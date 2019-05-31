И.Воробьева― Здравствуйте! Это программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, добрый вечер!

Д.Гудков― Добрый вечер!

И.Воробьева― Меня зовут Ирина Воробьева, и я буду сегодня задавать Дмитрию Гудкову свои и ваши вопросы. Я напомню, что вы можете нас смотреть на YouTube «Эхо Москвы», писать нам ваши соображения и ваши вопросы.

Начнем с Мосгордумы. Еще раз всем объясним, кто куда баллотируется, по какому округу, что Дмитрий Гудков идет не по 43-му, идет по другому, как это вышло. Еще раз, чтобы наши слушатели не путались.

Д.Гудков― Да, я не иду по 43-му. Еще давно мы с Митрохиным встретились. И мы с ним тогда договорились, что я уступают этот округ, иду по округу, где я баллотировался в Государственную думу.

Мой округ 5-й, это часть района Щукино, Хорошево-Мневники и Филевский парк. По второй части Щукино, Покровское-Стрешнево и Митино идет наш кандидат Александр Соловьев, который был моим помощником в Думе, возглавлял «Открытую Россию».

Д.Гудков: Моей главной идеей и целью было формирование фракции

Мы попытаемся все ресурсы бросить на часть только округов. Потому что моей главной идеей и целью было формирование фракции. А для того, чтобы фракция появилась, нужно, чтобы прошли многие от демократической оппозиции, поэтому задача была не пересекаться в округах. Нам удалось с командой Навального договориться, мы не пересекаемся. Я надеюсь, что нам удастся с партией «Яблоко»… Я очень надеюсь, что они не выдвинут спойлеров в тех округах, где пойдут наши кандидаты, и мы тоже будем готовы, в том числе, поддержать их сильных кандидатов.

И надеюсь, что если нам удастся зарегистрироваться, то мы сможем провести такую фракцию. И это очень важно, потому что впереди реновация. И реновация может проходить в интересах жителей, цивилизовано, а может происходить, как в том же Хорошево-Мневниках. Я там недавно был. Компания «КРОСТ», которая понастроила там этих 60-этажных домов… там нет ни школ дополнительно, ни детских садов, там, вообще, обманули даже жителей: сначала обещали там парк с озером. В общем, в итоге ничего у них там нет. Там точечная застройка, там транспортный коллапс.

И.Воробьева― Недавно то ли митинг был, то ли какой-то…

Д.Гудков― Там даже одно здание недостроенное горело недавно.

И.Воробьева― Ого!..

Д.Гудков― Был пожар. И на самом деле там настолько близко дома стоят, что пожранной машине даже сложно проехать. Вот чтобы не было такой реновации, должны быть все-таки независимые депутаты в Московской городской думе, которые смогут приехать, поправить закон о реновации, которые смогут просто защищать интересы людей во время таких изменений города. Город, конечно, будет развиваться, но просто нужно, чтобы он с учетом интересов жителей развивался.

И.Воробьева― Выборы в Москве все-таки есть.

Д.Гудков― Посмотрим. Я пока не хотел бы загадывать. Потому что для победы одному кандидату нужно 12 тысяч голосов примерно в округе. А для участия нужно 6 тысяч подписей. И собрать их нужно за 3 недели. При этом собирать ты должен и оформлять их… не дай бог, если неправильно — ошибка в паспортных данных или в адресе совершишь… Например, вместо корпус — «корп 1», напишешь «к 1» — это повод забраковать твою подпись. Поэтому это очень сложно.

И мы уже два месяца готовимся. И у нас уже около тысячи человек прошло через наш штаб. Мы обучили их, обучаем, мы собираем контакты. В общем, готовимся. Будем надеяться, что нам удастся зарегистрироваться.

И.Воробьева― А несколько сложно договариваться со всем политически заинтересованными сторонами, именно чтобы не было пересечений в округах?

Д.Гудков― Конечно, сложно договариваться, потому что, скажем так, демократических округов, их не так много, порядка 15. Желающих очень много. Но нам удается, иначе какой смысл? Потому что если вы конкурируете в округе, значит, вы просто разделите голоса и победит единоросс. Я надеюсь, что все-таки по итогам регистрации будет какой-то список, за который можно будет голосовать всем, то есть где не будет конкуренции.

И.Воробьева― А что такое демократический округ?

Д.Гудков: Нам удалось с командой Навального договориться, мы не пересекаемся

Д.Гудков― Это где, например, на муниципальных выборах победили демократы. То есть, например, если мы возьмем 43-й округ Хамовники, там нет ни одного единоросса в местном совете. Там прошло 15 из 15 независимых кандидатов. А, например, возьмем какое-нибудь Митино, там только 1 демократ Николай Баландин, а все остальные — единороссы. И он не может там на многие вопросы повлиять никак.

И.Воробьева― Но, вообще, если мы говорим про Москву 19-го года, в которой будут выборы в Мосгордуму, какие самые большие проблемы в городе в 2019 году с учетом того, как похорошела Москва?

Д.Гудков― На самом деле, Москва, может быть, и похорошела, а я вот сейчас приехал из района Филевский парк. Встречался я с жителями общежития «Роскосмос». Там было человек 40, наверное. Вышли женщины, которые живут по 30 лет в этом общежитии. И когда стали акционировать завод, 10 человек успели приватизировать свои квартиры. Остальные решили пойти по их пути. И вдруг потерялись все документы. Они потерлись в МФЦ, они потерялись на этом заводе. Завод типа частный, никому ничего не дает.

И в итоге удивительным образом это общежитие было признано как бы там относящимся к нежилому фонду. В итоге люди просто теряют свои квартиры, теряют свою площадь. Им предлагают на коммерческий наем перейти, то это тысячу рублей за квадратный метр.

Вот что происходит на самом деле. То есть центр красивый, всё вроде здесь внешне замечательно, но только ты уедешь в какой-нибудь район — точечная застройка или выселение…

Вот недавно я писал про парня, про семью, которую выселяли из района Цветной бульвар, причем у них документы на это жилье. Но, тем не менее, выселили. Все об этом знают. Но и выселили за Третье кольцо. И вот таких историй очень много. В целом, какие у нас проблемы? У нас застройка. Город, конечно, должен развиваться, все понимают. Наверное, нужно что-то строить, но при этом вы должны продумывать инфраструктуру.

Вот, например, то же Хорошево-Мневники 75-й квартал. Увеличивается там количество людей на 10 тысяч, но ни новой школы, ни детского садика, ни поликлиники. И там реально они ходят в коммерческий детский сад, потому что нет больше ничего. Поэтому это серьезная проблема с учетом того, что реновация, я так понимаю, будет происходить в массовом порядке. Это будут много домов сноситься, много строиться. На месте 5-этажек будут «свечки», эти небоскребы появляться. И очень важно, чтобы инфраструктура за этим успевала строительством.

Я вот знаком с группой «Би-2»…

И.Воробьева― Внезапно.

Д.Гудков― У них барабанщик, например, проживает в хорошем доме в районе Юго-запада. Это 5-этажка, трехметровые потолки. Я сам лично приезжал к ним в гости. И этот дом попадает под реновацию. Это замечательный крепкий дом с хорошим парком зеленым. Зачем его сносить. И все эти вопросы, они, конечно, решаются не муниципальными депутатами. Они решаются в Мосгордуме, наверное, и Государственной думе и в мэрии. И, мне кажется, что это ключевая будет проблема — как развивается город.

Д.Гудков: Демократических округов, их не так много, порядка 15

Лично я считаю — граждане так не считают почему-то, когда их спрашиваю, — что проблема экологии, она очень серьезная. Потому что у нас до сих пор три мусоросжигательных завода в Москве. Мы дышим диоксинами. Вокруг Москвы из-за того, что у нас нет никакой реформы по раздельному сбору мусора, по безопасной утилизации мусора, строятся гигантские свалки и мусоросжигательные заводы. Это «Ростех» — Чемезов — строит заводы с тремя фильтрами. Это тряпка, уголь и какой-то там гидрофильтр.

Когда ученые, причем провластные ученые увидели документы, то они сказали, что один такой завод будет производить диоксинов как вся мусоросжигающая отрасль Германии или США, то есть в сто раз больше. Площадь заражения — 100 квадратных километров. И это просто вокруг Москвы кольцом. Это означает, что рано или поздно экология Москвы просто ухудшится. А это онкология, много всего… Это мутации во время рождения… Люди просто этого не понимают. Конечно, кто-то понимает, но когда мы проводим опросы, тема экологии не в первой тройки, к сожалению.

Хотя именно Москва производит 12 миллионов тонн мусора, а из-за реновации будет еще больше. И если не будет никакой реформы, значит, будут такие проблемы, как Шиес. А я считаю, что можно было бы решить проблему утилизации мусора в Москве так, чтобы не надо было никуда вывозить, ни в Архангельскую область, никуда. Современные новые технологии.

Я уже просто изучил, что такое пиролизные заводы, что такое плазмотроны, как проводить раздельный сбор отходов. Но, к сожалению, почему-то власть нас не слышит и строит вот эти душегубки ядовитые.

И.Воробьева― Сейчас мы продолжим буквально через минутку. Я напомню, что у нас в гостях политик Дмитрий Гудков. Про мусор еще спрошу и про граждан, и про экологию тоже поговорим обязательно. Но не только про Мосгордуму и Москву сегодня будем говорить. Оставайтесь с нами.

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И.Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Гудков, Ирина Воробьева. Про экологию и про мусор вот что хочу спросить. Власть — всё понятно. А люди сами готовы к раздельному сбору мусора? Вот у них стоят контейнеры во многих дворах, и что, кто-нибудь собирает?

Д.Гудков― Помните, когда-то то же самое про водителей говорили? Вот водители будут уступать пешеходам или не будут. Вот были дискуссии, что да нет, у нас никогда, у нас другая культура вождения. Так я хочу сказать, что в Москве уступают лучше, чем даже в каких-нибудь европейский столицах, вот точно. Поэтому надо просто создать условия для того, чтобы люди могли этот мусор раздельно сдавать.

Грубо говоря, если в каждом дворе или на несколько домов поставить контейнеры для раздельного сбора отходов, нормальные только, не вот эти, которые там стоят, страшненькие, а нормальные, то в течение трех месяцев где-то треть граждан начнет раздельно сдавать. Если потихонечку отказываться от мусоропроводов, то это будет 60–70% в течение года.

Просто есть статистика мировая, как другие года переходили. Москва-то… мы, вообще — россияне — более продвинутые. Вот Apple Pay, например. Вот у нас можно в любой деревне воспользоваться и заплатить Apple Pay…

И.Воробьева― Да?

Д.Гудков― Да. Даже в европейских странах смотрят иногда с таким и глазами — что это такое? Как только запускается вся эта индустрия, как только создаются линии досортировки мусора, чтобы отделить уже на последнем этапе тяжелые металлы, еще что-то, то, в принципе, количество мусора, который нужно вести куда-то сжигать или на свалки, его просто не останется, потому что это всё можно вторично использовать, ну практически всё.

А то, что нельзя использовать — пожалуйста, есть технологии пиролизные. Это когда в закрытом контуре… ну, отчищают сначала от тяжелых металлов — нагревают до температуры 1700 градусов, превращая в синтезгаз, дальше через технологические цепочки идет… Даже вплоть до кормовых белков могут делать. Стройматериалы, дизельное топливо. Есть технологии, есть инвесторы, которые готовы это строить за свой счет даже.

Просто надо что понять — что вот 12 миллионов тонн мусора в год Москва производит. Реально перерабатывается примерно 10%. То есть всё сжигается и захоранивается — это 11 миллионов тонн. А если перерабатывать, то 60–70% на вторичный рынок уйдет. Просто этого мусора будет меньше, не нужно никуда это вывозить. Почему они этого не делают, я совершенно не понимаю.

И.Воробьева― Они — это кто?

Д.Гудков― Да власть. Кто…

И.Воробьева― А как мы будем уверены в том, что разделяя мусор — вот мы это всё делаем… ведь это же на самом деле непростая история — разделять мусор дома, — что они не свалят это в один контейнер и не увезут на ту же самую свалку?

Д.Гудков― Если это будет серьезная реформа, никто не будет сваливать. Это невыгодно. Потому что мусор сортированный — это не мусор. Это актив, это деньги. Это у вас примут на любом мусороперерабатывающем заводе, где угодно. Это не является чем-то бесценным. Это, наоборот, то, за что будут конкурировать многие предприятия. Просто нужно всё это грамотно организовать. Не так, как у нас сейчас.

То есть у нас же сейчас что происходит? У нас Чемезов, Шипелов строят мусоросжигательные заводы. Мусоросжигательные заводы, они просто убивают как индустрию мусоропереработку. Потому что они заинтересованы, чтобы им все везли. И они будут сжигать и травить всех токсинами. Люди будут просто умирать, заболевать онкологией и так далее. Это на полном серьезе я говорю. Они не заинтересованы.

Если всё организовать по-другому, то появится просто экономика другая. Например, для плитки, чтобы все закупали столько-то процентов у такого-то мусороперерабатывающего завода, который будет производить это вторсырье. Или какой-нибудь стекольный завод или еще что-то.

Д.Гудков: У нас до сих пор три мусоросжигательных завода в Москве. Мы дышим диоксинами

Вот что еще важно. Вот эти современные заводы, условно, пиролизные или высокой плазмы, они еще, мало того, производят электроэнергию чуть ли не в 10 рез дешевле, чем она стоит на рынке. То есть они могут реально отапливать целые микрорайоны. То есть это выгодно. Это экономика. Надо убрать эту монополию, эту мусорную мафию отсюда, чтобы она просто не мешала.

И.Воробьева― Как только уйдут Чемезов и другие всё люди, которые занимаются мусоросжиганием, как только будет принято решение, всё у нас будет хорошо.

Д.Гудков― Я бы не так сказал. Вопрос даже не в персоналиях, а в подходах. Да пусть они, черт возьми, вместо этого построят нормальные…

И.Воробьева― То есть пусть они зарабатывают на другом…

Д.Гудков― Пусть они зарабатывают не на нашем здоровье хотя бы. Если надо, я этому Чемезову или кому приведу этих все инвесторов. Расскажу и покажем. Они каждый день к нам приходят. К нам приходят люди, например, из Академгородка Новосибирска. У них свои технологии. Они готовы предоставить. Но их никто не слушает, потому что один мусоросжигательный завод стоит 32,5 миллиарда рублей. То есть «Ростех» получает 32,5 миллиарда рублей за каждый завод. Их сейчас они строят 4 в Московской области, 1 в Казани. И то там вся Казань уже на дыбы встала от этого завода. Да то же самое в Московской области — Коломна, Воскресенск протестуют… Они хотят построить чуть ли не больше 200 заводов по всей стране. То есть для них мусор — это новая нефть. А современные заводы стоит построить в 5 раз дешевле. Коррупция, понимаете?

И.Воробьева― Наш слушатель примерно такое пишет. Разделять мусор — это какая-то будущая история. А как быть с тем, что нищета, нет больниц, нет тех же самых детских садов. Почему мусор. Мусор — это во вторую очередь. А как жить?

Д.Гудков― Мусор — это здоровье наше. Вот, например, вчера у меня встреча была во дворе в Хорошево-Мневниках. Подошел человек, говорит: «Знаете, я с вами был на встрече в деревне Непецино, где вас хотели арестовать, когда вы ролик снимали. У меня там дача. Что мне делать?» Ну, то есть кажется далеко, а на самом деле там у многих дача. Или Ликино-Дулёво. Район, это там, где Орехово-Зуево, в ту сторону.

И.Воробьева― Да, Шатура, Егорьевск.

Д.Гудков― В этом районе самая главная проблема сейчас — это строительство на 37 гектарах огромной свалки, которую строить структура Чайки-младшего. Естественно, район против. Люди дежурят в лесу. Об этом даже был сюжет на НТВ. Просто потом НТВ объяснили, чья эта свалка, и больше сюжетов там нет. И местные депутаты за 5 минут согласовывают эту свалку. Что происходит с людьми? В первую очередь они позвонили нам, сказали: «Мы идем на выборы. Что для этого нужно?». Завтра мы едем туда и будем рассказывать, что им нужно.

Идет моментальная политизация. То есть люди сразу въезжают, вообще, что в стране происходит. Потому что они сталкиваются с судами, с полицией, с партиями прокремлевскими всякими разными, со СМИ, которые не приезжают, ничего не рассказывают. Люди быстро… как гражданское общество взрослеют.

И.Воробьева― Ты хочешь сказать, что раньше они этого не понимали?

Д.Гудков― Нет, не понимали. Не понимали. Потому что явка была на выборах там маленькая. Люди либо не ходили, либо голосовали, не особо разбираясь в кандидатах.

И.Воробьева― Что скажешь про рейтинги Владимира Путина, которые после…

Д.Гудков― Которые похорошели после указаний Пескова.

И.Воробьева― Там другая методика была применена. Но, действительно, социологически если задавать по-другому вопрос, то будут другие результаты.

Д.Гудков― Я просто не хочу говорить про цифры, а я просто могу только поделиться своими ощущениями. Вот что я в 16-м году ходил — я каждый двор посетил по несколько раз. И сейчас хожу по дворам. Хорошево-Мневники у меня, Щукино, Филевский парк и так далее. Если тогда я начинал критиковать Путина и хотя бы там находились люди, которые со мной начинали спорить, сейчас таких людей нет вообще. Я говорю: Но вы же за Путина голосовали? Вот сегодня я спрашивал. «Да нет, мы не голосовали, мы не ходили…». Всё, никто со мной уже не спорит на эту тему. Очевидно, что отношение поменялось.

Ну, хорошо, политика приходит к каждому. Вот ко мне в дом лично пришла. Я почему мусорной темой стал заниматься? Антимусороной. Ну, потому что у меня под Коломоной дача там в деревне. В двух километрах строят мне свалку на 6 миллионов тонн. Причем я понимаю, что с нарушением всех экологических норм. Я не хочу, чтобы мои дети дышали диоксином. То есть для меня это личная история, не политическая. Я никакими партийными флагами там не размахиваю. Я реально хочу эту свалку остановить.

И там идут репрессии против многих людей. Это активист Слава Егоров — под домашним арестом ни за что. У меня два протокола. У Геннадия Гудкова два протокола. Третий — это уже уголовная статья, например.

И.Воробьева― Вот про митинги.

Д.Гудков― Да. В Коломне на протяжение полутора лет местная администрация не согласовали ни одного митинга. Просто запрет выходить и протестовать. В Московской области тоже ни одного митинга. МЫ подали порядка 40 заявок в разных городах. Мы хотели провести единую акцию экологического протеста. Ни одно нам митинга не согласовали. То есть они мало того, что хотят травить нас этими диоксинами, они еще не разрешают высказать свою точку зрения против. Чем это заканчивается? Что, вы думаете, люди после этого Путин поддержат? Или в Ликино-Дулево Путина поддержат? Или семьи, которых сейчас из общежития «Роскосмоса» выселяют, они сейчас поддерживают? Нет, конечно.

Поэтому есть такой виртуальный мир, который создан для Путина. У него там 70%. Сказали бы 80, Федоров бы 80 нарисовал. У них там, в виртуальном мире они борются с США, они занимаются проблемами Украины, Сирии… Я просто, когда начинаю рассказывать, всю плюются уже во дворах, что «закормили нас уже Сирией, Украиной, как будто нет своих проблем».

Для Путина и его окружения нет никакого Шиеса, для них нет защиты парка в Екатеринбурге. Они там борются, не знаю, с кем… с инопланетянами, с Украиной, с США. Они налаживают дипломатические отношение с Туркменией. У нас сегодня Медведев сказал. Туда даже когда-то Матвиенко приезжала, сказала, что там отличный курорт в Туркмении. Надо развивать. Помните. У нас там свой виртуальный мир в голове. Или как этот наш дипломат, который сказал, что безвиз не нужен.

А на самом деле реальность-то другая. И на самом деле реальность и их виртуальный мир, они просто расходятся.

И.Воробьева― Сейчас про реальность и виртуальный мир продолжим. Это политик Дмитрий Гудков. Никуда не уходите. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…