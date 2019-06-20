А. Веснин―11 часов 7 минут в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях журналист и политический обозреватель Антон Мухин. Антон, привет.

А. Мухин― Доброе утро

А. Веснин―У нас идёт трансляция на YouTube, только что началась. Эхо Москвы в Петербурге — наш канал. Заходите, пишите, комментируйте. Также есть и SMSпортал +7 931 291 5800 — туда можно присылать эсэмэски. Антон, сегодня тема будет главная — это прямая линия с Владимиром Путиным. Все федеральные каналы будут её показывать, все остальные средства массовой информации тоже, конечно, тем или иным образом будут подключаться к этому всему. Как тебе кажется, эта прямая линия она будет, или, во всяком случае, должна отличаться чем-то от предыдущих? Это 17, напомним уже линия. Или все пойдет по старому сценарию?

А. Мухин― Провожая меня эфир, коллеги уже сказали, что я буду на разогреве у Путина. Я думаю, что она может, до некоторой степени, отличаться. Хотя понятно, что все они делаются по одному сценарию. Это даже не сценарий, собственно, прямой линии, как прямой линии, это — сценарий парадигмы власти, когда народ напрямую общается со своим лидером. Лидер слышит народ и наказывает чиновников которые этот народ обижают. То есть, концепция доброго царя, что тут обсуждать?

А. Веснин― Ну, то есть народ бьет челом, Путин отвечает, но я тебя про что спрашиваю: много говорят, что в последнее время что-то в стране меняется. Доходы значит падают уже 6 лет подряд, пенсионной реформой народ, тем или иным образом, недоволен, губернаторов выбрали в некоторых регионах не тех, дело Голунова, которое как-то выбивается из общей концепции, что мы привыкли видеть в России. Какие-то, вроде бы, элиты негодуют — санкции их достали и так далее. Как-то это будет отражаться?

А. Мухин― Ну, вот дай мне закончить . Мысль моя сводилась к тому, что в этот раз мы все видели небольшую прелюдию к этому мероприятию, когда граждане записывали обращения и на эти обращения уже стали реагировать. Самая концептуальная история произошла в Белгороде. Рабочие завода записали видеообращение к Путину о том, что им не выплачивают зарплату. Это было пару дней назад. И вот уже, буквально сразу же, директора завода, который не выплачивает своим работникам зарплату, арестовали, возбудили на него уголовное дело. Рабочие после этого записали видеообращение к Путину о том, что мы не хотели, чтобы арестовали нашего гендиректора, он неплохой парень. Мы хотели, чтобы зарплату выплатили, и по мнению рабочих, виноват не гендиректор, а собственник предприятия. Вот и смысл этой истории в том, что власть показала свою реакцию: народ пожаловался — вот вам, пожалуйста, уголовное дело, ребята. Но, людям нужно конкретное решение, а никакого конкретного решения, кроме уголовного дел, в механизмах у власти нету. Раньше это все сходило с рук и уголовное дело удовлетворяло народонаселение. Теперь, может быть, они перестают удовлетворять народонаселение. Говорят, не надо уголовных дел, давайте зарплаты

А. Веснин―И это логично!

А. Мухин― Логично, но это является новым, потому что раньше по итогам, и прямо во время прямых линий кого-то там арестовывали, но я не помню, чтобы народ говорил:” Не надо арестовывать, давайте лучше по-другому решим проблему.” Арест виноватого был хорошим способом решения проблемы. А сейчас уже не является. Но, поскольку, других способов решения нету, то интересно насколько этот прецедент станет тенденцией. Может и не станет тенденцией, но это прецедент, и властям нужно об этом думать.

А. Веснин―Какие из болезненных тем затронут на прямой линии с Путиным? Понятно, что будет много жалоб на какие-то конкретные ситуации: где-то закрывается больница, где-то кому-то не хватает денег, какую-то многодетную мать обидели.. Такого увидим довольно много, но вот из каких-то громких дел, будут ли говорить про протесты в Шиесе, в Архангельской области, где собираются построить мусорный завод и идёт просто война партизанская с этими строителями у местных активистов. Про какие-то вещи, типа: «Дело сети», громкие уголовные дела или наркотические статьи по следам дела Ивана Голунова. Вот что из этого затронут?

А. Мухин― Если делать ставки, я бы сказал, что в первую очередь, наверное, затронут наркотические статьи, потому что мы видим, что этот пункт, в котором власти готовы идти на некие уступки. Обсуждаются смягчения наказания по этой статье, возможно, кучу народа отпустят ,которые сейчас сидят. В целом, власти по делу Голунова проявили неожиданный для них либерализм. Поэтому, я думаю, что вот эту тему они отыграют.

А. Веснин― По мусорным свалкам , уголовное дело сети, строительства храмов ещё обсуждают на фоне Екатеринбурга?

А. Мухин― Смотри, вот по поводу мусора и преследования анархистов. У правительства очень жесткая и однозначная позиция, и какие-либо обещания вряд ли будут демонстрироваться. Какой-то либерализм может быть на тему проблемы мусора, потому что темастановятся чем дальше, тем все более актуальной. И на самом деле истории Шиеса она тоже очень метафорична, она вот такая концептуальная. Москва производит огромное количество мусора. Москва этот мусор уже не может переваривать, окружающие Москву регионы, тоже не могут этот мусор переваривать, потому что мы помним историю в Волоколамске. И, вот, Москва начинает рассылать свой мусор по всей России. Москва( спрут— не спрут), тем не менее, образ такой: Москва высасывает со всей стораны людей, интеллект, деньги, ресурсы… Собирает, переваривает, а потом по всей стране разбрасывает свои испражнения . Ведь известно, что это только один из полигонов, которые будут в стране созданы, именно для московского мусора. Не просто мусор со всех округ, со всего сервера в Архангельск. Нет, мы вывезем мусор из Москвы в Архангельск, из Москвы ещё куда-нибудь… Вряд ли на эту тему будут сильно рассуждать, хотя в принципе, про мусор могут поговорить

С храмами тоже история очень для властей сложная, потому что православная церковь, она очень долго всем рассказывал про то, что 80% населения являются православными. Наверно, это формально так, хотя мы знаем, что воцерковленных православных гораздо меньше. Но, тем не менее, у всех в головах сидит мысль о том, что 80% православные и с этими 80% ни в коем случае нельзя ссориться. Поэтому любое слово, сказанное Путиным о том, что нужно строить осторожнее, учитывая мнение народа, любая обтекаемая фраза в этом в этом случае (по мнению его политтехнологов), может испугать большое количество населения. Поэтому, я не думаю, что прямо против строительства храмов что-то будет сказано.



А. Веснин―Думаешь, вообще, будет ли по поводу наркотической всей этой истории с Галуновым какая-то контрреакция?

А. Мухин― История с Голуновым, почему она получилась именно так, как получилась?Эта фальсификация, она произошла на довольно низком уровне и, я думаю, что это в какой-то степени возмутило Кремль. Потому что у Кремля происходит экономический форум, приехали китайцы договариваться о том , как будут вместе дружить против США…

А. Веснин―Но,Китай-то историей про журналиста не удивишь!

А. Мухин― Да, но было бы хорошо, чтобы в повестке информационной все рассказывали о том, как Москва и Пекин будут вместе дружить против США, а вместо этого информационная повестка была о том, как журналисту подкинули наркотики и сделали это совершенно нелепым образом. И вся эта деятельность она, естественно, Кремлю не понравилась.

А. Веснин― Я спрашиваю немного про другое. История про Голунова, она перешла в стадию истории про подкидывание наркотиков. Вот сейчас, сегодня будут в госдуме рассматривать уже изменения 228 статьи, где ее будут делать менее тяжкой, снижать сроки, на которые там будут сажать. Но ведь, в каком-то смысле вся эта история, она же рубит сук, на котором сидит власть. Это менты, которые занимаются тем, что подкидывают наркотики— таких историй множество, о них становится известно, а уж сколько таких историй рассказывают просто люди, по жизни?! Таких, вообще, десятки, сотни, тысячи. Но ведь все наши правоохранительные органы, они, в каком смысле, держатся на этой очень популярной статье. Станут наркотиков подкидывать? Или будет какая-то контр реакция со стороны силовиков возмущенных? Ребят, мы так всю жизнь работали, это наша схема, а вот вы теперь тут против нас и нас же сдаете! Вот тут, мне кажется, интересно, что будет происходить.

А. Мухин― У Кремля нету интереса в том, чтобы кому-то там подкидывали наркотики. У Кремля есть интерес по каким-то конкретным историям. Например, вот есть террористы условные, которых считают терррористами, а то, что менты подкидывают

А. Веснин―Это система!

А. Мухин― Это система, которая выходит из под контроля. Они подкидывают наркотики, а у тебя обрушилась вся информационная поляна вокруг экономического форума, который бывает раз в год! Если ты позволишь ментам всем, налево-направо подкидывать наркотики…

А. Веснин―Но это позволено!

А. Мухин― И мы увидели, как плохо, что это позволено бесконтрольно. Система сработала бесконтрольно и вышел большой скандал. В нашей стране растёт, по мнению Кремля, социальная напряженность. И если сейчас не взять ситуацию… Посмотри: беспредельничать можно в рамках. Когда ты начинаешь беспредельничать по беспределу, тебя бьют по рукам. Я думаю, что какие-то рамки должны поставить.

А. Веснин― Выпустят методичку “ Как правильно подкидывать наркотики, чтобы после этого вам ничего не было”.



А. Мухин― Может выпустить не выпустят, вся система, и подсистема системы управления, управляется вот такими вот кнутами и пряниками.

Ребята делайте хорошо, не халявьте,чтобы потом нам не было за вас стыдно. А если нам за вас стыдно, то вы получите за это по полной программе.

А. Веснин―Хорошо, какая-то контрреакция со стороны силовиков будет ?

А. Мухин― Нет не будет,думаю.

А. Веснин― У меня ещё такой вопрос по этому поводу. Принято так рассуждать, во всяком случае разными московскими политологами… Слушатели пишут,кстати вот, (Лика), что генералов не посадили, а уволили.

Принято обсуждать, что есть, условно говоря, в Кремле такие более либеральные башни, и башня, которая относятся к силовикам. И что они шепчут Путину, каждый в свое ухо, и в какой-то момент принимается решение. Почему в последнее время произошло несколько событий : отпустили Голунова, несанкционированный митинг,( который прошёл, конечно, жестко задерживали, но никого не посадили), Навального отпустили в тот же день из УВД, отпустили журналиста Прудникова, в Екатеринбурге храм не строят. Ну, то есть, несколько таких вот решений, которые явно были приняты,возможно, самим Путиным, как будто он послушал либеральных советников. Если ты согласен, то почему произошло так?

А. Мухин― В первую очередь, система сложнее именно в том, что либералы далеко не всегда выступают за либеральные решения, а силовики далеко не всегда выступают за силовое решение. В каждом случае каждая группа влияния принимает решение ситуативно. Если сейчас, условно либеральной какой-то группе (хотя нет такого жёсткого деления — есть один генерал, один банкир, другой банкир). Вот если сейчас, некой либеральной группе выгодно в каких -то своих хозяйственных задачах лоббировать силовые решения, она, безусловно, будет это делать. Вот поэтому, я не думаю. Мне всё-таки кажется, что в каждом конкретном случае — это разные истории. С Голуновым — это история того, что система стала выходить из-под контроля и ее нужно было поставить в рамки. С Екатеринбургом, думаю, что это, в достаточной степени, локальная локальная история, которая в большей степени зависит от местных властей. Тем более, что поскольку я довольно профессионально занимаюсь градостроительством, меня интересовало строительство этого храма с точки зрения юридической. Потому что там все говорили, что есть храм, есть дом, который строится рядом с храмом и именно олигарх, который владеет этим зданием, он лоббировал строительство храма. Так вот юридически, это никак не связанные вещи, в принципе, можно было построить издание и без строительства храма. Проект планировки утвержден — строить храм можно. Поэтому я думаю, что там был бизнес интерес и он все равно реализуется в здании. Наверное лоббистские настроения со стороны церкви были, но олигарху дали все, что ему нужно,а церкви сказали,что не сегодня

А. Веснин―То есть ты не видишь какой-то системы, оттепели, трещины этого сурового режима?

А. Мухин― Я вообще не вижу системы в действиях этого режима. Мне кажется, что режим действует все более бессистемно, потому что ситуация становится все более неконтролируемая, она непонятна. Кремль он начиная с НТВ с 2002 он додушил СМИ до окончательного состояния. Теперь они душат свою собственную статистику. Не нравится, не говорят:” Ребята, давайте нам другую статистику.” У них есть какие-то социальные сети, социологические службы, которые проводят какие-то опросы, которые замеряют что-то, но, я думаю, что им тоже не верят. Они находятся в ситуации слепых которые не понимают что происходит за пределами Садового кольца. Вот и в этой ситуации они действуют. Знамениты эти выборы, в сентябре прошлого года, когда избрали 4 губернаторов не тех, которые должны были избраться. Но 18 стальных избрались— же правильные? Ну да, произошел некий прецедент, который немножко вышел из под контроля, но в целом ситуация оставалась стабильной. Напомню, что тогда, осенью были очень живы пенсионные протесты, потому что, как раз тогда происходила пенсионная реформа.

Страх, который обуял Кремль, он не проходит до сих пор. Губернаторов меняли тогда, совсем недавно — прямо перед ПЭФом уволили губернатора, которого назначили осенью, вместо какого-то проштрафившегося. Ходили слухи, что Беглова могут даже поменять, потому что не верят в его электоральные перспективы. Хотя объективно, мы понимаем, что перспективы Беглова — стопроцентные. Я не могу себе представить ситуацию, чтобы избрали не его.

А. Веснин― То есть, ты уверен, что его выберут.

А. Мухин― В первом туре единственное, что может помешать — это очень странное решение выдвинуть бортко от коммунистов. Потому что Бортко, при том, что он сталинист, так далее, он обладает некоторой известностью. Он обладает некоторой харизмой, простите меня за это слово, и получит чуть-чуть больше, чем получил— бы без безымянный кандидат от КПРФ. Как это было н апрошлых выборах. 9% — это ровно рейтинг КПРФ, и Бортко получит 9% рейтинга КПРФ, плюс ещё 3,4,5— не важно, за счёт своего имени. Вот эти шесть, семь, восемь, он заберёт у Беглова. Зачем они его двигают, я не очень понимаю.

А. Веснин― Думаешь, что какого-то протестного голосования в Петербурге не будет?

А. Мухин― Я думаю, что его не будет, просто потому, что они сделают выборы скучными. Протестное голосование может происходить на волне ярких выборов. Условно говоря, когда сажают кого-нибудь из кандидатов — все будут протестовать. А тут будет скучно. Про кампания даже мало народа будет слышать и видеть, если все сделают правильно.

А. Веснин― Кстати, вот тут спрашивают:” Оксана Дмитриева,что продалось администрации Беглова?”— приходит вопрос от Николая.

А. Мухин― Мне кажется, Оксана Дмитриева поступила разумно, не приняв участие, вернее, решив не выдвигать свою кандидатуру. Потому что понятно, что подписи ей не дадут. Если бы Оксана Дмитриева договорилась со Смольным о том, чтобы ей дали подписи, для нее было бы, конечно, правильно идти на выборы, получать эти подписи, участвовать в выборах, поднимать свой рейтинг, известность, раскручиваться и так далее. Но она прекрасно понимает, что подписи ей не дадут, и идти на вот эту вот странную историю с выдвижением? Ну, она уже так делала. Вот тогда ей обещали поддержку те, кто сейчас поддерживает Беглова.

А. Веснин―Я просто объясню вопрос. Ходят слухи о том, что ей пообещали какое-то место, если она не будет устраивать протестную ю компанию. Мы прервемся на новости, тогда ответишь на этот вопрос, ладно?

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А. Веснин―Возвращаемся в эфир петербургского «Эха» . Меня зовут Арсений Веснин, это «Особое мнение» Антона Мухина. Мы на Дмитриевой, Антон, остановились до перерыва. Все-таки договорилась она до чего-то , или просто сама решила не идти, потому что шансов нет?

А. Мухин― Ну знаешь, как говорят? Политика — это искусство возможного. Я думаю, что Оксана Дмитриева хочет построить какой-то конструктивный диалог со Смольным. Насколько Смольный готов такому диалогу — я не очень понимаю. Но , тем не менее, Оксана Дмитриева ходит на заседания правительства, которые крайне редко случаются,что — то говорит. Вот поэтому, я думаю, что если бы у Оксаны Дмитриевой был шанс стать кандидатом, она бы пошла на эти выборы. Но, поскольку шанса нету, то это бессмысленно, как мне кажется.

А. Веснин―ТО есть и всякие попытки Бориса Вишневского, тоже бессмысленны?

А. Мухин― Это другая история. Борис Лазаревич любит публичные действия, Оксана Дмитриева — нет. Я не могу себе представить, чтобы она, с такой же частотой, ходила на одиночные пикеты, писала какие-нибудь запросы, и так далее. Это разные психотипы: кому-то хочется большей активности, даже если эта активность не приведёт к результату, кому-то больше хочется активности, с более предсказуемыми результатами.

А. Веснин―Интересные вещи происходят в предвыборной муниципальной компании. Вот очень много жалоб от оппозиционеров,что повторяется ситуация пятилетней давности, что муниципалитеты закрыты: не отнести документы, не подать их, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидатов. Где-то жалуются на подставные очереди .Не выдают библиотеки газеты, где должны быть опубликованы все эти явки и пароли. Как подать документы? Куда? В какое время, где комиссии? В общем, выглядит это все как будто бы опять, теми же самыми способами, что 5 лет назад, будут не давать кандидатам от оппозиции зарегистрироваться и принять участие в этих выборах. Более того, интересное событие произошло сегодня утром. Горизбирком должен был собраться и обсудить все эту историю с оппозиционерами. Туда пришли все представители оппозиционных системных, и не совсем системных партий, на это заседание. А все единороссы и глава горизбиркома Господин Миненко, они просто его саботировали, не пришли, и ничего обсуждать не стали.Что происходит?

А. Мухин― Удивительные истории где-то недели две назад стали происходить. Мне стали рассказывать о том, что готовятся тайные выборы. Мне казалось, что решено проводить честные муниципальные выборы, все как-то к этому шло. Что выборы должны быть честными, потому что сейчас у нас уже наступило время честных выборов. Честных, я имею в виду не по результату, а по процедуре. Должно быть честно, чтобы никто не выходил ни на какие Болотные. Это федеральная установка, я думал, что она будет доведена до конца. А сейчас, мы видим, что четко повторяется сценарий 14 года, и я думаю, что это объясняется тем, что те же самые люди будут проводить выборы. Я думаю, что Смольный отдал муниципальные выборы на откуп снова Макарову. И , хотя говорят, что якобы списки кандидатов должны окончательно согласовываться в Смольном, видимо ,это будут списки, которые принесет Макаров, с какими-то, может быть минимальными изменениями. Может быть каким-нибудь лояльным партиям позволят какие-нибудь свои муниципалитеты получить, а в целом мне кажется, что отдано все Макарову, и Макаров действует ровно так же, как это было в 14 году.



А. Веснин―но, вот представитель администрации президента приезжал и говорил о том, что нужно проводить честные выборы на местах. Даже с кем— то встречался и все шутили, что большой начальник из Москвы ходит по вот этим, простите меня, занюханным муниципалитетам провинциальным. Элла Панфилова грозилась, что нет, мы будем следить внимательно за этими выборами, и все повторяется. Это какой-то дисконнект местной власти и Центральной или договорились все-таки?

А. Мухин― Мне рассказывали,как людей из администрации президента принимал Вячеслав Макаров, как они вместе ездили по каким-то муниципалитетам, и по мнению тех людей, которые это видели, люди администрации президента попадали под его харизматическое влияние. Поэтому, я думаю, что Макаров, как он умеет проводить муниципальные выборы, так он их и проведет.

А. Веснин―Хорошо, но будет скандал большой в Кремле,это не понравится, если там принято решение проводить честные выборы, что дальше ?

А. Мухин― Это странно, меня тоже удивляет, почему Кремль позволяет таким образом все это делать. Но, видимо, в Кремле рассказали, что все будет хорошо. Рассказал, опять же, Вячеслав Макаров. Я думаю, что Смольный запуган, также как и Кремль, сценарием осени 18 года, и протестным голосованием. Я думаю, что сделка состоит в том, что ЗАкС не пугает Смольный, не мешает ему спокойно избираться, гарантирует ему хороший результат. За это Смольный отдает все на откуп ЗАкСу по муниципальной компании и в это не вмешивается.

А. Веснин―10 секунд. Короткий ответ: у оппозиции есть шансы какие-то на муниципальных выборах или нет?

А. Мухин― Шанс всегда есть.

А. Веснин―А реальный?

А. Мухин― Реальный — не всегда.

А. Веснин―Это было Особое мнение Антона Мухина .Меня зовут Арсений Веснин, всем хорошего дня.