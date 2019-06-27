М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. И со мной в студии — Максим Шевченко, журналист.

М.Шевченко― Здравствуйте, Максим.

М.Курников― Максим, на ваш взгляд, то, что происходит в Ингушетии — это решение Евкурова или это решение, навязанное Евкурову?

М.Шевченко― Это решение ингушского общества, которое достигло такого уровня недовольства Юнус-Беком Евкуровым, что он как порядочный человек, который не цепляется за свое кресло… А Евкуров много раз об этом говорил: «Я не цепляюсь за это кресло». Он говорил это как публично, так и в частных беседах; мы с ним общались на протяжении последних лет периодически. «Я не цепляюсь, я не держусь за это кресло».

Вот он доказал, что он не держится за это кресло, и он всё объяснил в своем выступлении. Что смута, нестроение, конфликты в обществе достигли такого уровня, что он подает в отставку. Это, мне кажется, для политика совершенно нормально.

М.Шевченко: Мстительная власть будет продолжать усмирять непокорное ингушское население

Как ни странно, это самый европейский регион из всех наших регионов, потому что это… Собственно, в Англии рейтинг премьер-министра, условно говоря, падает, им недовольны — и премьер-министр Англии подает в отставку и переходит на другую работу.

М.Курников― Для нас это очень необычная история.

М.Шевченко― Да вообще в России просто такого не бывало нигде. Здесь есть один момент. Вся эта история была бы совершенно просто блистательной для Евкурова тоже, если бы он сказал в этой совей речи: «Я прошу освободить тех 26 заключенных..», — включая старших Ужахова, Барахоева и других ребят молодых, которые томятся в СИЗО Владикавказа и в СИЗО Нальчика.

Адвокат их Колой Ахильгов рассказал мне в интервью, которое опубликовано на моем YouTube-канале, что их в 40-градусную жару в железных этих стаканах держат по несколько часов на жаре — стариков.

И вот пусть федералы, которые это делают, которые преследуют этих людей за политические взгляды и за их эмоциональность, которую они проявляли в ходе акций протеста, которые, кстати, не разгонялись так жестоко… Напомним, что ингушские полицейские в какой-то момент встали перед Росгвардией, которая готова была к битве, и ингушской молодежью, которая тоже готова была отвечать. И эти полицейские — герои, на мой взгляд. Я тоже делал интервью с одним из этих полицейских. Вот если бы их еще освободили сейчас, то, я думаю, многие бы вздохнули с облегчением в ингушском обществе.

Но я боюсь, что они сидят, и мстительная власть будет продолжать, как говорится, усмирять непокорное ингушское население…

М.Курников― Чтобы они сидели, хочет именно Москва?

М.Шевченко― Ну, в принципе, да. Я думаю, да. Вот Евкуров, у него такая манера… Я неплохо его знаю. Он очень часто как десантник говорил мне: «Максим, меня учили убивать в жизни». Хотя, на мой взгляд, он прекрасно справлялся на протяжении многих лет и как руководитель очень сложного региона.

Да, были недовольные всегда, но он мог сказать: «Мне проще взорвать его…». Или там: «Расстрелять 10 тысяч человек…». Но это были эмоциональные высказывания, потому что ничего подобного он не делал. Наоборот, он рисковал жизнью. Он ездил с главой Совета безопасности в ночные часы, когда был разгар террора, когда он не оправился еще до конца от ранения, там ребят из леса вытаскивать по ночной Ингушетии, когда все там сидели… еще не были уничтожены в Сунженском лесу главари подполья, для которых голова Евкурова была, конечно, желанная такая цель.

Поэтому я считаю, что это на самом деле был один из самых открытых, демократичных и современных таких руководителей.

М.Шевченко: Евкуров — один из самых открытых, демократичных и современных руководителей

Но его драма была в чем — он постоянно должен был разрываться. Он, конечно, десантник — Юра, как зовут его друзья, — он великолепный товарищ, храбрец, прыгун с парашютом, не знаю, разбиватель кирпичей, как у десантников понятно, кулаками или другими частями тела. Он может всё… И он — слуга царю. Вот как он, значит, служил в Косово, наверное, в Чечне — я не знаю точно, — говорят, что тоже воевал, еще в других местах. И заслужил свои генеральские погоны и свои награды.

Но вместе с тем он ингуш. Надо понимать, что он является сыном этого народа прекрасного, частью общества. Он происходит и селения Ангушт. Я вот знал его дядю. Это был такой старик с бородой, очень уважаемый человек.

И эти два как бы полюса, которые в нем были, то есть надо исполнять волю «государя», верховного главнокомандующего, с которым ты даже не согласен. Вот как ингуш ты с этим не согласен, но как генерал ты не можешь взять под козырек. Потому что, если генерал не согласен с приказом вышестоящего, он подает в отставку.

М.Курников― Значит ли это, что новый человек будет гораздо более сговорчивым для Москвы?

М.Шевченко― Ну, прокуроры вообще в России сговорчивы. Я тут участвовал во многих судах, и я видел сговорчивость прокуроров. В одном из судов недавно в Железноводске прокурор вообще даже свидетелям диктовал просто, что им говорить. Там судят группу дагестанцев. И он как бы подсказывает свидетелю прокурор сидит… со стороны обвинения, естественно. Ну, очевидно, он тоже с кем-то сговаривался.

Я не знаю этого человека. И кто-то его знает. Говорят, что он родственник Мурата Зязикова, который ненавидел Евкурова, открыто это выражал.

М.Курников― НРЗБ.

М.Шевченко― Но, с другой стороны, говорят, что у них был конфликт с Зязиковым, что когда он прокурором Ингушетии и уехал потом в эту Самарскую область из Ингушетии, потому что у него был конфликт с Зязиковым. Короче, не ингуш в взаимоотношениях внутри ингушского общества ничего не поймет. Даже чеченцы, я думаю, не поймут до конца, которые в целом понимают, о чем говорят ингуши. А человек, который не понимает ингушского языка, будет только гадать. Мы только гадаем по большому счету.

Но я все-таки думаю, что этот внутренний конфликт — быть ингушом и исполнять приказы Верховного главнокомандующего, — он в Юнус-Беке всегда был. Я очень рад, что сейчас он освободился от этого внутреннего конфликта, будет министром обороны…

М.Курников― Ну, министром-то…

М.Шевченко― Замминистра… А почему бы и нет в будущем? Почему бы и нет? Что, он не заслужил, что ли? Ну, хорошо замминистра. Как говорится, не будем обрываем его карьеру в самом начале. А то у них там к таким вещам в армии очень чутко внимательны.

М.Шевченко: Внутренний конфликт — быть ингушом и исполнять приказы Президента, — в Юнус-Беке всегда был

М.Курников― А вы представляете себе, в принципе, ингуша министром обороны? Без всякого национализма…

М.Шевченко― А тувинца вы представляете себе министром обороны? Говорят, прошел реинкарнацию Чингисхана — тут пишут, и так далее.

М.Курников― Слушайте, а президент России может быть?

М.Шевченко― А ингуши — древнейший народ Кавказа. Сваны, ингуши, чеченцы — это потомки шумеров, как доказал академик Марр в свое время.

М.Курников― Как вы думаете, сегодня может быть президентом тувинец, чеченец, кто угодно? Это возможно?

М.Шевченко― Ну, если в ходе выборов его оппоненты не будут педалировать эту тему, что типа нерусский там, чуркестанец лезет в президенты…

М.Курников― Какие слова.

М.Шевченко― А почему нет? Жириновский говорит за русских, понимаете… То, я думаю, что люди будут оценивать в целом человека по его имиджу, по его делам. У нас народ-то ведь не националистический на самом деле.

М.Курников― Мы здесь сделаем небольшую паузу и вернемся в студию.

М.Курников― Продолжаем говорить с Максимом Шевченко. Недалеко от Кавказа, не будем уходить.

М.Шевченко― В общем, короче, нам всем будет не хватать Юнус-Бека Баматгиреевича, потому что при всех его ошибках политических, главной из которых было, конечно, то, что он начал эту борьбу осенью прошлого года… я считаю что главное — что он не ушел вовремя. Ему не надо было, конечно же, идти на выборы. Ему надо было уйти летом прошлого года с этого поста.

М.Курников― И запомнится только хорошим.

М.Шевченко― Ну, не только. У него был конфликт с муфтием. Но это забыли бы тоже. У него там были еще какие-то конфликты. Много чего было, но в целом, конечно, которой он был чуть не убит смертником, и республика, из которой он сейчас уходит — это, конечно, разные республики.

М.Курников― Хотел уже в Грузию уйти, но тут все-таки, наверное, спрошу вас. Вот все-таки в первый срок Евкурова говорили, что он такой противовес Кадырову. Он уходит противовесом Кадырову или уже другом Кадырова?

М.Шевченко― Нет, я не знаю. Там друг или не друг — это вы у него спрашивайте.

М.Курников― Как вы оцениваете?

М.Шевченко― Я не могу оценивать. Я знаю, что они начали выступать по общим темам, которые лично я поддерживаю. Допустим, они оба выступили за упразднение блокпостов, которые на Северном Кавказе являются препятствием для развития экономики, туризма и так далее, и не носят никакого содержательного характера борьба с терроризмом или с экстремизмом, например.

М.Шевченко: Я правда, не знаю, где в России свободные выборы? Судя по Петербургу

М.Курников― Помогают зарабатывать деньги некоторым людям, которые на них работают.

М.Шевченко― Да, неплохо помогают зарабатывать деньги Росгвардии и МВД — назовем тех, кому они неплохо помогают зарабатывать деньги.

И после этого, собственно, начались многие проблемы. После этого была, я думаю, такая многоходовка и с этой границей и так далее. Хотя сам Юнус-Бек Баматгиреевич мне подробно объяснял прошлой осенью про эту границу. Я сейчас не хочу это повторять, это была приватная беседа. Но он там рассказывал, на картах мне показывал, что, как и где

. Но проблема не в том, что, как говорится, юридическая правда, а проблема в том, что люди не хотят. Но главное, что сейчас происходит в Ингушетии — это то, что… вот я не знаю просто ингуша, который не хотел бы сейчас свободных выборов. Я могу сказать, что сейчас свободно избранный в конкурентной борьбе человек, будем принят всем ингушским обществом, даже теми, кто против него проголосует.

Я со многими ингушами проговорил за это время. Да, они не знают, кто этот человек, многие. Ну, кто-то знает, слышал что-то про него. Но они точно говорят: «Если этот человек или кто-то другой победит в свободных выборах, как в других…», — но, я правда, не знаю, где в России свободные выборы? Судя по Петербургу…

М.Курников― В Хакассии.

М.Шевченко― Как в Хакассии, например. То даже те, кто в ходе выборов против него проголосуют, и кому он не будет нравиться, примут его. И, мне кажется, что отмена свободных выборов на Кавказе, вообще, превращение Кавказ в какое-то туземное, полуколониальное пространство — эта политика Кремля, она отвратительна, и она унизительная по отношению к Кавказу, и она сама создает проблемы на Кавказе, которые можно было бы решить просто демократией.

Но проблема в том, что ни на Кавказе, ни в Москве, ни в Петербурге они просто не способны поделиться властью с народом, они просто не способны выпустить из своей пасти кусок, который они держат, который уже гниет в их пасти, и который они, как говорится, сожрать даже не могут.

М.Курников― Последний вопрос по Северному Кавказу. А есть ли какая-то фигура на Северном Кавказе, на российском Кавказе, сопоставимая с Рамзаном Кадыровым сегодня?

М.Шевченко― Слушайте, Рамзан Кадыров является только лидером внутри Чечни. Вы неправильно понимаете Северный Кавказ. Ни в Дагестане, ни в Кабардино-Балкарии…

М.Курников― В паблике в российской повестке…

М.Шевченко― Ну, это просто журналисты сказали. Рамзан Ахматович Кадыров, естественно, сильный политик внутри Чеченской республики. Но в федеральной повестке преувеличиваете сильно его. Не надо выдавать образ, который транслируют журналисты как иностранные, так и российские за реальное влияние.

Да, естественно, он имеет доступ и к генералу Золотову или к Владимиру Путину, или, наверное, к Сергею Кириенко, или к Антону Вайно или к кому там он имеет доступ. К Шойгу.

М.Шевченко: Превращение Кавказа в какое-то туземное, полуколониальное пространство — эта политика Кремля отвратительна

Но в других регионах мы видим, что сами народы на Кавказе очень четко знают и главное, чеченцы знают, и Кадыров знает, что, допустим, уже в Дагестан надо… вот как бы на границе стоять, понимаете? Не в Махачкалу приехать и качать права, а стоять на границе Кизлярского района или Ауховского района и там обсуждать темы. То есть это менталитет кавказских народов. Вы неправильно видите. Он, безусловно, человек авторитетный, но, поверьте, в других регионах есть свои лидеры, которые без такого федерального или мирового пиара вполне могут решить любой вопрос. И в Кабардино-Балкарии.

Кстати, про Кабардино-Балкарию. Мартин Кочесоко — тут у меня огромная благодарность «Эхо Москвы» и всем тем, кто за него вступился — один из координаторов Демократического конгресса народов России, лидер движения «Хабзэ» переведен под домашний арест в СИЗО. Я считаю, это огромная победа, которая по своему масштабу превосходит даже дело Голунова.

М.Курников― Давайте напомним, что его тоже обвиняют как раз по наркотической статье.

М.Шевченко― Да. Только там известно, что ему просто ствол приставили к голове, сказали: «Либо ты будешь мертвым ваххабитом, либо ты будешь живым наркоторговцем». Вот так вот, по сути. Это одно дело в центре Москвы за журналиста известного издания тут все, понимаете — и Скабеева и Симоньян и всё, — а другое дело — на Кавказе вырывать из пасти зверя молодого человека, против которого они сразу начали, как говорится, точить свои зубы, писать в сайты, что он такой-сякой — прямо открыто писали, «что это за политику тебе, за неправильные взгляды». Я считаю, что с Кочесоко — это огромная победа.

Равно, как Фуад Аббасов, азербайджанский журналист, наконец-то, улетел в Азербайджан. Несколько таких побед ярких, которыми хочется поделиться. Он содержался в миграционном центре совершенно против всякого права. Давно хотел улететь. Никакого обвинения ему не предъявляли, кроме нарушения миграционного режима. Ну, вот он улетел в Баку.

Теперь осталось только Абдулмумина Гаджиева и еще сотни и тысячи узников, которые после пыток или подбросов кинуты в тюрьмы и застенки, выпустить на свободу.

М.Курников― Напомню, это особое мнение Максима Шевченко. И хочу спросить, угрожает ли что-нибудь, на ваш взгляд, российским туристам в Тбилиси сегодня?

М.Шевченко― Я думаю, российским туристам в Тбилиси ничего не угрожает. А вот российским политикам — ну да, будут конфликтные ситуации.

М.Курников― Если говорить тогда об ограничениях российской власти, об ограничения авиаперевозок — насколько они мудры?

М.Шевченко― Я считаю, что надо было, если у вас есть проблемы с Бидзиной Иванишвили, который не удержал, как говорится, ситуацию под контролем, который не гарантировал безопасность Сергею Гаврилову… Я разговаривал с Сергеем Гавриловым. И на самом деле, мне кажется, он, конечно же, не хотел ничего плохого. Хотя у меня тоже есть вопрос: Почему нельзя было визит в Грузию начать с благословения патриарха Илии? Если уж ты приехал на православную сессию в православную страну, которая раздираема внутренним конфликтом и в которой каждый грузин считает, что Россия — это оккупант, но просто кто-то как Нино Бурджанадзе готова разговаривать с Россией, кто-то вообще не готов, — то ты должен учитывать ситуацию.

М.Шевченко: Я думаю, российским туристам в Тбилиси ничего не угрожает

Но если бы он пришел к патриарху, пришел в Сиони на литургию, то, я думаю, что по-другому сложилась бы ситуация. Тогда бы труднее было тем, кто ́это сделал, — если бы он сказал: «Вот у меня есть благословение патриарха здесь сидеть», — провокацию такую устроить.

Но если Россия хочет санкций — пожалуйста, санкции в отношении Иванишвили, который имел бизнес в России в свое время. Вы прекрасно знаете его связи. Санкции в отношении других политиков грузинских, даже персональные санкции против тех, кто не обеспечил безопасность российского парламентария. Почему должен страдать грузинский народ православный опять, я не понимаю. Потому что на самом деле для Грузии, конечно, это тяжелый удар — эти санкции. Боржоми-то — это «Альфа-Групп» принадлежит. Это Фридман как-то разберется, наверное, с Путиным. А вот вино, которое тут оскорбляют, говорят — плохое вино, — да нет, получше кубанского, прямо скажем, в разы просто, будь оно Мцване Киси какое-нибудь или Саперави. И много фирм появилось в Алазанской долине.

М.Курников― Ну, не будем рекламировать.

М.Шевченко― Я просто хочу, что, как всегда, они просто бьют огромной дубиной и, как всегда, проигрывают. Вот потому что американцы работают с душами и умами, а российская власть работает с кошельками денежными типа Иванишвили или с агентурой своей, которая в итоге там имеет ноль целых и одну десятую влияния. А с умами и душами не работают, хотя, казалось бы, все козыри были бы на руках.

Митрополит Илларион знает грузинский свободно, вырос, прислуживал патриарху Илие, с детства знает. Православная церковь. Православной стране России, где Кирилл и всё такое прочее, где все знакомы лично друг с другом… Сделайте православие мостом, диалогом между народами. Нет, они не могут, как будто они ненавидят православие прямо.

С православной Украиной — война, с православной Грузией — конфликт. С православной Белоруссией… С православной Грецией тоже какие-то недоразумения. У меня вообще это поражает воображение, честно говоря, вот эта политика.

И в итоге американцы — вот что там происходит в Грузии? — это же очевидно, то есть на самом деле они решили, что этот Иванишвили, который так лавировал между Вашингтоном, Москвой, Брюсселем и как бы своими деньгами он будет содержать всю «Грузинскую мечту» и всё будет хорошо, он просто надоел американцам. Им нужны более радикальные решения.

Им надо, чтобы в Турции курс Эрдогана поменять. Поэтому, смотрите: события в Грузии совпали с выборами в Стамбуле и других крупнейших городах, где победили кемалисты, противники Эрдогана и сторонники натовской, западной ориентации.

Одновременно я считаю… моя версия, что Грузия готовится как часть полномасштабной войны против Ирана. Это версия рабочая. Тут вот писал Михаил Ходаренок. Я благодарен ему за прекрасную статью в «Газете.ру», что там аэродромы не готовы. Но он же не знает точно — Ходаренок, — готовы или не готовы. Прекрасный эксперт военный. Даже в этой статье было: вроде бы, мы не знаем точно. А я вас уверяю, что готовы, и всё это готово. И Ираклий Аласания приехал в Тбилиси через Париж как кандидат.

М.Курников― Ну, откуда вы это можете знать?

М.Шевченко― От грузин. Дело в том, что в Тбилиси все всё друг про друга знают. Это особенность Тбилиси. Тбилиси — это как бы квинтэссенция Грузии. Все знают, кто чей отец, все знают кто откуда родом, все знают что происходит. Это особенность этого народа замечательного. И вот всё готовится под то, чтобы подвинуть «националов». Смотрите, их не пускали на митинги, им не давали говорить по большому счету, чтобы скомпрометировать «Грузинскую мечту» и потом создать новых как бы лидеров на этих митингах под — как говорил Достоевский, один из его героев в романе «Бесы», под Ивана-царевича: «И тут, когда будет хаос, тут-то мы и пустим Ивана-Царевича». Помните, там Верховенский говорит Ставрогину?

М.Шевченко: Американцы работают с душами и умами, а российская власть работает с кошельками денежными

Иван-Царевич есть. Есть политики грузинские. Вот Аласания — это один из этих политиков, например. Его отец работал в Афганистане с Игорем Георгадзе, был убит в Абхазии. Сам он на Западе живет. Это очень сильный и влиятельны человек.

М.Курников― Правильно ли я понимаю, что можно констатировать провал нынешней политики по Грузии?

М.Шевченко― Я считаю, что вообще по СНГ можно констатировать провал внешней политики. Презрение к народам, презрение к их культурам, презрение к их чаяниям, презрение к их вере, презрение к их менталитету. Нет, украинцы вот не могут быть украинцами православными по украинской версии, обязательно они должны быть по московской версии, понимаете…

М.Курников― Как известно, мы вообще один народ — белорусы, украинцы и мы — по версии Владимира Путина.

М.Шевченко― Этот бред я вообще даже обсуждать не хочу. Это, наверное, мы с Соловьевым и с теми, кого он представляет, один народ, а с украинцами разные.

М.Курников― Мы сейчас прервемся ненадолго и затем вернемся в студию.

НОВОСТИ

М.Курников― Продолжаем говорить с журналистом Максим Шевченко. Говорили мы православии. Хочу вас спросить, как вы относитесь к идее «православного Ватикана» за 140 миллиардов рублей?

М.Шевченко― Я вообще к идее Ватикана отношусь плохо. Потому что Ватикан, во-первых, возник как Ватикан из двух факторов. Первое: из политики графа Кавура и Виктора Эммануила II, которые ликвидировали папскую область, которая была независимым государством со времен Средневековья во времена объединения Италии в середине XIX века. И тогда папа, не согласившись с этим, как бы заперся в Риме, в том, что называется Ватикан. Но статус Ватикана подтвердил Муссолини в 26-м году Латеранским…

М.Курников― Но мы же не про государство…

М.Шевченко― А мы тогда про что говорим?

М.Курников― Мы про большой православный центр.

М.Шевченко― Это бизнес-проект, извините. Тогда почему Ватикан? Это есть Лурд. Вот во Франции есть Лурд, например. В Италии есть Ассизи.

М.Курников― Но нам важно, чтобы это был центр православного мира.

М.Шевченко― Это не будет центром православного мира, потому что центр православного мира, извините, это Иерусалим все-таки. Иисус Христос пришел на смерть, был распят в Иерусалиме.

Поэтому не страна, в которой Петр I приказал своим священникам доносить тайну исповеди, если там старообрядец на исповеди что-то против государства удумает…Знаете, почему в русской церкви обязательно надо перед причастием исповедаться? Вам сейчас говорят, что, мол, для вашей пользы… Но таинства же не могут подчиняться одно другому. Не может быть таинство причастия выше, чем таинство исповеди. Все таинства по православному учению равнозначны.

Это делалось потому, чтобы выявить тайно старообрядцев. Потому что старообрядцы причастие в синодальной церкви не считали за причастие настоящее а крест и Евангелие считали крестом и Евангелием, поэтому их нельзя было выявить во время причастия, куда их под надзором — крестьян — приводили, но их можно было выявить во время исповеди. Когда его спрашивал: «Признаешь государя-императора (или императрицу) главой церкви?», он говорит: «Нет, только Иисуса Христа признаю» — всё, Сибирь, кандалы.

М.Шевченко: Моя версия, что Грузия готовится как часть полномасштабной войны против Ирана

Какой Ватикан, о чем они говорят вообще? Давайте напишем подлинную историю церкви, а не выдуманную историю церкви, которую нам сейчас преподают или пытаются преподавать. Церкви — это, прежде всего, святые мученики, подвижники, страстотерпцы, а вовсе не обшитые золотом люди, которые считают себя держателями…. Я против Тридентского собора, против католицизма. Вот как князь Мышкин готов повторить: «Лучше бы стал атеистом, нежели католиком».

Поэтому сравнение с Ватиканом, оно кажется чудовищным совершенно. Притом, что папа Франциск очень милый, обаятельный, ездит на «Форде Фиеста», я сам это видел…

М.Курников― И омывает ноги…

М.Шевченко― Да, и омывает ноги, но причем тут это? Православие — это не Ватикан. У нас не может быть папы.

М.Курников― Хочу какую-нибудь хорошую новость для вас. Вы рады возвращению России в ПАСЕ?

М.Шевченко― Я только один вижу позитивный в этом момент — то, что не будет все равно окончательно отказ от жалоб, которые идут по линии ЕСПЧ. Потому что я знаю, что это единственная возможность для людей добиться правосудия.

М.Курников― Чему так радуются федеральные каналы, когда об этом рассказывают?

М.Шевченко― Ну, это пиар. Потому что ПАСЕ само по себе это место абсолютной болтовни. Туда на неделю выезжают депутаты. Может быть, депутаты просто радуются? Вот Толстой поехал, допустим, туда — будет неделю там в Париже или в Страсбурге сидеть неделю. Там божоле, понимаете ли, чего там еще у них Гевюрцтраминер в Страсбурге, всякие там фуагра. Ну, хорошо же НРЗБ. Сидишь там, ругаешься с украинцами, с литовцами припираешься.

М.Курников― Вроде как и за Родину и при этом…

М.Шевченко― Это как православная ассамблея, на которой был Сергей Гаврилов. Тоже как бы вроде она есть, а вместе с тем как бы ее нету, она ни на что не влияет. И так же эта тоже ПАСЕ. Но ПАСЕ плюс единственный — это ЕСПЧ. Но этот единственный плюс Россия хочет перерезать и постоянно угрожает, что именно это единственная для нас польза от ПАСЕ будет как бы в России… вот «Мы не потерпим юрисдикцию иностранного суда…».

М.Курников― Слушайте, но, вообще, это ведь победа, как ни крути. Поставили ультиматум. Мы ничего не выполнили. А они нас все равно вернули. Доказали НРЗБ.

М.Шевченко― Ну, это не победа, потому что… еще раз: ну, это орган просто консультативный — ПАСЕ. Единственная польза от него — ЕСПЧ. Всё.

М.Курников― Принято.

М.Шевченко― Всё остальное — это приятное время препровождения российских депутатов, парламентариев…Там пропорционально, по-моему, все фракции должны быть, мужчины и женщины…

Кстати, я посмотрел, не поленился распределение фракций. «Единая Россия» входит, по-моему, чуть ли не наблюдателем, хотя им самое время консервативную… Они даже не занимают никакого места среди разных… Там, по-моему, есть народные партии, социалистические, партии левые, либеральные, консервативные и как был нейтральные.

М.Шевченко: Православие — это не Ватикан. У нас не может быть папы

Вот «Единая Россия» там — в нейтральных. У них даже там идеологии никакой. Даже там они стесняются произносить то, что тут произносят. Вот интересно, Петя произнес бы то, что он про Исаакий говорил — что его разрушали те, кого черта оседлости… помните?..

М.Курников― Да-да.

М.Шевченко― Вот Страсбург — то самое место, где можно выступить и хорошо сформулировать свою острую мысль.

М.Курников― Продолжая тема парламентаризма. Цитата господина Володина в адрес отпраздновавшего свое 75-летие Геннадия Зюганова: «Если при таких оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь». Красиво?

М.Шевченко― Красиво. Честно, благородно, красиво. Вообще, фотография, на которой Геннадий Андреевич стоит стостом, справа от него сидит Александр Жуков, Жириновский, Мельников, Дальше стоит Зюганов, потом сидит какой-то крупный человек, которого я не знаю, с усиками (надеюсь, не Беглов), потом сидит Кашин, потом Кириенко сидит, и потом, значит, Афонин. Такой как бы весь консенсус российской политической элиты в полном составе за одним столом. Как здорово, что всем мы здесь сегодня собрались, понимаете…

М.Курников― О чем это нам говорит? О единении?..

М.Шевченко― Нам говорит о том, что «приморская» история или другие истории, они, как говорится, является естественной частью внутреннего политического процесса.

М.Курников― И Хакассия и то, как травят губернатора, в общем, Зюганов это…

М.Шевченко― Ну, уже престали травить благодаря мужественной и крепкой позиции Валентина Коновалова, которого реально поддерживает народ. Реально он его поддерживает. И, я думаю, что и СУЭК и «Русал» увидели, что в лице Коновалова они имеют не вороватого губернатора с бегающими глазами, а принципиального человека, который защищает интересы региона и с которым можно иметь дело большому, серьезному бизнесу.

М.Курников― Можно ли трактовать эту фразу, что, по сути, это констатация того, что КПРФ играет в поддавки?

М.Шевченко― Ну, мне кажется, что Вячеслав Викторович, вообще, знаменит своими цитатами. «Путин — это Россия» или там «Россия — это Путин», я не помню.

М.Курников― «Без Путина нет России…» — по-моему, как-то так.

М.Шевченко― А здесь, значит, что без таких оппонентов…

М.Курников― «Если при таких оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь».

М.Шевченко― Да. Это говорит о глубоком взаимопонимании человеческом, о прекрасных отношениях дружеских, о том, что, как говорится, милые дерутся — только тешатся. О чем это еще может говорить? Интересно, Ленину так мог бы сказать, допустим… с кем сравнить Володина?..

М.Курников― С октябристами какими-нибудь…

М.Шевченко: ПАСЕ само по себе — это место абсолютной болтовни

М.Шевченко― Ну, со Столыпины, наверное, все-таки нет… Ну да, какой-нибудь там Гучков, например, сказал на дне рождения Ленина — и Ленин бы как к этому отнесся? Даже любопытно.

М.Курников― Было бы красиво. Так вот дискуссия, которая развернулась после истории с Голуновым. Вдруг начали спросить, а чья эта победа: тех, кто выходил в пикеты или тех, кто звонил по телефонам? Вам кажется сущностным этот вопрос? Почему этот спор появился?

М.Шевченко― Я думаю, тут совпало. Я думаю, что если бы не было конфликта между разными силовыми структурами, если бы не было взаимного желания в глотки друг другу вцепиться, то мы бы не вырывали Ивана Голунова из этой ситуации.

М.Курников― Вы говорите «мы»…

М.Шевченко― Журналисты. Потому что есть те, кто вступился за него по долгу совести, а есть те, кто по долгу службы вступился. Те, кто по долгу совести, они вступаются из-за Голунова и за Кочесоко, и за Гаджиева и за других каких-то людей. А те, кто по долгу службы, они вот за Голунова вступаются, а других как бы не замечают, их как бы нету. Потому что им сказали: «За Голунова надо бы вступиться» там по какой-то причине.

М.Курников― А, то есть вам кажется, что это прямо какая-то разнарядка была: Надо вступиться.

М.Шевченко― Я думаю, для значительной части тех, кто вступался за Голунова это, безусловно. Я не сомневаюсь ни одной секунды — была разнарядка. Я даже примерно представляю себе кабинеты, где разнарядки выдавались.

М.Курников― Тем не менее, чья победа? И надо ли разбираться, чья победа?

М.Шевченко― Здравого смысла, прежде всего. Но я считаю, что те люди, которые в первый же день пришли, те журналисты — и там были мои друзья, знакомые, близкие даже, — которые пришли к Следственному комитету и встали в эти пикеты… и вот Илья Азар стоял там первый, многие журналисты — журналисты «Дождя» стояли, журналисты «Новой газеты» стояли. Это их победа была, прежде всего — вот этих ребят.

Это была победа тех, кого хватали и тащили 12 июня в День России в Нескучном саду — вот их победа была. А не тех, кто потом начал глотки рвать на федеральных телеканалах.

М.Курников― Успею вас спросить про двух известных предпринимателей, которые сделали свое состояние в 90-е, в «нулевые», а сейчас не будут возвращаться в Россию. Это Якобошвили и Петров сегодня (компания «Рольф»). На ваш взгляд, что происходит, почему так? Вас к ним такое пристальное внимание радует? Кажется, что нужно разобраться или нет?

М.Шевченко― Якобовшили — я там не знаю, в чем проблемы и с Петровым тоже не знаю. Но догадываюсь, что, наверное, их заподозрили определенные структуры, по крайней мере, Петрова точно в финансировании каких-то политических проектов внутри России. У Петрова-то всё было нормально всегда. «Рольф»… Сидел он в «Справедливой России», по-моему.

М.Курников― Да.

М.Шевченко― Ее называли «фракцией миллиардеров» тогда. Там было несколько долларовым миллиардеров, в том числе, Петров. Я думаю, что это просто политические репрессии, которые не связаны с бизнесом, а связаны с политической позицией?

М.Курников― К чему это приведет, на ваш взгляд? То есть просто понятно, что люди более либерального склада…

М.Шевченко― Я не считаю, что ввозить машины в Россию продавать их — это какой-то супербизнес, который развивает страну. Конечно, спасибо компании «Рольф» за хорошие автомобили, но и без них эти автомобили можно было бы привезти, собрать в Калининграде, а потом продавать по всей стране.

М.Курников― Давайте я сформулирую так. Условный Кудрин говорит: «Силовики в стране слишком сильно сейчас влияют на политику в России, слишком сильно влияют на инвестиционный климат». Вы согласны с такой формулировкой?

М.Шевченко: Я не считаю, что ввозить машины в Россию — это какой-то супербизнес, который развивает страну

М.Шевченко― Влиять на политику — это прямая обязанность силовиков, если это поручает… Не надо их делать крайними. Крайний является тот, кто им приказывает, то есть Путин. Путин влияет на политику через использование систем безопасности.

Это как если бы президент США — а такое было, кстати, при Гувере… При Гувере ФБР влияло на политику. Устраивало слежку за левой оппозицией, за либеральной оппозицией. Чарли Чаплин там… муж Мэрилин Монро Артур Миллер, вот эти чистки в Голливуде, борьба с коммунизмом и всё такое прочее. То же самое. Очевидно, Гувер появился в России. Если есть Гувер, значит, есть какой-то Трумэн, который дает ему приказы. Мы даже знаем этого Трумэна.

М.Курников― Скорее на маккартизм похоже.

М.Шевченко― Ну, я думаю, что это не маккартизм. Маккартизм — там была идеология все-таки. У Артура Миллера было мировоззрение и у Чарли Чаплина было мировоззрение. Даже у Мэрилин Монро, я думаю, было мировоззрение. А у этих людей, я думаю, мировоззрения особого нету. Они считают все вот эти бла-бла-бла просто уделом политтехнологов, которым они заказывают. А свои деньги они считают ресурсом борьбы за власть.

М.Курников― Одним словом: силовики — равно — Путин?

М.Шевченко― Ну, в какой-то мере да, конечно.

М.Курников― Это был Максим Шевченко. До свидания.