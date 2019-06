М.Максимова― Это программа «Особое мнение». В студии — Марина Максимова. Приветствую наших зрителей и слушателей. А особым мнением сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Константин Вадимович, здравствуйте!

К.Ремчуков― Добрый вечер!

М.Максимова― Более половины регионов, точнее 50 из 85 не выполнили майские указы президента по части повышения средней заработной платы среднего и младшего медперсонала. Ожидаемо?

К.Ремчуков― Да, ожидаемо. Тяжело исполнять майские указы. Много неразберихи с тем, как фактически делать. Путин рекомендовал федеральным властям на 500 миллиардов увеличить финансирование регионов, имея в виду, в том числе, исполнение этих пунктов указа, а они начали изымать у регионов суммы, а потом добавлять. То есть 500 они дали, но изъяли типа 400. 108 у них осталось, по-моему. То есть издевательство. Путин имел ввиду сверху в дополнение к тому, а не вместо.

И главным бузотером, который всё это вскрывает, оказался Кудрин со своей Счетной палатой. Он всё это дело выискивает, обосновывает, доказывает и выводит на свет, за что его очень не любят и очень холодно в Совете Федерации на многие вещи реагировали, пытались доказать, что он принадлежит Федеральному собранию, а он перепиской занимается с Путиным. Указывали ему на эти вещи.

Поэтому сейчас, я так понимаю, главная проблема, которая вырисовывается, это принципиальная неспособность выполнить и майские указы и национальные проекты.

М.Максимова― Всё одна судьба ждет горькая, да?

К.Ремчуков― Пока вот год прошел, и, очевидно, что отсутствует методология составления этих планов, как именно надо исполнить. До такой степени, что вот службы Кудрина проанализировали и выяснили, что ни один национальный проект не может быть достигнут и исполнен, если следовать тем программным мерам, которые там указаны.

Условно говоря, ваш личный национальный проект мы утверждаем: похудеть и быть спортивной, делать «мостик» и «березку». «Березка» — есть такое упражнение. Это цель. А государственные программы, которые должны привести к этой цели звучат так. Первое: ешьте побольше сладкого и жирного, особенно на ночь. Второе: никогда не занимайтесь спортом. Третье: старайтесь минимум 18 часов в сутки лежать на диване или сидеть. Четвертое: газированная сладкая вода должна у вас заменить простую воду, чай и кофе. И вы будете следовать этой программе. И вы можете исполнить все единой эти программы, потратить все деньги на закупку всех этих продуктов, а цель — ваше похудание не будет достигнуто.

Вот такое, если говорить образно, у нас сейчас с этими нацпроектами, что те меры, которые там предусмотрены, не ведут к этой цели. И ́то серьезная проблема. Поэтому сегодняшнее сообщение про зарплаты учителей и врачей — это частный случай. Там тоже надо разбираться, как они эту среднюю считают, кто должен финансировать, какие стимулы НРЗБ своим замам зарплату большую выдавать, а учителям нижнего и среднего звена малую зарплату, а средняя получается высокая.

Ну, ищут в разных регионах разные способы. Например, говорить, что ты можешь повысить себе зарплату, если ты руководитель, на столько-то, если у тебя средняя зарплата самых низкооплачиваемых 70% является такой. Тогда они моментально начинают повышать зарплату низкооплачиваемым, поскольку их собственная зарплата зависит от средней по вот этой категории.

В общем, управленческие проблемы очень высокого уровня и очень глубинные по характеру. Поэтому методологии планирования нет. Слова произносят, а методологии нет.

Поэтому, я думаю, в ближайшие месяцы главная проблема у властей будет — разобраться: они разработают все-таки методологию составления такой иерархии программ, которая ведет к решению поставленных целей, или они будет продолжать кундепать то, что они кундепают, а потом их Кудрин будет вылавливать за руку, писать очередную записку Путину и говорить, что там всё не выполняется. Кризис управления.

М.Максимова― А что касается записки Путину и прочее. Тут замечательные были соцопросы. Какая-то белиберда, не белиберда. Что это были за прыжки то в одну сторону, то в другую? То 30, то 70.

К.Ремчуков― Знаете, даже говорить на эту тему не хочется, потому что если соцопросы сама власть определила в качестве одного из показателей оценочных, управление внутренней политики президента указывает, что такие рейтинги являются одним из показателей эффективности работы губернаторов, то манипуляции с этими цифрами, они, на мой взгляд, во-первых, позорны. Мы взрослые люди, достаточно образованные. XXI век, а все шарахаются от плохих цифр.

А, во-вторых, все-таки какие-то интеллектуально не до конца честные перед собой. Федоров, я так понимаю, на телеканале «Дождь» объяснил снижение рейтинга Путина тем, что в стране имеются социально-экономические проблемы, и население чувствует, что, с одной стороны, уровень жизни их падает, а, с другой стороны, население не видит перспектив улучшения уровня жизни, повышения его.

В чем смысл того рейтинга? Если это, действительно. так, то этот рейтинг является мгновенным индикатором того, что что-то надо менять.

М.Максимова― Это если 30% с копейками.

К.Ремчуков― Да, вот оно случилось. «Слушай, елки-палки, народ заметил, что у него снижается уровень жизни! А мы думали, что он не заметит. Он же с 14-го года не замечал. Блин, 19-й какой грозовой. Слушай, а давай что-нибудь сделаем. Мы можем что-то сделать, чтобы у них улучшилось материальное положение?»

То есть это по любому импульс для власти реагировать на это. Второе: «Слушай, перспектив люди не видят. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Нарисуйте нам перспективы, покажите их красочно в виде мультфильмов, чтобы народ возликовал и порадовался».

То есть по-любому рейтинг является импульсом для каких-то поступков властей по изменению ситуации. Если же вы занимаетесь манипулированием и вместо 32% вы показываете 72%, то тогда все слова Федорова, директора ВЦИОМ надо забыть, потому что всё и так очень хорошо, и никаких оснований менять социально-экономическую политику нет.

Вот вопрос, власть заинтересована в чем: чтобы использовать рейтинг как стимул, как импульс, как повод для изменения политики или критического взгляда на существующее вещи, либо чтобы вообще ничего не замечать, ни на что не реагировать, считать, что всё хорошо и заниматься самообманом?

М.Максимова― Это же опасно, или они там думают, что нет?

К.Ремчуков― Я не знаю, что там думаю. Я знаю, что как минимум это не соответствует цели любого рейтинга. Тогда чего? Они все равно контролируют все эти ФОМы, ВЦИОМы. На фига они тогда публикуют эти рейтинги? Вопрос же простой. Если вы считаете, что это ерунда, тогда не парьтесь. Это же не граждане публикуют эти рейтинги. А это же власть сама публикует. С какой целью? С тем, чтобы приучить, что рейтинг что-то означает, и, прежде всего, в оценке работы власти, в том числе, в регионах. Они могут рейтинг любого института власти провести, опубликовать и обосновать, почему надо менять губернатора, либо не надо менять губернатора. А здесь они подрывают доверие вообще ко всему рейтингу, что рейтинг на самом деле это ширма какая-то.

Опасность только в том, что тогда что еще у вас остается в качестве индикатора того, что что-то идет не так? Это же очень важно. Раньше были анекдоты при советской власти, которые показывали, что что-то идет не так.

М.Максимова― Это особым мнением главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. Сейчас прервемся и вернемся в студию.

М.Максимова― Продолжаем программу «Особое мнение». У нас так получилось, по экономике пошли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю хотелось бы увидеть среди участников Международного экономического форума в Санкт-Петербурге инвестора Майкла Калви. Это как?

К.Ремчуков― Хотелось бы. Но не получилось.

М.Максимова― Но не получится.

К.Ремчуков― Да, хотелось бы, конечно, но не получится. Сильно бы хотелось — может быть, получилось бы. Но, наверное, поняли, что все равно американские бизнесмены не приедут, американский посол не пойдет. Чего метать бисер перед свиньями?

Поэтому можно словами добрыми сказать: «Нам очень хотелось бы, но, извини, старик, посидишь, под домашним арестом. Там не будешь. Ну, американцев не будет. Ну, ничего, у нас по-другому будет всё. Устойчивое развитие без американского взгляда на это развитие».

Это весьма прагматично и цинично. Раз нельзя поменять ситуацию так, чтобы выиграть от нее, надо было раньше принимать решение, скорей всего, месяц назад подать сигнал. Но, видимо, что-то помешало.

М.Максимова― Теперь буквально пару дней осталось.

К.Ремчуков― Поэтому такой ответ: «Мы бы хотели, но не можем». Потому что если сейчас его отпустить и отправить в Питер, все равно американцы не приедут. Тогда зачем?

М.Максимова― Что, вообще, ожидать от этого форума? Для чего он нужен в этом виде, в котором сейчас будет? Это какая-то рабочая площадка, в какой-то степени эффективная?

К.Ремчуков― Она не совсем рабочая. Она пафосная, она помпезная площадка. Она, наверное, по замыслу крутая площадка в Российской Федерации. Почему — потому что Путин взялся туда ездить каждый год. К нему приезжают главы государств. Они проводят заметную панель, на которой выступают. Это транслирует сигнал в мир о том, что вот в Москве есть форум, на котором выступает Путин и китайский президент, и французский премьер-министр, финский президент, и индийский премьер-министр — я только вспоминаю навскидку.

Плюс Путин всегда… там берут знаменитого американского модератора, телевизионную звезду, которая ведет панель, задает мистеру Путину всякие типа неудобные вопросы. Он на обе лопатки раскладывает этих звезд телеэфира и оказывается победителем буквально по широкому кругу вопросов.

М.Максимова― Это, получается, как вот этот соцопрос, который 70%?

К.Ремчуков― Можно и так сказать, а можно сказать, что просто это отдельный жанр «Путин — чемпион». Против Путина выставляется что Чарли Роуз, кто угодно — а он все равно чемпион, и он может ответить на любой вопрос. С точки зрения смысла, вообще, призван форум создавать, действительно, возможность для бизнес-контактов. Из-за того, что Путин туда ездит, туда ездят все наши руководители корпораций. Это очень важная вещь. Путин поехал — значит, все там будут. Если Путин перестанет ездить, очень скоро уменьшится число первых лиц российского бизнеса.

Там очень много губернаторов тоже туда-сюда ходят. Заключать контракты с иностранцами. Ну вот, в конце форума каждый раз докладывают объем в долларах, на сколько запланировали заключить сделок. Правда, никогда очень внятно не рассказывают через год, сколько из этих намерений воплощено в жизнь, на какую сумму. Ну, может быть, и не надо. Тема-то поменяется. Сейчас будет: «Устойчивое развитие». Устойчивое развитие — это сейчас важная тема, она в духе как бы основных целей ООН, и экологические аспекты, в том числе, переработка мусора являются одними из аспектов этого устойчивого развития.

Таким образом, вполне возможно, пиаровский эффект этого форума: подать миру сигнал о прогрессивности повестки в России. То есть Россия борется не за выживание в условиях кризиса, снижения доходов, а за самую прогрессивную экологическую повестку: чистый воздух, чистая вода, переработка раздельного мусора. И это какие-то очень красивые темы.

М.Максимова― Это на фоне всех этих протестов?

К.Ремчуков― Как любое утопическое мышление, оторванное от реальности, оно очень привлекает много восприимчивых, воспаленных, наивных, восторженных умов, которым это может нравиться.

М.Максимова― Там?

К.Ремчуков― И там и тут, кстати. Вообще восторженность и утопичность мышления являются одно из отличительных особенностей: а) молодости и б) русского человека.

М.Максимова― То есть такое красивое шоу. Тут, кстати, пришло сообщение: вот ивановского экс-губернатора Конькова арестовали все-таки по делу о хищении 700 миллионов рублей. Но что-то эти сообщения сыплются, сыплются… Всех не пересажают?

К.Ремчуков― Что значит, всех пересажать? Опять же это всегда какой-то функционал за этим есть. Вот что-то хотят. Может быть, это перед выборами надо, может быть, еще нужно показать, что что-то делается. Я-то считаю, что у нас правосудие, оно всегда в нашей стране работает таким образом, что на простых людей может распространяться воля правоохранителей, на непростых людей требуется политическая санкция. Это было всегда.

Вот я недавно читал какую-то книжку. Да, у Хлевнюка, по-моему — про Сталина. На основе архивных материалов. Что конец 52-го года, уже за несколько месяцев, в декабре 52-го, за три месяца до смерти Сталина бумага Генерального прокурора Советского Союза о том, что фактически правосудие действует в двух режимах: одно — против простых людей, другое — против тех, на арест которых надо брать санкции сверху. И он говорит: «Члены партии — это особая категория, потому что власть всё время думает: «Если мы скажем, что член партии — вор или жулик, мы нанесем ущерб репутации партии? И чаще всего говорили: «Да, мы нанесем». Поэтому мы решим как-то это по-тихому: сместим его куда-то».

И вот эта традиция, она, мне кажется, действует. Все равно сначала приходят, с кем-то согласовывают, а потом принимают такие решения. К сожалению, это так.

М.Максимова― Про форум говорили. Тут про другую встречу. Зовут нас вроде бы как. Регламентный комитет ПАСЕ в понедельник принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации необходимые для участия в июльской встрече Ассамблеи полномочия. Нам это надо?

К.Ремчуков― Надо сразу задать вопрос: Нам — это кому? Нам с вами и Максимычу это надо. По одной простой причине: мы не хотим, чтобы европейские институты окончательно отвязались от России, потому что это будет, как жизнь в Советском Союзе. Все-таки, как ни крути, а принадлежность к европейской цивилизации, она институционально подтверждалась в нашем присутствии в этих европейский организациях. Решения Европейского суда по правам человека, исполнение этих решений. И так далее. Поэтому если мы начинаем дрейфовать в другую сторону, то граждане пострадают. Потому что тогда мы будем в руках только российского правосудия. Первое.

Европейцам это надо, потому что им нужны наши денежки, наши взносы. Потому что если они будут нас не пускать, то мы не заплатим денег, и мы выходим на том основании, что мы заплатили взносы, а европейцы очень прагматичны, они не хотят терять наши миллионы.

М.Максимова― А это такие значительные?..

К.Ремчуков― Да. И, наконец, третья часть: там сейчас будут выборы судей, и у нас один из мотивов был, что если мы не принимаем участие в выборе судей, почему мы должны следовать их решениям? Поэтому это открывает возможность нам поучаствовать, если мы останемся в этой организации, в том, чтобы мы выбирали этих судей, решения которых потом будут обращаться на разбор кейсов наших граждан. Вот, мне кажется, есть несколько групп интересантов в этом деле.

М.Максимова― Что касается развития отношений наших и европейцев и американцев, наши бизнесмены как-то борются против санкции введенных?

К.Ремчуков― Ну, самый активный борец оказался Олег Дерипаска. На прошлой неделе Bloomberg опубликовал. Его юристы проанализировали основания по включения OFAC — это организация при министерстве финансов, — санкции Олега и его бизнесов. И вот эти основания, которые были указаны, вот американские юристы, я так понимаю, Дерипаски обосновывают, что эти основания были фальсифицированы, либо недобросовестно исследованы. Например, основания, что он действовал в интересах какого-то чиновника. Юристы доказывают, что все действия Дерипаски как акционера, как владельца были исключительно буржуазные, абсолютно капиталистически ориентированы, исключительно ориентированы на прибыль, подтверждением чему является подробнейший анализ характера бизнеса Дерипаски, приведенный иностранными инвесторами перед выводом его компании на IPO — что РУСАЛ, что «Е+» выходили на IPO — и там под микроскопом всё рассматривали.

Другое основание было у них — что он занят в энергетическом секторе. По американской терминологии к энергетическому сектору относятся нефть и газ. Вот в этой бумаге говорится о том, что у Олега нет никаких бизнесов нефти и газа. Он занимается энергогенерацией, то есть фактически поставкой электричества, вот как коммунальные услуги. А это значит, тоже… Ведь законодатель американский дал право включить кого-то, кто находится в энергетическом секторе. Они включают его. Сейчас адвокаты говорят: «Слушайте, они вас обманули. Оснований, по которым они включили, у Олега нет активов в этом». И это открывает возможность, насколько я понимаю…

То же касается обвинений в связях с организованной преступностью. Нет ни одного показания. И это открывает все-таки — главный смысл, — что поставщики бизнесов Дерипаски на основе от этой юридической платформы имеют право обратиться в суды за компенсацией в размере 15 миллиардов долларов США.

И я думаю, что американцам очень сложно будет от ́того отбиться просто потому, что в США — это же американский закон, значит, прецедентный характер — если они закроют глаза на это, это не понравится американцам, этого не может быть. Поэтому, я думаю, это очень интересное развитие событий. Потому что 15 миллиардов долларов, они все-таки для Америки большая сумма.

М.Максимова― Мы сейчас прервемся на краткие новости, потом вернемся в студию.

М.Максимова― Продолжается программа «Особое мнение». Марина Максимова в студии. Свое особым мнением высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Добрались мы до наших отношений с Америкой. США обнародовали настоящий «план Даллеса». Что это за вещь? И уже начинать бояться?

К.Ремчуков― Бояться можно никогда, ничего, а можно бояться всего. Но это серьезный такой документ, который RAND Corporation, влиятельная аналитическая структура опубликовала. И она по различным разделам дает четкие указания, что нужно делать, чтобы ослабить Россию. Потому что Россия никогда не является ни такой сильной, ни такой слабой, как выглядит. Это они сказали: «Главные уроки XIX и XX века — что Россия никогда не такая, как мы думаем». Кто-то говорит: «Она слабая» — она, оказывается, сильнее. Кто-то думает: «У-у, она сильная» — а это колосс на глиняных ногах.

Поэтому они подходят к тому, что они должны проводить такую политику — американцы, — которая должна увеличивать расходы России в самых различных областях до такой степени, чтобы государство российское зашаталось и всё у него стало плохо. Например, меры по увеличению российских расходов в сфере идеологии и информации. Прямо вот отдельно такой пункт с такими табличками, это эффективно или нет.

Первое: нужно уменьшать веру российских граждан в российскую избирательную систему.

М.Максимова― Это, по-моему, без них делается как-то — нет?

К.Ремчуков― И, тем не менее.

М.Максимова― Помогать не надо.

К.Ремчуков― Но самое интересное, что это именно то, что нам вменялось в вину в связи с российским вмешательством в выборе в Америке. Потому что они говорят: «Российское вмешательство имело целью посеять недоверие американцев к демократической избирательной системе. Вот здесь это первый пункт такой.

Дальше, вторая мера в идеологии: Создать убеждение, что российских режим не преследует общественных интересов.

Дальше: Поддерживать и всячески поощрять внутренний протест и другое ненасильственное сопротивление. Подрывать имидж России за рубежом.

И они описывают вероятность того, что это случиться, какие выгоды от этого будут и какие издержки будут для России.

Дальше. Геополитические меры, которые должны повысить издержки России. Первое место: поставки летального оружия на Украину. Увеличить поддержку повстанцам в Сирии. Поддержать либерализацию в Белоруссии. Расширить связи на Южном Кавказе. Ограничить влияние России в Центральной Азии. Провести мероприятия в Приднестровье, которые приведут к выводу российских войск и региона.

Следующее. Экономическая… Увеличить производство энергии (вот в том смысле — нефти и газа) в США, что приведет к увеличению поступления на мировой рынок и снижению цены. А цена на электроэнергию — это то, от чего зависит российский бюджет и благополучие.

Вторая мера: Вводить более глубокие торговые и финансовые санкции. Третье: Увеличить способность Европы импортировать газ из других регионов и других поставщиков помимо России. Поощрять иммиграцию из России квалифицированного труда и хорошо образованной молодежи.

И вот так страница за страницей все эти меры.

М.Максимова― Но это же очень много всего.

К.Ремчуков― Мы, собственно, написали — у нас под шапкой этот материал, — потому что, когда я прочитал, мне показалось это просто интересным, что, оказывается, тоже в XXI веке в 19-м году могут быть такие просты рекомендации. То есть тут совершенно очевидно, что идет борьба между США и Россией и предлагаются способы выиграть эту борьбу не прямого военного столкновения, а путем наращивания расходов, гонки вооружений, усиления идеологического давления. Потому что там следующие пункты идут — что нужно делать с оружием морского базирования, космического базирования, бомбардировщики перемещать ближе к границам и тому подобное.

М.Максимова― А зачем им это нужно?

К.Ремчуков― Скорей всего — они все-таки вслух не произносят таких — но, скорей всего, это изменение режима. Если по Ирану произошло изменение, перестали говорить об изменении режима. Режим сhange. Сейчас американские политики — и Помпео и даже Трамп — говорят в отношении Ирана: изменение поведения режима. «Мы не хотим менять режим, но мы хотим, чтобы режим изменил свое поведение». То здесь скорее всего это режим сhange…

Кстати, здесь я хочу сказать несколько слов по поводу Эльвиры Набиуллиной. Много ее критикуют. И у меня журналисты очень ее беспощадно… А я им пытаюсь объяснить на летучке, что оба раза, когда распадалась Российская империя в 17-м году и потом Советская империя в 91-м году, национальная валюта переставала быть ценностью для людей, рубль обращался в «деревянный», в какой угодно, гиперинфляция, на рубль нельзя ничего купить. Это не случайно совпадение. Россию держит твердая валюта. И то, что Набиуллина держит рубль денежной единицей, от которой никто не отказывается — я не знаю россиян, которые говорят: «Нет, не давай мне этот рубль, на него ничего нельзя купить»…

М.Максимова― Дешевле бумаги, на которой печатают, да.

К.Ремчуков― …Это колоссальная ее заслуга. Я еще раз повторяю, что проблема российской экономики не в том, что Набиуллина держит этот рубль, а то, что другие мужчины, которые должны отвечать за экономическое развитие и рост, очень слабые оказались на своих местах люди, которые не в состоянии организовать такой процесс развития в стране, который бы базировался на твердом рублей. Вот это надо четко понимать.

В тот момент, как вот эти лоббисты додавят Эльвиру, что они начнут удешевлять деньги, наводнять страну, кто-то выиграет — конечно, вот эти лоббисты, они первые получат доступ к этой удешевившейся денежной массе. И мы не знаем, что они с этим сделают: конвертируют ли в доллары, выведут ли за границу, купят ли три штата земли, а вот итогом будет то, что рубль превратиться в деревянный, и тогда никакая власть не удержит эту страну от распада.

Два раза в истории было именно так. Поэтому я хочу сказать, что Эльвира Набиуллина в этом смысле абсолютно молодец. Она гнет свою линию именно на том участке, за который она отвечает. А за экономический рост пусть отвечают другие дядьки, и пусть они что-то делают, имея в виду, что у них есть в руках очень неплохой инструмент. У них есть налоговые льготы, у них есть налоговые стимулы, у них есть освобождение от налогов, у них есть вопросы, связанные с субсидированием валютного курса, если ты закупаешь какое-то редкое оборудование. У них есть масса инструментов для того, чтобы стимулировать производство. У них есть возможность навести порядок с правоохранительными органами, чтобы они не кошмарили бизнес.

Вот они ни черта этого не делают и только одно — натравливают на Эльвиру, на ее этот курс. Но, помните: в 17-м году Россия исчезла, когда «керенки» болтались в воздухе, и в 91-м году, когда в «Московском комсомольце» карикатуры был: на одной чаше весов ворох рублей, который ничего не стоит, на на другой три сосиски.

М.Максимова― Хотела коротко просить по поводу все же заявления на конференции спецпрокурора Мюллера по поводу Трампа и российского вмешательства. Доказано, не доказано? Что теперь будет?

К.Ремчуков― Ничего. 50 человек из 235 демократов произносят слово импичмент. Но 235 минус 50 — это 185 демократов во главе с Пелоси, спикером считают, что это неправильная стратегия. Поэтому ничего не будет.

М.Максимова― Импичмента не будет.

К.Ремчуков― Импичмента не будет, потому что его невозможно осуществить. Это вопрос трактовки слов. А эти слова совершенно по-разному можно понимать. «Если бы не было такого закона, которого… тогда можно было бы предъявлять. Но поскольку мы в своей деятельности руководствуемся тем, что есть закон, не позволяющий предъявлять уголовное обвинение действующему президента, то, соответственно, у нас нет основания». Ну, что это за речь?

Мюллер опозорился этой речью. И, конечно, зря он ́это сделал. Потому что там же под запись велись его беседы и с Баром (это министр юстиции), с генпрокурором и с заместителем. И по два, по три раза они спрашивали: «У тебя есть основания для чего-то?» И он все разы говорил: «Нет». И вдруг он выскочил на пресс-конференцию. И побоялся… отказался идти в конгресс на слушания. Он сказал: «Вот я это делаю эту 9-минутную конференцию, но туда не пойду». А если бы он пошел туда, его бы разорвали вопросами политически.

М.Максимова― Ну, значит, продолжения не будет?

К.Ремчуков― Да.

М.Максимова― Остается время на книжки.

К.Ремчуков― Две книги хочу порекомендовать. Одна книга буквально сегодня пришла. Freedom of the Press. Это Март Левинов, консервативный публицист, исследователь, который рассказывает много интересного про американскую прессу с консервативных позиций, о том, как The New Times предала миллионы, о том, что такое новости и пропаганда. Это очень интересная, интенсивная вещь.

Причем Amazon говорил, что только с 7-го числа будет доступна эта книга. Но вот сегодня незадолго до эфира он прислал. Я советую всем почитать, потому что это просто любопытно даже независимо от того, какую точку зрения разделяет читатель. Просто очень много грязного белья про американскую прессу. Это всегда приятно.

Вторая книга. Вот я купил. Она вообще очень интересная. «Гарвардский проект. Рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне». Значит, что это такое? Все мы слышали о том, что был такой проект в 1950-1951 году. Исследователи Гарвардского университета провели интервьюирование нескольких сотен послевоенных эмигрантов, бывших советских граждан, причем в самых разных ипостасях. Кто-то интеллигенция, кто-то профессор в Харькове, кто-то рассказывает об оккупации, кто-то рассказывает об освобождении области СССР, что увидела Красная Армия.

Это просто очень интересное чтение о том, как люди жили на оккупированной территории, как многие готовились встретить фашистов, ненавидя Сталина. Когда фашисты смотрели, что это еврей, они просто его расстреливали, невзирая на его политические взгляды. Но как рассекреченный документ, это очень интересно. «Гарвардский проект. Рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне».

М.Максимова― Это было Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Спасибо, до свидания!