А.Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире «Эха Москвы» «Особое мнение», Алексей Нарышкин у микрофона. Мой гость – Станислав Белковский, я вас приветствую.

С.Белковский― Добрый день.

А.Нарышкин― Объясните, почему следят и на Украине и в России за тем, как Саакашвили возвращается на Украину?

С.Белковский― Саакашвили любимый герой Кремля и российских элит. Абсолютно ненавистный для Путина. И когда его выдворяли с Украины методом реадмиссии в Польшу, — если помните, будучи уже лишен украинского гражданства, тем не менее, он пересек границу в Львовской области. Его встречали несколько ключевых украинских политиков, включая Тимошенко и мэра Львова Андрея Соколова.

Потом они пили чай, а может быть и не только чай, в мэрии Львова, потом он поехал в Киев, там его арестовали, выпустили, хотели отдать в Грузию, но поняли, что это будет международный скандал, если его арестуют в Грузии в рамках уголовного дела против него там возбуждённого. И решили, что он должен вернуться туда, откуда приехал, то есть, в Польшу.

И сейчас это полная победа Саакашвили над его гонителями во главе с Порошенко, которую, конечно, Кремль пережить не может.

А.Нарышкин― А Саакашвили что будет делать?

С.Белковский― У него несколько фронтов работ помимо того, что он горячий грузино-еврейский человек, и конечно, он не забыл всех обид, которые он претерпел от Порошенко и команды последнего. Но конструктивных фронтов работ у него два – это борьба с коррупцией и конечно, создание курортного кластера на юге Украины, в Одессе и Херсоне, чем он должен был заниматься в прежнюю каденцию, когда был губернатором.

А.Нарышкин― Совсем разные плоскости.

С.Белковский― Ну, Саакашвили был президентом целой страны, пусть и не очень большой, он человек многогранный. Кроме того, он сегодня заявил, что его партия «Движение новых сил» будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах 21 июля. Хотя мне пока трудно судить, насколько успешным может быть такое участие.

А.Нарышкин― Я читал такую версию, что поскольку Саакашвили очень обижен на Порошенко – как раз за историю с лишением гражданства – сейчас что-то закрутится и Порошенко чуть ли не сядет, в том числе, с подачи Саакашвили. Насколько это состоятельная версия?

С.Белковский― Ну, у Порошенко много доброжелателей – это и Коломойский, лишенный «Приватбанка» и вытесненный за пределы Украины, это и Андрей Портнов, известный адвокат, бывший зам.руководителя администрации президента, который уже прибыл в Киев и направил в государственное бюро расследований – это украинский аналог нашего Следственного комитета – пять заявлений о возбуждении уголовных дел против Порошенко, в том числе, о давлении на судейский корпус. И уже все эти пять дел приняты к рассмотрению.

То есть, как мы уже говорили, по меткому выражению известного журналиста Егора Просвирнина, «грядет спутник и погром». И в этом смысле наиболее лояльным и толерантным к Порошенко человеком остается президент Зеленский. Если кто и спасет Порошенко от справедливого гнева трудящихся масс – Коломойского, Саакашвили, Портного и других, а еще и судейского корпуса — очень многие судьи очень обижены на Порошенко за грубое и неприкрытое давление на судебную власть в бытность его президентом.

А.Нарышкин― За телефонное право?

С.Белковский― Телефонное, не телефонное, телеграфное, телексное, телетайпное и компьютерное.

А.Нарышкин― Почему Порошенко, наверное, осознавая опасность не хуже вас, почему он остается на Украине?

С.Белковский― Он же не может позорно бежать.

А.Нарышкин― Почему? Прецеденты были. Если уж действующие президенты могут бежать, почему бы не бывшему?

С.Белковский― Янукович уже не был действующим президентом, он был президентом, фактически утратившим власть, и уже народ шел штурмовать его резиденцию, а подразделения внутренних войск, охранявшие эту резиденцию, уже разбежались, поскольку поняли, что верховный главнокомандующий самоустранился от выполнения своих обязанностей и функций.

Естественно, Порошенко не хочет сравнения с Януковичем. Но думаю, что рано или поздно придется ему пойти – может быть, не этим путем, но одно из его направлений Испания или Канада. В Испании у него обильные угодья, а в Канаде много свободных территорий, где он мог бы проявить себя, построив, например, музей современного искусства.

А.Нарышкин― Но если Порошенко будут судить — то за что?

С.Белковский― Те уголовные дела, которые инициировал Портнов – не помню точно их состав, но точно давление на судей, это незаконная национализация «Приватбанка», незаконная приватизация телеканала «Прямой», который было важнейшим рупором Порошенко в последние три года его пребывания у власти, дело Гладко-Савинарчука, закупка б.у.запчастей для вооружений в Росси с поставкой их по завышенным ценам и под давлением административного ресурса на украинские оборонные предприятия – там достаточно всего.

А.Нарышкин― Как Зеленский движется, как он сидит в кресле президента?

С.Белковский― Если он сидит в кресле президента, значит, он движется вместе с планетой Земля. Все-таки двигаться он должен вне президентского кресла, он же ходит пешком, потому что живет рядом со зданием администрации президента в элитном жилом доме, находящемся в 7 минутах ходьбы от Банковой.

Кстати, по иронии судьбы, это здание в свое время было построено при участии лоббистского ресурса Порошенко, тогда секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины – в середине прошлого десятилетия. Он поэтому шел на инаугурацию пешком.

Но сейчас администрация переезжает – скорее всего, в бизнес-центр на Парковой аллее, где находился штаб Зеленского. Это очень современное здание, там еще ближе, там 5 минут идти — очень удобно ходить.

А.Нарышкин― Как будто вы хотите сейчас технические характеристики самого Зеленского описать.

С.Белковский― Я рассказываю атмосферу, антураж нового президента, это реально второй постсоветский президент, после Пашиняна, человек, который не обременен веригами атрибутов президентской власти, которому не нужны мигалки, кортежи, полчища охраны, всякие топтуны.

А.Нарышкин― Может, Зеленский не понял прелести президентства?

С.Белковский― Нет, думаю, что это ему действительно не надо. Он стал большой общенациональной звездой еще до политической карьеры, его рвали на части всегда, где бы он ни появлялся. Поэтому ему действительно это не нужно. Он мыслит в постсоветских категориях и ведет себя так.

Так вот когда освободится здание на Банковой, одиозное, нынешнее здание администрации президента, бывшее здание центрального комитета Компартии УССР. То тогда Порошенко может купить это здание, его финансовые возможности позволяют.

А.Нарышкин― Зачем?

С.Белковский: Путин человек очень мнительный. Именно поэтому у него не может быть духовника

С.Белковский― Чтобы вернуться на Банковую, исполнить вековую мечту. Порошенко вернется на Банковую и будет там жить вместе с семьей. Тем более, что Порошенко был первым украинским президентом, который перекрыл доступ на тот участок Банковой улицы, где находится комплекс зданий администрации. Даже при Януковиче этот участок был открыт и простые смертные могли свободно ходить вдоль администрации.

А.Нарышкин― А на выборах Порошенко что ждет?

С.Белковский― Ничего хорошего не ждет. Одно имя Порошенко отпугивает избирателя в полном объеме, но если еще парламент снизит электоральный барьер до 3%, то может что-то и ждет, а если не снизит, сохранит 5%-барьер, — то вряд ли.

А.Нарышкин― Но Зеленский предлагает барьер снизить?

С.Белковский― Да, а почему нет?

А.Нарышкин― Чтобы сжалиться над предшественником?

С.Белковский― Почему нет? тем более, что блока Порошенко уже не будет. Будет блок «Европейская стратегия» — имени Порошенко и самого Порошенко там не будет. А первым номером блока станет Ирина Геращенко, нынешний первый вице-спикер парламента. При всем уважении к Геращенко она не харизматический лидер, который способен переломить ситуацию. Тем более, что самый серьезный соратник Порошенко в политическом плане – Гройсман, нынешний премьер-министр, подавший в отставку, но исполняющий обязанности главы правительства по сей день и возможно, который будет их исполнять до самых выборов, он откололся от Порошенко.

А.Нарышкин― А он теперь с кем?

С.Белковский― Он теперь сам с собой. Он создал движение «Украинский выбор», будет его возглавлять и там будет значительная часть нынешнего правительства. То есть, Порошенко стремительно теряет соратников, причем самых ярких и дееспособных.

А.Нарышкин― Интересно на Украине, но переходим к российской действительности.

С.Белковский― Завершу ответ на вопрос, как движется Зеленский. Он движется очень бодро, уже начал предоставлять гражданство — он дал гражданство Саакашвили, нескольким спортсменам, которые нужны украинским сборным. Он внес закон об импичменте в парламент, вносит закон об отмене депутатской неприкосновенности. В общем, очень быстро выполняет все те обещания, которые сейчас находятся в его компетенции – с учетом того, что Украина парламентско-президентская республика. И президент может не так много, как в России, — мягко говоря.

А.Нарышкин― Сделаем небольшой перерыв и вернемся в эфир.

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А.Нарышкин― Наш эфир продолжается. У нас в гостях сегодня Станислав Белковский, политолог. Станислав, по нашей с вами договоренности, расскажите о главных событиях этой недели.

С.Белковский― Мы договаривались, что вы меня спросите о том, какие я события субъективно считаю главными.

А.Нарышкин― Конечно, ваши.

С.Белковский: Это полная победа Саакашвили над его гонителями во главе с Порошенко, которую Кремль пережить не может

С.Белковский― Два события совершенно очевидны на мой взгляд – это сегодняшний финал Лиги Европы «Арсенал»-«Челси», который проходит в Баку, и поэтому там не будет принимать участие ведущий игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян, что, безусловно, дает дополнительные шансы «Челси». Хотя иногда бывает, что когда отсутствует ведущий игрок, команда дополнительно мобилизуется и это дает ей новые шансы на победу.

Ну и, конечно, 1 числа «Ливерпуль»-«Тоттенхэм», — это для меня особенно важно, потому что в нашем эфире несколько месяцев назад мне был задан вопрос в ЮТьюбе, кто станет победителем английской премьер-лиги, и я сказал, что если «Манчестер» обыгрывает АПЛ, то тогда «Ливерпуль» выигрывает Лигу Чемпионов. Думаю, что мой прогноз сбывается.

А.Нарышкин― Короче. Зафиксируем: если вы хотите зарабатывать деньги, то слушайте Белковского и его прогнозы.

С.Белковский― Необязательно. А вдруг «Ливерпуль» не выиграет? Но еще и третье событие. Которое не настолько очевидно вышел новый, совершенно сумасшедший ролик в рамках проекта «Рамштайн-Лобода» — вы знаете, что существует такой проект?

А.Нарышкин― Знаю отдельно про «Рамштайн» и про Светлану Лободу.

С.Белковский― А разве вы не знаете, что два года назад именно в Баку, где происходит сегодня фестиваль…

А.Нарышкин― А, говорили, что роман.

С.Белковский― Да, на фестивале «Жара» начался роман Тилли Линдеманна, солиста группы «Рамштайн» со Светланой Лободой, плодом которого стала дочь Тильда – ей сейчас исполнилось два года, недавно Светлана активно позировала с Тильдой. И с тех пор Лобода имеет значительное влияние на эстетику группы «Рамштайн». И первый продукт эстетического влияния был фильм «Дойчланд», а вчера мы увидели релиз нового клипа «Ausländer» — «Иностранец». Вот там влияние Лободы уже значительно сильнее.

А.Нарышкин― Замечательно. А почему вы следите за этим?

С.Белковский― Я вообще поклонник группы «Рамштайн». С юности.

А.Нарышкин― Не Лободы?

С.Белковский― Нет. Лободы в гораздо меньшей степени. То есть, она в основном вошла в мою жизнь как искусный и естественный спутник Тилля Линдеманна. Но с тех пор ка кона появилась, и даже ходят слухи, что Лобода финансирует группу «Рамштайн», поскольку зарабатывает в десять раз больше, чем «Рамштайн».

А.Нарышкин― А вы видели все декларации?

С.Белковский― Не видел, но склонен этому верить, потому что я знаю, какие гонорары у Лободы, и думаю, что может не в 10, но в пять раз больше.

А.Нарышкин― Уверен, что именно поэтому она вам не нравится.

С.Белковский: Зеленский — это человек, не обремененный веригами атрибутов президентской власти

С.Белковский― Несколько лет не было ни одного ролика Рамштайна и тут вдруг за кратчайших период два блестящих ролика. Причём в «Ausländer» сюжет очень понятен — там появляется Тилле Линдеманн в разных экзотических территориях, это явный намек на постсоветское пространство и Баку в частности, и там он по-русски обращается: «Я люблю тебя».

А.Нарышкин― Вы пропустили, у него еще новое было «Радио» выпущено. Но неважно. ЭТ была наша музыкальная страница.

С.Белковский― Просто поэтому я за Лободу целиком и полностью, стал фанатом Лободы через Тилля Линдманна.

А.Нарышкин― Все-таки перенесемся в Россию. Интересная информация у издания «Проект» про некого старца Илию, к которому ходят все самые топовые чиновники. И Путин к нему обращается за советами и за полотёрскими предсказаниями. Как это характеризует тех, кто ходит к старцу?

С.Белковский― Ну, старец – его настоящее имя Алексей Ноздрин, вернее, его светское имя. И это тоже духовное чадо идеологического фундатора РПЦ Московского патриархата, — хоть я не Екатерина Шульман и не Валерий Соловей, но тоже иногда могу ввернуть умное слово, рассчитывая, что оно будет понято аудиторией — владыки митрополита Никодима Ротова, который определил идеологию РПЦ МП в 60-70-н гг. прошлого столетия — в 1978 году умер на приеме у Папы римского Иоанна-Павла Первого, но дело его живет.

И его любимый ученик, и келейник – патриарх Кирилл. И ученик, — несмотря на то, что Илей старше — или не старше? — 29-го года Никодим – получается 90? Да, Никодим все-таки старше Илея. Когда Никодим правил Церковью, он был еще очень молод, гораздо старше большинства членов священного синода. И оттуда взялся лей, Алексей Ноздрин. И будучи человеком предприимчивым, а также официальным духовником патриарха Кирилла, он наладил хороший бизнес по окучиванию руководителей партии и правительства. И известно, что во время всяких Болотных площадей и проспектов Сахарова он очень резко осуждал народные протесты.

А.Нарышкин― В слово «окучивание» вы какой смысл вкладываете?

С.Белковский― Ну, «Грешить бесстыдно, беспробудно — счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной прийти сторонкой в Божий храм», — как сказал Блок.

Это нормальный стиль нынешней правящей элиты России – в большей степени, чем той элиты, о которой писал, — да и не элиты вовсе, а народа, о котором писал Блок. Потом был фильм Павла Лунгина, дай ему бог здоровья, «Остров», где тоже очень хорошо эта линия проводится: что есть материк, это основная жизнь – где можно брать взятки, заказывать убийства, не оставлять камня на а мне от тех или иных достижений страны. А есть остров, куда можно приехать к старцу-чудотворцу, и с помощью каких-то непонятных тебе манипуляций оправдать себя. Избыть и искупить грехи. Вот Илий Ноздрин и выполняет эту функцию.

А.Нарышкин― В какой степени он влияет, в том числе, на Путина?

С.Белковский― Понимаете, Путин человек очень мнительный. Именно поэтому у него не может быть духовника. Вот когда говорят, что митрополит Псковский Тихон Шевкунов духовник Путина, я в это не верю.

А.Нарышкин― Почему?

С.Белковский― Потому что у такого мнительного человека духовника быть не может. Он не выдает всех своих тайн. А духовник для того и существует, чтобы знать все тайны окормляемого лица. Не может быть никаких барьеров – информационных, барьеров доверия между духовником и тем, кого он окормляет.

Путин нет, он не пускает в себя. Поэтому не может доверять никому, в том числе и Илие Ноздрину. Но привечать таких людей он может. Потому что ошибочно полагает, что РПЦ МП еще имеет какое-то влияние, а не взывает нарастающее раздражение – особенно в активной части российского общества.

Ну, все эти заявления недавние патриарха о том, что Церковь строит по три храма в день и уже построила 10 тысяч храмов, — честно говоря, я не уверен, что эти цифры точны, но даже сам факт этого заявления говорит о том, что патриархия оторвалась от реальности настолько, насколько могла.

А.Нарышкин― Думаете, больше строят?

С.Белковский― Не знаю, больше или меньше. Я знаю, что в стране, где резко сокращается количество школ и больниц, бравировать этим не нужно. Предыдущий патриарх Алексий Второй говорил, что храмы пустеют, сетовал на то, что храмы есть – прихожан, истинно верующих нет. М что, все неожиданно стали истинно верующими? Нет, не стали. Скорее, их стало еще меньше. Просто стало больше затрат на строительство элитной недвижимости церковного замеса.

С.Белковский: Саакашвили любимый герой Кремля и российских элит. Абсолютно ненавистный для Путина

Кстати, в том же материале проекта «Проект» рассказывается очень правильно о том, как Путин в качестве президента впервые встретился с патриархом Алексием Вторым, и спросил своих помощников, как к нему обращаться, к патриарху. Ему сказали: «Ваше Святейшество». И Путин завис. Скажем так – ни один христианин никакого ранга не завис бы в этот момент.

А.Нарышкин― Что это все обозначает?

С.Белковский― Он должен был знать, как обращаться к патриарху.

А.Нарышкин― Так что, Путин неверующий?

С.Белковский― Он нетверд в вере — мое впечатление. По многим его реакциям, поведениям я чувствую, что он не является верующим.

А.Нарышкин― Тогда это для избирателей, что ли? Вот это все – в храме Христа Спасителя?

С.Белковский― Да, это шоу для избирателей. Это не значит, что он совсем неверующий, но у него какая-то специфическая вера, это не совсем каноническое ортодоксальное христианство, которым является православие. Поскольку он прекрасно знает все лицемерие, ханжество, священноначалие РПЦ МП, знает, на какой золотой посуде едят эти иерархи, какие источники доходов и почему они имеют. И он распространяет это и на ортодоксальное христианство как таковое. И тогда он не обратился к патриарху «Ваше святейшество», он сказал: «Здравствуйте, Алексей Михайлович».

И поскольку Алексею Михайловичу не привыкать, он все-таки через советскую школу прошел, страну государственного атеизма, он нормально это съел, не возразил, что так не положено называть.

А.Нарышкин― Интересно. А кто те люди, которые на Путина влияют?

С.Белковский― На Путина влияют многие люди, в первую очередь, его друзья.

А.Нарышкин― А духовник может влиять на Путина? На решения, которые принимает Путин?

С.Белковский― Я считаю, что у Путина духовника нет.

А.Нарышкин― Хорошо. А кто может влиять?

С.Белковский― Тот же митрополит Тихон может влиять. Тот же архимандрит Илей может влиять. Евгений Пригожин, Игорь Сечин могут влиять. Геннадий Тимченко. Но «влиять» и «принимать решение за» — это не одно и то же. Ни один из этих субъектов влияния не тотален. И более того, каждый из них понимает, что если перейдет некую грань, когда президенту начнет казаться, что им манипулируют, — когда президент осознает, что им манипулируют, — может им манипулируют и сейчас, каждую минуту. Но пока он это не осознает, это не опасно для субъекта манипуляций. Но если президент поймет, что им манипулируют, то им несдобровать — этому субъекту манипуляции.

А.Нарышкин― Прецеденты были?

С.Белковский― Ну, если мы видим каких-то людей, которых Путин постепенно отстранял от дел и чье влияние уменьшалось, то это во многом было связано с тем, что они преувеличивали собственное влияние.

А.Нарышкин― Делаем перерыв – сегодня в «Особом мнении» политолог Станислав Белковский.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Возвращаемся в эфир. Перенесемся в США – Спецпрокурор Роберт Мюллер ушел в отставку, сказал, что будет заниматься личной жизнью и повторил тезисы, которые были ранее озвучены – комиссия работала несколько лет. Российские спецслужбы взламывали серверы Демократической партии, но нет прямых доказательств, что Трамп каким-т образом сотрудничал с Россией.

С.Белковский― Ну, спецпрокурору Мюллеру виднее, но я склонен к тем же выводам – да, конечно, вмешивались. Но целью была не поддержка Трампа, а целью был хаос. Целью было показать, что демократические институты США неэффективны. И итэблишный кандидат Хиллари Клинтон не имеет однозначно шансов на победу.

А.Нарышкин― А что Россия получила от этого – если вмешивалась? Если мы верим Мюллеру?

С.Белковский― Что проклятый американский истэблишмент проиграл. Победил антисистемный кандидат. То есть, американская политическая система не всесильна – вот чего добивался Кремль, и Кремль этого добился.

А.Нарышкин― А как это монетизировать, что с этого мы имеем? Вот Путин в 2019 году условно наградил каких-то специалистов, которые занимались этими взломами.

С.Белковский― Мы получили доказательства, что мы в состоянии это сделать. Дальше мы можем монетизировать это как угодно. Кроме того, у Путина очень не сложились отношения с Бараком Обамой – они и не могли сложиться. Потому что на одном полюсе Гарвардский профессор, на другом джентльмен питерской подворотни. Между ними огромная ментальная, культурна я пропасть.

И конечно, для Путина, не смотря ни на какие противоречия с Трампом как с президентом, невзирая ни на какие объективные противоречия между Россией, которые не стали мягче, а стали только жестче – приятнее иметь дело с человеком психотипа и ментальности, культурного уровня Трампа, нежели Обамы.

А.Нарышкин― Но нельзя все равно сказать, что отношения хорошие. То есть, приятно иметь дело с Трампом, это да, но отношения движутся в какую-то другую сторону.

С.Белковский― Ну, правильно. Дело в объективных интересах России и Америки. Которые не только не совпадают, но становятся все дальше друг от друга. Но сам диалог с Трампом для Путина приятнее, чем диалог с Обамой, который был очень высокомерен. Который слишком давал понять, что олицетворяет современную политическую систему современного мира, что он председатель Земного шара, а Путин лишь мелкий помещик на этом земном шаре. Это Путина категорически не устраивало. То есть, здесь психологические факторы важнее собственно монетизации.

А.Нарышкин― Вам обидно, когда принимаются очередные пакеты санкций против России?

С.Белковский― Нет.

А.Нарышкин― Почему?

С.Белковский― Потому что у меня настолько ничего нет в России.

А.Нарышкин― Ну как? – а тело ваше здесь. В нашей студии? У нас тут Россия.

С.Белковский― Против моего тела санкций пока не применялось. Как примут, тогда обижусь – предупреждаю администрация США: если введёте санкции против моего тела – обижусь. Но еще больше обижусь, если введете санкции против моей бессмертной души.

А.Нарышкин― Все равно: живете здесь, понимаете, что санкции влияют по-разному: они есть точечные, есть более глобальные.

С.Белковский― На меня больше всего влияют санкции со стороны Кремля и правительства России: тотальная система коррупции, паралич лифта социальной и профессиональной мобильности, недопуск меня в какие-то экспертные и прочие системы, где я мог быть реально полезен стране. Я в большей степени под санкциями РФ, нежели со стороны США. А под санкциями США находится российская элита, интересы которой совершенно не совпадают с моими частными интересами.

А.Нарышкин― А санкциями можно дожать элиты так, чтобы они дожали Путина?

С.Белковский― Ну, это и было изначально целью санкций.

А.Нарышкин― Пять лет уже санкциям .

С.Белковский― Отцом которых был Обама, разработчиком концепции Дениэл Фрид, тогдашний высокопоставленный сотрудник Госдепа США. Ну, «Улита медленно едет – где-то будет» — у Обамы не было зачади устроить ядерную войну с Россией. Россия для Обамы была явлением периферийным.

Я прекрасно помню, что на следующий день после референдума об аннексии Крыма 18 марта 2014 года, Обаму спросили: господин президент, будет ли Америка принимать какие-то жесткие меры против России в связи со случившимся? На что Обама ответил: Меня, безусловно, волнуют проблемы Крыма и проблема Украины и России, Евразийского картинга, но гораздо больше меня волнует атомная бомба на Манхеттене.

В переводе с обамического на точный русский это означает: мне важно обеспечить безопасность Америки и ее доминирующую роль в мире. А все, что происходит на постсоветском пространстве, это конвульсии старого мира, которые пусть и досаждают мне, но ставить под удар американские интересы, рисковать этими интересами, рисковать американскими жизнями, я не буду.

А.Нарышкин― А у демократов, как вам кажется, есть какая-то достойная замена для Трампа, альтернатива для Трампа на следующих выборах?

С.Белковский― Если спрашивать меня, то я скажу следующее – так или иначе демократов должен представлять не Джо Байден, не ремейк Хиллари Клинтон, а все показывает, что как республиканцы выдвинули максимально радикальную фигуру – Трампа, — так и демократы должны выдвинуть со своей стороны максимально радикальную фигуру, максимально отличную и от Трампа и от Клинтон. На мой взгляд, такой фигурой является Мишель Обама, супруга экс-президента.

Я просто помню, как я пришел в Спасо-Хаус, на этот известный прием, который раз в 4 года происходит в 7 утра, — это был очень смешной прием, если бы не был таким грустным, потому что атмосфера на этом приеме была такая: приходишь на свадьбу, а тут выясняется, что жених и невеста погибли в автокатастрофе только что. Вот приходишь на свадьбу, а там абсолютно похоронное настроение.

А.Нарышкин― Это вы про последний прием?

С.Белковский― Да, про ноябрь 2016 года. И соответственно, тут как раз транслировалось интервью Обамы, и его первый тезис: «Солнце все рвано взойдет», и второй тезис «Если бы баллотировался я, то конечно, я бы выиграл». Я склонен был согласиться с обоими тезисами. Но поскольку Обама сам уже баллотироваться не может, Мишель вполне в состоянии его заменить.

А.Нарышкин― А Мишель как будет общаться с Путиным?

С.Белковский― Ну, она красивая и обаятельная женщина. Я понимаю, что для Путина это не самый важный аргумент, но Мишель лидер сверхдержавы. И это ощущение сверхдержавности – оно в них очень сильно. И если в Трампе очень сильно ощущение мачизма, стремления самоутвердиться внутри американских элит, не вполне его приемлющих, то у Обамы нет этого.

А.Нарышкин―У Путина радостное событие – он получил орден первого президента Казахстана — Путин находится на переговорах в Казахстане. Нет ощущения, что Путину гораздо приятнее общаться с Лукашенко, Назарбаевым, — людьми, которые ближе ментально к нему?

С.Белковский― Нет, Путину приятно общаться с людьми системы — Сечин, Тимченко, Пригожин — бизнесменами достаточно молодыми и современно мыслящими, а не со старыми партократами или директорами совхозов. Просто он никуда не может деваться от господ Лукашенко и Назарбаева – куда он от них денется?

Ну как? — ему было приятно общаться с Сильвио Берлускони, например. Вот с этим человеком ему действительно приятно общаться. Потому что это такой большой жулик-бизнесмен, но интегрированный в западные элиты, которые показывают ему дворцы, яхты и все прочее и научил его делать пластику лица по первому разряду. Отцом всех этих круговых подтяжек и ботокса был Сильвио, дон Сильвио.

А.Нарышкин― Откуда вы знаете? Вы сами специалист по подтяжкам?

С.Белковский― У нас в Италии и Швейцарии это знает каждый ребенок. Нет, я ни разу не делал подтяжку.

А.Нарышкин― Может, делали кому-то?

С.Белковский― Я не специалист по подтяжкам, поскольку брюки я ношу с ремнем. С Герхардом Шредером ему приятно общаться. Не случайно он сосватал Герхарду Шредеру приемного ребёнка, если вы помните, когда Шредер был еще женат на предыдущей жене, четвертой жене. И юбилей 70-летия Шредера проходил не где-нибудь, а в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге, на Мойке. Это было, конечно, двусмысленно, потому что там убили Распутина, но тем не менее.

А.Нарышкин― А у Путина есть возможность поменять руководство Казахстана и Белоруссии?

С.Белковский― Нет, нет такой возможности.

А.Нарышкин― То есть, он вынужден встречаться с этими людьми?

С.Белковский― Конечно.

А.Нарышкин― Но повлиять, продвинуть туда каких-то более эффективных, с кем приятнее общаться?

С.Белковский― Нет. И Лукашенко и Назарбаев построили политические системы своих стран так, что, конечно, эти лидеры могут пасть в результате государственного переворота или в виде фиктивной передачи власти — как Назарбаев, уступивший президентское кресло Касым-Жомарту Токаеву. Но сместить их каким-то внешним воздействием нельзя.

Нет, ну конечно, если начнется ядерное нашествие США и союзников – то да. Но оно не начнется. А у Росси нет таких ресурсов.

А.Нарышкин― А преимущества для белорусов есть какие-нибудь от вступления в Россию?

С.Белковский― В Россию – нет. Белоруссия полностью утратит экономическую самостоятельность. Ну, что вы?

А.Нарышкин― А она у нее сейчас есть?

С.Белковский― Конечно. Она находится в ЕврАзЭс и всем прочем чтобы получать льготы всевозможные — по поставкам энергоносителей и прочему, если льгот не будет, то и сам интерес к ЕврАзЭс исчезнет.

Кроме того, — естественно, я отнюдь не собираюсь противопоставлять в позитивном ключе политическую систему Белоруссии российской – это авторитарная система и закрытое общество. Но то, что там, — когда приезжаешь в Минск и другие города, там все бедненько, но чистенько, и порядок там есть – это так. То есть, там есть свои преимущества. Это такой ремейк ССССР.

А.Нарышкин― Много говорят о том, что у Путина падают рейтинги. И ВЦИОМ фиксирует определенные движения, .и ФОМ. У нас сегодня в эфире политолог Минченко говорил, что на самом деле ничего критичного нет, и даже 30%. Вот 20% это было бы драматично.

С.Белковский― Знаете, я долгие годы завидую настоящим политологам — не мне чета — Екатерине Шульман и Валерию Соловью. Поэтому я уже сегодня употребил одно умное слово – «фундатор», сейчас я употреблю еще два умных, чтобы немножко сгладить эту зависть.

Дело в том, что в России наблюдается так называемая «смешанная фрустрация» среди народа. «Смешанная фрустрация» это синергетический эффект, интерференция на максимум двух типов фрустраций – фрустрации страдания, то есть, когда ухудшается жизненный уровень, экономическое положение людей, их психологическое самоощущение и так называемая «токвилевая фрустрация», названа в честь Алексиса Токвиля, — когда ожидания людей категорически расходятся с реальностью.

Например, — после Крыма все ожидали огромного расцвета. Потом все слышали, что санкции благотворны, поскольку будут реализованы жуткие программы импортозамещения.

А.Нарышкин― А может ,расцвет есть?

С.Белковский― Нет, — ну где, в Кремле? Ново-Огареве? В президентском Геленджике? – там он есть, безусловно. Собственно, он там и не прекращался, что мы будем купаться в ананасах с шампанским и жевать рябчиков.

Поэтому у нас, с одной стороны, фрустрация страдания, с ней совпадает токвилевая фрустрация, и рейтинг власти неизбежно падает.

Но также не надо забывать, что стабильность положения Путина не связана с эффективностью его политики – по большому счету – вот здесь г-н Минченко прав. Она связана с тем, что он безальтернативный монарх. Его легитимность это классическая монархическая легитимность. И поэтому само по себе падение рейтингов не означает, что завтра он будет сметен волной народного гнева.

А.Нарышкин― И мы вынуждены завершать Спасибо огромное. Это политолог Станислав Белковский был нашим гостем.

С.Белковский― И обязательно послушайте клип «Ausländer» группы «Ромштайн» в редакции Лобода.