы. И так далее. И вплоть до уже более или менее актуальных вещей. Стиляги, антисталинское молодежное подполье. Шестидесятники…

А. Нарышкин― …Самый интересный период. Молодежь в какой из этих периодов исторических больше всего сопротивлялась?

А. Троицкий― Я думаю, что, конечно же, это конец 19, начало 20-го века. Это было очень бурное времечко. Чисто эмоционально и романтически я обожаю декабристов. Прекрасные ребята. Очень хотел быть одним из них. К сожалению, не довелось. В 20-м веке тут сложнее. Я думаю, что с одной стороны меня очень впечатляет история ребят, о которых на самом деле мало что известно. Это антисталинское молодежное левое подполье. Все они очень плохо кончили. Погибли. Кто был расстрелян, кто в ГУЛАГе, всех пересажали и так далее. В общем, такая героическая история. Слегка известная по роману Жигулина «Черные камни». Вот это интересная штука. И потом всякие веселые уже дела. Стиляги, битломаны и так далее.

А. Нарышкин― А нынешнее поколение. В конце самом.

А. Троицкий― Нынешнее поколение, в общем, пока особо не впечатляет. Потому что, во-первых, большинство вот этих субкультур у нас такие чисто имитационные. То есть вот как пошло со всяких рокеры, металлисты, панки, эмо, готы и так далее. В общем, это все очень колоритные ребята и на улице их легко идентифицировать. Но, в общем, они конечно, все, что можно позаимствовали откуда-то или с Запада, или с Востока.

А.Троицкий: У грузин просто наболело. 20% территории оккупировано, причем ползучим лицемерным образом

А. Нарышкин― Я не совсем понял.

А. Троицкий― …любители японских мультфильмов.

А. Нарышкин― А вы от них ждете каких-то свершений больших? От нынешнего поколения.

А. Троицкий― Мне очень хочется, от взрослых я точно никаких свершений не жду. Да, собственно, они уже, по-моему, давно успокоились. На молодежь — единственная надежда. То есть если от кого свершений и ожиданий, другой вопрос — насколько это вероятно — то конечно, только от молодежи.

А. Нарышкин― А в России можно свершать на самом деле. Окно возможностей оно открыто, приоткрыто для молодежи. Это же известная история, что молодежь, которая входит во взрослую жизнь, она понимает, что есть различные сложности, есть уголовные дела, например, для бизнесменов, когда ты пытаешься собственное дело открыть. И молодежь, по крайней мере, так говорят, предпочитает уехать в какие-то страны, края, где для собственного бизнеса больше условий.

А. Троицкий― Вы очень резонно рассуждаете, Алексей. Да, естественно, ситуация у нас сейчас очень подлая, очень безысходная. Места для маневра немного, но это место есть. То есть в принципе я вот жил в таком позднем совке, то есть 70-е, первая половина 80-х годов, тоже было времечко совсем не сладкое. Хотя, в общем, поинтереснее, чем нынешнее. И не такое пожалуй, лицемерное. Как нынешнее. То есть высказывание 19-века про «бывали хуже времена, но не было подлей» — 1860-х годов цитатка. В общем, они к нынешнему времени абсолютно применимы. Тем не менее, возможности есть. Конечно, гораздо проще и гораздо рациональнее действительно, если ты чувствуешь, что не в состоянии себя реализовать в путинском совке. Естественно, всегда есть возможность уехать. Это из немногих преимуществ путинской России. Над брежневской Россией. Точнее СССР. Но я очень ценю и уважаю тех молодых людей, которые, тем не менее, в общем, хотят быть героями в этой ситуации. И кое у кого это получается. Думаю, что еще у многих это получится и гораздо эффективнее.

А. Нарышкин― Про Грузию хочу вас спросить. С каким вы настроением и чувством смотрите на все эти последние события. Тут конечно много абсолютно пластов и личных оскорблений в адрес Путина со стороны не очень, наверное, далекого ведущего и изначально этот конфликт с некой православной парламентской ассамблеей.

А. Троицкий― Это православная коммунистическая парламентская ассамблея – это конечно, повод. Это сугубо ерунда. Так что особо тут бить и ругать какого-то депутата Гаврилова что ли, я думаю, не стоит. Дело в том, что у грузин просто наболело. Действительно 20% территории оккупировано. Причем еще таким ползучим лицемерным образом. И тут поневоле обидишься и возненавидишь страну оккупанта. Но другое дело, что где-то на стыке нулевых и десятых годов я считаю, что даже не знаю, кто там был главным экспертом, аппарат президента или ФСБ или какой-нибудь ГРУ и так далее, но они, конечно, провели блестящую операцию по покупке грузинской элиты. То есть там возник вот этот хмырь такой миллиардер грузинский российского разлива по фамилии Иванишвили. Бидзина. И он просто купил Грузию. Это было крайне цинично и в то же время очень эффективно. То есть удалось в Грузии сделать то, что не удалось, несмотря на все усилия сделать в той же Украине или до сих пор не удается в Молдавии. Я уж не говорю о балтийских странах.

А. Нарышкин― Подождите. Если вы говорите, что российские условно ФСБшники купили Иванишвили, который купил всю Грузию, зачем же тогда грузинские власти обижаются на Россию, которая так ползучим образом оккупировала 20% территории. Тут противоречие есть.

А. Троицкий― Дело в том, что власти грузинские они вообще ни рыба, ни мясо. Там ужасная совершенно власть. Не профессиональная, бесхребетная. Вообще никакая. То есть Иванишвили это дело через Москву каким-то образом финансирует. Ну и там какой-то марионеточный президент грузинская француженка. Или французская грузинка. Премьер-министр, спикер и все такие прочие, которые, в общем, с другой стороны как бы они не могут сказать, что Россия наш великий друг. И правильно они сделали, что отрезали от нас эту чертову Абхазию. На фиг она нам вообще не нужна. Эта Абхазия. А Цхинвальский район это вообще какие-то одни горы и камни. Зачем нам это нужно. Спасибо дорогой России, что урезала какие-то наши бюджеты грузинские таким образом. Этого они сказать, естественно, не могут.

А.Троицкий: Когда госдеятели наши начинают наезжать на частную грузинскую телекомпанию, это чересчур ассиметрично

А. Нарышкин― Сейчас небольшой перерыв сделаем. Сегодня в программе «Особое мнение» — Артемий Троицкий.

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А. Нарышкин― Артемий Троицкий, легендарный ди-джей – так он сам себя просит представлять сегодня в нашей студии. Не забывайте, что прямо сейчас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Там работает чат и некоторые вопросы даже я задам оттуда. Но вы интересно рассуждаете, когда получается, отбирают у тебя часть территории – надо радоваться. Такая формула и для Грузии, и может быть для Украины.

А. Троицкий― Я говорю, что вот так открыто радоваться они не могут. Потому что понятное дело, что народ их не поймет ни фига. С другой стороны, в общем, ничего против России они не делают. То есть ведутся какие-то в Праге вялые переговоры. В общем, совершенно таким вот вялым и бесхребетным образом грузинские власти себя ведут. И народу это поднадоело. Вот они воспользовались таким дурацким поводом с этой православной парламентской тусовкой и выплеснули гнев, копившийся с 2009 года. Ну и продолжение соответственно в виде телевизионного демарша их журналиста, который там что-то сказанул по поводу Путина. Но я так думаю, что Марию Ивановну Шеломову-Путину он, конечно, зря упомянул. Это было некрасиво. Тем более что ей от путинского папы и так в свое время сильно досталось.

А. Нарышкин― В каком смысле?

А. Троицкий― Он же ей глаз выбил. Почитайте на досуге. Есть такая леденящая душу история. Про сватовство Владимира Путина старшего.

А. Нарышкин― А где читать-то надо?

А. Троицкий― Найдете. Гугл вам в помощь, Алексей.

А. Нарышкин― Про вас тоже понапишут разное.

А. Троицкий― Пусть пишут.

А. Нарышкин― Мемуары Путина?

А. Троицкий― Нет, почти. Я, естественно, этого выступления не видел.

А. Нарышкин― Не много потеряли.

А. Троицкий― Что там конкретно было сказано, не знаю. Реакция российская отчасти и грузинская тоже, поскольку я говорю, там очень сильные такие проплаченные прокремлевские имеются силы в этой самой Грузии, к сожалению. Реакция, конечно, неадекватная. Вся эта истерика почему – потому что Рустави-2 это не государственный канал. Одно дело, если бы с таким демаршем выступило бы грузинское государственное телевидение. Вот это да. Это уже страшный скандал, оскорбление и так далее. Это частный телевизионный канал. В принципе что хотят, то и говорят. Это уже на совести ведущего, редактора. Как там у них в Грузии обстоят дела…

А. Нарышкин― Между прочим, грузинский народ в случае чего готов подправить редакционную политику. В тот же вечер или ночь пришли к зданию редакции, даже на некоторое время вещание прекращали.

А. Троицкий― Короче говоря, это нормальная реакция. Если люди что-то имеют против – пусть они это все высказывают. Но когда государственные деятели российские начинают наезжать на частную грузинскую телекомпанию, я считаю это чересчур ассиметрично.

А. Нарышкин― Когда в Совете Федерации Алексей Пушков сенатор наезжает на грузинскую певицу Нино Катамадзе. Которая сказала, что отказывается уже от гастролей в России. Он говорит, что ей бы вообще въезд надо запретить в нашу страну. И нечего сюда приезжать, раз она такая нетерпимая по отношению к нашей стране. Она при этом приезжает, выступает на концертах, зарабатывает деньги. Это ее заявление является аморальным и циничным. Как вам в таких условиях составление различных списков черных, серых. Похожая же ситуация с Украиной.

А. Троицкий― Да, Алексей, но вы знаете, это на самом деле стало очень популярной практикой в последние годы. В связи с общим обострением международной ситуации. Это имеется и между Россией и Украиной, это имеется и в балтийских странах. Я против этого. Я считаю, что артисты вообще люди подневольное. Люди, проституирующие по определению. В принципе с них взятки гладки. Поэтому я бы никому ничего не запрещал. Если осмелится, скажем, Олег Газманов приехать в Киев и там выступить и получить в лоб тухлым яйцом или несвежим помидором – это его проблемы. Но пусть он едет и выступает. Это же самое касается, скажем, многие западные артисты, из моих знакомых скажем, Питер Гэбриэл или (неразборчиво) Они по принципиальным соображениям особенно после 2014 года не приезжают на гастроли в Россию. Потому что они считают Россию авторитарным государством. Где всячески попираются права человека и так далее. И в Россию они не ездят.

А. Нарышкин― Вы же сказали, что звезды они проститу… Я не могу это выговорить.

А. Троицкий― Как правило, то есть когда я говорю о Газманове – это проститутка. Если я говорю о Питере Гэбриэле — это, конечно, артист совсем иного масштаба.

А. Нарышкин― Это не элитная проститутка. Почему артист ставит эти общие рассуждения о справедливости выше, например, ожиданий поклонников. Люди ждут.

А.Троицкий: Лучше приехать в эту путинскую Россию на гастроли и заявить со сцены, что вы думаете.Это – рок-н-ролл

А. Троицкий― Да. Это на самом деле не простой вопрос. И я тут имел разговоры на эти темы. С некоторыми западными артистами. Кстати, Том Уэйтс в том числе. И я им говорю: ребята, вот бойкотировать да, это оправдано, это в каком-то смысле эффективно. Но это скучно. Гораздо лучше поступать по-другому. Приехать в эту самую путинскую Россию на гастроли и громко заявить со сцены, хоть с Кремлевского дворца, хоть со стадиона Лужники, сказать все, что вы думаете о нарушениях прав человека, об оккупации Украины. Об интервенции в Грузию. В общем, все то, что у вас наболело и накипело и все претензии, которые вы хотели бы высказать господину Путину и так далее – вот давайте высказывайте. Прямо в России. В логове врага можно сказать. Вот это авантюрно. Это – рок-н-ролл. А просто бойкотировать – по-моему, это скучновато. Хотя, естественно, мотивация мне вполне понятна.

А. Нарышкин― Когда Украина не хочет видеть у себя тех, кто в Крым ездил.

А. Троицкий― Я не знаю. Мне это все не нравится. Я считаю, что это неправильно. Одно дело военные преступники или государственные деятели, покрывающие и вдохновляющие этих военных преступников. Или даже всякие так называемые пропагандоны, соловьевы, киселевы. Им запрещать передвигаться вне государственных границ РФ – ради бога. В общем, мир будет от этого немного чище и вонять будет значительно меньше. Но артисты – это другое. Они не стреляют, они даже на фронт не ездят солдат вдохновлять, как это было хоть в Отечественную, хоть во вьетнамскую…

А. Нарышкин― Юлию Чичерину взять, сколько она раз за время войны на Донбассе съездила, я не знаю, на передовую или не на передовую.

А. Троицкий― Такая оглашенная девушка. У которой не все дома. Но в принципе в общем, как бы практика эта экстремальная…

А. Нарышкин― Троицкий заикается сегодня. Значит этот проститутка, у этой не все дома.

А. Троицкий― Ну а что. Если так оно и есть. Ну пусть в суд на меня подадут или пройдут психиатрическую экспертизу. Если им это очень интересно. В любом случае я считаю, что когда политики отыгрываются на такой несчастной касте как артисты и лицедеи – это неправильно. Не стоят они того, мелкая это публика на самом деле.

А. Нарышкин― А подождите, вы как будто исключаете возможность того, что у артиста есть какое-то чувство собственного достоинства. Гражданское самосознание. У него может быть гражданская позиция.

А. Троицкий― Почему?

А. Нарышкин― А всех под одну гребенку.

А. Троицкий― Алексей…

А. Нарышкин― Они все простые. Недалекие. Они ничего не понимают. Политика это сложно для них.

А. Троицкий― Это большинство артистов. Большинство артистов действительно именно таковы. И как вы прекрасно знаете, у нас в России можно по пальцам одной руки и полутора ног пересчитать как тех артистов, которые рьяно поддерживают Путина, какие-нибудь Тимати, вот этот Газманов. Еще парочка каких-то. Точно также очень мало артистов, которые открыто выступают, скажем, против интервенции в Украине.

А. Нарышкин― Давайте…

А. Троицкий― Макаревич, Гребенщиков. Еще пара человек. Остальные все – да, это такая рыхлая студенистая безмолвная масса. Многих из этих артистов я знаю лично. В общем, все они ребята, как правило, совсем не глупые.

А. Нарышкин― Почему они такие студенистые. Что они говорят?

А. Троицкий― Они не глупые и, в общем, рассуждают правильно и все они знают.

А.Троицкий: Когда политики отыгрываются на такой несчастной касте как артисты и лицедеи – это неправильно

А. Нарышкин― Но на кухне.

А. Троицкий― Это потому что они считают, что как бы что не их дело в это вмешиваться. Они считают, что я дурак из-за того, что вместо того чтобы быть полноценным легендарным ди-джеем и срубать по 10 тысяч баксов за сет, я вместо этого бесплатно вещаю на всяких фрондерских радиостанциях.

А. Нарышкин― Это же справедливый упрек.

А. Троицкий― Справедливый. С их точки зрения – справедливый.

А. Нарышкин― Получается, у вас нет предпринимательской жилки. Или она была, но почему-то ушла.

А. Троицкий― У меня никогда не было предпринимательской жизни. Тьфу, жилки. Всегда делаю исключительно то, что мне по кайфу. А быть бизнесменом, предпринимателем мне никогда не нравилось. Не моя стихия.

А. Нарышкин― А вы допускаете, что у Тимати, может быть он не то чтобы от всей души Путина поддерживает, но у него претензий нет. У него есть бизнес, он не сталкивается с какими-то негативными проявлениями нашей страны. На что ему жаловаться. Поэтому он за Путина, просто не придает этому большого значения. Можно ли его за это осуждать?

А. Троицкий― В принципе есть какие-то причинки, по которым осудить его можно. Я считаю, что нормальный умный человек, в общем, не может быть поклонником того, что в путинской России происходит. Потому что это слишком криминально, слишком все ужасно. Но, естественно, есть бенефициары этой системы. От Игоря Сечина до рэпера Тимати. Поэтому, естественно, было бы логично ожидать от него полной лояльности, которая собственно, и имеет место.

А. Нарышкин― Я думаю Сечину польстило такое сравнение от Артемия Троицкого.

А. Троицкий― Сечину или Тимати. Я думаю, что каждому из них по-своему.

А. Нарышкин― Мы вернемся в эфир через несколько минут. У нас сегодня в гостях легендарный ди-джей Артемий Троицкий. Оставайтесь с нами.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Продолжается наш эфир. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите канал RTVi. И идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. В перерыве Артемий Троицкий отвечал на некоторые из ваших вопросов по музыкальной части. Есть ли у вас понимание, Артемий Кивович, как в России побороть домашнее насилие? Как хотя какой-то новый тренд здесь обозначить.

А. Троицкий― Я скажу очень банальную вещь. Крайне банальную. Я считаю, что вот этот всплеск домашнего насилия, который сейчас явно имеет место, потому что ну, по-моему, не было такого взрыва вот этих всех гадостей с искалеченными женщинами и детьми. Так вот он прямо и непосредственно связан с тем, что в стране происходит. В стране сейчас крайне гнусная ситуация и в экономическом отношении, и в политическом отношении. И в моральном отношении в том числе. И вот если мы возьмем типичного российского мужчину, то он себя чувствует, как правило, ужасно. Потому что денег не хватает, потому что делать особо ему нечего. И в этой ситуации самое простое – это вымещать вот эти свои фрустрации так называемые, комплексы неполноценности, безденежья, никчемности и так далее. Вымещать это на тех, кто еще слабее. А кто еще слабее? – это твоя семья. Это женщины, это дети. Это какие-то мелкие еще родственники, может домашние питомцы и так далее. И вот они на них и оттягиваются.

А. Нарышкин― Вы сейчас говорите о том, что Путин виноват.

А. Троицкий― Да.

А.Троицкий: Нормальный умный человек, в общем, не может быть поклонником того, что в путинской России происходит

А. Нарышкин― Что мужья поколачивают жен. Это же вопрос воспитания. Если тебя воспитывали в какой-то странной традиции, тогда ты будешь, повзрослев, поколачивать жену. Или убивать.

А. Троицкий― Алексей, я сразу сказал, что это банальная вещь. Но это на самом деле так. То есть я считаю, что среда, а среда сейчас в путинской России омерзительная. И вот эта среда она как раз заставляет тех людей, которые не слишком хорошо воспитаны, людей, которые никчемные, закомплексованные и так далее, она заставляет их как-то в психологии называется: компенсаторный эффект. Или что-то в таком духе. Заставляет их быть жестокими по отношению к тем, кто не может им дать сдачи. Мне кажется, что в этом, собственно, корень зла. И я думаю, что единственный способ побороть вот эту поднявшуюся волну домашнего насилия – на самом деле какие-то мощные реформы, когда люди заживут лучше, люди заживут веселее. Когда этим скучающим вечно пьяным и с красными налитыми глазами мужичкам будет чем заняться помимо того, чтобы дубасить своих семейных.

А. Нарышкин― А почему мужички с красными носами сами не могут как-то организовать свой досуг. Почему мужички с красными носами не могут, наблюдая свое может быть не самое успешное социальное положение, переехать в другой город, чтобы получить более высокооплачиваемую работу. Эта история, что каждый кузнец своего счастья.

А. Троицкий― Тут надо прилагать усилия, тут надо быть чем-то большим, чем они есть на самом деле. А если не прилагать усилия, то всегда найдется бедная беззащитная и безответная жена. Которой можно вломить. Или дети тем более.

А. Нарышкин― Если мы будем ужесточать наказания за домашнее насилие.

А. Троицкий― Я думаю, это может помочь. Но это не решит проблему. То есть это как бы слегка ее увезет вглубь, возможно кого-то это устрашит. То есть если люди будут точно знать, что вот ты побьешь свою жену и она заявит об этом в ментовку и в ментовке ей не скажут: а пошла-ка ты на фиг, бьет – значит любит. И что-нибудь такое. Ну, вот если они будут знать, что неотвратимое наказание их за это ждет – может быть подумают своими заплывшими извилинами лишний раз. Но все равно это не решит ту атмосферу, ту обстановку, которая порождает это домашнее насилие.

А. Нарышкин― В СИЗО, в тюрьмах зачем людей избивают.

А. Троицкий― Я думаю это…

А. Нарышкин― То же самое?

А. Троицкий― Психологическое воздействие. Нет, это уже вещь не эмоциональная, это вещь функциональная. То есть я так думаю, что таким образом людей просто ломают, их ломают, их готовят к тому, чтобы они сами на себя давали показания. Чтобы они давали какие-то ложные признания в том, чего они не делали. И так далее. Это практика, которая существует, я думаю, много веков.

А. Нарышкин― То есть это воспитательный процесс.

А. Троицкий― Да, да. Это садистическо-воспитательный процесс, это ужасно. Но, к сожалению, в некоторых странах это практикуется.

А.Троицкий: Вся наша пенитенциарная система заточена под то, чтобы властям было удобно держать в узде народ

А. Нарышкин― В России это практикуется. А здесь с чего надо начинать реформы. Просто у нас ФСИН и СПЧ по поручению президента подготовили список мер для того, чтобы улучшать условия в СИЗО. СИЗО в плане условий отличаются все-таки от колоний. Тем не менее, достаточно ли, чтобы правозащитники и ФСИН сели за стол переговоров и написали некие рекомендации.

А. Троицкий― Я думаю, что рекомендации эти в любом случае не повредят. Другое дело, что вот этот ФСИН и вообще вся наша пенитенциарная система, равно как и вся система правосудия в России, она заточена под совершенно конкретные вещи. Именно под то, чтобы властям было спокойно, удобно и эффективно держать в узде народ. Причем всех. Начиная от юных хулиганов и кончая престарелыми бизнесменами. Вся система заточена под это. Поэтому если какие-то винтики этой системы, скажем, СПЧ начнут что-то вякать против всей системы, то естественно это вякание оно никакого положительного результата, скорее всего, не даст. С другой стороны может быть в каких-то мелких конкретных деталях, в каких-то конкретных частных случаях это и спасет кого-то.

А. Нарышкин― То есть вякание помогает? Ярославская же колония была.

А. Троицкий― Я думаю, что в небольшой степени, но помогает. Но менять надо всю систему на корню.

А. Нарышкин― А случай с Иваном Голуновым – тоже вякание? В вашем понимании.

А. Троицкий― В случае с Иваном Голуновым это очень темная история, которую я вообще не очень люблю комментировать. Я считаю, что эта история, в которой во многом те же ФСБ и какие-то еще силовые органы во многом использовали это в своих целях. И я не разделяю той эйфории, которая охватила какую-то часть интеллигенции или профессиональные журналистские круги типа: мы победили и так далее.

А. Нарышкин― Солидарность эта и так далее.

А. Троицкий― Да, думаю, тут все намного грязнее.

А. Нарышкин― Дело «Нового величия». Знаете. Мы с вами начали сегодняшний эфир с разговора про молодежь. Вот такая молодежь, которая же на самом деле, я не знаю, обсуждала ли она какие-то преступные деяния, конституционный переворот, как об этом говорят следователи. Но, тем не менее. В принципе такая молодежь как Анна Павликова, одна из фигуранток, вы возлагаете на нее какие-то надежды?

А. Троицкий― Я возлагаю надежду на всю неравнодушную молодежь, которая выбрала Россию как место приложения своих сил. И у которых достаточно ума, сил и совести для того, чтобы жизнь в России коренным образом изменить. Очень может быть, что эти молодые люди как раз относятся к этому, может быть и не очень многочисленному классу. Но в деле «Нового величия» на самом деле меня удивляет совсем другое. Это не молодежный сюжет и вообще даже не российский сюжет. Похожая история только что произошла в Австрии. Где, как известно какая-то телка, то ли сербка, то ли из Косово играла русскую родственницу олигарха, напоили какого-то австрийского крупного политика, вице-канцлера, по-моему. Тот в результате повел себя как полный мудила. И в результате правительственный кризис в Австрии и прочее, прочее. Вся эта история была изначально спровоцирована спецслужбами. Мне совершенно не жалко этого австрийского…

А. Нарышкин― Нашего или их?

А. Троицкий― Их. Немецкими, австрийскими спецслужбами.

А. Нарышкин― Мне уже везде мерещатся наши.

А. Троицкий― Нет, абсолютно. Это были немцы австрияки. Они все это дело спровоцировали, то есть поставили этот спектакль, вот этого фашистика австрийского, почитателя Путина, кстати, мне абсолютно не жалко. Но я не очень понимаю, вообще, как можно привлекать людей, которые стали жертвами стопроцентной провокации. Там же имеется в этом «Новом величии» такой гнусный чувачок по фамилии Руслан Данилов. Который фактически создал эту организацию. Который написал ее устав.

А. Нарышкин― Помог, да.

А. Троицкий― Причем написал устав хитро именно таким образом, чтобы можно было подвести под уголовные статьи об экстремизме. Который вообще все это дело спродюсировал. И какие-то романтичные девушки и романтичные юноши на это дело просто купились. Понятное дело, что эта организация никакого переворота, вообще ничего сделать не могла. Изначально. Потому что организация была создана ФСБ. Ничего бы они никогда не сделали. Потому что выросли под колпаком ФСБ. Вот как можно вообще этих людей в чем-то обвинять.

А. Нарышкин― Другим пример.

А. Троицкий― Да, но это настолько цинично, настолько по-путински, слов не хватает. Совершенно бессовестно.

А. Нарышкин― Вы же сказали о фигурантах этого дела как о людях неравнодушных. До какой степени может доходить это неравнодушие и забота о стране, о будущем страны, что вы для себя определяете как такую красную черту. То есть обсуждать что-то в Telegram можно, выходить на акции согласованные, несогласованные можно.

А.Троицкий: «Новое величие» никакого переворота сделать не могла. Потому что была создана ФСБ. Как можно их обвинять

А. Троицкий― Нет.

А. Нарышкин― Где предел?

А. Троицкий― Послушайте, я тут вообще никакой не авторитет. И мне бы лучше помалкивать по этому поводу. Потому что имеется официальный документ, собственно, основополагающий документ страны. Он называется Конституция. Вот то, что можно делать согласно Конституции, собираться, высказываться и прочее, прочее. У нас свобода собраний, свобода слова.

А. Нарышкин― Вы бы еще вспомнили заповеди.

А. Троицкий― Да. Это вот все можно. А красная черта опять же проведена в Конституции. И это называется, скажем, пропаганда нацизма, терроризм и так далее.

А. Нарышкин― Подождите, Артемий Кивович. Мы будем с вами жить по Конституции, а потом, используя ту же самую 31-ю статью, выходить на улицу и получать дубинками по разным местам. И отправлять в автозак. Здесь как-то получается, мы не в равных положениях.

А. Троицкий― Алексей, дело в том, понятно, что на хитрую жопу и кое-что с винтом. Но я не могу призывать людей нарушать Конституцию. Это уж пусть они сами решают. По ситуации. Что можно делать в той ситуации, когда ничего больше делать не остается.

А. Нарышкин― У нас через два месяца выборы будут, в том числе в Москве. Когда неравнодушные люди пытаются в избирательных кампаниях участвовать в 19-м году в России, вы это поддерживаете?

А. Троицкий― Я их поддерживаю, я подписывал всякие открытые письма, петиции. В нашем Гагаринском избирательном округе. Я поддерживал нашего депутата. «Яблочник». За нее заполнял эту бумагу опросную. Ну что мог, находясь в вынужденном отсутствии. Все, что мог, я сделал. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы эти ребята проникли туда, куда они хотят проникнуть. А именно в Мосгордуму. Я не уверен, что это сильно поможет. Но с другой стороны я чувствую, что они азартно хотят пролезть в Мосгордуму. По всей видимости, для того чтобы вести там бесполезные дискуссии с преобладающим скотским большинством.

А. Нарышкин― То есть они хотят изматывать просто.

А. Троицкий― Но возможно они на что-то надеются. Я бы хотел, чтобы их надежды оправдались. Хотя думаю, что, скорее всего, они не оправдаются. Но тогда опять же…

А. Нарышкин― Посмотрим, подождем.

А. Троицкий― …вернемся к вашему предыдущему вопросу.

А. Нарышкин― Да. Артемий Троицкий, легендарный ди-джей был сегодня в нашем эфире. Спасибо большое.

А. Троицкий― И вам спасибо.