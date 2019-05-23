Е.Бунтман― Добрый вечер! Меня зовут Евгений Бунтман. И сегодня со своим особым мнением у нас в студии — Станислав Белковский, политолог. Станислав Александрович, добрый вечер!

С.Белковский― Добрый вечер.

Е.Бунтман― Что произошло в Екатеринбурге? Мы стали свидетелями чуда?

С.Белковский― Безусловно. Поскольку всякое такое событие есть чудо господне. Но мы стали свидетелями того, каков реальный уровень популярности Русской православной церкви Московского патриархата.

Е.Бунтман― То есть речь идет об этом — о том, что церковь слаба?

С.Белковский― Конечно.

Е.Бунтман― А если посмотреть с другой стороны, редкая достаточно картина, чтобы власти пошли на попятный, когда какие-то протесты происходят. Обычно, наоборот, противодействие какое-то.

С.Белковский― Но это если объектом этих протестов является сама власть. В данном случае приоритетным объектом протестов была Русская православная церковь Московского патриархата, которая и во властных средах и кругах воспринимается неоднозначно.

Е.Бунтман― Почему?

С.Белковский― Ну, потому что попы зарекомендовали себя людьми алчными, лживыми и лицемерными, предающими идеалы господа нашего Иисуса Христа, и это не укрывается ни от кого.

Е.Бунтман― Не то чтобы это прямо новость. Но Владимир Путин и остальные в Кремле, они не тоже, чтобы Мартин Лютер. Почему все-таки это произошло? Обычно защищают церковь.

С.Белковский― Произошло потому, что возник некий перебор в выборе: пойти на конфликт с народом или пойти на конфликт с алчными иерархами церкви, готовыми слямзить всё, что плохо лежит — власть все-таки решила немножечко потеснить иерархов церкви. Тем более, им все равно дадут компенсационный участок какой-нибудь, они там всё построят.

С.Белковский: Попы зарекомендовали себя людьми алчными, лживыми и лицемерными, предающими идеалы Иисуса Христа

Вот сейчас в Царском Селе, то есть в Пушкине Ленинградской области будет строиться какой-то невшибенный комплекс для патриарха, где только площадь жилых строений будет 2800 квадратных метров, а площадь земельных угодий — вообще ни в сказке сказать ни пером описать, ни возами не перевозить ни мерами не перемерить, как говорилось в старых сказках.

Церковники уже столько всего нахапали, что сейчас идти на большой социальный конфликт в крупном городе с нарастающими протестными настроениями власть, видимо, не решилась.

Е.Бунтман― Ну, вот смотрите, давайте еще раз вспомним, что произошло. Так, немножко в сторону православную церковь Московского патриархата мы отставим. Пришли люди, недовольные действиями, в том числе и власти — мэра, губернатора, полиции, еще каких-то вполне себе провластных граждан — пришли, раскачали забор, выкинули его в речку. После этого еще немножко посопротивлялись полиции. А потом они вышли победителями.

Вы можете какой-нибудь другой такой пример припомнить в современной российской истории после 6 мая, Болотной площади?

С.Белковский― Таких локальных примеров, на мой взгляд, достаточно много, когда переносили разные стройки из одного места в другое. Но, конечно, это самый яркий пример. Это только начало. И здесь существенную роль, безусловно, играет РПЦ МП, в частности, Екатеринбургская епархия, которая давно снискала репутацию одной из самых циничных.

Е.Бунтман― В Москве примерно такой конфликт был. Периодически возникают такие конфликты. В Тушино троили церковь. Ее, правда, сжег какой-то невоспитанный молодой человек. Но все равно ее там воткнули вместо какой-то общественной среды. И ничего, и каждый раз церковь выигрывала. А тут проиграла.

С.Белковский― Ну, подождите. Все-таки ни 200 храмов, ни 600 в Москве не построили — то, на что РПЦ МП замахивалось и то, чем занимались разные влиятельные люди.

Е.Бунтман― Денег не хватило, наверное.

С.Белковский― У церкви денег не хватило? Да что вы! Ну, пусть продадут немножечко каких-нибудь кадил. Нет, там из бюджета они прямым или косвенным образом получают огромное количество денег, от всяких спонсоров, пятого-двадцатого… Они превратились в корпорацию по спасению души за деньги. Соответственно, денег у них достаточно, гораздо больше, чем у нас с вами как минимум.

Ни 200, ни 600 храмов не построили, еще раз повторю, несмотря на то, что это поддерживали достаточно влиятельные люди, и непосредственно этой программой сначала в качестве первого заместителя мэра Москвы, а затем в качестве депутата Государственной думы занимался сам Владимир Иосифович Ресин. Помните такого человека?

Е.Бунтман― Да-да, вся Москва помнит.

С.Белковский― …Который, несмотря на, в общем, уже не юный возраст (ему 83) бодр, полон сил и желания эту программу реализовать. Но она стопорится, потому что ложь и лицемерие этой программы очевидны всем.

Покойный патриарх Алексий II говорил: «Храмы пустеют». Он рассматривал как главную проблему то, что у Русской православной церкви Московского патриархата не остается активных прихожан. Их число не нарастает в отличие от ситуации рубежа 80-х — 90-х годов прошлого века, когда казалось, что РПЦ сможет стать снова духовной водительницей русского народа. Сейчас очевидно, что этого не будет, что церковь просто придаток государства, причем определенных отрядов бюрократии этого государства.

Ярко это проявилось во время смены руководства Новосибирского театра оперы и балета, когда митрополит Тихон (Емельянов) Новосибирский и Бердский (мне кажется, он ушел недавно, я не следил за этим тщательно), в прошлом настоятель моего Храма всех Святых на Соколе, поэтому я с ним лично знаком, просто стал подрядчиком по реализации этого проекта. Он не было заказчиком, поэтому даже не явился на митинг против спектакля «Тангейзер» Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича.

Всякому цинизму есть предел, но особенно есть предел цинизму церковников. Вот сейчас, через два часа в этой студии будет… а нет, он был здесь вчера — Александр Глебович Невзоров, я прошу прощения. Я думаю, что было всё хорошо обсуждено…

Е.Бунтман― Со всем антиклерикальным пафосом.

С.Белковский― Да-да. Но у меня-то антиклерикального пафоса нет. Я просто говорю, что РПЦ МП несколько дискредитировало то дело, которому служит и подтвердило полностью статус «сталинской церкви», основанной Иосифом Сталиным в Сентябре 1943 года чья идеология была сформирована владыкой Никодимом (Ротовым) в 60-е, 70-е годы XX века, и эта идеология сводится к приобретению материальных благ и политико-административного статуса за счет обслуживания интересов государства. Вот сейчас вся эта ситуация входит в ситуацию агонии и конвульсий.

Е.Бунтман― Все равно я не очень понимаю, когда произошла эта перемена, потому что казалось бы…

С.Белковский― Ну, это переход количества в качество. Она происходила постоянно.

Е.Бунтман― Я имею в виду отношение властных структур к церкви. Вот вы утверждаете, что отношение уже не такое, что, действительно…

С.Белковский― Не у всех властных структур. У каких-то — одно, у каких-то — другое.

Е.Бунтман― Есть Тихон Шевкунов, у которого весь район вокруг Сретенского монастыря фактически ему принадлежит… ему принадлежал. И ничего, и он был вполне в фаворе.

С.Белковский― Он и остается в фаворе. Тогда он был простой архимандрит. Сейчас он митрополит Псковский и Порховский, то есть если не первое лицо РПЦ МП, то и не второе. И там во Пскове у него всё ничего.

Однако даже он не смог воссоздать Чудов монастырь в Кремле. Ведь вот этот административный корпус в Кремле, где сидели чиновники администрации президента, выселенные впоследствии на Старую площадь в полном объеме, там должны были воссоздать Чудов монастырь тот самый легендарный, где Николай I встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным перед коронацией в 1926 году. И владыка Тихон должен был стать наместником этого монастыря.

Но что-то вечер не сложился. Монастыря нет до сих пор, а на его месте разбит как раз сквер. И, мне кажется, как раз был создан опасный прецедент, который потом воспроизвели в Екатеринбурге.

Екатеринбург — это развитый промышленный город с не очень ярко выраженными клерикальными настроениями. И идти сейчас на конфликт с большинством активной части населения города из-за людей с весьма сомнительной репутацией, которыми являются местные попы, видимо, власть решила не.

Е.Бунтман― Про референдум, опросы и так далее. Вот этот механизм был не то что запущен, но, во всяком случае с помощью ВЦИОМа — это важно, что проводил именно ВЦИОМ…

С.Белковский― Именно ВЦИОМ, а не враждебный государству «Левада-Центр».

Е.Бунтман― Враждебный либеральный «Левада-Центр». Так вот ВЦИОМ же провел опрос достаточно быстро. Церковь им недовольна. Решили, что большинство граждан — вот это срез 3000 граждан — недовольны и не хотят на этом месте. Вот этот механизм о чем-то говорит или это имитация, какой-то симулякр?

С.Белковский― Я уверен, зная ВЦИОМ, ВЦИОМ бы никогда не стал этим заниматься, если бы не получил отмашку от администрации президента.

Е.Бунтман― Это понятно. Но НРЗБ результат.

С.Белковский― Результат был уже получен под принятое решение, как это чаще всего с ВЦИОМом и происходит. Если бы результат ВЦИОМа не совпадал с проектом решения администрации президента, он не был бы опубликован.

С.Бунтман― То есть всё очень грустно и просто, да?

С.Белковский― Все весело и просто. Весело, грустно и просто, весело и страшно.

Е.Бунтман― А эти все разговоры про референдум, не опасны ли они для власти?

С.Белковский― Ну, конечно, опасны. Но, собственно, референдум уже не нужен. Власть согласилась пойти на уступки.

Е.Бунтман― Ну да, но какое-то голосование все-таки будет. Мы не понимаем, как оно будет, кого они будут опрашивать.

С.Белковский― А зачем? Уже всё ясно. Понимаете, это же не решение, требующее народного голосования. Это решение, требующее административной воли. Совершенно очевидно, что активная часть населения города Екатеринбурга, которое формирует во многом настроение города, против строительства храма именно в этом месте. Ну, так храм будет построен в другом месте, никакой трагедии не будет. А какая разница, где храм? Как известно, любая дорога ведет к храму, а как сказал Иисус Христос в Писании «Я дверь». Тот, кто хочет прийти в храм, найдет, где этот храм находится. Храм — это не 5-звездочный отель, для него локейшн не так важен.

Е.Бунтман― Станислав Белковский, политолог со своим особым мнением. Мы вернемся через пару минут.

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Е.Бунтман― Особое мнение политолога Станислава Белковского. Давайте теперь про Зеленского и про перемены, которые происходят прямо на наших глазах в истеблишменте украинском. Как вам назначения?

С.Белковский― Ну, как. Собственно, приоритетным решением Владимира Александровича Зеленского является роспуск Парламента, вы знаете. Он был оглашен указом прямо во время инаугурации. После чего, естественно, парламент, экс-президент Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман собрались на экстренное совещание и решили противодействовать этому любыми доступными средствами. Парламент готовится объявить это решение неконституционным через Конституционный суд.

А там зацепка какая — что, когда, действительно, в парламенте не было уже три года коалиции, что является основанием для роспуска парламента, но зафиксировать это юридически — отсутствие коалиции — может только сам парламент, чего он не сделал. То есть иными словами, чтобы осудить человека за преступление, он должен сам в нем признаться. Ни при каких других обстоятельствах его судить нельзя.

С.Белковский: РПЦ превратилась в корпорацию по спасению души за деньги. Денег у них гораздо больше, чем у нас с вами

Поэтому сейчас будет бодание и торговля вокруг этого, но, я думаю, что они будут недолгими. Парламент распустится. 21 июля, но в самом крайнем случае 28 июля будут досрочные парламентские выборы. Состав и победителей тех выборов мы, по-моему, обсуждали уже в этой студии. Он очевиден. Почти половину голосов получает партия «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Кроме того в парламент проходят: Юлия Владимировна Тимошенко («Батьковщина»), проходит оппозиционный блок «За жизнь» — это так называемые пророссийские силы во главе с Медведчуком и Вадимом, страшно сказать, Рабиновичем не без участия Виктора Владимировича Медведчука, основного теоретика и практика украинской политики на украинском направлении. И, возможно, пройдет нынешний блок Порошенко, но, на мой взгляд, при одном условии: если лидером блока будет не Порошенко, а Владимир Гройсман, а еще лучше, если Святослав Вокарчук возглавит блок, лидер и фронтмен группы «Океан Эльзы», Гройсман пойдет вторым номером. Тогда шансы возрастут.

Вы знаете, что Святослав Вокарчук зарегистрировал партию «Голос» для прохождения в парламент. В «этот час на подвиг нас — как Голос, вздымающий из своеволья дней, о этот час, когда как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей». И сегодня уже премьер-министр Владимир Гройсман осознал свои ошибки, разоружился перед партий и подал в отставку, ушел.

Что касается назначений, они достаточно очевидны. Ключевые фигуры там такие: Андрей Богдан — это бывший заместитель министра юстиции, бывший заместитель министра Кабинета министров, который последние годы был известен как юрист конторы «Пукшин и партнеры», обслуживавшей Игоря Валерьевича Коломойского, в основном — как адвокат Геннадия Корбана, бывшего партнера Коломойского. Но при этом я не считаю, что Андрей Богдан завязан целиком на Коломойского. Совместное предприятие как минимум господ Зеленского и Коломойского.

Е.Бунтман― Люди из «95 квартала».

С.Белковский― Из «95 квартала» в полном объеме. Фактически юридический собственник «95 квартала» Иван Баканов сейчас становится главной службы безопасности.

Е.Бунтман― Это нормально?

С.Белковский― Он сейчас назначен первым заместителем руководителя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями и коррупцией. Вот сейчас, когда нынешний глава СБУ Василий Грицак подаст в отставку и парламент примет отставку, Иван Баканов становится полноценным главой СБУ.

Е.Бунтман― Министр иностранных дел пока не назначен. Вот вы говорили, что вы готовы стать министром иностранных дел. Вы по-прежнему готовы?

С.Белковский― Я готов в полном объеме.

Е.Бунтман― Не звали?

С.Белковский― Нет, у меня есть два ограничения. Во-первых, естественно, я гражданин России, и мне для этого нужно дать украинское гражданство. Во-вторых, естественно, я за всю свою карьеру, будучи аналитиком, а не политиком и не чиновником, допускал некоторые неполиткорректные высказывания в отношении украинской политики. В основном я полностью поддерживал Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Там были неполиткорретные высказывания, которые припомнят мне, а, соответственно, припомнят тем людям, которые меня назначают. Поэтому я достаточно трезво подхожу к подобного рода перспективе.

Далее там секретарем Совета по национальной безопасности и обороне становится бывший министр финансов Александр Данилюк. Это человек не из «95 квартала» и не из команды Коломойского.

Руслан Стефанчук — ключевой советник. Он фактически будет руководить партией «Слуга народа». Это человек из «95 квартала». Я перечисляю только ключевых фигур. Если всех, то нам не хватит времени до конца программы.

Е.Бунтман― Это правда. А мы все-таки не телеканал Россия, чтобы настолько глубоко погружаться в украинскую политику.

С.Белковский― Нет, мы погружаемся в нее значительно глубже, просто менее эмоционально. И еще одна ключевая фигура… дай бог памяти… ну, ладно, сейчас вспомним.

И еще Владимир Александрович назначил начальника Генштаба Вооруженных сил. Это генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Е.Бунтман― Ну, там-то всё понятно. Это кадровый военный, участник операции под Иловайском.

С.Белковский― Это не просто кадровый военный, это командующий под Иловайском, который выводил войска из Иловайского котла, командующий так называемого «Сектора Б» во время антитеррористической операции. И он был комендантом Днепропетровска и тем самым он тоже связан с командой Коломойского. Но надо сказать, что если принимать во внимание ту роль, которую команда Коломойского сыграла в организации обороны в 2014 году…

Е.Бунтман― Снаряжение добровольческих батальонов.

С.Белковский― Да-да. Это скорее хорошо, чем плохо. И после прорыва Иловайского котла генерал Хомчак был сначала первым заместителем командующего сухопутных войск, а потом главным военным инспектором Министерства обороны. Но, в общем, то, что этот человек принадлежит к профессиональным средам и сообществам, не вызывает ни малейших сомнений.

Е.Бунтман― Я предлагаю от частности к общему, может быть, перейти. Зеленский анонсировал, что будет придерживаться либертарианской политики. Что такое либертарианство на государственном уровне — это фигура речи?

С.Белковский― Это Руслан Стефанчук сегодня обнародовал. Ну, что такое либертарианство? Это, понятно, что минимальное вмешательство государства в экономику, дерегулирование экономики и обеспечение гражданских прав и свобод.

При этом меня всегда, поскольку я не имею никакого отношения к экономике, но имею отношения к свободе слова, волновала позиция либертарианства именно по этому вопросу. И позиция там очень четкая. Либертарианцы считают, что никто не гарантирует тебе права высказаться, никто. Право высказаться ты находишь себе сам. То есть информповод ты создаешь сам, если хочешь и можешь. Либертарианская политика гарантирует тебе только то, что каким бы ни было твое высказывание, ты не будешь за него наказан.

Е.Бунтман― Нет, это всё очень хорошо. Я не очень понимаю, как это применимо…

С.Белковский― Сегодня Владимир Александрович выступал на IT-форуме в Киеве. Вы не видели это выступление? Я советую всем его посмотреть, потому что это качественно новая стилистика постсоветского лидера. Это совсем иное. Он рассказал про основные приоритеты диджителизации украинской экономики, разоблачил тем самым своих предшественников, которые говорили много умных слов — помните, как в фильме «Осенний марафон» Георгии Данелия «было много новых слов» — так вот говорили много умных слов, не понимая совершенно их смысла.

И, в общем, произвел драматическое впечатление на собравшихся, потому что еще не было постсоветского президента, который говорил бы таким языком с аудиторией и держал бы себя так. Поскольку я не могу спародировать лучшего пародиста постсоветского пространства (не хочу быть второй производной), я всем советую посмотреть выступление Владимира Зеленского на IT-форуме в Киеве сегодня.

Е.Бунтман― Речь вам понравилась инаугурационная?

С.Белковский― Да.

Е.Бунтман― Добротно написана, добротно произнесена — в чем главный секрет? Ну, потому что практически нет людей, которым она не понравилась. Она настолько выверенная, настолько хорошая.

С.Белковский― Главный секрет в том, что Владимир Александрович сам умеет формулировать мысли как в устном, так и в письменном виде. Вот и всё.

Е.Бунтман― То есть, думаете, что им самим формулированы?

С.Белковский― В основном сам. Там, конечно, были корректоры, редакторы, но основные мысли были сформулированы им и записаны им. Это было видно по его стилю.

Е.Бунтман― А как вы это определяете?

С.Белковский― По его традиционной стилистике. Я читал и слышал очень много его текстов. Ну, как я определяю, что этот текст написан Львом Николаевичем Толстым, а этот, наоборот, Михаилом Афанасьевичем Булгаковым.

Е.Бунтман― То есть вы одного спичрайтера президента от другого отличаете в целом?

С.Белковский― Где?

Е.Бунтман― Вообще. Как у нас спичрайтеру. Кто пишет Путину, а кто писал Ельцину. Вы отличаете стиль одного от другого?

С.Белковский― Да, конечно. Причем я даже отличаю стиль разных спичрайтеров.

Е.Бунтман― Ну вот я об этом как раз.

С.Белковский― Кроме того, когда, например, формировался президентский штаб НРЗБ Ксении Анатольевны Собчак. Хотел рассказать, но подумал, что это будет уже элемент инсайдерской информации. В общем, тексты бывают мужские и женские. И для лидера женщины должны быть женский текст, то есть спичарайтром должна быть или женщина или гей.

А для политика мужчины — я знаю, что это жуткий сексизм и сейчас я подвергнусь остракизму — спичрайтером должен быть мужчина или женщина с очень мужским типом мышления. Вот у Дмитрия Анатольевича Медведева колоссальной проблемой было то, что у него спичрайтером была Ева Василевская, такая дама. Поэтому у него все тексты были женские. И люди чуткие, восприимчивые на слух к таким нюансам…

Е.Бунтман― Очень часто возникал диссонанс некоторый.

С.Белковский― О часто меня спрашивали: «А почему Медведев говорит женскими текстами».

Ну, и, конечно, эффектная кода, когда он сказал: «Я распускаю Верховный совет 8-го созыва и также призываю правительство подать в отставку…». Причем сама речь-то короткая. Она была очень емкая, короткая, но емкая…

Е.Бунтман― Про одного постсоветского лидера вы сейчас говорите. Про другого постсоветского лидера. Какая судьба его ждет — Саакашвили?

С.Белковский― Я не исключаю, что Михаил Николаевич Саакашвили вернется на Украину.

Е.Бунтман― Его же всегда слишком много. Он же составит риторическую, во всяком случае, конкуренцию.

С.Белковский― Ну, политическую конкуренцию он не составит. Он бывший украинский гражданин, который, на мой взгляд, сомнительно лишен украинского гражданства. Я то никогда украинским гражданином не был, поэтому в этом смысле я претендовать ни на что не могу, а он был. Поэтому он может через суд восстановить себе украинское гражданство. И я считаю, чего его управленческие таланты по-прежнему могут быть задействованы. А там уж как пойдет.

Е.Бунтман― А команда, она будет какой-то коалиционной? Потому что пока понятно, что это в основном люди Зеленского, Коломойского, неважно, но из одной команды.

С.Белковский― Но команда еще не начинала формироваться. Завтрак уже кончился, а обед еще и не думал начинаться. Давайте не забывать, что Украина — парламентско-президентская республика. Пока заняты только посты, относящиеся непосредственно к сфере компетенции президента. Сейчас начнется формирование коалиционного правительства. И скорей всего, на этом этапе начнутся основные переговоры по тем или иным кадровым решениям.

Е.Бунтман― Станислав Белковский, политолог со своим особым мнением. Мы вернемся через несколько минут. Не отключайтесь, никуда не уходите.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― В студии — Евгений Бунтман, а со своим особым мнением сегодня нас в гостях Станислав Белковский, политолог. Слушали мы новости про Африку.

С.Белковский― Да-да, я хотел сказать, что сегодня президент Конго, к сожалению, я не помню его имени, я даже всех членов команды Зеленского запомнить не могу в моем преклонном возрасте, чего уж там Конго…

Е.Бунтман― Но вы и не говорили, что хотите стать премьер-министром иностранных дел Конго, только про Украину, поэтому, я думаю, позволительно — не помнить.

С.Белковский― Но для этого мне нужно сделать операцию обратно в Майкла Джексона, в таком случае я рискую стать педофилом, а в моем возрасте уже мне не приличествует.

Нет, президент, Конго на встрече с президентом Путиным сказал сакраментальную фразу, очень правильную: «России пора найти свое должное место в Африке». Россия, впрочем, этим и занимается.

Е.Бунтман― Ну, пока получается. Про Путина давайте немножко поговорим так, теоретически.

С.Белковский― Так мы и не услышали начальника транспортного цеха…

Е.Бунтман― Господин Песков произнес сегодня такой афоризм, что его начальник господин Путин не хочет быть похожим на свои карикатуры, поэтому не смотрит никогда не пародии, ни карикатуры. Почему, как вы думаете? Это какое-то суеверие? В этом есть какой-то символический смысл?

С.Белковский― Нет. Понимаете, я его очень хорошо понимаю. Я и сам не читаю текстов, которые могли бы меня покоробить, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Ясно, что эти пародии довольно злые на Владимира Владимировича. Он не является физическим лицом в том же понимании, в каком мы являемся мы с вами.

Е.Бунтман― Он сакрален уже.

С.Белковский: Сейчас очевидно, что церковь просто придаток государства, причем определенных отрядов бюрократии

―

Да. Он божество. Зачем же божество будет смотреть карикатуры на божество? Это вполне логично.

Е.Бунтман― То есть здесь просто надо подумать о сакральности и дальше не задаваться никакими дополнительными вопросами.

С.Белковский― Не нужно подходить к Владимиру Владимировичу Путину с мерками, с которыми мы подходим к обычному человеку. Он не обычный человек. Он не отбрасывает тени, грубо говоря. Не нужно предъявлять ему соответствующих претензий. Это человек с шестью пальцами, с двумя носами. Если вдруг вы это видите, не удивляйтесь.

Е.Бунтман― Многорукий…

С.Белковский― Ну, как Гудвин великий и ужасный…

Е.Бунтман― Для каждого свой.

С.Белковский― Когда я работал помощником Бориса Абрамовича Березовского, то у Бориса Абрамовича была привычка, которая есть, впрочем, и у Владимира Владимировича, но я этой привычкой во втором случае не сталкиваюсь, поскольку я в гостях у него не бываю, а с этой привычкой Бориса Абрамовича я сталкивался довольно часто и не только по отношению к себе, но и по отношению ко многим другим людям, которые приходили в Дом приемов ЛогоВАЗа на улице Новокузнецкой, дом 40 — что Борис Абрамович жутко опаздывал. На час, на два, на три. Рекордное опоздание было 18 часов. И человек его ждал. Имеются в виду только те опоздания, где люди его дожидались.

Е.Бунтман― Впечатляет 18 часов.

С.Белковский― Да, но это было один раз. Но 2 или 3 часа — это было регулярно абсолютно. То есть человек когда ехал к нему, он уже знал, что надо 2–3 часа нужно закладывать на то, что начало встречу будет отложено на этот срок. Поэтому я придумал такую технологию. Там, в Доме приемов ЛогоВАЗа был бар. В нем наливали активно виски, вино. Для чего это делалось? Чтобы, пока человек сидит эти 2–3 часа, ему было не так скучно. А так он к концу ожидания слегка напивается и уже настроение его совсем не то, и он готов ждать Бориса Абрамовича и дальше.

И там стоял огромный плазменный экран. И я предлагал Борису Абрамовичу выводить на этот плазменный экран в виде мультверсии — но тогда еще мультехнологии еще не были развиты, как сегодня — ну, вот как Гудвина великого и ужасного на экране…

Е.Бунтман― И каждый обращается со своими просьбами.

С.Белковский― Да, появляется без опозданий минута в минуту на экране…

Е.Бунтман― Голова.

С.Белковский― Да, появляется, например, голова с рогами, Борис Абрамович с хвостом — что-нибудь такое. Ему адресуется просьба. Борис Абрамович говорит — да-да-да — и исчезает. Вот, мне кажется, что Владимир Владимирович близок к этому состоянию.

Е.Бунтман― Давайте теперь вкратце поговорим о ряде удивительных находок. У бывшего министра Абызова нашли наркотики. Вот это что, его продолжают как-то травить, подбрасывать или просто сложно был не найти?..

С.Белковский― Ну, чтобы отравить наркотиками, это доза должна быть приличная.

Е.Бунтман― Я имею в виду «травить»… вы же понимаете — преследовать.

С.Белковский― Ну, знаете, в этих средах это же широко распространено — такие милые шалости. Я, естественно, не утверждаю, что Михаил Абызов употреблял наркотики, но не утверждаю и обратного.

Е.Бунтман― Вторая другая удивительная находка — это 300-метровый пентхаус на улице Ефремова в Москве, который принадлежит семье Мединских. Про берега, вот про потерянные берега, вы говорили про Русскую православную церковь…

С.Белковский― Да. Но подождите, во-первых, что такое 300 метров?

Е.Бунтман― Это нормально.

С.Белковский― По нынешним меркам какой-то пентхаус 300 метров, когда коллеги Владимира Ростиславовича живут в домах на Рублевке площадью 3 тысячи метров?

Е.Бунтман― Ну, так у него министерство культуры, а не экономики.

С.Белковский― А вы знаете, что русская культура — это основное, что есть в нашей стране.

Е.Бунтман― Ну, она бесценна, я понимаю…

С.Белковский― Она бесценна абсолютно. Давайте я сейчас выступлю адвокатом дьявола.

Е.Бунтман― Хорошо.

С.Белковский― Владимир Ростиславович был бизнесменом до того, как он пришел в министерство. Перед этим он был депутатом, а до этого он был создателем одно из PR-агентств страны, которое называется «Корпорация Я».

Е.Бунтман― Это было очень давно.

С.Белковский― Да. Но он же мог же тогда купить, пентхаус этот 300-метровый стоил в 10 раз дешевле, согласитесь?

Е.Бунтман― Там еще не было этих домов, я вам открою секрет. Вот этих домов на перекресте 3-й Фрунзенской и улицы Ефремова еще не было достаточно недавно.

С.Белковский: Я не исключаю, что Михаил Николаевич Саакашвили вернется на Украину

―

Нет, ну, он, наверное, покупал на фундаменте. Пока эти дома строились.

Е.Бунтман― На уровне эйдоса тогда покупал, видимо.

С.Белковский― Да, он купил эйдос квартиры, совершенно верно. Надеюсь, что слушатели знают, что такой эйдос — это по Плату идея пентхауса. Он купил идею пентхауса. Кстати, это отличная идея — обменивать эйдосы. Сделать биржу, на которой бы обменивались бы эйдосы на объекты. Такой Платон — Аристотель, реализм — номинализм. Сердце реалиста — сердце номиналиста.

Е.Бунтман― Давайте вернемся к реальности от идеализма.

С.Белковский― И, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский:

И чувствую —

«я»

для меня мало.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле,—

ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка…

Откуда? Из пентхауса. Там рифма такая… Поэтому нет. Ну что? Ну, у министра нашли 300-метровый пентхаус. Если у нас остался министр, у которого хотя бы нет 300-метрового пентхауса, но, мне кажется, его надо уволить за профнепригодность.

Е.Бунтман― Если у министра Открытого правительства нашли…

С.Белковский― У него там дом в Жуковке, как нам объяснили. Где вы видели дом в Жуковке 300 метров?

Е.Бунтман― Там есть подсобные такие дома… Давайте к истории с «Коммерсантом», к истории с увольнением всего отдела политики в «Коммерсанте». Мы понимаем, что, в принципе, цензура существует, давление существует, но эта история немножко выбивается даже из общей картины. Несколько это серьезно для российских СМИ?

С.Белковский― Вы знаете, я не аналитик. Я буду рассуждать только как потребитель информации.

Е.Бунтман― А вам нужен «Коммерсант» как потребителю?

С.Белковский― Нет. Газета «Коммерсант» была любимая моя газета в 90-е годы. Она была почти любимая моя газета в «нулевые» годы, когда у нее появились серьезные конкуренты. Потом моей любимой газетой стала «РБК». Она тоже подверглась определенному разносу, но… И вот сейчас я регулярно захожу в одно кафе, где лежит газета «Коммерсант» в свободном доступе. И я ловлю себя на мысли, что я уже несколько лет не беру газету «Коммерсант», потому что всё, что там написано в плане информации, я уже знаю, я это прочитал в интернете (и даже вчера прочитал в интернете), а в плане аналитики я бы написал лучше и значительно лучше.

Поэтому я считаю, что это закономерный финал развития печатных СМИ в Российской Федерации.

Е.Бунтман― Если это так неважно, почему так кто-то обиделся? Видимо, есть люди, которые берут в кафе… я не знаю, в думской столовой или в столовой Совета Федерации «Коммерсант».

С.Белковский― Если, я так понимаю, что обиделась Валентина Ивановна Матвиенко…

Е.Бунтман― Мы можем только предполагать, но похоже на то.

С.Белковский― …То неужели, вы думаете, что она читает «Коммерсант»? Нет. У нее есть пресс-служба. Она утром кладет ей сводку. И в этой сводке Валентина Ивановна черпает информацию. Она прочитала в сводке, что ее замочили в газете «Коммерсант»…

Е.Бунтман― Ее же даже не замочили в газете «Коммерсант». Вы же читали эту статью?

С.Белковский― Да.

Е.Бунтман― На что там можно обидеться? Как политолог объясните мне, на что можно обидеться?

С.Белковский― Это значит, что в данный момент Валентина Ивановна не собиралась уходить, а если и собиралась, то вполне на заготовленный плацдарм. Еще в прошлом году активно ходили слухи, что она станет то послом в Китае, то послом в Японии. Как выяснилось, это стало не так. Видимо, она решила повлиять на судьбу выборов губернатора Санкт-Петербурга. И, может быть, не совсем так, как это выгодно некоторым крупным бизнесменам. И тут в ее понимании — ну, если бы про меня написали такую статью, я бы был только счастлив, что я ухожу с поста председателя Совета Федерации, который я никогда не занимал и не буду занимать — ее выпроваживают, тем самым содержится намек, что у нее нет больше никакого влияния. А это влияние ей, видимо, сейчас для чего-то нужно. Она решает какие-то важные вопросы.

Е.Бунтман― Ну вот «Андрея Первозванного» она сегодня получила.

С.Белковский― Это дурной знак.

Е.Бунтман― Это скорее как пенсионная книжка.

С.Белковский― Да-да, этот выход работает здесь, как гласит табличка. И всё совпало. Она и так ждет, когда Владимир Владимирович скажет ей: «Валентина Ивановна, Game over». И тут она получает от людей, которых она считает своими корешами, по крайней мере, лояльными к ней, такой удар под дых. Объяснить Валентине Ивановне, что эта статья готовилась без всякого ведома господина Усманова, довольно затруднительно, поскольку это не соответствует этике медиаменеджмента в современной России. Вот в результате случился этот «спутник и погром», как сказал известный журналист Егор Просвирнин.

Но еще раз повторю, что мертвому пожар не страшен. Печатные СМИ умирают, а такие кадровые исходы случались в «Коммерсанте» и в золотые времена, когда многие, в том числе, я на него богу молились. Например, в 97-м или в 96-м годах ушла вся редакция журнала «Коммерсант. Власть». И тогдашнему владельцу Владимиру Яковлеву пришлось за неделю сформировать новую редакцию целиком.

Е.Бунтман― Арестован Леонид Волков, один из ближайших соратников Навального. Будет ли как-то расти давление по мере приближения выборов в Мосгордуму?

С.Белковский― Безусловно, конечно. Не только в Мосгордуму, но и в заксобрание Санкт-Петербурга, потому что и там Алексей Анатольевич весьма активен. И поскольку Леонид Волков является одной из опорных фигур его команды, то нейтрализация Волкова ослабляет организационные позиции обоих штабов.

Е.Бунтман― То есть ждать каких-то новых репрессий в отношении Навального и его сторонников?

С.Белковский― Уголовных — нет, но административных — да. По стандартной схеме. Она отработана. Ничего нового.

С.Белковский: Если есть министр, у которого хотя бы нет 300-метрового пентхауса, его надо уволить за профнепригодность

―

То есть просто будут мучить: сажать на 15 суток, потом еще на 15 суток, как обычно…

С.Белковский― Да. Тут главное — исключить из организационного процесса, чтобы парализовать этот организационный процесс.

С.Бунтман― А что, опасность такая серьезная и в Санкт-Петербурге и в Москве?

С.Белковский― Во всяком случае такое важные кандидаты как Нюта Федермессер… Как говорится, «приготовьте пути Господу, сделайте прямыми стези Ему». А уж казус храма в Екатеринбурге показывает, что озверевшие русские образованные горожане, «рога», как я их называл еще 7 лет назад, в нынешней ситуации способны если не на все, то на многое.

Е.Бунтман― Станислав Белковский, политолог был у нас в гостях в «Особом мнении». Спасибо и всего доброго!