А.Соломин― Добрый день, в эфире радио «Эхо Москвы», программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Соломин, сегодня это особое мнение политолога Сергея Маркова. Я вас приветствую.

С.Марков― Это не просто «особое мнение», это «час правды». Уникальный «час правды» для слушателей.

А.Соломин― Я бы сказал «особенное мнение». Только что, под нашу с вами встречу, ПАСЕ одобрило резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались 15. И украинский депутат уже заявил, что делегация Украины уходит из ПАСЕ, заявили, что покидают Ассамблею после решения о подтверждении полномочий делегации России. Рады этому событию?

С.Марков― Ну, конечно, хорошо. Я недавно был в ПАСЕ, разговаривал там с разными людьми, с представителями разных делегаций, представителями аппарата, с теми, кто работает там.

А.Соломин― С представителями каких стран вы разговаривали – чтобы помочь, чьи настроения вы нам сейчас передаете.

С.Марков― Великобритания, Франции. Турции, Германии, Италии, Испании. Азербайджана, Грузии.

А.Соломин― Они вам сказали, что не будут голосовать против?

С.Марков― У нас не было про то, кто за что будет голосовать – окончательного решения еще не было принято. Все шло в рамках очень сложного переговорного процесса. Я рассказываю, что произошло. У нас многие люди свихнулись на деньгах, думают, что кругом везде деньги и деньги. Да, в современном постмодернистском мире деньги играют достаточно большую роль, но тоже не всеобъемлющую. Здесь они играли, скорее, роль одного из индикаторов, катализаторов процесса, но не главную. Там дело в другом.

С.Марков: Народу до лампочки совершенно все это ПАСЕ. В народе считают, что это только зря народные денежки тратить

―

Вы имеете в виду, что Россию вернули потому, что кто-то должен платить взносы в ПАСЕ?

С.Марков― Да, считается, что Россия деньги перестала платить, поэтому ее и вернули. Это, смею заверить, не так. Там 47 стран-плательщиков. Да, Россия одна из шести основных, но только одна из шести основных. И мы не все не платили, а только часть не платили. Поэтому это не принципиально, честно говоря, с точки зрения бюджета для ПАСЕ.

Там принципиально было другое. Обратите внимание, что это произошло практически в тот же день, когда проходят выборы генерального секретаря Совета Европы. Мы заявили, что если выборы генсекретаря пройдут без нас, то мы не признаем его полномочий.

Более того, мы заявили, что поскольку судьи ЕСПЧ все больше и больше набираются – они каждый год голосуются – их все больше и больше избирается без нашего участия, то мы тоже не должны признавать их полномочия. Помните знаменитый лозунг Американской революции? «No taxation without representation». То есть, никаких обязанностей без прав, — вот так можно сформулировать.

Поскольку наши права были ограничены, то мы и сократили там свои обязанности. В том числе, оплате. Но самое главное, что мы заявили, что не будет признавать полномочия генсека Совета Европы.

А.Соломин― А теперь придется.

С.Марков― Теперь будем, да. Но они, кстати, все три кандидата там нормальные, они такие центристы, относительно позитивно к России относятся. И уж точно не будут поддерживать вот эту безумную вещь.

И теперь возникла угроза выхода вообще России из Совета Европы. Но это должно привести к перспективе, года через три-четыре к почти ликвидации Совета Европы. Ну, Евросоюз — они люди не радикальные, сами ликвидировать не будут, но просто уменьшили бы его на 90-80%.

А.Соломин― Почему?

С.Марков― А потому что Совет Европы, с точки зрения ЕС, имеет смысл как средство воздействия на стран-не членов ЕС. И таких стран, — смотрите, воздействовать на Грузию, Украину, Молдову нет, там зависимые режимы, там им приказы можно отдавать, да?

А.Соломин― Нет.

С.Марков― Да. Я еще скажу про украинскую делегацию. А остается на кого воздействоать? На Россию, Турцию, Азербайджан, Армению.

А.Соломин― Как воздействовать?

С.Марков― Воздействовать через решения ЕСПЧ, через резолюции всевозможные, через мониторинговые группы, через наблюдение за выборами, специальные доклады. То есть, если бы Россия ушла, то держать механизм огромный, — между прочим, там миллиардный бюджет, работают на постоянной основе сотни людей, на не постоянной основе тысячи людей работают Держать этот огромный механизм для воспитания только Турции, Азербайджана и Армении — — это дело накладное.

А.Соломин― Что вы понимаете под контролем?

С.Марков― Это не мой анализ. Когда будет мой анализ, я вам скажу. Это просто факт, просто инфомрация, которую я вам сообщаю. Совет Европы был бы ликвидирован, трансформирован во что-то такое, в десять раз меньшее.

И понимая это, функционеры, всевозможные люди, связавшиеся с советом Европы приняли решение о спасении Совета Европы путем оставления России.

А.Соломин― Ну, о чем вы говорите?

С.Марков― Именно в этом все и дело.

А.Соломин― Кремлевская башня сейчас прослезилась от ваших слов. Так жалко было Совет Европы? Делегации Украины, Польши и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе Ассамблеи.

С.Марков― Все останутся. У меня в сумке расклад по голосам. Главные страны какие? – больше всего Франция, на втором месте Германия. Италия – это страны-основательницы ЕС. Далее идет Турция. Азербайджан. Испания, Австрия. Вот эти страны, которые обеспечили нам вот такое возвращение.

Причем. Возвращение не просто. Почему это важно? Парадокс заключается в том, что ПАСЕ организация неважная, не имеющая большого значения, хотя и полезная. Но возвращение России в ПАСЕ очень важно. Поскольку это первый случай, прецедент, когда с России снимаются полностью санкции, несмотря на то, что Россия не пошла ни на какие уступки под давлением этих санкций.

Более того, это одно послание всем. Сейчас сидят немецкие бизнесмены, говорят: слушайте, так санкции-то можно снимать. Почему мы должны страдать-то?

А.Соломин― Ну, нет.

С.Марков― Да.

А.Соломин― Нет.

С.Марков― Почитайте, что преступник Порошенко там у себя говорит.

А.Соломин― Санкции введены по конкретной причине.

С.Марков― Санкции введены по причине воссоединения Крыма с Россией.

А.Соломин― И по причине сбитого МН-17 тоже были введены санкции. Донецк и Луганск.

С.Марков― Но ничего же не изменилось. А санкции начали отменять.

А.Соломин― Кто? ПАСЕ?

С.Марков― ПАСЕ.

А.Соломин― Вы считаете это отменой санкций?

С.Марков― Конечно.

С.Марков: Вы знаете, что Украина находится под американским управлением все эти 5 лет? Евросоюз был достаточно пассивен

―

Вот когда у нас в кошельках больше денег станет, тогда будем говорить об отмене.

С.Марков― Это другое. Вы демагогией не занимайтесь, чему вас здесь учат вообще? Эти конкретные санкции отменены. Поэтому сторонники санкций, противники наши думают: ага, теперь, может быть начнется обвальная отмена других санкций. Это первое послание. Второе послание – внутрь страны.

А.Соломин― И об этом мы скажем сразу после короткой паузы. В студии политолог Сергей Марков. Никуда не уходите.

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А.Соломин― Продолжаем программу. Слова, которые вы сказали до рекламы – об отмене санкций — удивительным образом совпадают сейчас с риторикой депутатов, которые ровно в эти минуты вываливается на ленты информационных агентств. Например, депутат Толстой: «Возвращение полномочий делегации России в ПАСЕ – разрыв санкционной цепи». Матвиенко: « Важную роль сыграла принципиальная позиция ПАСЕ». Ну, заранее договорились?

С.Марков― Да, конечно. Но это было очень сложно – договориться. Кстати, я думаю, что это еще не окончание истории. Думаю, что Россию будут стараться немножко в чем-то ограничить в правах. В частности, ее попробуют ограничить в правах, возглавлять мониторинговые группы по наблюдению за выборами. В частности, в Украине, в ряде других стран. Украина уже подняла этот вопрос – о том, что если Россия будет присутствовать в их мониторинговых группах, то они не будут приглашать тогда этих людей в ПАСЕ.

Но я не договорил. Это еще послание в Россию и Украину.

А.Соломин― Народу России?

С.Марков― Не народу. Народу до лампочки совершенно все это ПАСЕ. В народе считают, что это только зря народные денежки тратить на политический туризм депутатов.

А элитам это послание такое: жесткая позиция приносит результаты. Ну, если Россия будет занимать жесткую позицию по этим и другим вопросам, тогда и санкции будут рассыпаться и будет другой успех.

А.Соломин― Думаю, что выкинут нас к чертовой матери отовсюду.

С.Марков― Ниоткуда не выкинут. А Украина — это тоже послание. Обратите внимание: сегодня же начался отвод войск, наконец, из станицы Луганской вооруженных сил Украины. Много месяцев говорили об этой необходимости. Кстати, было уже такое – отходили и возвращали. Но сейчас уже много месяцев об этом говорили и сейчас они начали практически отводить, что это означает?

А.Соломин― А решение об откладывании перемены улиц сюда укладывается?

С.Марков― Это укладывается в контекст выборов Зеленского. Просто все увидели, что большинство Украине не хочет ни насильственной русификации, оно не хочет воинственной риторики, не хочет бандеровщины, не хочет войны на Донбассе.

Но какое послание? Вы знаете, что Украина находится под американским управлением все эти пять лет. Евросоюз был достаточно пассивен. ЕС хочет реализации минских соглашений, но не имеет возможности это сделать, поскольку все силовые структуры находятся под контролем американских спецслужб.

Но американская система управления Украиной сейчас находится не в кризисе пока еще, но в разбалансированном состоянии. Мила Йованович снята со своего поста с позором, ведется служебное расследование, возможно, оно перейдет в уголовное расследование – за участие в расхищении американских бюджетных средств, способствованию коррупции, и так далее.

Новый посол – Уильям Тейлор – настоящий дипломат. Это не разведчик, это не общественный активист, как была Йованович – это нормальный дипломат. То есть американцы, возможно, будут переходить к нормальной системе взаимодействия. Они, может, будут демонтировать свою систему поддержки террористического, по сути дела, государства.

Зато у нас идет активизация по всем фронтам европейской дипломатии. Вот возвращение России в ПАСЕ это победа европейской дипломатии в лице ведущих стран – Франции. Германии и Италии. Сейчас Франция и Германия говорят: давайте опять Нормандский формат, после выборов встреча лидеров и полный выход на выполнение Минских соглашений, которые Киев не выполнял по приказу из Вашингтона.

Вот что происходит. Прекращение возможной войны на Донбассе у нас замаячило.

А.Соломин― Но для этого российская сторона тоже должна предпринять ряд действий?

С.Марков― Да ничего она не должна предпринимать. России ничего не надо. Вы стали жертвой своей собственной пропаганды, которую сюда тащите. Запомните — Минские соглашения, в них Россия вообще не участник, она гарант, как и Германия и Франция – ну, так написано в Минских соглашениях, что Россия в одном ряду.

А.Соломин― Россия не может обеспечить контроль над границей.

С.Марков― Никакого контроля над границей.

А.Соломин― Но это есть в Минских соглашениях.

С.Марков― Минское соглашение будет только потом. А что до этого будет, сказать вам? Прямые переговоры. На прямых переговорах специальный закон, который дает возможность Донбассу провести выборы без «Правого сектора» (*), без всяких нацистов. Кроме того, изменение в Конституцию, которая дает Донбассу особые права. И дают особые права русскому языку на всей территории Украины, — замечу вам.

А что вы думаете, Донбасс согласится войти в состав Украины, если Украина будет иметь возможность войти в НАТО, если там не будет русского языка государственного? Да ни за что.

А.Соломин― Думаю, что Донбасс согласится войти в нормальные отношения с Украиной просто чтобы люди могли нормально жить.

С.Марков― Нормально жить для Донбасса означает — жить без власти бандеровцев. Жить без накачивания ненависти к России, без насильственной дерусификации, без прославления нацистских преступников.

А.Соломин― Бандера в гробу ворочается и ни к какой власти сейчас в России не относится.

С.Марков― Теперь про украинскую и грузинскую делегации. В полном составе против России проголосовала грузинская и украинская делегация.

А.Соломин― Прибалтика.

С.Марков― Пока оставим Прибалтику, чтобы не отвлекаться. Грузинская и украинская делегация. Кажется, что они вместе, но нет, ситуация принципиально отличающаяся. Грузинские депутаты проголосовали против России, потому что население Грузии против того, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и помогла, силовым образом в том числе, становлению независимости Грузии. Осетии, буквально бомбя грузинские войска.

А.Соломин― Украина по похожей причине?

С.Марков― Нет. В Грузии существуют как бы отчасти антироссийские настроения, связанные с тем, что они не могут простить вот это. Поэтому в Грузии состоялись реальные парламентские выборы и выбраны реальные группировки – две группировки, условно говоря, Иванишвили и условно говоря, Саакашвили — две такие группировки. И обе они проголосовали как бы с антироссийскими настроениями – по ошибке – но, так или иначе, они реальные депутаты, реально представляющие народ Грузии и реально они против здесь России, потому что люди в Грузии против России.

ничего подобного в Украине нет. В Украине нет депутатов. Это все банда гопников, назначенная.

А.Соломин― Избранная народом Украины.

С.Марков― Назначенная хунтой, которая провела фейковые выборы и буквально этих гопников назначены якобы депутатами.

А.Соломин― Сергей Александрович…

С.Марков― Они не представляют народ Украины, поймите, Алексей.

А.Соломин― Вас же воспитывают – нельзя оскорблять власть в России.

С.Марков― В Украине нет и правительства. Вместо правительства там группа военных преступников, иностранных агентов.

А.Соломин― На Украине?

С.Марков― Да. И авантюристов.

А.Соломин― Там же поменялось правительство?

С.Марков― Ничего не поменялось. Там у президента реальной власти нет никакой. Иногда меня спрашивают – а хунта это кто? А я вам объясню – хунта это тот, кто дает приказ отстреливать все эти недели города Донбасса, хотя население проголосовало за мир. И Зеленский за мир. А кто-то дает приказ обстреливать? Кто это? Вот это, товарищи мои, хунтой и называется. Это неизвестная группа офицеров, генералов, политиков, которые отдают приказы вопреки воле народа Украины, вопреки воле избранного президента и отвечает каким-то другим, чужим интересам. Это вот то, чем нам нужно будет заниматься сейчас.

У нас есть две точки зрения по поводу Украины. Я так называю условно: «Украина-камень» и «Украина-болото».

А.Соломин― Что это значит?

С.Марков― «Украина-камень» означает, что это камень, лежащий на пути сближения России и Евросоюза.

А.Соломин― Это сейчас будут разные варианты?

С.Марков― Да, это разные концепции в России существуют. Согласно этой концепции, нужно отодвинуть в сторону. Вы слышали, наверное, такое: Европа устала от Украины. А надо забыть, надо отодвинуть это все в сторону и просто развивать отношения России и Евросоюза. Это первая концепция.

Вторая концепция заключается в том, что Украина это не камень на дороге, это болото на дороге, через которое нельзя пройти, а нужно обязательно его осушить Осушение этого болота означает возвращение на Украине закона, демократии и власти народа у Украины – ну, относительно, с олигархами, и так далее. Но более или менее.

Сейчас там нет вообще. Украина де-факто оккупированная страна, власть в ней принадлежит спецслужбам иностранных государств. И та хунта, которая назначена этими спецслужбами иностранных государств, проводит, по сути дела, политику государственного терроризма. Вот эту хунту надо убрать. Провести честные и свободные выборы.

А сказать вам, когда можно признать честными и свободными выборы?

А.Соломин― Секунду. А то, что мы сейчас видели на выборах, это что? Это Порошенко остался на 52-й срок? То, что мы видели сейчас на выборах президента Украины?

С.Марков― Сейчас я вам скажу. Избран один из наиболее, один из наименее антироссийских кандидатов из всех возможных. Вот там были Зеленский и Бойко.

А.Соломин― Что было невероятно сложно в этой ситуации?

С.Марков― Секундочку. Но при этом только из тех, кто был допущен. Я бы признал эти выборы, если бы в них принимали участие Янукович, — я не думаю, что лон победил бы, ему не могут простить избиратели его предательства.

А.Соломин― Тогда зачем?

С.Марков― Но потому что свободные выборы. В них он должен иметь право принимать участие.

А.Соломин― А то, что у него уже судимость есть?

С.Марков― Послушайте, его судили фейковым судом фейковая банда. Николая Азарова, премьер-министра, при котором Украина процветала. Как вы думаете, каков был рейтинг политика, при котором экономика процветала? При котором уровень жизни был в два раза выше.

А.Соломин― Я не думал, что вы так ненавидите Януковича и Азаров — да их разорвут на Украине, если они только там появятся.

С.Марков― Да никто их не разорвет.

А.Соломин― Вы жестокий человек.

С.Марков― Те, кто попытался бы их разорвать, должны быть немедленно арестованы. И Олег Царев должен принять участие в этих выборах, Владимир Олейник, который у нас здесь находится в эмиграцию. Более того, у них должна была быть свобода проводить нормальную избирательную кампанию. Более того, — те, кто неонацисты попытаются их разорвать, должны быть немедленно арестованы. Только тогда…

А.Соломин― Мы сейчас должны прерваться, а вы хорошенько подумайте — Янукович и Азаров подавали документы?

С.Марков: Украина де-факто оккупированная страна, власть в ней принадлежит спецслужбам иностранных государств

―

Как они могли подать, если они знают, что там находится банда? Сначала банда должна быть устранена от власти, а потом уже претензии к Януковичу и Азарову.

А.Соломин― Мы сейчас делаем перерыв на новости и рекламу. В студии — Сергей Марков, вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

А.Соломин― Продолжаем программу. В гостях у нас политолог Сергей Марков. Перейдем к Грузии?

С.Марков― Нет, последнее скажу – когда можно считать выборы на Украине серьезными и демократическими. У нас, например, можно выйти с лозунгом «США, Евросоюз – союзники России».

А.Соломин― Не знаю. Попробуйте.

С.Марков― Можно точно.

А.Соломин― Если что, в УВД сделаем с вами интервью.

С.Марков― Я видел много на митингах оппозиции — они и флаги несут, американские, евросою0зовские особенно, — что Россия должна вступать в Евросоюз, и так далее. Вот когда я увижу в Украине во всех городах митинги с лозунгом «Украина должна стать членом Евразийского экономического союза», «Россия – главный друг, союзник и брат Украины», — вот тогда я поверю, что эти выборы свободные. Поверьте мне, таких людей в Украине…

А.Соломин― По-моему, это наивно.

С.Марков― Нет, это не наивно. Требовать демократии и соблюдения прав человека кому-то кажется наивным, а я уверен, что это и есть политическая истина — требовать соблюдения демократии и прав человека. Так вот в Украине есть миллионы людей, которые так считают. Это говорит социология.

А.Соломин― Которые, наверное, по какой-то причине не знают о войне на востоке.

С.Марков― Нет, люди знают о войне на востоке. Но эти люди считают виновными в войне на востоке бандеровскую банду, захватившую незаконно власть Они считают, что Турчинов, Порошенко, Аваков должны сидеть на скамье подсудимых.

А.Соломин― Тогда нет никакой проблемы. Потому что этот миллион сейчас находится на территории Российской Федерации.

С.Марков― Ничего подобного. Там есть миллионы внутри Украины. Мы знаем по социологии. Вы знаете, что позитивно относятся к России, согласно социологии, на сегодня более половины граждан Украины. Более половины. И вот когда власти гарантируют право этих людей выйти с лозунгами, вот тогда и будут свободные выборы.

А.Соломин― Откуда вы берете эти цифры?

С.Марков― Более того, когда власти Украины будут вести расследование малазийского «Боинга» и привлекут к ответственности за расстрел на Майдане Парубия, Турчинова, привлекут к ответственности за убийство массовой тогда, в Одессе, 2 мая, того же Парубия. Турчинова, Авакова – вот тогда люди перестанут бояться террора неонацистских банд.

А.Соломин― Кстати, украинцы действительно требуют расследования этих историй. И расстрела на Майдане, в том числе.

С.Марков― А власти не расследуют. Потому что у власти находятся те, кто организовал эти расстрелы.

А.Соломин― Я только не понимаю, откуда вы берете цифры поддержки этой российско-украинской дружбы.

С.Марков― Ну, так вы зайдите, посмотрите социологию – количество людей, позитивно относящихся в Украине к России, постоянно растет — уже больше половины.

А.Соломин― Посоветую вам взять билет в Минск, а оттуда в Киев.

С.Марков― Я не могу. Потому что хунта объявила меня невъездным. Как объявила невъездными десятки, сотни тысяч других нормальных людей, сторонников дружбы России и Украины.

А.Соломин― Такова жизнь.

С.Марков― Поэтому вывод: фейковые выборы. Нынешние выборы парламентские тоже будут фейковые и незаконные, власть незаконная и должна быть ликвидирована совместными усилиями России и Евросоюза. И этим мы и должны заниматься в ПАСЕ.

А.Соломин― Скажите, пожалуйста, почему Россия сейчас так рьяно двинулась сражаться с Грузией, почему опять отменяются авиаперелеты и страдают российские туристы почему-то. Не грузинские туристы сюда ездят целыми караванами, а российские туристы туда ездят. Сейчас заговорили о том, что вино грузинское могут опять заблокировать, закрыть поставки. Зачем?

С.Марков― Вы, Алексей, — давайте я вам как-нибудь занятие проведу такое, лучами невидимыми буду лечить вас от пропаганды.

А.Соломин― Бесов изгонять?

С.Марков― Да. Моет быть, не знаю.

А.Соломин― Посмотрим еще, из кого они будут выскакивать.

С.Марков― Вы жертва собственной пропаганды. Россия ничего не имеет против Грузии. Россия никаких антигрузинских акций пока не делает. Пока российские власти ведут себя как нормальные цивилизованные государства. В условиях, когда грузинские власти поощряют русофобский шабаш на центральных площадях своей столицы.

А.Соломин― Что такое «поощряют»?

С.Марков― Поощряют — это значит, что телеканалы показывают угрозы в отношении русских. Когда не привлекаются к ответственности те люди, которые говорят, что они убивали, и будут убивать русских. В этих условиях российские власти запросили грузинские власти – что делать с туристами, готовы ли грузинские власти гарантировать безопасность российских туристов? Ну, правильно и логично – если там что-то происходит, логично запросить, готовы ли гарантировать нам безопасность.

А.Соломин― А он нам об этом уже сказали.

С.Марков― И вы знаете, что сказали грузинские власти?

А.Соломин― Ну, что же они сказали?

С.Марков― Они отказались гарантировать безопасность. Более того, началась кампания….

А.Соломин― Президент Грузии утверждает, что российским туристам ничего не угрожает.

С.Марков― Началась кампания.

А.Соломин― Что такое «гарантии»?

С.Марков― Гарантии это значит, что власти должны взять на себя ответственность и принять особые меры безопасности по отношению к российским туристам.

А.Соломин― Приставить по охраннику к каждому?

С.Марков― Я не знаю, разные меры существуют. Вот у нас такие проблемы были не только с Грузией. У нас такие проблемы с Египтом до сих пор остались, с Турцией. В Египте вообще дружественное правительство. Но те гарантии безопасности, которые египетские власти пока предоставили в Шарм-эш— Шейхе и Хургаде, нами пока признаны недостаточными.

А.Соломин― А уголовное дело в отношении Никанора Мелии, которого обвиняют в организации массовых беспорядков это не свидетельство того, что правоохранительная система Грузии пресекает…

С.Марков― Конечно, нет. Нас не интересуют их внутренние разборки, нам наплевать на их внутренние разборки. Нас интересует другое. Нас интересуют заявления властей Грузии о том, что они предоставляют гарантии безопасности, и конкретные действия по усилению мер безопасности в местах наибольшего скопления российских туристов.

Ничего не было сделано. Вместо этого президент Грузии назвала Россию «врагом», тем самым поощряя русофобские настроения.

С.Марков: Россия ничего не имеет против Грузии. Россия никаких антигрузинских акций пока не делает

―

«Оккупантом».

С.Марков― И главное — врагом. «Оккупантом» это одно мнение, а название «враг» поощряет к насилию в отношении русских туристов.

А.Соломин― То есть, с «оккупантом» вы смирились?

С.Марков― Более того, — когда российские власти, естественно, как любая цивилизованная страна, пошли на ограничения, условно говоря, этого какого-то африканского шабаша, — как дикари какие-то они там прыгали.

А.Соломин― Это называется протест. Вы тоже наверняка ходили на такие в 90-е.

С.Марков― Протест это не вакханалия вокруг делегации иностранного государства, приглашенного на официальное мероприятие. Так ведут себя только дикари.

И в этих условиях президент Грузии вместо того, чтобы извиниться, попросить прощения, попросить как-то российских туристов, и так далее, она сказала: Российские туристы должны вернуться в Грузию. Мы вам ничего не должны.

Знаешь, упрямо очередь стоит, что Россия им что-то должна. Нет, И газ мы вам тоже должны? Что мы вам еще должны? Ничего мы вам не должны, запомните это раз и навсегда, повесьте у себя в кабинетах плакат: «Россия вам ничего не должна».

А.Соломин― А что вы распоряжаетесь за российских туристов? Сами решат, должны или не должны, хотят или не хотят.

С.Марков― Это долг властей – не запрещать, российские власти не запретили.

А.СОЛОМИ А вы сейчас чуть ли не сказали «запрещать».

С.Марков― Конечно.

А.Соломин― Привыкли?

С.Марков― Российские власти не запретили российским гражданам туда путешествовать.

А.Соломин― Слава богу.

С.Марков― В отличие от американских, которые, например, своим в Венесуэлу запрещают, в Иран запрещают.

А.Соломин― Своим гражданам?

С.Марков― Ну конечно.

А.Соломин― Как они могут запретить своим гражданам?

С.Марков― Да так – запрещают. Это уголовное дело. Поехал американец в Иран – уголовное дело. Не знаете, что ли? Ну, так знайте.

А.Соломин― Ладно, давайте к грузинам.

С.Марков― Прекратили массовые потоки, запретили авиакомпаниям возить и туристическим фирмам организовано отправлять.

А.Соломин― Это мы знаем. Вопрос – почему?

С.Марков― Просто сократили резко поток. Они должны знать, что если едут туристом – они едут на свой страх и риск. И могут быть убиты, избиты или ограблены. Если вы знаете, что в Грузии официальные власти поощряют кампанию рейдерских наездов, — использую такую терминологию, — на российских туристов, чтобы с них требовали цену на 20% больше, чем с обычных граждан – вы слышали об этом? Вы знаете об этом?

А.Соломин― Я в Геленджик боюсь лететь – я там тоже могу получить по голове. И никто, никакой Кремль не говорит…

С.Марков― Тогда в Крым летите. Мы сейчас все на форум в Форос улетаем, туда вас приглашаю — там безопасно.

А.Соломин― И ровно та же вероятность получить по голове, уверяю вас. И еще остаться без денег.

С.Марков― Вот поэтому вы не государственный деятель. И запомните эти свои слова — вот из-за этих слов…

А.Соломин― Каких?

С.Марков― Вы вряд ли станете когда-то депутатом. Потому что люди будут вам это вспоминать все время. Не я, я забуду, я к вам хорошо отношусь, ко всему коллективу «Эха Москвы» — хорошие, милые ребята. А вот всякий народ – он вам не простит. Потому что это безответственность.

А.Соломин― Я сам за себя несу ответственность.

С.Марков― Вы Стругацких читали?

А.Соломин― Нет, не читал. Обязательно, с удовольствием по вашему совету, ознакомлюсь.

С.Марков― Там есть прекрасная повесть «Волны гасят ветер», но не суть. Вот там говорят, как работают спецслужбы, в далеком коммунистическом будущем. Говорят: если что-то происходит, спецслужбы должны быть бдительными, проверить все версии. И если одной из версий является дьявол, нужно обя0ательно проверить наличие в воздухе серы, не отбрасывать никакие из версий. И всегда строго соблюдать безопасность.

А.Соломин― Но зачем мне запрещают?

С.Марков― Вам никто не запрещает. Запрещают авиакомпаниям и туристическим компаниям отправлять большие массы людей. Одновременно, — не будем скрывать, — конечно, это политическое действие, которое имеет целью отрезвить и вернуть к реальности руководство грузинского правительство и часть грузинского общества, которые уверены, что им что-то русские должны.

Вот эту идею, что русские вам что-то должны — засуньте ее себе в карман. Напишите там на листочке: «Русские ничего мне не должны», засуньте в карман, и каждый день ее вытаскивайте оттуда, и ее читайте.

А.Соломин― Сергей Александрович, вы придумали себе эту странную реакцию грузинского президента и реагируете на нее. Грузинский президент так не говорила.

С.Марков― Как? Она сказала: Российские туристы должны вернуться в Грузию. Она сказала. Понимаете? Я ее цитирую.

А.Соломин― Вы неверно понимаете ее слова.

С.Марков― Я все верно понимаю.

А.Соломин― Нет.

С.Марков― Да. И здесь еще надо сказать – обратите внимание, как у нас тут все цивилизовано: никаких наездов на грузин, слава богу, все здесь, кто живут в России, и граждане Грузии, и граждане России грузинского происхождения – это все наши люди, сторонники дружбы России и Грузии.

Хотя мы, конечно, от них ждем и более принципиальной позиции по осуждению русофобской вакханалии в Грузии. Здесь мы тоже должны сказать, что грузинская диаспора могла бы более внятно высказаться по поводу того, как она относится к этой русофобской вакханалии.

С.Марков: Грузинская диаспора могла бы внятно высказаться по поводу того, как она относится к русофобской вакханалии

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Возбудили уголовное дело на главу оппозиционной партии, обвиняя его в организации массовых беспорядков.

С.Марков― Ну, наверное, молодцы. Я не знаю этого главу, не мое это дело, это не имеет отношение.

А.Соломин― К сожалению, наше время заканчивается. Последняя фраза от вас?

С.Марков― Лето впереди. Побольше спортом занимайтесь, не загорайте зря под солнцем, не пейте никогда на солнце ни водки, ни пива. И обязательно любите друг друга.

А.Соломин― Сергей Марков, политолог в эфире «Эха Москвы», Алексей Соломин вел передачу. Всего доброго.



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