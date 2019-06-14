М.Наки― Здравствуйте! У микрофона — Майкл Наки. Это программа «Особое мнение». И сегодня мы знакомимся с особым мнением политика от партии КПРФ Вадима Кумина. Вадим, здравствуйте.

В.Кумин― Здравствуйте, Майкл.

М.Наки― И Вадим Кумин также планирует попасть в Мосгордуму, выборы в которую пройдут уже совсем скоро. Начнем с вами не с Мосгордумы, а, наверное, с того, что было вокруг дела Ивана Голунова. Это одна из самых громких дел. Я вас бы хотел спросить про марш, который прошел 12 июня. Собственно, люди выходили на улицы. Их задерживали, иногда жестко. Более 500 задержаний. Вам такая реакция кажется насколько оправданной?

В.Кумин― Здесь не может быть иного мнения. Это очередной мощнейший произвол наших властей, прежде всего, правоохранительных органов. Ну, и некоторое фиаско политических властей. Потому что, конечно, реакция неадекватна на то, что люди с совершенно естественным протестом против совершенно вопиющего случая. И слава богу, что вышли.

Просто здесь тот случай, когда арест известного человека, журналиста вызывал общественный резонанс, совершенно непрогнозируемых для власти размеров. И такая жесткая реакция — это сродни реакции, как была в прошлом году: задержание молодых ребят совсем таким же жестким образом, как в этот раз. Это, конечно, недопустимо. И мы по этому поводу сделали вчера заявление. Была пресс-конференция КПРФ.

Мы, конечно, такие случаи не понимаем. Мы всегда в таких случаях занимаем крайне жесткую позицию. Но мы имеем и собственные примеры, к сожалению, такого же рода, как и с Иваном Голуновым. Наш активист и товарищ по фамилии Резник, он защищал интересы партии, избирателей, в конечном итоге. На конкретном избирательном участке, на конкретном УИКе были изменены итоги голосования. Это было в 2017 году на выборах муниципальных депутатов. Он дошел фактически до Верховного суда, который фактически подтвердил отмену.

После этого его предупредили, что «ты пожалеешь, подкинули ему наркотики». Человек у нас был наблюдателем. 3 года дали. Полтора года отсидел. Несколько маршей, обращений КПРФ. Мы до конца стояли. Мы его вытащили через полтора года. Но это 3 года реальный приговор.

В.Кумин: Это очередной мощнейший произвол наших властей, прежде всего, правоохранительных органов

И ситуация с Голуновым, конечно, высветила то, что является совершенно дичайшей сейчас проблемой. Статья настолько неграмотно сформулированная в законодательстве…

М.Наки: 228―я.

В.Кумин― И настолько безобразная правоприменительная практика, что нам впору всем а своих детей бояться. То есть наши дети возраста 17, 18… 21 год могут каждый попасть в эту ситуацию.

И нет худа без добра. И вот такой общественный резонанс и естественное в таких случаях, повторяю, не ожидаемая властью, но совершенно естественная поддержка людей, она просто привлекла внимание к этой дикой проблеме. И впору ставить вопрос о том, чтобы ультиматум о смене законодательства и смене этой статьи… Мы каждый ходим под дамокловым мечом в такой ситуации.

Поэтому здесь позиция КПРФ крайне жесткая. Мы будем продолжать настаивать на изменении статьи. Мы будем противостоять тому, чтобы правоохранительные органы устраивали такой беспредел.

М.Наки― Вы рассказали про случай, в частности, с вашим соратником. Мы знаем про дело Ивана Голунова, есть еще ряд громких резонансных дел. Можно ли говорить о какой-то системной проблеме в правоохранительных органах, которые, собственно, подкидывают, то есть, собственно, не то, чтобы они даже пользуются 228-й статьей, они делают то, что предусмотрено 303-й, а именно фабрикация уголовного дела.

В.Кумин― Де-факто, да. Они именно подкидывают, либо через работающих на них дилеров… Когда-то один раз он, условно говоря, попался и ему сказали: «150 сдашь, тогда закроем дело». То есть здесь речь идет о целой схеме, преступной по факту системе, связанной именно с подбросом наркотических веществ.

В некоторых колониях до половины осужденных по таким вот… одну дозу, что называется, подкинутую либо в клубе либо где-то — провокация таких вот ситуаций, связанных с наркотиками. И половина тюрем заполнено у нас такими сидельцами. Конечно, это системная проблема. С этим надо что-то делать. Надо делать на законодательном уровне, потому что по-другому никак невозможно. Многие страны, имеющие эту статью, ее отменили именно из-за того, что она может быть использована в корыстных целях или в целях создания отчетности, фабрикации уголовных дел по этому поводу.

М.Наки― Мы высветили эту проблему. Так случилось, что мы о ней узнали, хотя многие о ней говорили гораздо раньше. Что сейчас должно произойти? Партия КПРФ или общество, или вместе каким-то образом влиять, чтобы те необходимые вещи, о которых вы говорили, были имплементированы?

В.Кумин― Должна последовать законодательная инициатива, реакция. И я думаю, что КПРФ в ближайшее время предложит сценарий действий здесь и не только КПРФ. Это должны все силы объединиться для того, чтобы противостоять системе. А в Москве она особо развита. Здесь это легче всего.

М.Наки― Почему?

В.Кумин― Большой город, много приезжих. Весь наркотрафик идет сюда, в Москву. Это крупнейший рынок сбыта. Соответственно, молодежь имеет по сравнению с регионами больший достаток. Много престижных вузов, много концертных площадок, много ночных клубов, заведений — это там, где очень легко провоцировать такие дела и их фабриковать. Поэтому здесь люди должны объединиться и, действительно, сделать законодательную инициативу либо по отмене, либо по кардинальному изменению этой статью.

Я вам скажу, что Главное управление Следственного комитета по городу Москве прекрасно в курсе этой ситуации. В курсе и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

М.Наки― В смысле в курсе этой проблемы.

В.Кумин― Конечно. И все прекрасно знают. Это давно назревшая ситуация. Милиция системным образом фабрикует уголовные дела.

В.Кумин: Ситуация с Голуновым, конечно, высветила то, что является совершенно дичайшей сейчас проблемой

М.Наки― Если это давно известное им обстоятельство, если давно назревшее, то имеет ли смысл также говорить о некотором изменении или, по крайней мере , некоторых отставках в стане полиции?

В.Кумин― Вот мы сейчас их видим. Как только резонансное дело — они пошли. Мне кажется, речь должна идти об изменении законодательства и изменении правоприменения.

М.Наки― Как можно повлиять на правоприменительную практику?

В.Кумин― Просто оправдывать по таким делам и всё. Судьи, они не разбираются. Как правило, когда подходит суд в такой ситуации, ребенок уже сломан. Уже фактически просит рассмотреть дело в особом порядке, без предъявления доказательств. Ему дают условно. Милиция отчиталась. Ребенку жизнь сломали. Подкинул таким образом. Я повторяю, это системная проблема.

М.Наки― То есть суды в ней тоже каким-то образом участвуют?

В.Кумин― Да. Закрывают глаза на то, что ребенок просит в особом порядке рассмотреть дело. Это само по себе странно. Ну, предъяви доказательства, как в этом случае. Предъяви пробу с волос, пожалуйста, какую-то пробу. Кровь возьми, мочу возьми. Сложности же нет в этом.

Нет, они не занимаются этим делом. Они просто измотают подследственного до такой степени и запугают реальным наказанием, что человек подойдет к суду уже в ситуации, когда, «пожалуйста, рассмотрите только, дайте условно, и я пойду». А это сломанная жизнь.

М.Наки― Вернемся ненадолго к маршу, к его разгону. Скажите, насколько, на ваш взгляд, столичные власти и, в принципе, власти города могут влиять на то, как полиция ведет себя на этих акциях?

В.Кумин― Да могут влиять и должны влиять. Я не понимаю, как можно было допустить такое фактически побоище? 500 задержанных — это побоище. Власть решила закручивать гайки. Есть опасность реальная, что с такой политикой будет сорвана резьба. Резьба закручивается очень сильно сейчас.

М.Наки― Собственно, на эти московские власти как-то можно повлиять?

В.Кумин― Должны влиять. Должны протестовать и должны создавать тоже московскую правоприменительную практику, законодательство. Нельзя допускать произвола. Здесь встает вопрос о том, кто контролирует московские власти сейчас? А кто принимает решение о позиции Горбенко или ГУВД в таких ситуациях? Кто может повлиять на них, кто остановить может? Сегодня московская власть у нас с вами бесконтрольна, к сожалению, абсолютно бесконтрольная.

М.Наки― Мы сейчас как раз перейдем к вопросу, кто может как-то ее контролировать или пытаться это делать, во всяком случае, в контексте выборов в Мосгордуму. Я напомню, это особое мнение политика от партии КПРФ Владимира Кумина. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к «Особому мнению»

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М.Наки― У микрофона — Майкл Наки. Мы продолжаем «Особое мнение» политика от партии КПРФ Вадима Кумина. Мы с вами начали говорить о контроле за московскими властями. Скажите, пожалуйста, Мосгордума какое-то отношение к этому имеет? Есть ли у нее полномочия, возможности влиять на московские власти, в целом на жизнь города?

В.Кумин― Мы эту тему подробно поднимали на прошлогодних выборах мэра, где я имел честь принять участие. Мы поднимали тему о том, что единственный орган в Москве, имеющий возможность потенциальную хотя бы проконтролировать московскую власть — это Мосгордума.

Уставной орган, которому несколько сотен лет, который переживал разные времена и подъема и упадка. И был разогнан в 93-м году всем памятный Моссовет быстрее Белого дома за то, что высказался против позиции Ельцина и Лужкова.

Так вот ситуация такая, что единственным органом, способным повлиять на власть, является Мосгордума. К сожалению, наша власть действующая в лице Сергея Собянина и мэрии за 9 лет нахождения у власти планомерно демонтировали политическую и общественную составляющую и самое главное — контролирующую составляющую Мосгордумы.

В.Кумин: Я не понимаю, как можно было допустить такое фактически побоище

М.Наки― Каким образом?

В.Кумин― Во-первых, через систему одномандатных округов, то есть политические партии де-факто отстранены от процесса. Всё это доходит до смешного. Сейчас, например, «Единая Россия» не выставила не годного кандидата на этих выборов. Де-факто «Единая Россия» абсолютно кончилась на этих выборах. Если вы посмотрите, такие товарищи, как Метельский или Семенников, или Зверев, они теперь не «Единая Россия», они теперь самовыдвиженцы, общественники, которые собирают подписи.

М.Наки― Сменили взгляды?

В.Кумин― Да я думаю, что просто, знаете, сменили тактику. Называется: просочиться огородами, пройти и дальше сидеть и 5 лет кивать нынешней власти.

Итак, «Единая Россия» имеет подавляющее большинство в действующей и, слава богу, уходящей Мосгордуме. И «Единая Россия» полностью потворствует московским властям, абсолютно устранившись от какого бы то ни было контроля и какой бы то ни было позиции в отношении московских властей.

А еще когда я был депутатом Мосгордумы — это с 2009-го по 2011, еще при Лужкове — я знаю разницу. Мы много критиковали Лужкова, но я знаю, что депутат имел вес. За депутатом — 175–180 тысяч избирателей. Депутат должен иметь право в Москве высказывать свою позицию, высказывать мнение избирателей и противостоять власти.

Все это демонтировано за 5 лет существующей Мосгордумой. Она превратилась непонятно, во что — в какой-то представительный орган, который ничего не решает и ничего не контролирует.

Мы обязаны вместе с избирателями создать новую Мосгордуму, которая разительно будет отличаться от того, что сейчас происходит. Но и выборы особые, потому что это транзитная Мосгордума, которая работает с 2019 по 2024 год. За это время, дорогие друзья сменится вся власть в стране.

В 21―м году уйдет нынешняя Дума имени Володина, которая Думой, строго говоря, не является, в которой подавляющее большинство «Единой России», которая, повторяю, кончилась уже как партия де-факто.

В 23―м году уйдет Сергей Собянин, потому что он не может больше баллотироваться на новый срок в соответствии с уставом города Москвы.

М.Наки― И вы верите, что это действительно произойдет, что прямо возьмет и перестанет быть мэром?

В.Кумин― Безусловно. Потому что нужно изменить закон, а это невозможно. Это просто не будет воспринято москвичами.

В 2024 году одновременно уйдет и президент и правительство, потому что Владимир Путин не может баллотироваться на новый срок. Может быть, у него будет какая-то новая должность или еще что-то, но это нужно сначала сделать.

М.Наки― Время есть.

В.Кумин― А так, по закону он не может баллотироваться больше. И, соответственно, если уйдет он, по закону, по Конституции должно уйти и правительство. Таким образом, с 21-го по 24-й год уйдет вся правящая верхушка страны.

А в это время Мосгордума будет работать. Поэтому от того, что будет в 24 году, зависит, соответственно, и позиция Мосгордумы и позиция Мосгордумы будет напрямую влиять на то, что будет в 24-м году. Это, действительно, особая Мосгордума, когда, повторяю, вся власть уйдет, а Мосгордума останется.

И, конечно, в этой ситуации мы обязаны ее изменить. Или мы будем дальше кивать Собянину, молча, или мы просто, раз «Единая Россия» не пришла на выборы, — ну, давайте не будем за них голосовать.

В.Кумин: Ситуация такая, что единственным органом, способным повлиять на власть, является Мосгордума

Там все равно есть маленькая строчка: «Выдвинут партией «Единая Россия»» или «Является членом партии «Единая Россия»» Вот это должен быть маячок, против которого фамилия зачеркивается. Таким образом, нужно голосовать за другие политические силы, и, как у нас говорят, не за «самонедвиженцев» от «Единой России», а за другие политические партии, которые смело идут на эти выборы и, прежде всего, КПРФ.

М.Наки― Сам по себе что может делать депутат Мосгордумы? Вы так расписали, что не будет никого — ни президента, по крайней мере, действующего, ни мэра, по крайней мере, действующего, ни Думы, по крайней мере, действующей. Останется одна Мосгордума.

Какие есть конкретно полномочия у депутата Мосгордумы, что эти все прекрасные вещи, о которых вы говорите, каким-то образом воплотить в жизнь?

В.Кумин― Во-первых, не дать задерживать по тысяче… вот сейчас поправляют, свежие данные: 1000 человек задержано по данным ОВД-Инфо. Это не дать разгонять людей. Люди имеют право на свободу собраний. Достаточно по этому поводу принять закон города Москвы. Мосгордума имеет возможность влиять на бюджет. В Москве не то что влиять, а контролировать справедливое в интересах москвичей распределение бюджета. Бюджет города Москвы, дорогие друзья — 2 триллиона 750 миллиардов рублей. Это больше, чем бюджет Лондона, Парижа, Берлина. Это уступает только бюджету Нью-Йорка.

Мы живем в богатейшем городе, и мы тут все бедные. Потому что миф о том, что москвичи зажираются — это просто миф. Каждый уже не просто затягивает пояса, уже продает эти пояса. Поэтому здесь огромные богатый город — и бедные жители этого города в своей основной массе.

Поэтому задача Мосгордумы: справедливый контроль над бюджетом. Мосгордума должна стать органом профессионального контроля мэрии. Вы же прекрасно понимаете, что исполнительная власть без контроля — это прямой путь к беспределу хоть в части задержаний, хоть в части бюджетных трат, хоть в части политики, которую ведет Москва. Варварская политика по реновации, по транспорту, по многим другим отраслям.

Если депутаты и избиратели в лице депутатов не будут контролировать московскую власть, мы далеко не уедем.

М.Наки― Вот смотрите, вы стали депутатом Мосгордумы. Допустим, это произошло. Какие полномочия у вас появились конкретно? Вы говорите, что бюджет каким-то образом можно контролировать. Каким образом Мосгордума может на него повлиять?

В.Кумин― Да полностью. Это закон города Москвы. В целом правительство города Москвы не может потратить копейку без Мосгордумы.

М.Наки― Какая там процедура? Одобрение…

В.Кумин― Ну, конечно. Это закон о бюджете, это три чтения. Это как в Государственной думе. Бюджет города Москвы принимается ежегодно в ноябре месяце. И если депутаты не кивают, как кивалы, а высказывают свою позицию, бюджет, я вас уверяю, будет другим.

М.Наки― Для этого нужно большинство депутатов?

В.Кумин― Для это нужно большинство, для этого нужен сильный состав Мосгордумы и сильная по своей природе, по своим полномочиям Мосгордума. В этой связи товарищи меня выдвинули на должность спикера Московской городской думы, если мы сформируем большинство.

В.Кумин: Мы живем в богатейшем городе, и мы тут все бедные. Миф о том, что москвичи зажираются — это просто миф

Сегодня КПРФ выставляет кандидатов на все комиссии Московской городской думы. Если мне не изменяет память, их сейчас 17. Вот 17 комиссий. Мы на каждую имеем кандидата профессионального, мощного, который может защитить москвичей, их семьи, защитить справедливое распределение бюджета, а не дать делать что хочешь московской власти.

Так вот товарищи предложили меня, и конференция официально предложила в случае прохождения КПРФ и создания мощной фракции КПРФ в Мосгордуме Вадим Кумин будет спикером Мосгордумы. И уж поверьте, мы кивать не будем там. Я был в Мосгордуме, я знаю, как там работать.

М.Наки― 45 мест в Мосгордуме.

В.Кумин― 45 мест.

М.Наки― На все из них есть претенденты из КПРФ

В.Кумин― Да, мы выставили кандидатов по 44 округам. 45-й кандидат — это округ №14 — Сергей Цукасов. Он победитель праймериз. Были объединенные праймериз оппозиции.

М.Наки― Кто в нее входил?

В.Кумин― «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, то есть все партии в этом округе решили провести праймериз.

М.Наки― То есть внутри этого округа.

В.Кумин― Да. В них победил глава муниципального собрания Сергей Цукасов. И партия поддержала его как самовыдвиженца и победителя праймериз, потому что он объединил всю оппозицию в этом округе.

М.Наки― То есть ни с какими другими политическими силами помимо этого округа — там с командой Навального или с «Яблоком» по другим округам — вы не собираетесь кооперироваться и выставлять единых кандидатов?

В.Кумин― Мы не кооперируемся с либеральными политиками, настроенными на безумную конфронтацию с московскими властями. Мы в сильной оппозиции к московским властям, и мы не на словах, а на деле это доказываем, но мы все-таки за то, чтобы был диалог в рамках работы Мосгордумы и исполнительной власти. А вышеперечисленные товарищи против диалога. Для них есть.. покричать ради того, чтобы покричать. Они и в успех-то, собственно говоря, не верят. А мы все-таки настроены серьезно.

И наша коалиции традиционная широкая, она социалистическая, она левая коалиция. Мы идем в составе КПРФ, «Левый фронт», движение «Моссовет», объединяющее активистов всех по направлениям — это те, кто противостоит реновации, те, кто противостоит варварской транспортной политикой, те, кто занимается экологией и против мусороперерабатывающих заводов, против бесконтрольного использования мусора и непонятно выданных контрактов на сбор мусора. Активисты по направлениям всё участники нашей коалиции.

В составе списка КПРФ и муниципальные депутаты и бывшие депутаты Государственной думы, и активисты, и профсоюзные лидеры, например, Юрий Дашков, руководитель независимого профсоюза работников транспорта города Москвы.

Наш список включает в себя грамотных, умных и толковых людей. В нашем списке Анастасия Удальцова, которая идет по округу №5, очень серьезному оппозиционному округу, где выдвинут уже Роман Бабаян, известный ведущий, где по нашим данным, собирается выдвинуться Дмитрий Гудков, там собирается выдвинуться Анастасия Удальцова, супруга Сергея Удальцова, который, к сожалению, по объективным причинам не может участвовать в выборах.

М.Наки― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. При этом у нас продолжится трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». И после этого вернемся уже и в радиоэфир.

М. Наки― У микрофона Майкл Наки, мы продолжаем. Это особое мнение политика от партии КПРФ Вадима Кумина. Мы с вами остановились на Мосгордуме и правильной и неправильной оппозиции. Интересный вопрос, который здесь возник — вот эта «неправильная» оппозиция. Хотя в целом, например, идеи того же Навального — они же достаточно левого толка: минимальная зарплата, борьба с коррупцией, вот это всё. В чём ключевое различие между оппозицией КПРФ и Левого фронта и, например, Алексеем Навальным? При том что Алексей Навальный, наоборот, поддерживает, например, на петербургских губернаторских выборах кандидата от партии КПРФ Бортко. То есть он вас как-то поддерживает, а вы его не считаете за продуктивную оппозицию.

В. Кумин― Во-первых, я не слышал официальной поддержки Алексеем Навальным нашего кандидата Бортко. Алексей Навальный поддержал нашего кандидата Клычкова, который не стал кандидатом в мэры. Это возможно. Вообще Алексей Навальный в моём понимании защищает свои политические интересы. Он выставляет кандидатов и провозглашает их кандидатами от объединённой оппозиции. Почему в Москве он выставил только 5? 45 округов — и 5 кандидатов. Это говорит о возможностях Алексея Навального на сегодняшний день как политика. Сегодня они всё-таки меньше, чем возможности КПРФ. Сравните 45 и 5.

В.Кумин: Алексей Навальный, как показали выборы мэра, всё-таки настроен на сиюминутную ситуацию

При этом — да, весело, да, звонко, да, бодро, да, громко. Но мы всё-таки настроены на серьёзную и долгосрочную политическую борьбу в течение 5 лет в Мосгордуме. Алексей Навальный, как показали выборы мэра, всё-таки настроен на сиюминутную ситуацию, как было, например, с Алексеем Яшиным. Алексей Яшин пошумел 3 дня, сказал, что он будет собирать подписи. Подписи не собрал, сказал: «Да ну вас всех!» и уехал отдыхать. Вот что получилось с Алексеем Навальным на выборах в мэры.

М. Наки― Подождите, на выборах в мэры, если мне не изменяет память, он занял 2-ю строчку и в целом выступил достаточно успешно.

В. Кумин― Я говорю про Илью Яшина. Алексей Навальный хорошо выступил на выборах 2013 года. Но вы вспомните, как раскручивали Алексея Навального. Все каналы говорили только об Алексее Навальном. А, например, кандидат Кумин в 2018 году вообще не имел возможности никак прорваться через телевизионную блокаду, блокаду в СМИ, которую устроили московские власти.

Мы официально подали иск на Собянина: снять его с выборов. Я дошёл до президиума Верховного суда. Мы, конечно, иск проиграли, потому что иначе здесь всё было бы совсем нехорошо для власти. Но в суде мы установили совершенно чёткий факт: соотношение упоминаний в СМИ во время предвыборной кампании было 10 к 1. 10 — Сергей Собянин, 1 — Вадим Кумин и все остальные кандидаты. То есть, грубо говоря, на каждого приходилась 1 единица, а на Собянина — 10. Вот так вот использовались СМИ во время предвыборной кампании 2018 года. А в 2013 году было равное использование СМИ Сергеем Собяниным и Алексеем Навальным. Результат не замедлил себя ждать.

Я говорю про Илью Яшина, который на выборах прошлого года пошумел, 10 дней походил, снял ролик, что-то покричал как депутат и глава муниципального собрания — и уехал отдыхать. На этом закончилась кампания Алексея Навального и Ильи Яшина в прошлом году. Сейчас мы понаблюдаем за 5 кандидатами, которые участвуют в этих выборах. Один из них — уважаемый Иван Жданов — идёт против меня в округе № 8. Это Аэропорт, Войковская, Коптево и Сокол. Вот мы с ним соперники. Вот сейчас мы посмотрим реальные возможности и позицию Ивана Жданова.

М. Наки― Просто странная ситуация получается: и вы, и Иван Жданов (посмотрим всю ситуацию в целом на вашем приближении) конкурируете с одним и тем же человеком — точнее, с одной и той же партией, с одной и той же политической силой. Хоть это и самовыдвиженцы, но, как вы заметили, у них есть как минимум некая аффилированность с действующей властью. И вот есть люди, которые голосовать за эту власть не готовы — какое-то их количество.

В. Кумин― 71% по нашим расчётам.

М. Наки― По вашим расчётам 71%. И вот часть из них поддержит вас, а часть, соответственно, поддержит вашего конкурента Ивана Жданова. Таким образом, та часть, которая против действующей власти, в том или ином виде разделится. И таким образом, идея того, что вы хотите занять всю Мосгордуму и всё там контролировать, понятна и наверняка многими одобряется, но для того, чтобы это сделать, сначала надо победить. Чтобы победить, нужно аккумулировать вокруг себя максимальное количество голосов. А так вы конкурируете и дробите тех, кто в целом против власти. Не кажется ли вам это немножко вредящим той цели, которую вы декларируется?

В. Кумин― Мы находимся на диаметреально противоположных политических позициях.

М. Наки― Ну как, вы же, КПРФ, против коррупции?

В. Кумин― Да, безусловно. Но всё-таки Алексей Навальный за то, чтобы у нас был капитализм — в таком тяжёлом смысле этого слова.

М. Наки― Так это же не Мосгордума решает, правильно?

В. Кумин― Алексей Навальный у нас за то, чтобы повышался пенсионный возраст. Его временные позиции на митингах прошлого года были просто отвлекающим маневром. Иван Жданов тоже должен сформулировать свою политическую позицию. Я хочу убедиться, что Иван Жданов — это серьёзно. Если он идёт серьёзно, то мы будем с ним разговаривать. Но у меня есть ощущение, что Иван Жданов идёт просто пошуметь.

М. Наки― А что для вас будет индикатором серьёзности?

В. Кумин― Что он соберёт подписи и хотя бы сдаст их в Мосгоризбирком. То, что не сделал Илья Яшин на выборах мэра. Он даже не стал их собирать. А Иван Жданов должен и, наверное, может собрать. И пожалуйста — это действительно признак серьёзности намерений. После этого мы, конечно, будем разговаривать.

М. Наки― Хорошо, перейдём к следующим большим проблемам, которые имеют и московский разрез и в целом федеральный. Это мусорная проблема. Наверняка вы знаете про протесты, которые есть в Сыктывкаре, в Шиесе и, например, в воскресенье аж в Зеленограде готовится митинг тоже против строительства мусорного полигона. Какова ваша позиция по этой истории? Что просто строится новый полигон и туда закидывается мусор не в интересах жителей этого города (в одном случае Зеленограда, который часть Москвы, в другом — в случае Шиеса). Как вами видится это проблема?

В. Кумин― У нас такие проблемы решаются с точки зрения власти просто. Выбирается некая уполномоченная организация (в данном случае она выбрана — это «Ростех»), которая далее начинает действовать по своему усмотрению. Вот запрограммировали 4 мусоросжигающих завода по периметру Москвы. Считается, что здесь наступит решение и после этого будет рай. При этом никто не спрашивал, где эти заводы должны находиться, как, почему именно там они должны находиться и на каком расстоянии от Москвы. То есть дальше госкорпорация действует по своему усмотрению. Да, там не только «Ростех», но и «Росатом» — они действуют вдвоём. Причём, по-моему, «Росатом» там занимает даже лидирующую функцию.

У нас определяется оператор и дальше, повторяю, начинают действовать по своему усмотрению. Это вообще тактика действия московских властей: действовать по своему усмотрению. Федеральные власти тоже часто этому следуют. Получается, что они принимают какое-то решение, начинают работать, а мнение жителей — будь то Зеленограда или других районов — учитывается в последнюю очередь. Естественно, и результат будет такой: будут протесты, наверняка дойдёт откровенно до боевых действий.

М. Наки― Боевые действия — это что?

В. Кумин― Это когда люди, так сказать, полезут под бульдозеры. Это сейчас происходит. Если посмотреть районы Москвы — это карта боевых действий. В части реновации, в части мусора, в части экологии вообще — это нагнетающееся противостояние между московскими властями и жителями города Москвы. Сейчас это сплошь и рядом. Это те причины, которые мы подробно обсуждали на выборах мэра, где мы выражали позицию. К сожалению, наши опасения полностью подтвердились. Везде нагнетается ситуация.

М. Наки― А именно?

В. Кумин― Ну, посмотрите 42-й округ: люди просто полезли под бульдозеры. Купили старые ржавые машины, выставили их, чтобы не было точечной застройки в программе реновации. 5 месяцев идет ожесточённейшая борьба. Где-то жители побеждают, где хватает духа и возможностей, а где-то вынуждены отступить, потому что власти не считаются.

При этом КПРФ голосовала за реновацию в Государственной Думе. Но к нам на фракцию приходил Сергей Собянин. Мы голосовали за реновацию под полную ответственность города Москвы. Что мы видим сейчас? Мы видим, что передали: 7-10 крупных строительных компаний (все их прекрасно знают) получили эти подряды. 5-этажный дом, который стоял — они его ломают. Опять мы с вами будем иметь миллионы тонн строительного мусора. Непонятно, куда они его вывозят. И на месте этой 5-этажки возводят 25-этажный дом в этом же районе, на этой же инфраструктуре.

М. Наки― То есть Собянин вас обманул.

В. Кумин― Получается, что московские власти нас обманули. Получается, что они обманули не только нас, но и всех жителей. Потому что сама по себе программа реновации — это хорошее дело. Это переселение людей из ветхого жилья, из хрущёвок, которые были созданы тогда, чтобы хоть как-то решить послевоенную жилищную проблему. Сейчас они, конечно, уже отслужили свой срок и слава Богу, что людей оттуда переселяют. Но какими методами и, самое главное, кто? Что — это бизнес-программа, что ли? Это не может быть бизнес-программой. Это программа государственная, программа города Москвы. А в итоге она превращается в бизнес, и каждый житель на себе чувствует, что это такое, и вынужден лезть под бульдозер.

Если власть продолжит так делать, у неё не будет не только поддержки людей, не 71% будет мимо, а 100% мимо — будут всегда голосовать против них. Они просто увидят это в ближайшее время. А ещё нажмут — получат ответную реакцию, как получили ответную реакцию по Голунову. Я считаю, кстати, что наша общая задача, в том числе и в Мосгордуме — положить конец вот этим безобразным действиям со стороны властей. Мусора это касается в первую очередь, так же, как и реновации. Ещё давайте вспомним и парковки теперь уже по 380 рублей. Когда были выборы мэра, мы возмущались, что 250. Прошло 4 месяца и стало 380. Мы с вами просто должны взять под профессиональный контроль эту власть. И в части мусора, и в части реновации, и в части транспорта, и в части здравоохранения, образования. Везде творятся нехорошие дела. При этом рейтинг Собянина 60%.

М. Наки― Вы говорили о том, что, как оппозиция, будете в Мосгордуме с этим всем бороться. При этом вы говорили, что у вас будет выстроен диалог с властью. Каким образом выстраивать диалог с властью, если она обманывает, как вы говорите, и делает прочие эти вещи? У нас буквально полминуты.

В. Кумин― Ну так если по рукам, как они будут обманывать? Если будет закон о бюджете в интересах москвичей. Когда 2.750 милиардов распределяются хотя бы более-менее справедливо, а не туда, куда они хотят. Вот и диалог. Диалог по каждой цифре, диалог по каждому решению. А если не получается диалог, тогда нажим, навязывание своей позиции, навязывание повестки дня. Это называется реальная политика, а не 2 недели на улицах, потом в кусты. Нужно работать 5 лет, нужно идти, прорваться в Госдуму, работать 5 лет в диалоге либо в конфронтации с правительством Москвы в зависимости от ситуации.

М. Наки― Спасибо большое! Это было особое мнение политика от партии КПРФ Вадима Кумина. Всего доброго!