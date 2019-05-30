А. Веснин― 11 часов 8 минут в Петербурге. Здравствуйте, это программа «Особое мнение», ее веду я, Арсений Веснин. Сегодня а нас в гостях депутат, руководитель фракции «Яблоко» в Петербургском Парламенте, Борис Вишневский. Борис Лазаревич, приветствую вас!

Б. Вишневский― Доброе утро!

А. Веснин― Есть у нас порта для смс, куда можно присылать вопросы, +7 931 291 58 00. Присылайте вопросы Борису Вишневскому. Также идет видеотрансляция на канале Ю-Туб «Эхо Москвы в Петербурге». Там тоже есть чатик и можно вопросы задавать, высказывать свое мнение относительно того, что говорит Борис Вишневский у нас в эфире.

Борис Лазаревич, вы уже довольно давно, кажется прошлым летом, как раз у нас в эфире сказали, что будете идти на губернаторские выборы. Понятно, что сейчас партия должна была как-то решить, кто пойдет от партии «Яблоко» в губернаторы. Как-то уже затянулось! Уже лето послезавтра! А вы еще не выдвинуты от партии. Что происходит?

Б. Вишневский― Происходит нормальный демократический процесс. У нас праймериз в Петербургском отделении партии, впервые в нашей истории четверо кандидатов, которые проводили четыре тура дебатов. Эти дебаты можно было смотреть на сайте петербургского «Яблока». Они были открытыми, и можно было приходить в наш офис, задавать вопросы. Кстати, даже пригожинские тролли приходили.

А. Веснин― И что спрашивали?

Б. Вишневский― Ну про что они могли спрашивать? Они спрашивали, а хорошо ли, если депутаты употребляют наркотики?

А. Веснин― Но это же претензии к Максиму Резнику, а не к партии «Яблоко»!

Б. Вишневский― Понятно, что они приходили не спрашивать, что я думаю о выборах губернатора, про программы и что «Яблоко» будет делать, когда получит городскую власть. Их интересовали совсем другим вещи. Я им так ответил, что им даже написать было не о чем после этого.

У нас были дебаты, несколько туров, а сейчас идет голосование, в котором участвуют члены Петербургского «Яблока». Оно закончится в понедельник. Вечером в понедельник будут подведены итоги, или четвертого, или пятого состоится партийная конференция, которая будет официально выдвигать кандидатов в губернаторы. Я надеюсь, что это буду я. Во всяком случае я постарался убедить в этом моих коллег, в том числе и во время дебатов, что я тот кандидат, за которого партии будет не стыдно, которому есть что рассказать о своей программе, о своем политическом опыте, у которого есть поддержка горожан, есть репутация. И очень много людей после того эфира, который мы с вами вели, Арсений, в июне прошлого года, ко мне просто подходят на улице и говорят: «Мы вас поддерживаем! Мы хотим, чтобы вы участвовали в выборах. Будем за вас голосовать». Эта поддержка – очень важная вещь. Когда ты ее чувствуешь, при случайных встречах, на улице, в общественном транспорте, в магазине.

А. Веснин― А вам не кажется, что как-то поздно все происходит! До выборов три месяца, и получается, что ни вы, ни партия «Яблоко» никакой предвыборной кампании и не вели!

Б. Вишневский― Это не так, Арсений! Я бы посмотрел. Кампанию веду каждый день. Я ее веду, общаясь с людьми. Я ее веду, занимаясь огромным количеством проблем горожан, с которыми ко мне обращаются. Я веду тем, что рассказываю им об этих проблемах. Больше месяца назад выложил для открытого публичного обсуждения первый вариант своей программы. Получил огромное число предложений, замечаний, советов. Это всё крайне полезно. И я считаю, что это и есть то, чем должен заниматься политик, который идти на выборы. Он должен не в последнюю минуту принимать решения, что он на них пойдет. Я сказал об этом почти год назад. И с тех пор целенаправленно готовлюсь к тому, чтобы участвовать в этих выборах. Не просто участвовать, но и выиграть эти выборы.

А. Веснин― Вы говорите, что ведете свою работу, но вы же занимались тем же самым. Вы и предыдущие годы были депутатом, тоже встречались с людьми, общались, обсуждали какие-то проблемы, и так далее. Почему нет и не было такой целенаправленной красивой большой кампании «Бориса Вишневского в губернаторы!»? С митингами, со сбором сторонников, каких то таких вещей. Понаблюдаем сейчас, как это происходит в США. Люди начинают готовится к выборам, начинают идти кампании за два года до самих выборов, если говорить про президентские. Если говорить про губернаторские – то за год. У нас три месяца. Партия до сих пор не определилась. И никаких ярких движений нет.

Б. Вишневский― В тех же Соединенных Штатах люди могут за два года сказать, что не будут участвовать в выборах, а потом их же собственная партия у себя проводит те же самые праймериз. Бывает очень сложный выбор между разными кандидатами. И никто из них не может быть уверен, что именно он будет кандидатом. Они могу собирать сторонников, могут говорить о своих намерениях, чем собственно я и занимаюсь.

Для серьезного политика вся его деятельность, в том числе и подготовка к выборам, все что он делает становится, а в данном случае, всё, что я делаю как депутат, дает мне основание рассчитывать на поддержку горожан на губернаторских выборах. Мы последний год очень плотно просто с обычными гражданами, с общественностью, с инициативными группами это обсуждаем. Моя работа, и то, что я сделал, ее результаты, которые я могу показать, они тоже дают мне основания принимать участие в этих выборах.

Еще одна вещь, которая дает мне право на участие. Есть же пресловутый муниципальный фильтр, для чего его придумывали? Чтобы показать, что у кандидатов есть поддержка граждан.

А. Веснин― Я думаю, что придумали его по другим причинам.

Б. Вишневский― Формально этим объясняют. Я понимаю, что придумали по другим, чтобы отсеивать нежелательных. Как было сказано Евгением Ройзманом, очень хорошее сравнение, что крупные частицы он задерживает, а просачивается мелкая слизь. Когда Ройзмана не пустили на выборы в Екатеринбурге, которые он скорее всего бы выиграл. Его же, кстати, от «Яблока» тогда выдвигали в губернаторы Свердловской области.

«Яблоко» как еще пять партий в 2016 году прошли в городской парламент. Сформировали там фракцию. Мы получили с учетом того, что у нас отняли – 10% голосов. Это однозначно дает нам право говорить, что у нас поддержка граждан уже есть, и кандидаты «Яблока» как от парламентской партии имеют право участвовать в выборах.

А. Веснин― Звучит то это все красиво. Но вы так и не ответили на мой вопрос, почему нет кампании. Я не понимаю! Кампании, особенно предвыборные, их придумали не просто так. Это как раз способ привлечения избирателей, с одной стороны. С другой, это способ давления на власть, которая имеет в своих руках такой инструмент, как муниципальный фильтр, и можно просто взять и не допустить вас до выборов. Это правда. И это было бы каким-то планомерным давлением на власть. Я этого не видел, и мне это удивительно. И то, что вы сказали, я этого не понял этого ответа. Если захотите, вернемся к этому.

Б. Вишневский― по поводу муниципального фильтра, вот вы говорите, партия «Яблоко» имеет право выдвигать, но реальность другая! Реальность такая, что вас не пропустят через муниципальный фильтр.

Б. Вишневский― А это кто сказал?

А. Веснин― А давайте с вами поспорим! Давайте в прямом эфире поспорим! На что? Что вас не пропустят через муниципальный фильтр! На книгу какую-нибудь хорошую.

Б. Вишневский― Много раз мне говорили, что то, что мной задумано, сравнивая с другими, что этого никогда не будет. Вот не будет и всё! Будет Охта-центр, продадут Исаакий, застроят Малиновку, «Яблоко» не пройдет в законодательное собрание в 2011 году. Я хорошо помню прогнозы социологов, которые нам говорили, что у нас будет 1%, а у меня в округе – 3%. Мне это было сказано за две недели до голосования. Но уже тогда оказалось 22%. А в 2016 уже почти 30%. Это к вопросу о точности прогнозов. Если бы я слушал все прогнозы, я бы тогда никогда и нигде не участвовал, и никогда бы ничего не добился.

А. Веснин― Я не призываю вас отказываться. Просто вероятность того, что вас пропустят через муниципальный фильтр, согласитесь, крайне низкая. Для этого есть определенные причины. Беглов выглядит довольно слабым кандидатом. У нас есть результаты выборов в других регионах, когда кандидаты от власти проигрывали. И совершенно очевидно, что в таких условиях, когда Беглов слабый кандидат, и сама политическая ситуация немного изменилась, допускать еще хоть сколько-нибудь сильного кандидата и известного человека, вы все-таки в Петербурге узнаваемый политик, не выгодно никому. Реальных ресурсов для давления на муниципалов у вас нет, потому что они Единороссы, у них свои отношения. Есть хоть одна причина, почему Единороссы должны подустить вас до выборов? Я не понимаю!

Б. Вишневский― Единственной причиной может быть только то самое общественно давление, к которому мы и призываем.

А. Веснин― Но вы даже не устраивали общественную кампанию!

Б. Вишневский― Насчет кампании по общественному давлению. Во все муниципалитеты «Яблоко» направило обращение. Во все мы придем и все будем обзванивать, как только будут объявлены выборы. Мы призываем граждан оказывать давление на свои муниципальных депутатов, чтобы не только Вишневский, если Вишневский будет кандидатом, представители всех парламентских партий были допущены к этим выборам. Я понимаю, что господин Беглов настолько слабый кандидат, что его стремятся окружить исключительно статистами на фоне который он только и может выиграть.

А. Веснин― И так и сделают!

Б. Вишневский― У меня сегодня ощущение, что он любому проиграет. Даже статисту. Я пытаюсь вспомнить, где же у нас действующий мэр проиграл домохозяйке, которая вообще ни на что не рассчитывала? То ли в Улан-Удэ?

А. Веснин― Тоже не могу вспомнить.

Б. Вишневский― Сегодня мне кажется ситуация такая, что уже не во втором туре, потому что во втором туре Беглов проигрывает любому не открытому представителю «Единой России». Я думаю, он и в первом туре может уже любому проиграть, судя по тому, как он действует. Все сказки, про какие-то его рейтинги, это просто способ дезинформации общественного мнения. Никто не рассказывает, с кем его сравнивали.

А. Веснин― Вы говорите, что ВЦИОМ накануне, что поддержка Беглова, людей, которые готовы проголосовать за Беглова – 54% в Петербурге.

Б. Вишневский― А хочется понять, а что у них спрашивают? Им сообщали, что кто-то еще будет баллотироваться? Или им задавался условный вопрос, обострю, если в выборах будет участвовать Беглов и Пригожин? Поддержите вы Беглова в этой ситуации?

А. Веснин― Борис Яковлевич, ну что? Будем спорить, допустят вас к выборам или нет?

Б. Вишневский― Это предмет спора не между нами. Это предмет давления общества на власть. Его заинтересованности в том, чтобы были конкурентные выборы. Мы сейчас видим очень много примеров, когда в разных регионах страны люди перестают реагировать на кремлевские команды, перестают воспринимать их как нечто, данное богом, и подлежащее выполнению. Да, Беглова к нам прислал Путин. Наверное несколько лет назад сказали бы: «Ну, раз прислал Путин, надо выбрать! Что же поделаешь!» А что происходит сегодня! Посмотрите, что в Екатеринбурге происходит, когда все-таки заставили эту власть отступить. Что происходит в Архангельске, где люди борются отчаянно против того, чтобы им возили московский мусор. Что в Ингушетии происходит, где люди тоже не хотят смиряться с тем, что их не слушают.

А. Веснин― Но это все уличные акции, которые не вы устраиваете.

Б. Вишневский― Думаю, что уличные акции будут. Уличные акции появляются тогда, когда уже что-то произошло, чтобы этого не произошло. Мы в том числе будем устраивать и публичные акции, и мы будем делать все, для того, чтобы у Петербурга был шанс, не подчиниться этим кремлевским командам. Выбрать губернатором не того, кого хотят навязать, прислали оттуда, и как только он откроет рот, начинает нести такое, что неловко становится. Но самое главное – он не способен управлять городом! Городу он не подходит. Он не годится в губернаторы.

А. Веснин― Почему он не годится?

Б. Вишневский― Потому что он не понимает город! Он его не любит! Он не уважает людей, которые живут в городе. У нас были времена, когда городом управляли более-менее хорошо. Последний раз, когда им Щелканов управлял. Когда Щелканов возглавлял исполком. Были времена, когда управляли им по разному. При Яковлеве, при Собчаке. Были времена, когда управляли плохо, при Валентине Матвиенко. И были времена, когда управляли никак. При Георгии Сергеевиче. А как сейчас – не управляли никогда! Сейчас такое ощущение, что городом управляет политтехнология, везде сплошной пиар, из каждого утюга. Новости, это как в советские времена программа «Время» — все о нем и немного о погоде. Это недостойно Петербурга. Петербург заслуживает реального выбора губернатора, который будет уважать людей, который будет слушать, который будет ими выбран, а н навязан из Москвы.

Я стараюсь людей убедить в том, что они не должны соглашаться с навязываемым сценарием, который будут пытаться реализовать: повторить выборы 14-го года – Георгий Полтавченко и четыре с половиной партнера. Это очень опасно, потому что тот, кто таким образом будет выбран, ему на людей будет плевать. Он из забудет на следующий день после выборов. Хотя и до этого он о них особенно не вспоминал.

А. Веснин― Это все прекрасно звучит, и наверное многие подписались бы под вашими словами, но я все равно не понимаю, каким образом вы собираетесь добиться того, чтобы вас зарегистрировали кандидатом в губернаторы?

Б. Вишневский― Те, кто нас слушает, и те, кто, как вы говорите, поставят подпись под моими словами, чтобы они тоже, а не только «Яблоко». Пять миллионов человек! Для этого нужно полтораста подписей муниципальный депутатов.

А. Веснин― И вы серьезно думаете, если какой-нибудь житель напишет бумагу своему муниципальному депутату…

Б. Вишневский― Может и прийти, потребовать! Пусть ему откажут! Пусть ему попробуют сказать, а мы не хотим! Этому муниципальному депутату, между прочим, идти на выборы осенью тоже! Это вызовет к нему соответствующее отношение у граждан.

А. Веснин― Муниципальный депутат будет понимать, что решат с его выборами, не конкретно одним сторонником Бориса Вишневского. Допустим, я пошел бы к муниципальному депутату, представим, что я поддерживаю вас на губернаторских выборах. И я бы пошел к муниципальному депутату. Честно скажу, я бы нашел его адрес, узнал, кто такой, пришел с ним разговаривать, потратил много времени. Скорее всего столкнулся бы с каким-нибудь хамством. Только в одном случае, если бы я видел какую-то энергичную борьбу за допуск к этим выборам. А я этого не вижу.

Б. Вишневский― Жаль. Повторю, я этим занимаюсь каждый день. А как должна выглядеть борьба за допуск к этим выборам? Она должна быть обращена не только к депутатам, но и к гражданам.

А. Веснин― Да, в первую очередь.

Б. Вишневский― У меня спрашивают на улице, что сделать для того, чтобы вам помочь? И я им говорю то же самое, что я говорю сейчас в этом эфире.

Давите на своих муниципальных депутатов! Объясняйте им, что если они откажутся подписаться за Вишневского, то вы лично сделаете все, чтобы осенью на выборах их провалить, поскольку они лишили вас реального выбора во время губернаторской кампании». И всех соседей уговорите, чтобы они не голосовали.

А. Веснин― Разговоры на кухне или в метро, это все замечательно, все хорошо, но я имею ввиду активные действия – листовки, реклама, митинги, выступления, выступления людей известных, представителей кино и культуры, которые бы вас поддерживали на каких-то мероприятиях. Так я это вижу.

Б. Вишневский― Это все будет организовано.

А. Веснин― Три месяца осталось! Вас не зарегистрируют, и всё!

Б. Вишневский― Как только будут объявлены выборы, мы получим юридическую возможность выпускать в том числе и материалы .

А. Веснин― Но можно же материалы по разному делать. Вот коммунист Владимир Бортко висит на биллбордах у нас вокруг редакции уже сразу, как стало известно, что он пойдет на губернаторские выборы.

Б. Вишневский― Если я был бы столь же безопасен для властей как Владимир Бортко, который кстати в Госдуме голосовал за людоедские законы, который поддерживал строительство Охта-центра, выступал за передачу Исаакия церкви, и так далее, мне тоже наверное дали бы повесть биллборды. В 2016 году во время выборов в Законодательное собрание в одномандатном округе в центре мне под любыми предлогами отказывали в любой уличной рекламе. Сперва соглашались, но когда узнавали, кто – немедленно находились причины для того, чтобы отказать в этом.

Кроме того, я очень активно пользуюсь социальными сетями, возможно вы следите.

Конечно! Ваши посты в фейсбуке я не пропускаю.

Б. Вишневский― Не только посты, я выкладываю видеообращения, веду там диалог с гражданами во всех возможных сетях любыми способами. Я стараюсь делать всё, чтобы коммуникация с горожанами была максимально интенсивной, и чтобы убедить их, что если меня не допустят к выборам, это нарушение не моих прав, а нарушение их прав.

А. Веснин― Нужно убеждать не только тех людей, которые интересуются политикой…

Б. Вишневский― Конечно, но и тех, кто не интересуется!

А. Веснин― Которые «спят», у которых все тихо и спокойно. Это самое сложное.

Б. Вишневский― Я стараюсь убеждать и тех, и других. И хочу заверить, что люди, с которыми я общаюсь, в их числе есть и те, которые политикой не очень интересуются. Но я всегда стараюсь им объяснять, и что я часто слышу от общественности, что мы мол политикой не занимаемся, нам не интересно, не втягивайте нас в нее. Все, что происходит, это всё – политика! Все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда вырубают сквер, когда у вас под окном ведут дорогу, когда разрушают историческое здание, это все следствие политических причин. Надо политику изменять, чтобы изменилась жизнь.

А. Веснин― Это очень грамотно звучит, только люди на это говорят, ой, мы все равно ничего не поменяем, там одни жулики, и так далее.

Б. Вишневский― А тут я сразу отвечаю, что когда людям внушают, что все равно ничего не изменишь, все равно ничего не получится, ваши усилия тщетны. Вот те же самые питерские примеры, когда мы заставляли власть отступить. И с Охта-центром, и с Исаакием!

А. Веснин― В этом то и проблема. Вы им отвечаете, но вы не выносите проблему куда-то вперед, в массы, которые не интересуются политикой.

Б. Вишневский― Я выношу в массы всеми доступными мне средствами коммуникаций. Может быть этого не достаточно, может быть. Но мы действуем в условиях очень ограниченных ресурсов. Все ресурсы, которые у меня есть, и у моих друзей и коллег, мы используем,

А. Веснин― Много вопросов вам приходит.

Б. Вишневский― Пожалуйста!

А. Веснин― Минута до перерыва. Можете коротко? Михаил Амосов. Его сейчас тоже прочат в человека, который сейчас будет допущен к выборам. Он сейчас фигурирует в различных соцопросах и будет представлять условную либеральную оппозицию. Как вы к этому относитесь?

Б. Вишневский― Мне кажется, что это игры в самом Смольном. Михаил Иванович из «Яблока» ушел, к сожалению, создаю свою небольшую организацию – движение «Демократическое обновление». Собрать самому как самовыдвиженцу 75 тысяч подписей? С помощью такой организации – невозможно. Их возможно только получить от властей. Если власти хотят вести такую игру, считая его удобным кандидатом, то мне будет жаль, если он на это согласится.

А. Веснин― А вы считаете, что он удобный кандидат для выборов властям?

Б. Вишневский― Более удобный, чем я.

А. Веснин― Продолжим после московских новостей. Будет много вопросов про «Умное голосование» – «За любого кроме Беглова».

Б. Вишневский― Это я легко отвечу!

НОВОСТИ

А. Веснин― Много пришло вопросов. За кого голосовать? Как голосовать? И как вы относитесь к проекту Навального «Умное голосование», то есть условно говоря «За любого кроме Беглова» или за какого-нибудь одного сильного кандидата, просто чтобы продавить партию власти?

Б. Вишневский― Нечто очень похожее мы уже видели в 2011 году. Помните, Арсений? «Голосуйте за кого угодно кроме Единой России»? На думских выборах.

А. Веснин― Конечно помню.

Б. Вишневский― Что мы получили на этом? Помните? Думаю слушатели об этом тоже помнят. Мы получили большие фракции Коммунистической партии и Справедливой России в Государственной думе. А дальше у нас там было четыре оттенка серого. По всем ключевым вопросам они голосовали ровно так же как Единая Россия. Я даже отодвигаю в сторону такие вопросы как присоединение Крыма, за что они голосовали все просто в экстатическом порыве. Но закон подлецов – закон о запрете на иностранное усыновление. За – и коммунисты и Справедливая Россия.

А. Веснин― Именно эту думу и назвали «бешеным принтером».

Б. Вишневский― Так она же собралась в результате вот такого призыва! Голосуйте за кого угодно только не за этих! Еще парочку примеров приведу. Законы об НКО, об иностранных агентах. Это ровно то же самое. Закон об уголовной ответственности за призывы к митингам. Тут правда, коммунисты против были, но Справедливая Россия – за. Пресловутый пакет Яровой…

А. Веснин― Мысль понятна. У нас не очень много времени.

Б. Вишневский― Этот призыв не точен. Голосовать надо не «за любого кроме Беглова». Вам предложат на выбор. Вот вам Беглов – и Совершаева, Или Беглов и Пригожин. Какое будет «Умное голосование»? В этом случае.

А. Веснин― Это значит – два кандидата от власти. Пока мы не видим такой картины.

Б. Вишневский― Тем не менее могут быть кандидаты абсолютно не пригодные.

А. Веснин― Вы приводили пример со смехом и иронией, и для вас, мне кажется, это симпатичный пример, как проиграла Единая Россия в Усть-Илимске, где стала женщина-домохозяйка мэром.

Б. Вишневский― На самом деле это пример не очень смешной. Там видимо мэр настолько достал, что любой его конкурент казался лучше его. Но если говорить о том, как определять при голосовании, давайте посмотрим какое будет меню. Кто у нас будет из участников на этих выборах.

А. Веснин― Допустим, если вы будете, я понимаю, вы будете говорить «голосуйте за меня». Очевидно. Если вас не будет? А будет Олег Капитанов из ЛДПР, Михаил Амосов будет, кто-нибудь из Справедливой России будет, какая-нибудь Надежда Тихонова, ну еще какие-нибудь патриоты России. Что делать тогда?

Б. Вишневский― Давайте сперва увидим это! И потом будем обсуждать. Избиратель должен голосовать за того, кто ближе всего к нему по взглядам.

А. Веснин― Допустим, не будет человека, который близок по взглядам. Что делать?

Б. Вишневский― Все равно есть масса вариантов. Или из тех вы выберете того, кто ближе к вам. Или вы можете прийти и проголосовать против всех. Зачеркнуть все клеточки.

А. Веснин― И что это даст?

Б. Вишневский― Это даст уменьшение процента для кандидата от власти. Это даст увеличение вероятности второго тура. И есть вариант, против которого я категорически – это вариант с бойкотом, потому что одновременно с губернаторскими выборами идет еще муниципальная кампания. Бойкот вообще не работает. Уважаемый Алексей Анатольевич Навальный призывал к бойкоту на президентских выборах? К чему это привело? К увеличению процента голосов за Путина. И к тому, что потом продавили повышение пенсионного возраста, и кучу других пакостей, повышение налогов, именно потому что Путин получил подавляющий процент. А те, кто могли бы его процент опустить, на выборы просто по призыву Навального не пришли. И очень многие.

Тут то же самое. И самое важное, что люди не пришли голосовать на муниципальных выборах. Там никаких фильтров нет. И очень важно, чтобы были нормальные муниципальные депутаты. В этом году нет пресловутого досрочного голосования. Есть большой шанс у оппозиционных кандидатов выиграть муниципальные выборы. Для этого нужна явка избирателей, которые готовы их поддержать.

А. Веснин― Может быть вы сейчас на меня обидитесь, но тут есть принципиальная разница между вами и Навальным. С точки зрения политика. Навальный предлагает какой-то рецепт действия, а вы говорите – подождите, посмотрите! Подумаем, обсудим.

Б. Вишневский― Арсений, не так, не так! Как действовать, мы будем обсуждать, когда увидим состав участников, а не заранее. Вот тогда мы будем думать, какой вариант поведения избирателей при этом раскладе участников является оптимальным с точки зрения достижения результата. Этим результатом должно быть и поражение действующей власти, и смена политики. Посмотрим исходя из состава участников какая тактика будет оптимальной. Вариантов есть несколько. Голосовать за того, кто вам симпатичнее, или сделать бюллетень недействительным, фактически проголосовав против всех. Но обязательно прийти, потому что очень важно и опустить процент кандидата от власти своим участием, и поддержать кандидатов и от «Яблока» и от других оппозиционных сил муниципальной кампании. Это чрезвычайно важно. У нас есть шанс в этом году на выборах добиться реальных перемен. И на губернаторских, повторяю, это возможно. Это зависит от степени общественного сопротивления. И на муниципальных.

А. Веснин― Короткий вопрос. Для вас кто был бы лучшим губернатором? Бортко или Беглов?

Б. ВИШНЕВСКИЙ Я бы не хотел, чтобы у меня был такой выбор. Оба непригодны. Беглов – понятно почему, а сталинист Бортко, просто упертый сталинист.

А. Веснин― Это сложный вопрос.

Б. Вишневский― Не сложный.

А. Веснин― Никто? Надо выбрать – один и два. Надо нажать на одну кнопку.

Б. Вишневский― Если будут эти двое, я проголосую против обоих.

А. Веснин― Спасибо, это было «Особое мнение» Бориса Вишневского. Счастливо.