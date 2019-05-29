А. Петровская:― 11:07 на часах в студи «Эха», у микрофона Александра Петровская, это «Особое мнение» историка Льва Лурье. Лев Яковлевич,здравствуйте.

Л. Лурье:― Добрый день.

А. Петровская:― Я напомню наши средства связи: SMS портал + 7 931 291 5800, также работают видео трансляции в YouTube на канале Москвы и Петербурга, где можно смотреть, слушать, комментировать и задавать свои вопросы. Первый вопрос я вам задам в отношении того, что происходит с фестивалем «День Д». Поступило сообщение, что в этом году таких фестивали будет сразу два. Сразу два фестиваля получили финансирование, и когда читаешь комментарии на «Фонтанке», складывается впечатление, что это просто противостояние Петербурга и Москвы. Хотя, наверняка, дело не только в прописке .

Л. Лурье:― Конечно, не только. «День Д» был придуман в 2015 году, когда исполнилось 75 лет Сергею Довлатову, мною и Настей Принцевой. Мы не получили финансирование от города, и устроили трехдневный праздник на деньги, которые собрали с населения, со спонсоров. Одновременно был поставлен памятник, привезены Лена и Катя Довлатова, ещё много людей из Америки, из Таллина, из Москвы, и праздник, что называется, удался. Поэтому мы повторили на следующий год. В прошлом году мы решили сделать перерыв, потому что сосредоточились на организации чтения имен людей, погибших в блокаду. 8 сентября. На это у нас тоже не было денег, а значит мы не могли разорваться между двумя проектами. Но мы объявили о том, что мы не отменяем «День Д», просто его откладываем.

В этом году мы решили его снова провести. Об этом мы сообщили заранее, подали заявку в Управление культуры. Без особой надежды, что деньги мы получим, мы собирались проводить фестиваль в любом случае. Вдруг нарисовалась неизвестная нам дома по фамилии Барметова, редактор журнала «Октябрь», который перестал выходить за финансовых трудностей. Она уже отметилась на нашем горизонте фестивалем, посвященным Бродскому, который только что прошёл. Вы слышали про этот фестиваль?

А. Петровская:― Нет.

Л. Лурье:― Ну вот, фестиваль посвященный Бродскому прошёл таким образом, что никто абсолютно о нем не слышал, но он тоже получил 2 миллиона рублей от Управления культуры Ленинградского. Это, в основном, страшно сэкономили организаторы. Просто, те писатели, которые приехали за счет Книжного форума, они что-то немножко сказали про Бродского. Это не в укор москвичам, просто вот никто из петербуржцев в этом фестивале участия не принял. И , что собирается, собственно, делать госпожа Барметова— непонятно. Из того, что я слышал — это какой-то парад дворников.

А. Петровская:― Дворников?

Л. Лурье:― Ну да, потому что она путает «Митьков» и Довлатова. Она считает , что Довлатов — это кочегарка и дворники. Собирается организовать конкурс старшеклассников, которые напишут сочинение о том, как они ездили в Михайловске.

А. Петровская:― Подождите, старшеклассники сдают ЕГЭ, остальные гуляют? Они будут летом писать?

Л. Лурье:― Я не знаю. Но они должны написать, как ездили в Михайловское, но смотрели там не Александра Сергеевича Пушкина, а Давлатова домик. Какие-то будут викторины, квест, в общем, я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, почему малоизвестной московской даме, никак не связанной с творчеством Довлатова, не написавшей ничего, дают эти деньги. У нас такая богатая казна? Почему мы празднуем день рождения Владимира Ильича Ленина один раз, и Пушкина даже — один раз. А Довлатова два? Я думаю, это связано с какими-то связями госпожи Барметовой в Смольном, и она сумела сказать, что это важное предвыборные мероприятие.

А. Петровская:― Довлатов?!

Л. Лурье:― Довлатов. Думаю, что кто-то в штабе Белова считает, что его компания проходит без достаточной живинки. А живинка — это пипа рэп. Довлатов — типа рэп, молодёжно так. И вот мы, чтобы как-то расширить границы решили это в Москве, на каком ты уровне и, значит вот её , эт даму презентовали. И почему бы нам не не дать ей 2 миллиона — дама хорошая. Собственно, как-то так я это вижу. Что касается наших действий Но мы постараемся каким-то образом согласовать наши действия с действиями г-жи Борматовой, может она оплатит какое-нибудь разумное мероприятие. Повестка есть, мы не против, запретить ничего мы не можем. Ну, значит, будет 2 дня Довлатова. Пусть школьники пишут сочинение о том, как они видели где пьяный Довлатов спал в Михайловском.

А. Петровская:― Но, с другой стороны, вообще если убрать эти особенности предыдущих опытов организации, со стороны Ирины Барме товой, то два фестиваля и лучше, больше внимания.

Л. Лурье:― Нет, в этом конечно есть что-то очень петербуржское, хармсовское. Такой сюрреализм, иррациональность. Я думаю, Довлатов был — бы очень доволен.

А. Петровская:― Что касается денег, которые вот в этот раз удалось получить. В прошлые разы не давали? Или вы не обращались за ними к городу?

Л. Лурье:― Нет мы обращались , и не давали.

А. Петровская:― И тут такое совпадение! Удалось получить. Эти деньги разделили, условно говоря.? Претендовали на них вы , а их поделили пополам?

Л. Лурье:― Нет такого не могу сказать, я не знаю какую сумму мы запрашивали . Этим занималась Настя.

А. Петровская:― И, такой момент, касающийся каких-то авторских прав. Если убрать все остальные моменты, просто, как спор хозяйствующих субъектов?



Л. Лурье:― Конечно, это не красиво. Это все равно, как если бы кто-то начал неожиданно голосом Гребенщикова петь песню «Под небом голубым». Не они придумали “ День Д”, почему, вдруг, они пошли на ту поляну, которая до них уже вытоптана? В цветник, посаженный не ими? Мне, например, было бы неловко, я бы не стал ехать в Москву и делать второй день Сергея Есенина.

А. Петровская:― Но, с другой стороны, может быть и неплохо, если бы вы поехали в Москву, и сделали второй или третий день Сергея Есенина. Это здесь уже, наверное, вопрос конкретно петербуржцев и москвичей?

Л. Лурье:― Позвольте, но мы всегда приглашали на «День Д» москвичей. Никакого снобизма, скажем так. Всегда была Таня Толстая, которая принадлежит и Москве и Петербургу. Всегда приезжал Анатолий Найман. Это нормальные и естественные вещи. Есть такое выражение :” как… .с горы”, вот проблема не в том, что она из Москвы. Она может быть из Новосибирская, из Ельца или Хельсинки — она неизвестно откуда. И почему она должна получить деньги? Мне непонятна логика ленинградского начальства.

А. Петровская:― Что касается программы. Вы можете нам что -то рассказать, из того, что будет в сентябре?

Л. Лурье:― я , честно говоря, уже боюсь рассказывать, потому что — подрежут.



А. Петровская:― (смех) А, хорошо. Понимаю. Авторские права, все защищено. На «Фонтанке» я прочитала, что вы находитесь в процессе оформления документов на некий патент на название «День Д». Правда это или нет?

Л. Лурье:― Да, мы хотим как то запатентовать сам факт проведения праздника на улице Рубинштейна, и какие-то вещи, которые мы придумали. Адвокатская контора, которая представляет наши интересы, говорит, что это уже нарушение авторского права. Так что, я не исключаю, что можно подать в суд.

А. Петровская:― Но вы не пойдёте?

Л. Лурье:― Может и пойдем. Посмотрим, как они будут себя вести.

А. Петровская:― Ну, тут, наверное, самое важное просто чтобы репутация общая, которые уже существует у «Дня Д» она была на том же уровне. Я понимаю, что если все будет на уровне, это наверное вас и не настолько обидит и оскорбит?

Л. Лурье:― но, уже видно, что будет не на уровне.

А. Петровская:― Понятно, не верите вы в лучшее. Тогда пойдем дальше. Что касается нового состава ВАК. Не попали туда, в частности, основатель «Диссернет», другие ученые, которые голосовали за лишение степени Медицинского. Которого, кстати, в итоге степени не лишили,а вот они, в результате, не оказались в этой аттестационной комиссии. Но это на самом деле конспирология, потому что нет никаких доказательств, что это не просто некое обновление состава. Это мы так выстраиваем какие-то связи. Вот с вашей точки зрения, ну, обновили и обновили. Стоит ли здесь передаваться излишнпей конспирологии и поиску связей?

Л. Лурье:―Здесь корреляция несомненно есть. И то, что не попал туда Гельфанд, и крупнейший историк наш, писатель Сергей Мироненко, который выступал против диссертация Мединского — совершенно не случайно. Мы знаем как пишутся и как, зачастую, назначаются диссертации. Ну, мне кажется, что это да, продолжение вот такого процесса гниения и падения престижа науки, который у нас в стране наблюдается. Который неизбежно влияет на утечку мозгов за границу, и не способствует выполнению тех грандиозных задач, которые ставит перед нами Владимир Владимирович Путин.

А. Петровская:― А что касается грандиозных задач, которые ставит перед собой Владимир Мединский? Кто ещё? Александр Беглов, в отношении которого тоже, «Диссернет» недавно опубликовал вопросы.

Л. Лурье:― Читал я его докторскую. Она довольно комический характер значит. Она про то, как замечательные нравственные качества казачества влияют на организацию хозяйственной жизни казачества. Ведь все таки, хозяйственная жизнь казачества, в ее классическом виде, она давно позади — в 1917 году. И к Петербургу она не имеет никакого отношения. У нас здесь не станица, не паслись буйные табуны, не выращивали огромное количество зерновых. Странно, почему губернатор нашего города, не специалист по урбанистике, или по истории зодчества Трезини? Но, его диссертацию обвиняют в том, что в списке работ есть 2 или 3 статьи, которые принадлежат другому автору. Что касается текста, я думаю, он не полностью написан Александром Дмитриевичем, я этого доказать не могу, но это — самостоятельное произведение.

А. Петровская:― Ну когда писал Александр Дмитриевич, он ещё не планировал идти в губернаторы?



Л. Лурье:― Он планировал идти на южный федеральный округ, жить в Ростове-на-Дону. Он общался-бы с Виктором Януковичем, болел-бы за команду «Ростов», дружил-бы с тренером Виктором Карпиным, знал— бы всё и рассказывал бы всем про казачество.

А. Петровская:― Но, жизнь распорядилась по-своему. Кстати, вопрос, насколько вообще нужны эти диссертации? Если потом начинается: кто писал, зачем? Плагиат— не плагиат?



Л. Лурье:― Эта тема, как говорили в 90-е, уходит. Это -лычка, это— как нужно было иметь для статуса машину BMW, в определенное время, а потом как-то это поменялось на Bentley или Rolls Royce. Так вот, надо быть доктором наук ещё, к тому же, в определенных кругах это котировалось. Может быть, для визитной карточки это важно. Например, встречается он с министром иностранных дел Германии Йоськой Фишером, протягивает карточку, а там написано P.H.D.

Йоська Фишер думает: “ Е-мое! Не просто так, а специалист по истории казачества!”

А. Петровская:― Интересно просто, что идёт тогда вперёд на визитной карточке? Всё-таки губернатор, как должность или Р.H.D.?

Л. Лурье:― а там в этих кругах все пишут на визитной карточке: заслуженный деятель культуры, там не знаю. Народный артист Кабардино-Балкарии, Доктор философских наук, губернатор такой-то …

А. Петровская:― Я предлагаю, Лев Яковлевич, к следующему разу тоже, не просто — историк Лев Лурье, а как-то посолиднее что -ли.. Ещё про Петербург. КГИОП отказался включить СКК в список объектов культурного наследия. Это может повлиять, считают градозащитники, на решение о сносе здания при строительстве новой арены. Ходят разговоры построят — не построят. Ну и вот, формально говорит КГИОП, до 20 года — не можем. Градозащитники говорят,что к двадцатому году будет поздно. Вы как считаете? Модернизировать, или сносить и строить заново?



Л. Лурье:― У меня нет ответа на вопрос я не вижу предельного достоинства в этой «шайбе» у «парка Победы», с другой стороны, я знаю памятники архитектуры, построенные в поздне-советское время, например, аэропорт «Пулково» которому бы очень хотелось— бы дать статус памятника. Замечательной архитектуры ресторан «Олень» в Зеленогорске — нет его, и это неправильно. От того, что здание построено совсем недавно, оно может иметь важное историческое значение для города.

А. Петровская:― Почему тогда вообще эти разговоры ходят? Если есть те, кому, вот сердцу дорог СКК, ну, модернизируйте!? Сегодня технологии позволяют.

Л. Лурье:― Это сложный вопрос: действительно, кому -то дорог, а с другой стороны — город хочет провести чемпионат мира по хоккею. Чемпионату мира по хоккею нужна новая ледовая арена, желательно недалеко от центра. У СКК там большой участок, он никак не используется, стоит бессмысленно… Я бы не стал отрицать и правоту власти в данном случае

А. Петровская:― Так и запишем. Давайте пойдём дальше, в отношении того, что происходит в южно-приморском парке. Там жители требуют референдум, вышло примерно 200 человек, они выступают против строительства храма там. В общем, ситуация уже довольно классическая, по сравнению с тем, что происходило в Екатеринбурге — все более или менее спокойно, но подписи собрали за референдум, и планируется отнести их в ЗАКС. Здесь два момента хочу вас уточнить: про референдум, но это чуть позже. А в отношении того, что сейчас: это всегда происходило или просто сейчас больше на это обращать внимание после Екатеринбурга стали?

Л. Лурье:― А что мы так носимся с Екатеринбургом, когда мы выиграли более серьезное сражение , по поводу Исаакиевского собора? Так что первая победа — она была здесь. Была история с парком в Малиновке, которая, по-моему, так неопределенно закончилась. История проигранная, с церковью, которую построили на Лахтинской улице, на Петроградской стороне, впихнули ее между жилыми домами…

Ну, естественно это типовая история, она связана , в значительной степени, с падением престижа клира, что прямо зависело от нескольких вещей : от того, что церковь мало занимается благотворительностью, от того, что она пытается навязать нам какую-то цензуру,сразу в разных областях. Метрополия пыталась объяснить Петровскому, что хорошо в Эрмитаже, а что плохо в Эрмитаже, вместо того, чтобы кормить бедных обедами. Пастыри лишаются вот этой задачи утешения, психотерапии… Я мало знаю в своем кругу людей, которые в случае сложных обстоятельств жизни, идут своему священнику советоваться. Вот о чем должна думать церковь, чтобы строительство храма каждый раз не вызывало возражений. Кроме того — второе — это, действительно, важная особенность таких городов как Петербург и Екатеринбург — отсутствие зелени, при которой всякое строительство нового в зелёном массиве, ухудшает комфорт для жителей.

Еще на что я бы хотел обратить внимание— на то, как используются участки при церкви. Ведь церковные садики в центре города — это любимые места до революции. Как историк вам скажу, Федора Михайловича Достоевского всегда можно было встретить в садике у церкви Владимирской Божьей Матери. Там же дети играли в песочек. А он наблюдал. Церковь Симеона и Анны, или Преображенский собор, или даже Владимирская церковь огорожены высоким забором. Участки — они не для людей, они для красоты, для того чтобы там гуляли священнослужители. Это не производит хорошего впечатления, ведь тот. кто пропадает от жары, не может даже посидеть на скамейке в центре города.

А. Петровская:― Как примирить? Выходит, что с одной стороны — церковные институты, которые признаны как раз объединять, они становятся таким вот наоборот, препятствием, неким водоразделом. И , потом, мне кажется выступают даже не столько против храма, сколько за сквер. Вот, я помню, нам один слушатель написал:” А что вы говорите, что мы против храма? Мы — за скверы!”

Л. Лурье:― Конечно это споры, часто,н еза зелень. Это споры о том, что в нашем языке, из лагерного, называется беспределом. То есть, с нами не посоветовавшись, нарушают нашу привычную среду обитания, ещё и говорят нам, в том случае если мы выражаем недовольство, что мы за расстрел царской семьи. Демагогия соединяется с самозахватом.



А. Петровская:― В отношении того, что нас спросили или не спросили. Обещала про референдум вас спросить. Как вам,вообще, идея выносить основные вопросы городской жизни на референдум? Больше референдумов — это приведет к успеху или наоборот разобщению?

Л. Лурье:― Я против идеи «больше референдумов». Я за то, чтобы выборы в законодательное собрания городское, были, по— настоящему свободными, и чтобы местные парламентарии представляли наши интересы. Тогда мы можем передоверить им решение этих сложных вопросов.

А. Петровская:― Эти выборы ещё впереди — самое ближайшее для нас — губернаторские. И, кстати, хочу вас тоже в отношении этого спросить: вы сказали, что готовы отдать свой голос за Владимир Бортко. Сейчас говорят о том, что тот список, который фигурирует в в опросах ВЦИОМА, где Владимир Бортко, Михаил Амосов и другие участники, что он может появится и в бюллетене. И эти люди, если они проходят муниципальный фильтр, они наиболее подходящие,удобные, кандидаты. В этом смысле вас не смущает, что вы готовы отдать голос за человека, который считается, если следовать этой теории, удобным.

Л. Лурье:― Политика — это искусство компромисса. Понятно, что нам навязывают определённый список. При прочих равных я наверное бы отдал свой голос Оксане Дмитриевой, если бы она была в списке. Или Алексею Ковалеву или Борису Вишневскому, но мне такой возможности не дают. Когда нужно выбрать лучшее из худшего, в этой ситуации, в первом туре я буду голосовать за Амосова. У меня есть ощущение, что у Амосова и у Бортко в этой политике, которую ведёт Александр Беглов, совершая каждую неделю какую -нибудь грубую ошибку, у него может случиться то, что было у Валентины Матвиенко на последних выборах.

А. Петровская:― А вот , что случится , мы узнаем после московских новостей.11 — 34 на часах,в студии «ЭХА» Александра Петровская, это «Особое мнение» историка Льва Лурье. Мы остановились на самом интересном. Вы сказали о том, что никакая проблема в условиях, которые сложились сегодня в нашем городе, может возникнуть и у Бортко и у Амосова, если я правильно Вас поняла .

Л. Лурье:― Нет, у Беглова. У Бортко и Амосова никаких проблем не возникнет, разве что,группа людей, связанных с Пригожиным , обнаружит , что они курят что -то не то, как мы знаем из примера Максима Резника. Беглов — представитель власти. Он совершает поступки, они бывают ошибочным. Тем более, что в публичных выступлениях Александр Дмитриевич, прямо скажем, — не Демосфен и,поэтому он совершает какие-то смешные ошибки, а это уже вызывает критику, смешки и и так далее и тому подобное. Поэтому Его рейтинг не обязательно будет расти, он может падать.

На выборах предыдущих, когда выбора не было, собственно говоря, когда можно было проголосовать против всех, 12 процентов петербуржцев нашли в себе силы встать с кресел и диванов, и пойти проголосовать против Марковой и Матвиенко. И Матвиенко вынуждена была выйти во второй тур. Поэтому я считаю, что второй тур вполне возможен. Проголосуют и за Бортко, и за Амосова, и бывший инженер-механик Капитанов из либерально-демократической Партии наберёт какие-то голоса. Силовики вообще должны, я считаю, голосовать за ЛДПР. Она такая, мускулинная , мне кажется, партия.

Кто еще? Чудесная справедливо-росская Тихонова Надежда, по слухам, племянница Сергея Миронова. У нас много любителей Сергея Миронова, можно проголосовать за племянницу .Поэтому, не могу сказать , что в магазине нет товара— глаза разбегаются. Я сам колеблюсь. А вот когда дело подойдет ко второму туру — тут уже Тут уже при может произойти мобилизация. Поэтому я на месте Смольного не отдыхал-бы, работал.Надеюсь, что там кипит работа, что не гаснут огни в окнах Смольного института. И они думают. Это вообще очень хорошо. Потому что они думают, как нам угодить.. И вполне возможно, что мы от этого получим уже какие то подарки.

А. Петровская:― Вопрос, получим ли мы подарки или обещания подарков.

Л. Лурье:― Нет, подарки уже получим какие то,а вот с обещаниями сложнее.

А. Петровская:― Но мы с вами о рейтинги заговорили. Давайте на федеральный уровень выйдем. Согласно последним данным ВЦИОМА, личный рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимального значения за последние 13 лет: чуть меньше 32%. Я вот у вас как раз спрошу: когда вы говорили, что рейтинг беглова может расти, может не расти, вообще важно это?

Л. Лурье:― Ну, они прямо связаны — рейтинг Путина и рейтинг Беглова. Беглов — представляет собой как бы власть, то есть Путина. Чем меньше авторитет власти федеральной, тем меньше шансов, вообще у Беглова.

А. Петровская:― а эти рейтинги они что вообще меряют? Вот это что значит— доверие? За Путина проголосовали вот недавно больше 70% граждан .

Л. Лурье:― Но падение произошло именно с этого момента. Год прошел. Не забывайте, что была пенсионная реформа, уровень жизни продолжает падать. Это падение проходит какие-то критические фазы, а с другой стороны вот эта эфория, которая происходила у некоторых в голове по поводу присоединения Крыма. Она тоже постепенно развеивается, естественно

А. Петровская:― Ну, что, вы предполагаете, если бы сейчас выборы президента прошли, эта ситуация была бы другой? Ну может не 70. Может там чуть меньше.

Л. Лурье:― Грубо говоря, вопрос надо ставить не так. Если бы выборы прошли сейчас. Да, они прошли бы как обычно проходят и не сильно бы зависели от количества людей, которые проголосовали за того или другого человека. И не сильно— бы зависели от выбора, потому что каких-то людей не допустили бы. То протестовали— бы люди, если бы им навязали какую-то кандидатуру, или не протестовали? Это разные вещи.

Я провел первую часть своей жизни при коммунизме, при коммунистах. Какой был рейтинг Брежнева? К тому моменту когда он уже начал дряхлеть и разваливаться? Очень низкий. Все рассказывали анекдоты про Брежнева, но он был привычен. Проблема заключается в том, что выбор в том, что мне больше нравится: чтобы не было действующей власти, а я получил дубинкой по голове, или чтобы действующая власть была, но и меня никто не трогал. Вот выбор в этом решающий. А не нравится синяя или нравится зеленая? Э Это субъективно и имеет отношение только к данному человеку. Ну и общественной атмосфере

А. Петровская:― Вот про данного человека и общественную атмосферу.

Тему замеров продолжим .Сегодня в Российской газете заключение, что россияне все счастливее и счастливее становятся. Там, наоборот, максимум обновляется, не могу сказать за какой там конкретно период, но все счастливее мы становимся. Вот Вы счастливы, Лев Яковлевич?

Л. Лурье:― Это вот так же ,как повестка ” Дня Д” — глубоко интимный вопрос, я на него не желаю отвечать.

А. Петровская:― Ну хорошо, это тоже, тогда, отдельно. Ну вот вам кажется, как здесь такая корреляция? Казалось бы, мы сопоставляем с Росстатом— и доходы не растут. А мы всех счастливее и счастливее. Счастье не в деньгах, выходит?

Л. Лурье:― ну, для кого-то — купил бутылку, нажрался с приятелем, ещё и рыбу половил — клюет. Это счастье. Я не знаю как они его меряют, и вообще, от чего зависит от счастье? Вроде бы самая счастливая страна — Финляндия, а посмотришь на финов — такие унылые. Жители Таити наоборот, веселятся, играют, а они не счастливы. Этот подход психологии мне не близок.

А. Петровская:― Давайте продолжим о счастье,как вам кажется, скоро может быть, Украина станет одной из самых счастливых? Нравится вам то, что там происходит ?

Л. Лурье:― Очень нравится. Нравится то, что происходит и у меня, вообще, такая мечта, чтобы у нас был запасной аэродром в виде города Киев. Где мы говорили-бы по-русски, выходило-бы «Эхо Москвы в Киеве» и русские газеты и там было -бы так комфортно, как в восемнадцатом году, когда он стал центром эмиграции. Мне н, в случае чего, не хочется ехать в Лондон. Хотя я умею говорить по-английски — это не мой язык. А русский — мой. И, конечно, если на Украине произойдет нечто хотя бы в некоторой степени похожее на то, что произошло в Грузии с Михаилом Саакашвили., для для нашей страны это будет хорошим примером, и, конечно, повлияет и за Украину. Ну и очень хорошо и приятно, что у нас будет такой сосед под боком симпатичный.

А. Петровская:― ну а мы будем опираться на какие-то примеры, на Грузию не ориентировались, даже наоборот как-то все вышло..

Л. Лурье:― Что значит мы? Власти, конечно, будут скрипеть зубами. Ну, так же как в случае с Бегловым, проблема заключается в том, что им надо будет как-то вертеться и крутится, потому что этот пример будет заразителен. Им надо будет что-то делать, для того чтобы здесь была какая-то движуха. Если Украина будет расти как они мечтают, на 6— 7% в год, как росла экономика Грузии при Саакашвили, даже выше росла, то наш темп в 1% будет устраивать все меньшее количество людей.

А. Петровская:― А не может там все это закончиться не очень успешно. Ведь, все-таки это не сериал «Слуга народа”все -таки? В Украине, там довольно сложная ситуация, в том числе экономическая.

Л. Лурье:― Украина занимает по разным причинам но неподобающе низкое место. Все-таки украинцы, как сказала Таня Толстая, — «они как русские, только просят моют.» Ведь, украинцы же — это трудолюбивая часть восточного славянства. Уровень жизни на Украине, в советское время, был несколько выше чем в России. там отличное, наукоемкое производство, много умных людей Сейчас — большое количество людей с европейским опытом. Поэтому, в принципе у них шанс есть, и довольно большой

А. Петровская:― Из Украины — обратно в Петербург возвращаемся. Сегодня, буквально вот эти минуты Беглов дал пресс-конференцию, был анонсирован пресс-подход — такая возможность для журналиста подойти, и спросить. Но он говорил 10 минут, видимо то что было запланировано, и немедленно уехал, сославшись на свой график. Эту модель мы уже видели с вами в ЗАГСе ,некоторое время назад. Что происходит? Почему убегает и не хочется взаимодействовать с журналистами Беглов?

Л. Лурье:― Я думаю, он не уверен в себе. Я думаю, он боится сказать не то, что надо. Боится того, что неправильно что-нибудь скажет, неверно с грамматической точки зрения. Я брал в свое время у Беглова интервью, как журналист. Когда он еще был главой курортного района. Ну, я уже говорил — нельзя сказать, что он Демосфен. Скажем, даже для Владимира Яковлева это было проще. У Валентины Ивановны — совсем просто она могла это делать. Георгий Полтавченко не любил. «Да» и «нет» и никаких разговоров. Конечно это индивидуальное качество человека, но оно его не украшает.

А. Петровская:― Но ценность политика не в том, что он умеет говорить Главное — чтобы делал.

Л. Лурье:― Но важно, чтобы делал и ещё рассказал почему он это делает. Значит пресс-служба не дорабатывает и телеведущая Карпушина, которая является его пресс-секретарем, должна больше стараться.

А. Петровская:― Ещё хочу вас спросить, как человека знакомого с организацией школьной системы, то что произошло в Перми, где в 4 гимназии устроили разный проходной балл для мальчиков и девочек, для того, чтобы как бы уравновесить, видимо, гендерный состав классов. Скажите, ведь известно, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну какая разница?

Л. Лурье:―: Ну, это не всегда так. Например, при отборе в физико-математические школы проходит больше мальчиков, в лингвистические — больших девочек. Это зависит от способности и склонности, или вернее от тех моделей поведения разных полов которые навязывает цивилизация. Идиотизм, конечно.Но это одна школа, поэтому ничего страшного.

А. Петровская:― Спасибо большое. Историк Лев Лурье был сегодня со своим, особым, мнением.

Л. Лурье:― Спасибо большое.