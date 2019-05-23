А. Плющев― Здравствуйте. Вас приветствует Александр Плющев. В программе «Особое мнение» сегодня Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка». Олег Николаевич, добрый вечер.

О. Сысуев― Добрый вечер.

А. Плющев― Давайте начнем с одной из новостей сегодняшнего дня. О Михаиле Абызове, которому сегодня должны были продлевать меру пресечения. В квартире якобы нашли наркотики. Потом, правда, адвокат сказал, что не у него, а у тещи. И не наркотики, а лекарства. Но интересные подробности я помню, вы комментировали дело Абызова у нас на радиостанции. Следите за ним вообще?

О. Сысуев― Я его комментировал в силу того, что компании, которые аффилированы были с бизнесменом Абызовым, не с министром Абызовым, они являлись на ту пору крупными нашими неплательщиками. Поэтому я комментировал. Да, я лично знаю Михаила Абызова. Да, я слежу за этим делом. Да, я слегка удивлен, что это новость номер один сейчас. Что у Михаила Абызова нашли наркотики. И мне не приходилось видеть, как Михаил Абызов употреблял или угощал, пытался угостить меня какого-либо рода наркотиками. Мне кажется, что это странно, по крайней мере, звучит. И думаю, что, наверное, не это стало причиной его ареста. А какие-то другие вещи. Как анонсировалось до того.

А. Плющев― Но сегодня продлевали арест. Первое, что я подумал, я не знаю, какая вам ассоциация пришла в голову, у них, вероятно, не очень с основным обвинением.

О. Сысуев― Да, я думаю, что это выплыло в качестве утяжеляющего обстоятельства для аргументации того, чтобы Михаил Абызов оставался за решеткой. Известно, что у нас правосудие настроено на весьма и весьма обвинительное. И в этом смысле конечно человек должен сидеть в тюрьме. Где же он еще должен быть. Несмотря на то, что много слов произносится по поводу того, что по экономическим преступлениям никто сидеть-то и не должен. Поэтому такое у нас право нынче.

А. Плющев― Вы сказали, что бизнесмен Михаил Абызов являлся нашим должником. А что, что-то изменилось?

О. Сысуев― Нет, ничего не изменилось в этом смысле. Потому что есть претензии к поручителю, его бывшей супруге. И компания, собственно, которая принадлежала ему, которую он основал. И исполнительной дирекции и люди, которые в этой дирекции были, сейчас в бегах. И к ним есть претензии. Это все публиковалось и все есть в открытом доступе.

А. Плющев― Но вот вы сказали, что по экономическим преступлениям никто не должен сидеть. Считаете ли вы, что это дело или такие дела должен рассматривать арбитраж.

О. Сысуев― Думаю, что знаете, вот я интересовался этим вопросом по поводу дела «Baring Vostok». И Калви и так далее. Поскольку завтра в РСПП состоится, надеюсь, состоится заседание арбитража. Панель арбитров, членом которой я являюсь со стороны «Baring». Я спрашивал коллег, которые занимаются бизнесом и являются представителями европейских государств, для них арест и содержание под стражей человека любого объема и рода экономического преступления это из ряда вон выходящий случай. Это такая практика. У нас же из ряда вон выходящий случай, если человека отпускают под подписку о невыезде. Потому что у нас такое общенациональное недоверие друг к другу, власти — к людям, людей — к власти. У судов – к людям, у следствия – к людям. И, в общем, крайними всегда остаются люди в нашей стране.

А. Плющев― Еще и «вор должен сидеть» в тюрьме – вот это всё.

О. Сысуев― Да. Это тоже…

А. Плющев― Но одно дело мне кажется отношение людей и какие-то, условно говоря, неписанные понятия даже не правила, а понятия. А совсем другое – закон. Или УПК. Сколько раз нам говорили, что по экономическим преступлениям сажать больше не будут.

О. Сысуев― Причем говорят это с завидной регулярностью.

А. Плющев― Я имею в виду до суда.

О. Сысуев― На очень высоком уровне. Но реальная жизнь она сильно отличается от всех лозунгов и публично произнесенных слов. И это является тоже одним из серьезных оснований для создания атмосферы недоверия в нашем обществе.

А. Плющев― Олег Николаевич, расскажите мне, каково это, вот вы зампред совета директора Альфа-банка. Мне кажется, что человек на такой должности априори должен иметь в виду, что у него есть точно такой же риск оказаться в какой-то момент в СИЗО. Мне кажется у любого человека на такой должности. Неважно, он виноват в чем-то, не виноват. Знает за собой что-то, не знает. Кристально чист. Он просто по должности может оказаться. Нет?

О. Сысуев― Да, давайте продолжим ряд афоризмов любимых российских. Что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. И жизнь показывает, что это все вообще отражение реальной жизни. Я не буду сейчас говорить, что нет оснований мне беспокоиться. Нет оснований мне об этом думать. Но я вижу реальную жизнь и очевидно, что у нас многие кейсы или случаи говорят за то, что суд зачастую бывает несправедлив. В гораздо большей степени бывает несправедливо следствие. И, безусловно, мне кажется, вот это не заречься от тюрьмы — это вообще такой один из элементов национальной идеи я бы сказал.

А. Плющев― Или полезный навык.

О. Сысуев― Да. И в этом смысле я вижу там фотографии Михаила Абызова, его высказывания по поводу того, что он доволен теми условиями, которые есть в СИЗО. Мне как-то становится не по себе. От этого. Потому что мне кажется тюрьма — это очень плохо. Это очень плохо.

А. Плющев― Хорошо. Тогда от тюрьмы перейдем не к суме, нет, к образованию. Потому что еще одна новость, которая уже сутки бушует во всех соцсетях и агентствах, это история в пермской гимназии, где для мальчиков и девочек установили разный проходной бал. Причем говорят, что не первый год так. Только заметили на самом деле. И как нужно относиться к этому.

О. Сысуев― Мне кажется, что фундаментально это неправильно. Фундаментально как мне кажется, возможно, этот вопрос надо изучать, но мне кажется это нарушение Конституции РФ. Поскольку у нас все люди, населяющие нашу страну, они должны иметь равные права и равный доступ к социальным услугам, в том числе к образованию. И в этом смысле, наверное, понимается, что под равенством равенство и полов. И мальчиков, и девочек. Поэтому мне кажется, что у людей, которые участвуют в этом процессе, возмущены таким явлением, есть все основания обратиться в суд для того, чтобы решить эту проблему.



О.Сысуев: Это попрание идеи местного самоуправления, которое заложено в Конституции РФ

―

Смотрите, какая там история. Туда есть проходной балл. То есть там отбирают уже. То есть не все имеют равные шансы.

О. Сысуев― Шансы имеют все равные. Есть конкурс.

А. Плющев― Да, соответственно кто поумнее, кто лучше сдал экзамен, поумнее или подогадливее или поудачливее, уже неважно. Он соответственно проходит. А те, кто менее умные — нет. Получается так, что девочки гораздо умнее мальчиков. С одной стороны может быть и нечестно, но вас спросит какой-то физрук, руководитель НВП или кто-нибудь еще, а что мне делать, когда в классе 28 девочек и 2 мальчика.

О. Сысуев― Мне кажется, что учить их, принимать это как данность. И не задавать подобного рода вопросов. Выполнять свой преподавательский долг и получать за это зарплату. Вот и всё.

А. Плющев― Хорошо. Тогда спрошу по-другому. А как так получается, мне казалось, что все время статистика и вы как, наверное, человек, близкий к банковской сфере знаете, что такое статистика. Против нее не попрешь. Что статистика такая штука, которая всегда уравнивает всех. Ну, так не может быть, чтобы мальчики были в целом глупее девочек. Почему такая ситуация может у нас сложиться в стране в 2019 году. Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки. Или девчонки. Почему одни лучших других получается в целом. Для меня это странный вопрос. Открытый в смысле, у меня нет на него ответа.

О. Сысуев― На самом деле в данном случае как мне кажется, они хотят получить в большей степени мальчиков, чем девочек.

А. Плющев― Мальчиков мало, да.

О. Сысуев― Я не знаю точно по этому возрасту какая вообще гендерная ситуация.

А. Плющев― А может быть девочек вообще в целом больше.

О. Сысуев― Может быть, есть какой-то перекос в Перми по каким-то причинам…

А. Плющев― Они говорят, девочки более прилежные.

О. Сысуев― Наверное, с ними проще. Мы можем сделать вывод по собственным годам юности и молодости. Что с девочками, конечно, было всегда проще. И вряд ли гендерный перекос в сторону девочек был по части дисциплины. Мальчики всегда отличались более живым и более, я бы сказал активным непослушным характером. Наверное, преподаватели хотят себе в том числе и облегчить жизнь. И, наверное, они объясняют это тем, что они желают выстроить эффективный учебный процесс, чтобы у них все было тихо, гладко, спокойно. И они могли бы более продуктивно осуществлять свою миссию как преподаватели.

А. Плющев― От детей к мультфильмам. Все у нас логично сегодня будет выстроено. Мультфильмы показывают теперь на BBC, ну их много где показывают. Но на ВВС показывают мультфильмы с Путиным. Там Путин будет вести телешоу и он там будет мультипликационный. Это уже я так понимаю не самая первая новость в этом сюжете. А самое первое теперь то, как Кремль отреагировал. Потому что Дмитрий Песков сказал, что Путин не смотрит всякие шоу и пародии на него. И главное, что не смотрит карикатуры. Никогда не видел карикатуры. Не хочет на них быть похожими. Во-первых, интересно как вы относитесь к такого рода пародиям, когда глава государства ведет телешоу, над ним смеются. Он там смешной. Я видел ролик.

О. Сысуев― Я, честно говоря, полностью эти ролики не видел. Я знаю, что существует такое. Но его жене унижали, не оскорбляли, надеюсь.

А. Плющев― Ну как, его не то чтобы унижали, но это мне кажется явно несколько такое пародийное представление.

О. Сысуев― Я, как известно, работал с президентом одно время РФ. Во времена правления которого были «Куклы» на НТВ. Причем на канале, который как тогда говорили в воспоминаниях лихих 90-х, в общем, занимался тем, что «мочил» власть. И был свидетелем того, как Борис Николаевич Ельцин относился к этим пародиям. Причем злым зачастую. Он обижался. Ему это не нравилось. Не совсем, так скажем, нравилось. Там еще В. С.Черномырдин был. Боря Немцов. Чубайс постоянный…

А. Плющев― Виктору Степановичу, по-моему, его персонаж нравился.

О. Сысуев― Да, он фотографировался с ним. Приводил на пресс-конференцию и так далее. Не говоря уже о Борисе Немцове. Которому сильно это нравилось и так далее. Но Борис Николаевич никогда себе не позволял того, чтобы как-то публично высказываться на эту тему в негативном плане. И другие руководители нашего государства. И если не нравилось – то терпели. Потому что канал независимый, НТВ был в ту пору. Но все равно это частное телевидение, это отражение и элемент свободных СМИ. И, наверное, правильно относиться к этому иронично. С другой стороны я знаю, что в современном телевидении российском буквально 2-3-х летней давности у нас была и Ангела Меркель, были и другие лидеры европейских…



О.Сысуев: Это является одним из серьезных оснований для создания атмосферы недоверия в нашем обществе

―

«Мульт личности».

О. Сысуев― Да. Особо выдающийся как мне кажется и самый удачный был персонаж постоянно присутствующий – Андрей Аршавин. С его фантастическим тембром голоса. Вместе с ними. И, насколько я помню, тоже оттуда нот дипломатических из Германии, Франции, Италии, там, по-моему, Берлускони был, не прилетало. Мне кажется, что публичный человек, если он будет тратить энергию на серьезное восприятие всего этого дела, то это будет неправильно. Он должен к этому относиться молча и иронично. Что касается быть похожим, не похожим – ну, конечно, вряд ли любой человек, которого пародируют любым способом и с эстрады российской, и на телевидении может к этому относиться легко. Как правило, лидеры государства и лидеры общественного мнения, и известные представители истеблишмента это все-таки люди в силу своего бэкграунда сильные, самостоятельные и гордые. Но об этом надо молчать.

А. Плющев― Я согласен с теми, кто говорит, что на самом деле в Кремле должны быть рады. Ну потому что Путин – герой. Путин, несмотря на то, что он в таком облачении, может быть немножко пародийном, но он популярен. Иначе бы он не стал ведущим.

О. Сысуев― Да, я просто читал про этот проект и там написано, что Путин выглядит как мачо такой.

А. Плющев― Там нет, это он в американских пародиях так выглядит. Там смешно.

О. Сысуев― Что совпадает с официальным представлением нашего президента – на коне, плавающим под водой, в батискафах, летающего на малых летательных аппаратах. Или на больших летательных аппаратах.

А. Плющев― Это все в американских шоу. Где Трампа пародируют. И там у него друг есть Владимир Путин. Вот он такой.

О. Сысуев― Мне кажется к этому надо относиться иронично. Ни в коем случае как мне кажется не надо относиться к этому как к проявлению элементов нелюбви, что у нас сейчас популярно – Запада к нашей стране и к нашему лидеру.

А. Плющев― А как вы считаете, Путин реально популярен на Западе?

О. Сысуев― Да.

А. Плющев― Большое количество людей, которым он нравится?

О. Сысуев― Я бы сказал так…

А. Плющев― Или среди элит. Я не знаю, среди кого.

О. Сысуев― Я считаю, что большое количество людей считают его очень заметным и сильным лидером. Который оказывает серьезнейшее влияние на мировые процессы. И уверяю вас, что мое общение с рядовыми людьми на Западе иногда позволяет мне делать вывод, что зачастую у простых людей, у таксистов, у официантов, не знаю, с кем сталкиваешься и заходит разговор о нашей политической действительности. Он вызывает, я бы не сказал восторг, но ощущения такие позитивные. Почему – потому что в Европе, во всяком случае, лидеры без этого вот «мачизма», зачастую кулака и решительности. Поскольку мы знаем, что сейчас в Европе очень сильны протестные настроения, это как-то совпадает с их настроением.



О.Сысуев: Мы выступаем за то, чтобы росла доля безналичных расчетов

―

Отличный комментарий поступил к нам в чате Ютуба. «Докатилось «Эхо» — уже мультики обсуждают». Реагируем на критику, поэтому пойдем по серьезным темам экономическим. Вот кстати о друзьях Владимира Путина или союзниках. Есть два наших союзника – Белоруссия и Казахстан. Казалось бы, куда уже ближе. Есть кто ближе. Армения может быть. Вот Белоруссия и Казахстан. И одни договариваются с другими о поставках нефти. Я не знаю, правда, как они будут при этом обходить Россию чисто географически. Но, тем не менее, недавно же был скандал с этим. С загрязненной нефтью, которая через Белоруссию уже шла на Запад. И почему это, откуда. Мы разве не единый не только Таможенный, но и прочий союз.

О. Сысуев― Я думаю, вся практика взаимоотношений экономических с нашими друзьями, как вы сказали, и с Казахстаном, и с Беларусью, показывает, что у них абсолютно рациональная модель поведения. «Realpolitik». Вот это на самом деле так. Это к ним имеет…

А. Плющев― Раньше западные наши партнеры любили.

О. Сысуев― Да.

А. Плющев― До 2014-го года.

О. Сысуев― Это к ним имеет прямое отношение. И уж от кого-кого, от таких искушенных опытных политиков как, Назарбаев сейчас вроде как не президент, но мы понимаем, что он все-таки обладает не меньшими полномочиями, чем были раньше. Либо Александр Григорьевич Лукашенко, так долго сидящий на троне. Что они, улыбаясь и говоря всякие прелестные слова на официальных встречах, ведут абсолютно рациональную политику. И никогда не дадут себя, извиняюсь, объегорить. И обидеть и всегда будут, да, просить деньги будут, особенно Беларусь — взаймы. Но при этом будут стараться свой интерес соблюсти.

А. Плющев― Как они при этом могут, а могут ли они как-то взаимодействовать без России. Ну потому что кажется, что такие сателлиты России, кто в ее орбите, они могут как у нас авиарейсы все через Москву, вот так примерно и тут.

О. Сысуев― Ничего подобного. Могут взаимодействовать, абсолютно не согласуясь с Москвой. Если это кому-то кажется, тем более из наших официальных лиц, то это химера. Это не так. Взаимодействуют и будут все делать, в том числе и в обход Москвы. Нашего хаба. Взаимодействовать и решать свои национальные задачи.

А. Плющев― Ну, наверное, их взаимодействие с Украиной довольно яркий тому пример. Потому что у нас практически нет отношений с Украиной. А у той же Белоруссии есть. Или у Казахстана.

О. Сысуев― Конечно.

А. Плющев― Вполне в этом плане как будто и не было никакой войны там, никакого Крыма и ничего. Мы продолжим с Олегом Сысуевым через некоторое время после выпуска новостей и рекламы и поговорим уже на совсем серьезные темы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев у нас в «Особом мнении». Хотел про Украину спросить. Там просто партия Зеленского, которая сейчас лидирует по опросам, она еще по сути даже не создана. Но зато лидирует. У нас бывает создана, но не лидирует, а там все наоборот. Ну, так Украина и не Россия. Так вот они сказали, что будут придерживаться идеологии либертарианства, выбрали себе. Я так понимаю, первый эксперимент был в Грузии, когда они реформы проводили. То есть государство как сервис. Какие-то элементы либертарианства. Как вы относитесь к этому. Вообще безотносительно даже Украины, Грузии, вообще в принципе.

О. Сысуев― Мне это нравится. Объясню — почему. Потому что в отличие от, скажем, нас, где у нас главенствующая роль отводится государству и естественным образом это захватывает все: экономику, общественную жизнь. Я не говорю об основных элементах государства, у нас суверенитет, ни пяди земли не отдадим. Вооруженные силы, наша позиция великой страны на международной арене. Мне нравится, когда в этом смысле государство главную свою миссию видит в обслуживании интересов и в обеспечении процветания людей. И то, что Зеленский говорил в своей инаугурационной речи много про людей, про человека вообще. Это мне было очень симпатично. И если ему удастся это сделать, фактически все-таки в постсоветском государстве, наверное, уже выросло другое поколение и хотелось бы верить, что время пришло и что государство на самом деле будет обслуживать интересы людей. И очень хочется, чтобы это имело успех. И это будет иметь большое значение для нас.

А. Плющев― Почему? Мы же вообще не смотрим ни на чьи примеры.

О. Сысуев― Нет, мы смотрим на примеры. И это очень важно. Это очень важно именно в государстве, которое мало чем по истории отличается от нас. Мало чем отличается. Мне кажется это очень важным.

А. Плющев― А вы верите, что в России когда-то будет государство для людей, а не люди для государства.

О. Сысуев― Понимаете, в чем дело. На мой взгляд, диалектика такова, что этого не избежать. Просто вопрос в сроках. Вопрос во времени. И вопрос потраченных усилий и жизней на то, чтобы сопротивляться этому. Искалеченных судеб. Это случится, это развитие человечества. Извиняюсь, этого не видеть нельзя. Это история человечества. Это диалектика. И так далее. И мне кажется, что если мы живем, политики живут временным отрезком своей собственной жизни, то это плохо. Мне кажется, что политики должны, миссия у них, вообще говоря, смотреть гораздо более длинные горизонты, чем собственная жизнь. Не говоря о жизни собственных детей и так далее. Мне кажется вот это правильно. А мы к этому придем все равно. Государство будет обслуживать интересы людей.

А. Плющев― Вы так говорите, как будто и в Китае так будет. А он мне кажется, вполне себе успешен и без этого.

О. Сысуев― Будет, Саша. Будет так в Китае. Рано или поздно будет.

А. Плющев― Хорошо. А вот насчет того, что опять же государство для людей или люди для государства, мне кажется, это очень наглядно было продемонстрировано в кейсе Екатеринбурга, который продолжается. Сегодня новости оттуда приходят, там уже непонятно, кто за что, кто против кого. Но очевидно, что был опрос ВЦИОМ, который рассказал, как вроде бы обстоят дела с предпочтениями. Так вот, вопрос вот какой. Что означает эта история, вообще означает ли что-то история для России в целом.



О.Сысуев: У нас из ряда вон выходящий случай, если человека отпускают под подписку о невыезде

―

Спасибо за вопрос. Он мне кажется очень важный. И имеет фундаментальное значение. И этот случай отражает одну из главных проблем современной России. А именно: это попрание идеи местного самоуправления, которое заложено в Конституции РФ. Статья 31-я. Когда мы перестали доверять людям, вверять им в руки прямые выборы мэров городов, законодательных или городских советов, дум, они по-разному называются. Когда мы устранили прямые конкурентные выборы и сделали местное самоуправление подчиненным федеральным органам власти, включая региональные органы власти, это мне кажется, стало и причиной, в том числе и возникновения той ситуации скандальной, которая была в Екатеринбурге. Потому что если бы было независимое местное самоуправление, всенародно выбранный глава города и совет на прямых выборах, эта задача бы, вопрос решился бы раньше, как мне кажется. И без всяких скандалов и такого жесткого противостояния. И мы бы там, конечно, не видели решения этих вопросов. Ни губернатора, ни тем более президента. Который фактически приказал, фактически приказал решить проблему, вообще говоря, это вопрос чисто местного самоуправления. Вопрос чисто местного сообщества. Отвод земли, где ставить храм, общественные слушания. Решение независимого городского совета. Ответственность всенародно избранного мэра. Участие свободных СМИ в критике. И, конечно, критика со стороны оппозиционных сил. И тогда бы ни один олигарх, там сейчас обвиняют олигархов, что он даже с какими-то благими помыслами не мог бы рассчитывать на административный ресурс в этом смысле. Вот и всё. И вопрос местного самоуправления как вопрос независимости судов, как вопрос рыночной экономики, как вопрос свободы СМИ — это фундаментальный вопрос развития общества, к которому мы тоже придем. Но подобных скандалов в то время, когда у нас было местное самоуправление, а я, извиняюсь, жил в то время и работал в то время всенародно избранным мэром…

А. Плющев― Город Самара.

О. Сысуев― Да. Это город, в общем, сравнимый по величине с Екатеринбургом. Я не помню, чтобы у нас были такие стычки и противостояния. Может быть, даже у нас были решения по строительству храмов, помогали церкви как могли. Но все это делалось с таким активным участием общественности и представителей общественности в виде каких-то объединений, депутатов, избранных тоже на свободных выборах. СМИ. Что там не забалуешь. Там невозможно принять решение, если оно не одобрено и ты не чувствуешь, что оно принимается обществом.

А. Плющев― А что будет, если нет?

О. Сысуев― Не принимается обществом?

А. Плющев― Да, если власти решили как-то пойти своевольно.

О. Сысуев― Ну видите, Екатеринбург все-таки город весьма продвинутый, свободный. Столица русского рок-н-ролла, между прочим.

А. Плющев― Одна из.

О. Сысуев― О’кей, договорились. Мы скажем, что Уфа, поскольку музыкальные училища имеют отношение к Юре музыканту и к Земфире. Много там у нас столиц. Но это одна из столиц, город свободный и образованный. И мне кажется…

А. Плющев― Самое смешное, что одна из этих рок-легенд был активным сторонником храма.

О. Сысуев― Ну, какая музыка, такая и легенда. Я думаю, что поэтому там… Да, это город Ельцина в конце концов. Этот храм собирались строить прямо на другом берегу от Ельцин-центра. И, конечно же, там мне кажется, если бы это было в другом месте, может быть, народ и проспал бы эту историю. И махнул рукой. А здесь, в общем, давайте согласимся с тем, что ВЦИОМ все-таки структура, прямо скажем, не является представительницей оппозиционных каких-то сил. Это вполне себе лояльная к власти структура. И даже ее опрос показал значительное преобладание позиции, что храма на том месте не должно быть. А если бы было местное самоуправление, думаю, что это решение бы было принято раньше.

А. Плющев― Опрос бы не понадобился, скорее всего.

О. Сысуев― Мне кажется, да.

А. Плющев― Или был бы проведен перед тем. Вообще у вас был такой опыт проведения опросов каких-нибудь. Вы говорили, общественность участвовала активно. Каким образом?

О. Сысуев― Она участвовала за счет своих представителей. У нас очень была разная городская дума, представители совершенно разных профессий, взглядов, воззрений. У нас были совершенно против городской власти настроены СМИ. У нас был не антагонистический, я повторяю, конфликт постоянный с губернской властью. У нас была с губернской властью конкуренция. Что самое главное. У нас была конкуренция. Это очень важно, что есть конкуренция. Что люди стараются себя показать с лучшей стороны в этой конкуренции. Что люди стараются в этой конкуренции не сделать ошибок, которые помогли бы конкурирующей стороне пенять другой стороне. Это очень важно.

А. Плющев― За две минуты до конца представителю банка задам вопрос, связанный с банком наконец-то. ЦБ проверит магазины, которые не принимают карты. Мне казалось, что у нас свободная страна в том смысле, что хочешь за наличные. Хочешь – за карты.

О. Сысуев― ЦБ я думаю, что это правильно, он ведет целенаправленную политику к тому, чтобы переводить все платежи в безналичный расчет. И это, в общем, мировая тенденция. Да, принимают наличные деньги везде, но при этом гораздо проще и сейчас даже можно бесконтактно пользоваться мобильным телефоном, той же картой. И быстро оплачивать платежи. Конечно, это упрощает жизнь фискальным контрольным органам. И так далее. Но если вы будете посещать некоторые московские рестораны дорогие…

А. Плющев― Там в иные дни не оплатишь картой.

О. Сысуев― Вы приходите, вам говорят: извините, сегодня у нас…

А. Плющев― Именно сегодня.

О. Сысуев― …сломался терминал. И приходится, догадываешься, почему это происходит. Борьба с этими проявлениями она праведная. И мы выступаем за то, чтобы росла доля безналичных расчетов.

А. Плющев― Олег Сысуев, первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» был в программе «Особое мнение». Спасибо, Олег Николаевич. До свидания.