М.Майерс― Вот и Максим Шевченко. Добрый вечер.

М.Шевченко― Добрый вечер.

М.Майерс― Максим, сегодня, собственно 6 июня, 75 лет открытия второго фронта в Нормандии. Владимир Путин прокомментировал свою непоездку туда, таким образом, он сказал: «Я не свадебный генерал. И у меня масса дел важных помимо этого события».

М.Шевченко― Его туда звали?

М.Майерс― Ну, там сложная история. Вроде бы не звали, потом сказали, что на уровне премьер-министров. Потом там что-то еще Лавров сказал, потом Мария Захарова написала пост.

М.Шевченко― А кто-то поехал в итоге от России?

М.Майерс― Не знаю, честно говоря, не следила, но, по-моему, из высокопоставленных представителей… может быть, кто-то из посольства. Как вам кажется, это каким-то образом задевает нас, вообще как страну или, действительно, там нечего не делать?

М.Шевченко― Судя по позиции Министерства иностранных дел, которую выразила Мария Захарова, позиция, прямо скажем, зеркально в хамском тоне отражает ту хамскую позицию, которая существует на Западе относительно истории Второй мировой войны.

М.Майерс― А давайте я прочитаю, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Мария Захарова: «Открытие второго фронта даже с учетом поздних сроков должно было облегчить выполнение задач соединениями Советской армии. На практике пришлось и выручать западных союзников, потерпевших от нацистов поражение в Арденнах. Надеюсь, что об этом помнят наши партнеры».

М.Шевченко: Союз невозможен. Возможно подчинение России Китаю

―

Мне не хочется даже погружаться в этот исторический бред, потому что это всё не соответствуют абсолютно истории. И, честно говоря, Сталин, мне кажется, более адекватно нежели Захарова или МИД оценивавший ту реальность, совершенно по-другому оценивал высадку союзников в Нормандии.

М.Майерс― Это давно было и неправда. Ну, то есть правда…

М.Шевченко― Ну как? Это правда. Сталин сказал следующее: «Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения… Только британским и американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой высадки десантных войн. История отметит это дело как достижение высшего порядка». Это вот мнение Сталина, который командовал Советской армией.

Мнение Лаврова, Захаровой и Путина — что это была вспомогательная маленькая операция, целью которой было помочь советским войскам.

Вторая ложь. Наступление немцев в Арденнах было отбито самими союзниками и провалилось по немецкой вене, которые не решили одной задачи. Советское наступление началось 14 января. Немцы остановили наступление 22 декабря. 3 января союзники сами перешли в контрнаступление. И начали вытеснение немцев с Арденнского выступа.

Я просто не понимаю, зачем так нагло обращаться с такой историей, какой является история войны. Вот советские солдаты во время войны с большой симпатией и дружелюбием и уважением относились к своим союзникам — американским или английским солдатам, которые сражались в Северной Африке или в Нормандии, или еще где-то. Сегодня какие-то дамы, которые танцуют на вечеринках МИДа, позволяют себе таким образом оценивать.

М.Майерс― Но дамы довольно высокопоставленные.

М.Шевченко― Значит, это официальная позиция. Я совершенно не оправдываю при этом такую грубую, хамскую позицию западных держав, который пытаются изолировать Советский Союз от победы.

М.Майерс― Но конкретно меня интересует — я вам задаю вопросы — меня не интересует установление исторической справедливости, это спор между двумя…

М.Шевченко― Почему? А меня интересует, например.

М.Майерс― Вас — да. Но мне хочется понять, какой за этим стоит актуальный политический контекст, и что этим хотела сказать Мария Захарова. НРЗБ.

М.Шевченко― Мария Захарова просто, на мой взгляд, огрызается на западных партнеров России или собеседников, не знаю. Они просто делают хорошую мину при плохой игре, вот и всё. То, что не позвали, конечно, на празднование… Все-таки в Нормандии представители страны… А я вот на знаю — это важный момент, — позвали и не поехали или не позвали все-таки?

М.Майерс― Путина не звали.

М.Шевченко― Я не знаю, какой там был статус присутствия. А кто там был? Трамп там был?

М.Майерс― Трамп — нет. Трамп в Великобритании.

М.Шевченко― Ну, кто вот был на этом праздновании из первых людей? Там, очевидно, по статусу президента не должны были быть, а должны быть какие-то другие персонажи.

М.Майерс― Хорошо. Давайте к Питерскому экономическому форуму. У нас по статусу вроде бы заявлены президента, но из списка «взрослых» там Путин и китайский лидер.

М.Шевченко― А вам кто еще нужен? Китайский лидер — это, как говорится, один из двух главных людей в мире. Сегодня в мире два главный человека: американский президент и китайский лидер.

М.Майерс― Прошлый раз мы как раз с вами говорили о возрастающей роли Китая на современной международной арене и о том, насколько возможен союз между Россией и Китаем.

М.Шевченко― Союз невозможен. Возможно подчинение России Китаю. Какой союз? Союз между ездоком и лошадью…

М.Майерс― Путин сказал — беспрецедентные отношения. А это вот так вот выглядит?

М.Шевченко― Ну, конечно. А как это еще может выглядеть?

М.Майерс― Не знаю. Беспрецедентные отношения. Русский с китайцем — братья навек. Вы же любите говорить.

М.Шевченко― Я? С какой стати я люблю это говорить.

М.Майерс― Проводить исторические параллели.

М.Шевченко― Маша, не приписывайте мне того, что я не говорил.

М.Майерс― Нет, это не вы?

М.Шевченко― Такие лозунги были в 40-е, 50-е годы.

М.Майерс― Это правда, да.

М.Шевченко― До 59-го. В 59-м уже оказалось, что не братья навек, а братья только до 59-го года. Ну, какое отношение имеет экономика России, которую с таким пафосом обсуждают, страна, в которой в нищете живет большая часть населения, к могучему Китаю, который решает вопрос 5G и вопрос искусственного интеллекта, контролирующего лица просто всех людей, и контролирующего жизнь людей и посадку спутников на обратной стороне Луны? Это просто несопоставимые масштабы.

М.Майерс― Но справедливости надо сказать, что о 5G у нас шел разговор. Ее начали тестировать в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю, и распознавание лиц…

М.Шевченко― Я вас умоляю, это неправда. Это наверняка Huawei, тоже китайская технология и так далее. Что значит, тестировать? Так и на «фарманах» летали русские летчики когда-то, но это были французские самолеты. Они уничтожили всю науку в России.

М.Майерс― Кто «они»?

М.Шевченко― Они уничтожили специальное образование высшее техническое. Они уничтожили науку в России академическую, системную, технологическую науку. Все эти проекты, с которыми Медведев носился или Путин носился… там о новых Силиконовых долинах, Сколково или нанотехнологиях — всё это мыльный пузырь.

М.Майерс― Почему?

М.Шевченко― Потому что этого ничего нет, этого ничего не существует.

М.Майерс― Это невозможно — первопричина в чем? То есть если это заявлено, почему это не получается?

М.Шевченко― Это невозможно, потому что развитие страны как национального государства, политического субъекта исторического не входит в планы этой элиты. Потому что, развивая национальный субъект, надо развивать народ. А развивая народ, ты придешь к тому, что народ потребует отчета у правящей элиты: «Ребята, почему вы живете вот так вот, а мы живем в совершенно другой ситуации?» Почему чиновники, как это показал Алексей Навальный в своем расследовании про Московскую мэрию и про квартиры на Набережной, получают вот это вот, а народ, как говорится, думает о корочке хлеба и в кредит, как вы сегодня обсуждали, в «Перекрестках» продукты должны покупать первой необходимости — овощи и фрукты. Вот и всё.

М.Шевченко: Да никто уже не любит никакого Путина давно

Поэтому они просто боятся развивать страну как национальное государство, вот именно как государство современного типа, в котором граждане обладают правами, свободами, возможностями.

Любое государство современное, но и вообще должно своим гражданам как бы отвечать на три вопроса: вопрос безопасности, вопрос справедливости, вопрос развития. Это может быть при монархии, при демократии, при социализме. Это же внутреннее ощущение. Вот сегодня у большинства людей в России нету ни безопасности, потому что война там, война тут, терроризм, понимаете ли, ни справедливости, естественно, нету, и никакого развития нету.

М.Майерс― А почему у Путина такие рейтинги высокие?

М.Шевченко― Какие? Да ничего они не высокие. Там меньше 30. Это как измерять.

М.Майерс― Измерят-то все равно как надо, вы же понимаете. То есть вы хотите сказать, что декларируемая поддержка Путина и реальная поддержка Путина — это две большие разницы?

М.Шевченко― Я уверен просто, что это так. Это сейчас Валера Федоров ходит по разным радиостанциям и расшифровывает всю эту абракадабру социологическую. Это вы ему задавайте. Но я уверен, что это абсолютно выдуманные вещи. Просто люди живут вообще в других измерениях.

М.Майерс― И любят Путина при этом или не любит?

М.Шевченко― Да никто уже не любит никакого Путина давно.

М.Майерс― Правда?

М.Шевченко― Ну, конечно. Люди уже даже об этом и не задумываются. Путин живет вообще в другом мире.

М.Майерс― Ну, как? Он добрый царь. Как не задумываются?

М.Шевченко― Маша, поверьте, люди об этом просто не думают.

М.Майерс― Я не знаю, я спрашиваю НРЗБ.

М.Шевченко― Вот я знаю, во Владимирской области в реальной ситуации вообще у людей другие заботы, другие мысли. И сейчас пиарщики власти как раз хотят привязать Путина к неким глобальным мировым… к Си Цзиньпину и отвязать его от цен в магазинах, растущих непрерывно, нищенских зарплат. Вот это типа не Путин. А Путин — это там Си Цзиньпин, ракеты, сверхгиперзвуковое оружие. Путин — это что-то такое космическое как вот Зевс на Олимпе — это Путин. А здесь, на Земле — это вот бегают, шастают какие-то Гермесы с какими-то Афродитами — чиновники, которые сейчас всячески прячут свои билеты «Единой России», их жуют и запрятывают в сейфы до лучших времен.

М.Майерс― И что тогда будет в 24-м году, на ваш взгляд?

М.Шевченко― Это никто не знает. Они это сами не знают. В том-то и дело, что они сами не знают. 24-й год — это год второго срока возможного Трампа. Вот есть два срока. В 20-м году Трамп выигрывает — это как бы одна история. Трамп проигрывает — это другая история.

М.Майерс― А при чем здесь Трамп?

М.Шевченко― Потому что российская внутренняя политика зависит от американской политики. Потому что в России образовалось две группы элит. Мы это говорим уже из передачи в передачу. Группа элит, которая оформила свои капиталы, власть и связь с внешними партнерами при Клинтонах, и закрепила при Обаме, при демократах то есть, и группа элит, которая оформила власть и связь с внешними партнерами при Буше, и сейчас при Трампе работает. То есть есть группа элит, которая завязана на республиканцев, есть, которая завязана на демократов.

Плюс к этому сейчас еще формируется третья, которая пытается с Китаем договориться. Но это страшно, потому что деньги-то у них у всех на Западе. В Китай-то никто не вкладывал. Китайцы не открывали им свои рынки.

Поэтому в этом у них главная проблема. В 20-м году Трамп побеждает. У Путина — вздох облегчения, продолжается история партнерства как бы силовой партии такой, бушитов российских с республиканцами. А если Трамп проигрывает в 20-м году, приходят демократы, которые просто начинают такую как бы идеологическую войну против Путина системную.

М.Майерс― И чего Путину? Что, от этого сильно поколеблются его позиции?

М.Шевченко― Еще как поколеблются, поверьте, еще как. Потому что будет перекрыто всё на свете. Вот то, что сейчас санкции — будут санкции в сто раз сильнее. А если Трамп выигрывает? Но в 24-то как раз второй срок заканчивается по любому Трампа. Поэтому они как раз именно к этому второму сроку американских выборов и подвязывали — 24-й год под американские выборы, так или иначе, подвязывают, понимаете? Новый президент — и тут мы, как говорится, решаем, что и как. Это один из факторов.

Плюс мало кто может спрогнозировать, как будут складываться отношения США и Китая к 24-му году. А это важнейший момент. Поэтому сейчас так хочется отдаться Китаю всецело, почти по-сорокински, как говорится, почти как в стиле «Сахарного Кремля» и этого всего.

М.Майерс― А они возьмут?

М.Шевченко― Китайцы?

М.Майерс― Ну да.

М.Шевченко― Нет, они не возьмут. Зачем? Это фигура, которая на доске стоит… Для Китая важны отношения с США. Потому что фигура России… Ну, китайцы не будут брать, потому что американцы это воспримут как акт экспансии просто-напросто. Есть паритетный договор между Пекином и Вашингтоном. Есть вот великий Запад, большой Запад, центром которого является США, политическим, военным и так далее. Есть великий Китай, который не только уже Китай, а большая часть Юго-Восточной Азии. Китайцы под себя подминают. И вот между ними идет такая война гибридная.

М.Майерс― На этих словах, я прошу прощения, я вас прерываю. Максим Шевченко в студии программы «Особое мнение». Мы вернемся совсем скоро.

НОВОСТИ

М.Майерс― Еще раз здравствуйте! У микрофона — Маша Майерс. В студии — Максим Шевченко. Мы с вами закончили на гибридной войне.

М.Шевченко― Да. Собственно, есть два полюса: Китай и Вашингтон. И между ними есть территория, как в большой шахматной партии разыгрывается. И Россия — это фигура, которую как бы страшно брать и той и другой стороне.

М.Шевченко: У Зеленского частной жизни больше нет. Он принадлежит своему народу

―

А мы понимаем свою скромную роль во всем этом противостоянии?

М.Шевченко― Мы это кто? Мы с вами?

М.Майерс― Россия.

М.Шевченко― Ну, конечно, они понимают. Власть, конечно, понимает.

М.Майерс― Вопрос, к кому примкнуть?

М.Шевченко― Ну, к кому примкнуть — это очень опасная позиция, потому что так можно попасть под раздачу. Не к кому примкнуть, а они это называют многовекторностью. Но на самом деле это как выжить в этой ситуации, как сохраниться в этой ситуации. Поэтому они формируют внутри несколько разных групп элитных, которые связаны, очевидно, какими-то обязательствами между собой, как это было, когда Медведев стал президентом под Обаму — это же очевидно.

М.Майерс― Вопросы от наших слушателей давайте я парочку прочитаю. Потом вернемся. Илья из Ярославля: «Максим, как вам кажется, Кремль уже забыл-позабыл про так называемые ЛНР, ДНР? Это конфликт на десятилетия или его можно разрешить?» Ну, тут два вопроса. Давайте с этого начнем.

М.Шевченко― По-моему, недавно Зеленский — чуть ли не вчера — сказал что-то о том, что надо Минские соглашения…

М.Майерс― Реанимировать надо.

М.Шевченко― Я думаю, что ключ к решению лежит просто в Киеве. Если Киев будет напрямую вести переговоры с Донецком и Луганском без посредничества Москвы, то тогда это и будет ключ к внутриукраинскому урегулированию.

М.Майерс― Как это может быть?

М.Шевченко― Ну как. Вот Ельцин вел с Яндарбиевым, допустим… Вот Ельцин. Вот Зелимхан Яндарбиев приходит к Борису Ельцину, говорит: «Я отказываюсь сидеть вот так, чтобы вы были во главе». Ельцин берет, пересаживается. Знаете, при всей моей критике Ельцина, Ельцин наше в себе политическую волю сесть вот так напротив Яндарбиева. И это привело к Хасавюртовскому мирному соглашению, которое, конечно, не спасло потом от кровавой второй войны, но так или иначе,… Шанс-то был.

М.Майерс― То есть приезжает Зеленский в Донецк, садится напротив… Кто там сейчас?

М.Шевченко― Там не Зеленский — в Донецк, а под гарантии руководители ДНР и ЛНР приезжают в Киев или в Харьков, допустим, или где-то на границе, или где-то на нейтральной территории. И там встречаются.

М.Майерс― Так. И что они говорят? Давайте так: вы — Украина, но вы можете контролировать такие-то и такие-то финансовые потоки…

М.Шевченко― Это они пусть сами разбираются. Я не буду за них указывать, что им делать.

М.Майерс― Это вопросы экономического торга или политического?

М.Шевченко― Это вопрос, безусловно, политический. Это вопрос достаточно широкий. Это вопрос, который включает в себя и отказ от репрессий и преследований тех, кто взял в руки оружие в 14-м году…

М.Майерс― А, амнистия…

М.Шевченко― Или наказать тех, кто совершал военные преступления, в частности, обстреливал Донецк, понимаете, артиллерийскими системами залпового огня. И, в общем, много чего включает в себя…

М.Майерс― А как вы думаете, Зеленский как политик, он вообще… ему это по силам?

М.Шевченко― Ну, а почему? Ты президент огромной страны. Если тебе подчиняется ВСУ, тебе подчиняется МВД, то, в принципе, все полномочия у него в руках.

М.Майерс― А ему надо прийти куда-то и спрашивать у кого-то разрешение? У западной страны…

М.Шевченко― А он что, уже себе не принадлежит?

М.Майерс― У Брюсселя там…

М.Шевченко― Он слуга народа, он сам заявил эту позицию. Он себе не принадлежит.

М.Майерс― Ну, разве что.

М.Шевченко― Вы извините, он становится президентом как бы расколотой гражданской войной страны, которая испытывает такую боль мучительную как Украина… Поэтому всё, частной жизни больше нет. Он принадлежит своему народу.

М.Майерс― Но вы же понимаете, что я имею в виду не будет ли он у народа спрашивать, а будет ли он спрашивать у Брюсселя, у Вашингтона, у Коломойского? Я не знаю, у кого он может спросить. Просто к тому, что он достаточная по весу политическая фигура, чтобы решить вопрос?..

М.Шевченко― Я считаю, что президент Украины — это очень весомая политическая фигура, потому что Украина — это одна из самых больших стран Восточной Европы и по численности населения и по потенциалу человеческому, по менталитету населения одна из интересных стран. Поэтому я считаю, что весь президента Украины — это вес очень серьезного политического лица. Тем более, что он президент, к выбора которого не подкопаешься. Как не пытались, как говорится… ну, не подкопаешься. Он был оппозиционным кандидатом, выигрывает с таким перевесом огромным. Голосование за него — это еще голосование против войны и против политики Порошенко.

М.Майерс― Это правда, да.

М.Шевченко― Вот поэтому он реализует тот аванс, который ему выдан украинским народом.

М.Майерс― Меня тут Сергей из Липецка поправляет, что в Нормандии и Трамп и Макрон, и Тереза Мэй. Да, я прошу прощения, действительно, я сейчас, пока была пауза, проверила. Я ошиблась, да. Там Трамп и большая американская делегация, включая ветеранов боевых действий. Признаю, спасибо.

М.Шевченко― Мне кажется, что, наверное, справедливо было бы позвать президента Путина. Хотя, с другой стороны, я не знаю, зовут ли, допустим, американских или западных политиков такого уровня на празднование юбилея Курской битвы? Высадка в Нормандии — это все-таки не 9 мая. Высадка в Нормандии — это, конечно, значимое событие для тех, кто там высаживался: англичане, американцы, австралийцы, канадцы, кстати, поляки были, польские бригады были. Это, в принципе, одно из событий кровавой, страшной войны. И под Курском погибло народу гораздо больше и ожесточенные были бои. Под Сталинградом.

Пожалуйста, давайте праздновать юбилей Сталинградской битвы. Это реальный перелом в войне, после которого… вот именно после Сталинграда стало понятно, что Рейх обречен. И звать туда… Вот Черчилль в связи со Сталинградом Сталину подарил меч святого Георгия, если мне не изменяет память. То есть тогда политики — и Рузвельт и Черчилль — адекватно воспринимали роль и Сталина и Советского Союза во всей этой ситуации.

Нормандию при всем при том, что это была величайшая десантная операция в истории — возвращаемся к цитате Сталина, который дал такую оценку, — вот адекватно, на мой взгляд, превосходила по значению Сталинградская и Курская битвы. Но у нас почему-то это не отмечается так широко. Давайте отмечать.

М.Шевченко: Голосование за Зеленского — это голосование против войны и против политики Порошенко

―

Потому что у нас есть 9 мая. Видимо, у союзников, у них кроме нормандской даты…

М.Шевченко― А у них есть 8 мая, когда капитуляция была на Западном фронте.

М.Майерс― Это правда. Да. Еще вопрос от Ильи: «На ваш взгляд, чем отличается застой времен Брежнева и нынешний застой? Можно ли проводить параллели?»

М.Шевченко― Застой времен Брежнева — это был застой идеологический, когда исчерпывалось терпение, обманутого партийной элитой советского народа. Советской власти никакой не было. Власть советам не принадлежала. Профсоюзного движения реального не было. И партийная номенклатура думала, как ей, избавившись от надоедливой советской идеологией коммунистической, сохранить свою власть, что они и сделали, поставив бывшего кандидата в члены Политбюро во главе такой «власовской» России, как бы под власовским трехцветным флагом.

А современная Россия — это страна, которая никакой идеологии не имела с самого начала и не имеет до сих пор.

М.Майерс― А как же скрепы?

М.Шевченко― Скрепы — это просто заказ пиарщикам. Вот Ельцин говорил: «Нам нужна национальная идеология». И тут… Сколько записок писалось. Там Сурков, как говорится, тонну бумаги исписал. То про суверенную демократию Владислав Юрьевич пишет, то про глубинное государство Путина и про золотую элиту России. Он пытается сказать. Но они просто не понимают.

Еще раз хочу сказать: им не нужна никакая идеология, поймите. Любая идеология подразумевает, так или иначе, формирование национального субъект — хоть консервативного, хоть либерального, хоть социалистического, хоть православного, хоть что угодно — субъекта национального, то есть народа, с которым придется делиться власть. Поэтому реально они воспринимают национальную идеологию, как пиар-бумажку, пиар-проект, под который какие-нибудь важные политтехнологи получат бюджет, а потом создадут шумиху, видимость всего этого: империя, православие или либеральная демократия, «свобода лучше, чем несвобода». Они не хотят, чтобы внизу что-то появлялось такое, с чем надо считаться. Им нужна эта система. Это оккупационная администрация фактически по типу деятельности. То есть они наверху решают всё, а под ними такая пустота.

Они даже Валерия Соловья — если это правда — уволили из МГИМО. Валерия Соловья! С которым я спорил неоднократно, но он из умнейших и интереснейших политологов нашего времени. Почему — потому что он просто говорит правду. Он говорит то, что думает, он не боится и не заискивает. Им не нужны такие люди. Им не нужны люди, которые говорят правду. Им нужны люди, которые говорят: «Ваше величество, вы гений, Ваше величество!»

М.Майерс― То есть застой. Это я понимаю.

М.Шевченко― Это не застой. Потому что застой может быть там, где было движение. Тут движения никакого не было.

М.Майерс― То есть надо с чем-то сравнивать, да?

М.Шевченко― Не было движения.

М.Майерс: В 90―е — было.

М.Шевченко― Эта конструкция изначально выдуманная. И в 90-е не было движения. В 90-е было пожирание — пожирание обломков Советского Союза — экономических, социальных, культурных и так далее. Это было паразитирование. Веселое паразитирование, разнообразное паразитирование. Кто-то становился гипербогатым. У меня были друзья, которые стали мультимиллионерами за какое-то короткое время на какой-то продаже компьютеров и какой-то бытовой техники. Потом за ними бандиты бегали, по всему миру их искали, когда они разорились.

М.Майерс― Было такое, да.

М.Шевченко― Такое было время буйное. Но это было пожирание. А потом просто — псевдоконструкция. Это же всё не настоящее. Вот они говорят — русский народ, сформируем русский народ, субъект русский, основа — за русских. И здесь вранье, потому что они боятся русский народ. Они боятся его и не хотят. Они хотят согнать русский в агломерации, в большие города — в Московскую, Петербургскую, Екатеринбургскую… Кудрин там об этом глубокомысленно рассуждает. То есть сделать городскими рабами социальными.

М.Майерс― Знаете, в наших дискуссиях часто мы говорим о том, что вот ́того нет, этого нет, вот это не настоящее, это не настоящее. А настоящее, оно где-то осталось? Вот где его найти, как его сформулировать?

М.Шевченко― Парадокс в том, что вы бывших многих республиках Советского Союза, которые стали суверенными государствами, есть национальный субъект. Он есть на Украине, так или иначе. Он формируется в сложной борьбе. Хотя Украина — это сложный диалог запада, центра, востока. Он точно есть в Грузии, точно есть в Казахстане, есть в Азербайджане, есть в Армении. Есть, наверное, в Прибалтике при всей сложности отношений русских и нерусских. Но в целом там это просто естественно. Там изначально в концепции этих государств была нация и язык. То есть изначально у них были, конечно, лучше стартовые позиции в 91-м году.

М.Майерс― Россия всегда была мультинациональным государством.

М.Шевченко― РСФСР не была национальным государством.

М.Майерс― Российская империя была мультинациональным государством.

М.Шевченко― Это вообще не имеет никакого отношения к реальности, потому что империя вообще не подразумевает никакую нацию. Империя подразумевает закон и гражданство. Нация в империи не подразумевается. Поэтому все эти игры в империю — это всё дутый пузырь. Это всё абсолютная выдумка. Ничего у них нет, кроме власти элит, которые держат как бы экономическую ренту в своих руках и всё.

Еще раз говорю: они будут препятствовать любому формированию чего-либо снизу: консервативного, либерального, социального, левого, правого, фашистского, антифашистского. Им ничего этого не надо.

М.Майерс― Но это недолговечно…

М.Шевченко: Современная Россия — это страна, которая никакой идеологии не имела с самого начала и не имеет до сих пор

―

Им не нужен многомиллионный партнер. Почему недолговечно? С помощью зомбирования мозгов, с помощью силовиков, с помощью террора активного, с помощью всего этого можно все делать. Держи народ нищете, чтобы народ брал кредит, чтобы купить два яблока, как мы видим это сейчас. А сам живи, как говорится, в роскоши, вот и всё.

М.Майерс― Журналист Максим Шевченко. Это программа «Особое мнение». С вами была Маша Майерс. Спасибо!