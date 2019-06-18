А. Петровская― 11 часов 7 минут в студии «Эха», у микрофона Александра Петровская. Это «Особое Мнение» журналиста Андрея Константинова. Андрей, здравствуйте.

А. Константинов― Доброе утро.

А. Петровская― Я напомню наши средства связи: СМС-портал +7 931 291 58 00, а так же у нас работает видео-трансляция в Youtube, «Эхо Москвы Спб», заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте, общайтесь между собой и ставьте лайки. Что касается тем, которые мы с вами будем обсуждать, они, скажем так, не самые свежие, но – накопилось. И некое разрешение по этим ситуациям в дни, которые только что завершились, получило.

В частности, столкновение на почве выбора места для храма в Екатеринбурге завершилось победой сторонников сохранения сквера, и в воскресенье Екатеринбургская епархия заявила об отказе строительства храма на месте сквера в центре города. Но там новая борьба, борьба табличек у въезда в Екатеринбург. Не могут определиться «Город бесов» или «Город храбрых». Вот две таблички, которые одна другую сменяли. На ваш взгляд, эта история с Екатеринбургом, со сквером, со строительством храма – показательная, или это частный случай?

А. Константинов― Знаете, любая история может быть рассмотрена, как частный случай и любая история может быть показательной – в зависимости от того, как к ней относиться и все такое прочее. Мы с вами говорили на эту тему, и я высказывал свое мнение, что екатеринбургская история – это такая сублимационная воронка, когда протестовали не те, кто любит бесов и так далее. А люди хотели, чтобы их услышали, люди хотели обратить внимание властей, в том числе, на то, что они не хотят, чтобы всё делали за их спиной, или без учета их настроений.

В этом смысле есть такая пошлая фраза, которую очень любят говорить в разных властных учреждениях. Хамская совершенно фраза, звучит она так: «Я вас услышал», «Мы вас услышали». Люди дурно воспитанные и малообразованные думают, что этой фразой они показывают, наоборот, какую-то свою продвинутость. Но по смыслу власть, конечно, услышала. Власть услышала и само это выражение – «сублимационная воронка». Не от меня, а вообще этот термин достаточно широко использовался в это время. Власть стала задумываться. И, например, на выборах в Мосгордуму уже применяется новая тактика — когда не обязательно члены партии «Единая Россия»…

А. Петровская― А футболисты, актеры…

А. Константинов― Журналисты, актеры, скажем так – люди с более-менее нормальной репутацией, симпатичные, с нормальной кармой – им предлагается пойти под этим брендом. И среди них действительно ест очень порядочные, интересные и вполне рукопожатные люди.

А. Петровская― Но вот Нюта Федермессер не выдержала давления. Говорит, что не ожидала, что до такой степени политика нечистое дело.

А. Константинов― Она какой-то, видимо, совсем божий человек. В том плане, что «душечка моя, а чего ж вы ожидали, уважаемая?» Политика – это… Как там говорится? Любовь не вздохи на скамейке. Политика – достаточно грязная и неприятная штука. Во время, до, и после. Всегда. Знаете, я никогда не ходил в депутаты и не принимал таких предложений ровно по этой причине. Мне очень много раз предлагали, и я всякий раз говорил: «Вы знаете, я человек не то чтобы сильно брезгливый, но мне важно, какая компания». И это не вопрос моих политических воззрений. Дело в том, что с любыми воззрениями, как правило, в политику идут такие… Вы девушка юная, а во времена моей молодости было такое слово «комсюки». Это такие активисты, которые через комсомол всюду в каких-то выборных…

А. Петровская― Ну, это такой социальный лифт.

А. Константинов― Да не важно, лифт это не лифт. Это, грубо говоря, карьеристы такие, которым, по большому счету, самое главное – выше залезть. У них, на самом деле, никаких политических воззрений. Это нормальные тыловые крысы, которые ездят по разным заграничным поездкам, они никогда не будут там, где по-настоящему страшно, опасно или тяжело. Они возглавлять будут. Они будут при штабах. И при этом кто-то будет ярым коммунистом, кто-то – наоборот, совершенно таким же ярым либералом. Главное условие одно – чтобы было тепло, чисто, желательно побольше халявных денег и какой-никакой власти.

А. Петровская― Я не понимаю – что, приличных людей в политике нет? Так выходит из того, что вы только обрисовали.

А. Константинов― Приличные люди, душа моя, встречаются в борделях и притонах, в шалманах и тюрьмах. Везде сыщется приличный человек. Это не означает, что по всем этим заведениям нужно совершать туры с утра до вечера. Потому что даже если вы знаете, что в тюрьме обязательно найдутся приличные люди – лучше туда не попадать. Вот ровно так и со всякими депутатскими собраниями. Конечно, там есть приличные люди. Только у кого как, а я вот в любой меджлис или английский парламент попаду, как гляну на эти рожи… Они мало чем отличаются, английские хари от наших городских дум. Почему-то так, природа этих депутатов такова, что немедленно хочется дать в морду.

А. Петровская― То есть, неважно, как они выбирались? Где открытым честным голосованием, а где с фальсификациями и прочим административным ресурсом.

А. Константинов― Вы знаете, человек, алчущий власти, что бы он при этом ни говорил, это человек, который стяжает лично для себя. А если это не так – то он опасный сумасшедший, которым движут какие-то странные теории. И он еще хуже, чем человек, который пытается насобирать что-то себе в корзинку. Потому что сегодня такой сумасшедший – это некий Данко, который разрывает грудь, желательно левую, вынимает оттуда и освещает, а завтра эти идеи всеобщего блага… Начитается такой урюк Платона, а Платон это вполне себе фашистские теории. Если вы внимательно прочтете его писания, то там, несмотря на то, что он очень большой античный философ, в общем-то на нём и немецкая классическая философия, и далее – нацизм с фашизмом вполне себе.

А. Петровская― Сумасшествие опасно, это понятно, потому что неизвестно, куда выведет. Другой вопрос, что у этих всех людей, объединенных теми факторами, что вы перечислили, как-то по-разному получается законы принимать, жизнь-то в странах отличается в итоге. Они одинаковые, в ы говорите. А страны-то разные!

А. Константинов― Страны, конечно, разные. Но, если вы обратите внимание на Туманный Альбион, то там давно такого бардака, который присутствует нынче, с Брекситом, без Брексита – они уже совсем там все запутались-перепутались – там давно не было такой несчастной и неудачной дамы во главе правительства, как страшненькая эта Терезы Мэй, дай бог ей здоровья…

А. Петровская― Она же всё уже, уходит.

А. Константинов― Она уходит, но еще не ушла. Она, как тот заяц из знаменитого мультфильма, «и еще неоднократно выйдет заяц погулять» на поляну. Но дело в том, что и парламент-то у них такой – мама не горюй! И всё время голосуют за неголосуемое. Все время дикие какие-то огни с этим Брекситом, уходим-приходим-заходим-выходим.

А. Петровская― Просто оказалось всё не так просто с Брекситом. Но у народа-то спросили, референдум провели. Всё по воле народа.

А. Константинов― Всё по воле народа, однако, вы понимаете, какая штука – «по воле народа» еще не означает, что будет хорошо. Потому что народ, как известно, с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша, что было в знаменитом фильме о неуловимых мстителях продемонстрировано. «там собрался у ворот этот, как его…народ!» Народом прикрываться хорошо, и народ иногда бывает, как Пушкин писал — молчит, безмолвствует. А иногда орет и требует, чтобы каждому денег и по мешку не знаю чего. «А каждому мужику – по бабе». Народ любит популистских лидеров за то, что они обещают несбыточную мечту какую-то. Вовсе необязательно всякий раз прислушиваться к народу, иначе можно зайти куда-то не туда. Это все равно, как если лейтенант всякий раз голосование будет во взводе устраивать, спрашивая солдатиков на предмет «какое же мне решение принять, направо пойти или налево, давайте проголосуем». Так всех перебьют, знаете ли.

А. Петровская― Хорошо, в отношении референдума и прямой демократии мы с вами еще поговорим, там. Действительно, дело непростое. Оставим Великобританию. Хотя, кстати, выборы в Европарламент, которые недавно состоялись, показали, что, несмотря на успех «Партии Брексита» и прочих евроскептиков, очень хорошую в сумме набрали партии совершенно другого, либерального толка.

А. Константинов― Да перестаньте вы. Это придумали мантру… Это совершеннейшая катастрофа, когда такой кретин типа этого Фараджа набирает такое количество голосов. И утешать себя тем, что «все-таки не 100%...»

А. Петровская― Нет, подождите, но в сумме-то он гораздо ниже, если брать в абсолютных числах. Получается, что ему удалось аккумулировать эти голоса.

А. Константинов― Послушайте, вот вы заселились в прекрасный дом и в сумме там больше нормальных людей, и всего 20% наркоманов. Вот у вас там житуха-то будет, в этом доме! Съедете через 3 месяца. Их всего 20%, а вам жизнь будет не в радость, с этими 20%.

А. Петровская― Хорошо, ладно, пускай они там страдают тогда. Пойдем к нам, у нас-то всё более-менее. Сегодня в «Российской газете» интервью с урбанистом и там вопрос на тему того, что как-то в последнее время много конфликтов в городской среде различных стало. На разные темы. В Петербурге, например, застройка Смоленки, обсерватория Пулковская, Екатеринбург с храмом, ну и так далее, можно приводить примеры. Вам как кажется – всё это движение к некоему светлому будущему, к сильному гражданскому обществу, выход для протестного потенциала или что-то еще?

А. Константинов― В последнее время стали обсуждать такую тему, как еще один выходной день. Это означает, что много незанятого времени, которое… Люди стали меньше работать, у людей больше стало оставаться…

А. Петровская― Лучше жить?

А. Константинов― В каком-то смысле лучше жить, безусловно. Если мы не будем сравнивать 10 лет, а сравнивать 30 лет, то понятно, что 30 лет назад у людей была очень тяжелая жизнь, мало возможностей для какого-то выбора, для проведения досуга, да для всего, чего угодно. С утра до ночи люди пахали. Женщина-инженер 8 часов, как моя мама — в Научно-исследовательском институте, а потом ей еще трех мужиков обстирывать, кормить и так далее. У нее времени на какие-то книги или фильмы не всегда хватало, какие уж тут протесты или демонстрации или еще чего-то.

А когда у людей, в массе своей, остается энергия нерастраченная… Это крестьяне трудятся с утра до вечера, особенно если речь не о зиме идет, некогда шалить, ходить с демонстрациями, кричать «Уря-Уря!», а в городской черте всегда есть время. Понимаете? Всегда есть время, крупный город никогда не спит. Поэтому сегодня это будет сублимация вот во что-то такое. Завтра будут какие-то другие условия, значит – во что что-то другое. Но обязательно что-то будет, если только всё не будет покрыто бетонной плитой, когда за любое движение будет немедленный удар электрической полицейской дубинкой.

А. Петровская― Андрей, я может быть, вас неправильно поняла – мне показалось, вы сейчас сказали: «Бездельники, делать им нечего, вот и выходят по разным поводам».

А. Константинов― Конечно. Я так именно и считаю. Я вот не хожу ни на кие митинги и демонстрации, у меня очень много разных дел. Я не хожу на салюты. Ну что это такое, как это?! Мне есть чем заняться, у меня много работы разной. А когда нет работы – я почитаю книгу или что-нибудь посмотрю.

А. Петровская― Подождите, а что такое тогда гражданское общество, сплоченность людей по каким-то целям общего назначения?

А. Константинов― Не знаю. Я себя в толпе всегда чувствую плохо. У меня есть свое мнение, есть чудесная профессия, которая позволяет это мнение транслировать, если у меня есть такая потребность. Но ходить на митинги, стоять в пикетах и на демонстрации ходить – знаете, я в советское время находился уже. И мне это совершенно не нравится. Но я, может быть, не характерный пример! Я индивидуалист, я не подписываю коллективных писем, не хожу строем, не люблю петь хором, поэтому я на это смотрю так.

А. Петровская― Мне ваша логика понятна, но, с другой стороны, если посмотреть на дело Ивана Голунова: во многом считается, по крайней мере, те, кто участвовал в этих пикетах, акциях, считают, что активная позиция гражданского общества позволила в кратчайшие сроки решить это дело.

А. Константинов― Это дело никак не решено. Те, кто считает, что это дело закончилось – либо какие-то наивные божьи люди, либо восторженные и впавшие в прелесть идиоты, которые просто не желают смотреть правде в глаза. Оно даже до своей половины не дошло, это дело. И уже успело оставить очень странный осадок, потому что там огромное количество неприятных вопросов, на которые никто не спешит давать никакого ответа. И в том числе вопросы не только к нашей правоохранительной, совершенно замечательной, системе, но и к этому счастливо освобожденному товарищу. Я бы с удовольствием позадавал бы ему вопросы.

А. Петровская― Что вас смущает?

А. Константинов― Да многое меня смущает, Саша. Я 28 лет в журналистике, из них 23 года занимаюсь журналистскими расследованиями в Агенстве Журналистских расследований. И я ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы журналисту подкидывали наркотики. Я сталкивался с тем, когда журналисты торгуют наркотиками, вот это я точно сталкивался. А с другой стороной – нет.

И еще такую вам вещь скажу, для меня грустную и в то же время удивляющую меня: 29 июня, скоро, через 11 дней, будет ровно 15 лет, как убили нашего товарища Максима Максимова. Нашего товарища, который у нас работал, убили сотрудники милиции. Мы называли их имена, даже пытались вешать табличку на тот дом, где его убили, и – ничего! Никакой журналистской солидарности. При том, что мы писали, кричали. 5 лет назад, когда десятилетний был юбилей, я с открытым обращением обращался к Владимиру Владимировичу. Московский союз журналистов, Союз журналистов России – гробовая тишина. Вот эти три газеты замечательные – большой вам привет! Три газеты, которые…Вы, собственно, и есть Иван Болунов. И больше ничего.

А. Петровская― Голунов.

А. Константинов― Ну, Голунов, какая разница, в общем. Что-то никто ни разу не выступил с какой-то солидарностью. При этом человек-то убит! Не то, что сидит где-то. Убит! Ровно так произошло с солидарностью по поводу Паши Шеремета, которого взорвали в Киеве, Олеся Бузины, которого убили. У меня много вопросов, почему и как возникает такая односторонняя похожая на прыщ солидарность, с маршами, со всеми делами. У меня это вызывает изжогу и более ничего.

А. Петровская― Андрей, я с вами соглашусь, что – да, солидарность нужна не только в деле Ивана Голунова, и не только жрунналистов…

А. Константинов― По поводу подброса наркотиков и провокация: я никогда не видел, чтобы провокацию аля «подброс наркотиков журналисту» начинали с того, что били ему в морду. Это очень странная какая-то провокация. Потому что обычно подброс, и вообще заговор с целью кого-то скомпрометировать, делается аккуратно, тайно и тихо. Люди, по крайней мере, причесываются, надевают какие-то рубашки, и стараются, чтобы всё было «чики-бум». В ситуации, где весело нарушается всё, что только можно, и при этом рассказывают сказки про то, что это сделано с целью воспрепятствовать журналистским расследованиям, которые, если случатся, то всем этим упырям кранты?! Слушайте, ну здесь не детский сад, и это не «Сказка про кота в сапогах». Ради бога, не надо мне это рассказывать, все эти детские страшилки из пионерлагеря. Я взрослый человек, чтобы всю эту ересь слушать.

А. Петровская― Подождите, мы с вами сегодня находимся уже в 18м июня. Если мы бы это обсуждение проводили 10 июня – я понимаю. Но сегодня есть уже решение суда о том, что не имеет Иван Голунов никакого отношения к этим обвинениям.

А. Константинов― Вот вы привели аргумент-то неожиданный в стенах «Эха Москвы». Решение суда, оказывается. Ну да, конечно, если суд! Ай, молодца какая! Суд у нас бывает всякий, суд у нас бывает разный. Мне однажды, Сашенька, прямо в помещении суда, под гербом Российской Федерации, цельных две судьи федеральных стриптиз танцевали. А вы мне что-то про наш суд рассказываете.

А. Петровская― Так непонятно тогда. Почему в этом случае ему можно не верить, а в случае, я не знаю, какого-то другого осуждения, журналиста или не журналиста, мы должны следовать…

А. Константинов― Верить, душа моя, нужно в Бога. У вас, я вижу, крестик симпатичный висит – это очень правильно. А всему остальному вы можете доверять / не доверять / относиться со скепсисом…

А. Петровская― Так вы не доверяете этому решению!

А. Константинов― Это мое, во-первых, дело. Во-вторых, я его не читал. А в-третьих, мне вся эта история не нравится. Там очень много зияющих пустот, лакун и прочих мест. И пока я не получу ответы на вопросы, которые у меня есть, и которые я озвучивал уже много раз в разных комментариях, мне – решение суда, не решение суда… Давайте сейчас будем обожествлять какую-нибудь судью, которая решила, и всё. У нас судья одна по делу Кокорина с Мамаевым решила стул уничтожить, которым Кокорин пака по башке саданул. Я до сих пор не могу понять, зачем? Ну был бы этот стул в кафе, было бы паломничество туда.

А. Петровская― Сейчас прервемся на московские новости и продолжим.

НОВОСТИ

А. Петровская: 11―34. У микрофона Александра Петровская. Это «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. Мы продолжаем. До перерыва мы говорили про дело Ивана Голунова, и остановились на том, что вы сказали, что эта история до своей середины ещё не дошла. Хочу вас спросить, что будет дальше.

А. Константинов― Так, а что будет дальше? Дальше будет следствие и разбор, потому что одного-то парня этого выпустили из тюрьмы, с чем его можно поздравить, потому что в тюрьме никому не хорошо, но так история закончиться не может.

Потому что есть наркотики – значит, надо, определить, они чьи. Если не его – то чьи, откуда взялись, как всё это проходило, есть ли признаки состава организованной группы, включая следователя и судью. Между прочим, было вынесено решение изначально о мере пресечения – домашний арест, не домашний, это мера пресечения. Кто? Может быть, там целая шайка, а может быть нет, давайте-ка посмотрим внимательно на всю эту историю. А ну-ка для начала всех под детекторы лжи. Я что-то не слышал, чтобы вот это всё сейчас использовалось. Вы что? Нет, так это оно не бывает. Кто вынес решение – а это было политическое решение – об освобождении? Кто вынес политическое решение, кто вынес техническое решение? Следователь освободил – это тот же самый был следователь или какой-то другой?

А. Петровская― Почему политическое решение? Там же была проведена экспертиза, было доказано, что не найдены следы…

А. Константинов― Ну и что? Судьёй было вынесено решение, можно было спокойно разбираться с этой ситуацией достаточно обстоятельно и не торопясь. Но поскольку накануне Дня России, то сё, митинги, марши и так далее, кто-то принимает решение о том, что парень должен быть выпущен. Озвучивает его министр внутренних дел. Дальше, ещё раз говорю, остаётся много вопросов самых разных. Это настолько важная история, она важная для всех. Кто так относится, кто сяк относится, она должна быть реконструирована до мельчайшего винтика. С таймингом. Когда началось, как, что, чего, кто кому какие распоряжения отдавал? А то нам двух генералов тут увольняют, которые вообще, я думаю, никакого отношения к этому всему не имели. Их увольняют тоже как политическое решение – за то, что испортили праздник, за то, что форум экономический превратился в обсуждение двух проблем.

А. Петровская― Калви?

А. Константинов― Совершенно верно, и этот вот красавец. Ну что это за форум такой экономический? И дальше вопрос к товарищам полицейским: вы что, не понимаете, в какие дни можно, в какие нельзя устраивать скандальные все эти вещи? Вы задерживаете этого красавца, понимаете, в первый день работы форума. У вас вообще какое-то политическое представление есть? Вы же всё-таки генералы, а не прапорщики пьяные.

А. Петровская― Ну, не в первый, во второй, но день куда более важный, потому…

А. Константинов― Нет-нет, скандал начался во второй, а задержали его в первый, когда много часов там…

А. Петровская― Вечером, да-да-да.

А. Константинов― Поэтому ничего подобного, именно в первый же день. Знаете, подарок такой: «От нашего полицейского стола вашему столу – корзина роз!»

А. Петровская― Андрей, вы несколько раз сказали про политическое решение, одно, другое. В чьих интересах тогда это, как вы считаете? Конспирологические теории есть у вас?

А. Константинов― Я вообще не люблю конспирологические теории. А по поводу интересов, дело в том, что надо же, чтобы пластинка доиграла до конца. Я же ещё раз говорю, что ещё даже за середину не перевалила вся эта история. Это, знаете… Тут вопрос очень серьёзный. А почему политическое? Да потому что имеет явно выраженные политические последствия, понимаете? Всё это имеет явно выраженные политические последствия. Поэтому.

А. Петровская― То есть… Подождите. Выходит, что есть какая-то связь между политиками, чиновниками и судом?

А. Константинов― Нет. Во-первых, связь между политиками, чиновниками и судом – вот вы глаза открыли. Вы как Вий, «поднимите мне веки». Конечно, есть! Ну а как же? В любом обществе, в любой стране между политиками, чиновниками и судом всегда есть связь.

А. Петровская― Но там вроде как независимые же ветви власти-то. Прописано. И в любой стране.

А. Константинов― Хорошо, что вы сказали «вроде как».

А. Петровская― Ну, хорошо. Просто вопрос, мы с вами в следующий раз будем обсуждать какое-нибудь другое дело, и вы мне скажете: вот, есть такие-то решения. И я у вас тогда должна буду спросить: «Ну как же, в деле Голунова нельзя доверять, а здесь, значит, можно?» Или как, или вообще никогда никому не доверяйте?

А. Константинов― Я вообще вам уже говорил, что верить нужно в Бога, а всё остальное… Наша профессия предполагает скепсис. Наша профессия предполагает определённые сомнения, и ничего в этом такого нет. А уж в тех спорных каких-то делах, в тех делах, где какой-то большой резонанс общественный – ну, знаете, что тут сказать-то. Я даже не знаю, что сказать.

А. Петровская― Получается, что есть какие-то дела, которые не разрешаются, потому что нет на это политической воли?

А. Константинов― Да, именно так. Есть дела, которые не разрешаются, потому что нет воли. А есть дела, которые разрешаются, когда есть воля. Помните историю Евгении Васильевой, которую подзабыли? Всем хороша девица, так сказать, и бела, и пригожа, но только в тюрьме почти не сидела. Притом, что там речь шла о каких-то миллиардных хищениях. И вот домашний арест, картины, песенки, слёзы, любовь, всё такое прочее. И потом буквально что-то такое… Несколько дней в тюрьме, потом зона, потом на УДО – всё это заняло дней 15 или чуть более того. И вы мне, конечно, будете сейчас говорить, что это судья просто так увидел эту ситуацию, имеет право. Ну, понравилась ему эта девица, имеет же он право так всё обустроить, чтобы участь её не была настолько ужасной! Вполне может быть. Но на лицо моё налезает похабная улыбка, когда я слышу такие размышления, и всё. И я имею право на эту ухмылку.

А. Петровская― Тем более в программе «Особое мнение».

А. Константинов― А тем более здесь, да.

А. Петровская― Я тогда спрошу о другом. Всё-таки о гражданском обществе, о котором мы с вами сегодня уже говорили. Большинство, опять же из тех, кто участвует в протестах, маршах и вообще, сегодня активное большинство говорит о том, что посмотрите, вот дело Ивана Голунова, вот там ещё Оюб Титиев вышел по УДО, вот там ещё кто-то. И всё это увязывают в единую цепь неких таких потеплений, что ли. Вот вам как кажется, это совсем не связано с гражданским обществом, с потеплением? Верно я понимаю из того, что вы раньше говорили?

А. Константинов― Слушайте, гражданское общество – это всё какой-то кружок народников, понимаете? Ну, нравится людям играть: кому-то в ладушки на деньги, а кому-то в гражданское общество. Да ради бога. Всё лучше, чем старушек топором убивать по ночам. Потепление, не потепление… Мне кажется, что власть со скрипом пытается делать какие-то выводы. Ещё раз говорю, что на основе новых кандидатур в Мосгордуму, среди которых есть вполне себе люди с репутацией, мне кажется, что какие-то такие выводы есть. Это потепление или не потепление?

В целом, понимаете, мне кажется, что власть наша – она достаточно всё-таки косная. Потому что было бы не так, было бы много живых и ярких примеров того, как это вот… В частности, допустим, в том числе в телевизоре. Ведь наши же телевизионные вот эти все истории – даже не политические, даже не ток-шоу имени украинского главного атамана какого-нибудь, хотя это вызывает только рвотные позывы уже, вот эти все… А просто, я не знаю, сериалы какие-нибудь – это же невозможно просто. Это же тоже политический вопрос. Чем же вы народ-то травите, вы что, с ума сошли? То у вас какие-то колдуньи, то у вас какие-то бедуньи, то у вас отставник, призывник, розыскник… Это же какое-то надругательство экологическое, что вы творите. Тем не менее, это происходит. С какими-то ситуациями выборными – ну тоже всё так неинтересно, скучно это всё.

А. Петровская― Про Петербург у нас немножко времени остаётся. У нас тоже выборы, и губернаторские, и муниципальные. С губернаторских начнём. Вот вы сказали: «Делает власть какие-то выводы». В Петербурге какие-то выводы вы заметили, которые сделали? Я вот не могу назвать.

А. Константинов― В Петербурге… Понимаете, у нас не настолько всё радикализировано, как в Москве. В Петербурге у нас, мне кажется, выборы будут достаточно пресными. Нету какой-то интриги, нету накала, ничего такого вот…

А. Петровская― А как же антирейтинг Беглова, там какой-то сверх..?

А. Константинов― Понимаете, на выбор в данном случае в Петербурге идёт не Беглов. Идёт Владимир Владимирович Путин, который сказал: «Я хочу, чтобы этот человек был здесь губернатором, и мы с ним будем славно совершенно работать». Поэтому антирейтинг, не антирейтинг – мне кажется, что тут…

Изначально говорили, что вроде хотели сделать интересные какие-то выборы, ещё чего-то. Но понимаете, чтобы делать интересный спектакль, нужны интересные актёры. Много причём. Один интересный актёр, даже гениальный – это только если моноспектакль Юрского. Но Юрский уже, к сожалению, умер. Он чудесно читал, допустим, ту же «Анну Снегину», это действительно был моноспектакль. А тут такие какие-то игроки, как в цирке лилипутов – даже неудобно смеяться, потому что не те времена. В Средние века можно было смеяться над лилипутами и карликами, в XXI веке это выглядит уже неприлично. А когда политические карлики тут пытаются какие-то антраша показать – слушайте, это вы всерьёз вообще или как?

А. Петровская― Подождите, но есть же кандидаты, просто вряд ли пройдут муниципальный фильтр.

А. Константинов― Так они, кандидаты эти, и есть политические карлики. К большому огорчению или, наоборот, к радости или ещё чему-то. Надо же смотреть правде в глаза. Те, которые на сегодняшний день обсуждаются, вся эта засаленная колода – это ни о чём. Это просто чьи-то какие-то ложные надежды или ещё чего-то, понимаете? Эти выборы будут неинтересными, и результат их известен.

А. Петровская― Посмотрим 8 сентября. До этого, я думаю, мы ещё несколько раз об этом поговорим. Спасибо большое. Это было «Особое мнение» журналиста Андрея Константинова. Хорошего дня.

А. Константинов― До свидания.