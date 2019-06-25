А. Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Напротив меня сегодня Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». Добрый день.

Г. Явлинский― Добрый день, друзья.

А. Нарышкин― У нас с вами много тем. Вы не так часто бываете в нашем федеральном большом эфире. Я, кстати, слушателям скажу, что идет уже трансляция на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Присоединяйтесь, можете вопросы задать, особенно в середине часа буду Григорию Явлинскому их переадресовывать. Тем много. И международных, и наших внутрироссийских, и о выборах поговорим. Но сначала расскажите, пожалуйста, как относиться к словам Пескова, который тут сегодня прокомментировал требование международного трибунала по украинским морякам. Который говорил, что надо моряков-то отпустить. Задержанных в Керчи. А Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина говорит, что «полномочия международного трибунала по морскому праву не распространяются на задержанных. Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции». Это позиция РФ. Что с этим делать. Раньше казалось бы, всегда мы уважительно относились ко всяким этим международным инстанциям. А теперь охладели.

Г. Явлинский― Ну что же ему говорить. Ему Путин велел сказать, что мы не будем прислушиваться к решению трибунала. Вот он это и повторяет. Что еще хотите, чтобы он сказал. Россия не хочет выполнять решения трибунала. Пытается объяснить, что она формально не поддерживает трибунал, не участвует в его работе. Но вся история, связанная с Украиной, является нарушением международного права от начала до конца. Она включает в себя аннексию Крыма, боевые действия, кровавые боевые действия на Донбассе. Этот эпизод, связанный с моряками. Как и заключение Сенцова, который уже много лет находится в тюрьме. Все это является абсолютным выходом за международные права, правила, законы, договоренности. За даже те договоренности, которые были подписаны самим Путиным. Закон о границах. О том, что все было договорено, закон был о нормальном взаимодействии России и Украины. Все это было нарушено. Ну а что теперь говорить. Вот Песков повторяет, что ему говорит президент. Он говорит, что мы не будем прислушиваться.

А. Нарышкин― Россия из этих норм уже вышла?

Г. Явлинский― Она где-то вышла, где-то не вышла. А где ей удобно – она вышла. А где ей удобно говорить, что нужно все соблюдать и строить из себя извините, такую международную правовую девушку, такую нетронутую – там Лавров выскакивает, начинает говорить: вот международное право, мы будем сейчас соблюдать международное право. Ну, обычная демагогия. Вместо серьезной политики. К сожалению. Но это стоит жизней. Это же жизни и судьбы и Россия в этом отношении, в смысле руководство России, те, кто принимает решения – они калечат жизни и судьбы людей.

А. Нарышкин― Вот эта избирательность, по-вашему, у Путина с каждым годом больше?

Г. Явлинский― Она тотальная. Я не знаю. 20 лет, может, было по-другому. Но последние 5 лет после 2014 года, после аннексии Крыма она просто непрерывная.

А. Нарышкин― Так это они же, Запад заставляет так себя вести. Выкручиваться.

Г. Явлинский― Не понимаю ничего. Причем здесь Запад. Если правила, их надо соблюдать. Если мы хотим в мире жить со всеми…

А. Нарышкин― Если вдруг пришло понимание, что правила написаны плохо.

Г. Явлинский― Тогда, пожалуйста, можешь влиять. Пытайся исправлять их. Но, правда, когда у тебя 1,5% ВВП в экономике – трудно, конечно, на что-либо влиять. Для того чтобы вести себя как сверхдержава — надо ею стать. Понимаете. Для того чтобы указывать, какие должны быть международные правила – нужно сначала сделать такую экономику, чтобы она действительно подкрепляла вашу позицию или ваше решение. А если вы этого не можете сделать, то лучше находить общий язык.

А. Нарышкин― Но разве наличие, например, ядерного оружия у нас, у США это не повод…

Г. Явлинский― Нет, не повод. Как оказалось, это не повод. Вот не повод.

А. Нарышкин― Поговорим о международных делах чуть попозже. Мы с вами планировали сказать несколько слов, а может быть и не несколько про выборы. Избирательной кампании, в том числе в сентябре в Москве. А про Петербург сначала. Расскажите, пожалуйста. Там же губернаторские и муниципальные.

Г. Явлинский― Да. Правильно.

А. Нарышкин― А на губернаторские кто от «Яблока» идет?

Г. Явлинский― Вишневский Борис. Мы сейчас добиваемся того, чтобы собрать муниципальные подписи от муниципальных депутатов для того, чтобы пройти муниципальный фильтр. Дело это чрезвычайно сложное. Но лозунг Вишневского я поддерживаю. Думаю, что и вы поддержите. И наши слушатели.

А. Нарышкин― Какой?

Г. Явлинский― Что Санкт-Петербургу нужен умный губернатор.

А. Нарышкин― А почему «Яблоко» решило, что в качестве умного губернатора в перспективе не может выступить Григорий Явлинский?

Г. Явлинский― А Григорий Явлинский не собирался. Я не петербуржец. Там должен быть петербуржец. Там должен быть человек, который знает и любит Петербург и живет в нем. Я люблю Петербург…

А. Нарышкин― Просто из Москвы кажется, что у Григория Явлинского как-то мускул побольше политических. Если уж противостоять Беглову, то это Явлинский.

Г. Явлинский― Нет. Вы знаете, тут измерения другие. Для того чтобы управлять Петербургом – нужно его знать, вырасти в нем. Понимать его. Это должен быть человек, который вырос и знает Петербург.

А. Нарышкин― Крепкий хозяйственник должен быть.

Г. Явлинский― Там не нужно быть особым хозяйственником. Там просто нужно быть человеком, который не допускает воровства. Потому что наши субъекты федерации на самом деле никаких прав для того, чтобы проводить какую-либо экономическую политику, не имеют. Тем не менее, я должен вам сказать, что мы создали такую важную вещь как взгляд на будущее Санкт-Петербурга на 50 лет. 50 – представляете. Называется она – «Большой Петербург. 21 век». Это большая программа развития Петербурга в 21-м веке.

А. Нарышкин― Как можно на 50 лет планировать, если у нас условно 10-15 лет назад никто не знал, что такое айфон. Теперь у всех айфоны. У вас, наверное, тоже. Айфон, айпад.

Г. Явлинский― Это точно, наверное, никто ничего не знал. А вот запланировать, как должен развиваться город мирового класса, учитывая историю Петербурга, ту часть Петербурга, которая, безусловно, представляет мировую историческую ценность. Это вполне можно сделать. Потому что это примерно такой срок, за который нужно вот это все восстановить. Понимаете, провести все работы. Вот если посмотреть, как например, обновлялся Париж, другие европейские столицы. Это делалось десятилетиями. Вот примерно такая программа.

А. Нарышкин― Про выборы продолжим с вами разговор. В Москву перенесемся. В Москве же кисло идет избирательная кампания. Притом, что я лично хожу на выборы и тот самый 43-й округ, из-за которого масса было споров и обсуждений, это мой округ. Я здесь буду голосовать. Но тоскливо же. Такое впечатление, что никто вообще не пойдет никуда.

Г. Явлинский― Дорогие друзья, сейчас нужно решать очень важный вопрос. Нужно решать вопрос о том, кто сможет принять участие в выборах. В России в Москве, в частности, существует такая система, которая очень несправедливая и не дающая возможности всем желающим реально конкурировать и участвовать в выборах. Там придуманы подписи, надо собрать от 4 до 6 тысяч подписей в зависимости от региона. Кстати, на президентских выборах собирали всего 2500 или 2600, а здесь нужно 4-6. Лето, подъезды закрыты. Люди уехали на дачи. Очень сложное дело.

А. Нарышкин― Первый раз что ли.



Г.Явлинский: Мы столько уже всем науказывали и наобъясняли, как надо жить и кто в доме хозяин

―

Это уже несколько лет подряд так. Это умышленно так делается. Выборы в сентябре, когда все дети идут в школу. Когда никому не выборы. Для того чтобы ничего не менялось и все оставалось по-прежнему. Так вот, самое главное, что я хочу вас попросить. Пожалуйста, это очень важно. Поставьте свою подпись за тех кандидатов, которые пытаются выйти на выборы. Без вашей подписи это не получится. Что нужно сделать. Есть три возможности. Первая – прийти прямо Пятницкая, 31. Метро «Третьяковская» или «Новокузнецкая». Там «Яблоко» находится, там вас ждут. Прямо с этой минуты. До 9 вечера, там принимают подписи, почти во всех округах есть кандидаты, за которых стоит поставить подписи. Пожалуйста, приходите. Во-вторых, с 5 до 8 вечера внутри Садового кольца… Внутри кольца метрополитена, внутри московского кольца метрополитена почти на всех станциях стоят пикеты, собирают подписи. Подойдите с 5 до 8 к этому пикету, поставьте, пожалуйста, свою подпись. И, наконец, третья возможность очень хорошая. Можно все узнать на сайте. Где в вашем районе, вот у вас в 43-м округе, где стоят люди, где стоят пункты.

А. Нарышкин― Вы говорите, я сейчас зайду.

Г. Явлинский — В 43―м округе, где именно, туда можно подойти и там поставить свою подпись. Но самое лучшее – приходите на Пятницкую, там вас очень ждут. Я вас очень прошу, это очень важно.

А. Нарышкин― Я вот, например, привык, что на выборах на избирательных участках в последнее время кормят. Если я в офис к вам приду.

Г. Явлинский― Кормить там не будут.

А. Нарышкин― Нет?

Г. Явлинский― Нет.

А. Нарышкин― Разочарование.

Г. Явлинский― Там хорошие люди с хорошей улыбкой и с хорошим выражением лица скажут вам «спасибо».

А. Нарышкин― Мне на самом деле не сложно, даже сейчас после эфира куда-то подъехать, потому что время есть.

Г. Явлинский― Спасибо большое. Я это очень ценю.

А. Нарышкин― Я не обещаю, что я подъеду к вам, извините.

Г. Явлинский― Очень ценю.

А. Нарышкин― Подождите, рано.

Г. Явлинский― Хоть куда-нибудь.

А. Нарышкин― Но я не очень понимаю, ну вот подпись я поставлю. Ну, хорошо, выдвинется Митрохин, например. И чего? Много ли «яблочников» пройдет в Мосгордуму. И смогут ли они как-то влиять.

Г. Явлинский― Посмотрим. Давайте сначала дадим возможность им участвовать в конкуренции. А вот завтра в вашем замечательном 43-м округе, я не знаю, где вы там живете. Вот у вас во дворе построят вам вместо детской площадки, на месте детской площадки начнут строить высотный дом. И ваши окна будут смотреть кому-то в ванную комнату. И вы побежите к Митрохину. И будете его просить, чтобы он вам помог это прекратить безобразие. И такой человек как он поможет. И сможет даже добиться этого. Вот и всё. И вы не будете чесать репу и говорить, что ну кто же мог подумать. А будете таким мудрым человеком, который скажет: да, вот я не зря за него голосовал. Он мне помог.

А. Нарышкин― А «Яблоко» во всех округах в Москве или…

Г. Явлинский― Нет, в 19-ти.

А. Нарышкин― Треть получается.

Г. Явлинский― Нет, почти половина.

А. Нарышкин― Слушайте, это очень интересный вопрос. А как вы координируете ваши усилия, например, с теми, кто идет от Навального.

Г. Явлинский― Сейчас вопрос сбора подписей. Сейчас нужно выйти пройти этот фильтр. А дальше, если будет там конкуренция, либо они будут между собой соревноваться, и вы как избиратель оцените, кто вам больше подходит. Либо они договорятся, что кто-то один останется в этом округе.

А. Нарышкин― А это возможно?

Г. Явлинский― Кто-то другой останется в другом округе. Так, так и бывает. Иногда договариваются, иногда нет. Но это они должны сами сделать.

А. Нарышкин― Как-то знаете, последние какие-то избирательные кампании показывают, что никто ни с кем не может договариваться. Даже если мы условно против Путина или против…

Г. Явлинский― Посмотрите, вы говорите про 43-й округ. Но вот он такой особенный оказался. В силу разных причин. Но есть округа, где идут наши кандидаты и там никто другой не выдвигается. И есть кандидаты, которые идут от других движений или других политических сил. И там тоже наши никто не выдвигаются. Это же не специально делается, что кто-то с кем-то обязательно должен схватываться. Нет, но сейчас другой вопрос. Сейчас нужно, чтобы просто хотя бы шли на выборы. Потому что у Москвы почти 2,3, почти 2,5 триллиона бюджет. А он никем не проверяется, не контролируется. Просто согласовывается формально.

А. Нарышкин― Я знаю, сейчас в нынешнем составе Мосгордумы там больше 40 человек. Там есть прекрасные коммунисты. Их немного. Которые порой очень жестко отстаивают интересы москвичей. Там есть депутат Шувалова, которая любит поспорить, попререкаться, например, с председателем Мосгордумы Шапошниковым. Она вызывает доверие. Ну, неужели они не проверяют бюджет.

Г. Явлинский― Вот я хочу сказать вам. Что для того чтобы контролировать такой бюджет 2 триллиона 326 млрд. рублей – нужно большое количество оппозиционных депутатов. То есть депутатов, которые критически смотрят и на состав бюджета, и на расходование бюджета и на дефицит бюджета. На способы устранения дефицита этого бюджета. Но вы понимаете, например, в бюджете 600 млрд. тратится примерно на транспорт. А скажем, на образование – половина от этого. А на медицину еще меньше. Это же вопрос дискуссий. Вопрос дискуссий, как правильно решать этот вопрос для такого города как Москва.



Г.Явлинский: Причем здесь Запад. Если есть правила, их надо соблюдать

―

Не знаю. Это не мне вопрос.

Г. Явлинский― И правильно. Так вот, я хочу сказать, что те депутаты, которые сегодня, они никак не решают этот вопрос. Сегодня Мосгордума — это такой консультативный орган при мэрии. Они их как-то там консультируют, причем там же часть тех, кто не на постоянной основе. Правильно. В Мосгордуме.

А. Нарышкин― То есть, как это.

Г. Явлинский― Вот я хотел вам рассказать. В отличие от законодательного…

А. Нарышкин― Рубрика: страшилки от Григория Явлинского. Пожалуйста.

Г. Явлинский― Нет, это вопрос компетентности. Смотрите. В отличие от законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое работает на постоянной основе, Мосгордума не является органом, работающим на постоянной основе. Там много представителей разных предприятий, казенных…

А. Нарышкин― Больниц.

Г. Явлинский― Больниц. Которые зависят от того же самого бюджета. Который они там утверждают. Это типа советской системы. Как советы. И вообще их там 45 человек на 12 миллионов жителей. То есть это представительство очень условное.

А. Нарышкин― Вы хотите раздуть этот штат…

Г. Явлинский― Нет, я хочу создать, в перспективе я бы хотел, чтобы в Москве был представительный орган, представляющий интересы москвичей реально. А 45 человек не могут представлять интересы 12 миллионов человек. Это просто видимость, это ширма такая. Но надо постепенно ситуацию менять. Но для этого туда должны прийти новые честные свежие люди. Вот для этого мы участвуем в этих выборах. И для этого десятки людей тратят время, силы, деньги уж какие есть на то, чтобы именно это сделать. Это очень благородная работа.

А. Нарышкин― А вы всерьез считаете и говорите сейчас, что Митрохин в принципе может пройти в Мосгордуму…

Г. Явлинский― А он был там.

А. Нарышкин― Я знаю. Но сейчас в нынешних условиях условно Кремль, высокопоставленные чиновники, мэрия Москвы подпустят «Яблоко» к этому месту, где считаются деньги, где принимаются решения о точечной застройке.

Г. Явлинский― Если мы не будем бороться, — нет. Никогда. Если будем бороться – сомневаюсь, это трудно. Но надо бороться.

А. Нарышкин― Я себя ставлю вместо Собянина и думаю: а зачем мне Митрохин в ГД вместо того, чтобы принимать решения, будут постоянно обсуждения, споры. Разве это нужно, чтобы город строился

Г. Явлинский― Да, просто Собянин все-таки не хозяин Москвы.

А. Нарышкин― Он избранный.

Г. Явлинский― Ну, назначенный туда чиновник.

А. Нарышкин― Его выбрали.

Г. Явлинский― Он назначенный туда чиновник.

А. Нарышкин― Я помню, выборы были.

Г. Явлинский― Вы помните, а суть такая, что назначили туда чиновника, он там работает. Я сейчас его не обсуждаю. Вот его назначили, он там работает. Пусть он там работает.

А. Нарышкин― Подождите. Это принципиальный момент. Его избиратели туда назначили. За него проголосовали.

Г. Явлинский― Это несправедливые выборы. Это не выборы, на которые могут выйти те, кто считает нужным конкурировать с ним. Потому что там существуют муниципальные фильтры. И там существует такой фильтр, при котором выйти на эти выборы, например, Алексей Нарышкин решил посоревноваться за мэра города.

А. Нарышкин― Упаси господь. Я – пас.

Г. Явлинский― Я бы если вы надумали и рассказали мне свою программу, я бы обдумал, можно ли за вас голосовать. Но дело в том, что вы никогда не выйдете на эти выборы. Или если выйдете, то только после того, как он лично вам подарит подписи, лично он. Только он может ими распорядиться. Это вы считаете выборами? Я такие выборы не считаю выборами. Это позорище, а не выборы.

А. Нарышкин― Какие есть.

Г. Явлинский― Значит, это надо исправлять. Обязательно надо исправлять.

А. Нарышкин― Странно признавать одни выборы и не признавать другие. Выборы главы региона – это плохие выборы. Несправедливые, потому что там муниципальный фильтр. Вот эти выборы поменьше, они нормальные. Муниципальные отлично прошли.

Г. Явлинский― Секундочку. Они все эти выборы условные.

А. Нарышкин― И все равно «Яблоко» хочет в них участвовать.



Г.Явлинский: Я такие выборы не считаю выборами. Это позорище, а не выборы

―

Надо участвовать. Ну вот, например, журналистика у нас же тоже условная. Вы же в ней участвуете. Она же очень условная. И это все знают. Все прекрасно это понимают. Но вы в ней участвуете. И я это поддерживаю. Вы правильно делаете, что вы участвуете. Наверное, к концу вашей жизни у нас будет настоящая журналистика, и вы будете ведущим журналистом. Но это будет нескоро. Ну, вот так оно все. Наши все институты, которые не принадлежат непосредственно к узкой группе людей, которые представляют собой такое мафиозное государство, они все являются условными.

А. Нарышкин― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. В нашей студии сегодня основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Через несколько минут мы продолжим этот разговор. А сейчас в перерыве вы можете присылать вопросы на наш канал в Ютубе «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Мой гость сегодня — Григорий Явлинский, основатель партии «Яблока». Приветствую вас.

Г. Явлинский― Привет вам.

А. Нарышкин― Вы за Грузию переживаете, за наши отношения?

Г. Явлинский― Я просто переживаю, что Россия проводит политику, которая я бы не сказал, что она эффективная, разумная или вообще перспективная. Вот в этом смысле – да. Посмотрите, мы находимся в той или иной конфронтации, от кровавой конфронтации с Украиной, например, через какие-то бесконечные разборки и споры с Белоруссией. И с постоянным перетягиванием каната, например, с Грузией.

А. Нарышкин― Они сами виноваты. Они всё сами виноваты.

Г. Явлинский― Да ничего, это да.

А. Нарышкин― Подождите. Конкретную историю с Грузией давайте разберем. Разве логика Путина она непонятна. Когда у тебя внезапно вспыхивают, в том числе антироссийские протесты

Г. Явлинский― Слушайте.

А. Нарышкин― Ну надо же граждан защитить.

Г. Явлинский― Абсолютная белиберда. И объясняю, почему. Во-первых, беспрецедентный в истории человечества случай, когда государство реагирует на оппозицию. Там оппозиция высказывает какие-то взгляды против действующей власти, и Россия вдруг плачет, обижается, запрещает полеты и звонки. Я не знаю, что она там вытворяет. Какая-то просто припадочная…

А. Нарышкин― Боржоми приготовился.

Г. Явлинский― Боржоми не хочет пить. Выплевывает и что там делает. На действия оппозиции. Даже не власти, а оппозиции. Это вообще невиданная история. Во-вторых, она послала туда делегацию, которая точно должна была нарваться на какие-то протесты. Потому что состав этой делегации и конфигурация этой делегации и как вы говорите любимые вами коммунисты, когда они являются еще и представителями православия российского, они не очень подходят к этой… Это было ясно, что что-то такое там обязательно будет. Ну вот. Объяснить это тем, что запретить нашим гражданам туда ездить отдыхать. Кому хуже сделали-то? Нашим гражданам. Да, они там пострадают, у них там в двух ресторанах будет меньше посетителей. А может и не будет меньше. Но запретили, поломали отпуск кому? Российским гражданам. Зачем? Потому что вот такую проводим политику. Подогревает ли кто-то там эти протесты оппозиции, — ну, наверное, подогревают. Участвуют ли в этом там какие-то особые силы, – ну, наверное, участвуют. Но это их внутреннее дело. Это даже не государство проводит эту политику. Там даже спикер парламента ушел в отставку из-за этого. Уже этого всего было достаточно. Тут всего, что нужно было сделать – это чтобы там наш Лавров сказал, что — ай-ай-ай. И все. А Захарова взвизгнула: ай-ай-ай. И на этом всё можно было закончить. Нет, устроили такую размазню теперь на долгое время. Потом из нее будут выходить. Потом будут опять что-то объяснять. Ну для чего это все делается. Кого это…

А. Нарышкин― Случись что с российским гражданином сейчас в Грузии, вы же будете в этой студии, в другой студии говорить, какой Путин мерзавец, не предпринял таких-то и таких-то мер.

Г. Явлинский― Я ничего такого, я во-первых, такими словосочетаниями не пользуюсь. И, во-вторых, все те люди, которые мне близкие знакомые и не близкие знакомые, которые в Грузии, ни один из них, российские граждане никто ни на что не пожаловался. Они просто говорят, что там у них политические разборки. Совсем другие, что так и есть. Еще раз говорю, обратите внимание на главное, что я сказал. Ну, невозможно так реагировать на действия оппозиции. Понимаете или нет. Просто невозможно. Это просто вообще какая-то выдумка.

А. Нарышкин― Вам грузинская оппозиция в плане своей уличной активности нравится. Вы, может, грузинам завидуете даже.

Г. Явлинский― Я ничего никому не завидую.

А. Нарышкин― Не спрашивая ни у кого разрешения, не дожидаясь согласования…

Г. Явлинский― У меня хватает собственных тут проблем.

А. Нарышкин― Сочувствую.

Г. Явлинский― Я в чужие дела не вмешиваюсь. Пускай они там сами выясняют свои отношения. Как они находят нужным. Это принципиальная позиция с моей стороны. Мы столько уже всем науказывали и наобъясняли, как надо жить и кто в доме хозяин. Мы это уже все прошли. Мне кажется, что такая политика неправильная. Мне кажется, что Россия, не кажется, а я уверен в этом, должна выстраивать свою политику в интересах собственных и в интересах собственных граждан.

А. Нарышкин― Вы про международную политику, Григорий Алексеевич.

Г. Явлинский― Именно про международную политику.

А. Нарышкин― А я вас про оппозицию спрашиваю. То, как оппозиция себя ведет в Грузии сейчас.

Г. Явлинский― Не знаю. Не могу комментировать. Это их внутреннее дело. Пусть они ведут себя, как они находят нужным.

А. Нарышкин― Но наша оппозиция так не умеет. Выходить несколько дней подряд.

Г. Явлинский― Наша оппозиция много чего умеет.

А. Нарышкин― Например. О, это слушайте не хватит… Расскажите.



Г.Явлинский: Без надежды не может быть, Достоевский меня научил

―

Вот что происходило, скажем, совсем недавно с Голуновым.

А. Нарышкин― Ну ладно вам. Там сколько людей заступилось, совсем не из оппозиции за Голунова.

Г. Явлинский― Сколько вы хотите, чтобы выходило людей? Ну, при той позиции, которую занимают, например, такие уважаемые люди как вы. Что воля, что неволя, все едино. Все всё равно, мы все проиграем, ничего никогда не будет. Ни выборов. Прямо рыдаете без конца так в эфир, ну так вот вы имеете то, что вы имеете. А я вот, например, говорю, приходите на Пятницкую, дом 31. Приходите. Поставьте подписи. Потому что нужно участвовать в том, чтобы менять эту ситуацию. Дайте молодым людям возможность участвовать в выборах. Или приходите в метро, с 5 до 8 внутри Садового кольца и расписывайтесь. Или приходите на сайт «Яблока». Вы там найдете, куда прийти поставить подписи. Мы очень нуждаемся. Чтобы удовлетворить вот Лешу, потому что да, а то меня спросите: какого Лешу. Лешу вот этого милого, который сидит со мной в студии.

А. Нарышкин― Спасибо.

Г. Явлинский― Нарышкина – С таким замечательным именем и фамилией.

А. Нарышкин― Григорий Алексеевич, Нарышкин-то разочаровавшийся, а вы…

Г. Явлинский― Вот надо переубедить молодого…

А. Нарышкин― …впечатление, что вы кормите избирателей своих сторонников надеждами. Каждую кампанию.

Г. Явлинский― Абсолютно точно. Потому что без надежды не может быть, Достоевский меня научил. Что без надежды на лучшее никогда нельзя сделать ничего хорошего. Это написал Федор Михайлович, которого уж никак нельзя упрекнуть в том, что он безоблачный оптимист.

А. Нарышкин― Хорошо.

Г. Явлинский― Вы любите Достоевского?

А. Нарышкин― Первый раз слышу такую фамилию.

Г. Явлинский― Я вот чувствую.

А. Нарышкин― В заксобрании Санкт-Петербурга сколько депутатов. Три, по-моему, от «Яблока». Или больше.

Г. Явлинский― Сейчас два даже.

А. Нарышкин― Много они там сделали?

Г. Явлинский― Мало. То есть они делают много. Но сделать могут мало. Потому что они в подавляющем меньшинстве. Все из-за того, что вы и ваши товарищи некоторые, не все вот так все время сеют бессмысленность и пессимизм. Вокруг. Потом спрашивают: а где наша оппозиция. А какая вы хотите оппозиция…

А. Нарышкин― Подождите. Не надо перекладывать на журналистов ответственность за то, что за «Яблоко» никто не голосует.

Г. Явлинский― Нет, я не журналистам. Во-первых, дело не в «Яблоке». Вы спросили про оппозицию. Во-вторых, я же не к журналистам апеллирую. А лично к вам. Вы же не все журналисты. Правда. Не все журналисты так делают. Но лично к вам, я вам объясняю, не надо навязывать людям: ничего не выйдет, все пропало.

А. Нарышкин― А я вам объясняю, невозможно на голом позитиве все время ехать.

Г. Явлинский― Нет, возможно. Нет, именно возможно. Потому что люди должны верить, что 25 лет недостаточно для того, чтобы построить настоящую страну. Такую, в которой хочется жить. Надо за это бороться. Не будем за это бороться – все будет очень плохо. И так все останется и будет еще хуже. Потому что мафия она бессмертна. Она захватывает все и контролирует все. Если вы хотите заниматься политикой…

А. Нарышкин― А зачем с ней бороться тогда? Если она бессмертна.

Г. Явлинский― Чтобы это было не так. Чтобы ее победить. Ее во многих случаях победили. По крайней мере, потеснили.

А. Нарышкин― Она же бессмертна.

Г. Явлинский― Сейчас я объясню. Да, она бессмертна, в смысле как элемент существования в каком-то устройстве в жизни. Она, наверное, везде есть. Так или иначе.

А. Нарышкин― Но если вместе надавить на нее, можно заставить ее переехать на дачу, она там будет отсиживаться.



Г.Явлинский: Россия должна выстраивать свою политику в интересах собственных

―

Секундочку. Но чтобы у мафии в руках было целое государство, вот чтобы все государство подчинялось этой мафии – это редкий случай. А в России примерно так и происходит. Это разное качество. Принципиально качество разное. Поэтому я говорю, люди, мы с вами вместе должны бороться против этого. Потому что будущее зависит от нас. В этом смысле. Поэтому приходите, сделайте простую вещь. За которую не наказывают. За которую вас не обидят, за которую вас не привлекут. Пойдите и поставьте подпись. За молодого человека 20-30-35 лет. Вы же хотите, вот вы мне сколько раз говорили, вот сколько я вас вижу, вы мне все время говорите: где новые лица. Ну, вот где новые лица.

А. Нарышкин― А они есть?

Г. Явлинский― Так вот, пожалуйста…

А. Нарышкин― У меня в округе Митрохин.

Г. Явлинский― У вас в округе Митрохин. Митрохин приведет новые лица. Все будет хорошо. В других округах там совсем новые лица. Ну, откройте людям дорогу в политику. Ну, откройте им дорогу. Вот же о чем речь идет. Иначе будете сидеть со стариками.

А. Нарышкин― Несколько минут осталось. Про веру и надежду в светлое будущее. А в 24-м году Григорий Явлинский будет баллотироваться?

Г. Явлинский― Ну, пока я не предполагаю. А там посмотрим.

А. Нарышкин― А представляете, если бы вы сказали, что да, конечно, я буду баллотироваться. Чтобы эта мафия бессмертная наконец-то отошла от власти. Придали дополнительный импульс.

Г. Явлинский― Секундочку, то, что я буду с этой мафией бороться, — точно. Но в какой форме и как – это мы посмотрим.

А. Нарышкин― Как вам видится судьба Путина в ближайшие годы? Разговоры про транзит власти. Когда кто-то об этом разговаривает, вы подключаетесь с какой позиции?

Г. Явлинский― С той позиции, что если общество не будет участвовать в этом транзите, то всё, что будет после Путина – будет хуже, чем Путин.

А. Нарышкин― А что значит общество будет участвовать в транзите? Революция?

Г. Явлинский― Нет. Это значит, что должны быть организованы политические силы, которые объединяют миллионы людей. Миллионы людей. Это серьезное дело. Без участия общества в политике, вы совершенно правы, хотя вы этого не сказали, но я вижу, что вы так думаете. Разборка вся будет происходить между различными группировками силовых структур. Как мы сейчас это наблюдаем. Мало того, самые влиятельные силы будут — это те силовые структуры, которые соединились с ОПГ разными. Вот объединение силовых структур с ОПГ, с преступными группировками – это и есть самые главные силы, которые будут участвовать в переделе власти. Общество должно участвовать в этом. Поэтому у нас есть программа, называется «Громче голос». О том, что люди должны объединяться политически, по крайней мере, на ближайшие 4-5 лет. Для того чтобы общество российское в целом обязательно участвовало в этом транзите.

А. Нарышкин― Так вы сказали, что силовики там сами как-то…

Г. Явлинский― Если общество не будет, если всё это будет выражаться вот такими эфирами на «Эхо Москвы» и не более, чем это, то они там разберутся сами. И власть поделят, и деньги поделят, и жизнь поделят. А общество будет в стороне. Поэтому участвуйте. Объединяйтесь. Приходите в «Яблоко».

А. Нарышкин― Не знаю, насколько вам удалось убедить наших слушателей идти на выборы и ставить подписи. Спасибо в любом случае.

Г. Явлинский― Спасибо вам. Спасибо за помощью в эфире. Спасибо.

А. Нарышкин― Основатель «Яблока» Григорий Явлинский был сегодня в эфире «Эхо Москвы», телеканала RTVi. До следующих встреч.

Г. Явлинский― Спасибо большое.