О. Бычкова― Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». С особым мнением журналист Михаил Фишман. Привет тебе.

М. Фишман― Привет.

О. Бычкова― Давай начнем сразу с сегодняшнего продолжения новостей. Давида Якобашвили думаешь, специально выдавливают из страны?

М. Фишман― Нет, мне не кажется так. Мне кажется это естественный ход вещей. Когда теперь возникает какой-то коммерческий конфликт, мы не знаем точно, что там происходит в этом деле. Но ясно, что есть какой-то спор между партнерами.

О. Бычкова― Между кем-то и кем-то…

М. Фишман― Между кем-то и кем-то есть спор. Между Давидом Якобашвили и его давним партнером. Спор вокруг какого-то финансового интереса. Причем очевидно не очень даже крупного. И следующим шагом что? – появляется ФСБ. Один из партнеров идет в ФСБ, ФСБ говорит: аха. Начинаются обыски. И мы уже настолько привыкли к этой схеме, мы – включаю и Давида Якобашвили тоже. Что понятно, что дальше совершенно непредсказуемое развитие событий. И это не выдавливание из страны, это просто естественный ход событий. Когда ФСБ проводит у тебя обыски, а дальше что будет? Недавно мы наблюдали за тем, как развивалось дело Майкла Калви. Хорошо, его самого выпустили под домашний арест. Вокруг чисто коммерческого спора, который не имеет к уголовному праву никакого отношения, с самого начала мы это понимали и сейчас продолжаем понимать. Пятеро его компаньонов и его сотрудников фонда менеджеров до сих пор сидят. И что делать Давиду Якобашвили в этой ситуации. Как и любому другому крупному бизнесмену, который окажется в такой ситуации. И если он говорит, что он пока не вернется в Россию, то это просто очевидно…

М.Фишман: Это не выдавливание из страны, это естественный ход событий. Когда ФСБ проводит обыски, дальше что?

О. Бычкова― Нет, он так прям не говорит. И может он и вернется. Но тут даже дело не в том, что он говорит или не говорит. А дело в том, что действительно мы уже видели массу таких историй, когда человеку лучше не возвращаться, вне зависимости от того, что он сказал.

М. Фишман― Ключевым игроком в решении корпоративных споров теперь является ФСБ. Почему? Но это факт, который понимают все стороны. А если это так, значит надо держаться от них подальше. При возможности. Потому что какие у тебя варианты ответа ФСБ. Никаких. Это важно, потому что, например, это еще естественная реакция полного недоверия к правоохранительной и судебной системе. Допустим, ФСБ заводит дело. Но дальше мы понимаем, что суд пропустит это дело, как масло пропустит нож. Мы понимаем, как это все работает.

О. Бычкова― Собственно, сейчас на примере дела Голунова, которое мы в подробностях рассматривали и были вынуждены просто его рассматривать, было видно, что судебная система практически отсутствует.

М. Фишман― Да. Все понимают, на том же экономическом форуме не так давно, где все обсуждали, как же нам улучшить инвестклимат, Майкл Калви так и не появится. А потом – бабах — и вообще Голунову наркотики подбросили. И все это затмило триумф Владимира Путина запланированный. Что еще затмило все эти дела — такое робкое предложение генпрокурора Юрия Чайки отобрать у судов право на арест. Многие пропустили, но это было. Пропустили – потому что было не до того. А он предложил: слушайте, хватит уже через суды…

О. Бычкова― Миндальничать.

М. Фишман― Да. Нет, это не совсем верное слово – «миндальничать». Хватит уже через суды это делать, давайте через прокуратуру.

О. Бычкова― Тут смысл же: не мешайте нам работать с вашими дурацкими…

М. Фишман― Минуточку. Это важный момент. Это нельзя сделать, потому что это неконституционно, потому что у нас конституционный судебный арест записан. Но злая ирония заключается в том, вот я не давно разговаривал с очень профессиональными адвокатами. Злая ирония заключается в том, что может быть будет лучше. Потому что суды дают право на арест в 100% случаях. Они просто придатки следственной системы и все.

О. Бычкова― Так будет все то же самое.

М. Фишман― По крайней мере, это профессиональное мнение заключается в том, что это прокуратура, которая обязана надзирать за следствием и обязана вдаваться в детали уголовных дел, возбуждаемых следствием и под этим предлогом требующих права на посадку людей в СИЗО. Прокуратура институционально больше вовлечена в этот процесс, чем суды. И сегодня, несмотря на то, что мы так за это болели, я прекрасно помню, как реформа в начале нулевых у нас проходила. Дмитрий Николаевич Козак ее проводил. Как мы помним. И мы торжественно вручили «Хабеас корпус акт» называется, судам право арестовывать людей. И это не работает настолько, что лучше было бы… Я просто пересказываю мнение. Дело не в том, что надо давать прокуратуре, все равно никто не отдаст и не надо. Дело не в этом. Это отражает, во что превратился суд. Что такое сегодня суд. Его просто нет. И когда ФСБ проводит обыски, то ли возбуждено уголовное дело, то ли нет. Даже нельзя толком понять про всю эту историю. Но дальше барьеров нет. Их просто нет до тех пор, пока это ни упрется в Путина, а что скажет Путин – кто знает. Это ответ на вопрос…

О. Бычкова― Путин не может высказываться по всем делам абсолютно. Он точно не Господь Бог.

М. Фишман― Когда речь идет о фигурах вроде Давида Якобашвили, все равно до него дойдет. Но кто же знает, что он скажет. И поэтому дело не в том, что кто-то кого-то выдавливает из страны. У ФСБ нет задачи выдавить.

О. Бычкова― То есть цена вопроса всегда оказывается чрезмерно завышенной.

М. Фишман― Просто вам никто не дает никаких гарантий. Ваши риски, если вы крупный бизнесмен – очень высоки. Если ФСБ появилось в радиусе огнестрельного выстрела, они возрастают многократно. И вы это конечно понимаете. И это та чудовищная ситуация, которую мы наблюдаем. И сколько бы Владимир Путин ни говорил о том, что мы все время над этим работаем, вот последний раз в ходе «прямой линии» он сослался на свое же, по-моему, послание к федеральному собранию. Где, если мы вспомним, когда заходит про предпринимателей, то он сказал, что не допрашивают следователи месяцами, люди сидят в СИЗО, куда это годится. Может нам количество следователей увеличить. Примерно такая была логика. Это не все, что он сказал. Но подход был примерно такой. И я не думаю, что это внушает сильно оптимизм в предпринимательские ряды.

О. Бычкова― Так это уже который год не внушает оптимизма.

М. Фишман― А кто же спорит.

М.Фишман: Ключевым игроком в решении корпоративных споров теперь является ФСБ. Это факт, который понимают все

О. Бычкова― И ничего не меняется. Хотя сейчас уполномоченный по правам человека предложила ограничить четко сказать, в СИЗО человека можно держать не сколько вы хотите, а строго определенный срок.

М. Фишман― Послушайте. Ну что омбудсмен Титов, у нас Верховный суд…

О. Бычкова― Это Москалькова.

М. Фишман― Прошу прощения. У нас пленум Верховного суда, по-моему, было два постановления о том, что нельзя, собственно, это инициатива еще президента Медведева 2010 кажется года, что нельзя по предпринимательским статьям держать в СИЗО. И что? И кто смотрит на эти постановления Верховного суда. Москалькова – хорошо, ее мнение учтет очередной суд, естественно.

О. Бычкова― Ну, может быть, законодатели учтут ее мнение. Ничего не меняется?

М. Фишман― Здесь мне кажется, не меняется ничего совсем, становится только хуже, и мы это наблюдаем перед нашими глазами. Все эти события разворачиваются. Я не помню, конечно, ФСБ очень давно наверху, скажем так. Но сегодня это самая мощная лоббистская структура, если угодно, в стране. Которая решает собственные коммерческие интересы. И с какой стати вообще ФСБ занимается коммерческими спорами. Этого даже в Советском Союзе не было.

О. Бычкова― Ну да. Там была совсем другая идеология. И внутренние представления…

М. Фишман― А теперь обычное дело. Ну конечно, а куда еще идти. Лучше к ним. А дальше там схема очень простая. Есть партнер чем-то недовольный, допустим. Он приходит к ФСБ. Ага, там есть актив, там можно поработать. Вот и всё.

О. Бычкова― Чем больше актив, тем лучше можно поработать.

М. Фишман― Да. Поэтому всегда находит отклик эта инициатива.

О. Бычкова― Да, вот в этих холодных сердцах. Или там чистых головах.

М. Фишман― Руках.

О. Бычкова― А Грузия чего вдруг так воспалилась в этих головах и сердцах? Внезапно. Что за ответ такой удивительный. Миллиарды рублей.

М. Фишман― Речь о запретах полетов. Во-первых, мне кажется, что это все-таки дальше, потому что уже зашли разговоры о том, что это подготовка к новой маленькой победоносной войне. И вот казус белли, наконец, нашелся. Есть куда двинуть свои вооруженные силы. Я уверен, что этого не произойдет.

О. Бычкова― Во-первых, непонятно, за что воевать. Ладно там территорию отжали какую-то. А сейчас чего отжимать.

М. Фишман― Да, например. А во-вторых, если мы вернемся в ситуацию прошлой пятницы, когда все это произошло, то сразу быстро поймем, что именно случилось. Потому что ясно, что это реакция на слова в первую очередь президента Грузии Саломе Зурабишвили. О том, что Россия оккупант. Она действительно это сказала.

О. Бычкова― Первый раз что ли.

М. Фишман― Не знаю. Хороший вопрос. Первый раз она сказала буквально эту фразу или не первый. То, что это лозунг, который основной в грузинской политике уже много лет, это мы понимаем прекрасно. Но надо понимать, что «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и Саломе Зурабишвили, можно сказать более пророссийская сила, чем оппозиция. И, так или иначе, президент страны говорит, днем в пятницу происходит, произносит эти слова. Запрет уже, я заканчивал эфир в 9 с чем-то, он уже случился. То есть прошло несколько часов. Причем указ президента. Причем комментарий Дмитрия Медведева, премьер-министра. И комментарий МИДа гораздо более мягкие. То есть Медведев говорит, что все-таки стоит президенту думать, выбирать выражения, когда речь идет… То есть гораздо в более мягком режиме. А здесь просто указ президента. Все понятно. Это просто лично, вы не можете за несколько часов, пока это дойдет, пройдет по инстанциям, пока будут подготовлены бумаги и документы. Это будет продумано каким-то образом. Вы не можете это уложить в такое короткое время. Вы можете только, если это просто спонтанная реакция первого лица. Чем это и было. Кто-то принес одну конкретную бумажку, не просчитывая экономические последствия, политические. Не думая о том, что будет следующим шагом. Я почти в этом убежден. Владимир Путин говорит: ах так, тогда запрещаем полеты.

О. Бычкова― А это похоже на Путина?

М. Фишман― По-моему, очень. Это абсолютно его стиль.

О. Бычкова― Или у нас какой-то новый Путин…

М. Фишман― Нет, мне кажется это как раз тот Владимир Путин, к которому мы привыкли, которого мы хорошо знаем, который очень любит быстрые такие агрессивные экспромты. Важно при этом понимать, что в некоторой перспективе это с политической точки зрения не очень разумный ход.

М.Фишман: Уже зашли разговоры, что это подготовка к новой маленькой победоносной войне. Уверен, этого не произойдет

О. Бычкова― Мягко говоря.

М. Фишман― Потому что ну хорошо, наказали российских туристов. Допустим. Наказали…

О. Бычкова― Российские компании.

М. Фишман― Хорошо.

О. Бычкова― Отлично.

М. Фишман― Можем пережить. Наказали грузинскую экономику. Довольно серьезно.

О. Бычкова― Зашибись.

М. Фишман― Потому что это все-таки серьезный источник доходов для небольшой грузинской экономики, потому что туристов много из России. Это правда. Мы все туда любим ездить. Там прекрасно и так далее. Но только по кому ударит политически тот экономический спад, который неизбежно какой-то, но последует за этим решением. Он ударит по той силе, с которой единственно вела диалог кремлевская власть. А именно – по «Грузинской мечте». По правящей партии. К которой и так растут претензии в связи с падением уровня жизни и так далее. Экономика вообще на ней. В этом смысле Владимир Путин выстрелил себе в ногу. Какой план у него относительно Грузии. Чего именно мы хотим добиваться. И вместе…

О. Бычкова― Неужели он заинтересован в том, чтобы например, «Грузинская мечта» навела порядок, построила прекрасную процветающую Грузию с экономикой.

М. Фишман― «Грузинская мечта» настроена, во-первых, более пророссийски, что выражалось в конкретных совершенно делах и неслучайно все-таки этот депутат, прости Господи, Гаврилов оказался в кресле спикера грузинского парламента. А именно потому, что действительно эти контакты, эта мягкая сила, так или иначе, действовала с подачи и принималась «Грузинской мечтой» и иванишвиливским правительством. То есть они с Кремлем разговаривали. Оппозиция этого не будет делать. И единственное, что произойдет – скорее всего, их шансы проиграть следующие парламентские выборы, которые теперь уже состоятся по пропорциональной системе. То есть одно требование за другим. Оппозиция удовлетворяется. Они гораздо выше, чем они были до путинского указа. И Владимиру Путину придется иметь дело с теми, кто, совершенно не стесняясь, называет его оккупантом. Вообще по этому поводу не переживает никак. Сама структура власти при Иванишвили конечно гораздо ближе Владимиру Путину как политику. Чем та парламентская демократия, за которую ратует оппозиция. Центр власти смещен куда-то вбок от публичных институтов властных. Иванишвили сидит где-то у себя на холме в своей резиденции, там дергает за ниточки. В этом смысле гораздо все проще и легче. Это то, что Владимир Путин умеет и любит. Но сейчас он сам таким образом стреляет себе в ногу. Что тоже, видимо, происходит не первый раз. Когда мы говорим о внешней политике российской. Поэтому вся эта история, пятничный кульбит до боли знаком, он не рационален. Он спонтанен. Это просто вспылил царь.

О. Бычкова― Психанул.

М. Фишман― Вспылил. Ну, хорошо. Просто за каждое такое действие приходится платить. И в этом смысле не только нам, которым придется добираться в Тбилиси через Минск. Но и ему самому будет тяжелее проводить свою политику в Грузии. Вот и все.

О. Бычкова― Да, смешно сказал Песков, что рейсы и авиасообщение будет возобновлено, когда вся политика войдет в не русофобское русло.

М. Фишман― Да. Но она так из него точно не выйдет. Это просто надо отчетливо понимать.

О. Бычкова― Мягко говоря, если выражаться в терминологии кремлевской.

М. Фишман― Здесь опять играет, как всегда мне кажется и это отличительная черта Владимира Путина как лидера. Его такое иррациональное влечение к кризисам. Кризис гораздо более удобная для него, как он считает среда для решения вопросов и проблем, чем политика сама по себе. Чем взаимодействие. Кризис, ну хорошо, даже можно пробовать дальше восстанавливать эту логику. Ну, проиграют они выборы. Те, с кем как бы проще иметь дело. Выиграют те, с кем тяжело иметь дело. С которыми тут же возникнет конфликт. Ну и отлично. Конфликт – прекрасно. Конфликт – это то, что мы любим. То есть это другая логика. В которой возможно Кремль приближается к искомому результату. Потому что, пожалуйста, будет там оппозиция – хорошо. Начнет нам чего-то – ну прижмем ее, покажем, где раки зимуют. Возникнет еще один кризис и так далее. Это бесконечный совершенно процесс. Пока он не упирается в соображения о том, кто первым попадет в рай.

М.Фишман: Путин сам стреляет себе в ногу. Этот кульбит до боли знаком, он не рационален. Это просто вспылил царь

О. Бычкова― Ну да. Смешно написал кто-то в фейсбуке, что служил Гаврилов депутатом. Гаврилов в Грузию слетал. Ну, а еще кто-то написал, я вдруг задумалась…

М. Фишман― Здесь действительно к Гаврилову как раз вопросов немного.

О. Бычкова― Что с него можно взять, собственно.

М. Фишман― Конечно, это «фо па», который совершили грузинские парламентарии от власти в первую очередь.

О. Бычкова― Ну так и ушел спикер в отставку. И что. Но смотри, вдруг я прочитала в фейсбуке у кого-то и подумала, что я никогда не рассуждала в таком ключе. Написала одна девушка, что ей стыдно, что она не понимает, как можно после всего этого ездить в Грузию. Потому что стыдно. Потому что как мы будем смотреть в глаза этим людям, которые пытались к нам хорошо так относиться. Надо ездить в Грузию после этого всего?

М. Фишман― Я, честно говоря, не вижу с этим больших проблем. Это чувство неразделяемой внешней политики, это касается и Украины, и Грузии, конечно. В большой степени. Оно многим для нас присуще.

О. Бычкова― На Украину мы не ездим так много и часто. И с таким упоением как многие из нас ездят в Грузию. Правда. Я люблю тоже ездить, конечно, в Киев и люблю этот город…

М. Фишман― Дело не просто в поездках. Дело в том, насколько ты должен на себя распространять эту ответственность за решения, принимаемые лидером твоей страны и соответственно, что ты должен предпринимать.

О. Бычкова― Но ты ощущаешь ответственность?

М. Фишман― Нет, я должен сказать, что в данном случае точно нет.

О. Бычкова — Я― нет.

С. Фишман― И, наверное, понятно, почему. Потому что уже очень давно мы живем в жесткой авторитарной стране. В монархии. Где мое мнение при принятии решения не учитывается никак. Игнорируется. Это в лучшем случае. И поэтому я не готов брать на себя делить эту ответственность. Это не так.

О. Бычкова― Я подумала, что может наоборот нужно туда ездить. Потому что как-то надо же все равно выражать дружбу, любовь, симпатию к тем, кому мы до сих пор хорошо относились. Опять же деньги оставлять. Тоже не вредно.

М. Фишман― Мне кажется, ничто этому не мешает.

О. Бычкова― Ну да. Мы сейчас сделаем очень маленькую паузу в программе «Особое мнение». С нами журналист Михаил Фишман. Буквально короткий перерыв и в эту студию вернемся. У нас есть еще несколько тем для обсуждения.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Вот Дмитрий Гудков написал в фейсбуке пост надежды, что сейчас самый важный момент для всей команды его, которая несколько месяцев борется за то, чтобы у москвичей был 8 сентября выбор. Две недели осталось для сбора подписей.

М. Фишман― Даже меньше уже. 10 дней.

О. Бычкова― И Дмитрий Гудков пишет, что те 7 кандидатов, для которых его команда собирает подписи, не хватает страшно им подписей и сборщиков подписей. Такая получается активная кампания, вся бурная история с Нютой Федермессер, например, еще что-то. С одной стороны. Вроде бы все об этом говорят, все на это смотрят. А с другой стороны реально не хватает людей. То есть не хватает участия избирателей в выборах в Мосгордуму. Получается так. Это обидно очень.

М. Фишман― Мне кажется, нам надо понимать, я вам признаюсь честно, до меня самого это дошло не так давно. Потому что это не та вещь, о которой ты думаешь постоянно. Но вообще игнорируем Мосгордуму в нашей жизни, потому что исторически ее как бы нет. Ты знаешь, как твоего депутата зовут в Мосгордуме, который твой округ представляет? Такой вопрос на засыпку. Я тоже нет, так что не беспокойся об этом.

О. Бычкова― Но на этих выборах я поставила свою подпись за двух кандидатов. Я прямо специально пришла и это сделала.

М. Фишман― Да, ситуация изменилась. Пять лет назад, наверное, так не делала.

О. Бычкова― Я первый раз.

М. Фишман― В этом смысле проблема не в том, что мы все такие апатичные в Москве. А проблема в абсолютно запретительном барьере для принятия участия в этих выборах. Три процента от избирателей округа, которые должны поставить. Явка на выборах в Мосгордуму обычно 20-25%.

О. Бычкова― Тоже не поражающая воображение.

М.Фишман: Кризис — гораздо более удобная для Путина среда для решения вопросов и проблем, чем политика сама по себе

М. Фишман― Нет. На региональных выборах всегда так. То есть это сколько получается. Это получается, что каждый 4-5-й из тех, кто придет на выборы, должен сейчас подписаться за кандидата, чтобы он просто дошел до бюллетеня. Это невероятный совершенно процент. Такого не должно быть. Необходимость собирать 3% подписей является таким же запретительным барьером по смыслу для выборов, как и тот же самый муниципальный фильтр на выборах губернатора. Муниципальный фильтр зачем нужен? – для того чтобы просто власть по своему решению могла одних кандидатов выкидывать, других допускать.

О. Бычкова― Ну да.

М. Фишман― С подписями абсолютно та же ситуация, только в более извращенной форме. Потому что здесь нарушения закона неизбежны. Потому что с муниципальным фильтром, как это было с Навальным в 2013 году, если ты помнишь. Там просто приказали «Единой России» и депутатам муниципальным от «Единой России» поставить за него подписи. И так он прошел муниципальный фильтр. Тут нет нарушения закона. Это все равно издевательство над здравым смыслом, но, по крайней мере, это законно. У нас на замену Нюте Федермессер вышел футболист по фамилии Булыкин. Как он соберет эти подписи. Здесь нельзя приказать муниципальным депутатам подписаться. Он должен их собрать. Я утверждаю, что законно это сделать нельзя. То есть да, допустим, даже ему подобрали списки специально, то есть административный ресурс задействован по полной программе. Естественно, находится в невероятно более выигрышном положении, чем кандидат от оппозиции, который идет по этому округу. Все равно это невозможно сделать. В рамках тех правил, которые существуют на выборах в Мосгордуму. В рамках четкого использования своего избирательного фонда, из которого ты должен платить волонтерам за сбор подписей. И так далее. Это просто невозможно сделать. То есть мы все обсуждаем, как оппозиция собирает подписи. В поте лица на выборах в Мосгордуму и никак не получается. А где хоть один системный кандидат, ну хорошо, 2-3, их сколько там — 45 человек как минимум. Потому что известна. Это 45 подконтрольных депутата.

О. Бычкова― 45 мест в Мосгордуме.

М. Фишман — 45―ми в кандидаты Мосгордумы сегодня обеспечивается полный зеленый свет, чтобы они собрали эти подписи. Что-то я не вижу, чтобы не только кандидат Булыкин, да и любой другой говорил, что у меня со сбором подписей, призывал подписываться за него и так далее. Никто это не делает. Потому что у них вообще нет этих проблем.

О. Бычкова― Но там есть партийные кандидаты, которые идут без сбора подписей.

М. Фишман― Нет, от «Единой России» никто не идет.

О. Бычкова― От других идут.

М. Фишман― Таких депутатов будет 3-4. Все остальные будут та «Единая Россия», которая идет как независимые кандидаты…

О. Бычкова― 3 или 4, но не много.

М. Фишман― Их будет 3 или 4. То есть буквально. Будет 2-3 коммуниста и будет один от «Справедливой России». Как мы понимаем, судя по всему. И может быть кого-то от «Яблоко», я просто не знаю. Не могу сказать. Все остальные кандидаты от мэрии должны собирать подписи. Но они совершенно не беспокоятся по этому поводу.

О. Бычкова― По крайней мере, мы не слышим их громких воплей. В отличие от воплей Дмитрия Гудкова.

М. Фишман― То есть мы можем сколько угодно обсуждать апатию москвичей, но проблема не в апатии, которая гораздо ниже в этом году, в этот раз, чем 5 лет назад. И мы об этом думаем. Ты об этом думаешь, поставила подписи. Я поставил. И, насколько я понимаю, этот барьер не преодолевал никто. Максим Кац в 14-м году единственный из независимых кандидатов, который преодолел этот барьер за всю историю этих правил. Больше никто и никогда этот барьер не преодолевал. Он запретительный. Уже сейчас есть несколько кандидатов, которые набрали, кажется, около половины или чуть больше.

О. Бычкова― Ну так мы зря с тобой ставили подписи как дураки. Мы зря участвовали в этой афере, получается.

М. Фишман― Какой афере? Откуда слово «афера»? И почему зря. Нет, не зря. Это вообще вопрос такой. Вечно один и тот же вопрос. Это кому надо: этим кандидатам от оппозиции или нам. Это чья Мосгордума, их что ли. Кому надо, чтобы были какие-то сдержки и противовесы в московской власти. У меня на самом деле не так много претензий к Сергею Собянину, мэру. Как много у кого. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, чтобы существовал хоть какой-то плюрализм во власти. Чтобы Мосгордума не была придатком к мэрии. И всё. Мы говорим об этом. А сейчас мы говорим о том, что для этого, чтобы хоть какая-то оппозиция к партии власти была в Мосгордуме. От этого я как москвич, конечно, выигрываю. Это в моих интересах. А не в интересах этого кандидата. Это мне нужно, чтобы так было. Это я от этого выигрываю. Потому что он сможет поднимать вопросы, что-то обсуждать, будет что-то звучать. Даже если он один.

О. Бычкова― Это правда.

М. Фишман― Сегодня Мосгордума устроена так же как ГД. Это единогласные голосования. Это абсолютно непроницаемая стена. Даже одного человека будет достаточно, чтобы эту ситуацию поменять.

М.Фишман: Вопрос в том, чтобы существовал хоть какой-то плюрализм во власти. Чтобы Мосгордума не была придатком к мэрии

О. Бычкова― Это очень видно, например, в Санкт-Петербурге. В заксобрании, где есть несколько человек…

М. Фишман― Где парламент что-то решает.

О. Бычкова― Буквально несколько человек там как Вишневский…

М. Фишман― У нас у москвичей в руках на самом деле…

О. Бычкова― Этого достаточно для того, чтобы выражать какое-то недовольство. Даже буквально людей, которых по пальцам можно пересчитать.

М. Фишман― У нас есть институт, который по Конституции принадлежит нам. Жителям города Москвы. И наша задача, не кандидатов от оппозиции, а наша – сделать так, чтобы он работал в наших интересах. Мы, конечно, должны добиваться отмены и пересмотра этих правил по сбору подписей. Это абсолютно ни в какие ворота не лезет, никуда не годится. Памфилова пыталась, это было в предложениях Памфиловой, когда она предлагала муниципальный фильтр снизить. И снизить и количество подписей, которые надо собрать. Ей сказали «нет», там даже «Единая Россия» вроде как уже начала что-то обсуждать снижение муниципального фильтра. И все равно ничего не сделали. Потому что, опять-таки, мы знаем – почему. Потому что президент сказал «да не надо». И так сойдет.

О. Бычкова― Хорошо же работает действительно.

М. Фишман― Действительно работает. Это правда. Сегодня это работает. Сколько это еще будет работать – зависит от нас. Потому что власть решает свои вопросы, они решительно противоречат нашим интересам. Нашим как обществу. И кроме нас самих нам никто не поможет. Власть нам не поможет эти вопросы решить. Нашего собственного представительства там во власти.

О. Бычкова― Да. Скажи, красиво получилось в Стамбуле.

М. Фишман― Поэтому мне кажется, мы должны призывать. И вот здесь в эфире. Друзья, идите и подписывайтесь за кандидатов.

О. Бычкова― За кого хотите.

М. Фишман― Потому что вы даже не голосуете за этих кандидатов таким образом, вы просто создаете выбор.

О. Бычкова― Потому что подписаться можно за нескольких.

М. Фишман― За кого угодно. Не бойтесь сообщать свои паспортные данные. Никакой проблемы в этом нет.

О. Бычкова― А голосовать нужно за одного. Но подписаться можно хоть за всех.

М. Фишман― Главное, чтобы была конкуренция, чтобы у вас был выбор. Чтобы выбор не совершали за вас в итоге. И сейчас очень важно, именно сейчас происходит критический момент этих выборов. Они 8 сентября. 8 сентября уже в бюллетене вы увидите результат. И вам только предложат его подтвердить. А сейчас в ваших руках то, каким этот будет бюллетень и какой у вас будет выбор.

О. Бычкова― Ну так, я просто восхищаюсь историей про выборы мэра Стамбула. Потому что первоначально, когда они голосовали в конце марта. Там был какой-то просто полтора десятка тысяч человек разрыв между ними. А теперь он увеличился почти до 10%. И выиграл все равно тот же самый оппозиционный чувак. По-моему, это потрясающая история.

М. Фишман― Да, но она, конечно, очень хорошая иллюстрация, как работает система, где есть реальная политическая жизнь не только наверху, но и внизу. И общественная жизнь. И если ты проиграл один раз и повторяешь, ты проиграешь и второй, если ты не поменяешь правила игры. А Эрдоган их не поменял. И поэтому, естественно, проиграл. В этом смысле его положение довольно тяжелое. Потому что очень большие проблемы с экономикой в Турции. Огромные. Уже сколько, много месяцев. Год примерно. Чудовищная инфляция. Падение лиры. Валюты национальной. И это еще резко все очень происходило. И в этом смысле прямые аналогии проводить, конечно, неправильно, но вот 16 лет у власти и вот, пожалуйста.

О. Бычкова― Да. Задумаемся над этим. Спасибо большое. Это программа «Особое мнение». Спасибо Михаилу Фишману.