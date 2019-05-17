М.Курников― Здравствуйте! У микрофона — Максим Курников. И вместе со мной в студии — политолог Станислав Белковский.

С.Белковский― Добрый вечер!

М.Курников― Сначала спрошу у вас: Порошенко сегодня вам не выдал украинское гражданство?

С.Белковский― Нет. Я просил его 5 лет назад. Тогда это ходатайство осталось без рассмотрения. А в последние дни… Есть такой хороший еврейский (а Петр Алексеевич тоже этому не чужд, еврейству я имею в виду) — анекдот, как вы вызывают Рабиновича в КГБ СССР и говорят: «Товарищ Рабинович, кажется у вас брат в Израиле?» Он говорит: «Да». — «Вы не могли бы написать ему письмо?» Садится, берет лист бумаги и пишет: «Дорогой брат, наконец-то, нашел время и места тебе написать».

Вот все, что Петр Алексеевич не делал, но должен был бы сделать в предыдущие 5 лет своего правления, он делает в последние несколько дней своего правления. Это напоминает еще один анекдот о том, что за три дня до конца света… Не знаете этот анекдот, как разные нации ведут себя за три дня до конца света? А в Советском Союзе стоит дым коромыслом и пыль столбом и висит лозунг: «Выполним пятилетку за три дня».

М.Курников― Но, тем не менее, сегодня многие получили это гражданство. Насколько это красивый уход для Петра Порошенко?

С.Белковский― Уход-то точно красивый, потому что 25% действующего президента против 73% у оппозиционного кандидата — это очень красиво, я согласен.

М.Курников― Слушайте, я вам скажу так: провести честно выборы, по крайней мере, признать поражение на выборах на постсоветском пространстве — это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть.

С.Белковский― Есть, да, я согласен. Под этими словами мог бы подписаться Александр Федорович Керенский после поражения от Льва Давыдовича Троцкого. Признать поражение, когда ты разгромлен полностью, а пытался поражения избежать.

Дело в том, что Петра Алексеевича Порошенко не приемлют западные лидеры категорически. Петра Алексеевича Порошенко не приемлет интеллектуальная элита Украины.

В последние недели, даже не месяцы, а недели перед выборами была истерическая раздача денег всем, чтобы спасти ситуацию. Она не спаслась. Соответственно, выдача гражданства Илье Владимировичу Пономареву. Ну, если бы он меня спросил, я бы сказал, что получать гражданство от Керенского, когда уже в Зимний дворец движется Троцкий — это не самый репутационно выигрышный проект. Но это дело Ильи Владимировича, а не мое абсолютно. То есть это еще может выйти боком, я бы так сказал. Гражданство выдается за особые заслуги. Он же получил его не в порядке натурализации. Сейчас начнется выяснение вопроса: А где особые заслуги.

Мы знаем, что подали в отставку все чиновники…

М.Курников― Высокопоставленные, вы имеете в виду?

С.Белковский― Нет-нет. Ну, все начальники уже подали в отставку. Они, мне кажется, Начинают разбегаться. Уже прибыл из Израиля кровавый Игорь Валерьевич Коломойский, из Нидерландов движется не менее Михаил Николаевич Саакашвили. И есть такой журналист Егор Просвирнин. Знаете его?

М.Курников― Да, конечно.

С.Белковский― Он создал в свое время сайт «Спутник и Погром». Вот то, что происходит сейчас на Украине, а также в Украине одновременно, это спутник и погром. Спутник там американский, который записывал разговоры Петра Алексеевича Порошенко тайные и секретные. (почему-то Петр Алексеевич предполагал, что об этих разговорах никто не узнает и об их содержании) с Владимиром Владимировичем Путиным и Виктором Владимировичем Медведчуком, основным доверенным лицом Путина в, а также на — одновременно в и на — Украине. Я считаю, надо создать двух спецпредставителя: одного в Украине , а другого в Украине. Двух послов. А погром там наш, еврейский.

М.Курников― Слушайте, вы так говорите о Зеленском, как будто он Наполеон какой-то, честное слово. А ведь там, между прочим, раскололась парламентская коалиция, и теперь он не сможет распустить парламент и досрочно провести выборы.

С.Белковский― Во-первых, Зеленский даже внешне похож на Наполеона. Вы можете сравнить. Хотя Наполеон был несколько моложе, когда стал императором… НРЗБ

М.Курников― Но и Франция не Украина и наоборот.

С.Белковский― И не Россия. Нет. Коалиция раскололась, потому что опять же происходит разбегание. Так сказать, центробежные силы начинают… Все разбегаются. Ну, не сможет провести и не сможет. Это ему не помешает. Потому что премьер-министр Владимир Владимирович Гройсман, также не имеющий никакого отношения к евреям, уже перешел на сторону Зеленского. И нынешний парламент может сформировать кабинет в интересах вновь избранного президента.

А кроме того сейчас парламент снесет спикера Андрея Порубия, который работал на Петра Алексеевича Порошенко и служил ему верой и правдой, и спикером может стать кто-нибудь неожиданный, например, Юлия Владимировна Тимошенко. Поэтому зачем распускать парламент? В этом нет острой необходимости. А скорее был элемент давления со стороны Владимира Александровича Зеленского.

М.Курников― То есть ему с таким парламентом, может быть, и комфортно будет.

С.Белковский― Понимаете, это с таким же успехом можно спросить, будет ли Льву Давыдовичу комфортно в Зимнем дворце, когда он в него войдет? Будет.

М.Курников― Хорошо. Завершая просто эту тему. Вы верите, что у Зеленского, действительно, как многие эксперты говорят, есть ровно год, может быть, полтора для того, чтобы резко провести реформы и воспользоваться этим кредитом доверия, которое оказал ему народ?

С.Белковский― Чтобы не повторять ошибок Петра Алексеевича Порошенко, может быть, не год-полтора, но два или три. Это точно.

М.Курников― Для этого нужно как Саакашвили действовать, такими решительными…

С.Белковский― Как Саакашвили, конечно. А почему нет, собственно? А что, кровавый Саакашвили что-то сделал плохое в Грузии?

М.Курников― Нет, мы просто выяснили, что Украина не Франция, не Россия, и, наверное, не Грузия.

С.Белковский― Да, не Грузия. Но в то же время методология реформ, она примерно одинаковая. Ясно, что они в Украине, а также на Украине они не будут такими гладкими, как в Грузии, поскольку Грузия маленькая, а Украина большая. Но, с другой стороны, Грузия моноэтничная страна, а Украина полиэтничная. Но это не значит, что эти реформы неосуществимы. Они абсолютно осуществимы, было бы желание.

Петр Алексеевич Порошенко погорел на том, что он не хотел осуществлять никаких реформ, а хотел воспроизводить коррупционную систему своих предшественников.

М.Курников― Для чего, на ваш взгляд, Москва держит такую паузу: «Мы пока не будем поздравлять, вот сейчас подождем, пока объявят… вот сейчас подождем инаугурации». — «А во время инаугурации поздравите?» — «Ну, вот давайте дождемся инаугурации». Для чего это?

С.Белковский― Дело в том, что Москва активно делала вид, что она не поддерживает Петра Порошенко. Вся кампания Петра Порошенко была построена на антимосковскости, антикремлевскости, антироссийскости. Ваш покорный слуга, прошу прощения, критикуемый Алексеем Алексеевичем за самоцитирование, постоянно утверждал обратное.

Сейчас Москва, наконец, спалилась. Она ясно дает понять, что она поддерживала и поддерживает Петра Алексеевича Порошенко. Точку зрения Кремля и лично Владимира Владимировича по этим вопросам формирует великий Виктор Владимирович Медведчук, кум Путина и владелец дворца в Ялте с танцующим фонтаном. Основная достопримечательность дворца в Ялте — это танцующий фонтан. Лебединое озеро, так сказать.

М.Курников― Ну, так в итоге?

С.Белковский― В итоге Виктор Владимирович Медведчук до сих пор морочит голову Кремлю, что еще что-то возможно переиграть. Возможно какое-то военное обострение, например. Или Зеленский может неожиданно умереть.

М.Курников― Да что вы такое…

С.Белковский― Нет, подождите. Виктор Владимирович Медведчук морочил голову Кремлю несколько месяцев подряд, что Порошенко останется президентом. После того, как случился «спутник и погром» с результатом 73 на 25, теперь надо как-то за эту точку зрения оправдываться. Он и продолжает оправдываться. Поэтому Москва и не торопиться поздравлять Владимира Александровича.

М.Курников― Хорошо. Давайте теперь вернемся в Россию. И хочу я вас спросить. Мы же страна сигналов. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд по сумме, найденной у него — это 12 миллиардов рублей. Что это за сигнал и кому?

С.Белковский― Это разборки между различными кланами силовиков, которые идут всю жизнь.

М.Курников― Вот для чего нам это всё рассказывают? Ведь это нам хотят что-то показать.

С.Белковский― Нам хотят показать одно — что тот клан, который украл эти 12 миллионов рублей, проиграл другому клану, который, возможно, украл еще больше.

М.Курников― Тем не менее, такие астрономические суммы — это скорее что-то в порядке вещей или нам специально показывают такие выпуклые вещи?

С.Белковский― «Точней, ты скорее астроном, ворона, чем жертва лисы», как сказал Иосиф Александрович Бродский. Ну как, это демонстрация того, что нынешние ключевые фигуры ФСБ, в частности, господин Королев, руководитель службы экономической безопасности, там, так сказать, делят власть. Вот что это такое. А чтобы показать, что аресты высокопоставленных сотрудников ФСБ имеют под собой основание, вы показываете, сколько они украли.

Опять же приведу пример из украинской жизни. Простите, кто про что, а вшивый про баню. Кодга в 2005 году был аукцион по повторной приватизации компании «Криворожсталь», вот ее на первом аукционе в 2004 году, до выборов президента продали за 800 миллионов долларов. А на повторном аукционе продали ее за 4 миллиарда 800,то есть в 6 раз дороже. Шесть ю восемь — 48. И тогда зашел к одному из бенефициаров первой сделки, этот бенефициар сказал: «Да. До сих пор все понимали, что, может, что-то украли, но никто не знал, сколько».

С.Белковский: «Евровидение» — это ремейк «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» Вот почему его так любят

М.Курников― Вот здесь сделаем небольшую паузу. После паузы вернемся.

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М.Курников― Мы продолжаем говорить с политологом Станиславом Белковским. Хочу вас спросить про слово Владимира Путина, которое оказывает фантастическое воздействие. Как раз Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин никуда не вмешивался — просто сказал. И сразу же ситуация в Екатеринбурге стала не такой людоедской, как была.

С.Белковский― Конечно, Путин никуда не вмешивался, как Иисус Христос никуда не вмешивался, просто сказал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог как сказано в первой главе Евангелия от Иоанна. Как сказал Гумилев, «в оный час, когда над миром новым Бог склонял свое лицо, тогда Солнце останавливали словом, словом разрушали города». Конечно.

М.Курников― Это победа протестующих?

С.Белковский― Это, понимаете ли, отражение некоторой реальности, в которой Кремль начинает проигрывать регион за регионом, город за городом. Приморье. Ну, удалось там дожать кремлевского кандидата, но с огромными усилиями с некорректным процессом отмены победителя от КПРФ. Проиграли Хакассию, проиграли Хабаровский край. Проиграли Владимирскую область. Наконец, 29-летня дама с повышенной социальной ответственностью, но без высшего образования, поскольку отсутствие высшего образования, как известно, компенсируется повышенной социальной ответственностью, выиграла выборы мэра Усть-Илимска, а это не последний город в стране. Он хоть и не большой, но экономики он значимый.

Сейчас еще, как говорил мой учитель политически технологий профессор Воланд, сегодня на Патриарших будет интересная история. И сейчас еще будет интересная история в Санкт-Петербурге, родном городе Владимира Путина.

М.Курников― Обязательно поговорим о Санкт-Петербурге, но возвращаясь в Екатеринбург. Наоборот, «Единая Россия» недавно Ройзмана изгнала к нам сюда, на «Эхо Москвы».

С.Белковский― И в этом сговор между «Единой Россией» и «Эхом Москвы» По-моему, выиграли все в этой ситуации, все три.

М.Курников― Кроме екатеринбуржцев, может быть.

С.Белковский― Нет, выиграли: «Единая Россия», «Эхо Москвы» и Ройзман. НРЗБ Полномочий в Екатеринбурге у него не было все равно, а на «Эхе Москвы» у него полномочия есть. Нет, это было до того, как цепочка поражений партии власти в регионах и городах не стала слишком нарочитой. Сейчас бы, может быть, Ройзмана и не выгнали в нынешней ситуации. Ройзмана же выгнали год назад приблизительно.

М.Курников― Да-да, но, тем не менее, слушайте, вот всё началось довольно жестко. Потом были слова Владимира Путина. Выявляется информация о каком-то опросе. Есть надежда на то, что эти люди, которые вышли на улицу, добьются чего-то, или ́то пока такая перегруппировка сил?

С.Белковский: В зале были сотни людей. Мы потеряли талантливого журналиста

С.Белковский― Нет, я думаю, что есть возможность, что добьются. Я, кстати, придумал гениальный заголовок. Я объявляю тендер среди СМИ, кто заплатит мне за него больше, за заголовок на эту тему «Скверная история».

М.Курников― Поверьте, вы не первый.

С.Белковский― Или «Скверный анекдот», скорее.

М.Курников― «Скверный храм» даже начали называть это всё. Но, тем не менее, возвращаясь к Екатеринбургу. На ваш взгляд, это история скорее про Екатеринбург, про большой город, где такое возможно, где люди тысячами могут выходить и защищать сквер, потому что они там живут, неплохо образованы и так далее, или это история про всю Россию?

С.Белковский― Это история про всю Россию. Потому что, понимаете, люди и во Владимирской области, в которой уровень жизни крайне низкий, это депрессивный регион, которых нельзя сравнить в этом смысле с Екатеринбургом и Свердловской областью, тотально проголосовали против действующей власти. Процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, и пошел он неукоснительно и неуклонно.

Пока там администрация президента проводи тренинги будущих менеджеров — прыгают со скал на этих тренингах… Как пела группа «Король и Шут», ныне ликвидированная из-за смерти ее солиста, «Разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был и вот меня не стало». Вот это с властью сейчас и происходит. Они допрыгали со скалы.

И кроме того это, естественно, роль РПЦ Московского патриархата…

М.Курников― А вы видите там роль церкви все-таки?

С.Белковский― А храм-то кому?

М.Курников― Ну, не знаю. Ну, такое ощущение, что храм принадлежит этим предпринимателям, которые решили его построить.

С.Белковский― Ну, неважно. Все равно РПЦ МП имеет же отношение к храму?

М.Курников― Имеет.

С.Белковский― Храм же не может жить вне церкви, он должен принадлежать к какой-то религиозной конфессии. Он принадлежит РПЦ МП независимо от того, кто его финансирует. А РПЦ МП доживает последние годы, о чем тоже ваш покорный слуга предупреждал. И Алексей Алексеевич Венедиктов может меня убить, но я на третий день восстану. «И, как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты», как сказал Борис Леонидович Пастернак о другом человеке, не обо мне, не буду врать. Тот, о ком он сказал, является НРЗБ человеком с большой буквы «Ч» согласно канону.

Понимаете, РПЦ МП основана Иосифом Сталиным в сентябре 1943 года. Сталинская церковь. Концепция ее была в целом сформирована и сформулирована владыкой Никодимом (Ротовым) в 60-е, 70-е годы, чьим любимым учеником и келейником является нынешний патриарх Кирилл (Гундяев). Эта концепция состояла в том, что РПЦ МП есть приложение государство и обслуживает государству. Это категорически противоречит, собственно, христианской доктрине.

Кроме того я даже знаю способ, как РПЦ МП формально ликвидировать, не с юридической точки зрения, а с канонической, но не скажу, потому что я поделился своими соображениями с одним видным священнослужителем. Он сказал: «Ты прав, но пока никому об этом не говори, потому что это может скоро пригодиться».

С.Белковский: Уход у Порошенко очень красивый

М.Курников― Интриги, интриги. Станислав Белковский, если кто-то вдруг к нам присоединился только что. Давайте тогда несколько слов о Санкт-Петербурге. Вы сказали, что там может повториться сценарий какого-нибудь приморья или Владимира.

С.Белковский― Это теоретически не исключено. Я, кстати, давно предлагал переименовать город Владимир во Владимир Владимирович.

М.Курников― Переименовали в Нур-Султан. Видите, чуть-чуть не попали.

С.Белковский― И еще я предлагаю. Есть город Ивано-Франковск в Украине, а также находится на Украине, такой город двойного назначения. Его историческое название: Станислав. Поэтому я считаю правильным результатом президентских выборов на Украине возвращение Ивано-Франковску его исторического названия Станислав. Этого мне вполне достаточно.

М.Курников― Тем не менее, в Санкт-Петербурге, на ваш взгляд…

С.Белковский― Возможно всё, если выдвинется какой-нибудь сильный кандидат.

М.Курников― Что значит, «если выдвинется»? Кто же его зарегистрирует?

С.Белковский― Подождите. А что было в Хакассии? Вот в Хакассии господин Коновалов, вернее, товарищ, поскольку он представитель Коммунистической партии Российской Федерации. 30 лет, журналист. Выдвигался Компартией специально, чтобы проиграть, потому что было представление о том, что уж Коновалов точно не выиграет. Выиграл.

М.Курников― Станислав, но вы же политтехнолог. Вы же понимаете, что это поражение политтехнологов. Просто были уверены, что победят, спустя рукава отнеслись к своей задаче.

С.Белковский― Ну, подождите. Поражение политтехнологов на Украине мы сейчас наблюдаем в таком случае. Нет, это дело не в политтехнологиях. Если бы разрыв был 5% и победа на флажке, тогда это можно было бы списать на политтехнологии, но когда разрыв в два-три раза, то нет. Это народные настроения. «Чем мы сильны, Басманов? — как говорил Пушкин в «Борисе Годунове» — мнением народным». Поэтому сейчас если появится сильный кандидат в губернаторы Петербурга альтернативный Александру Дмитриевичу Беглову, он вполне выиграет.

М.Курников― Что значит сильный кандидат, объясните мне?

С.Белковский: Можно быть фальшивым коммунистом, либералом или единороссом. Но нельзя быть фальшивым святым

С.Белковский― Вот если, например, выдвинуть Виталия Милонова, то он побеждает.

М.Курников― А кто его должен выдвинуть тогда, простите? Все-таки они, наверное, от одной политической силы там присутствуют — нет?

С.Белковский― Подождите, все от одной политической силы. У нас же система однопартийная, но многоподъездная, как говорилось в советское время. Там же разные подъезды власти.

М.Курников― Объясните тогда, почему — многие понимают, что Беглов — это проблема для избрания — почему тогда он? Почему кто принимает решение — администрация президента или кто — так настойчив в том, чтобы двигать именно его?

С.Белковский― Потому что два крупных бизнесмена, имена которых я называть не буду, поскольку запасы яда «Новичок» еще не кончились (как только кончатся, я сразу позвоню в редакцию) пролоббировали его кандидатуру Владимиру Владимировичу Путину, и пока это решение не отменено. Но слухи в Телеграм-канале «Незыгарь».

М.Курников― Я напоминаю, что журналист не должен распространять слухи под видом новостей.

С.Белковский― Но поскольку я не являюсь журналистом, мне можно. За Телеканалом «Незыгарь», как мне кажется, НРЗБ распространением слухов под видом фактов, стоит Алексей Алексеевич Громов, первый заместитель администрации президента. Поэтому независимо от того, пишут ли в «Незыгаре» правду или неправду, это имеет отношение к власти. Соответственно, канал «Незыгарь» что-то начал распространять слухи о плохом самочувствии Александра Дмитриевича Беглова. К чему бы это? Посмотрим.

М.Курников― Напомню, что мы говорим со Станиславом Белковским. Не могу вас не спросить. Приходят СМС-сообщения. Я никогда не думал, что эта тема так интересует слушателей. Почему в России так любят «Евровидение»?

С.Белковский― В России так любят «Евровидение» по той причине… Вот вы молодой еще человек и вы в Советском Союзе еще не жили, а я в Советском Союзе жил. И самой популярной телепрограммой Советского Союза «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». И как специалист по психологии бессознательного я утверждают, что «Евровидение» — это ремейк «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» Вот почему его так любят.

С.Белковский: Порошенко погорел на том, что не хотел осуществлять никаких реформ, а хотел воспроизводить коррупционную систему предшественников

М.Курников― Вы знаете наверняка, что там показали целующихся мужчин. Это вызвало фурор во многих…

С.Белковский― Ну, так «Евровидение» является, собственно, гибридом неким гей-шоу и фрик-шоу. Геи и фрики определяют итоги этого «Евровидения».

М.Курников― После такой показанной картинки у «Евровидения» есть проблемы какие-то с перспективами в России или даже целующиеся мужчины не испугают ни зрителей, ни тех, кто транслирует.

С.Белковский― Нет, целующийся мужчина не испугает никого, потому что целующиеся мужчины, по крайней мере, не бьют никого дубинками. «Евровидение» выигрывают всегда или геи или фрики.

М.Курников― Не знаю. Я бы не утверждал. Тем не менее, у нас идеология на то, чтобы закрыться, и люди вроде ее поддерживают. И тут вроде — окно в Европу.

С.Белковский― В этом смысле отправка Сергея Лазарева на «Евровидение» была абсолютно правильной.

М.Курников― Тем не менее, зачем такое окно в Европу, когда у нас идеология на всё обратное сейчас нацелена, на то, чтобы закрыться, закрыться.

С.Белковский― Но отдушина же должна быть. Как при советской власти была «Литературная газета», те же самые «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Нельзя закрыться полностью, особенно в нынешней коммуникативной реальности, где всё всем доступно и так, где закрыть ничего невозможно. Это при советской власти можно было закрыть и то существовали отдушины в виде «Литературной газеты» и «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», причем «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» показывали на Пасху и на Рождество, чтобы люди не ходили в церковь.

М.Курников― То есть две разных слабости, с точки зрения понимания партии нужно было совместить.

С.Белковский― Чья сила в их слабости…

М.Курников― Мы сейчас сделаем небольшую паузу и сразу через несколько минут вернемся в студию.

НОВОСТИ

М. Курников― Продолжаем говорить с политологом Станиславом Белковским. Хочу у вас спросить, следите ли вы за этим политическим треугольником Нюта Федермессер — Любовь Соболь — Сергей Митрохин? Или вам кажется, что это какая-то неважная история, которую все раздули?

С. Белковский― Я бы назвал это мышиной вознёй, если бы не хотел обидеть всех упомянутых участников этого конфликта. Я всегда очень негативно относился к организованной благотворительности, ибо благотворительность приносится Господу Богу, поэтому она должна быть анонимной. То есть когда ты подаёшь милостыню, ты не должен это пиарить. К тому же меня всегда смущали дамы взрослого, практически моего возраста, которые называются «Нюта». С таким же успехом я сейчас в студии мог бы представляться «Стасик». Да, конечно, родные и близкие называют меня «Стасик», но я бы никогда не стал представляться в эфире «Эха Москвы» таким именем. Будем считать, что я ответил на ваш вопрос.

М. Курников― Тем не менее, послушайте: а вот эта тактика человека, которого многие любят и уважают, вне зависимости от вашего мнения…

С. Белковский― Конечно, разумеется, Владимир Владимирович Путин должен любить и уважать.

М. Курников― Этот человек, как кто-то считает, используется, а кто-то считает, ему дают возможность пойти во власть.

С. Белковский― Подождите, Нюта Федермессер является представителем власти.

М. Курников― Но формально не совсем так. Пойти на другой уровень этой самой власти. Быть депутатом — это всё-таки другой статус.

С.Белковский: Москва, наконец, спалилась. Она ясно дает понять, что она поддерживала и поддерживает Петра Порошенко

С. Белковский― Другой уровень этой самой власти находится на дне Чёрного моря. Возможно, кто-то понял мой намек. Понимаете, высочайшей формой лжи и лицемерия является использовать государственные ресурсы якобы на благотворительность и представляться святым. Можно быть фальшивым коммунистом, либералом или единороссом. Но нельзя быть фальшивым святым. Господь этого не разрешает.

М. Курников― Перейду к следующей теме, раз уж мы с вами начали о таких НРЗБ человеческих. Вы сегодня ходили прощаться с Сергеем Доренко?

С. Белковский― Да.

М. Курников― Расскажите, как это было.

С. Белковский― Я пришёл несколько раньше официального прощания. Начало официального прощания в 10.30. Я сделал это специально, потому что я хотел вручить… У меня было 2 букета. Один я положил в коробку, другой вручил вдове Сергея Леонидовича Марине Федоренковой. И сразу после этого ушёл, потому что попадать под прицел… Ну, чтобы, грубо говоря, это не превращалось в пиар-акцию с моей стороны. Прощание прощанием, а пиар-акция — пиар-акцией. Но там уже были сотни людей за полчаса до начала прощания. То есть я не хочу сказать, что это был Владимир Семёнович Высоцкий, но что-то героическое там было, выражаясь той терминологией, которую вы использовали.

М. Курников― Тут приходят вопросы. Вас спрашивают, что мы потеряли с его уходом.

С. Белковский― Мы потеряли талантливейшего журналиста и криейтора. Вот кого мы потеряли.

М. Курников― Сергей Доренко в разные годы власти Владимира Путина был, можно сказать, и по разные стороны баррикад, и просто медийных НРЗБ. Кстати, а что чувствует человек, когда он находится с той стороны? Когда он травит, а не его травят?

С. Белковский― Понимаете, я не хочу говорить за покойного Сергея Леонидовича…

М. Курников― Нет, я вас спрашиваю.

С. Белковский― Да, я говорю только за себя. Знаете, я всегда был на своей стороне баррикад. А против меня был весь мир. Иногда этот мир представал в образе Михаила Борисовича Ходорковского, иногда — в образе Владимира Владимировича Путина. На моей стороне баррикад находились только 2 человека моих родных и близких и я сам. Вот что чувствует человек в такой ситуации. Поэтому нельзя говорить, что я переходил на разные стороны баррикад. Я занимал свою сторону баррикад.

М. Курников― Но вы же не могли не осознавать, что в этот момент совпадаете — с кем? — с режимом, который в тот момент руководил страной?

С. Белковский― Нет, я не совпадал с режимом. Потому что руководитель Администрации президента Александр Волошин, который по влиянию в то время был сопоставим с Владимиром Путиным, и премьер-министр Михаил Касьянов, который сейчас будет в студии после меня, были на стороне Ходорковского. И вообще значительная часть правительства была на стороне Ходорковского, не говоря уже о всех поверх зубов вооружённых, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, войсках — медийных войсках. Поэтому я не могу сказать, что я был против режима. Просто ситуация так сложилась, что моя точка зрения совпала с точкой зрения Путина. Но я не могу сказать, что я действовал в комфортных условиях, по поручению Путина и на основании его доверенности. Нет, ничего этого не было.

М. Курников― А когда вы видите, к каким результатам это приводит, вы что испытываете? Когда вы понимаете, что это в итоге формирует силу этого режима и так далее — то, что вы сделали — вы что испытываете?

С. Белковский― Силу режима формирует Нюта Федермессер, грубо говоря, а не я. То есть люди, которые выдают себя за святых, на самом деле эксплуатируя ресурсы этого режима. Я ресурсами этого режима не пользуюсь и силу его не формирую. Я борец за справедливость. А, понимаете, совпадает ли справедливость с позицией режима или противоположна ей — это в каждой ситуации решается по-своему. Бывает, что совпадает.

М. Курников― А как вы потом с Михаилом Ходорковским — проговаривали это?

С. Белковский― Конечно. Мы встретились с ним в Берлине сразу после его освобождения и всё проговорили.

М. Курников― Он умеет прощать?

С. Белковский― Ну, судя потому, что меня не убили — Михаил Борисович человек очень жёсткий — да, умеет. Не то что прощать, а уважать позицию.

М. Курников― Ах, вот как.

С. Белковский― Да, уважать позицию он умеет, да. Я не знаю, простил ли он меня.

М. Курников― А как так получается: когда сейчас идут дискуссии по поводу «свой-чужой», и чуть ли не в коллаборационизме обвиняют каких-то людей, которые вроде бы не разделяют взгляды Кремля, но при этом так или иначе оказывает ему какие-то услуги, как так получается, что тот же Михаил Ходорковский, который столько отсидел, в этом вопросе гораздо более спокоен, чем, не знаю, молодые политики, которые вешают ярлыки?

С. Белковский― Свидетельствует НРЗБ вступления в бой, как сказал Владимир Владимирович Маяковский. Вы видели моё лицо, когда я абсолютно спокоен? Так вот Ходорковский спокоен, потому что он очень сильная личность. Сильные личности никогда не устраивают истерику.

М. Курников― А вообще вот эта позиция, что сейчас ты либо за власть, либо против власти, и третьего не дано — вы разделяете её?

С. Белковский― Нет.

М. Курников― Объясните, почему. Как тогда можно жить? Можно ли быть аполитичным сегодня в России? Можно ли в публичном пространстве быть аполитичным?

С. Белковский― Да. Например, я в последние годы занимаюсь изучением Александра Сергеевича Пушкина. Я пришёл к выводу, что «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина посвящены плафонам Сикстинской капеллы. Сейчас я пытаюсь написать на эту тему развёрнутый текст. Мне это интереснее политики.

М. Курников― Тем не менее, вы работали и у Собчак. Ну, по крайней мере, какое-то время так объявлялось.

С. Белковский― Ну, не у Собчак, а с Ксенией Анатольевной Собчак. Да, я работал, потому что, во-первых, я с большим личным уважением отношусь как Ксении Анатольевне, независимо от того, кто бы что ни говорил. Во-вторых, эта кампания давала возможность изложить мои взгляды через президентскую кампанию. Я был доверенным лицом Ксении Анатольевны на президентских дебатах. На основных дебатах — на Первом канале и канале «Россия» — она выступала сама. В остальных средствах массовой информации выступал от её имени я. И философия кампании, программа Собчак во многом основана на моих идеях. Поэтому, естественно, я воспользовался этой возможностью для того, чтобы эти идеи транслировать. Я же сам не могу баллотироваться в президенты.

М. Курников― Я это скорее говорю к тому, что вы хоть и говорите, что остаётесь аполитичным, но разве это возможно?

С. Белковский― Нет, это означает только одно: что у меня есть приоритеты выше политики. Я не собираюсь, понимаете, «ты за Крым или против?».

М. Курников― За луну или за солнце — помните, как в детстве?

С. Белковский― Да, сторонники тупоконечников. Помните, у Свифта в «Гулливере» — Блефуску, с какой стороны надо разбивать яйцо? Есть остроконечники и тупоконечники. Власть и оппозиция в России абсолютно описаны у Свифта в «Приключениях Гулливера» — остроконечники и тупоконечники. То есть люди, которые ходят в Кремль за деньгами и сидят во всяких советах при президенте, потом выходят в публичное пространство и начинают кричать, какие они оппозиционеры.

Я не хожу за деньгами к президенту и не получаю их — к сожалению, но и к счастью. Потому что я тем самым президенту ничем не обязан. А за всё в жизни надо платить. Как говорил мой школьный учитель физики Леонид Абрамович Нодт, «каждую копейку, которую ты взял, ты будешь отрабатывать прямо или косвенно, даже если в момент её получения ты не отдаешь себе в этом отчёта». Но я и не против Кремля. Кремль — это Кремль. Скоро погода изменится, как говорил Юрий Юлианович Шевчук. Знаю точно, погода изменится. Я хроникёр, я свидетель эпохи. Я свидетель. Свидетель не должен быть ни обвинителем, ни защитником.

М. Курников― А те, кто идут в политику сейчас? Для них стоит эта вилка — либо за Кремль, либо против Кремля, а третьего не дано?

С. Белковский― Понимаете, я считаю, что те, кто идут в политику, сами принимают такие решения. Я не должен давать им советов, потому что я политконсультант на пенсии. Но такой вилки нет. Ну, условно, губернатор Хакасии («председатель правительства Хакасии» это официально называется) товарищ Коновалов — он против Кремля или за?

М. Курников― Ну, как вам сказать… С учётом того, что Владимир Путин так и не встретился с ним. Это тоже показатель, правда?

С. Белковский― Тем не менее, он не против и не за. Он использовал возможности системы для собственной победы, будучи оппозиционным кандидатом. Это случилось на выборах мэра Усть-Илимска и так далее. Но это политика. Потому я и не занимаюсь, что не хочу ставить себя в зависимость от всех этих раскладов. Я хочу заниматься Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот моя политика.

М. Курников― Тем не менее, вот мы говорим о том, что есть Коновалов. А Путин с ним до сих пор не переговорил. Это тоже сигнал нам всем: что мы не будем принимать таких губернаторов.

С. Белковский― Нет, минуточку, Коновалов работает. Его не уволили, не убили, не сместили с должности. Он постоянно, каждый день в Фейсбуке публикует фотографии своих совещаний. Я даже лайкаю постоянно, хотя я с ним незнаком. Путин не принимает его, потому что это большой прокол Администрации президента. И Администрация президента не спешит организовывать эту встречу, поскольку знает кошка, чьё мясо съела, что называется. Она понимает ошибку, которую совершила.

М. Курников― Так, если понимает ошибку — значит, сделала выводы? Значит, мы не увидим повторения?

С. Белковский― Нет, «можем повторить», как гласит известный слоган. Почему — увидим. Потому что наступление на грабли — это самый эффективный способ наступления российских войск, особенно политических.

М. Курников― Хорошо, просто не так много времени осталось. Я тогда знаете что уточню у вас — по поводу информированности Путина. То, что вы говорили на новостях. Он вчера несколько раз сказал: я узнал это от вас, я узнал только вчера и что-то в этом духе. Это говорит о том, что он действительно плохо информирован или хорошо притворяется, играя в хорошего царя и плохих бояр?

С. Белковский― В хорошего царя и плохих бояр он играет всю жизнь, потому что так положено царю в России. Но в данном случае я считаю, что он действительно плохо информирован. Потому что он занимается вопросами внешней и оборонной политики. Вопросы внутренней политики его раздражают в принципе. Его подчинённые не хотят портить ему настроение плохими новостями. Опять же по принципу античной Греции: за хорошую новость тебе наливают кубок вина, за плохую отрубают голову.

М. Курников― Простите, что значит «подчинённые»? Вы как узнаёте новости? Вам подчинённые их приносят?

С. Белковский― Нет, у меня подчинённые какие-то есть, но их очень мало.

М. Курников― Но у вас есть смартфон, компьютер, правда? Наверняка Владимир Путин может себе позволить купить и смартфон, и компьютер.

С. Белковский― Понимаете, во-первых, Владимир Путин не доверяет средствам массовой информации, поскольку он сам является их порождением. Он знает, как СМИ манипулируют сознанием. О чём он часто проговаривается в своих публичных репликах. Во-вторых, он не хочет… Понимаете, это нормальный синдром. Правда с точки зрения психологии — это устраивающая версия. Если я считаю, что я двухметровый блондин, то я считаю это правдой.

М. Курников― На этом я предлагаю закончить. Мне кажется, более оптимистичной мысли…

С. Белковский― Вы подтверждаете, что я двухметровый блондин?

М. Курников― Конечно. Всё, куда деваться. До свидания!

С. Белковский― Счастливо!