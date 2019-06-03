Т. Троянская: Добрый день. В студии Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». Я приветствую нашего гостя — Григорий Михнов-Войтенко, епископ апостольской православной церкви, общественный деятель. Григорий, добрый день.

Г. Михнов-Войтенко: Добрый день

Т. Троянская: Наши средства связи: +7 931 291 5800 — это Telegram, WhatsApp и SMS. Вы можете писать, общаться друг с другом и задавать вопросы Григорию. Задавать вопросы можно и на YouTube канале нашем «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» набирайте в Ютюбе и присоединяйтесь к нам. Ну что, Григорий, первый день выборной кампании 1 июня прошёл очень бурно, и даже начался до момента, когда избирательная комиссия начинает свою работу. В 9 начало рабочего дня, а уже 8:30 у дверей этой самой избирательной комиссии появился врио губернатора — Беглов. Никто и не ожидал этого.

Г. Михнов-Войтенко: Это, конечно, очень трогательная подробность, сразу вспоминаются какие-то известные фразы из кинофильмов:” куушать не могу, так хочу зарегистрироваться” Ну, возможно, конечно, просто у человека очень плотный график и это единственное время которое он мог выделить

С Даже зарегистрироваться некогда.?

СЯ в связи с этим думаю вот о чем: так усиленно многочисленные pr-службы, команды, по-другому не сказать ,пропагандистов работают на то чтобы был избран господин Беглов, что если его победа, таки-да, состоится то, возможно, через какое-то время у нас наравне с какими-то такими устоявшимися парами, как там Щепкина-Куперник, Ломоносов— Лавуазье, появится такая фраза как пира-Беглова. Потому что, если в сложившейся ситуации весь избирательный процесс будет так сломан через колено, и именно про тащят господина Беглова ...

Т. Троянская: У вас есть сомнения, Григорий?

Г. Михнов-Войтенко: Ну, есть...Конечно, пока не состоялось — это всегда один из возможных вариантов. Всё-таки человек, такая довольно сложная фигура.Иногда он начинает болеть. Иногда у него появляется друг— соперник, перед которым он вынужден расшаркиваться, и отойти в сторону. Всякое может быть в этой избирательной кампании. Но, вот если она состоится именно так — любой ценой в кресло губернатора будет посажен Александр Беглов, я думаю, что для него самого и для его команды, это будет победа равносильная поражению

Т. Троянская: Ну, это мы ещё посмотрим, конечно же. Но, помимо Беглова ещё 13 человек принянесли заявление на регистрацию в этот день. Среди них — Игорь Михайлов — бывший омбудсмен Санкт-Петербурга, такая неординарная личность, Андрей Алескеров — это партия «Патриоты РОссии», Павел Сазинов «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Владимир Григорьев «Гражданская сила», и так далее. Вот вы посмотрели, из 13 человек, которые там имеются уже в этом списке, Вы хорошо всех знаете?

Г. Михнов-Войтенко: Я смутно представляю себе целый ряд людей: кого то знаю лучше, конечно, но, в любом случае, этот список, честно говоря, вызывает у меня большие сомнения. Известный сейчас уже лозунг: «За любого, кроме Беглова»— глаза разбегаются.

Т. Троянская: Да, за какого— любого?

Г. Михнов-Войтенко: Скажем так, Беглов хуже многих, но, честно говоря, внутри этого списка тоже очень большие сомнения есть, что эти люди, опять же если иметь в виду все-таки конкретную выборную кампанию… Мы голосуем не за депутата законодательного собрания, мы голосуем не за народного судью, не за кого-то ещё,а именно за губернатора. И есть большие сомнения, что большинство претендентов могут вообще с этим справиться.

Т. Троянская: Амосов, БОртко , я думаю, вы хорошо их знаете… Кто-то действительно, просто как комета помчался и улетел дальше. А эти люди, так или иначе, зарекомендовали себя как депутаты, по крайней мере.

Г. Михнов-Войтенко: Помимо ярких политических заявлений, или такой яркой общественной деятельности,нужно действительно достаточно хорошо себе представлять оба сочетания. И политику, потому что, безусловно, губернатор — это политика, но ещё и вопросы хозяйственной деятельности. Если говорить например , об АМосове, то я так понимаю, что один из одна из причин почему он вышел из «Яблока» заключалась в том, что политика, которую провозглашала партия ему перестала нравится. Он вполне поддерживает идею о том что Крым — наш. И так далее.

Т. Троянская: Что ж он правильно поступил. Признался и вышел из партии.

Г. Михнов-Войтенко: Безусловно, но мне кажется, что если бы не некие предложения, которые он получил, в том числе от Смольного, вряд ли бы он, скажем так, решился на эту, простите, авантюру.

Т. Троянская: Но вот вы сейчас сидите и, получается, на человека наговариваете. Человек, который, может быть доверял Михаилу Амосову, сейчас взял и призадумался. Ну а что хорошего, если например Борис Вишневский, который хочет тоже баллотироваться… И когда это случится?

Г. Михнов-Войтенко: У «Яблока» все-таки соблюдаются все процедуры, так как это предусмотрено. Это не какая-то кулуарная история про то, что группа товарищей выдвигает своего представителя. Прошли праймериз, должны пройти

Т. Троянская: Григорий, но это формальные праймериз! Вы посмотрите на кандидатов которые были вместе с Борисом Лазаревичем! Это как студенты театральной академии и Марина Неелова, А кто победит? А давайте посмотрим?



Г. Михнов-Войтенко: Я не согласен. У меня своя точка зрения, и я считаю, что очень важно. Вся эта процедура демократическая, предусматривает, что и федеральное бюро должно эту кандидатуру утвердить, и региональное отделение. И, поэтому я так понимаю, что на этой неделе в любом случае самые БОрис отнесет документы . И тут начнется самое захватывающее.

Т. Троянская: Да, начинается сбор подписей. Сколько ? 70 тысяч нужно собрать?

Г. Михнов-Войтенко: Нет 70.000 тысяч — это для самовыдвиженцев. Это Беглову нужно собрать.

Т. Троянская: А вот, кстати, сделаем ставки: когда Беглов принесет подписи? Сегодня или все— таки какое то врремя подождут?

Г. Михнов-Войтенко: А какая ставка? (смеется ) Я пока подумаю, но скорее всего на этой неделе. У нас достаточно большое количество служащих муниципалитетов, и всяких разных там жилкомсервисов… Я думаю, что подписи собрали еще в субботу,тут вопрос когда их принесут?

Вопрос же в муниципальном фильтре еще. Потому что, конечно, когда подавляющее, тотальное большинство в одной партии, все муниципальные депутаты управляют, что называется из одной связки, то кому решат — тому и дадут самостоятельность. Я понимаю, что при определенной ситуации те же самые муниципальные депуты — тоже люди и личности, они способны на поступки и на бунт.

Т. Троянская: И это будет последний бунт, будет такой проход Данко с сердцем в руке.

Г. Михнов-Войтенко: Но я не исключаю, что кто-то из них готов.Впереди же муниципальные выборы, выборы муниципальных депутатов точнее. Кто-то понимает, что он не переизбирается,кто-то может быть наоборот, решит, что это даст ему дополнительные очки на предстоящих выборах. Тут могут быть неожиданности. Но общее количество таких людей не даст возможности никому из кандидатов, со Смольным и законодательным собранием несогласованных , через это фильтр прорваться.

Т. Троянская: Ну одно дело — Смольный, другое дело законодательное собрание. Есть такие мнения, что как раз верховодит муниципальными, председатель законодательного собрания Вячеслав Серафимович Макаров, который( опять же ходят такие суждения), в небольшой любви со Смольным. Поэтому может быть как Вячеслав Серафимович решит?



Г. Михнов-Войтенко: Как говорит наш товарищ Максим Львович Резник — все это война Алой и Белой розы. Неожиданности будут, потому что безусловно, Макаров ведёт свою партию, если пользоваться музыкальными терминами. От него много чего зависит, и конечно, от нынешнего расклада властных структур в городе он явно не в восторге. Ходят упорные слухи, что он претендовал на более значимую позицию в городе, и так далее,и он очень недоволен как все оборачивается.

Т. Троянская: Вы справедливо отметили, что он недоволен не потому, что его не устраивает то что происходит в нашем городе, а его не устраивает его судьба.

Г. Михнов-Войтенко: Конечно. Он же тоже политик, тоже рассчитывает на карьерный рост, а здесь ощущение, что засиделся.

Т. Троянская: Каждому хочется немного счастья. В принципе подписи, насколько мне известно, нужно принести в течение этого месяца, в течение июня. И, соответственно, список полностью кандидатов будет сформирован до 1 июля.

Г. Михнов-Войтенко: Надо уточнять, потому что сроки сдвинулись. Потому что раньше законодательное собрание объявило о начале выборной кампании. 6 -го в городе будет Путин — надо отчитаться , кого пустили, кого-нет. 6 числа уже будут, по крайней мере, все основные кандидаты согласованные, всё будет понятно: останется ли там место для кого-то из кандидатов несогласованных? Ну, вот поглядим. Я, конечно, очень надеюсь, что кто-то прорвется. У меня есть свои личные предпочтения — безусловно всецело поддерживаю Бориса Вишневского, потому что это лучшая кандидатура на пост губернатора. Но, посмотрим, может быть кто-то неожиданный всё-таки прошмыгнет через этот фильтр. Это потребует либо смелости, либо какого-то закулисного согласования.

Т. Троянская: это компромис.

Г. Михнов-Войтенко: Компромисс, но я не думаю, что если бы Дмитриева выдвигалась, или если бы Шишкина выдвигалась, или даже Резник, хотя он никогда не заявлял о своих губернаторских амбициях. Если бы он все-таки принял такое решение выдвигаться, не думаю, что кто-то вот стал -бы спойлером для Беглова. Или станет.

Т. Троянская: Пойдём дальше, вот смотрю наш видеочат, и много из Украины людей. Видимо это связано с вашей деятельностью общественной, в частности, поэтому за вами наблюдают. К вопросу об Украине и взаимоотношениях с России. Владимир Балух — общественный деятель, с которым сейчас примерно такая же история, как с Сенцовым. Только Сенцов — режиссер,а это — фермер. Напомните историю.

Г. Михнов-Войтенко: История совершенно, я бы сказал, безобразная, потому что человек подвергся преследованиям, собственно говоря, за убеждения. Уже никаких даже не понадобилось выдуманных историй про терроризм, бандитизм и что-то такое. Человек в начале повесил флаг Украины на своем собственном доме, затем повесил табличку «улица небесной сотни» и это послужило основанием для обвинения в экстремизме. Он получил первый срок, где подразумевалась колония— поселение, но пока он находился в СИЗО произошел конфликт с руководством этого СИЗО в Крыму, и он получил второй срок уже за дезорганизацию работы колонии. После чего он был этапирован из Крыма, что честно говоря тоже является нарушением. По закону люди должны отбывать наказание недалеко от дома. Но, конечно, это не соблюдается.

У Сенцова там есть немножко другая штука, здесь — -пять лет и они должны быть пересмотрены, потому что неправильно посчитала судья : ему не зачли время отбывания в СИЗО. Ну, это, видимо, скоро произойдет. Так или иначе, он был переведён в Тверскую область, где находился до четверга прошлой недели в ИК-4 города Торжка, исправительной колонии. Причем сразу же, как только он был туда переведён, его поместили в ШИЗО, где он в общем, просто-напросто, начал умирать. Температура плюс 17 постоянно, человеку не выдали теплого белья, у человека и так большие проблемы — он старается не есть тюремную пищу, а питаться за счёт передач. В ШИЗО передачи не положены. С марта месяца он там находился и вот до последнего момента, практически, это была голодовка. И какие-то остатки передачь которые он успел получить.

Мы попытались сначала 14 числа к нему попасть, тогда это не получилось, после чего я писал письма уполномоченному по правам человека в Тверской области, которой надо отдать должное — Надежде Александровне Егоровой — она очень помогла, потому что она вмешалась в этой ситуации. Она съездила туда в колонию, идобилась перевода в областную больницу. И там, в областной больнице в пятницу мне удалось получить с ним свидание и пообщаться. В общем как-то обсудить ряд, я бы сказал, насущных бытовых проблем, которые перед ним есть: проблемы со здоровьем, проблемы с посылками, с письмами, с передачами, ну со всем, что бывает у человека.

Т. Троянская: Как от смотрит сам на эту ситуацию?

Г. Михнов-Войтенко: Он считает себя политзаключенным, точнее даже военнопленным.

Т. Троянская: Это его гражданская позиция? Что он хотела сказать?

Г. Михнов-Войтенко: Он не согласен. Не согласен с тем, что его, как бутерброд (извините за цитату), не спрашивая его мнение, передали из одного государства в другое. Он с этим категорически не согласен.

Т. Троянская: Просто очень многие не согласны. Да, я понимаю Сенцов— он кинорежиссёр и, так или иначе, публичная личность. Но очень многие, кто не согласен, они выражают как-то по-другому свою позицию. Надеяться что тебя услышат? В фермеру?

Г. Михнов-Войтенко: Но, дело же не в том, кто человек по профессии! А в том, как он обходится собственной совестью. Я тоже всегда старался следовать этому принципу, вне зависимости от того известная персона или нет. Я чувствую, что это мнение мне важно высказывать, а услышат его или нет — дальше, как получится. Я, простите тоже за цитату , не могу молчать.

А Володя— он человек очень искренний, человек ,не потерявший детскость, и у него есть его позиция. Он возмущен тем, что вот так политические силы за него решили. Он считал необходимым для себя эту позицию высказать. И это мы с вами не знали эту фамилию до известного момента, а там у себя в селе, у себя в районе он был борцом за справедливость. И вот те люди, которые как раз благополучно сняли одну форму и надели другую форму, они очень возмутились, что вот этот возмутитель спокойствия опять недоволен. И они посчитали необходимым это решить уже руками Российского государства.

Т. Троянская: А Украинское государство как-то готово защищать человека, который хочет остаться гражданином Украины?

Г. Михнов-Войтенко: Украинское государство все-таки старается. Я бы сказал, старается немножко больше. Существует, так называемый, список Сенцова, куда Балух, естественно включён, производятся определенные выплаты семьям, которые, собственно говоря, лишились кормильцев. Олачиваются работы адвокатов — украинским государством. Общественники — мы на свой собственный страх и риск участвуем во всех этих обстоятельствах. Дело в том, просто нужно пояснить, что Владимир, действительно, человек верующий, человек религиозный. И для него, всё-таки, разговор со священнослужителем — это не пустой звук, это была основная мотивация для моей поездки. Мы смогли поговорить и пообщаться.

Т. Троянская: Получается такая психологическая больше поддержка? Сейчас сделаем паузу, поскольку в Москве новости, потом вернемся.

ПРОдолжаем «Особое мнение» , в студии Григорий Михнов-Войтенко, епископ апостольской православной церкви. Возвращаясь к Балуху, получилось у вас к нему съездить, к Сенцову— не получилось, не ездили. Будете пробовать?

Г. Михнов-Войтенко: Посмотрим, посмотрим. Просто сейчас ситуация конкретно у Балуха была более острой, после его перевода,поэтому сейчас это было более важно. Насколько я понимаю у Олега сейчас ситуация более стабильная и это будет уже в прямую зависеть от его желания. Потому что, я подозреваю, что в прошлом году, когда эта тема была очень острой, когда Олег держал голодовку, то, по понятным причинам, руководство не хотело, чтобы у него были какие-то лишние контакты. Кроме тех людей, кого они сами выбирают.

Т. Троянская: Когда Сенцов действительно голодал, то сводки и инфоповоды, так называемые, — каждый день. Столько-то голодает Олег Сенцов. Сейчас, вообще, новостная повестка: очень редко упоминается Олег Сенцов.

Г. Михнов-Войтенко: Но к счастью, все-таки, есть определенное количество людей в стране, и в мире, которые не забывают ни об ОЛеге Сенцов, ни о Юрий Дмитриеве, не забывают многочисленных других политзаключенных, которые есть у нас в стране. Что можно сделать? Можно сделать не очень много: можно выйти на пикет, можно написать пост в Фейсбуке, можно написать письмо самому человеку — это иногда важнее всего. Просто человеку знать, что его не забыли, что его поддерживают. Можно собрать передачу, потому что, все-таки, в тюрьме питание, мягко говоря, не самое лучшее.

Т. Троянская: Да, сделать можно много, и поскольку, мы еще говорим об об Украине,в выходные появилось на Ютюбе видеообращение , в котором украинские деятели культуры, причем люди которые служат в государственных театрах. И это не только театральные деятели, но и хореографы, и среди них очень известные люди, они обратились к зрителям российским и к коллегам— артистам российским. Речь о том, что мы должны дружить, и в общем дело политиков не должно нас касаться. Вот этот ролик, на ваш взгляд, для чего записан? Для того, чтобы вызвать ответную реакцию артистов из России?

Г. Михнов-Войтенко: Не знаю, какая была мотивация у людей, которые этот ролик записывали, я понимаю только что после президентских выборов в Украине подспудно, интуитивно, все-таки закладывается предположение, что возможно и необходима перезагрузка, с точки зрения всех отношений.

Т. Троянская: Как можно перезагрузиться, если основная причина конфликта -Крым. Он же не вернулся Украине?

Г. Михнов-Войтенко: Дело не только в этом. С точки зрения прав человека значительно хуже ситуация на Донбассе, где , безусловно, необходимо остановить военные действия, а дальше я не знаю. Никакого готового рецепта нет, но то, что необходимо решать гуманитарные вопросы, в частности, чем мы уже почти год занимаемся,— это поддержка требования Олега Сенцова которая звучит как обмен обмен всех на всех. Для начала нужно признать, что военные действия идут, что есть военнопленные с двух сторон, что их надо обменять. Ведь если мы, я имею в виду и российское общество,и уж тем более, Российское государство, это признает и мы отойдем этой самой позиции: их там нет, это будет уже очень серьезный шаг вперед. А то что и культурные, и общественные, и церковные, и какие угодно связи между Украиной и Россией многовековые — это, тоже факт.

Мне кажется что хорошо что украинская общественность апеллирует к российской общественности, ведь если не работает линия Министерства иностранных дел, администрации президента, значит как-то люди должны начинать.

Т. Троянская: А ответят ли российские деятели культуры представители государственных театров

Г. Михнов-Войтенко: Ох, не уверен. Последние годы разделение общества идет не по линии рода деятельности: физики— лирики, а по линии: отношение к бюджету. Если человек ,неважно чем он занимается, получает бюджетные деньги,он, по крайней мере на людях, такой патриот и духовноскреп. А вот если он независим, то соответственно, может себе позволить какие-то высказывания, какие-то действия, какие-то размышления. Так что, боюсь, апелляция именно к руководству государственных театров, она вряд ли окажется по правильному адресу.

Т. Троянская: Посмотрим, не могу вас не спросить о деле Александра Калинина., директора Большого Театра Кукол. 27 апреля была апелляция, и было принято решение оставить Александра Калинина в СИЗО. То есть никакие доводы, связанные с его здоровьем, и вообще ситуация идиотская…. Ситуация когда больной человек находится не под домашним арестом, не под подпиской о невыезде. Зачем?

Г. Михнов-Войтенко: Я прошу прощения, если бы человека взяли, что называется над теплым трупом— я понимаю— опасное преступление. Здесь — не доказано ничего! Совершенно ещё не квалифицировано, что это было: финансовые нарушения, растрата, взятка,или вообще ничего не было. Как это у нас обычно делается? Человека сажают в СИЗО на 2 месяца, и за это время один или два раза к нему приходит следователь. А человек сидит. И, в общем-то, то как прошла апелляция уже является абсолютно , достаточным основанием ,чтобы подавать в ЕСПЧ. Я говорил сегодня с адвокатом, будет подана жалоба на действия, именно не кассационная жалоба внутри нашего российского судопроизводства,а жалоба в ЕСПЧ,потому что количество нарушений, которые суд допустил, достаточно для того чтобы ЕСПЧ отменил решение городского суда Санкт-Петербурга.

Т. Троянская: Но не всегда мы решения ЕСПЧ слушаем.

Г. Михнов-Войтенко: Не всегда, но в данной ситуации есть большие шансы. Ждать нужно 19 июня, можно предположить что будет продление ,потому как это все ведется, все достаточно печально.

Чувствует он себя в соответствии с обстоятельствами, обострение болезни нет, его навещали члены комиссии наблюдательной. Нужно отдать должное, что после вмешательства Шишлова, администрация СИЗО проявила заботу, какую может.

Т. Троянская: «Ведомость» газета пишет о том, что в Страсбургский суд была отправлена первая жалоба на разгон Первомайского шествия. Ее направил руководитель штаба Алексея Навального , Александр Шуршев, выступавший одним из организаторов шествия. В общем, была подана жалоба в Страсбург.

Г. Михнов-Войтенко: Это все к вопросу о честных выборах. Потому что, я напомню, что всё-таки у нас демонстрация была — “ Петербургу — честные выборы”, вот посмотрим. Я думаю, что Страсбургский суд примет понятное решение. А что происходит у нас — опять же совершенно понятно. К сожалению выборы, в которых кто-то имитирует народную любовь, кто-то имитирует любовь демократии… Поглядим…

Т. Троянская: Смотрите, Григорий, допустим, список кандидатов определится. Если муниципалы не поддерживают Бориса Вишневского , за кого вы, я так понимаю, планируете голосовать , его нет. А кроме всей массовки имеется в наличии: Беглов, Амосов и Бортко, где вы поставите галочку?

Г. Михнов-Войтенко: Не знаю, не знаю. Для этого надо будет очень внимательно послушать, всё-таки, что они будут говорить. Я думаю, что в такой ситуации скорее буду голосовать против всех.

Т. Троянская: Понятно, то есть за Беглова. Умное голосование не для вас. Это было Григорий Михнов-Войтенко, Сколько епископов апостольской православной церкви и общественный деятель. Спасибо.