А. Веснин:― 11:05 в Петербурге. Всем добрый день это программа «Особое мнение» в студии Арсений Веснин. Сегодня у нас в гостях епископ апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Григорий, Приветствую вас. У нас работает Youtube канал «Эхо Москвы в Петербурге», можно смотреть. Также там есть чатик, где можно задавать вопросы, Их можно присылать по номеру телефона + 7 931 291 5800. Давайте начнём, вы хотели новости сообщить ?

Г. Михнов-Вайтенко― Тревожные новости, сразу оговорюсь. Буквально в ближайшее время, в течение часа, в «Новой газете» на сайте, будет опубликован достаточно большой развёрнутый материал связанный с Владимиром Балухом. Это, напомним, житель Крыма, присоединенного к России, которого осудили за всевозможные преступления против новой власти, которая пришла к нему домой. Он находится в Торжке, в исправительной колонии номер четыре, и с 18 часов 25 июня он объявил голодовку. Он абсолютно безосновательно помещен опять в ШИЗО (это уже пятый раз с момента, когда он в марте месяце был этапирован туда в эту колонию).

А. Веснин:― То есть , это за 4 месяца уже 5-й раз?

Г. Михнов-Вайтенко― Четыре раза он получал по 1, один раз -12 суток. Был небольшой перерыв совсем недавно, когда усилиями уполномоченного по правам человека Тверской области, удалось его направить в больницу. Сразу скажем какие требования у него. Первое — то, что он является гражданином Украины. А к нему 25 числа, в очередной раз, не пустили украинского консула, ему отказывают во встрече с консулом Украины.

А. Веснин:― На каких основаниях?

Г. Михнов-Вайтенко― А вот, на том основании, что он не является гражданином Украины. Он считается российским гражданином, хотя российское гражданство он не получал, заявление не писал, паспорт в руках не держал. Тем не менее, видимо, на основании того, что он житель Крыма , считают его гражданином России.

Второе требование связано с необоснованными помещением в ШИЗО. ТАм, где он находится , достаточно низкая температура ( 17 градусов, не выше), у него нет ни теплого белья, ни теплой одежды, и находиться в таких условиях физически очень сложно. Плюс ко всему там в этот раз, сейчас что-то произошло с освещением, и практически нет света. ТО есть человек находится в холоде и в темноте. И последнее, что честно говоря, меня возмутило больше всего, при помещении в ШИЗО у него отобрали Псалтирь. Хотя, она официально передана, прошла через все соответствующие службы, и находилась у него ещё в следственном изоляторе в Крыму.

А. Веснин:― А на каких основаниях? Псалтирь— то чем помешал?

Г. Михнов-Вайтенко― А вот ни на каких! Так вот решило некое руководство колонии. Значит, адвокат который у него был в течении двух дней, он наговаривал все необходимые действия, сейчас поданы все заявлений во ФСИН, и в прокуратуру. Направлены письма и Москальковой Татьяне Николаевне, уполномоченной по правам человека российской, и Егоровой, уполномоченной по правам человека Тверской области. Я, со своей стороны пригласил замечательного Московского адвоката Данила Бермана. Мы с ним оговаривали, когда я посещал Балуха, что кроме большого дела связанного с ЕСПЧ и обжалованием неправосудного приговора, существует масса бытовых проблем. И один адвокат, какой бы он ни был замечательны, ему просто не справиться. Нужен помощник, который будет помогать ему вот в таких бытовых вещах. И, собственно говоря, он поехал именно решать эти вопросы. В частности то, что несмотря на то ,что он был в больнице, фактически ему медицинской помощи не оказали. Есть целый ряд симптомов которые вызывают тревогу.

А. Веснин:― А в чем проблемы медицинские?

Г. Михнов-Вайтенко― Если коротко, то это, видимо проблемы с сердцем. Он нуждается в консультации хорошего врача кардиолога, такого врача мы уже нашли, и если все будет нормально, написано заявление на посещение врача. Мы надеемся, что в течение ближайших дней врачу дадут возможность посмотреть, потому что подобное состояние, оно вызывает серьезные опасения и может достаточно плохо закончится. Более того, по необъяснимым причинам, когда я у него был, через медицинскую часть я передал ему витамины, просто общеукрепляющие, которые ему передали. Но, почему то, при возвращении в колонию из больницу, эти витамины отобрали. Чем могут помешать витамины официально купленные в аптеке, все как положено, со всеми справками и печатями?

Я думаю, что в самое ближайшее время мы постараемся обратить внимание ПАСЕ на эту ситуацию. Коль скоро они посчитали возможным вновь видеть в своих рядах российскую делегацию — замечательно. Пускай они своим коллегам постараются задать вопросы. Ведь Балух — он человек разумный и он не спорит, что приговор не правосуден, он такой, какой он есть, но послушайте! Выполнять какие-то элементарные условия, элементарные соглашения, элементарные принципы гуманизма, кому мешают? Его украинское гражданство кому мешает? Книга под названием “ Псалтирь”, кому мешает? Чтобы он умер в тюрьме, кому нужно? Вот если мне кто-то сможет ответить на этот вопрос, может быть, я как-то изменю свое мнение.

А. Веснин:― Ему ведь осталось где-то год сидеть, правильно я понимаю?

Г. Михнов-Вайтенко― Теоретически, как я понимаю, ещё продолжается суд, потому что в Крыму суд не доучел срока проведенного в СИЗО. И, фактически, остается уже немного. И на этом, небольшом уже сроке у меня есть ощущение, что человека сознательно убивают.

А. Веснин:― Это правда может происходить сознательно? Кому это нужно? Вы правильно задаете вопрос.

Г. Михнов-Вайтенко― Я не понимаю зачем ты это делается.

А. Веснин:― Если я правильно помню, это же именно он повесил на своём доме табличку: ” Улица небесной сотни” и после этого у него начались проблемы. Стали приходить с угрозами, и потом нашли на крыше какие-то там снаряды.

Г. Михнов-Вайтенко― Это такой вот очень хороший способ что-нибудь найти.

А. Веснин:― Единственное, чего у нас не находят — это нарушений при проведении выборов. Потому что, например, вот срочные новости: прямо сейчас проходит заседание городской избирательной комиссии, на которой наконец-то стали разбирать те сообщения о нарушениях, которые приходят последнюю неделю, кажется, всем. И в соцсети, и всем журналистам, и конечно же, они идут в Горизбирком, в полицию, следственный комитет, и так далее. И вот буквально только что, произошло интересное. Перед заседанием, буквально, пришёл заместитель Макарова — главного Петербургского единоросса, спикера ЗАГСа, господин Соловьев. Он пришёл и после разговора с ним ( я не знаю связано это или нет, но тут, называется сложите 2 и 2) исключили из повестки обсуждения в жалобу главы штаба Алексея Навального — Александра Шуршева которого накануне избили у городской избирательной комиссии в Екатерингофском округе. И вообще, про Екатерингоф ничего говорить на городской избирательной комиссии не стали. Скажем, все там вообще нормально, давайте мы ещё поразбираемся, пока у нас нет достаточных оснований для разбирательств. Не первый раз мы обсуждаем, что за беспредел происходит на этих муниципальных выборах . Не могут попасть будущие кандидаты в комиссии, на них нападают, подставные очереди, какие-то чоповцы, крепкие мужчины просто их не пускают...Что происходит?

Г. Михнов-Вайтенко― Мне кажется что происходит легитимизация того состояния, в котором на самом деле находится страна. Слетает покров вот этого мифа о том, что у нас существует некая вертикаль, что у нас существует некая стройная система, и так далее. Ничего подобного! У нас не существует одной «банды Патриотов» — это неправильное выражение, я с ним не согласен. У нас много маленьких и больших бандочек, которые вступая между собой в те или иные альянсы, достаточно неплохо себя чувствуют. Сейчас на каждом таком мы избирательном округе сидит своя банда. Все решено и все в порядке, и понятно только одно, что, ни в коем случае, нельзя отдавать власть. И поэтому, даже довольно строгие голоса, которые раздаются из ЦИКа, ,из городской избирательной комиссии, возможно, даже и прокуратура будет что-то такое писать грозное… Это разбивается о то, что люди будут разводить руками и говорить:” Но мы же хотели как лучше, мы ж свои, буржуйские.” Это вот, тот же самый синдром столоначальника. Он поставлен на кормление и воспринимает это как абсолютную свою вотчину. Если приедет государь— император,то там, конечно, будут лобызания следа высочайшей стопы и изображение полной покорности. Но, на самом деле, это его вотчина и начальник будет делать все то же самое — он здесь кормится.

А. Веснин:― Сейчас власть, мы видим, что она не может даже если хочешь, так крикнуть. Но, каковы последствия этого?

Г. Михнов-Вайтенко― Последствиями могут быть достаточно тяжелые, но уже не для только представителей той или иной властвующий партии или группировки, а для страны, в целом. Когда на самом низовом уровне демократические процедуры заблокированы, не надо быть пророком, чтобы сказать что произойдет. Ну, хорошо, ещё один цикл. Ну, рано или поздно вот этих самых муниципальных депутатов, окопавшихся, закрывшихся, забаррикадировавшихся на своем, условно говоря, рабочем месте — просто оттуда вынесут на руках . Дальше можно посмотреть, как в той или иной стране поступали с теми или иными негодными чиновниками. Куда их сваливали.

Но видимо, непонимание ситуации уже дошло до того, что они все равно продолжают цепляться, придумывают какие-то новые способы, старые способы, но лишь бы, не отдавать власти. Вчера как раз говорил Вищневский на заседании,что те самые люди, которые сегодня формально определяют список кандидатов на губернаторских выборах, именно эти люди сейчас делают все, для того чтобы власть не отдать.

А. Веснин:― не очень, правда, понимаю зачем Вишневский это говорил депутатам законодательного собрания, которые и так прекрасно все это знают, и сами участвуют во всей этой схеме, в большинстве своем. Вы говорите: “ вот возьмут и вынесут «. Ну вот, на прошлых муниципальных выборах, 5 лет назад, мы видели ровно такую же историю. Сейчас мы видим такую же историю. Но я слежу за реакцией даже тех же соцсетей — количество просмотров видеороликов и фотографий не очень высокая. Мы это обсуждаем, нам это интересно, но какой -то широкой реакции— то нет.

Г. Михнов-Вайтенко― Ведь есть ещё второй момент. Что происходит в стране за последние полтора-два года? Как только возникают, действительно кризисная точка : это и Исаакий, это и сквер в Екатеринбурге, это и ситуации в Ингушетии, она доходит до определённого момента, и каждый раз власть вынужденно сдаёт назад. Сегодня вопрос муниципальных выборов не относится к числу тех вопросов, за которые выходят десятки тысяч.

А. Веснин:― А что должно измениться, чтобы вышли?

Г. Михнов-Вайтенко― Безусловно. И я думаю, что уже сейчас произошли довольно серьезные изменения, Потому что, во-первых: муниципальные выборы в Москве показали, что возможно провести независимых и, что очень важно, молодых людей. Сейчас можно посмотреть что происходит по составу кандидатов. Все участники этого процесса говорят, что если на прошлые выборы была проблема найти кандидатов — людей которые захотят зарегистрироваться, подготовить документы, в перспективе захотят работать. То сейчас, не то что нет отбоя но, по крайней мере, во всех муниципалитетах есть независимые кандидаты.

А. Веснин:― Но их не хотят регистрировать!

Г. Михнов-Вайтенко― А здесь принцип «действия противодействием». В свое время у Солженицына был очень хороший образ про то, как он боролся с Советской властью. В Сибири был способ охоты на медведя, когда на сосну подвешивали колоду с мёдом, медведь это чувствовал, лез наверх ,пытался эту колоду захватить. А она была специально утяжеленной, и начинала раскачиваться, била и оглушенный Медведь падал на землю, а там уже охотники с ним разбирались.

Так вот это противодействие, в котором участвует не просто некоторое количество маргинальной тусовки, а начинают вовлекаться сотни людей, плюс члены их семей — люди активные и готовые не просто написать пост в Фейсбуке, но совершить определенные действия — это обязательно приведет к изменениям хорошо. Хорошо не через 3 недели, но в достаточно понятной перспективе.

А. Веснин:― Например, член Центральной избирательной комиссии, господин Шевченко, объезжая муниципалитеты говорил: ” Принять у всех документы, допустить». Какие-то правильные вещи на самом деле говорил. Как вы думаете, все-таки будет допущено большинство оппозиционных кандидатов до выборов или нет?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, я надеюсь, что пусть не все, но многие, все-таки будут допущены. Я уже буду говорить осторожно. Давайте исходить из того, что во многих муниципалитетах документы принимают, процесс происходит. Есть несколько таких, уже совершенно показательных, где не пускают абсолютно никого, но этот процесс идет. Все-таки удается зарегистрироваться. И я думаю, что настолько очевидна разница между одними кандидатами и другими кандидатами, которые на этих выборах предпочитают идти как самовыдвиженцы, что я думаю ,в этом хорошо разберутся, и надежд на на тотальную победу у «Единой России» просто нет никаких

А. Веснин:― У нас есть ещё и губернаторские выборы, которые пытаются сделать как можно более тихими, но пока не получается. Скандал в Выборгском районе с рисовкой подписи за Беглова… И тут Беглов делает вчера, в каком смысле, неожиданный шаг. Он говорит:” Да, там есть какой-то скандал. Надо разбираться.” Он даже говорит, что обратился в следственный комитет, хотя мы разговаривали с представителем следственного комитета и они сказали, что ничего подобного нет. Ну, допустим документы еще идут ,до кого-то там не дошли, завязали… НО он сказал, что раз есть скандал — то вообще не буду брать подписи из Выборгского района. На мой взгляд очень неоднозначное заявление. Как вы его расцениваете?

Г. Михнов-Вайтенко― Ну, это признание. Фактически, добровольное признание того, что ,как минимум, подобное возможно. И мне очень интересно, что он будет делать, когда завтра — послезавтра появится видео, где есть какой-нибудь ещё район. А мы не можем исключить, что такие видео тоже появятся. А параллельно, совершенно замечательная история с кандидатом. Потрясающая покупка в прямом эфире кандидата за должность .

А. Веснин:― Это тоже выглядит странно. Капитанов, в новом опросе ВЦИОМ, который появился, на выборах в Петербурге по опросу набирал 2 %.

Г. Михнов-Вайтенко― я не верю в опросы ВЦИОМ. Я не знаю как это назвать. Мне кажется, что это за пределами морали, совершенно точно, и порядочности профессиональной тоже. Обзвоны и предлагаемый выбор кандидатов — Это как минимум манипуляции, как максимум, это уголовная статья. Потому что это заранее влияние на людей и дезинформация.



А. Веснин:― ТУт вот поступил вопрос, на самом деле очень простой, в сущьности. НЕужели петербуржцы не могут оказать сопротивление навязаному людям губернатору Беглову? Как бы вы ответили?

Г. Михнов-Вайтенко― Я надеюсь, что смогут. Способ взаимодействия с людьми ломанием через колено— он никогда ни к чему хорошему не приводил. И в истории с выборами муниципальными пока ещё понятно далеко не всем, то про губернаторские выборы большинство людей всё-таки в курсе.

А. Веснин:― Но сколько людей в курсе? Я вот просто не могу сам отделить окончательно. Мы все время варимся в этом котле, многие наши слушатели постоянные они тоже слышат, читатели определенных порталов — тоже. Для нас очевидны все эти вещи про Беглова, про рисовку подписей и так далее… Но город пятимиллионный, это очень много, и я не понимаю как оценивать оставшуюся часть. Тусовочка сколько? 100 тысяч человек максимум?

Мы сейчас на этой мысли прервемся. Московские новости.

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А. Веснин:― Возвращаемся в эфир Петербургского «Эха», 11:34 у нас на часах. И в гостях у нас епископ апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Мы на выборах остановились. Вы говорили о том, что больше тех людей, которые заинтересованы в какой-то политической Петербургской повестке, чем это может казаться.

Г. Михнов-Вайтенко― Я уверен. Вспомним, в том числе, какие-то несанкционированные мероприятия, которые за последние пару лет случались у нас в городе, и которые вызывали (неожиданно очень для многих ,в том числе и для участников) просто удивление. Что вышла не не сотня закоренелых закоренелых демократов, а на МАрсовом поле , например было в свое время, более 10 000. На День России в семнадцатом году. И мы понимаем, что каждый вышедший означает ещё 2-3 не вышедших, которые на самом деле,как минимум, сочувствующие. Так что, в общем, поле это довольно широкое.

И давайте говорить честно, что этой своей топорной пропагандой, мне кажется, Смольный отвращает свою самую главную ( Извините!) кормовую базу. Это бюджетников. Их так сейчас очевидно пытаются заставить сделать все возможное и невозможное со сбором подписей, с агитацией и так далее и тому подобное, что я думаю, что вот они-то первые, будут голосовать за кого угодно, только не за Беглова. Хотя сам по себе этот лозунг мне кажется неправильным.

А. Веснин:― Почему?

Г. Михнов-Вайтенко― Потому что вот в этом плюшевом варианте какой набор нам предлагают? Нам даже Капитанова уже не дают, потому что, видимо, опасаются того, что будет.

А. Веснин:― Тихонова, похоже что будет, Амосов. Это теперь «движение демократического обновления». Она же «гражданская платформа», БОртко… Ну и что? Ну, вот такой выбор, да.



Г. Михнов-Вайтенко― Говорить можно ближе к выборам, когда уже понятно будет про весь состав, Но у прекрасного режиссера Владимира Бортко слишком определённого рода убеждения. Он слишком много раз высказывался по этому поводу, и я думаю, будет очень странно, если город решит голосовать за него.

А. Веснин:― Но, допустим, что такой набор кандидатов останется. Ну ещё каких-нибудь пару нонеймов добавят. ЗА кого будете вы голосовать?



Г. Михнов-Вайтенко― Ну, давайте всё-таки все подождем окончательный список . Несколько вариантов есть. Как бы несколько сценариев, что я буду делать сам, и к чему, видимо ,буду призывать всех своих друзей и знакомых. Ну вот чтобы окончательно определиться уже, а не просто перебирать версии и на чем-то конкретном сфокусироваться — давайте дождёмся. Осталось совсем немного, несколько дней.

А. Веснин:― Хорошо, тогда последний вопрос, не так много времени остаётся, к Вам, как епископу апостольской православной церкви. Русская православная церковь — РПЦ — это другая организация, если вдруг кто-то не знает, обнародовала проект документа, который хотят внести в Госдуму. Об эмбрионах, абортах и убийствах. Не буду долго пересказывать, там много слов, но суть простая: эмбрион — это тоже человек и аборты надо запретить. Аборт приравнять к убийству. Как вы к этому относитесь?



Г. Михнов-Вайтенко― Ну во-первых, я должен сказать, может быть неожиданно для части наших слушателей, что я считаю аборт убийством. Я не видел текст документа, я пока видел только комментарии, но, строго говоря, это, наконец-то серьёзная тема, которую действительно, нужно обсуждать. Причем, и с позиции прав человека, и с позиции юридической. Потому что, во-первых, ситуация очень сильно изменилась. Я имею в виду, с точки зрения медицины. Сегодня удается выхаживать уже 5 месячных младенцев, которых еще совсем недавно ну никак невозможно было признать человеком.

Что касается профилактики аборта, то если государство всерьёз об этом задумывается, то для начала, надо хотя бы исключить такой элемент как нищета. Человек, рождающий ребенка, он обречен на очень серьёзные экономические ограничения — это факт абсолютный. И вот недавно обсуждавшиеся там 50 рублей пособие материнское, сейчас, вроде бы уже пообещали, будет 10 тысяч, что тоже, очень небольшие деньги, когда пачка памперсов стоит около 1000 руб. Так что это тоже очень важный момент: образование, профилактика, медицинское просвещение. Что мы собираемся сделать для того, чтобы не запретить, не исключить тотально, а для начала хотя бы снизить!? Я не знаю, (в порядке, что называется бреда) мы организуем дома младенцев, любого рожденного младенца приносите нам, и при этом открыто и гласно, с доступом любых контрольных и проверяющих комиссий. Вот такая штука. Это очень важно, если мы задумываемся о проблеме.

А. Веснин:― Но речь пока идет о другом. Введем наказание, Уголовный кодекс.

Г. Михнов-Вайтенко― Ведём смертную казнь… это будет очень «правильный» подход: и одного, и другого. И жертву и убийцу. Я понимаю, что это, скорее всего, выразиться сейчас просто в некий хайп в социальных сетях, но сама эта проблема — очень важная. Сейчас потихоньку начинают обсуждать, как ни странно, права умерших сегодня умерший человек уже никакими правами не обладает

А. Веснин:― А на самом деле они должна быть у него?

Г. Михнов-Вайтенко― Могут быть определенные права, например, связанные с памятью. Связанные с тем, чтобы его могилу не трогали, как у нас сделают тоже большие специалисты по межнациональной политике. Вот один у нас теперь — Капитанов, ва второй — господин Мамишев, который уничтожил фарфоровское кладбище. Так что тут есть проблема, в том числе юридическая, и мне кажется, такая же проблема сегодня уже существует с нерожденным человеком. Кстати говоря, я знаю, что без всякой РПЦ в госдуме обсуждают активно, что делать с суррогатным материнством? Кому принадлежит этот ребёнок, который вынашивает суррогатная мать? Проблемы, опять же связаны в том числе, с медицинскими технологиями. Они меняются и нужно задумываться о том, как на это реагировать обществу, как на это реагировать церкви.

А. Веснин:― Вопрос сложный, хотя для меня лично ответ всё-таки более очевидный. Если женщина решила сделать аборт — она имеет на это право.

Г. Михнов-Вайтенко― Вопрос в том, что думает об этом общество. В любом случае, вводить уголовную ответственность — это как минимум глупо. Женщина имеет на это право.

А. Веснин:― ТО есть вы против абортов, но согласны с тем, что женщина имеет на это право.

Г. Михнов-Вайтенко― Да имеет, хотя мне не нравится.

А. Веснин:― Спасибо, это было «Особое мнение» епископа апостольской православной церкви Григория Михнова -Вайтенко. Ждём, когда вы нам дадите рецепт того, что делать на предстоящих губернаторских выборах.До свидания.

Г. Михнов-Вайтенко― До свидания.