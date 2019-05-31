Т. Троянская― 11 часов 7 минут, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Геннадия Смирнова, актера, блоггера, доброе утро!

Г. Смирнов― Доброе утро!

Т. Троянская― Кому-то и день, а кому-то и утро, не важно! Главное, чтобы вы присоединялись. У нас Ю-туб-трансляция, здесь нас уже приветствуют, и между прочим смотрят не только в Петербурге, но и в Минске например тоже.

Г. Смирнов― Я даже знаю кто!

Т. Троянская― Присоединяйтесь! Ю-Туб «Эхо Москвы в Петербурге», ставьте лайки-зайки нам тут!

Г. Смирнов― Шлите печеньки!

Т. Троянская― Госдеповские!

Г. Смирнов― Любые!

Т. Троянская― И патриотические тоже. Геннадий Смирнов, как вы заметили немножко поправился, готовится к роли, а не просто любит пожрать. Готовится к роли, а может быть и к выборам!

Г. Смирнов― Может быть и к выборам. Это неизвестно еще.

Т. Троянская― Сейчас, в эти минуты, когда мы с тобой разговариваем, в Законодательном собрании происходит очень важная история.

Г. Смирнов― Интригующая! С непредсказуемым финалом! Только в Законодательном собрании! Не переключайтесь!

Т. Троянская― Сериал «Секта» хочется сказать. Но нет. Вячеслав Серафимович Макаров скажет, что выбору будут 8 сентября.

Г. Смирнов― Да ладно!

Т. Троянская― А может быть и нет.

Г. Смирнов― Вот начнется жизнь по-настоящему!

Т. Троянская― Гена, а может быть ты поправился не к роли, а потому что хочешь баллотироваться?

Г. Смирнов― Во-первых, нормальный человек не мечтает баллотироваться.

Т. Троянская― А у нас законы работают! Ты помнишь?

Г. Смирнов― Да. Нет, я только про тех, кто мечтает. А те кто попадает – это только самые прекрасные люди. Но баллотироваться ни один нормальный человек мечтать не будет.

У меня сегодня такой немножко может быть странный взгляд, потому что я с утра сегодня совершил открытие. Проснулся как обычно рано, спасибо попугаю Варваре. Сейчас светло, белые ночи во дворе. Она просыпается рано, начинает стучать в стенку клювом.

Т. Троянская― Вставай страна родная!

Г. Смирнов― «Почему ты до сих пор спишь? Жизнь проходит мимо», — говорит она. И я . глядя в окно, вдруг пришел к одной очень простой теории, раз уж мы заговорили о выборах. Эта теория о политике в прекрасном Санкт-Петербурге. И мне кажется она всеобъемлющая. Совершенно не важно, когда будут выборы и кто в них будет участвовать, важно – какая погода.

Сейчас я объясню. Мы уже как-то это обсуждали, а сейчас я это систематизировал. И сейчас кратко изложу. Последний снег до этой зимы был при Валентине Ивановне Матвиенко, помнишь?

Т. Троянская― Конечно, сосули!

Г. Смирнов― Сосули, лазер, и «не выходите из дома, если вам никуда не надо». Была кошмарная зима, и это была последняя зима в петербургской карьере Валентины Ивановны Матвиенко. После этого ее сослали в малозначимую организацию председательствовать.

Т. Троянская― Ну, вообще-то это много значимая организация!

Г. Смирнов― Одно дело быть королевишной в самом прекрасном городе страны, и другое дело – какое-то непонятное заведение, которое ничем, кроме названия гражданам неизвестно.

Т. Троянская― Но название громкое! И значимое, Совет Федерации.

Г. Смирнов― Значимое, красивое, но все равно – это ссылка, синекура, чтобы человеку было хорошо, и ему казалось, что он занят чем-то важным.

Т. Троянская― Хорошо, и делать ничего не надо.

Г. Смирнов― Вот именно! То есть – пенсия. При Георгии Сергеевиче Полтавченко…

Т. Троянская― Тишайшем.

Г. Смирнов― … снега не было!

Т. Троянская― Потому что молился!

Г. Смирнов― На самом деле, это вообще не важно, что он делал. Важно, что природа была довольна. Снега не было, а лето – это было лучшее лето в истории Петербурга в принципе. Во всяком случае с 89-го года, как я это наблюдаю. Я все лето ходил в шортах.

Т. Троянская― В последнее лето Георгия? В качестве губернатора.

Г. Смирнов― Все бесплатно загорали и прекрасно все прошло. Снега не была, лето было фантастическое. При Георгии Сергеевиче.

Нынешнего нашего, временного, «кто здесь временные? Слазь!» назначили когда? В октябре. Вспоминаем, складываем – очень простая последовательность событий. Его назначили в октябре, и тут же, не дожидаясь выборов, он еще врио, а уже опять случилась катастрофическая зима, все опять неожиданно завалило снегом, и мы опять каждое утро по этим сугробам как в колхозе какого-нибудь Цурюпы, без надежды и гарантий добраться, пробирались по утрам к метро. А потом точно также домой. И так прошла зима. Потому что вместо этого назначили вот этого.

Т. Троянская― Природа негодует?

Г. Смирнов― Каждая теория требует подтверждения. И оно у меня есть. Смотрим в окно. Сейчас серо и дождь. Сегодня 31 мая, завтра – первый день лета. В окне серо, все идут в свитерах, куртках и резиновых кроссовках. И дождь идет. Утром еще было солнце, а сейчас уже все заволокло. И так будет целый день.

Т. Троянская― Потому что постановление приняли?

Г. Смирнов― Природа таким образом реагирует на назначение выборов. И природу не обманешь! Природа как в том анекдоте – свое возьмет! Можно обмануть избирателя, а особенно избирательницу, и даже главного избирателя Российской Федерации, сказочного избирателя. Но нельзя обмануть природу.

Как только складываешь все природные явления при той предыдущей, и нынешним, выходит, что этот человек не может быть губернатором Санкт-Петербурга.

Т. Троянская― Но исходя из всего вышесказанного, получается, зима близко! И она наступит, и конец будет не такой, как в «Игре Престолов».

Г. Смирнов― Причем с обеих сторон. Еще эта не закончилась! Зачем нам такой человек, который испортит нам и так ужасный климат!?

Т. Троянская― Ты сейчас людей призываешь не голосовать за Беглова?

Г. Смирнов― Нет, я призываю слушать не меня, а слушать природу!

Т. Троянская― То есть, послушайте природу и…

Г. Смирнов― Сделайте правильный вывод! Голосуйте своей природой!

Т. Троянская― А где ты увидишь в бюллетене кандидата с солнышком над головой? Есть Тучка-Беглов, Тучка-Бортко, или Снежное облако – Беглов, Тучка – Бортко, а Амосов, кто Амосов?

Г. Смирнов― Он – Дождик. А Бортко должен быть Солнышко. Он же – Заря революции.

Т. Троянская― Нам голосовать за Солнышко что ли?

Г. Смирнов― Ну, утром может быть и солнышко, а потом – затягивает.

Т. Троянская― Такое лукавое Солнышко.

Г. Смирнов― Читать их программы, я бы даже сказал ИХНИЕ программы…

Т. Троянская― А ты что, их читаешь?

Г. Смирнов― Читать их бессмысленно, потому что все равно никто не делает того, что там написано. Их не читают, я уверен, даже сами кандидаты. Смотреть на усилия политтехнологов и рекламщиков тоже не надо. Политтехнологов наняли продвигать Александра Дмитриевича, который может быть (я с ним лично не знаком) – прекрасный человек, искренний, добрый, честный, я это говорю без всякой иронии, я это допускаю. А нанятые пиарщики создают ощущение завезенной из дальней области кретина. Повторяю, это не относится к нему самому, но они создают такой образ.

Т. Троянская― Но значит он не так уж и плох?

Г. Смирнов― Сидит он в кабинете, к нему пришла заплаканная девочка, и он достал флейту и ей подарил. И она ушла со счастливым лицом. Это может придумать только человек, которого наняли, чтобы его не выбрали.

Т. Троянская― Но у нас люди со стерхами летали, и ничего!

Г. Смирнов― Летали, но рейтинги то все ниже!

Т. Троянская― А ты слышал, что это вызвало недоумение! Как это падают? Песков вчера недоумевал, как это так? Рейтинги высокие, а доверие падает! Вы что-то неправильно посчитали! И ВЦИОМ будет пересчитывать!

Г. Смирнов― В последние месяцы так пересчитали, и оказалось, что у нас и экономика не падает, а растет! А мы просто этого не заметили, потому что неправильно смотрели.

Т. Троянская― Благосостояние населения по утверждению экспертов растет, а население на это сказало – но оно же не растет! А населению ответили – но вы же не эксперты!

Г. Смирнов― А тут наняли экспертов, и если они наняты для того, чтобы рейтинг Александра Дмитриевича рос, то их нужно выгнать поганой метлой, и отобрать выплаченные гонорары. А если наняли для того, чтобы его не выбрали, какие-нибудь враги, маскирующиеся под пиарщиков, то в результате они получат огромную премию, потому что работают политтехнологи, человек выходит утром – там дождь. И результат какой?

Т. Троянская― Если согласно твоего предположения…

Г. Смирнов― Моей великой теории!

Т. Троянская― Но тут же ты сказал, что возможно Александр Дмитриевич Беглов хороший человек, тогда он обманул погоду что ли?

Г. Смирнов― Нет! Просто он не задействовал все свои силы добра! Он все их не включил!

Т. Троянская― А может быть он их прячет очень далеко? И сам не знает, что он добрый и хороший человек?

Г. Смирнов― Вот мы так говорим, а может быть они его в заложники взяли? И сейчас он в Смольном прикован цепями!

Т. Троянская― И страдает.

Г. Смирнов― И они ему говорят: «Сволочь! Сделай злое лицо! Сделай глупое лицо! Топорщи усы, топорщи усы, чтобы было противно!» Они его заставляют. А его горячее сердце как у Данко, оно рвется наружу, и может быть он и сможет разорвать эти путы, и тогда над городом зайдет солнце, не будет снега зимой, и не будет дождя 31 мая. И наступит счастье. Но он должен постараться.

Т. Троянская― Никто бы ему не помешал вырвать сердце! Данко не спрашивал у политтехнологов. Данко он вырвал сердце и пошел.

Г. Смирнов― Так и его не спрашивали!

Т. Троянская― Ты думаешь, что оно само вырвется?

Г. Смирнов― Да, и 8 сентября полетит на городом! И из него будут сыпаться разноцветные ярки блестки! Зажигать огоньки счастья. Над каждым из районов и муниципальных образований города. И на нас посыплется этот золотой дождь.

Т. Троянская― Был бы он золотым! А не тем, что польется сейчас за окном!

Г. Смирнов― Теория эта стройная и она подтверждается опытом. И природа за меня.

Т. Троянская― Тебе флейты не получить от Беглова. Ты сейчас практически сказал людям – не голосуйте за Беглова.

Г. Смирнов― У меня – двор-колодец, а сосед тут купил кларнет пару лет назад. Он измучил всех. Сначала он вообще не умел играть. Но он открывает окно, чтобы все слышали, как он не умеет играть. А я же с образованием, музыкальную школу закончил, у меня хороший слух. Я страдал, мучился, пытался его чем-то заглушить. Но сейчас он попадает в ноты!

Т. Троянская― Так он же просто не тренировался!

Г. Смирнов― А я про что говорю! Надо дать человеку время на реализацию!

Т. Троянская― У нас один реализуется уже двадцать лет, и все никак не реализуется!

Г. Смирнов― А я думаю, что скоро буду соседу заказывать как на свадьбе! А ведь раньше он фальшивил, не попадал в ноты! Как любой человек, который начинал учиться.

Т. Троянская― Может быть нам набраться терпения!

Г. Смирнов― А ведь это было громко все, а двор – колодец! Там все слышно! Не говоря уже о том, что я всегда знаю, у кого что готовится.

Т. Троянская― А попугаю Варе нравилось?

Г. Смирнов― Попугаю Варе все равно, ее интересует только бардак, который она сама лично своекрылно устроила.

Т. Троянская― А что делать? За кого голосовать?

Г. Смирнов― Ни за кого!

Т. Троянская― Как ни за кого? Это же получается за Беглова?

Г. Смирнов― Ну и пусть будет!

Т. Троянская― Пусть будет зима? А мы будем ждать…

Г Пока растает.

Т. Троянская― А если не растает?

Г. Смирнов― Пока злая Бастинда растает и превратится в лужицу. Я уверен, что силы природы за нас, а не за Александра Дмитриевича. И я это тебе только что доказал, и нашим многочисленным слушателям и зрителям на Ю-Тубе.

Т. Троянская― Она то за нас!..

Г. Смирнов― Значит дадим им возможность победить! Иногда просто не надо мешать. Пусть все само.

Т. Троянская― Пусть дождь все смоет.

Г. Смирнов― Конечно. К чертовой бабушке!

Т. Троянская― Все силы зла! Авгиевы конюшни!

Г. Смирнов― Да стопудово!

Т. Троянская― А ты пойдешь голосовать?

Г. Смирнов― Не знаю еще. И куда идти не знаю, я кстати давно не ходил голосовать.

Т. Троянская― А «Умное голосование», о котором говорил Алексей Навальный, ты его поддерживаешь?

Г. Смирнов― А что это?

Т. Троянская― «За любого кроме Беглова!»

Г. Смирнов― Это все очень красиво звучало, но я помню как в предыдущий раз такая стратегия, «за любого кроме Единой России», я голосовал за «Справедливую Россию», и из этой «Справедливой России» начали прорастать зловонный ростки Мизулиной, Яровой…

Т. Троянская― А Яровая была не в Яблоке?

Г. Смирнов― Все очень давно были в Яблоке! А потом перешли… Это же всё люди крайне принципиальные, поменяли свои политические позиции в жизни. Или Яровая? Но Мизулина точно оттуда выросла. И выкухоль оттуда выползла. Вся эта красота выползла оттуда. И за что мы проголосовали? За все любое кроме этого! И мне уже не нравится эта стратегия. Это какая-то лотерея.

Т. Троянская― Сейчас потенциальные люди, которые возможно появятся в бюллетени, кроме Беглова…

Г. Смирнов― Надо смотреть, кто появится! И тогда посмотрим, с кем нам будет веселее!

Т. Троянская― Беглов или Бортко?

Г. Смирнов― Я бы за Бортко проголосовал.

Т. Троянская― Чтобы сняться у него в кино?

Г. Смирнов― Да не надо у него сниматься последние двадцать лет! И это не важно. А что нам надо? Надо, чтобы прервалась эта цепочка самоназначений, безальтернативных! «Вот мы вам поставили, и быстро пошли, суки, и проголосовали за него! Я кому сказал!» Чтобы это закончилось. Для этого подходит и Бортко. Тем более, что он сам ничем управлять не будет, но будет хотя бы весело!

Т. Троянская― А кто будет управлять?

Г. Смирнов― Ну кто-нибудь найдется! Но он-то не управленец! Он никакой не управленец! Не думай сейчас об этом! Наплевать! Тем более, что его не выберут.

Т. Троянская― А Амосов?

Г. Смирнов― А про него я не знаю.

Т. Троянская― Но он же бывший яблочник!

Г. Смирнов― Ну не знаю я про него ничего! А Бортко – это интересно!

Т. Троянская― Ну кто решится на этот эксперимент?

Г. Смирнов― Но хуже, чем сейчас не будет, скучнее, чем сейчас не будет! Отвратительней эстетически чем сейчас – не будет! Если к Бортко в кабинет будут приходить девочки, хотя бы не он не будет им флейты выдавать, которые лежат у него в столе как у любого уважающего себя губернатора! Без этой флейты он ни разу на работу не ходил. А тут девочка подвернулась!

Это будет хоть какая-то жизнь! Вот я про что!

Т. Троянская― А за Бортко реально люди проголосуют?

Г. Смирнов― Ну конечно! Он же коммунистический, под красными флагами. У нас же много людей…

Т. Троянская― Много, но либералы не очень готовы за него голосовать, тем более, он сталинист!

Г. Смирнов― Ну не интересно это! И вообще не от нас зависит!

Т. Троянская― Ну как?

Г. Смирнов― Так. Какая разница? А ты видишь какого-то кандидата, за которого человек либеральных взглядов может проголосовать и не стыдиться?

Т. Троянская― Я надеюсь, что сейчас кто-то объявится!

Г. Смирнов― Например? Я тоже хочу, чтобы выехал какой-то принц или принцесса, и мы сказали: «Господи! Наконец-то!»

Т. Троянская― А Борис Лазаревич Вишневский?

Г. Смирнов― Ну это смешно! Я с огромным уважением отношусь к Борису Лазаревичу, он прекрасный, искренний, честный человек, который действительно верит в то, что говорит, и делает то, что говорит. Но чего тут обсуждать? Шанс примерно…

Т. Троянская― Как у нас с тобой?

Г Примерно! Примерно такой!

Т. Троянская― А самовыдвиженец Александр Дмитриевич Беглов, который вчера на канале «78» давал интервью и сказал, что он решил быть саводвиженцем, чтобы никакие партии не давили.

Г. Смирнов― А никакая партия на него и не давит. Администрация Президента – это не партия. Партия – это декорация, такая же как и раньше.

Т. Троянская― Ему же нужно принести списки!

Г. Смирнов― Какие списки?

Т. Троянская― Людей, которые его поддерживают как самовыдвиженца. А как ты думаешь, как быстро он принесет эти списки?

Г. Смирнов― Да вчера они уже были готовы! Дура что ли? Там уже все давно подписано! Сейчас! Пойдет он по подъездам их собирать! По парадным! Там уже давно все готово.

Т. Троянская― Вся надежда на погоду?

Г. Смирнов― Утверди себе в голове это! Надежды нет вообще! Никакой!

Т. Троянская― И после сентября сразу наступит декабрь?

Г. Смирнов― Если выберут этого, то да, будет сразу.

Т. Троянская― А есть ли вариант, что выберут не этого?

Г. Смирнов― Ну мы обсудили их!

Т. Троянская― Сия буря поглотит и их!

Г. Смирнов― И все смоет. Почему я начал со своей великой теории, нужно с ней послать заявочку в Нобелевский комитет». Мы сейчас обсуждаем вещи, которые от нас не зависят вообще! Какой смысл говорить про эти губернаторские выборы абсолютно декоративные, где вся государственная машина работает на одного кандидата, а остальных кандидатов топчут? Что про это говорить? Какой смысл?

Т. Троянская― А давай обратим взоры на город Екатеринбург! Что там случилось? Что там произошло? Люди воспротивились строительству церкви в центре города, и в общем ситуация меняется. Почему, если бы мы не вышли…

Г. Смирнов― Вышли за что? Куда? У нас есть прекрасный пример с газпромовской кукурузиной, а там это произошло через семь лет. Мы это раньше сделали! Это не связано ни с какими губернаторскими выборами.

Т. Троянская― Здесь без перспектив?

Г. Смирнов― Ну я не знаю! Какая разница. Никого, кто выйдет 9 сентября и скажет: «Ребята, давайте, всё! Пусть у нас будет настоящая демократия в городе, и хватит заниматься этой чушью, хватит врать, хватит разворовывать бюджет!» Человека, который выйдет 9 сентября после выборов на пресс-конференцию, такого человека нет!

Т. Троянская― Почему-то Александр Дмитриевич Беглов не очень то общается с журналистами!

Г. Смирнов― А зачем ему это?

Т. Троянская― Но он общается с каналом 78!

Г. Смирнов― И с «Петербургским дневником»! Но зачем ему это? Он же знает, что от этого ничего на зависит.

Т. Троянская― Но ответил бы на вопросы.

Г. Смирнов― А зачем? Ему зачем это? А давай какую-то другую тему! Это надоело уже. Что про них говорить? Это абсолютно бессмысленный разговор. А вот если бы будет Амосов? У всех остальных о ком мы говорим кроме Бортко шансы менее 10%, поэтому нет никакого смысла рассуждать.

Т. Троянская― И если природа не позаботиться о нас…

Г. Смирнов― А она позаботится! Я же с этого начал! Она все показывает, что не надо за него голосовать, и я не буду за него голосовать.

Т. Троянская― Забота это такая, двойная. А кто-то пойдет и проголосует;

Г. Смирнов― Это их право!

Т. Троянская― Скажи это курсантам училища, чтобы они не голосовали за Беглова!

Г. Смирнов― Давай про что-нибудь другое. Не могу больше про это.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Продолжаем дискуссию и жаркие споры по поводу петербургской политики с актером и блоггером Геннадием Смирновым.

Г. Смирнов― И не политиком!

Т. Троянская― Пока! Но так выступаешь!

Г. Смирнов― Не надо, и если бы политики начали так выступать, появилась бы хоть какая-то жизнь, а не бу-бу-бу-бу это.

Т. Троянская― А ты завидуешь Зеленскому? А точнее украинскому народу?

Г. Смирнов― Нет.

Т. Троянская― А почему?

Г. Смирнов― Я считаю, что это хорошо, но не завидую. И это то, чего нам не хватает. Мы сами даем возможность говорить, что в Петербург – это болото. Мы сами даем такую возможность. У нас не появляются новые люди, ни в политике, ни вообще нигде;

Т. Троянская― А от кого это зависит или отчего?

Г. Смирнов― Есть люди-политики, у них есть партии – это он них зависит.

Т. Троянская― Есть Казамир Вранский, который тоже заявил о том, что он баллотируется…

Г. Смирнов― Это кто?

Т. Троянская― Ты не знаешь? Есть такое движение «Красивый Петербург», Казимир Вранский…

Г. Смирнов― Это человек, который занимается саморекламой безуспешно много лет, и дай ему бог здоровья, чтобы ему хватило до пенсии!

Т. Троянская― Он довольно молодой, относительно молодой…

Г. Смирнов― А давай я не буду говорить, что я о нем думаю! Человек занимается саморекламой. Всё! Давай дальше говорить! Политические партии существуют для того, чтобы выдвигать каких-то новых людей. А они этого не делают!

Т. Троянская― Есть еще Борис Вишневский и петербуржец Николай Рыбаков.

Г. Смирнов― Очень хорошо!

Т. Троянская― Николай работает три года…

Г. Смирнов― Но выдвигают Вишневского!

Т. Троянская― Подожди! Еще не выдвинули.

Г. Смирнов― Ну его и выдвинут! А кого?

Т. Троянская― Почему, есть Игорь Артемьев, который тоже из партии Яблоко, и тоже работает…

Г. Смирнов― Ну пусть его выдвинут! Ну хоть что-то новое! Его же забыли!

Т. Троянская― Ты же его помнишь? Его выдвигали, он на губернатора баллотировался…

Г. Смирнов― Будет как новенький! Ну и что?

Т. Троянская― А ничего тебя не смущает, что он возглавляет контрольно-счетную палату и в Кремле работает?

Г. Смирнов― Меня ничего не смущает! Кроме отсутствия жизни. А у нас в политике в Санкт-Петербурге жизнь отсутствует. Вот это меня смущает. В движуха – это всегда возможность возникновения жизни. Какой-то. Даже если она не будет нравится.

Т. Троянская― В Москве была движуха, но в Москве все равно Собянин!

Г. Смирнов― Ну и что? Движуха продолжилась. Ну давайте тогда не будем. Я не пойму, чего ты от меня добиваешься?!

Т. Троянская― Ты сейчас сидишь и говоришь…

Г. Смирнов― Я говорю, что все политические организации существуют для того, чтобы происходила жизнь. И если она не происходит, то виноват в этом не Беглов. Он виноват в другом, но если они не дают сами мне, избирателю демократических взглядов, они не дают мне возможности проголосовать ни за кого!

Т. Троянская― И ты считаешь, что это проблема Петербурга? Но жопа во всей стране!

Г. Смирнов― Я про другую часть страны думать не хочу. Я живу здесь, это мой город, и меня интересует как он будет развиваться. А как в Кировской области – не очень интересно. Здесь жизни нет. В этом смысле.

Т. Троянская― Так может быть уехать? Может мы не ту страну выбрали? А может быть патриотизма не хватает?

Г. Смирнов― Не могу понять, чего ты сейчас защищаешь? Давай что-нибудь другое обсудим? Это надоело! Я тебе с самого начала говорю, надоело про это говорить! Это абсолютно бессмысленный разговор. И он не продуктивен. Не о чем, и не о ком.

Т. Троянская― Тебе жалко Кокорина с Мамаевым?

Г. Смирнов― А что с ними?

Т. Троянская― Ну что парни продолжают сидеть.

Г. Смирнов― Во-первых, у нас в стране нет суда, а это традиция избыточного наказания.

Т. Троянская― Для одних.

Г. Смирнов― Для всех. Оно для всех такое избыточное.

Т. Троянская― Нет.

Г. Смирнов― Для всех. Кроме каких-нибудь чиновниц и чьих-нибудь детишек. Но это другое. А для обычных людей – кругом избыточные наказания. За драку – сразу сажают, за коммерческие споры – сразу сажают. Это происходит кругом. Здесь это интересует, потому что они звезды, а остальных… Например судьба бизнесмена из Читы никого не интересует. Хотя он сидит вообще ни за что. Просто его партнер по бизнесу захотел получить его долю. Вот он и сидит. И это кругом.

Т. Троянская― А почему сидит директор Большого театра кукол?

Г. Смирнов― Нет, я об этом ничего не знаю. А почему он сидит? Я понимаю, что ему предъявляют, тоже не должен сидеть.

Т. Троянская― Больной человек находится в сизо, не под подпиской о невыезде…

Г. Смирнов― Конечно он не должен сидеть! Это то, о чем мы все говорили, когда Серебрянников сидел под домашним арестом, а остальные вообще были арестованы. И сидели в сизо. Речь идет о том, что у нас такая традиция. Выдвигается обвинение, человека сразу же закрывают и привозят на скотовозке в здание суда. И оттуда никогда не отпускают. У нас не бывает оправдательных приговоров в принципе.

Т. Троянская― Ноль-ноль какой-то процента.

Г. Смирнов― Даже меньше половины процента. Эта традиция по всей стране. Это правосудие существует только для того, чтобы следователь получил премию. Больше в нем никакого смысла нет. На Кокорина с Мамаевым смотрят, потому что они звезды. А происходит это со всеми. Избыточные наказания, ненужные аресты, ненужное содержание в сизо, абсолютно ненужные ограничения. Избыточные наказания там, где можно назначать штрафы, возмещения ущерба, мировые соглашения, и там, где это возможно, людей все равно сажают. Зачем? Просто для того, чтобы эта система кормилась. Сама себя кормила. А больше в этом смысла нет.

Если есть опасность, что тебя посадят, ты конечно задумаешься на тему, куда, кому и сколько заносить. Это первая мысль, которая у нашего человека возникает, а не о том как ему в честном и открытом судебном состязательном процессе его адвокату победить нечестное обвинение. А судья увидит это, и конечно освободит. Но так думают только люди, которые не знакомы с отечественной реальностью. А любой человек думает сколько и кому.

А с этими демонстративно, мол видите, у нас нет никаких исключений! Мало ли что, что он футболист! Ничего! Совершил преступление – отвечай!

Т. Троянская― А может быть эта история, что он побил человека неслучайного?

Г. Смирнов― Побил он человека неизвестного!

Т. Троянская― Ничего себе неизвестного? В законодательно собрании работал, Вячеслав Серафимович Макаров этого Пака знает.

Г. Смирнов― Это все неважно! Это все демонстративно. Видите, у нас нет неприкасаемых! Мы кого угодно так можем!

Т. Троянская― Но почему то Никита Сергеевич Михалков продолжает снимать. Это я так.

Г. Смирнов― Неважно, это все неважно! Эта система вся так работает, вся целиком.

Т. Троянская― А что ты думаешь о законе об ограничении интернета? Он тебя пугает?

Г. Смирнов― Нет, не пугает. У них ничего не получится. Все эти законы имеют коммерческую основу.

Т. Троянская― Для Роскомнадзора?

Г. Смирнов― Нет, для всей государственной системы. Как только выясняется, что это стоит тридцать миллиардов, дальше смотришь, кому достаются подряды на установление оборудования, на покупку проводов, прокладку кабелей и так далее. И сразу понимаешь, кому и для чего это было нужно. У нас Роскомнадзор давно блокирует Телеграмм, и пользуется им сам, и все чиновники, и даже такие великие творческие люди как Маргарита Симоньян, и так далее, эти все прекрасные люди продолжают пользоваться Телеграммом, который они блокируют, на это тратятся государственные деньги, за них отчитываются. Они наломали там столько всего! Или торренты, которые по решению суда заблокированы навечно. Года три уже прошло. И если кто знает это слово, придите и попробуйте, работает это или нет. И финансирование тоже отпущено. И здесь будет то же самое. Никому не нужно ничего ограничивать.

Т. Троянская― А они сами понимают эту схему?

Г. Смирнов― Не будем путать нечестных людей с идиотами. Там нет ни одного идиот.

Т. Троянская― А то, что мы воспринимает как идиотские законы, просто законы, которые принимаются прагматичными людьми? Заботящимися о своем окружении.

Г. Смирнов― Конечно, заботящимися о своем. И в этом смысле они все правильно делают. Потому что, получается! Волноваться надо, когда не работает. Вот ты принял закон о запрете чего-то, а он не работает! Черт, блин, куда бежать! Но у них то получается, чего волноваться!

Т. Троянская― Это правда.

Г. Смирнов― Запреты. Я сейчас как раз ехал, не узнаю, успею или нет? Про кино про Элтона Джона…

Т. Троянская― Которое подрезали…

Г. Смирнов― Гомосексуальные сцены, поцелуи двух мужчин. А историю Элтон Джона без этого очень трудно представить.

Т. Троянская― Это как Куклачев без кошек!

Г. Смирнов― И спрашивают, а вам нравится, что там целые сцены вырезаны? Не помню как фильм называется, и уже в кинотеатр не пойду! Зачем мне смотреть обрезанное кино?

Т. Троянская― Посмотришь на торренте!

Г. Смирнов― Нет, я где-нибудь посмотрю легально на английском языке. И спрашивают, вам нравится что вырезают? А я думаю, какие огромные возможности! Вырезать – это мало, это любой дурак может, интересно будет, когда они будут снимать свои финалы! И вставлять их!

Т. Троянская― Альтернатива!

Г. Смирнов― Идет кино. А это американское или английское? Да неважно! Пиндосовское или европейское кино про Элтона Джона. Во-первых, оттуда вырезаны все гомосексуальные сцены, и намеки на них, а сидит просто человек и играет на рояле, ходят какие-то люди, а он им поет. А остальное все вырезали. Но нужно в конце нашему зрителю, на которого пропаганда гомосексуализма…

Т. Троянская― Женить Элтона Джона на женщине, чтобы они нарожали детей!

Г. Смирнов― Да! Доснимается финал. Доиграл он на рояле, и тут артист, Сергей Безруков, хорошо загримированный как в «Высоцком», сидит в кадре и видит или икону, или такой луч из облака и говорит: «Господи! Как неправильно я жил!» Тут входит красивая женщина , и он говорит: «Аааа» На самом деле, я всю жизнь ждал только тебя!» Они целуются и через девять месяцев…

Т. Троянская― В семье Новосельцевых…

Г Появилось два мальчика! Вот как надо! Вот – настоящее творчество и настоящий креатив, а не эта дурость с ножницами.

Т. Троянская― Надеюсь, к тебе прислушаются. Геннадий Смирнов был в программе «Особое мнение». Спасибо!