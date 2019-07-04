М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. И вместе со мной в студии — Максим Шевченко.

М.Шевченко― Здравствуйте!

М.Курников― Говорят, Владимир Путин снова немного опоздал на встречу с Папой Римским, но в этот раз поменьше — всего лишь на 45 минут.

М.Шевченко― Я думаю, что это нет смысла обсуждать. Что, мы должны ёрничать по этому поводу, что ли? Наверняка там работает такой могучий протокол. Вы что заканчивали — МГИМО?

М.Курников― Нет, вы меня переоцениваете.

М.Шевченко― Истфак, да?

М.Курников― Истфак.

М.Шевченко― Ну, так вы знаете, что это опоздание есть, то ну, давайте будем над ним смеяться сейчас, хихикать.

М.Курников― Но регулярно это.

М.Шевченко― Я не думаю, что это от неуважения к Папе Римскому. Ну, наверное, так вот как-то…

М.Курников― То есть вас не смущают регулярные опоздания?

М.Шевченко― Да мне все равно, какая разница.

М.Курников― Хорошо. Но, тем не менее, встреча состоялась. Уже третий раз встречается Владимир Путин.

М.Шевченко― Если это другие терпят, в конце концов, его опоздания, значит, так надо. Может быть, за ним закреплен такой специальный имидж опаздывающего президента. Вот он как бы у всех везде как опаздывающий президент.

М.Курников― Здесь вопрос к тем, кто ждет скорее. Тем не менее, третья встреча. На ваш взгляд, насколько это, действительно, важное внешнеполитическое событие?

М.Шевченко― С папой Франциском, по-моему, первая.

М.Курников― Я имею в виду третье с Папой вообще.

М.Шевченко― Он встречался с папой Ратцингером, да? Встречался сейчас Папой Франциском. Ну, это, конечно, суперважная встреча, потому что Папа Римский остается, наверное, самым влиятельным человеком современного мира, влияние которого основано не на наличии у него крылатых ракет, пушек, танков или денег, например, не на том, что медиа Osservatore Romano или что-то еще является супервлиятельным медиа. На имидже.

М.Шевченко: Путин затронул темы содомии и миграции чтобы понравиться избирателю Трампа. Это единственный смысл

Имидж папы — это безусловно имидж, который в глазах огромного количества людей, подавляющего большинства человечества, кроме, наверное, протестантов Америки, которые проклинают папу, читают его антихристом; в больших церквях — это не какие-то маргинальные церкви, между прочим, — и каких-нибудь радикальных исламистов, — это человек, мнение которого и позиция которого по какому-либо вопросу, не публично, а, я думаю, высказанное в закрытом кругу влиятельным, супервлиятельным людям, она имеет значение.

Безусловно, папа — это не просто символ Средневековья, который там сидит в белых одеждах, периодически выходит на балкон и просто так чего-то отвечает за какие-то литургические особенности.

М.Курников― А за счет чего это? То есть понятно, почему это было раньше…

М.Шевченко― Это наработано. Ну, каким образом… Дело в том, что кто были врагами папистов? Вот врагами папы в Средневековье — кто был главный враг папы, вспомните? Император.

М.Курников― Конечно.

М.Шевченко― Император был главный враг. Поэтому есть версия, вообще, что буржуазные революции, несмотря на то, что они задели католическую церковь тоже частично, они были во многом инициированы и клерикалами. Вот Великая французская революция, она проходила под атеистическими лозунгами, но завершилась-то она конкордатом Наполеона с Римом и завершилась она фактически восстановлением в полной мере католической церкви. Но восстановлением — каким? Уже теперь она не несет прямой ответственности за политические события в мире, она как бы дистанцировалась, передав третьему сословию полномочия по политической деятельности, а себе присвоив роль такого суперавторитета, который публично говорит какие-то Rerum Novarum — все эти энциклики о профсоюзах, о социальном движении, о мире, о том, о сём.

А на самом деле за счет того, что фактически аристократия проиграла эту длившуюся столетиями войну между Римом и империей (проиграла аристократия, погибла на гильотинах). А, напомню, что Декларацию прав человека и гражданина писал аббат Сиес, писал священник, как и Талейран был тоже епископ, и многие другие епископы или священники католической церкви принимали активнейшее участие во Французской революции, причем не в качестве жертв, а в качестве активнейших ее деятелей. Даже НРЗБ руководил Жак Руон, по-моему, он тоже был священник, аббат французский, если мне память не изменяет.

Поэтому они выиграли. Этот буржуазный мир — это мир капитализма, который кажется себе самодостаточным за счет того, что у него есть деньги и так далее.

М.Курников― Я просто не понимаю этот приводной механизм…

М.Шевченко― Это не приводной механизм, а это суперклерикалы такие как Папа Римский, как Далай-лама, я думаю, как шиитсткий аятолла, сидящий в Куме, наверное, даже больше, чем в Тегеране, то есть Систани; такие как архиепископ Кентерберийский — это люди, которые в силу своего статуса и в силу принятия мировыми элитами правил игры, что это есть некие люди, авторитет которых — можно их высмеивать в «Шарли Эбдо», можно их высмеивать в журнале «Крокодил», можно как угодно — но среди тех, кто реально ощущает себя хозяевами мира, они являются не просто паханами, а они являются теми, кто дает совет…

М.Курников― Есть ли такой суперавторитет в православном мире?

М.Шевченко― Нет, такого авторитета нет в православном мире, безусловно.

М.Курников― Почему так сложилось?

М.Шевченко― Потому что православная церковь воспринимается исторически — при всем при том, что я считаю, что она правильно по вероучению, — но она, конечно, маргинальна по отношению к католической церкви, она периферийна.

И в эпоху революций и в эпоху войн… Во-первых, она долгое время была просто министерством в Российской империи, самой крупной православной церкви, она была не самостоятельная. А они просто ходили получали зарплату к обер-прокурору Священного синода, который зачастую даже был не православным, а кем-то там. И признавали то, что и государь и государыня, особенно какая-нибудь принцесса немецкая Ангальт-Цербстская является главой церкви и так далее.

Поэтому, конечно, всерьез к ним никто не относится в мире как к равным партнерам. Какое бы пространство на карте не занимало, допустим, РПЦ, они ее воспринимают — я же тоже в Риме бывал, разговаривал с католиками, в свое время общался достаточно тесно, когда «НГ-религии» делал — ну, как просто как частное явление, одной из территорий земного шара.

М.Курников― Максим, что они могут другу предложить и о чем попросить друг друга?

М.Шевченко― Вот мне очень понравилось… я очень благодарен Елене Милашиной за ее статью в «Новой газете». Я, конечно, не соглашусь никогда, когда она Иран называет чуть ли не террористическим государством, каким-то радикальным. Просто Елене надо съездить в Иран и посмотреть, чем является Иран.

Но то, что, безусловно, она транслирует просьбы жителей Идлиба, которые находятся под непрерывными авиационными ракетными ударами российской авиации, в том числе, передать просьбы к папе Франциску передать Путину, чтобы он не бил по гуманитарным объектам, российская авиация.

На самом деле данные, которые приводятся в этой статье, они чудовищны. Там Елена приводит цитаты российских военных, которые рассказывают — генералов и так далее. То есть Сирию просто превратили в полигон для испытания российского супероружия современно на людях, для повышения квалификации военнослужащих от командиров корпусов, групп, армий до дивизий…

М.Курников― Ну, это Владимир Путин на одной из своих прямых линий прямо рассказывал.

М.Шевченко― Да. Но это чудовищно и это жестоко. Это как связано с борьбой с терроризмом, я никак понять не могу? Там на самом деле в Идлибе скопилось огромное количество людей. Я думаю, что, конечно, папа затронет этот вопрос тоже, можно ли каким-либо образом по-иному решать проблемы борьбы с Джебхат-ан-Нусрой(*), запрещенной террористической организации в России, которая там составляет несколько тысяч человек. В Идлибе проживает сейчас 2,5 миллиона сейчас человек, которые находятся на уровне гуманитарной катастрофы.

Такие катастрофы сейчас находятся, конечно, не только в Идлибе. Допустим, горный Йемен, который саудовскими войсками и коалицией Лиги арабских государств тоже блокируется. Там голод, там болезни, там применятся все виды вооружения.

Мир вообще закрывает глаза на военные преступления до тех пор, пока тот, кто их совершает, не терпит поражение. Победитель, который совершает военные преступления, редко, как говорится, несет ответственность за удары по Хиросиме, Нагасаки, бомбардировки Токио.

М.Курников― Победителей не судят, как известно.

М.Шевченко― А проигравший, он несет за всё ответственность.

М.Курников― То есть я понимаю, что может попросить или и о чем может сказать папа, а о чем может попросить Владимир Путин кроме искупления грехов?

М.Шевченко― Я вспоминаю великий эпизод из фильма Копполы, о том, как в 3-й серии Аль Пачино — уже старый дон Майкл Корлеоне приходит к будущему Папе Римскому (очевидно, Иоанн XXIII имеется в виду, которого потом травят), и как то говорит ему: «Что ты хочешь?» «Я убил своего брата», — говорит Аль Пачино.

Это и есть главная функция, которые несут попы такого уровня по отношению к политикам мира. Политикам нужна какая-то санкция на их действия.

М.Курников― Это элитный психотерапевт какой-то.

М.Шевченко― Это не просто элитный психотерапевт. Если вы не верите в бога вообще, то, конечно, это тогда элитный психотерапевт, так назовем. Если вы верите в бога, то это санкция, оправдывающая действия правителей. И именно эта санкция основана на принципе авторитета. Пойти просто так к Тихону Шевкунову при всем уважении к Тихону Шевкунову, — это не получить санкции на всё. Это просто исповедь или там еще что-то.

М.Шевченко: Если будут 3–4 независимых измерения в ходе выборов, то будем понимать, за кого в итоге отдавать голоса

А вот папа — это тот человек, который может сказать: «Да, сын мой, тебе плохо, но таков долг правителя. Долг правителя — убивать и защищать, долг правителя быть суровым и быть милостивым». Это полная хрень, которую они несут так уже тысячелетиями, но эта хрень, она дает санкцию всем — и Фридриху Барбароссе сжечь Милан, например, и так далее.

М.Курников― Мы здесь сделаем паузу и вернемся в студию.

М.Курников― Мы продолжаем говорить с журналистом Максимом Шевченко. Кроме прочего Владимир Путин сказал, что пока рано провожать его на пенсию, так сказать…

М.Шевченко― Кого, папу?

М.Курников― Владимира Путина после 2024 года.

М.Шевченко― В отличие от Путина папа может уйти на пенсию. Кардинал Ратцингер, Бенедикт XVI взял и ушел на пенсию. Потому что папа ощущает свою власть настолько независимой от мнения толпы и от мнения верующих, и от мнения даже конклава кардиналов, что они сами принимают решение по поводу того, где и как им находиться и что делать.

Рано уходить на пенсию Путину? Ну, конечно, он бы хотел остаться императором, царем. Он, конечно, хотел бы возложить на себя в Екатеринбургском сборе, построенном на месте сквера корону, как Наполеон возложил сам на себя корону, взяв ее из рук папы. И даже, наверное, хотел бы жениться на какой-нибудь Марии Луизе…

М.Курников― Но он все-таки сказали, что он видит себя политиком после 2024 года. В, в конце концов, он, может быть, будет в оппозиции.

М.Шевченко― Ну, а кто не видит Путина политиком? Кто-нибудь видит Путина хоккеистом? Даже, несмотря на то, что он забросил 12 шайб, все равно, я думаю, конечно, если предложат сейчас каким-нибудь командам Континентальной хоккейной лиге: «Возьмите Путина в команду», наверное, очередь выстроится. После отставки я не знаю, как будет дальше, но точно не хоккеист. Кто там еще?..

М.Курников― Он может преподавать.

М.Шевченко― Нет, я думаю, политик. Если не президент, то, наверное, статус Совета безопасности. То есть два варианта: либо император, новый статус. Ну, а что такого? Прошел же человек от генерала до консула: генерал — консул — первый консул — император. Правда ведь, ну чего там? В истории же есть путь. И его племянник Наполеон III тоже прошел такой же путь, от президента практически до императора. Ну, и тут.

В конце концов, ну, император, ну, возмутимся. Ну, кто-то похихикает: Что за архаика в XIX века… — ха-ха! А что такого. У вас в Японии есть император? Есть император, потомок Аматэрасу. У вас есть короли, по всей Европе сидят короли. Давайте перечислим те страны, в которых нету монархов — это гораздо проще будет называть. Во Франции нету, в Италии нету.

М.Курников― В Германии нету.

М.Шевченко― В Германии нету, но есть принцы крови, которые сидят и, между прочим, в советах директоров крупнейших компаний, там ThyssenKrupp и так далее

М.Курников― В Италии нету.

М.Шевченко― В Италии нету. По Конституции да, по референдуму, по-моему, 48-го или 49-го года нету. Во всех остальных местах они программа вернулись там, где они были. Так или иначе, Шварценберг вернулся, по-моему, в Чехию в свое время и так далее. По всей Сандинавии короли кроме Финляндии…

М.Курников― Но эта фраза — какой-то важный сигнал для стабильности, в конце концов?

М.Шевченко― Какой стабильности? Это важное ощущение Путина, что папа его принял, полчаса с ним разговаривал, сидел с ним за столом напротив. Это значит, есть человек, который может за него в случае чего походатайствовать или замолвить слово. Вот в этом смысл визита к папе. К папе же, каким образом приходят? Либо на коленях в Каноссу. Стоишь перед балконом три дня… Либо папа говорит: «Сын мой, благодать Божия на тебе почиет Наконец-то ты пришел. Встречаю тебя, как Иисус встречал странников, приходящих к нему».

М.Шевченко: Я считаю, что Московская дума должна быть оппозиционной по отношению к мэру

―

Но с Путиным второй вариант сейчас явно.

М.Шевченко― Судя по всему, да.

М.Курников― Тем не менее, это сигнал для внутрироссийских элит важен или нет — про 2024 год?

М.Шевченко― Это важно то, что все попытки представить Путина как человека, который находятся в изоляции по отношению к внешнему миру, — эти попытки несостоятельны. Путин доказал сейчас, что он не только не в изоляции, а что он имеет прямой контакт и с Си Цзиньпинем, и с Трампом, и с папой Франциском.

За прошедший месяц он прошелся по трем наиболее ключевым персонажам современного мира: китайский лидер, — причем именно в последовательности возрастания — американский президент, самый могущественный силовой владыка, император и Pontifex maximus. И понтифик римский самый большой, скажем так, авторитет религиозный. Криминально-религиозный — там дистанция невелика, потому что там перетекает это. Еще НРЗБ доказал, что взаимосвязанные вещи.

М.Курников― Между этими встречами или перед ними Владимир Путин сделал несколько важных заявлений, в том числе, о крахе либерализма. Вы согласны с этой мыслью?

М.Шевченко― Я могу сказать, почему Путин это сделал, как я это вижу. Как Путин описывает либерализм? Как какое-то торжество содомитов, то есть он рассуждает на пресс-конференции в Осаке, когда, в принципе, люди презентуют свою нацию, которая стоит а спиной. Си Цзиньпин там презентует, условно говоря, Конфуция, Лао-Цзы, Мао, в конце концов. Бо Цзюйи и и Ду Фу с Ли Бо , какие-нибудь там «Речные заводи» — китайская культура. Американцы презентуют свое от Стейнбека и Хемингуэя и «Моби Дика» до бигмака с KFC, ну, и, конечно, американскую культуру. Я без иронии. Это выдающаяся культура.

М.Курников― Мы тоже презентуем.

М.Шевченко― А мы чего презентуем? Путин завел разговор о трансгендерах, трансформерах и шести полах. Его представления о либерализме — то, что это торжество содомитов — раз, и второе он говорил о либерализме в интервью Financial Times…

М.Курников― Он говорил о беспомощности перед лицом иммигрантов.

М.Шевченко― То есть это Россия, где 12 миллионов мигрантов, которые используются правящим в России крупным капиталом как рабы, лишая работы граждан, коренное население, потому что в отношении мигрантов не действуют никакие законы социальные, естественно. Им можно платить черную зарплату, можно вообще не платить. Потому что там только криминальные отношения. Ни один мигрант даже в суд подать не может. В отличие от Германии, где — Владимир Владимирович Путин, может быть, вы не знаете — любой сириец или ливиец, который на законном основании живее в Германии, он имеет право на юридическую защиту Германского государства.

М.Курников― Вот это и есть тупик либерализма, это и погубит Германию.

М.Шевченко― Использовать, привозить сюда, нанимать просто миллионы таджиков, узбеков, киргизов, несчастных людей и ссорить, стравливать их с русскими — это, очевидно, консерватизм, а наделять людей правами гражданскими, контролировать их поведение, жизнь — значит, это либерализм?

Но дело не в этом. Зачем Путин всё это сказал, две темы — содомия и миграция? Чтобы понравиться избирателю Трампа. Это единственный смысл его заявлений. Путин адресовался не нам с вами, чтобы мы тут сидели и обсуждали. Он адресовался к американцам вследствие того, что Трамп с ним встретился, обласкал его…

Трамп вел себя крайне нагло, крайне унизительно и было видно, что Путин это понимал, но у него не было выхода. Когда вот они сели, и он сказал: «Владимир, я говорю тебе: Не вмешивайся в наши выборы». По-английски он сказал. Путина аж перекосило всего, потому что это унизительно. Так ведет себя вор по отношению к тому, кого «прописывают» в камере, условно говоря.

М.Курников― В смысле авторитетный вор в камере.

М.Шевченко― Криминальный авторитет. Запрещенный в России криминальный авторитет, за что дают 15–20 лет… Но это вот так, как описывают нам фильмы или книги, вот это происходит. То есть Путин же ничего не ответил, он же не пошутил в ответ. Таким образом, он признал главенство Трампа, его покровительство над собой. Но дальше надо, как говорится, разъяснить американскому избирателю, кто ты такой.

Лари Кинга уже все забыли — там это: «Я верю в человека, в его творческие силы», и «Она утонула» — знаменитое интервью. Потом, это было еще демократам дано. А республиканцам ничего не было дано. И вот он рассказывает: «Уважаемые прихожане американского библейского пояса…» Это основной электорат Трампа, это люди, которые каждое воскресенье приезжают молиться в церкви — настоящего Иисусова тела, пятидесятнические, евангелические, лютеранские приходы Миссури…

М.Курников― Баптисты.

М.Шевченко― Для них, конечно либерал, надо понимать — это абсолютное ругательство. Либерал — это Обама, либерал — это дьявол, либерал — это сатана. Либерал — это трансвестит. Либерал — это там, в Калифорнии и там, в Нью-Йорке на Гринвич-Виллидж. Это чудовищно.

И поэтому тут он говорит: «Да, я тоже их не люблю. Смотрите, я такое же как вы, господи. Я просто русский. Я просто говорю по-русски, но я тоже из American Bible belt. Дайте мне кукурузу, евангелие, и мы с вами вместе восславим, скажем: Господи! Аллилуйя!» В России, правда, преследуют протестантов, Владимир Владимирович. Может быть, вы не знаете? Ну, например, в Курске хотят сломать церковь евангельских христиан.

Причем это не американские церкви. Это российские евангельские христиане. Я вот был в Курске. Там хоть и коммунист губернатор (а, может быть, и по этому), хотят просто нагло сломать… Я не знаю, как на это посмотрят американские партнеры Путина, если станет известно, что реально творят с пятидесятническими, евангельскими церквями в России.

М.Курников― У нас с иеговистами(*), вспомните, что происходит.

М.Шевченко― Иеговистов они тоже не очень любят, вот эти вот Bible belt. Но пятидесятников или баптистов, которых в России преследуют и прессуют — я думаю, им очень не понравится.

М.Курников― Максим, кто бы мне сказал пять лет назад хотя бы, что Максим Шевченко будет защищать либерализм от Путина — я бы не поверил.

М.Шевченко― Я не защищаю либерализм, я защищаю здравый смысл. Я вам рассказываю подлинные его цели. Первое — это мигранты. Это абсолютно трамповская программа. Это то, что поддерживает избиратель Трампа.

Вот эти два месседжа, они направлены были через англоязычный Financial Times и пресс-службу в Осаке избирателю Трампа — всё, это союз, это присяга: «Трамп, я такой же, как ты. Я тоже против мигрантов». Хотя в России чудовищная идет эксплуатация именно труда мигрантов, но это же не либерализм, это же рабовладение. Какое рабовладение и либерализм?

М.Курников― Чтобы понять. На ваш взгляд, он как видит оси: Путин — Трамп против Мэй и Меркель?

М.Шевченко― Нет, не против. Он не может быть против. Он не говорит: «Я против». На самом деле он говорит: «Я за, вот я — за Трампом».

М.Курников― Но они противостоят кому?

М.Шевченко― Но ставка только на одного Трампа — это как бы ставка ненадежная. Сегодня ты Трамп, а завтра — Байден президент. И, как говорится, придется так платить по счетам демократическим, которые выпишут демократы, поэтому нужны еще какие-то покровители.

Вот Си Цзиньпин покровитель. Папа. Папа не покровитель. Папа не может в отличие от них дать денег, дать, допустим, вооружения, провести совместные учения, но папа может благословить, а это немало.

М.Курников― Но это папа, который не так резок по отношению, условно, к тем же содомитам.

М.Шевченко― Да это не имеет никакого значения. Вы просто не понимаете до конца статус жреца. Вот статус жреца в консервативно клерикальном сообществе. Жрец не отвечает за идеологию. Клерикальный лидер не отвечает за идеологию, он отвечает за сам статус существования этого мира. Клерикалы держат ключи от этого мира в своих руках. Ключи — это не ключи конкретной политики, а это как бы их авторитет. Он дает возможность политикам, оглядываясь на них, делать то, что они делают — творить зло по отношению к народам, по отношению к людям. В этом проблема.

М.Курников― Практически «Код да Винчи» у нас сегодня в «Особом мнении». Мы прервемся ненадолго и после этого вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем говорить с Максимом Шевченко. Максим, большая часть российской московской интеллигенции подписала письмо о допуске независимых кандидатов на выборы. Вы за то, чтобы такие письма подписывать, или вы не подписались?

М.Шевченко― Нет. Я подпишусь, естественно. Я за то, чтобы НРЗБ кандидатов. Я за отмены муниципальных этих фильтров дурацких.

М.Курников― Но по ходу выборов их же не отменят.

М.Шевченко― Не отменят, поэтому это письмо носит просто пропагандистский характер, как давления политического на власть. Маленького давления, конечно, но все равно давления. Вот фильм Алексея Навального про Андрея Метельского, мне кажется, гораздо эффектнее. Всем рекомендую посмотреть. Очень хорошее кино.

М.Курников― Если говорить о том, как идет избирательная кампания. На ваш взгляд, власть пойдет, чтобы допускать этих независимых кандидатов? Мы же понимаем, что дело не в подписях.

М.Шевченко― Ну, конечно, не пойдет. Что за странный вопрос. Власть делает всё в Москве, в частности… Я про Питер даже не говорю, всем советую тоже посмотреть интервью Максима Резника, где он дал исчерпывающее, детальное описание ситуации, которая сложилась в Питере на «Крапиве», но я в Телеграм-канале своем «Макс атакует» выложил это интервью тоже. А в Москве какая ситуация. Да, есть очень много достойный людей от оппозиции, от либеральной оппозиции, от демократической… Я считаю, что Настя Удальцова, она вполне демократическая или Влад Жуковский или Елена Шувалова — все за демократию выступают.

Просто политтехнологи мэрии так расписали… как бы Платошкин угрожал Метельскому — это очевидно. Значит, Платошкина увели в Хабаровск, где он начал валять дурака, на мой взгляд, выступая против безумно популярного губернатора Фургала, который является народным губернатором, избранным, поддержанным всеми…

М.Курников― Вопреки власти.

М.Шевченко― Вопреки власти, между прочим, да. Это неправильная тактика. Теперь у Метельского нет серьезного кандидата в его округе. Они совместили там Удальцову с Гудковым, например. Я считаю, что Настя должна с Дмитрием договориться просто и они должны вместе атаковать Бабаяна, который является очевидным ставленником Московской мэрии. И так далее по каждому округу. Умное голосование Навального — это должно работать. Только надо замерять тогда рейтинги Алексею Анатольевичу и всем левым и демократам — замерять рейтинги.

М.Шевченко: То, что хочет Собянин и его окружение на выборах — это в чистом виде стагнация

―

Неужели есть инструмент, которому все поверят?

М.Шевченко― Думаю, что если будут 3–4 независимых измерения в ходе выборов — мы будем понимать, за кого, в конечном счете, отдавать голоса. В каком-то округе это будет левый, в каком-то округе это будет демократ. Главное — я абсолютно согласен с Навальным, — чтобы это бы не кандидат Московского правительства, ни кандидат мэрии.

Почему? Я не считаю, что Собянин прямо уж ах какой… Ну да, в Москве при таких-то деньгах, которые тут в Москве есть, — это бюджет нескольких европейских государств, — но они хоть что-то умудряются делать. Но то, что они просто нагло разворовывают деньги, перекладывая по сто раз асфальты и так далее, в этом тоже нет ни малейших сомнений.

Поэтому я считаю, что Московская дума должна быть оппозиционной по отношению к мэру. Это, во-первых: а) спасет чиновников мэра от коррупционных, криминальных действий, когда они будут знать, что депутаты — это не те, кто будет сидеть смиренно глаза в пол, потому что они либо гранты получают, либо квартиры получили от мэрии, либо места в театрах получили, либо еще как-то… Бабаян вот на радио работает «Говорит Москва» или на ТВЦ. То есть зависят.

И даже, что они будут знать, что делает мэрия, это плохо, они все равно будут молчать. Вот я хочу, чтобы Дума защищала интересы горожан. Пусть это будет диалог, пусть это будет борьба противоположностей, тогда это будет диалектика. Сейчас это стагнация. То, что хочет Собянин и его окружение на выборах — это в чистом виде стагнация. И внутри этого стагнационного такого яйца они так как бы замкнуты в нем, будут покупать свои вот эти отели в Австрии или где-то еще.

Вот что о ни хотят. Они просто хотят расхищать и разворовывать дальше. Поэтому я за любого независимого кандидата, независимо от его политической ориентации. Знамя не имеет значения в этой ситуации. Каждый, кто маркирован как кандидат мэрии, должен потерпеть поражение, даже если он идет как бы от оппозиционных партий.

М.Курников― Если большое число независимых кандидатов будет снято с выборов, на ваш взгляд, кто-то выйдет на улицы, кто-то начнет требовать?

М.Шевченко― Я не думаю, что кто-то выйдет на улицы, тем более, летом. Так всё подогнано специально, что даже если кто-то выйдет на улицы, то это воспримут как такое гуляние летним вечером.

М.Курников― То есть рисков для власти никаких? Или есть какой-то отложенный риск, что это будет неэффективная?

М.Шевченко― Ну, дума будет неэффективная, ну и хрен с ней. Им и нужна неэффективная дума. Им нужна… Вот там одна Елена Шувалова будет вставать и говорить, а они будут хамски затыкать ей рот, как они это делают, разговаривая с Еленой Шуваловой. Просто хамят ей как свора каких-то базарных… не знаю, какой-то шпаны, как они с ней разговаривают. Там видео есть в интернете.

М.Курников― Где она им рассказывает, сколько людей на самом деле сидит, а сколько голосовало.

М.Шевченко― Да, да.

М.Курников― Да, есть. По-моему, это ВВС делало это видео, можете зайти посмотреть.

Заканчивая тему выборов. Вы были критиком революции, которая произошла в Киеве, на Украине, да?

М.Шевченко― Секундочку! Я не был критиком революции. Я был критиком переворота, который произошел… Во-первых, я не считаю это революцией — раз. Потому что я считаю, что у народа отобрали революцию. Да, Майдан вел дело к социальному перевороту, но революция могла бы быть, если бы Майдан объединился с Донецком и с Луганском.

М.Курников― Но просто мы смотрим, как выборы проходят там, и выборы проходят здесь. Мне кажется, что там…

М.Шевченко― Это понятно, что там более демократично. Это понятно, что там может победить кандидат от оппозиции. Здесь просто выборы никак не проходят. Здесь просто нет выборов. Здесь имитация выборов. Здесь есть задача просто сохранения власти правящей верхушки и всё. В Украине, где есть пять олигархов, которые поделили между собой Украину — Ахметов, Коломойский, Медведчук, НРЗБ и Порошенко, собственно говоря, пятый, — там есть конкуренция между такими пулами олигархическими.

И, собственно, я интервью Игоря Коломойского выставил тоже в Телеграм-канале, которое я сегодня прочитал, о новом времени, украинскому изданию дано. Потрясающее интервью, где Коломойский говорит: «Конечно, это гражданская война, в которую не могла не вмешаться Россия». Журналистка боится рот открыть, спрашивает его: «Как гражданская война? Это же Россия, агрессия…». «Да ладно, — говорит Коломойский, — какая агрессия?» Я не буду это пересказывать. Там очень важно это прочитать. Загляните, прочитайте просто. Он говорит: «Конечно, гражданская война».

М.Курников― Нет, он не отрицает вмешательства России.

М.Шевченко― Нет, конечно. А как отрицать? Его никто не отрицал.

М.Курников― Россия отрицает. Официальная Москва.

М.Шевченко― Но он говорит, что «Россия должна была вмешиваться, но начали-то мы, стержень всего этого лежит внутри Украины». То, о чем я говорю с первого дня всех этих событий 14-го года. Это же на моих глазах всё происходило. Я всё это видел. Я считаю, что поход Стрелкова — это никакое не вторжение России было. А на чьи деньги Стрелков туда ходил? Давайте выясняйте, кто финансировал и так далее. Частная это инициатива и так далее. Может быть, какие-то спецслужбы имели к этому отношение…

М.Курников― НРЗБ

М.Шевченко― Но в этом мире всё пронизано… Но с самого начала, даю вам слово, я говорил это еще с 14-го года, что внутри Украины развивался конфликт между олигархическими группировками, в который были втянуты целые группировки. Это была фактически война между Киевом — Донбассом, Днепропетровском — Донбассом, Харьков — в Кернеса стреляли, чудом остался жив: пуля в одном миллиметре от сердца прошла.

Там шла жесточайшая гражданская внутриэлитная война, в которую еще было втянуто огромное количество людей. Это чудовищная трагедия. Я никогда не был сторонником «Русского мира», не надо меня в этом подозревать и обвинять. Я сразу написал статью «Украинский предел русской истории», она была в марте 14-го года опубликована, на сайте «Эха Москвы», кстати, перепечатана, огромное количество экземпляров. И я противник этой концепции «Русского мира» всегда был и остаюсь этим противником.

Это ложь, которая делает русский народ просто мясом для интересов просто транснационального капитала, политтехнологи, находящиеся в услужении у которого, и придумали, собственно, этот русский мир для того, чтобы защищать интересы глобального, транснационального капитала или того российского капитала, который хочет понравиться своим хозяевам из транснационального капиталистического пространства. Ну, а мясом, естественно, должны быть русские.

М.Курников― Хочу обратиться к вопросу слушателей. Илья из Ярославля спрашивает вас: «Как вам кажется, почему власти зачастую скрывают всю правду о трагедиях, начиная с «Курска» и плоть до «Лошарика»? Правда всегда во вред власти?»

М.Шевченко― Конечно. Правда всегда во вред властям, потому что ни один правитель не контролирует дальнейший ход этой правды. Правда же обрастает народным ощущением, сознанием. Каждый эту правду интерпретирует по-своему и происходит коллективная интерпретация правды. Есть примеры в русской истории. Ходынка. Что, царь организовал Ходынку, что ли? Ходынка — это стечение обстоятельств. Там неправильно организовали течение людей. Были ямы, прикрытые дерюгами. В итоге сотни погибших. Кто виноват? Царь виноват.

9 января. Тут, конечно, я уверен, что царь давал приказ, но как этот приказ исполняли? Но в сознании народа правда всегда идет против правителя, если есть трагедия, если есть кровь.

М.Курников― Но это тот случай, я имею в виду трагедию с подводной лодкой…

М.Шевченко― Никто не верит власти. Вот я уверен, что то, что они сейчас говорят про «Лошарик», возможно, это правда — на самом деле, аккумулятор сгорел. Но после ситуации с «Курском», когда, мы все помним, что у многих были сомнения. Было же три версии: само взорвалось, взорвалась торпеда и протаранила американская подлодка, которая — потом был шведский фильм, — которая в Норвегии в доках ремонтировалась, и Путин замолчал, чтобы понравится Бушу (тогда тоже союз с республиканцами).

Вот и сейчас возникает вопрос: А не является ли сейчас это замалчивание трагедии суперсекретного подводного аппарата? А, может быть, он был тоже торпедирован американцами, американская диверсия? Почему нет. Я тоже не верю в это, но как, допустим, в ситуацию с «Курском», но это ведь возникает в сознании. Почему это возникает? Потому что мы видим, как власть хочет понравиться мировому хозяину — хочет.

М.Курников― Вы так уверены, что по-разному смотрим на наш мир?

М.Шевченко― В патриотической среде была абсолютная уверенность, оппозиционной, поверьте, после ситуации с «Курском», что она была протаранена, и просто замолчал, чтобы, как говорится, получить себе покровителя в лице Буша.

М.Курников― Меня смущает тезис, что «мы все видим, что российская власть хочет понравиться какому-то НРЗБ».

М.Шевченко: Здесь нет выборов. Здесь имитация. Здесь есть задача просто сохранения власти правящей верхушки и всё

―

Да. В этом и суть. Поскольку статуса нет — нет опоры на нацию.

М.Курников― Просто МН17 — это НРЗБ.

М.Шевченко: Мир закрывает глаза на военные преступления до тех пор, пока тот, кто их совершает, не терпит поражение

―

Выборы ненастоящие. Формированию гражданской многонациональной нации они препятствуют. То есть внизу подложки нет, то есть нет хозяина земли в лице народа. Нет хозяина, есть только собственники — собственники леса, воды, газа, нефти, воздуха, ВПК и так далее. Но у этих собственников нет статуса. Они никто. Это бывшие партийные работники, сотрудники КГБ или какие-то бизнесмены — никто. Им нужен статус. Поэтому он и поехал к Папе Римскому, поэтому и Майкла Кентского они поэтому привозили сюда. Потому что статус дают те, кто этот статус имеют. Ты можешь сколько угодно, как Бокасса себя называть императором, но если тебя реальный Папа или реальный император не признает императором, ты не будешь императором.

М.Курников― Это был Максим Шевченко, который закольцевал сегодняшний эфир.



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