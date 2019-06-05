О.Журавлева― Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Сергей Марков. Здравствуйте.

С.Марков― Здравствуйте.

О.Журавлева― Вас удивило расследование очередное Навального по московским чиновникам, которые оказались владельцами чудесной недвижимости в Москве?

С.Марков― Нет, не удивило. Вообще Навальный правильно все это дело расследует. Мне кажется. Он как расследователь хороший. Я уже говорил вам мою скромную версию того, какой он расследователь. Он работал у Уильяма Браудера, этого жулика, который миллиард долларов украл у России. Он работал у него тем, что готовил для него материалы, компромат на чиновников, то есть, на вороватых чиновников. Выискивал это и отдавал. Дальше Браудер шел к этим чиновникам, говорил: товарищ, вот смотри, на тебя компромат. Давайте, купите акции вашей компании у меня по цене в тысячу раз дороже, или дайте какую-нибудь информацию.

О.Журавлева― У вас доподлинные сведения об этом?

С.Марков― Не доподлинные. Это мои фантазии. Но фантазии, основанные на тех разговорах, которые я вел с разными людьми. Которые в это дело были включены и которые знают, откуда все это начиналось.

О.Журавлева― То есть, Навальный профессионал в этой области?

С.Марков― Да, он профессионал в этой области. А дальше что произошло? Дальше, когда наши стали восстанавливать всякие силы, ресурсы, Путин ста говорить: Газпром – стране, нефтяные компании тоже стране, платите понемножку, все стал собирать. И речь пошла о портфельных инвесторах типа Браудера. Ему сказали: товарищ, ты украл точно. Давай так договоримся: две трети отдаешь в бюджет, а с остальным продолжай работать спокойно. Но уже не так как ты, жуликом, а уже вкладывай в производство, — старайся что-то такое делать нормально. Браудер говорит: нет-нет. Я уже украл, это мое уже все.

Ну, Навальный много Браудеру помогал, насколько я понимаю. И вот этот Брауде он тогда поссорился с нашими. Наши стали его гвоздить езде, он стал тоже их везде гвоздить, сказал: Путин такой-сякой нехороший. Стал ходить по вашингтонским кабинетам, всяким Маккейнам, еще жившим. И они его подобрали: нормальный мужик, как он нам хорошо поможет Россию чморить. И команда у него хорошая.

И в результате Браудер передал, насколько я понимаю, Навального, всю эту команду расследователей всяким спецслужбам американским.

О.Журавлева― Да?

С.Марков― Ну, они подобрали, лучших выбрали, И Навальный оказался лучшим среди них. И они его взяли на себя, и стал он уже работать не по экономическим проектам, помогать им заниматься шантажом коррумпированных людей с целью, чтобы коррупция развивалась дальше. А стали привлекать для того, чтобы дискредитировать российскую власть. Но на 90% деятельность та же самая.

О.Журавлева― То есть, власть можно и не дискредитировать, она такая и есть?

С.Марков― Секундочку. Еще лучше для Навального стало. Если раньше он на ресурсы Браудера опирался, а сейчас на ресурсы ЦРУ всяких, британской, американской службы.

О.Журавлева― Вот как?

С.Марков― Вы представляете, как несравнимо классно?

О.Журавлева― Так он же пользу стране приносит?

С.Марков― Да, получается фактически, если вот так ограничить. То есть, если учесть то, что Навальный шпион – не шпион, а как это сказать? — конечно, он не шпион, он не шпионит. Он не отсюда туда дает информацию, а оттуда сюда транслирует политические проекты. Он анти-шпион — вот так. Хорошая фраза – «антишпион» — Навальный как антишпион американской разведки.

Так вот он, — если только учесть, что он агент врагов России, никакой власти ему не дают, а так – ну, пускай расследует. И все нужно брать, что он расследует. И всех чиновников по списку. В мэрии московской вообще, я считаю, воровства очень много. Там очень хорошо.

Я уже с вами говорил, что я столкнулся с парком «Дубки», как это строилось. Мое мнение: те люди, которые построили в парке «Дубки», нужно всех – ну, там дом уже бессмысленно ломать, но все, кому он принадлежит, должны сдать, хорошенькое уголовное расследование…

О.Журавлева― А почему этого не происходит? Очевидно же.

С.Марков― Ну, здесь помните Маркса? Вы успели поучиться, или уже нет в советские времена.

О.Журавлева― Успели.

С.Марков― Маркса помните, преподавали тогда? Вот он говорил, что политика это выражение интересов различных социальных групп и классов. Вот у нас в стране, какая главная социальная классовая группа доминирует в политике?

О.Журавлева― Кремль.

С.Марков― Кремль не социальная группа. Кремль это как раз верхушка, которая руководит. А какая социальная группа экономических интересов?

О.Журавлева― Чиновники?

С.Марков― Чиновники только транслируют. Банкиры. Главная группировка это банкиры.

О.Журавлева― Так это они нам нагадили в московской мэрии?

С.Марков― Нет. А в крупных городах кто является главной экономической силой, которая подмяла под себя мэрии крупнейших городов, в том числе, думаю, во многом и Москвы. Кто? – застройщики. Поэтому все в их интересах. В их интересах ломать инфраструктуру города, рушить скверы и парки для того, чтобы построить огромные 30-этажные дылды, тем самым воруя у жителей среду обитания. Вместо них делают гламурные – в центре тоже.

Кстати, не все московская мэрия делает плохо — господь с вами. Парки, предположим городские, которые они сейчас в порядок привели, просто великолепны, должен сказать. Вот эти тротуарчики всякие в центре Москвы – сделано просто великолепно.

О.Журавлева― Так может они заслужили получить великолепное жилье в домах для очередников?

С.Марков― Я думаю, что так примерно и считают. Думаю, логика примерно следующая: вот можем мы заплатить людям реальную зарплату, которую они должны получать на высоких постах? Нельзя – если людям сказать, люди просто будут в гневе. Поэтому говорят: ну, давайте мы в конвертиках, через непрямые пути все это делать

О.Журавлева― И поможем квартирку получить.

С.Марков― Знаете, у нас проблема коррупции заключается не просто в том, что есть плохие люди, их надо наказать, а их не наказывают. Дело не в этом. Дело в том, что она стала как-то так взаимно сильно проникающей, стала частью этого властного механизма.

Чиновник, для того, чтобы он хорошо выполнял свои функции, ему нужны хорошие сотрудники аппарата. А он не может платить им ту зарплату, которая положена. Он должен обязательно платить им больше в несколько раз – ну, реально.

О.Журавлева― Да?

С.Марков― Вот сейчас в Шереметьево вы слышали, хаос возник с багажом? Из-зачего7 Зарплата грузчикам, как я слышал, говорят, что якобы зарплаты грузчикам уменьшили с 29 до 15 тысяч рублей. Поэтому они поразбежались. Мы не знаем, точно это или нет, но предположим, что это так. Это о чем говорит? Что если малая зарплата, люди начинают разбегаться.

То же самое и с чиновниками. И получается: чиновник, который не имеет возможности своему аппарату доплачивать из каких-то серых денег, которые он у бизнеса берет, он, получается, неконкурентоспособен. Он не может выполнять свои производственные обязанности – его просто уволят. То есть чиновник, который не связан с серыми схемами финансирования, он будет уволен. Останутся только те, кто связан с этими серыми схемами финансирования.

С.Марков: Если люди не способны защитить свой автомобиль от воровства, то у вас захотят потом и квартиру украсть

О.Журавлева― Порочная схема.

С.Марков― Ну, вот она сложилась. Конечно, надо переходить бык другой, но это достаточно сложно сделать. Но в этой схеме, которая есть — вот как она реально сложилась, как она есть, — тем не менее, там есть люди, которые вынуждены участвовать в этих серых схемах, но не хотят воровать, хотят при этом быть максимально честными. Это одна часть людей.

А другая часть людей это те, которые хотят воровать и воспользоваться этой всеобщностью серых теневых денег, которые бегают между бюрократическими аппаратами. И знаете, юридически это трудно доказать — разницу между ними. А практически все эту разницу знают. Все, кто включен в России в эти дела. Все это знают.

И вот для чего нужна правящая партия и, предположим, российский «Народный фронт» — надо фактическую разницу понимать. И сказать: ну да, эти вынуждены пользоваться такими серыми схемами, но они хотят работать честно сами, родине служить и не наворовывать себе миллионы и миллиарды.

О.Журавлева― То есть, эти могут воровать, потому что они честные? А эти не могут?

С.Марков― Нет, не воровать. В том-то и дело, что формально это все стопроцентная коррупция, а фактически коррупцией там далеко не все реально занимаются.

О.Журавлева― Это как кормление?

С.Марков― Да не кормление даже. Он же своих сотрудников кормит, не себя.

О.Журавлева― Ну конечно – кормление сотрудников.

С.Марков― А кормят сотрудников, чтобы работа нормально выполнялась. И для этого партия и должна работать.

О.Журавлева― Мне кажется, что в других странах какая-то другая система работает.

С.Марков― Да нет, та же самая.

О.Журавлева― Да?

С.Марков― Да конечно, — та же самая работает.

О.Журавлева― И это Сергей Марков со своим «особым мнением». Никуда не уходите, мы вернемся прямо сейчас.

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О.Журавлева― И снова с вами Ольга Журавлева и наш сегодняшний гость политолог Сергей Марков. Мы уже обрисовали схему коррупции и в целом печально, конечно, но факт остается фактом — московские чиновники тоже в ней завязаны.

С.Марков― Нам нужна стратегия борьбы с коррупцией. И стратегией должно быть не столько посадить виновных за коррупцию, хотя это тоже должно быть. Но главное другое. Главное – надо дать возможность работать честно тем, кто хочет работать честно.

А у нас эти люди бедные, которые хотят работать честно, оказываются наедине с коррупционной схемой, с коррупционным морем, и оно их просто-напросто съедает и выплывает, выкидывает из этой системы.

О.Журавлева― Похоже на рассказ «Честный инженер».

С.Марков― Может быть.

О.Журавлева― Мне кажется, это какая-то старинная российская проблема.

С.Марков― Да нет, не российская – во всем мире такое существует. Поймите. Мы не уникальная страна. У нас есть свои уникальности, предположим, мы самая большая в мире и победили всех претендентов на мировое господство. Но вот это вот, что касается всяких коррупционных дел, это у нас не уникальная ситуация, достаточно похожая на общемировую практику.

О.Журавлева― Хорошо, С этим разберемся.

С.Марков― Давайте остальную правду вам расскажем.

О.Журавлева― А цензура нас запрещена в стране, как вы считаете?

С.Марков: Есть реальное падение рейтинга. С чем оно связано? Важнейшее – пенсионная реформа

С.Марков― Да. Ну, как сказать — запрещена политическая цензура. Но вообще-то цензура, конечно, существует во всех странах мира.

О.Журавлева― Про другие страны мира мне сейчас неважно.

С.Марков― Военная цензура существует.

О.Журавлева― Художественных произведений цензура, или прессы – она у нас запрещена?

С.Марков― Ну как? Моральная есть. Нельзя призывать к межнациональной розни – тоже цензура. То есть, не запрещена. Кокая-то цензура запрещена, а какая-то не запрещена.

О.Журавлева― А если кто-то что-то цензурирует из своих собственных соображений, этого человека надо наказывать? Если цензура запрещена?

С.Марков― Я не знаю. Скажите конкретно, не крутите.

О.Журавлева― Хорошо. Фильм про Элтона Джона оказался несколько покалеченным в российском прокате.

С.Марков― А, да. И что они вырезали там?

О.Журавлева― Естественно, сцены, составляющие суть проблемы Элтона Джона, которые у нас не покажут.

С.Марков― Ну, я вообще против того, что вырезали, если честно сказать – пускай смотрят.

О.Журавлева― Фильм «18+», — скажу на всякий случай.

С.Марков― Да. Поменьше бы запретов, я считаю, нужно. Фильм «18+», и вырезали? Это странное какое-то противоречие. У нас же есть запрет рекламы гомосексуализма для несовершеннолетних?

О.Журавлева― Да. Но так несовершеннолетние не предусмотрены.

С.Марков― А здесь заведомо должны только сожалеть. Непонятно, зачем вырезали. Ну, перебдели, наверное. Ну, бывает это. Оля, ну что вы – в жизни бывает. Не надо слишком сильно…

О.Журавлева― Говорят, хороший фильм.

С.Марков― Да надоели мне все эти геи. Знаете, вот Антон Красовский у вас есть. Прекрасный человек, хорошо борется за всякие хорошие вещи, — я никак не осуждаю людей, которые попали в такую очень трудную ситуацию. Но надоело про них. Можно про что-то другое?

О.Журавлева― Хорошо. Давайте про светлое. Интересуется наш слушатель: Россия, по-вашему, светское государство, или религиозное? И что лучше?

С.Марков― Ну, Россия, конечно, светское государство с большой степенью уважения к традиционным религиям. Поскольку Россия демократическое государство. А в демократическом государстве правительство проводит волю народа. А воля народа, в чем состоит?

О.Журавлева― В чем?

С.Марков― Не надо, чтобы священники выполняли государственные функции, но надо, чтобы государство оказывало помощь тем религиям, которые имеют миллионы приверженцев среди избирателей и налогоплательщиков

О.Журавлева― А каким образом оказывать помощь?

С.Марков― По-разному, Храмы помогать строить.

О.Журавлева― Вот как? Это нужно делать на государственные средства? И с государственного одобрения?

С.Марков― Ну, если так считают избиратели, наш народ — вот кто волен.

О.Журавлева― Избиратели и верующие это не всегда одни и те же люди.

С.Марков― Но верующие, как вы знаете, есть у нас и избиратели. Большинство считает, что можно строить храм, государство должно помогать в этом как-то – может, не прямо строить, но помогать, взаимодействовать — это значит, что демократическая политика.

Вы поймите. Оля, демократия это не когда следует то, что подсказали из Вашингтона и что там транслируют какие-нибудь навальные и прочие предатели. Демократия это когда политика в соответствии с волей большинства народа. С учетом мнения меньшинства.

О.Журавлева― Сейчас у нас все в порядке с этим, с демократией?

С.Марков― Ну, конечно. Но не все.

С.Марков: Россия — светское государство с большой степенью уважения к традиционным религиям

О.Журавлева― Почему же люди протестовали в разных городах по поводу строительства церквей и даже мечетей.

С.Марков― Я много рассказывал про это, писал большой пост, к сожалению, не все уместилось.

О.Журавлева― Это были какие-то другие люди, не избиратели?

С.Марков― Сейчас все расскажу. У меня был такой целенаправленный анализ. К сожалению, наши слушатели теперь не могут читать меня в «Фейсбуке», поскольку меня опять «Фейсбук» заблокировал.

О.Журавлева― Вы нашалили?

С.Марков― Я никогда никого не оскорбляю, как вы понимаете. Я добрый человек. И интеллигентный. Я так полагаю.

О.Журавлева― Знаю вас с этой стороны.

С.Марков― И в 2014 году, и даже не я, что-то сказал – но каждую неделю банят на месяц. Просто потому что мой блог очень влиятельный.

О.Журавлева― А, на вас просто жалуются?

С.Марков― Там десятки тысяч этих самых, часто встречаются дипломаты, журналисты со всего мира это читают, поэтому они пытаются слово правды таким образом остановить. К сожалению, администрация «Фейсбук» потакает такого рода людям.

О.Журавлева― Я вижу, вы противник цензуры?

С.Марков― Да, конечно – противник политической цензуры. Думаю, что какой-то куратор украинского направления поставил какую-то девушку с ультранационалистическими взглядами.

О.Журавлева― Откуда у вас такие сведения?

С.Марков― Пресса пишет. Не то ее фамилия Крюк, не то Крик, не то Кряк.

О.Журавлева― В «Фейсбук» куратор? По украинской теме?

С.Марков― Да, куратор. И якобы она радовалась тому, что турки сбили российский самолет.

О.Журавлева― Господи-боже.

С.Марков― И все такое.

О.Журавлева― Удивительно. Так может не надо пользоваться этим враждебным ресурсом?

С.Марков― Ну, пока он самый популярный. Я пользуюсь ВКонтакте, поэтому кто хочет меня читать – читайте ВКонтакте. В «Фейсбук» у вас нет возможности это делать, к сожалению.

О.Журавлева― А ВКонтакте вас не банят?

С.Марков― У меня такое ощущение, что администрация «Фейсбук» взаимодействует со Службой безопасности Украины. Ну, как – они же должны разбираться. А они не пытаются разбираться, говорят – пишите жалобу. По вопросам политической цензуры они, я думаю, взаимодействуют.

И я пытаюсь помочь руководству «Фейсбук» избавиться от тех недобросовестных людей, которые занимаются в его администрацией политической цензурой. Ну, посмотрим, чью сторону выберет руководство «Фейсбук». Сторону сторонников свободы, как я, или сторону врагов свободы как те, кто занимается политической цензурой и связан с СБУ, которая, с моей точки зрения, вообще является террористической организацией.

О.Журавлева― Да вы что?

С.Марков― Ну а кто занимается взрывами, кто ликвидировал Мотороллу, Гиви, других людей? Они, обратите внимание, никогда — оборона ЛНР-ДНР никогда не устраивала никаких диверсий, терактов на территории Украины. Киев. Днепропетровск, Львов могут спать совершенно спокойно. И не бояться, что что-то у них взорвется. А Донецк и Луганск боятся, что что-то взорвется. Вот так очень просто и выясняется, где террористы, а где нет. Те, кто боятся взрыва своего подъезда – вот это и есть террористы.

С.Марков: Если малая зарплата, люди начинают разбегаться

О.Журавлева― То есть, если в России нет взрывов, это о чем говорит? Где террористы этот момент находятся? Я уже запуталась. С какой стороны?

С.Марков― Как известно. Террористы в исламских государствах тоже есть, они пытаются взрывать.

О.Журавлева― Понятно. То есть, если в Киеве нет взрывов – то террористы как раз в Киеве, так? А если в России нет, — то?

С.Марков― Террористы в Киеве, поскольку в Донецке и Луганске боятся взрывов подъездов и всего прочего.

О.Журавлева― Теперь поняла. Все хорошо. Рейтинги Путина и их изменение — Леонид интересуется. Вы пришли к каким-то выводам?

С.Марков― Конечно.

О.Журавлева― К каким же?

С.Марков― Объясняю. Вот запутали ваши пропагандисты там все до ужаса. Объясню логику.

О.Журавлева― Какие наши пропагандисты?

С.Марков― Да вот здесь, на этом месте, пропагандисты сидят с утра до вечера.

О.Журавлева― Да ладно?

С.Марков― Клянусь.

О.Журавлева― Песков сам запутался.

С.Марков― Песков не запутался, он распутал.

О.Журавлева― Как?

С.Марков― Объясняю. Есть открытый вопрос, который спрашивает: кому из политиков вы доверяете? И можно ответить — кстати, там больше 100%, потому что несколько фамилий можно назвать — вот так обычно все время и делали. И там рейтинг Путина 31% и падал. Скажу, в связи с чем он падал. Но поскольку он падал слишком уже, слишком уж…

О.Журавлева― А что значит «слишком»? Это же показатель, просто температура.

С.Марков― Ну, слишком. Не понравилось каким-то начальникам. И социологи – они же из бюджета получают гранты — они, как умные люди, закрутились, говорят: давайте сделаем закрытый опрос. А закрытый опрос, между прочим, он более правильный вообще-то.

О.Журавлева― «Доверяете ли вы Путину?»

С.Марков― Да, напрямую: доверяете вы Путину, или нет. И по нему доверие у Путина 77%, по этому закрытому опросу.

О.Журавлева― Да, 66%.

С.Марков― Ну, огромный процент. И он ясно говорит о том, что две трети, даже больше доверяют Путину. Ну, кстати, он более адекватный. Но поскольку здесь прямо фиксируют, завязывают на фамилию, — не надо ничего вспоминать, то и процент оказывается больше. Он, кстати, не только больше у Путина, он больше и у других.

По открытому опросу, у нашей троицы Зюганов-Жириновский-Миронов – у них где-то по 5-6%. А в закрытом у них аж по 30%. Тоже получается отрыв от Путина в процентном отношении у них уменьшился. Это вот как они ответили.

Поэтому боле логично, адекватно, конечно, мерить так. Но я бы сказал так: нечего на зеркало пенять.

О.Журавлева― Коли рожа крива.

С.Марков― Да. Есть реальное падение рейтинга. С чем оно связано?

О.Журавлева― С чем же?

С.Марков― С моей точки зрения, тут несколько процессов Первое, важнейшее – пенсионная реформа. В пенсионной реформе главное не повышение даже пенсионного возраста. Люди не успели все это понять и оценить – ну, когда она еще там будет.

О.Журавлева― Знаете, когда тебе вокруг пенсионного возраста, это сразу понимаешь.

С.Марков― Да. Но там небольшая часть. Но в пенсионной реформе главное другое – люди восприняли это как обман со стороны власти.

О.Журавлева― Совершенно верно.

С.Марков― Во-первых, Медведев заявил это зачем-то во время начала Чемпионата мира по футболу, это было одно из ключевых заявлений. Зачем? Нужна общенациональная дискуссия по этому вопросу, а ее скомкивать перед Чемпионатом мира по футболу? Это воспринимается людьми как обман, они его не прощают.

Плюс, когда Путин шел на выборы, он не говорил, что будет повышаться пенсионный возраст.

С.Марков: Чиновник, не имеющий возможности своему аппарату доплачивать из серых денег, которые он у бизнеса берет, неконкурентоспособен

О.Журавлева― Более того, — он говорил, что этого никогда не будет, пока он президент.

С.Марков― Нет, это он давно говорил.

О.Журавлева― Тем не менее. Но здесь мы делаем паузу, и вернёмся в студию после новостей и рекламы. В студии – политолог Сергей Марков.

НОВОСТИ

О.Журавлева― Продолжаем программу. Снова с вами политолог Сергей Марков. Мы завели интересную беседу.

С.Марков― Причины.

О.Журавлева― Причины этих ужасных событий.

С.Марков― Первое – это ошибки такие, типа вот в такой форме пенсионной реформы, которая воспринимается людьми как обман. И сделано в жестокой форме — ввели преференции для людей пенсионного возраста – с 60 лет. Но реально дискриминация наступает уже с 45 лет. И нужно защищать людей не с 60, а с 45 лет. Вот с этими вещами нужно работать, серьезно прорабатывать.

И еще одна причина — то, что в стране создана информацинно-политическая машина по обрушению рейтинга Путина.

О.Журавлева― Да вы что? Первый канал, НТВ – вот это все?

С.Марков― Нет. Это «Дождь», там всякие.

О.Журавлева― Мощная система.

С.Марков― Наши коллеги говорят, что есть «Пятая колонна», хорошо известная – это Навальный, «Дождь», «Новая газета», а есть «шестая колонна» — это люди во власти, но которые публично клянутся в верности Путину, а непублично говорят: да зачем это? Да, Путин устарел уже, не соответствует велениям времени. А главное веление времени – помириться с Западом, а Донбасс, конечно, нужно сдать и Крым нужно сдать.

О.Журавлева― Ну, вы же тоже миролюбивый.

С.Марков― Я хочу примириться очень с Западом. Я считаю, что для этого нужно помочь Украине освободиться от хунты. Как только Украина будет свободна от хунты…

О.Журавлева― Послушайте, там уже совершенно другой человек.

С.Марков― Как только половина территории Украины получит возможность воссоединиться с Крымом…

О.Журавлева― Вы сейчас на опасном пути. Вы хотите сказать, что воссоединиться с Крымом это значит стать российской?

С.Марков― Ну, у вас есть какие-то сомнения, что люди в Харькове, если они голосуют на сводном референдуме, что они в огромном большинстве проголосуют за воссоединение с Крымом.

О.Журавлева― Есть сомнения.

С.Марков― Есть сомнения? Напрасно. Смотрите данные – я вам скажу, какие посмотреть. Очень просто – посмотрите голосование за последние 25 лет, даже за последние 15 лет посмотрите – регионы Украины. И увидите, что Крым, Харьков, Одесса, Николаев, Донецк и Луганск всегда голосовали одинаково.

О.Журавлева― Но сейчас они проголосовали за Зеленского.

С.Марков― Они голосовали за Зеленского, потому что у них не было возможности проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией. Как только будет такая возможность – они проголосуют за это, поверьте.

Так вот, — и таким образом помириться с Западом. Потому что как только запад увидит силу, он сразу…

О.Журавлева― А, то есть, если захватить побольше территорий, он сразу нас полюбит?

С.Марков― Да не надо захватывать территории.

О.Журавлева― Чтобы они сами пришли?

С.Марков― Нужно освободить людей, которые хотят быть с нами.

О.Журавлева― А те, которые сами сюда приезжают – почему их не хотят освободить?

С.Марков― Если люди не способны защитить свой автомобиль от воровства, то они захотят потом и квартиру украсть — не знаете, что ли, такое правило?

О.Журавлева― Нет, не знала.

С.Марков― Вот знайте. Поэтому нужно уметь свое защищать.

О.Журавлева― То есть, мы сейчас защитили свое, но недостаточно.

С.Марков― Да, конечно недостаточно. Поэтому на нас происходят вот эти атаки.

О.Журавлева― А почему, пока мы Крым еще на защитили, на нас не было никаких атак?

С.Марков― Есть люди, которые хотят примириться с Западом больше, чем отстоять суверенитет России. Они не против суверенитета России, эта «шестая колонна» — они интегрированы во власть они миллионеры, а многие и миллиардеры. И говорят: ну, зачем этот конфликт из-а Крыма, зачем нам это бремя, зачем нам эта тяжесть. Тем более Донецк – боже упаси, — отдайте, пускай. Ну и что, что на Украине бандеровцы? Ну, пускай будет, как они хотят.

О.Журавлева― Ну, мало ли стран, в которых нам не нравится, как устроена жизнь.

С.Марков― Украина, бандеровская хунта, это не выбор Украины. Это навязанный марионеточный режим иностранными спецслужбами. При любой возможности проголосовать немедленно они проголосуют за мир.

О.Журавлева― Мало ли марионеточных государств было в истории? Почему вы упираетесь именно в это?

С.Марков― Много было, действительно, это норма. Но когда вы участвуете в борьбе, когда, по сути, русские люди, живущие в Украине – а там главный критерий русского человека это русский язык, на котором он говорит практически всегда. Значит, если русские люди искусственно оторваны, им искусственно навязана анти-русская диктатура…

О.Журавлева― А что им мешает переехать в Россию?

С.Марков― Почему они должны уезжать со своей родины? У них там квартира, жилье, работа. Они все хотят так жить, они все хотят, чтобы русский язык был государственным, — они согласны, пусть он будет второй государственный, вместе с украинским.

Если Украина будет демократическим цивилизованным европейским государством, — они согласны жить в Украине. Но в Украине бандеровской они жить не хотят. Они хотя жить в России.

О.Журавлева― И здесь есть люди, которые не могут уехать, потому что у них единственное жилье, могилы предков, но их тоже не все устраивает. Кто им поможет?

С.Марков― Они имеют право приходить на выборы, голосовать — у них есть возможность такая.

О.Журавлева― Да, и вы верите, что это все работает? Вот приходишь на выборы и выбираешь – Путин или не Путин?

С.Марков― Ну, знаете, выборы у нас я не считаю чрезмерно конкурентными.

О.Журавлева― Чрезмерно конкурентными я их тоже не считаю.

С.Марков― Да. Но отрицать то, что Путин явлется именно президентом большинства россиян, и это их выбор, чтобы он сохранился — с этим тоже спорить невозможно.

О.Журавлева― Слушайте, а как с Конституцией быть? Дальше-то он не сможет избираться. И что делать?

С.Марков― Дальше не сможет. Иностранцы задают такой же вопрос.

О.Журавлева― И что, все пропало?

С.Марков― Вот мой ответ на этот вопрос – честный. Ну, «час же правды». Это будет решаться в зависимости от геополитической ситуации. Думаю, что если шторм геополитический будет продолжаться, то есть, гибридная война против России, то рулевой не имеет права уйти, бросить штурвал во время шторма и начать смену команды.

О.Журавлева― Я вам сейчас скажу ужасную вещь – люди не живут вечно.

С.Марков― Ну, геополитические войны это тоже не длятся вечно.

О.Журавлева― Ага. То есть, надо успеть уложиться.

С.Марков― Они тоже пройдут когда-то.

О.Журавлева― И тогда придет кто-то другой – и нормально будет.

С.Марков― Думаю, что логика такая – если геополитический шторм будет продолжаться, то команда полностью сохранится у власти, может, немножко поменяется.

О.Журавлева― А почему шторм продолжается, несмотря на то, что уже во всех вражьих станах по сто раз поменялось руководство, там уже все поменялось много раз, а у нас все еще шторм.

С.Марков― Почитайте – я написал огромную статью, каковы цели этой коалиции антироссийской, кто в нее входит, какие у нее конкретные интересы – все это давно написано. Найдите на сайте.

О.Журавлева― Вы мне по простому объясните, — это слишком сложно.

С.Марков― По простому: войну против нас ведут не правительства. Ведут, прежде всего,/ мощные спецслужбы, которые вышли из-под контроля западных правительств.

О.Журавлева― А наши спецслужбы, кстати, из-под контроля не вышли?

С.Марков― Ха. Знаете, вы будете смеяться. Возможно, даже хохотать – но наши не вышли. И знаете, почему?

О.Журавлева― Почему?

С.Марков― Потому что у нас разведчик, бывший спецслужбист.

О.Журавлева― И поэтому мы не можем от него отказаться?

С.Марков― Он их может контролировать. В то время как Тереза Мей не контролирует свои спецслужбы, с немецкими и американскими все понятно.

О.Журавлева― Если он прекрасно контролирует спецслужбы и силовиков, чем и ценен, то значит, что это наш президент хочет, чтобы людей пытали, преследовали за всякую чепуху и ерунду – перепосты, картинки, обвиняли в шпионаже и терроризме?

С.Марков― Это не в ту степь — естественно, он не может контролировать все.

О.Журавлева― Почему?

С.Марков― Ещё раз – с моей точки зрения внутри элиты сформировалась, кроме открытой «пятой колонны» еще и скрытая «шестая колонна», которая целенаправленно пытается соврать рейтинг президента. Она направлена на снижение рейтинга президента.

Кроме того, в стране сформирована мощная информационно-политическая машина, раскручивающая любые региональные конфликты до федерального уровня. Вы слышали конфликт по поводу церкви и сквера в Екатеринбурге?

О.Журавлева― Слышали.

С.Марков― Конфликт регионального уровня. Он не имеет такого большого федерального значения. Однако он как раз с помощью этой информационно-политической машины максимально раскручен, искусственно, до федерального уровня. И нужно власти заняться тем, что начать работать с этой информационно-политической машиной. А власть проигрывает все больше и больше информационно-политическое пространство, которое захватывают.

О.Журавлева― Она в это время фильм про Элтона Джона монтирует.

С.Марков― Дураки.

О.Журавлева― И не может отвлечься.

С.Марков― Дураки. Ну, потому что этим занимаются совсем другие люди. Поэтому вот эта информационно-политическая машина, которая ориентирована на российский Майдан, на раскручивание всех этих анти-властных вещей — может, вы слышали, месяца 3-4 назад одна бывшая жена бывшего депутата какие-то гадости заявила.

О.Журавлева― Какие гадости?

С.Марков― Ну, что-то плохое сказала про народ – бывшая жена бывшего депутата.

О.Журавлева― Ну, гадостей наговорили уже и не бывшие депутаты и не бывшие министры – сколько угодно.

С.Марков― Но это хороший пример того, как бывшая жена бывшего депутата, то есть, ничтожная новость, а ее берут и пытаются раскручивать.

О.Журавлева― Ну, я этой новости не видела.

С.Марков― Есть информационно-политическая машина, ставящая целью обрушить рейтинг Путина. Когда он будет обрушен ниже определенной планки, тогда начнется российский Майдан. Вот вам мой прогноз.

О.Журавлева― А как отличить злонамеренных противников Путина и всего хорошего от идиотов?

С.Марков― У меня спросите.

О.Журавлева― Вот я вас и спрашиваю. Как отличить?

С.Марков― По конкретным фамилиям?

О.Журавлева― Я не про фамилии, я про систему.

С.Марков― Есть и те, и другие. Вот те, кто вырезал Элтона Джона, смею вас заверить, они вряд ли злонамеренные. А вот те, кто подсказали, что нужно обязательно делать пенсионную реформу предпенсионного возраста не с 45, а с 60 лет, — вот эти, я думаю, не идиоты. Эти знали, что они подсказывают именно то, что и должно подорвать рейтинг власти.

О.Журавлева― А бедный даже Путин не понимает, когда ему советуют всякую гадость?

С.Марков― Ну, думаю, большей частью понимает. Но не все. Может быть ну, он президент. Великий президент современной эпохи развития человечества. Но тоже какие-то может делать ошибки. А что вы думаете? Конечно, Путин мощный, сильный очень, но тоже…

О.Журавлева― «Государево око», которое будет наблюдать за всей страной, спутники, которые Рогозин обещал…

С.Марков― Ну, это образное выражение.

О.Журавлева― Да?

С.Марков― Рогозин яркий, творческий человек. Ему скучновато в кресле сидеть, хочется чего-то такое яркое сказать, вот и все. Поэтому воспринимайте с пониманием и любовью его слова.

О.Журавлева― А если в «Роскосмосе» куда-то деньги исчезают – это тоже надо с пониманием и любовью воспринимать?

С.Марков― Нет, это без понимания и без любови. Ну, имеет Рогозин задание от Путина вычистить эту систему, навести там порядок. Посмотрим – ему дан какой-то срок. Не сразу же все это делается.

О.Журавлева― Но деньги-то исчезают. И много.

С.Марков― Надеюсь, что Рогозин справится с этой проблемой, наведет там порядок. Потому что я знаю его давно, это очень опытный, мощный, хороший управленец — мощный во всех смыслах этого слова.

О.Журавлева― А что такого мощного он уже сделал? Почему вы считаете, что у него получится? Чего он такого добился, что никому не добиться? Ну, кроме таксы?

С.Марков― ВПК при нем нормально начало подниматься, когда он был вице-премьер по ВПК. То же, когда был нашим послом при НАТО.

О.Журавлева― Больших успехов достиг?

С.Марков― Во всяком случае, того, что огни побаивались Россию, когда его слышали его мощный рык.

О.Журавлева― А теперь боятся уже панически?

С.Марков― Ну, это тоже плюс. Тоже это надо.

О.Журавлева― На этом, к сожалению, наш «час правды» заканчивается. Сергей Марков, политолог, был у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.