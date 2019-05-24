Т. Троянская― 11 часов 8 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Приветствую Дмитрия Губина, журналиста, телеведущего. Доброе утро!

Д.Губин― Снова к проблемам!

Т.Троянская― Ну почему вы сразу о негативе! А может быть…

Д.Губин― Я сегодня доброжелательно настроен.

Т. Троянская― Отлично, отлично!

Д.Губин― Облако!

Т. Троянская― Дмитрий, поведайте, что вас вознесло? Во-первых, я хочу сообщить всем вашим фанатам, которые любят не только слушать вас, но и видеть, рекламная пауза у нас запланирована немного позднее. Об этом вы еще скажете на раз.

У нас работают Ю-Туб «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге». Я настроила камеру, все было хорошо, но как только мы начали говорить, Дмитрий Губин отодвинулся от стола, придвиньтесь, пожалуйста!

Смотрите нас на Ю-Тубе, +7 931 291 58 00. Давайте поговорим о газете «Коммерсантъ», которая внезапно изменилась, поскольку журналисты уходят оттуда, и некоторые связывают эти уходы с женщиной, к которой вы неравнодушны.

Д.Губин― «Тройка, семерка и туз». Все радостно трепещут.

Т. Троянская― «Тройка, семерка и туз» – это Валентина Ивановна Матвиенко? Причина одна. Так считают некоторые.

Д.Губин― А я?

Т. Троянская― Не оскорбляйте, пожалуйста, никого!

Д.Губин― Как я могу оскорбить достоинство Валентины Ивановны цитатой из Модеста Чайковского?

Т. Троянская― Это вы потом суду будете объяснять откуда цитата. В газете «Коммерсантъ» написали, что Валентна Ивановна может покинуть Совет Федерации и некоторые считают, что с этого все и началось. Правда, Валентина Ивановна сказала: «Да вы что? Я же политик? Я понимаю, что если ты политик, то все возможно! И я к этому привыкла. И ни в какие суды я не подаю!» У вас есть личные счеты с Валентиной Ивановной?

Д.Губин― Я летел с ней в самолете … Она как себя повела? Она сказала: «Если из-за этого уволят двух людей – я глубоко возмущена! Это противоречит базовым принципам свободы слова!» И я говорю, если из-за меня, из-за информации обо мне уволят двух людей, то я глубоко возмущен этим увольнением, потому что когда меня увольняли, «якобы» из-за Валентины Ивановны, я счел, что ее позиция не губернаторская, а гауляйтерская, то есть назначаемая рейхом с точки зрения контроля оккупированной территории.

Т. Троянская― Напомните, пожалуйста, в чем было дело.

Д.Губин― Да, было дело» «Татьяна, я тогда была моложе, и лучше кажется была». Хотя это уже из другой оперы того-же композитора.

Т. Троянская― «Евгений Онегин».

Д.Губин― Веду я программу «Вести-FM» вместе с Володей Соловьевым попарно, денек – я, денек – он. И однажды «в студеную зимнюю пору», когда Петербург был завален по шпиль Петропавловской крепости снегом, а Валентина Ивановна «вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской» с иголочкой проносилась и на это не обращала внимания и давала ценные указания в области филологии, решив, что нужно сбивать сосули. Она решила, что сосу ли – это имя существительное, хотя это вопросительное возвратное неполное предложение. То есть вопрос, обращенный к самому себе. Это было первое достижение.

Второе. Она предлагала сосульки сбивать лазером, не знаю, тепловые шнуры в Финляндии давным-давно используются, ну и так далее. И ей как-то было наплевать на то, как живут горожане. Машины давили людей на проезжей части, и вообще – был блокадный Петербург. И я в прямом эфире сказал, что Матвиенко никакой не губернатор, она – гауляйтер, назначенец рейха, пожелал ей счастливого «зиг хайля» , хотя «зиг» — это всего-навсего – победа, «да здравствует победа» сказал я на немецком языке, и это не запрещено, и программа еще не успела закончиться, а я уже был мгновенно снят с эфира.

Т. Троянская― А как вам тогда это объяснили?

Д.Губин― Тем, что у меня визгливый голос. Это была официальная формулировка.

Т. Троянская― Серьезно? За то, что ваш голос визглив вас сняли с эфира?

мой визгливый голос был эхом русского народа, а сейчас он является эхом Петербурга

Д.Губин― Ну что поделаешь? «И голос простужен» как поет Земфира. И мой визгливый голос был эхом русского народа, а сейчас он является эхом Петербурга.

Т. Троянская― То есть про Валентину Ивановну ни слова? Совпадение.

Д.Губин― Про Валентину Ивановну не было ни слова, но у меня было знакомство с Андреем Васильевым, возвращаясь к теме «Коммерсанта», который был в ту пору генеральным директором и главным редактором «Коммерсанта». Возглавлял весь издательский дом. А Андрей, человек замечательный тем, что с одной стороны он позволяет себе, потом он продюсировал знаменитый проект «Поэт и гражданин», где Ефремов и Быков творили то, что сейчас то, что сейчас представляется совершенно невозможным. А с другой стороны, он водил дружбу с кремлевскими. Андрей Васильев был такой газетной реинкарнацией Кирилла Серебрянникова, которому тоже удавалось дружить со всеми, пока однажды утром не постучали. То есть вечером к нему пришли. Но все равно постучали. Он дружил со всеми и сказал мне: «Все! Баба Валя постаралась!» Я цитирую. Андрей не даст соврать. «Баба Валя постаралась. Тебя не будет ни на одном телеканале.»

И меня сняли не просто с эфира, меня лишили программы «Временно доступен» с Дибровым, меня лишили программы «Большая семья» на РТР. Редкий случай, только меня и Троцкого удостоили такой чести и из уже смонтированных программ «Большая семья», это была невиннейшая программа, мы ее вели вдвоем с Димой Харатьяном. Приходил, допустим, Михалков-Кончаловский Андрон, и он впервые увидел всех своих внуков и правнуков, и прочих вместе. Он обалдел. Они бегали по сцене. И это была «Большая семья». Невиннейшая детская программа. Ее смотрели женщины в возрасте 45+. Два с лишним часа она шла по «России». Меня оттуда вымарали! Компьютерной версткой! Нас было двое ведущих. Там был Харатьян, и он остался один. Время от времени от меня там была рука, нога, закадровый голос, но я исчез. Это такой товарищ Олег Добродеев постарался, некогда между прочим отчаянный демократ. Строитель западных ценностей в российской цивилизации.

Это произошло и Васильев сказал: «Да, это баба Валя постаралась. И у тебя не должно быть никаких иллюзий. Тебя нигде не будет больше». У меня были иллюзии. Через какое-то время я подписал контракт с Общественным телевидением.

Т. Троянская― Да, был такой момент.

Д.Губин― Там Лысенко, светоч демократии. Я подписал этот контракт, но Лысенко сказал: «Губина быть не должно». И наш светоч сразу переключил свой зеленый семафорный сигнал на красный. Со мной разорвали уже подписанный контракт на 30 программ, а та программа, которую мы сняли, пошла в корзину. И с тех пор я не федеральных программах не бываю.

Повторяю, я исхожу из фактов. А факт один. Это сказал Васильев, источник, которому я доверяю. Факт № 2. Матвиенко никогда не скажет, что «Если Губина уволили из-за меня, мне дико не нравится, что он сказал. Но это возмутительно, за критику чиновников увольнять журналистов».

Т. Троянская― Они никак это не комментировала? Ваши слова?

Д.Губин― Она никогда ничего не комментирует.

Т. Троянская― Но вот сказала она сейчас! Что нет, она не имеет к этому отношения!

Д.Губин― Дорогая Валентина Ивановна! Вы, к сожалению, прозяпали свою жизнь. Я был в искреннем восторге от вашей биографии когда-то. Могли стать русской Синдиреллой, русской Золушкой. Вы собой ознаменовали историю о том, как девочка из глухой провинции, из Шепетовки, из совершенно простейшей семьи, поднимается вверх. Это история Коллонтай. Не надо было даже кроликов под шиншиллу красить. И она становится одним из первых людей в государстве. Эта история о том, как благодаря таланту, упорству, преодолевая жуткие истории в своей личной жизни, а у Валентины Ивановны были такие истории в личной жизни, она держалась в них достойнейше, должен засвидетельствовать, хотя деталей я не знаю. И вот она зажала себя в кулак и на зубах на этом поднялась наверх.

Но она все перечеркнула. Как Роднина перечеркнула всю свою карьеру. Взяла и перечеркнула своими выступлениями, своими голосованиями в Государственной Думе. Эти женщины перестали для меня существовать. Увы. Роднину, конечно, мне жальчее! Потому что мы с ней на ты. Помнишь, Ира, как мы по Портофино гуляли? Как ты мне рассказывала свои истории об Америке? Что ты мне рассказывала о Российском государстве? Как оно с с тобой поступило. Взять, и перечеркнуть! Это – трагическая история.

Т. Троянская― А это искренне?

Д.Губин― Это огромная сила, которая сильнее их.

Т. Троянская― Трансформация.

Д.Губин― Есть знаменитый эксперимент, он называется «Третья волна», не нужно путать с книгой Элвина Тоффлера «Третья волна». Знаменитый эксперимент, проведенный в одной из калифорнийских школ в 56 году, если я не ошибаюсь. Школьный учитель, пытаясь дать ответ на вопрос своего ученика, как в Германии стал возможен нацизм, холокост, как Германия сошла с ума, провел практический эксперимент. Он превратил свой класс, а затем полшколы в абсолютно фашистскую организацию в течение недели. Потом они собирались «фюрера» уже двигать в президенты, собрались смотреть якобы прямую трансляцию на всю Америку, и тогда учитель объяснил, что произошло. Тhe Third Wave, известнейший эксперимент. И они были настолько потрясены, что об этом молчали.

Потом Филипп Зимбардо сделал свой знаменитый стэндфордский тюремный эксперимент, ничего не зная об этом. Я недавно узнал, что в Германии оказывается после войны проводился такой-же эксперимент. Самое смешное, он называется Die Welle – волна! Там – третья волна, а здесь просто волна. Тоже школьный учитель опять превратил в фашистов целый класс. Оказывается есть силы, которые сильнее нас.

И вот, Ира Роднина, которая тащила своих детей на зубах, которая скрывалась от американской полиции, потому что ее бросил муж, уже второй после Зайцева. Ей нужно было зарабатывать. Она вынуждена была к 7 утра уезжать на тренировки, дома оставалась ее дочка, а ей не было 12 лет, а это – решетка, и изъятие ребенка из семьи по американским законам. Она это скрывала. Ирина Роднина в личной жизни могла сопротивляться любым препятствиям. И Валентина Ивановна Матвиенко могла сопротивляться любым препятствиям. Но в общественной жизни эта сила превратила их в ничто. Смяла как использованный бумажный пакет. Я говорю об этом с глубокой скорбью. Для меня, особенно, подчеркиваю, в случае с Родниной, это персональная трагедия. Я могу только благодарить Господа, что он пока эту чашу мимо меня пронес. Но посмотрите, сколько людей раздавило! Что с тем же Соловьевым произошло! Хотя он изначально был человек не просто способный, а очень способный, способный на все. А Киселев? А Норкин? Посмотрите, все демократические прозападные мальчики с НТВ, что с ними стало.

Т. Троянская― Но не все же?

Д.Губин― Практически все! Я знаю считанные единицы, которые пошли другим путем.

Т. Троянская― Но есть же Парфенов! Есть Пивоваров.

Д.Губин― Парфенова спасло то… Парфенову один раз кинули кость, он как дурак за нее схватился. Помните, развлекательная программочка, которая называлась не «Намедни», а была какая-то игра слов. На Парфенова там было жалко смотреть как на побитого мокрого пса, поджавшего хвост. У меня профессиональное считывание. Когда я вижу телеведущего, я начинаю входить в его состояние. Просто у меня рефлекс такой. И вот стоит Парфенов и открывает рот. А если ведущий на телеэкране открывает рот, то это означает, что он мучительно соображает, говорить ли ему сейчас, вступать ему в разговор или нет. И Парфенов утратил весь свой профессионализм и лоск. Он не знал, что ему делать. Но Парфенов как дурак вляпался в это, но как умный он понял, что вляпался. И он с этим завязал.

А вот Гордон Саша, к сожалению, не завязал. И в итоге тот мудрый, немножечко желчный, мизантропический, но безусловно умный и интересный Гордон, который вел «Закрытый кинопоказ», он исчез, и появилась какая-то хрень. Я туда сдуру пошел. Он меня попросил и я пошел на одну из первых программ, что-то про мужчин и женщин. Саша! Что они с тобой сделали!

Т. Троянская― А он сказал вам, что они с ним сделали?

Д.Губин― Это была первая программа. По-моему он сам не понимал во что вляпался. Это было чудовищно плохо. Я не узнавал Гордона. Ему было мучительно неудобно, но сейчас, судя по тому, что он рассказывает, я не мастер смотреть на пытки над некоторыми, когда то близких мне по духу людьми, как они себя ведут, он адаптировался.

Т. Троянская― Давайте вспомним другого вашего коллегу, Дмитрия Диброва. Мне кажется, что он вполне достойно себя ведет. Он ушел в развлекательные программы, причем он не лезет в общественно-политические , а у него туда был прямой путь.

Д.Губин― Был!

Т. Троянская― И я думаю, ему предлагали.

Д.Губин― Я не уверен, что ему предлагали. Дибров – человек хитрый. Осторожный. Например, в программе «Временно доступен» Дима предпочитал… Дима, прости, что сливаю! Но это не слив! В данном случае – это положительная характеристика. Он не хотел делать программу в Акуниным. Он не читал Акунина. Дима очень осторожный. Он глубокий интеллектуал в границах XIX века. Там, где граница безопасности. Является ли это отрицательной характеристикой? Живи мы в Европе, я бы сказал да, это является отрицательной характеристикой, потому что у интеллектуала нет границ. Даже если он понимает, что в него сейчас выстрелят из всех орудий, он обязан делится теми выводами, к которым пришел. Но в случае нашей ситуации, это показывает, что Дибров… Достоинство в уме, в данном случае. Он понял, что дальше он вляпается. Я знаю, многие над ним издеваются. Все, развлекаловка! Но он поступил мудро. В нем страх вляпаться оказался больше страха получить по шее. Он один страх поменял на другой.

Мы живем в ситуации, когда вопрос меры, вопрос границы, и вопрос выбора страха, является существенным. Мы живем в ситуации, когда, к сожалению, когда хороший человек является профессией. И Дибров выбрал те действия профессии, в который у него есть возможность остаться в рамках телеэфира хорошим человеком Дибровым. Дима, я тебе аплодирую! Ты переиграл Гордона. Хотя, прости меня, отсыпано Богом Гордону как интеллектуалу, с моей точки зрения, было отсыпано больше. А вот на практике выяснилось, что Дибров умнее.

Т. Троянская― Чаще всего важнее как и не что! То есть, что тебе дано при жизни, а как ты используешь твой ресурс…

Д.Губин― Поэтому, завершая тему с Матвиенко, мне очень жаль, что с ней произошло. Она испортила все, потому что превратиться из Золушки в послушную штамповщицу воли человека, который фактически превратил выборное место и превратил демократию в скверный анекдот на царизм, который ни по каким своим параметрам, с моей точки зрения, этому месту не соответствует. Который спроецировал свои личные, с моей точки зрения, не выдающиеся качества на всю страну, который личные страхи, вся страна же дрожит, когда наверху он дрожит и всего боится. Все эти подложные каблуки, двойники, вечно надетые бронежилеты, из-за которых у человека с неплохой для его возраста фигурой, она в брекекекса какого-то надутого превращается. И это очень и очень печальная и постыдная история.

И к сожалению, мы эту постыдность вынуждены наблюдать ежедневно, потому что с появлением Зеленского, мы видим каким может быть Президент. Повторюсь, Зеленский тоже может испытать такое же давление, что и все. Я напомню, что Путин был отчаянный прозападник и отчаянный либерал.

Т. Троянская― Мы помним, что он говорил несколько лет назад.

Д.Губин― Путин был человеком, который рисковал сесть в тюрьму, но спас демократа Собчака, нелегально в обход закона отправив его за границу. Напомню, что Собчак проходил свидетелем, ему готовились предъявить обвинение по делу о хищении государственных средств в особо крупных. Путин пошел на прямое нарушение закона. Он фактически стал укрывать государственного преступника, или подозреваемого в совершении государственного преступления. Это делает ему честь. Он когда-то ничего не боялся. И повторяю, когда-то он был западником, либералом, проамериканистом, прогерманистом и так далее. А сейчас он превратился в свою полную противоположность. С ним произошло ровно то же самое, что произошло с Димой Киселевым, но не с Соловьевым, потому что Соловьев был всегда таким, что с Норкиным произошло, что произошло с огромным количеством людей. Как говорят в той стране, язык которой Путин знает, шаде!

Т. Троянская― Вспоминаю Сорокину и Максимовскую. Они ушли в тень, но не потеряли достоинства.

Д.Губин― Да! Правда им никто ничего не предлагал, также как и мне. Максимовской никто ничего не предложил. Она была одним из лучших репортеров.

Т. Троянская― Но можно же было продолжиться! Нет?

Д.Губин― Ей бы на телевидении точно бы никто ничего не предложил. Я знаю, как она уходила. Она работала у Леши Абакумова, моего старинного приятеля. Аввакумов ее прикрывал сколько мог. Я помню конкретную историю. Максимовская поехала в театр, условно говоря, и вдруг рядом – Лужков. И она звонит Абакумову и говорит: «Леша! Мне срочно нужна камера». И Лужкова сняли. Единственное интервью, которое он согласился дать, это даже не Рен-ТВ, а интервью именно Максимовской, потому что он понимал, что Максимовская не будет искажать то, что он говорит. И Абакумов, который рисковал уже получить за это по шее, он тем не менее тянул до последнего дня. Максимовская знала, что ее выкинут. Она знала, что НТВ превратят… Вообще то, во что превращаются СМИ мне очень напоминает, что после революции очень было приятно смолянку-дворяночку превратить не то что в шлюху, а чтобы она перекатывалась от одного пьяного матроса к другому, и веером при этом обмахивалась, и что-нибудь parlez francais, moncieur, mon amoure, c’est tres bien avec toi, и так веером! Чтобы она была не просто шлюхой, а шлюхой такого последнего сорта, последнего разбора. Так вот те каналы, которые были самыми такими «смолянскими», дворянскими, как Рен-ТВ, как НТВ, они превратились в этих девиц, которые сегодня веерами обмахиваются…

Т. Троянская― Женщины себя достойней повели! Среди тех, кто продался…

Д.Губин― Вы имеете ввиду «смолянок»?

Т. Троянская― Нет, я не произношу фамилий, но, извините, скурвились, в основном мужики!

Д.Губин― Так мы про Матвиенко вроде говорили? Она что, мужик?

Т. Троянская― Она из другого лагеря. Она не журналист. Я про журналистов мужчин.

Д.Губин― Ну и что! Просто девочек изначально было меньше. А эта, как ее, на Первом канале?

Т. Троянская― Андреева?

Д.Губин― Нет, какая-то другая. Синдеева?

Т. Троянская― Синдеева – это «Дождь».

Д.Губин― Нет, это прелестная девушка! Нет, есть там какая-то… А может быть на «России»? Я сейчас не смотрю эти каналы. Она с косой, в каких-то кроссовках, какие-то расследования в Солсбери. Я ее по фотографиям помню.

Т. Троянская― И я забыла ее фамилию.

Д.Губин― А во что превратилась, прошу прощения, Ирка Зейналова? Моя приятельница. Ираида. Но ее Иркой все звали. Во что она превратилась? А я готов как Зеленский руку на Библию положить, сказать что это была блестящая, все в прошлом, журналистка, очень жесткая девочка…

Т. Троянская― Скабеева!

Д.Губин― Вот, вот!

Т. Троянская― Простите, но Скабеева никогда не была приличной журналисткой!

Д.Губин― Да откуда же я знаю! Я не смотрю телевизор, и вам не советую. Кстати, в той стране, из-за которой один человек, сошедший с ума и стоящий наверху одной и той же страны сошедшей с ума хорошо знает, там есть очень интересная статистика. Дети с низким IQ и с низким уровнем сдачи школьных экзаменов, которые не поступают в университеты, в 38% семей – в детских комнатах стоит телевизор. А в верхней части детей, которые хорошо сдают экзамены, которые будут делать хорошую карьеру, у которых высокий IQ, там, по-моему, меньше чем в 5% в детских комнатах стоит телевизор. У меня относительно старая статистика, по состоянию на 8-й или 10-й год, и не прямая. Я ссылаюсь на знаменитую книжку Тило Сараццина, которую я правда очень не люблю, но он приводит факты, с ним если нужно спорить, то спорить по фактам. Вот такая штука телевизор.

Я не уверяю, что телевизор является причиной идиотизма, пошлости и глупости, но я могу настаивать на том, что есть непосредственная связь между идиотизмом, пошлостью и глупостью, и объемом времени, проведенным у телевизора. Поэтому, спасибо, что вы мне назвали фамилию этой прелестной девушки. Но можно я попробую ее забыть? Мне это, право, ни к чему!

Т. Троянская― Миткову мы не забыли. Нам пишет Венера. Я думаю, что она уже не светится. Она уже начальница.

Д.Губин― И насколько я знаю, она тоже превратилась в свою противоположность! Ну что поделаешь, бывает!

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем эфир. Дмитрий Губин, журналист, телеведущий…

Д.Губин― И смиренный экскурсовод! Подробности о моих экскурсиях на выходные в моем Живом Журнале. Дима Губин, в одно слово.

Т. Троянская― Под дождем народ водить будете?

Д.Губин― Нет, я специально выбрал паузу, посмотрел почасовой прогноз погоды, когда дождя не будет. Но , во-первых потеплеет, дождь только утром и только вечером, а мы – посерединке!

Т. Троянская― Будете гулять с Дмитрием Губиным, который, отмечу сказал в первой части нашего эфира, что просто ему не предлагали. А если бы ему предложили большие-большие деньги за мочить Украину и либералов.

Д.Губин― Я не точно сказал. Мне предложил канал «Звезда» на них поработать. Сказали, что им нужно два ведущих. Один условный патриот, а другой – условный либерал. И прислали условный сценарий. Я его открыл. Условный либерал говорит: «Совершенно понятно, что свобода – прекрасная вещь! Но Украины как государства вообще не существует!» Это текст либерала. «Это марионетка Запада!» Я первый, и надеюсь, в последний раз в жизни написал ответное письмо, предельно оскорбительное, и состоявшее только из абсценной лексики. Так делать не следует, но извиняться за свои слова я тоже не хочу. Тех людей, которые писали этот сценарий, которые прислали это мерзкое отвратительное предложение под дулом парабеллума на телеканал «Звезда» никто не тянул. Там, говорят, какой то Шаргунов есть, он там вел какую-то программу, и потом его почему-то убрали. И патриоты часто бывают неуправляемыми. Он патриот? На знаю, кто это такой. Просто фамилия на ш, запомнилась. Вот мне его место предлагали. Это был канал «Звезда», думаю мы там по каким-то деньгам могли поторговаться.

Т. Троянская― Но прилично предлагали? Сумму.

Д.Губин― Мы не дошли до суммы. Но в любом случае, я продолжаю работать на канале «Совершенно секретно», там я работаю даже не за похлебку. Там я работаю за билеты. Мне программа должна оплачивать стоимость билетов, а на похлебку мне уже не хватает. Тем более кафе, там, где находится «Совсекретно» достаточно дорогое. Там я не могу себе позволить питаться, но чтобы как-то остаться в эфире, такая разминка. Такой бесплатный спортзал. Я туда выхожу. Мой доход упал в четыре раза в свободно конвертируемой валюте по сравнению с событиями восьмилетней давности. КрымСталНаш, в два раза упал в первый раз. Очень удачно на канале «Совершенно секретно» Стасик Кучер интервьюировал Навального, я – Собчак и Нарусову, и так далее.

Т. Троянская― Делали все, для того, чтобы…

Д.Губин― Это наша обязанность, интервьюировать ньюсмейкеров! Эта наша обязанность! Тем более, Нарусова была официальным лицом. Она была, как и сейчас впрочем, членом Совета Федерации. И после этих сверхудачных интервью, Ростелеком, в лице его тогдашнего начальника мгновенно в три секунды расторг с нами договор о вещании, мы потеряли кучу рекламы, сдулись как воздушный шарик, в который выстрелили из рогатки. И нечего, что потом с этим главой Ростелекома был скандал, он выписал себе немыслимый золотой парашют, парень себе бабла срезал на четверть ярда. Это нормально! Это же не против воли администрации президента? Такая история. Поэтому все, кто захотят сегодня заниматься журналистикой в России должны понимать, что дело это убыточное.

Т. Троянская― С «Коммерсантом». Люди ушли. Это понятно. В знак солидарности. Но правильно ли они сделали? Или нет.

Д.Губин― Уходы в знак солидарности бывают в каких случаях? В свое время в дерьмо, в эту шлюху, в «смолянку» обмахивающуюся веером под пьяной матросней, был превращен один из лучших новостных порталов «Лента.Ру». Сейчас ссылаться на «Ленту.Ру» — это все равно, что пользоваться в туалете газетой «Правда» для подтирки. Это не комильфо. Попа должна быть чистой, но не нужно отпечатывать ордена этой газеты. Там ушла вся команда Гали Тимченко, и вся ушла в знак протеста. Они понимали, что им больше работать не дадут.

Те ребята, которые в «Коммерсанте», они уходили с другой ситуации. «Коммерсант» не является свободным изданием. Уж я то имел отношение к этому холдингу, где был такой журнал «Огонек». Там произошла другая история. Сегодня остался один уголек. «Огонек» не стал кричать «да здравствует великая Россия, а Америка – ха-ха-ха-ха – завтра развалится». Этого он писать не стал, но он стал писать настолько тускло, он превратился в лунку, у который они все сидят как рыбаки и ловят свою зарплатку, чтобы не дай бог, никто бы по шее не дал. А по шее дали.

Т. Троянская― То есть «Вы не сказали да милорд? Вы не сказали нет!»

Д.Губин― Да, да! Там же сняли, и он очень некрасиво «ушел» предыдущего главного редактора, что же сегодня с моей памятью?

Т. Троянская― Не важно!

Д.Губин― Убрали за то, что был опубликован портрет Собчак на обложке! Был снят в три секунды. Человеку было предложено пойти в советники президента холдинга. И он согласился. Вместо того, чтобы громко хлопнуть дверью. И все. Огонька не стало. И «Коммерсант» давным давно перестал быть первой и главной газетой страны.

Т. Троянская― А смысл? Зачем тогда они ушли?

Д.Губин― Возможно их просто не устраивали… Я не исключаю… Я не знаю! Но я не исключаю, что просто их не устраивала зарплата, а были другие предложения. Тогда конечно, дождаться такого момента, сохранить лицо. Это я не в упрек. Это нормально. Лошак только. Виктор Георгиевич, уж простите меня, вы очень поступили некрасиво. Я с большим уважением сейчас о бывшем главном редактору журнала «Огонек» говорю. Лошак представлял такой тип либерального редактора из Советского Союза. Такого либерального секретаря обкома, или даже секретаря по иностранным вопросам ЦК КПСС, такого просвещенного, ездящего за границу, в хорошем твидовом костюме, где-нибудь за границей купленном на хорошие командировочные. И как у таких людей, Лошаку свойственно было ценить талант, как у всех таких людей у него не было чувства меры.

Такой Лошак мог спокойно не сократить «Письма счастья» Быкова, то, что потом превратилось в «Поэт и гражданин», а переписать их. Быкова переписывать? Взял бы, да и переписал Шекспира! Или Пушкина, или Лермонтова. После чего Быков в ярости хлопнул дверью и ушел. Он был реально оскорблен. Пушкин бы и не такое устроил. Быков, по крайней мере на Лошака эпиграмму написал. Но когда тебя сняли, и Собчак сказала, что это из-за нее, либо ты говоришь, что это вранье, но тогда ты остаешься на своем месте. Но нельзя уходить с этого места на должность почетного председателя, но это моя частная точка зрения. В совокупности заслуг я хорошо отношусь к этому человеку. Он и не поступил героически, но и не одной гадости не сделал в отличие от Валентины Ивановны Матвиенко, про которую, кстати, Лев Лурье гениально сказал: «У Валентины Матвиенко было специфическое чувство советского достоинства, гадости делала, но без всякого удовольствия».

Т. Троянская― Очень хорошо получается! Можете подрабатывать и пародистом, если что.

Д.Губин― Я могу и голосом Димы Киселева! «Мы еще посмотрим на эту Европу! У нас говорят мало продуктов? Придите в немецкий магазин без пяти восемь, вы не найдете там даже хлеба. И вот что показала моя съемочная группа!»

Т. Троянская― Общественно-развлекательная программа.

Д.Губин― Дима просто очень хорошо знает Европу. Пятая его жена, красавица-богиня-ангел, одна их самых выдающихся женщин, которых я когда было в жизни встречал, Келли Ричдейл, англичанка, и поэтому уж Дима прошел и Смольный, и он раздвигать эти двери умеет так, садится на шпагат так, как не умеет никто! Он знает, как по-французски-то сказать! Конечно он более чем в десятки раз омерзителен, чем даже Соловьев, который отчасти не виноват. Но что поделаешь, гены! Вова, все говоришь с мамой о прекрасном? Как там мама, жива? По-прежнему о прекрасном может говорить? Или когда мама выходит в эфир, ты ей говоришь: «Представься, мразь?» Удачи вам, в ваших семейных хрониках!

Т. Троянская― Мы практически весь эфир посвятили журналистам. А про Екатеринбург?

Д.Губин― А про экскурсии? Заходите на в мой Живой Журнал ДимаГубин!

Т. Троянская― Последние 30 секунд дам на экскурсии. Екатеринбург. Победа народа.

Д.Губин― Не думаю, что это победа.

Т. Троянская― Но губернатор же признал, что народ…

Д.Губин― И в Екатеринбурге губернатор является гауляйтером, человеком, который ставится из рейха, чтобы на вверенных территориях оккупированные жители были накормлены и не возмущались. По моей информации, наверх пришел бэкграунд этой истории, что церковь использовалась довольно гнусно, как прикрытие строительства большого бизнес-проекта. Ребята были уверены, пацаны были уверены. Мне об этом недавно отец Кураев рассказывал, я в «Совершенно секретно» делал с ним интервью. Пацаны были уверены, у них было противодействие, как всегда в провинции несколько партий. Да и наверху несколько партий. Им просто так под строительство место в центре города не дадут. А вот если мы церквуху забабацаем, то дадут.

Т. Троянская― Под прикрытием.

Д.Губин― Под прикрытием. И наверху возмутились. Не хрена провинциальным прыщам РПЦ и верхнее церковное прикрытие в это дело впутывать. И их выдавили. Как прыщи. Вот что произошло! Это никакая не победа. А пацаны не по чину в бутылку полезли! Вот.

Т. Троянская― Просто счастливое совпадение?

Д.Губин― Для них это как раз крайне несчастливое. Им щелкнули по носу. Это не горожанам уступили.

Т. Троянская― А выглядит то как победа горожан!

Д.Губин― Бедные, милые, очаровательные и глупые горожане могут радоваться. Радовать лучше, чем испытывать вечный русский ресантимент. Бессильную злобу и ярость, когда ты понимаешь, что ничего не можешь изменить ни в своей жизни, ни в жизни страны, и ты выходишь в твиттер и обливаешь помоями, того, кто тебе подвернутся под руку.

Т. Троянская― Церковь не будут строить там? У драмтеатра?

Д.Губин― Нет, если эта версия верна, то ребятам сказали: «Не смейте!»

Т. Троянская― Это самое главное! Ваши 30 секунд! Рекламные.

Д.Губин― Да чего там рекламного! Заходите в Живой Журнал dimagubin.livejournal.com.Там расписание моих экскурсий. Поговорим о королях и о капусте. Видите, я стал благодушным, не ругаюсь. И Золушке нашей не состоявшейся в Совет Федерации – огромный персональный привет! Пусть она вошла в историю под именем Валька Фукусима. Но видит бог, я в этом ничуть не виноват! Виновата плохо спроектированная японская атомная электростанция.

Т. Троянская― «Особое мнение», Дмитрия Губина, спасибо.