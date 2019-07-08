Т.Троянская: 11:05 в Петербурге, в студии Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора, общественного деятеля.

Л. Щеглов― Добрый день.

Т.Троянская: Я напоминаю средства связи + 7 931 291 5800 присылайте SMS на этот номер, также у нас ведётся видеотрансляции — присоединяйтесь к нам. Здесь, напоминаю как обычно можете общаться друг с другом, и также задавать вопросы нам. Ну вот мы с Львом Моисеевичем решили начать с грузинской истории. Во— первых, сегодня завершаются полеты в Грузию .А вчера случилась непонятная история.Ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, и использовал в своем обращении нецензурные выражения. Возник скандал, сегодня уже телеканал «Руставиа» извинился за своего журналиста. Что вы думаете по этому поводу?

Л. Щеглов― Ну, я В этой истории вижу два, как бы, слоя. Первый слой — это фон, или то, что стало уже частью обыденной речи — контекст. Наверное, не стоит всё-таки забывать, что грузинское общество находится в стрессовом, напряженном состоянии по отношению к России, начиная с 2008 года. Когда вдруг( вдруг это я в кавычках говорю), они лишились 20% территории. Имеется в виду Абхазия и Цхинвал. Но и все-таки, отношения были предельно дружественным, я сам был в Грузии, все мы знаем, мы читаем от тех, кто путешествует — все это великолепно. Недавно эта стрессовая ситуация усугубилась выходкой нашего, как говорят, православного коммуниста. Мы уже привыкли к таким безумным словосочетаниям взаимоисключающими. Отчего вот сегодня прекращается самолетное сообщение и всякое такое.

Это фон, без него трудно понять. А то, что сделал сам журналист — это отвратительная, на мой взгляд, свинская выходка и она недопустима. Не по отношению к комубы то ни было… Тем более, ещё как бы ворошить прах родителей, не имеющих никакого отношения…. Отвратительно.

Насколько знаю, и президент Грузии выразила сожаление, осудила — это все отлично, но для чего он это сделал? Версий много может быть. Действительно, человек чуть-чуть, потерял контроль, психопатизировался. Хотя, если человек способен на такие хамские выходки в публичном пространстве, за ним наверное что-то подобное водилось, это не может быть результат какого-то мозгового взрыва

Т. Троянская―: мозговое недержание какое — то , простите…

Л. Щеглов― Для кавказцев, для грузин, тем более, плевать в сторону умерших родителей кого бы то ни было— это запредел. А в силу того, что это запредел, я ещё раз хочу сказать, что я анти конспиролог, но может быть это и спровоцировано кем-то, в каких -то целях. Потому, как мы уже перед эфиром с вами упомянули, какие сейчас начнутся песни и пляски соловьевых— киселевых— пушковых, и всех тех, которые относятся к пропагандистскому сектору. Это просто мощнейший подарок!

Т. Троянская―: А если провокация, то с какой стороны?

Л. Щеглов― Чтобы обывательское ухо услышало, дескать, вот они, видите что они себе допускают . Более того, мы же прекрасно знаем, что когда мы говорим о наших телевизионных пропагандистах, они все, конечно же, работают с высочайшего соизволения. А это же частный канал. Да, будет такая же карта разыграна, что этот идиот, или психопат, который допустил эту выходку — это с ведома правительства, это — как бы знак позиции.

Не вот то, что сотни тысяч россиян за последние годы в Грузии были принимаемы тепло и дружески, совершенно игнорируя напряжение между государствами. А вот это будет расценено, как некий знак отношения не только государства грузинского, но и как бы, всего грузинского народа. Вот помяните. Ведь ещё не закончилась многолетняя пляска, что все украинцы -это какие-то полу— фашисты, полу— бандеровцы.

Т. Троянская―: Сейчас просто переключились на Грузию.

Л. Щеглов― Переключились. Сейчас про грузин будет, что они хамы, что они склонны к оскорблению, что для них нет святого в виде родителей, всякое такое. Это отвратительная и печальная вещь

Т. Троянская―: Лев Моисеевич, вот наш слушатель пишет, что у этого Габуния в Сухуми родные похоронены, и он не может туда попасть. Я не знаю верна ли информация, но возможно, что это может быть.

Л. Щеглов― Поэтому, возможно, но вот заметьте, я ведь он начал с того, что как контекст, как фон мы понимаем, когда идёт такая гибридная война, когда за спиной были военные действия— люди многие находятся в стрессовой ситуации, в напряженной ситуации. И все-таки, это недопустимо. Это возможно понять, но это категорически невозможно принять. Если у этого Габуния кто-то погиб, очень тяжело, может быть он в невротическом состоянии, может быть он нуждается в психотерапевтическом лечении. Но это не снимается с того, что в публичном пространстве — это недопустимо. Если бы он подобные вещи говорил на кухне, даже мне, если бы я там оказался у него на кухне — я могу это принять. Но в публичном пространстве — это недопустимо не для россиянина ,не для грузина, не для американца, не для китайца

Т. Троянская―: Касаемо реакции журналистов, вы уже предположили, какой она будет.

Л. Щеглов― Козырь пришёл! Сейчас увидите, начнётся с сегодняшнего— завтрашнего дня.

Т. Троянская―: Это вполне предсказуемо, а что касается человека, которого оскорбляли. Как на ваш взгляд он отреагирует на это?

Л. Щеглов― В ближайшее время не ждать нам потепления с Грузией.

Т. Троянская―: Мстить будет или наоборот, просто человек посмеется и скажет, вот посмотрите они?

Л. Щеглов― Он может посмеяться, для того чтобы сыграть некую роль, но человек которого мы все хорошо знаем, человек который корнями из спецслужб, он прекрасно знает, что месть — это такое блюдо которое подается холодным. Поэтому этот идиот Габуния в кавычках «очень сильно помог» установлению возможному, какому-то установлению российско-грузинских отношений. Он идиот по сути. Вот он страшно переживает, у него беда, родственники в Сухуми, но вы понимаете, что когда-то выстрел в сердце герцога Фердинанда спровоцировал войну!?

И это может быть идиотским спусковым крючком, по крайней мере к тому, что это рана будет теперь полыхать. Теперь будет ещё хуже, чем с 2008 по сегодняшний день И так 11 лет! И так у нас как бы с грузинским народом отношения хорошие, а с правительством Грузии — плохие. А теперь будут вообще плохие. Поэтому, этот Габуния удовлетворил свою невротическую потребность выплеснуть, даже может быть свою мучительную эмоцию, но последствия нехорошие.

Т. Троянская―: Ну да, о последствиях естественно, мы узнаем лишь через некоторое. А сейчас, перейдем к событиям субботнего дня: похороны героев— подводников, погибших в Баренцевом море. Была сначала информация, что все будет проходить тайно. Не было информации, где будет отпевание, но в итоге отпевание было непосредственно на Серафимовском кладбище. И вот, наш корреспондент Сергей Кагермазов туда не попал, потому что его спросили:” Куда вы идете?”. Серёжа стушевался, и сказал, что иду через кладбище к себе домой. Ну, там есть дорога. Ему сказали:” Здесь закрытое мероприятие”, и его развернули. Не пускали журналистов с фотоаппаратами, камеры запустили только после церемонии, тем не менее журналисты, которые подобающее оделись: платочек, цветы — вполне могли попасть на эту церемонию. Вот для чего вот эти тайны? Кому эти Тайны нужны?



Л. Щеглов― В государстве, где главную роль играют спецслужбы, силовые службы; в государстве, которое не желает, не может, может быть, не умеет отмыться от всего советского, тайна является всем. Я хорошо помню советские времена, когда засекретить -это такое же естественное чувство, как не знаю, вытираться после умывания. Секретили и же все!Вдруг, американский шпион проникнет на завод и узнает секрет производства табуреток. Ну вот это безумие — все засекретить все тайна, но ещё раз хочу сказать — это происходит в обществе, где силовики и спецслужбы имеют очень большую силу. Это первое.

Второе, конечно это страшная беда. Мне кажется ( я совсем не собираюсь выглядеть каким-то романтическим мечтателем), но когда в Мирное время то людей смывает, то они теряют имущество, а кое-кто и умирает, то гибнут старшие офицеры, то гибель в результате падения самолета ( единственного российского производства — про суперджет которым пытались гордиться). Когда бесконечно у Великого маэстро Рогозина что-то взрывается, не взлетает, горят миллиард средств — это неблагополучие.

Следующее я хотел бы сказать. Ну слушайте, я никаким краем не могу считать себя близко к каким-то экспертам военно-морским, но просто как размышляющий человек, это-ж ясно, что они выполняли какое-то спецзадание. Ну, не бывает, чтобы в подводном аппарате сошлись только высшие офицеры. Ни одного матросика там не было. Это значит,мы не знаем какое задание, но, давайте таким пафосным слогом— какое-то сверх значимое для страны задание. И при этом не будем уже говорить о верховном главнокомандующем: министр обороны считает возможным не приехать на похороны!

Т. Троянская―: Он прислал своего заместителя.

Л. Щеглов― А тот — своего, а тот— своего послал, вообще, денщика. Вы же сами как бы настаиваете на таком пафосе. Это — герои (что возможно), это — трагически погибшие в мирное время люди, это — люди, выполнявшие какое-то дикое по значимости сверх задание!

Зато Шойгу очень внимательно президенту докладывал, что благодаря героизму лодка почти сохранена и её скоро можно будет восстановить.То есть значит, вот это сделанное из железа и электроники, даже пусть дорогое, гораздо важнее жизни 14 высших офицеров?! Это для меня удивительно. Я был уверен, что Шойгу будет. 14 человек погибло — это ужасно. Если бы были просто матросы -тоже ужасно, но здесь совсем другое событие. Нет, он послал заместителя. Мне это не нравится, а попытка все окружить тайной очень нелепа, потому как это будет только плодить слухи.

Мы начинаем понижать голос, все считают, что за этим что-то такое кроется, это — вот мне кажется, какое-то советское наследие: засекретить, вызвать ещё большее недоверие у людей. Не знаю, это трагично, и можно было закончить это на том же пафосе — воздать заслуги трагически погибшим в мирное время

Т. Троянская―: Вот кстати о подаче. Нам сегодня Ольга Павловна — наш звукорежиссер, сказала что она видела сюжет на Первом канале, и информация там была подана следующим образом: погибшие при пожаре. На ваш взгляд, не звучит ли это как оскорбление?

Л. Щеглов― Звучит. И это отдельная тема. Пропагандисты, будучи не безумными и ничего не понимающими людьми, они создают новояз. Буквально наполняют словарь новыми терминами. Мы же помним, что у нас появилось в ходу уже несколько лет фраза : наблюдается отрицательный рост. Это что такое? Это ж издевательство над языком! Вместо того, чтобы сказать: «падение» — «отрицательный рост». Но, для бабушки Марии Никифоровны, которая живёт под Иркутском, в смытом водой в селе, это звучит как «рост наблюдается». Это вот пропагандистская игра, когда слова очень многие сегодня наполняются немножко не тем смыслом. Можно вообще сказать не: «погибшие», а «покинувшие нас», что по сути вроде бы правильно, но семантически это как бы снижает катастрофу. Это идёт такая играет, это все для ропагандоведения. В будущем это будет изучаться, поверьте. Серьёзно. Так же, как в определенной степени изучалось ведь изобретение Геббельса сгонять людей под радиоприёмники — телевизора тогда не было. Он был стихийный психолог — он понимал, что в массе, когда плечо к плечу, информация усваивается более эмоционально и восторженно, когда рядом кто -то есть. Если ты будешь слушать сидя дома у радиоприёмника, ты же можешь подумать, а так ли это? А может это не так?

Т. Троянская―: Вдруг, внезапно рефлексировать начать.



Л. Щеглов― Да, будут когда-то изучать этот вопрос

Т. Троянская―: Вопрос только когда?

Л. Щеглов― Я не верю, что хоть один человек сегодня ( хотя прогнозистов тьма, гадалок, аналитиков), я не верю, что есть хоть один человек, который точно знает что и когда изменится

Т. Троянская―: Но наверное, мы с вами точно знаем, кто у нас будет губернатором 8 сентября? Во всяком случае, Александр Беглов сегодня уже официально стал кандидатом. Он зарегистрирован, и на данный момент мы имеем четыре фамилии. Все они кому-то хорошо, кому-то не очень известны. Это Бортко, Тихонова ,Амосов и Беглов.

Л. Щеглов― Ну вот, тут тоже мне кажется, каждый разумный более-менее человек понимает, что это — срежиссированная история. Потому что, скажем, бывший «яблочник» — Амосов и нынешний «яблочник» — Вишневский. Ну любой, понимает, что каких-то адских, титанических усилий Амосова,чтобы прямо там, 20 соратников «кровь из носа» где то бегали, что-то вообще об этом не слышно было. И все знают, что Вишневский и его ближайшие соратники буквально горло рвали, в переносном смысле,” кровь из носа” с утра до ночи — и не получилось почему-то. То есть то, что это срежиссировано — это понятно. Меня более интересует другая вещь: как мы будем в этой ситуации действовать? Я вот, как ни странно, до сих пор для себя не решил. Потому что с одной стороны, я понимаю лозунг:” За всех, кроме представителей власти”— для тех, кто хочет что-то изменить в нашей стране. Прекрасно понимаю, но предположим, проголосовать против Беглова в сторону Бортко — человека, который не раз заявлял, что Сталин велик, и что сажали — это не так уж и плохо и прочее?!! Но это даже не выбор между питекантропом и динозавром. Это вообще как бы, нерешаемая проблема, невозможно. Поэтому, я думаю что для петербурцев будет большая проблема: либо голосовать за Амосова( он в определённых каких-то отношениях с властью, но все-таки из рода человеческого, а не этот зоологический отряд, совершенно страшных каких-то взглядов людей), либо действительно, просто эти выборы проигнорировать.

Т. Троянская―: Есть еще Надежда Тихонова.

Л. Щеглов― Нет, для меня это не рассматривается. Во-первых, я как гражданин, ничего не знаю, что бы она такого любопытного сделала для города. Вот про Амосова — знаю, особенно в прошлом. Про вишневского знаю, про Резника знаю, про Беглова. А Надежда Тихонова — кто она? Депутат. Есть очень любопытная деталь — она племянница Миронова. Для меня это минус. На мой взгляд, Беглов очень внимательно будет рассматриваться жилконторами, госучреждениями, военными, курсантами. Бортко — той частью населения, которое считает, что Сталин был неплох. Для меня это невозможно , с этим смиряться. Понимаете, вот я глубоко убежден,что беда так называемых демократически настроенных людей — они, по крайней мере пока, не могут договориться. Личные амбиции — это очень плохо. Я не занимаюсь политикой, но я знаю, что если заниматься политикой — надо действительно, уметь договариваться. Я бы взял такое понятие базовых ценностей, по которым исключено и отношение к Сталину. Вот есть скажем 5 вещей, по которым я умру, но не не сдам их, а есть ещё 25, по которым можно согласиться с какими-то чуть иными, во имя блока и коалиции. Вообще политика — это же цель прихода к власти, смены власти, но есть некоторые вещи невозможные. Поэтому взять, и чтобы лишь бы недовольство нынешней властью выразить, «поцеловать в дёсна» сталиниста — для меня это невозможно.

Т. Троянская―: Хотя многие обвиняют в не договороспособности, как раз партию «Яблоко». И муниципальные выборы нынешние, они в общем указывают на это.

Л. Щеглов― Знаете, я вообще никогда в жизни не был членом никакой партии. К партии «Яблоко», особенно последние годы, очень много вопросов, но в тоже время, разве можно сравнить партию «Яблоко» при всех к ней претензиях, и партию “ Единая Россия”, которая не очень является партией. Просто некое сообщество карьеристов и лицемеров, желающих обогатиться.

Т. Троянская―: А теперь представим, что партия «Яблоко» приходит к власти. И что с ней будет через 10 лет у власти?

Л. Щеглов― Если они не обновятся вовремя, то они сами могут забронзоветь и превратятся в такую демократическую КПРФ. Но это уже к ним вопросы, но на сегодняшний день, ещё раз хочу сказать, я очень симпатизировал «Яблоку» в прошлом. Потом я стал как-то так не сильно, скажем, но ставить на одну чашу весов их и коммунистов, их и единороссов— но это смешно! Все-таки в данной ситуации, я считаю, что у них есть, хотя бы в славном прошлом, некая гирька, которая перевесит. Хотя последний год, вы знаете, они, будучи критиками власти, в действительности ее как бы и дублируют. Вождизм.

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Т. Троянская―: Мы продолжаем нашу программу «Особое мнение». Лев Щеглов — доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. мы обсуждаем наших кандидатов в губернаторы, и Не обсуждали мы с вами эту историю с кандидатом от ЛДПР. Капитанов — молодой и перспективный, как сказали многие, и вдруг, принял предложение Беглова возглавить комитет национальный. Жириновский оскорбился, и в общем осудил своего члена партии, а он положил парт. Билет.

Л. Щеглов― Ну вот для меня это не удивительно. Вот только что мы, до перерыва, говорили о партийной дисциплине. Как ни странно, в этой тоже мягко говоря не очень партии ЛДПР, оказывается, не такая уж свирепая дисциплина. Если этот Капитонов, не посоветовавшись с папой вечным берет и сам решает?... Поразительно. Партия, которая называется либерально-демократической и которая всю жизнь только и занимается тем, что кроет, почти матом, либералов и демократов — и в то же время, в ней оказывается есть некий как бы воздух, для того чтобы сам человек чуть-чуть свою судьбу определил. Ну конечно, безусловно, это была кропотливая работа со стороны политтехнологов Беглова, наверное какой-то торг был, более того я скажу, что если он бы пошел на выборы как претендент — Капитонов — это были бы очень интересные варианты, которые, конечно, Беглову ни к чему. Потому что это человек не с явно демократическим прошлым, с какими-то боями на улице с полицией, там как Амосов. Это конечно не сталинист Бортко, это ,конечно, вообще непонятная никому в смысле политическом Тихонова.

Т. Троянская―: Так он про Россию для русских сказал, когда ему и предложение сделали. Беглов аж поперхнулся

Л. Щеглов― Ну это это это для нас с вами минус а для многих — это плюс. Короче я ведь о том, что если бы этот высокого роста, насколько я помню, молодой человек с неплохой речью, внятной, он бы имел шанс. Поэтому конечно, его сняли с пробега ,заменив один пряник другой коробкой печенья.

Ну, будет делать карьеру чиновную. Жириновский его в партию больше не пустит. А ему уже и не надо туда. Он сменил коней на переправе. Но, он сделал свой выбор Это неплохо, человек имеет право делать свой выбор, даже если он проиграет.

Т. Троянская―: Т. Троянская―: вопрос в том, чем он руководствуется?

Л. Щеглов― Карьерой, будущим возможным ростом. Не говоря уж там и каких-то окладах, премиях и всякое такое. К сожалению, на мой взгляд сегодня прагматики от политики все руководствуются только личной выгодой, карьерой. А романтики никогда не могут ни договориться, ни вообще что-то вразумительное совместно

сделать.

Т. Троянская―: Но, Лев Моисеевич, но что будет делать Капитонов, если Беглова не выберут?

Л. Щеглов― Нет, не может быть такого. Ресурс-то колоссальный! Мы же прекрасно понимаем (я это знаю, у меня кое-кто из родственников работают в госсекторе), они не пойдут — их будут давить.

Т. Троянская―: Вы сейчас вы говорите— бюджетники. Да, я понимаю, тебя могут пригнать голосовать. Но в кабинку же к тебе никто не придет!?

Л. Щеглов― Для этого нужен заряд энергии— многие побаиваются. Многие пациенты рассказывают, что в анонимных телефонных опросах, они отвечают, что довольны властью. На всякий случай, черт их знает. Они следят, они все подслушивают. Глуповатые, испуганные люди… Поверьте, если есть 100 бюджетников, или военных, или курсантов и идёт команда немедленно голосовать, значит из 100 пойдут 85. Остальные — больничный, например. Но из этих 85, даже если они не поддерживают или индифферентны — 70 проголосуют за того, кого сказали. Но, кто— то может и фигу в кармане принести, я этого не исключаю.

Т. Троянская―: А может Амосов принести фигу в кармане? Можно же договориться и сделать по-своему?

Л. Щеглов― Нет. Раз уже пошел на компромисс, думаю что нет. Вот вы сказали, а вдруг Беглого не выберут? Я в это не верю, а вот теоретически, думаю, это было бы не только для Питера, но и на всю Россию фокус! Вот если бы все трое снялись, договоритесь . Вы же, типа против нынешнего порядка вещей?— договоритесь! Вот это была бы история на века.

Т. Троянская―: Но это даже кажется менее вероятно, чем проигрыш Беглова.

Л. Щеглов― Но вот представьте, что против существующего порядка вещей в результате выборов окажется, что выступили не 8% петербуржцев, а 28. Это колоссальная разница! Сегодня ничего не решится, но это не значит, что все наши усилия пустые, что мы какие-то маргиналы, придурки какие-то…

Т. Троянская―: Действительно, изменения иногда происходят революционно, а иногда эволюционно. И нам не дано знать, что будет послезавтра.. Давайте поговорим о том, как в общем власти готовятся к выборам. У Соляного появился сад имени Даниила Гранина, и соответствующее распоряжение Путина было увековечить память. Вчера я пошла и специально сфотографировала эту табличку, где написано «сад Даниля Гранина «, а ниже по английски, и в переводе получается “ печальная Даниила Гранина». Вот это случайность илил это издевательство какое— то?

Л. Щеглов― Это не случайность. Это то, что всё время случается в России: чиновное усердие, оно всегда сопряжено с маразмом и с глупостью. Во всем почти. Помните, акцию “ Бессмертный полк», которую придумали ребята, сами, искренне и очень трогательно. И, как только чиновники возглавили — все это стало циничным. Все, к чему притронулся чиновник авторитарного государства обречено либо посереть, либо по глупеть.

Т. Троянская―: Нам вот пишут, что табличку повесили местные активисты, и у меня вот вопрос: “ Долго ли она провисит?”

Л. Щеглов― Всё-таки как-то осознают, если будут отзвук от того,о что мы сейчас говорим, конечно исправят. Потому, что это хамство и оскорбление памяти Великого гражданина.

Т. Троянская―: Можно, конечно, оскорбиться, но мы не будем уподобляться этим людям. Поэтому, просто обратим внимание на это, и надеюсь, что уберут,

Лев Щеглов у нас был сегодня в студии. Доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Спасибо.