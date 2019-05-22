А. Петровская― Добрый день! 11 часов 8 минут на часах студии «Эха Москвы в Петербурге», у микрофона Александра Петровская, программа «Особое мнение». Напротив меня журналист Андрей Константинов. Андрей, здравствуйте!

А. Константинов― Доброе утро!

А. Петровская― Наши средства связи СМС-портал +7 931 291 58 00, а также у нас работает видео-трансляция на канале «Эха Москвы в СПб» в Ю-Тубе, где можно нас смотреть, слушать, комментировать, задавать свои вопросы.

А. Петровская― Начнем мы с выборов, которые нам предстоят. Пока не очень понятно, даже точная дата выборов не утверждена, хотя мы все предполагаем, что это будет в единый день голосования 8 сентября. «Фонтанка» сообщает, что Петербуржцев как раз до объявления этой даты уже официально опрашивают об участниках этой гонки. Как стало известно «Фонтанке» горожан просят выразить свое отношение к возможным будущим кандидатам, среди который называют Александра Беглова, Владимира Бортко, Олега Капитанова, Надежду Тихонову и Михаила Амосова. И собеседник «Фонтанки» высказал мнение, что возможно эти фамилии как раз и окажутся в этом бюллетене, который мы все 8 сентября увидим. Вы разделяете это мнение? Так будет выглядеть этот бюллетень?

А. Константинов― Одна из возможностей, что он будет выглядеть так, потому что любой более-менее значимый опрос с хорошей выборкой это еще и такое уточнение. Перед принятием окончательного решения командир проводит рекогносцировку на местности. Убеждается, или наоборот видит, что он чего-то не учел. Если он видит, что рекогносцировка меняет его представление о местности, то он может решение каким-то образом изменить. Или наоборот, следовать ему.

В этом списке ничего такого нет. Военного или волшебного. Вполне вероятный список, но не стоит думать, что окончательный вариант. Выборка у этого опроса или нескольких опросов, которые идут достаточно… Мне даже звонили пару раз! Другое дело, что я не стал разговаривать, потому что я не знаю, кто звонит, что это за люди. «А можно задать вас вопросы?» «Нет, нельзя!» И на этом заканчивается разговор.

А. Петровская― Если каждый будет так отвечать, никакого опроса не получится!

А. Константинов― Я за социологию и не отвечаю! Это – горе социологов. Пусть поплачут! Просто я не могу и не хочу отвечать непонятно кому. Я отвечаю обычно, если мне звонят и говорят: «Я – из такого-то СМИ. Не могли бы вы дать такой-то комментарий». Тогда я всегда отвечаю, если я компетентен по этому вопросу, никогда не отказываю. А когда не пойми кто с интимными вопросами, кто вам нравится, кто вам не нравится? Был такой писатель Драгунский, у него был рассказ «Смерть шпиона Гадюкина». В «Денискиных рассказах». И там знаменитая цитата: «Мы с вами недолго знакомы, но я вас очень прошу, дайте мне, пожалуйста, схему аэропорта». И ответ: «Этого вы от меня никогда не дождетесь, гражданин Гадюкин!»

А. Петровская― Хорошо, тогда без интимных вопросов, но вопросы наших слушателей я все-таки продублирую. Сегодня в «Утреннем развороте», когда мы обсуждали эту тему, слушатели писали нам, а где же фамилия Вишневский, который тоже объявил о своём участии? А где же Оксана Дмитриевна? Оксана Генриховна тоже вроде тоже была готова участвовать!

Оксана Генриховна ведет себя как сфинкс.

А. Константинов― Оксана Генриховна ведет себя как сфинкс. Очень загадочно и таинственно. Она до сих пор не приняла никакого решения. А что касается Вишневского? Особенность этих выборов не только в том, что кто-то какое-то решение принимает, нужны еще возможности довести решения до реализации. Тот же самый пресловутый муниципальный фильтр. Есть возможность, нет возможности? Есть какая-то в этом смысле приемлемая договорная ситуация с властью или нет ее?

А. Петровская― Получается, это полностью «договорной матч»? Из ваших слов.

А. Константинов― Вовсе нет, не из моих слов. Это вы пытаетесь таким образом манипулировать. Мы же с вами даже не знаем кто проводит эти опросы!

А. Петровская― Говорят ВЦИОМ.

А. Константинов― Ну, говорят… Можно что угодно говорить, потому что голос из трубки может сказать, что он действует в интересах Джона Сильвера из «Острова сокровищ», а мы скажем: «Караул! Пришли пираты!» Это все несерьезно. Это обсуждение интересной сплетни. И не нужно за это упрекать «Фонтанку», потому что сплетня вброшена в городское пространство и само по себе ее обсуждение не преступно, не наказуемо, и мы так жу-жу-жу, то ли будут, то ли не будут, то ли Бортко, то ли дама с собачкой придет. Это все страшно увлекательно.

А. Петровская― Увлекательно. Но непонятно почему некоторых их тех кандидатов, которые заявились, в этом опросе нет.

А. Константинов― «А пряников сладких всегда не хватает для всех!» Пел Окуджава, и он прав.

А. Петровская― Но пряники все-таки раздают?

А. Константинов― Или раздают, или продают! Или кто-то берет их с боем. Но на всех не хватает точно!

А. Петровская― Тогда кто вам симпатичен из этих кандидатов? Это к интимным вопросам относится?

А. Константинов― Конечно!

А. Петровская― Нельзя их задавать?

А. Константинов― Конечно нельзя! Мы с Бортко снимали «Бандитский Петербург» и любой мой ответ значит, что я или люблю его до слез, или наоборот, что мы разругались. И это будет неправильно и некрасиво. Согласитесь!

А. Петровская― Но сейчас он же претендует не новый фильм снимать? А на губернаторское кресло! Это же разные вещи.

А. Константинов― Это еще круче, чем кино.

А. Петровская― Кстати про кино. Мы сейчас вернемся, когда будем говорить про Украину. Хочу вас спросить про этот опрос, как сообщили сотрудники «Фонтанки», люди представившиеся ВЦИОМом спрашивали в том числе и об отдельных инициативах, которые в городе инициируются и будут реализованы, и в том числе в отношении того, насколько жители информированы о негативных публикациях в отношении Максима Резника. Я попробую сыграть во ВЦИОМ и вас спросить. Насколько вы информированы и ваше журналистское отношение вокруг Максима Резника?

У нас есть всякие помоечные сайты, которые не являются средствами массовой информации.

А. Константинов― Это не имеет отношение к журналистике. У нас есть всякие помоечные сайты, которые не являются средствами массовой информации. Но людям нравится их читать, смотреть. Надо объяснить читателям, что есть лицензированные СМИ, которые отвечают за ту информацию, которую публикуют. Отвечают – это значит могут защитить в суде. У нас в АЖУРе она проходит экспертизу юридического отдела на предмет представленной доказательной базы. И мы отвечаем за свои слова. А есть сайты, где просто идет развлекуха. Кот загрыз бандита или Элвис Пресли жив.

А. Петровская― А к фейк-ньюс это не имеет отношения?

А. Константинов― Это имеет отношение к тому, чтобы вымороченные, ненастоящие новости формировать в надежде на то, что какие-то СМИ не разобравшись… Сейчас технология нормальных СМИ в том числи и рыться в всей интернетной помойке. И они что-то берут оттуда, не поняв, что это ничем не подтвержденная история. Расчет на это. Такая технология формирования для этих фейк-ньюс.

У меня одна достаточно близкая знакомая подруга жены Резника. Она всю эту историю с продажей курток, туфель и прочего мне изложила матерно ругаясь, и очень живо рассказала как все это было на самом деле. Это какая-то совершенно частная история. Не стоит просто обращать внимания на весь этот зоопарк.

А. Петровская― А эта проблема сайтов с недоказательной базой, это их проблема?

А. Константинов― Как вы будете реагировать. У нас больше года… У меня есть заместитель Евгений Владимирович Вышенков, двухметрового роста человек, с которым мы знакомы 39 лет. Мы вместе учились на Восточном факультете, который 10 лет работал в уголовном розыске. Много в его жизни было приключений. Больше года эти самые разные сайты убедительно каждый день излагали, что он «голубой-голубой, не хочу играть с тобой». Изображали его с огромным надувных членом в руках, и еще что-то такое. Люди занимались такой «радостной» деятельностью.

А. Петровская― Они подобные истории делают в чьих-то интересах? Или они так рейтинг поднимают?

А. Константинов― Они были недовольны деятельностью Евгения Владимировича в разных ситуациях, и пытались отплатить ему такими вещами. Мы внутри подкалывали как-то Евгения Владимировича, какие-то шутки отпускали. Допустим, он идет по коридору, а мы говорим: «Шли по лесу гномики, оказалось гомики». Он оборачивается – мы ржем. Вот так можно реагировать. А как вы хотите, как еще реагировать? Сесть заплакать?

А. Петровская― А как-то по другому реагировать. Вот Максим Резник себя плохо почувствовал. У него начались проблемы со здоровьем.

Максиму Резнику я могу посоветовать пить пустырник

А. Константинов― Максиму Резнику я могу посоветовать пить пустырник, если он столь трепетен как барышня петербуржская, тогда ему не надо в политике быть. Политика – это очень жесткая вещь. И если от действительно от такой ерунды плохо чувствует, ну парень, что тебе сказать? Ну бегай по утрам! Будешь себя лучше чувствовать!

А. Петровская― А с другой стороны…

А. Константинов― Был бы он женщиной, я бы сказал: «Поплачь, легче станет!»

А. Петровская― А вмешательство в частную жизнь? Должно же какие-то границы иметь?

А. Константинов― Может быть и должно! Но у нас не все происходят как должно. Слюни подотри, и дерись дальше! Если ты мужчина.

А. Петровская― А вы понимаете, чем он насолил тем изданиям, которые…

А. Константинов― Я не вникал в это. И я не фанат Максима Резника. Выступает он на 1 мая, еще чего-то там, пятое-десятое… Он – оппозиционный политик. Он дерется за свои убеждения. Получает по морде, встает и дерется дальше. И так далее. Чего тут слюни распускать?

А. Петровская― Давайте от Максима Львовича вернемся к журналистике. Вы сказали, что есть доказательная база, проверка источников, проверка с точки зрения юридической службы…

А. Константинов― У нас, да, у нас у первых появился в Петербурге Юридический отдел, его между прочим возглавляем бывший федеральный судья, к которой приходит журналистом с материалом, а она ему: «А чем это подтверждено? А чем это? А это что, не подтверждено? Тогда пошел вон отсюда! Приходи, когда принесешь подтверждения. Я за тебя в суд ходить не буду!» Так говорит наша Яна Викторовна. А дальше она нам говорит: «Ну если хотите, вы руководство, публикуйте! Но это ваша ответственность! А я свою визу не даю».

А. Петровская― Выходит нет яны викторовны в «Коммерсанте»?

А. Константинов― Есть там яна викторовна! Своя. Там произошла очень странная история, которая, как ни крути такая загадочная и ужасно таинственная, как говорят беженки с Донбасса. Журналист может написать что угодно, а решение о публикации принимает не он. Решение принимает главный редактор, выпасающий редактор, еще кто-то. Поэтому это «месяц спустя мы заподозрили, что тут джинса»? Это какая-то чушь! В этой истории, которая нам представлена, мы ее обсуждали с Сашей Горшковым буквально позавчера, потому что все это нам близко. Разные ситуации бывают во время работы, если ты годами работаешь. Вчера «АЖУРу» 24 года исполнилось!

А. Петровская― Поздравляем!

А. Константинов― Спасибо. В этой во всей головоломке на хватает нескольких серьезных паззлов. Их просто нет. И мы не можем сказать, что это такое. Есть некие фигуры умолчания…

А. Петровская― Простите, что я вас перебиваю. Паззлов в нет в той истории, которую предлагает сейчас руководство «Коммерсанта»?

А. Константинов― И руководство «Коммерсанта» и журналисты.

А. Петровская― Но у них разные версии!

А. Константинов― И во всех этих версиях чего-то не хватает. Это какая-то ерунда. Кто-то что-то не договаривает во всех этой истории. Просто свести все к тому, что Валентина Ивановна осерчала и месяц спустя пересеклась с Усмановым, наговорила ему гадостей, а он начал быть лаптем по столу? Я даже не хочу это обсуждать!

А. Петровская― Хорошо, паззлов не хватает, кто-то что-то не договаривает, но при этом отдел политики больше не существует.

А. Константинов― Это хорошо, что у них существует такая дружба между собой, такая солидарность. И это тоже меня убеждает в том, что здесь есть тоже что-то недорасказанное в этой истории. Так бывает далеко не всегда. Положение в Москве сейчас такое, что этим журналистам не так то просто будет найти себе новую работу. Карму они себе сильно испортили. Ни один работодатель не захочет, чтобы у него такая смутьянская шайка была, которая «тут хочу, тут не хочу, тут мы вместе забастовку, тут мы вместе увольняемся, тут мы вам проблемы приносим, тут мы вам репутацию портим». Серьезно, независимо от ориентации издания. Приходят чудесный профессионал и проблемный человек. Чуть что – объявляет предупредительную голодовку до обеда. Спасибо! Давайте вы у нас разово колонки попишете! А мы вам – гонорары! Ну а зачем? Зачем мне девица, которая все время падает в обморок и плачет!

А. Петровская― То есть эта история не про политику?

А. Константинов― Я не то что не уверен, я не хочу гадать, не хочу строить версии. Это что-то у них внутри такое, между собой нехорошее произошло. Когда материал висит месяц на сайте, и ничто не предвещает беды… На момент постановки материала все объяснения, все рассказы про источники, про Машу, Петю, про морскую пехоту, всех все устроило. Потом что-то происходит, все начинают визжать и носиться вокруг стола, увольняться, обзываться… Слушайте, друзья, перестаньте лохматить бабушку! Это неприлично.

А. Петровская― Тогда профессиональный вопрос. Вы как журналист не испытывали и не испытываете никакого давления и не видите давления на СМИ сто стороны руководства города, на федеральном уровне? Почему вдруг эту историю решили обратить в политическую? Потому что у нас все – политика, или потому что есть прецеденты?

А. Константинов― По поводу давления со стороны города, не города, всего чего хотите. Из Смольного давным давно не по каким СМИ не звонят. Это было во времена Валентины Ивановны, когда была вице-губернатором Манилова. Манилова сама в прошлом была журналистом, она всех знала, со всеми была на ты. Она звонила по три раза на дню с визгом, с криками, с улыбками. Такой был стиль. Потом пришел Полтавченко и наступила глубокая кладбищенская тишина, когда никто никому не звонил, потому что наверное им было все равно. Означало ли это, что не было цензуры? Нет. Была самоцензура. Большинство руководителей СМИ перешли в тот режим когда «я сам понимаю, что мы находимся в опасном море, в котором много рифов, много водорослей и опасных подводных гадов. Я должен свой корабль проводить так, чтобы не угробить его, чтобы все члены экипажа не стали добычей моря, потому что я за них отвечаю». Это очень неприятный режим, самоцензура, он страшнее, потому что любой руководитель склонен к перестраховке, обжегшись на молоке дует на воду. И как говорил Ришелье «это нужно не мне, это нужно Франции», перед тем как стырить подвески. И руководитель СМИ говорит, это не потому, что я трус, я просто отвечаю за людей, я отвечаю за коллектив, я не хочу, чтобы тут всех разгромили, чтобы пришел ОМОН, разбил всем компьютеры. И самоцензура может быть больше, страшнее и объемнее, чем та цензура, о который вы говорите.

А. Петровская― А вы себя самоцензурируете?

А. Константинов― Конечно! Если бы я сам себя не самоцензурировал, я может быть тут без штанов скакал по столу и ругался бы матом.

А. Петровская― Не надо!

А. Константинов― И кричал, что это очень смешно и увлекательно.

А. Петровская― Давайте от СМИ напрямую, но косвенно связанная с этим история, которая кажется сейчас нашла более-менее разрешение. Это про Екатеринбург и про сторонников и противников строительства храма. СМИ и освещение СМИ, кажется «Ведомости» публикует статистику внимания СМИ к подобного рода конфликтам, сыграли свою роль в первую очередь, или это настойчивость жителей сыграла свою роль? Что в такого рода конфликтах играет ключевую роль, чтобы ситуация разрешилась?

А. Константинов― Сублимация. Это самая настоящая типичная сублимационная воронка. Есть большое количество людей недовольных, разным недовольных. Не всегда это связано с религией, или с политикой, или еще с чем то. Иногда это просто энергия протеста, которая свойственна молодежи. У нас была такая сублимационная воронка вокруг Охта-центра. Кому-то хотелось выразить свой протест, но отваги на политические лозунги на хватало и появилась прекрасная возможность спрятаться за градозащитничество.

При этом все понимали, что это все-таки это протест против решений сильных мира сего. Такого рода истории, Исаакиевский собор, Охта-центр – это сублимационная воронка. А в сублимационную воронку затягиваются и СМИ тоже. СМИ есть консервативные, есть властные, есть оппозиционные…

А. Петровская― Сделаем перерыв на московские новости.

НОВОСТИ

А. Петровская― Остановились мы на разговоре в отношении ситуации со строительством храма в Екатеринбурге. Пришли к тому, что и СМИ оказываются втянутыми в эту историю.

А. Константинов― СМИ сейчас все выживают. Рыночная экономика. И как только тема становится томной, обсуждаемой, вне зависимости от того, позитивная они или не позитивная, певица Началова умерла, или протесты в храме, происходит ротация, как популярная песня на радио. Она через каждые 10 минут возвращается и крутится, и крутится. Прежде всего местным средствам массовой информации удалось запустить всю эту историю в ротацию. А в этом есть коммерческая составляющая. Достаточно серьезная. Не для одного СМИ, а для многих. Как только есть что-то, что дает трафик, дальше не важны политические взгляды журналистов и выпускающих редакторов. Они будут эту тему масштабировать и масштабировать. Это неприятная сторона современной журналистики, но она к сожалению присутствует.

А. Петровская― Давайте от журналистики пойдем к выборам, которые состоялись, и более того, процедура вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского уже состоялась, и вы за ней немного, одним глазом наблюдали. Я так поняла?

А. Константинов― Да, я немного наблюдал за этим с очень смешанными чувствами. Смешанные они вот почему, дорогая моя Александра!

А. Петровская― Что с чем смешали?

А. Константинов― Не доводилось ли вам в жизни бухать с ростовскими или краснодарскими казаками?

А. Петровская― Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.

А. Константинов― Этот опыт вы обязательно должны приобрести, тогда вам многое станет понятно. В ходе этого увлекательного процесса, день на четвертый наступает легкость мысли необычайная. Все предстает в фантастическом фейерверкском сиянии. И все это похоже на то, что происходит на Украине, в солнечной, праздничной, совершенно потрясающей стране. Я иногда сожалею, что там нет меня. У меня грубый скобарский вкус. Я подхожу Украине. Я люблю жареную картошку с салом, холодное пиво, чтобы рядом было много шаромыжников, бандитов, жуликов, чтобы все было нелегально, чтобы много было распутных женщин в коротких юбках…

А. Петровская― Это вы про Украину?

А. Константинов― Это все есть там, и все это манит к себе. Это все чрезвычайно аппетитно. И это фильм очень красочный. Там все перемешалось. Фильм «Слуга народа», жизнь, какие-то наркотические видения. Я очень рад за всех, кто участвует в этом действии. Они выиграли себе такой дивный лотерейный билет на долгое участи в празднике жизни. Происходит такое «бухалово с казаками». Поют красивые песни, рубятся на шашках, стреляются из-за красавиц.

А. Петровская― Я вот думаю, а мы с вами один фильм смотрим? Или разные?

А. Константинов― Мы смотрим один и тот же фильм, и он еще долго будет не кончатся. Там уже договорились до того, что первый указы Зеленского «Распустить Раду»…

А. Петровская― Ну это понятно!

А. Константинов― Да не в этом дело! Толком никто не может понять в этой богоспасаемой стране, а есть у него на это право или нет? Как сказал недавно один украинский политолог, да в общем-то это уже и не важно! Это называется, заходи, наливай! Важно, не важно! Жаль только людей, которые не участвуют в этом во всем, которые смотрят на это откуда-то из-за забора на то, как людям хорошо.

А. Петровская― Но там больше 70% высказалось, что им там хорошо!

А. Константинов― Они высказались за то, что при предыдущем, шоколадном парне, им было совсем плохо. Вот за что они высказались. Если говорить серьезно, беда в том, что Зеленский это не очинь слышит. Высказались против ужасного нацистского закона о русском языке. В свое время весь Донбасс начался с этого закона. Когда людей этим напугали, взбаламутили, а потом отказались, но в конце концов протащили этот самый закон. 73% за Зеленского, это как раз73% против этого закона, против всего курса, которое олицетворяла и выполняла команда Порошенко. Но Зеленский начинает с того, что просит Америку о новых санкциях против России и так далее. И это означает, что просто карнавал будет продолжаться, веселый, с цепями, с КВНовскими шутками, а решаться вопрос никакой не будет. Корень современных проблем на Украине в том числе и экономических – это ужаснейшие отношения между Украиной и Россией. И какого-то прогресса ждать не приходится. Парень не с того начал.

А. Петровская― А кто мог ждать год назад, что Владимир Зеленский будет на посту Президента? У него сложная задача. Удержать совершенно разные электораты. Может быть это был первый шаг, а следующий перечеркнет предыдущий?

А. Константинов― Вот у нас с вами сейчас сложная задача. Мы немедленно должны полететь на луну. И давайте решать, как же мы будем ее решать. Мы будем это интересно обсуждать, креативить, пить кофе, спорить и ругаться. Но до Луны мы в ближайшую неделю не долетим! Только если запьем с ростовскими казаками, на пятый день нам будет казаться, что мы на Луне. И в скафандрах. Но поскольку вы еще не готовы к таким мероприятиям, то тоже не факт, что мы и до этого дойдем.

А. Петровская― Ну посмотрим! Уже через год можно будет так или иначе к этому разговору вернуться и посмотреть, куда повренул Владимир Зеленский.

А. Константинов― Я думаю значительно раньше. Помните, в прошлый эфир я сказал, что это будет трагедия сбывшейся мечты? И пока ровно так оно и идет.

А. Петровская― Рейтинги у него по прежнему колоссальные!

А. Константинов― Потому что бой-то продолжается! Дракон еще не побежден, у него только одна голова отрублена и предстоит новый увлекательный бой за Раду. Есть Рада, и нужно ее там победить, в логове, и тогда жазивем! Как Чапаев говорил Петьке: «Эх Петька, жизнь какая будет!» Зажили.

А. Петровская― Давайте еще вернемся к теме Украины. Все не так однозначно и фильмы бывают в хэппи-эндом.

А. Константинов― Они бывают с хэппи-эндом, бывают они и с плохим концом. Самое главное, чтобы финал был гармоничен. Почему такие страсти вокруг «Игры престолов», потому что скомкано, они сделали типичную ошибку американских продюсеров. Они начинали рассказывать историю не зная, какой будет финал. А всегда в самом начале надо знать, какой у тебя будет финал. Тогда ты сможешь гармонично и красиво рассказать эту историю, выдержав композиционную гармонию.

А. Петровская― Но история еще не закончилась. Давайте ближе к Европе. Там сейчас будут проходить выборы. Перед выборами в Европарламент, какие преобладают настроения? Эти выборы что-то изменят?

А. Константинов― Они изменят ситуацию в Европарламенте, потому что консерваторы и националисты получат существенно больше голосов. Европа расколота. Она расколота по очень понятной границе, линии. Пример, даже выборы президента Франции показали, 60 на 40, самая опасная грань раскола. Это почти половина на половину. Часть голосует за Ли Пен, а от означает – верните нам старую Францию, католическую, без огромного количества с одной стороны мигрантов, а с другой без леворадикалов в правительстве безбожников и каких-то пост-христианских идей. Про это в Европе будет идти очень серьезный разговор. С одной стороны – старые Европейцы, которые, говорят, что хотят вернуть себя старый утраченный мир. Мы помним Германию, пивные и сосиски, а сейчас на улице сплошной кебаб. Мы не фашисты, но отдайте нам нашу старую Германию.

А. Константинов― С другой стороны те, кто строят новый мир и говорят, что обязаны мигрантам, это шаги прогресса. Все должны перемешаться. Новая Европа не будет похожа на старые национальные государства. В какой-то степени это точно такой же раскол как и в Америке. Трамп – это белая Америка. Не «сделаем Америку снова великой», а «вернем ту старую Америку, одноэтажную, по которой все соскучились» . Это очень сложная ситуация. Раскол будет 40 на 60.

А. Петровская― 30 секунд до конца. Короткий вопрос. Ходят слухи, что будет переезд Университета, в Пушкинском районе появятся кампусы. Вы за или против?

А. Константинов― Я за то, чтобы в 12 коллегиях оставался Университет и Восточный факультет рядышком.

А. Петровская― Свое родное!

А. Константинов― Если на это кто-то на это поднимет руку, я объявлю голодовку от завтрака до обеда!

А. Петровская― Давайте без голодовок! Журналист Андрей Константинов был у нас в гостях. Спасибо!