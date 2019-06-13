Е.Бунтман― В студии по-прежнему Евгений Бунтман. Зато напротив меня теперь — Максим Шевченко, журналист. Здравствуйте!

М.Шевченко― Здравствуйте.

Е.Бунтман― Мы обсуждали с Ольгой Бычковой всю историю с Голуновым, с посадкой генералов и 228-ю статью. Давайте очень коротко…

М.Шевченко― Очень конспективно.

С.Бунтман― Конспективно. Про генералов в первую очередь. Что будет дальше?

М.Шевченко― Как один Голунов двух генералов прокормил, посадил, точнее. Салтыков-Щедрин является главным все-таки сюжетным бытописателем нашей страны во все ее времена. Нет, я думаю, что в этой истории с Иваном Голуновым есть несколько составляющих, несколько линий, которые возникали параллельно, а потом, возможно, переплелись.

Сначала, возможно, скорей всего это так: это заказ и беззаконие против Ивана Голунова, который занимался расследованиями. Он человек достаточно скромный, замечательный. Конечно, его статьи читать непросто без специальной подготовки, потому что он всегда детально и дотошно входит в детали. Но в целом это, конечно, очень мощное, серьезное расследование и понятно, что он задевал интересы, невзирая на имена, всех подряд. И поэтому первое — что каким-то операм заказали.

М.Шевченко: Какие-то опера по заданию какого-то своего начальника решили какого-то журналистишку проучить

Но дальше возникает конспирологическая составляющая. Дело прогремело в день, когда Путин публично хотел присягнуть Си Цзиньпину, когда планировалась, что вторая «мюнхенская речь» гремит с трибуны Петербургского экономического форума в присутствии товарища Си, который это поддерживает. И по итогу мы видим, что медиаупоминаний Ивана Голунова решительно просто задавило медиаупоминания второй «мюнхенской речи» и возможного пакта Путин — Си Цзиньпин.

Плюс одновременно либеральная большая элита в лице Кудрина или на завтраке «Сбербанка» открыто просто издевались над нацпроектами. Кудрин заявил, что нацпроекты типа никакого экономического развития не дают, и вообще никто не верит в их реализацию. Там не так дословно, естественно — чтобы его пресс-секретарь сейчас не предъявил претензию, но смысл такой.

Плюс к этому как бы одновременно, я думаю, дело Ивана Голунова нанесло с какого-то момента… все начали понимать, что чем дальше оно длится, тем меньше у Сергея Семеновича Собянина в этой ситуации и у всех его подчиненных возможности остаться чистыми, хорошими, современными, либеральными лидерами развития Москвы.

Е.Бунтман― Если суммировать, то какие-то полицейские начальники…

М.Шевченко― Сначала какие-то опера по заданию какого-то своего начальника решили какого-то журналистишку, как говорится, проучить и наказать.

Е.Бунтман― Ну да, их пруд пруди, в общем.

М.Шевченко― И когда вышел Илья Азар, когда вышли другие люди, когда выяснилось… вот в Телеграм-канале своем я сразу написал, когда через два часа выяснилось, какие журналисты выступили, что власть оказалась перед лицом единого фронта ведущих просто медиа России независимых, именно еще медиа элитных…

Е.Бунтман― С форумом еще красивая картинка рифмуется, когда журналисты, наши коллеги с бейджиками этого форума стояли в одиночных пикетах у Гостиного двора.

М.Шевченко― В одиночных пикетах… Очередь эта прекрасная у Петровки-38. Поэтому, я думаю, что начиналось всё с интриги как бы персональной, а закончилось всё масштабной войной элит и политическими заявлениями такого масштаба, которые имеют для нашей страны серьезные последствия.

Вот то, что заявлялось на форуме или то, как была буквально запихана в этот скандал путинская речь, которая планировалась как историческая — мне кажется, конечно, трудно поверить, что это случайные события и не связанные.

Плюс к этому какая-то часть элиты… Ведь понятно, что и Наиля Аскер-заде и все остальные без сигнала откуда-то сверху не надели бы на себя эти майки «Я Иван Голунов» и всё такое прочее, и не началась бы вся эта кампания. И Ирада Зейналова или Ольга Скабеева наперебой начинали, как говорится, клясть систему внезапно… и вот несправедливость по отношению к журналисту, журналистская солидарность…

Мне кажется, что все-таки этот конфликт серьезный двух огромных группировок, одна и которых ориентирована на Запад как на главного партнера, и вторая, которая лице Путина попыталась переориентироваться хотя бы частично на Китай в присутствии одного из самых влиятельных людей мира, наверное, второго по влиянию человека, я думаю, Си Цзиньпина (а там с Трампом, кстати, еще померятся, кто из повлиятельней будет), — я думаю, что это привело к очень серьезному катаклизму политическому.

Е.Бунтман― То есть Иван Голунова невольно завалил не только двух генералов, но и отношения России с Китаем.

М.Шевченко― Ну, а что такого? В Тунисе «арабская весна» началась с того, что у кого-то где-то что-то такое перевернули, а потом в знак протеста там самосожжение…

Е.Бунтман― А потом всё одно за другим — Ливия, Египет…

М.Шевченко― Потом понеслось. Сначала начинает тлеть, а потом в это включаются уже большие игроки, которые понимают, что ситуация суперинтересная, ее можно разыграть и так и так…

Е.Бунтман― И считают возможным оседлать эту ситуацию.

М.Шевченко― Ну, оседлать или разжечь, наоборот, сильней, дискредитировать своих оппонентов, нанести удар. Тут сразу столько фигур оказалось под ударом. Собянин оказался под ударом. Его правительство оказалось под ударом, Росгвардия вчера, которая… Более комичного зрелища я не видел…

Е.Бунтман― Что вчера, вообще… зачем это нужно было делать, у вас есть какое-нибудь объяснение, зачем нужно было разгонять?

М.Шевченко― У меня объяснений нет кроме того, что это… Опять-таки две версии. Первая, обычная — что это просто маразм. Как там: «Ты кого привел? Ты чего, американца, иностранца привел? Давай уводи его отсюда»… Или как они по 5 человек ходили, держась руками за плечо друг друга…

Е.Бунтман― Как слепые.

М.Шевченко: Начиналось всё с интриги персональной, а закончилось всё масштабной войной элит

М.Шевченко― Точно. Как в фильме «Легенда о Тиле» слепые так шли, помнишь, там был такой момент? Великий фильм такой был Алова и Наумова. И там недоумевающие люди… Как они к каким-то старушкам шахматисткам, как мне рассказывали, попытались их взять… Как они людей отрывали… Ну, на «Дожде» есть прекрасный 15-минутный фильм, который можно смотреть, наслаждаясь, как итальянскую кинокомедию. Потому что поверить в то, что ты видишь, что в саду «Эрмитаж» всё это происходит, просто невозможно, нереально.

Это, естественно, удар по Росгвардии, которая сегодня оправдывается; по правительству Москвы, которое очевидно несет за это прямую ответственность; по всем людям, которые отвечают — назывались фамилии: Горбенко, другие фамилии, с кем якобы велись переговоры о демонстрации, которую не согласовали…

Е.Бунтман― Все-таки… Я понимаю, что, может быть, маразм, но когда люди стояли в очереди, упомянутой вами, на Петровке-38, их никто не трогал. Вот в первый день.

М.Шевченко― А на этот день уже началась большая игра. Вот я вижу, что российские кланы, которые составляют как бы единое элитное пространство, на этом деле Ивана Голунова просто начали друг друга топить и публично уничтожать. Там трясущееся лицо Колокольцева, который буквально оправдывался как школьник, мне напомнило Светлану Орлову, которая год назад после выборов, помнишь: «Не смогла… где-то недоработала…». Вот так стоит министр внутренних дел и вот так же это самое делает.

Когда заставили сегодня Бортникова рассказывать, что «по нашим данным оперативных мероприятий не проводилось»…

Все побежали оправдываться, потому что они поняли, что вдруг это дело молодого журналиста талантливого… он оказался тем самым мальчиком, который пришел, ткнул в плотину — и внезапно пошла трещина, и вдруг все поняли, что сейчас может политься вода…

Е.Бунтман― Ну, им ткнули. Невольно.

М.Шевченко― Понятно. Там всё с самого начала, если анализировать, просто по шагам это дело разбирать, ты видишь… Когда там возникают фальсифицированные фотографии, потом внезапно эти химические наркотики меняются на кокаин. Кокаина становится 5,37 граммов, чтобы, значит, в особо крупном… Потом отказываются взять смывы и срезы. Потом еще что-то происходит. Как будто кто-то подбрасывает сознательно…

Е.Бунтман― Но работали же, наверное, как всегда, просто. Они же всегда так работают. И подбрасывали всегда и приговоры так же…

М.Шевченко― Когда это волновало всех этих придворных журналистов? Они все там забегали и заголосили только потому, что им там сверху кто-то в каком-то кабинете сказал: «Надо бегать, голосить, надо сделать вид, что это вот так…». Но я считаю, что ключевой конфликт был в Санкт-Петербурге, когда Кудрин сказал, что нацпроекты — это ерунда, практически, они никакого значения для экономики не имеют.

А речь Путина, его публичная как бы присяга китайскому вектору была сорвана, с одной стороны, делом Ивана Голунова, а, с другой стороны, заявлением товарища Си Цзиньпина, что он сторонник глобализации. Трамп его друг, и вообще, как говорится, посмотрим, что там будет.

Е.Бунтман: 228―я статья с наркотиками, «народная» статья. Я у вас видел в Телеграм-канале, я не знал этого выражения: «набор имама», когда подбрасывают пакетик и гранату.

М.Шевченко― Граната и пакетик спайса в Дагестане, на Кавказе это…

Е.Бунтман― Что делать с 228-й статьей?

М.Шевченко― Слушайте, наркоторговцев надо наказывать. Но, во-первых, я считаю, что если у человека даже находится на хранении какое-то количество… ну там 5,37 г кокаина и при этом не доказано, что он кому-то продавал или передавал эти вещи, то я не думаю, что надо бросать в тюрьму на такие страшные сроки. Вот есть история просто очень простая…

Е.Бунтман― Разграничить…

М.Шевченко― Конечно. То есть я думаю, что надо смягчить наказание для людей, которые не представляют общественной опасности, очевидно, были втянуты в употребление или в какой-то оборот наркотиков. А есть крупные наркоторговцы, которых очень редко ловят.

Вот помните, там в Аргентине 389 килограммов кокаина диппочтой Министерства иностранных дел Российской Федерации было обнаружено…

М.Шевченко: В Тунисе «арабская весна» началась с того, что у кого-то где-то что-то такое перевернули

Е.Бунтман― Вот это масштаб.

М.Шевченко― А я не знаю, там кто был наказан? Какие-нибудь фамилии вы помните, Женя? Почти 390 килограммов кокаина в диппочте на территории консульства, если мне память не изменяет.

Е.Бунтман― Именно так.

М.Шевченко― И где, как говорится?.. Это огромная партия. Что там, два пакетика, что ли? Поэтому, я думаю, что крупные наркоторговцы все крышуются силовиками, все находятся в теме государственного оборота. Я думаю, что это ситуация не только Российской Федерации, это ситуация повсеместно в мире.

Наркоторговля, проституция, торговля оружием и торговля невольниками (рабочей силой) — это четыре фактора, которые позволяют правящим мировым элитам оборачивать огромные суммы наличных денег, создают нелегальную параллельную теневую экономику, в которой крутятся триллионы наличных денег самых разных: долларов, евро, юаней, чего хочешь. И это поощряется.

Наркоторговля используется для тайных войн. Мы знаем, Золотой треугольник возник для финансирования секретных операций во время Вьетнамской войны. Афганский героин возник сейчас в ходе Афганской войны и так далее.

Е.Бунтман― Про колумбийский мы даже не будем говорить.

М.Шевченко― Когда ты спрашиваешь про 228-ю статью, могу сказать, само государство, сама политическая система является главным наркоторговцем и самым главным виновным в деле наркотизации, в частности, молодого поколения.

Е.Бунтман― Максим Шевченко, журналист. Мы вернемся через несколько минут

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Я Евгений Бунтман, а рядом со мной — Максим Шевченко, журналист. Давайте поговорим про Дагестан и Чечню. Что происходит?

М.Шевченко― Я думаю, что в ситуации общего кризиса государства лидеры Чечни — это Рамзан Кадыров и Магомед Даудов — показали, что они совершенно не нуждаются ни в какой федеральной власти и сами могут решать проблемы с соседним дагестанским народом.

Федеральное государство, на мой взгляд, стояло в стороне и чего-то с важным видом, как говорится, мычало, когда был этот знаменитый диалог между Магомедом Даудовым, известным как Лорд, который в сопровождении бойцов чеченского СОБРа (это элита, надо понимать, кадыровской гвардии) приехал туда, когда сломали ночью табличку, установленную совершенно законно, между прочим…

Е.Бунтман― Плечистые ребята в черном.

М.Шевченко― … Потому что это на самом деле территория Чеченской республики. Это даже многие дагестанцы признают. И вопрос, кто это сломал… И когда этот диалог: «Через мой труп уберет табличку…». И когда дагестанец — вот за что я люблю дагестанцев — за это за отсутствие чинопочитания — сказал: «Надо, и табличку уберем и твой труп уберем» и так далее. Но это нормально. В этом нет даже… Я так понимаю, что Магомед не обиделся на это. Это на Кавказе нормальный разговор, который может закончится абсолютно чаепитием, дружбой, братанием итак далее.

Е.Бунтман― Или нет.

М.Шевченко― Каждый проявляет свое достоинство. Потому что там стояли за этим стариком серьезные тоже люди, я не знаю — аварцы, кумыки… Там разные вокруг Кизляра живут… НРЗБ села.

Е.Бунтман― Я не разбираюсь во внутренней кавказской политике…

М.Шевченко― Я уверен просто, что те территориальные споры, ситуации на Кавказе, которые не решаются годами, десятилетиями федеральной властью, просто как бы решили ускорить их решение.

Е.Бунтман― А как на самом деле должна решать федеральная власть? Это же спровоцировать и тех и других.

М.Шевченко: Крупные наркоторговцы все крышуются силовиками

М.Шевченко― А я объясню, как решать. Первый, по-моему, или какой-то Съезд народов Дагестана (я не помню), который был в начале 90-х годов, решил: Вот половина Хасавюрта, Ауховский район или Новолакский район — чеченцы называют, — и два села Казбековского района — это чеченские села, откуда чеченцы были вывезены насильно в 44-м году. Они не требуют даже присоединения к Чеченской республике. Таких радикальных требований… ну, наверное, они звучат… Они просто требуют хотя бы нормального администрирования, чтобы им вернули их дома.

И было решение Съезда народов Дагестана. Там три народа: лакцы, аварцы, чеченцы. Лакцы уходят, аварцы остаются, чеченцы приходят.

Е.Бунтман― Куда уходят?

М.Шевченко― А для них специально выделялись деньги. Им в районе Махачкалы строились огромные поселки, должны были построиться. Или в Лакский район, откуда их тоже насильно переселяли, они не добровольно туда заселись в 44-м году тоже, между прочим. Их насильно, под конвоем — и аварцев из горных районов и лакцев — переселяли в чеченские дома вопреки их воле. Потому что на Кавказе занимать чужой дом — то считается вообще невозможным.

Е.Бунтман― На Кавказе после 44-го года вот так вот всё перемешано и многие живут не в своих домах…

М.Шевченко― Не всё. Допустим, когда чеченцы и ингуши вернулись или балкарцы вернулись, то грузины, которых насильно заселили в их домах — это известно — им вернули ключи, сказали: «Наконец-то мы можем уйти спокойно, вот, пожалуйста, хозяева, забирайте свои дома».

Е.Бунтман― Но тогда черкесы попросят НРЗБ

М.Шевченко― Это разные вещи. Еще раз: насильно выселенные чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы… если в отношении карачаевцев, балкарцев я не знаю таких острых ситуаций, хотя там есть межселенные территории…

Но вот эта ситуация острая в отношении ингушей. Это, безусловно, Пригородный район, откуда они в 92-м году многие из них покинули в ситуации гражданской войны фактически. А в отношении чеченцев нет такой острой ситуации, хотя в начале 90-х она была. Но тогда убитые Магомед и Надир Хачилаевы, и с чеченской стороны были Джохар Дудаев НРЗБ сняли это напряжение. Между лакцами и чеченцами не возникло тогда конфликтной ситуации острой. Договорились.

И было решение Съезда народов Дагестана. Тогда Магомед Али Магомедов был руководителем Дагестана. Это решение много уже десятилетий — третье пошло — не исполняется и саботируется. Хотя деньги на это выделялись неимоверные.

Е.Бунтман― Кем саботируется?

М.Шевченко― Властями Дагестана в первую очередь. Это сотни миллиардов, если не больше. Выделялись на строительство этих лакских поселков. С лакцами велись разговоры и так далее. И главное, все согласны были. Это власть сознательно не решает конфликты, которые являются наследием трагической истории.

Поэтому, я думаю, что те люди, которые реально являются лидерами своих народов на данный исторический момент, решили каким-то образом сделать как бы шаг вперед, чтобы эту тему поднять, заострить ее. Такая у меня версия. Потому что я не верю, чтобы между чеченцами и аварцами, например, или кумыками… Это кумыкско-ногайские старые земли, потом были казачьи станицы — Шелковская и Кизлярский район…

Е.Бунтман― НРЗБ что может быть конфликт?

М.Шевченко― Конфликт, конечно, может быть везде. Люди везде горячие. И там люди с оружием были. Но я уверен, что сядут и договорятся. Потому что с чиновниками договориться невозможно.

Е.Бунтман― Когда-то в этой студии вы говорили, что нет никакого конфликта между чеченцами и ингушами из-за границы.

М.Шевченко― Между народами конфликта нету. Есть конфликт между бюрократией, которая не является народами.

Е.Бунтман― Понятно, что в Ингушетии больше конфликт между ингушами и Евкуровым.

М.Шевченко― Чеченцы тщательно готовились к этой ситуации, недаром освобождение Оюба Титиева, которое, конечно, было воспринято очень позитивно в чеченском обществе, совпало: вот буквально два дня проходят — возникает эта ситуация.

Е.Бунтман― Кстати, о подбрасывании наркотиков.

М.Шевченко― О подбрасывании наркотиков. Именно в субботу, когда в Москве Голунов сидел…

Е.Бунтман― Мартин Кочесоко.

М.Шевченко: Наркоторговля используется для тайных войн

М.Шевченко― … Мартин Кочесоко в Нальчике, понимаете. Спасибо «Эху», что сразу вступилась за сопредседателя Демократического конгресса народов России. Причем Мартину открыто говорят, они даже не стесняются… вот он арестован за его политическую позицию, за его общественную деятельностью.

Е.Бунтман― Еще одну тему давайте попробуем обсудить. История с танкером в Оманском заливе. Подбили танкер. Это уже во второй раз происходит такая история. Какой-то странный саботаж. США вот сейчас не то что напрямую обвиняют Иран, но подозревают Иран. Вы можете объяснить, что происходит, кто подбивает танкеры, которые ходят через Ормузский пролив.

М.Шевченко― Кто подбивает, я не знаю, но у меня есть версия.

Е.Бунтман― Кому выгодно?

М.Шевченко― На мой взгляд, Ирану это невыгодно совсем.

Е.Бунтман― Почему невыгодно?

М.Шевченко― Потому что это повод для войны против Ирана. Раз. Но если мы возьмем горный Йемен, в горном Йемене уже несколько лет совершаются чудовищные гуманитарные военные злодеяния саудовскими войсками, так называемой арабской коалицией, которая поддерживается США и Израилем.

Е.Бунтман― Я пока не очень понимаю связь. Йемен чуть-чуть в стороне.

М.Шевченко― Он совсем не в стороне. На современном катере несложно там доплыть. Я считаю, что это проявление той чудовищной войны, которая там ведется. Саудовские войска совершают там жуткие преступления. Там проводятся массовые бомбардировки. Туда не пускают представителей международных гуманитарных организаций. Там существует блокада. Причем там голод, там медицинская катастрофа гуманитарная. По некоторым сведениям там чума и туда вакцина попасть не может…

Е.Бунтман― Это всё справедливо, но я просто не вижу никакой связи.

М.Шевченко― Удар по коммуникациям, которые имеют огромное значение для Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, которые являются главными поставщиками нефти, и их главный транспорт…. Удар по коммуникациям, которые имеют огромное значение для Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, которые являются главными поставщиками нефти, и их главный транспортный путь…

Это проявление войны. Вы что, не знаете, что повстанцы с помощью беспилотников или ракет обстреливают аэропорт Эр-Рияда?.. Атакую другие места. Их убивают в горном Йемене. Против них применяются самые современные виды вооружения, и они отвечают таким образом. Это большая война.

Е.Бунтман― Это настолько большая война, что это затрагивает весь полуостров?

М.Шевченко― Которая абсолютно табуированная, потому что про нее вам не напишут мировые СМИ, которые, естественно, куплены на деньги Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов…

Е.Бунтман― Почему не писали? Много месяцев писали НРЗБ

М.Шевченко― Не пишет никто про преступления арабской коалиции. А это реальные гуманитарные военные преступления, которые там совершаются. Но это одна версия.

Вторая версия — что кому-то надо сейчас спровоцировать войну. И не секрет, что Иран их поддерживает. Поэтому связь может быть…

Е.Бунтман― Там шиитские повстанцы, я правильно понимаю?

М.Шевченко― Они не совсем прямо шииты. Они так на грани шиитов, суннитов… Кстати, многие в суннитском мире тоже их поддерживают, честно вам скажу. Там еще, конечно, могут инициаторами быть… ведь никто не взял на себя ответственность. Если бы это были повстанцы, то повстанцам, наверное, самое оно, торпедировав танкер, сказать: «Это мы хотим обратить внимание, это наша война…» и так далее. Но что-то мы не видели роликов…

Е.Бунтман― Может быть, две цели: и повстанцам хорошо и с Ирана дружественного снимается ответственность.

М.Шевченко― Нет, ну почему? Это война. Женя, там на самом деле очень страшная война ведется. Второй момент — что это какие-то группировки, которые являются инструментом спецслужб, которые пытаются разжечь войну против Ирана.

С другой стороны, сейчас еще США не готовы к войне против Ирана, они не готовы к атаке Ирана. Там нет группировки авианосной, там нет концентрации войск на территории Саудовской Аравии… Причем я не верю, что с территории Саудовской Аравии будет атака Ирана. Это очень опасно для Саудовской Аравии. Если они будут атаковать, то, возможно, они хотели бы атаковать с территории Грузии, например. Самое простое.

У них есть… под ударом находятся их коммуникации на территории Ирака. То есть если будет война, то иранцы, естественно, и шииты Ирака в стороне не останутся, поверьте.

Поэтому я вижу, чисто тактически… вот стратегически американцы не готовы к войне, но кто-то к войне, как говорится, поводы бросает. Может быть, это надо для внутри американского употребления. Трамп не хочет войны с Ираном. Может, это какая-то группировка внутри США, которая подталкивает президента США к решению неизбежно. Потому что из-за нефтяных коммуникаций несколько раз война начиналась уже в 70-е годы и так далее.

Кто-то подталкивает Израиль с Ираном к прямому конфликту. Я не верю, что Израилю и Ирану хотелось бы воевать между собой, несмотря на все громкие фразы, потому что для народа Израиля и Ирана это приведет к тяжелым последствиям. Сколько ни потрясай на митинге…

Е.Бунтман― Взаимного уничтожения никто не хочет.

М.Шевченко― Да. Тем более, что иранские войска или Хезболла стоит у границ Израиля есть авиация, ракеты и ядерное оружие, которое достигает территории Ирана. То есть понятно, что это локальная война тоже такая… с нулевым результатом может быть.

Е.Бунтман― Там еще российские моряки оказались на одном из судов.

М.Шевченко― Это просто контрактники, которые работают. Там не только российские. Там грузины оказались… Ничего страшного.

Е.Бунтман― Это понятно.

М.Шевченко: На Кавказе занимать чужой дом — то считается вообще невозможным

М.Шевченко― Я думаю, что это просто проявление той войны, которое идет по всему аравийскому полуострову, по крайней мере, в йеменских горах точно она идет. И повстанцы уже по некоторым сведениям переносили болевые действия на территорию Саудовской Аравии, захватывали какие-то пограничные города, блокпосты и так далее. Это очень серьезные события там назревают.

Е.Бунтман― Не все обсудили, что хотели, но, тем не менее, многие…

М.Шевченко― Пробки собянинской Москвы.

Е.Бунтман― Самое главное обсудили. Это был журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. И я Евгений Бунтман с вами прощаюсь, спасибо, всего доброго!