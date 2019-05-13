Т. Троянская ― 11:07 в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Марину Шишкину, секретаря правления Союза журналистов, политика. Марина Анатольевна, добрый день.

М. Шишкина ― Здравствуйте. Добрый день

Т. Троянская ― Все мы сейчас наблюдаем эту неприятную историю — травлю депутата законодательного собрания Максима Резника. За ним следили в ПРаге, где он отдыхал со своей женой, затем обыск неприятный на границе , когда он прилетел в Петербург. Что вообще происходит и можете ли Вы как то это охарактеризовать?

М. Шишкина ― Вы очень правильно назвали эту предметную область. Это — травля, по-другому я назвать не могу ситуацию. она развивалась как такое противостояние оппонентов. С одной стороны — Резник, с другой — люди, которые заинтересованы в том, чтобы выбрать данного губернатора, поскольку Резник оказался одним из самых ярых оппонентов Беглова, и можно воспринимать это как такое политическое противостояние. А потом вдруг началась очень серьезная информационная атака.

Кто в дупле сидит? Очевидно те, кто заинтересован чтобы в сентябре выборы прошли по определенному сценарию. Поскольку именно эти медийные структуры: пригожинские, ольгинские, как угодно их называют. Этот аппарат политехнологический, который работал, предположим, на выборы в Пскове( многие находят похожие черты). Вот этот аппарат, эта огромная машина, она начала двигаться в отношении одного человека . Скажу честно, за Последнее время такой организованной и такой неприятной компании я не видела.

Что греха таить, всегда были информационные войны, всегда кто-то на кого-то,но они были явно краткосрочнее. Были сделаны более человеческими способами. А вот то, что сейчас творится с Максимом … Даже если вы вдруг, в силу каких то причин не разделяете его политических взглядов, он вам не очень симпатичен как человек.Может быть вы с ним когда-то А сталкивались в жёсткой какой-то борьбе по тому или иному вопросу в любом случае — Это должно быть а подвергнуто остракизму и презрению.

М. Шишкина ― вообще,Татьяна , все то что происходит сейчас для Петербурга внове – это не наша история. Вот вчера разгорелся спор, и я у себя на странице в Фейсбуке вчера в отчаянии написала несколько строчек. Коллеги журналисты, глядя на то, что сейчас происходит с с Максимом Резником, хочется задать вопрос, что же с нами стало? И я получаю ответы от людей которых глубоко уважаю, которые отвечают, что с нами, настоящими журналистами ничего не стало. Их там нет в этой травле. А вот те, кто пришел сюда, в эту историю, это наверное не журналисты, а что-то другое.

Т. Троянская ― Марина Анатольевна, у меня два вопроса. Первый — вы считаете,что нынешняя история она связана вот с той неправдой, которую сказал Беглов, о том, что Максим Резник хотел, чтобы город отдали фашистам? То есть всё это звенья одной цепи ?

М. Шишкина ― Вы знаете, что? Я не могу найти других бенефициаров этой истории. Она началась с того, что Максим Резник в очень острой форме вступил в дискуссию с исполняющим обязанности губернатора. Прав он , или не неправ; хорошо ли это или не хорошо, не будем обсуждать. Он — Оппозиционный политик имел право на эту дискуссию. Дело дошло до суда, напомню слушателям,кто не знает предыстории вопроса. Он подал в суд на слова, сказанные в его адрес, которые не были сказаны на самом деле. К сожалению проиграл, поскольку можно найти кучу бюрократических проволочек , которые позволят отвести в сторону этот вопрос, но борьбу продолжил. Вот такой он выбрал вектор.

И именно после этого началась такая массированная информационная атака на него. Если вы найдете еще одного интересанта ил события — назовите мне его. Но я этих событий не вижу. Мы люди, находящиеся в политике тесно, видим в этом во всем ответ на очень такую активную активную позицию Резника в отношении Смольного. Это вот его позиция такова.

Если на самом деле я ошибаюсь, то наверное, хорошо было бы чтобы Смольный в лице каких-то конкретных лиц возможно осудил или выразил свое отношение, что тоже так делать нельзя, что такие методы в Петербурге недопустимы. Тогда возможно появление каких -то других бенефициаров, но я их не вижу,конечно же

Т. Троянская ― Вы сказали что не Петербургский почерк. То есть вы считаете, что этим занимаются, этой травлей занимается какая-то Столичная команда? И что Что значит Петербургский почерк? Он что, мягче?

М. Шишкина ― Я не знаю откуда они родом и где зарегистрированы эти люди. Но в последнее время как мы понимаем, появилась такая определенная субстанция, коммуникационный субстрат, не знаю даже как назвать это.. Это может быть теллеграмм-канал, средство массовой информации зарегистрированное, радийный ресурс, не важно… под какой крышей этот субстрат существует. Он использует средства и методы, которые в журналистике недопустимы. Это даже не желтая пресса. Это принципы слежки, поиска компромата с негативным оттенком, выбрасывание его в массированной дозе по 30-40 источникам., откуда Яндекс это выкидывает сразу в первые строчки и вы узнаете об этом событии.

Как правило, эти субстраты коммуникационные не несут никакой ответственности, на них невозможно подать в суд, это нереально совершенно. К ним же к этим каналам примыкает группа бото. Люди, которые сидят на определенной копеечке и перед ними стоит задача выпускать в паблик нужные комментарии. Вот такая структура, еще пока неопознанная с точки зрения науки. Мы называем их «фабрика троллей», «ольгинские «, как угодно.

Т. Троянская ― То есть это не журналистика?

М. Шишкина ― Это не журналистика !!! Это коммуникационное киллерство. Это люди и структуры, которые не брезгуют ничем для того, чтобы Уничтожить человека, для того чтобы сформировать какое то отношение к событию, вот такое массовое. Это вообще— то буллинг в чистом виде., Татьяна , совершенно верно.

Т. Троянская ― Это называется буллинг.

М. Шишкина ― Это вообще— то буллинг в чистом виде., Татьяна , совершенно верно. Из сферы школьных практик, перенесенный на взрослую, настоящую почву. Происходящее с Резником — это пример буллинга, вне всякого сомнения. И давайте не будем говорить об истории. Мы сейчас можем говорить только о методах, того как поступают с человеком. Могу сказать сразу: как бы вы не относились к этому человеку — на месте Резника может оказаться каждый. Просто представьте себе представьте себе степень ужаса, Когда вы не можете выйти из дома, когда за вами наблюдает камера..

Т. Троянская ― В том то и дело! Когда вы смотрите это видео, подумайте, Подумайте о том на каком основании за человеком следили?

М. Шишкина ― Это незаконно. Вы живёте за стеклом, дом-2. Только вы живете не потому что вы согласились на это, а потому что с вами такое устроили. Согласитесь ли вы на это? Это такая серьезная новелла … а вы меня спросили почему не петербуржская? Но мы столкнулись с таким впервые. У нас были выборы разного рода: и губернатора, и муниципальные и ЗАГСовские, но вот такой организованный истории информационной мы ещё не видели никогда.

Т. Троянская ― Такой троллинг мутационный.

М. Шишкина ― Да, это плохо, отвратительно, так делать нельзя! Я за то, чтобы в политике, пусть самой жесткой, всё-таки использовались человеческие методы. Пусть оппоненты встречаются друг с другом за стойкой барьера на телевидении. В каких-то больших аудиториях публичных. Пусть споры будут горячими, но они будут честными и равными. Ни у кого из нас нет возможности, даже если б мы захотели на минуту, вот сейчас организовать 40 — 50 каналов-телеграмм. Мы может и не стали бы , но у нас просто нет этих ресурсов. А это делают те, у кого есть деньги. Откуда они — это второй вопрос . плохая история. Грех. Вот история — грех, я так считаю.

Т. Троянская ― Я не озвучила средства связи в начале эфира. Не напомнила +7 931 291 58 00, SMS, WhatsApp ,Telegram, и нас ещё можно видеть и задавать на вопросы на Ютьюбе: Эхо Москвы в Петербурге. Спусковым крючком всей этой истории стало 1 Мая, шествие,все видели. Максима Резника эту фотографию Но сейчас я хочу немного в сторону отойти. Поскольку после 1 Мая у нас была и противница Максима Резника , Оксана Дмитриева. Она обвинила Вас. В том что вы — причина беспорядков в шествии 1 мая. Что можете сказать?



М. Шишкина ― я слышала комментарий Оксаны Генриховны,и не стала комментировать, если бы не ваш вопрос. Дело в том, она заявила, что «Партия роста» не была в организаторах митинга, а вот когда занимались они в семнадцатом году, не было никакой политики, всё было спокойно. Но на самом деле, «Партия роста» была одним из организаторов митинга, персонально заявителем выступал павел Евгеньевич Швец — замечательный человек , молодой политик, очень перспективный. Уверена что у него будет большое будущее. Принципиальный, честный, он стоял вместе со мной у центральной растяжки и активно участвовал в диалогах с полицией, чтоб этого не происходило.

Депутат фракции — Сергей Владимирович Трахмоненко, тоже с нами был в головной колонне и подписал обращение в прокуратуру с требованием разобраться в беспорядках. Поэтому отчего такой комментарий, что не было «партии роста» — не пойму. То ли от незнания, но мне показалось, что так дистанцируются от коллег, открещиваются. Взять так отмежеваться от партии , что мол, меня там не было я не думаю, что это правильно. Пусть будет уже наверное на совести Оксаны Генриховны. Тоже самое касается и сейчас позиции Резником.

Т. Троянская ― официального комментария пока, кстати , еще не поступало. Может быть пока праздники?



М. Шишкина ― Слушайте, Татьяна,ну прошла уже неделя. Не мне наверное учить руководителей фракций как вести себя, но по-человечески. Какими-бы ни были были отношения внутри, вот то, что сейчас происходит , оно не имеет имени! Это отношение к явлению. Мне очень странно, что нет реакции Оксаны Генриховны на травлю Резника, нет Реакции Вячеслава Серафимовича Макарова.

Т. Троянская ― Есть реакция Вишневского, партия «Яблоко», заявление прозвучало.

М. Шишкина ― Молодцы! А вот то, что председатель заксобрания не высказывает своего мнения, мне тоже кажется неверно Почему? Вот я лично часто слышала слова о том, что депутатство— это братство, что есть цех, что он никогда не даст в обиду товарища. У Вячеслава Серафимовича хорошие, дружеские отношения с Максимом Резником. Он старший товарищ, Резник — младший. Почему сейчас нет никакой реакции в отношении методов, ещё раз говорю, методов, которыми ведется обработка Резника. Я не могу понять . Я считаю что и Дмитриева Оксана Генриховна, и Макаров Вячеслав Серафимович, как старший товарищ могли высказать мнение о том, может это происходить с любым человеком, или не может. Но, к сожалению, я только огорчусь.

Т. Троянская ― В среду заседание законодательного собрания, и если не ошибаюсь там будет Беглов тоже и я на месте руководителя, задала бы вопрос вопрос, что происходит?

М. Шишкина ― Пока только у нас доходят какие-то импульсы от Андрея Анохина, депутата законодательного собрания. который которое

Т. Троянская ― Который делает репосты всех этих пригожинских текстов. И он же написал Вячеславу Серафимовичу письмо, так что он по-любому должен реагировать.



М. Шишкина ― Он написал письмо, дескать, доколе у нас будут в депутаты в неадекватности которых мы сомневаемся. Вот не люблю я опускаться до подобного уровня коментариев, но сейчас я не премину это сделать второй раз. Андрею Анохин, который разговаривает с картонной коробкой и считает, что это нормально для депутата, вряд ли может судить других людей. Чтобы быть таким судьей, ты должен сам не вызывать вопросов в твоей адекватности. А ежели вопросы возникают, то лучше не быть инициатором такого вот большого расследования. Андрей Юрьевич, этоя к ВАм обратилась.

Т. Троянская ― Нападение — лучшая защита. Анохин действует по этому принципу.



М. Шишкина ― Мне нравятся эти все моральные судейские вещи. Если бы мы всерьез, Татьяна, устраивая такое с Максимом Резником думали о чистоте и нравственности депутатского корпуса, и раньше не проходили бы безнаказанно случаи , когда депутат может поднять на кого — то руку, выругаться, эти поступки были бы опубличены и за это было бы наказание.

Т. Троянская ― Сейчас можно вспомнить историю с Сашей Громожаповой и депутатом Анатолий Владимирович Дроздовым. Тогда Вячеслав Серафимович защищал просто грудью депутата. Может быть в среду он сделает какое то заявление?



М. Шишкина ― Мне часто задают вопрос будет ли реагировать союз журналистов? Я думаю, что завтра на пленуме наверняка кто-нибудь из коллег разговор этот поднимет. Я хочу напомнить Ситуацию которая была Года три назад, она касалась дочери одного из погибших депутатов, когда канал life78 вторгся в личную жизнь молодой девушки, которая трагически закончилась, эта жизнь. Тогда союз журналистов впрямую осудил действия «life news» .

Это, Татьяна, вам в копилку тезисов о том, почему это не петербуржская история. Почему она у нас приживается плохо. Не из— за климата дождливого. Вспомните всю историю с «соткой» . Ее закрывали, был пленум Союза журналистов и я тогда имела смелость выступить, сказать, что мы мы теряем канал.то, что придет, будет не нашего формата, а совершенно чужое нам телевидение и мы ещё будем долго лить горькие слёзы по поводу того, что потеряли хорошее телевидение. Я помню тогда меры против меня были очень жесткими: мою авторскую программу поставили на стоп-лист. На 78 больше мои программы не вышли в эфир, о чем я ничуть не жалею. И что? Буквально за 2— 3 года «лайфньюз» сдулся. Хотя этот проект имел успех в других точках

России. Нет та это аудитория — Петербург, которая все , что угодно съест. И вот «лайфа нет», а вот те мои слова мне дороги, потому что моя совесть чиста.

Вспомните всю историю с «соткой» . Ее закрывали, был пленум Союза журналистов и я тогда имела смелость выступить, сказать, что мы мы теряем канал.то, что придет, будет не нашего формата, а совершенно чужое нам телевидение и мы ещё будем долго лить горькие слёзы по поводу того, что потеряли хорошее телевидение. Я помню тогда меры против меня были очень жесткими: мою авторскую программу поставили на стоп-лист. На 78 больше мои программы не вышли в эфир, о чем я ничуть не жалею. И что? Буквально за 2— 3 года «лайфньюз» сдулся. Хотя этот проект имел успех в других точках

России. Нет та это аудитория — Петербург, которая все , что угодно съест. И вот «лайфа нет», а вот те мои слова мне дороги, потому что моя совесть чиста.

Т. Троянская ― А в принципе Союз журналистов, что может сделать? Ведь Максим не журналист? Осудить вот этих , 78 канал?

М. Шишкина ― Вы правильно правильно поставили вопрос. Сложная задача, поскольку союз имеет право профессиональное выражать свое отношение только к тому, что имеет отношение к профессиональному цеху, к журналистике. А вот то, что мы сейчас имеем, вот этот вот эту субстанцию такую, полукиллерскую структуру, незаконную….не знаю.

Другое дело, что многое из этого контента всё равно попадает на проф. СМИ. Всё равно краем глаза касается этого «канал 78». Мой любимый, там работают мои ученики.

Т. Троянская ― Вы считаете , что «канал 78» сейчас говорит абсолютную правду?

М. Шишкина ― Нет! В том то и дело, что часть этого негативного контента реализуется через «канал 78». А вот это уже разговор . наверное вот эти все 40— 50 telegram-каналов у которых разные названия, у них своя судьба. Но то, что наши СМИ оттуда черпают и пьют, и не боятся стать козленочками, прошу прощения за эти слова…

Т. Троянская ― И вот тут вопрос специально или по дурости?

М. Шишкина ― Может быть нет выхода. Так сказали, мы же понимаем уровень зависимости. Может от непрофессионализма. Но я могу сказать что на 78 канале работают очень профессиональне по большей части люди, которые знают что такое журналистика. Поэтому если до них попадают какие то ошметки, то очень жаль.

Т. Троянская ― Сейчас мы сделаем паузу. Потом вернёмся. Марина Шишкина секретарь правления Союза журналистов, политик нас в студии. Наши средства связи YouTube трансляция ведется. Эхо Москвы в Петербурге набираете, присоединяетесь к нам. Также +7 931 291 5800 пишите нам, и давайте закругляемся с журналистикой: есть она или и уже мерцания остались, и в Петербурге в частности.

М. Шишкина ― Ну вот мы ещё есть здесь, Татьяна, с вами. Вещаем,проверяем себя. Хочу пожелать ребятам которые на «канал 78» сохранить профессионализм, всё что есть. Чтоб ошметки этой кампании, в частности которая сейчас, они испортили вообще лицо канала.

Т. Троянская ― это вопрос, да. Готов ли ты уйти из принципа.

М. Шишкина ― да, вы понимаете , что вся эта история троллевская , она ведь значительно дороже, чем зарплата честного журналиста! И вот это преступление. Ведь это же просто отрава своего народа.Представьте, если бы мы сейчас отравили бы людей испорченными продуктами, это было бы плохо? А мы сейчас травим людей испорченной информацией. Вот это еще страшней. Те, кто это делают совершают преступление перед народом. Ведь это все равно коснется и близких и детей потом.

Т. Троянская ― Давайте да мы будем следить за вашим новостями, что у вас Союз журналистов решит, будем среды ждать, что касается Максима И давайте про Беглого и его обещания. Я думаю наши слушатели об этом хорошо помнят. Про устье Смоленки, которое отстояли якобы. Что ничего там не будет строиться и вот сегодняшние новости свежие. Фонтанка нам сообщает, что отель в устье Смоленки может появиться, в этом случае парк разобьют на месте несостоявшегося театра Пугачевой.

М. Шишкина ― это печально. Потому что одна такая история с невыполнением обещаний, может стоить десяти с Резником.

Вспомните всю историю с «соткой» . Ее закрывали, был пленум Союза журналистов и я тогда имела смелость выступить, сказать, что мы мы теряем канал.то, что придет, будет не нашего формата, а совершенно чужое нам телевидение и мы ещё будем долго лить горькие слёзы по поводу того, что потеряли хорошее телевидение. Я помню тогда меры против меня были очень жесткими: мою авторскую программу поставили на стоп-лист. На 78 больше мои программы не вышли в эфир, о чем я ничуть не жалею. И что? Буквально за 2— 3 года «лайфньюз» сдулся. Хотя этот проект имел успех в других точках

России. Нет та это аудитория — Петербург, которая все , что угодно съест. И вот «лайфа «, нет а вот те мои слова мне дороги, потому что моя совесть чиста.

Т. Троянская ― А в принципе Союз журналистов, что может сделать? Ведь Максим не журналист? Осудить вот этих , 78 канал?

М. Шишкина ― Вы правильно поставили вопрос. Сложная задача, поскольку союз имеет право профессиональное выражать свое отношение только к тому, что имеет отношение к профессиональному цеху, к журналистике. А вот то, что мы сейчас имеем, вот этот вот эту субстанцию такую, полу -киллерскую структуру, незаконную….не знаю.

Другое дело, что многое из этого контента всё равно попадает на проф. СМИ. Всё равно краем глаза касается этого «канал 78». Мой любимый, там работают мои ученики.

Т. Троянская ― Вы считаете , что «канал 78» сейчас говорит абсолютную правду?

М. Шишкина ― Нет! В том то и дело, что часть этого негативного контента реализуется через «канал 78». А вот это уже разговор. Наверное, вот эти все 40— 50 telegram-каналов у которых разные названия, у них своя судьба. Но то, что наши СМИ оттуда черпают и пьют, и не боятся стать козленочками, прошу прощения за эти слова…

Т. Троянская ― И вот тут вопрос специально или по дурости?

М. Шишкина ― Может быть нет выхода. Так сказали, мы же понимаем уровень зависимости. Может от непрофессионализма. Но я могу сказать что на 78 канале работают очень профессиональнее по большей части люди, которые знают что такое журналистика. Поэтому если до них попадают какие то ошметки, то очень жаль.

Т. Троянская ― Сейчас мы сделаем паузу. Потом вернёмся. Марина Шишкина секретарь правления Союза журналистов, политик нас в студии. Наши средства связи YouTube трансляция ведется. Эхо Москвы в Петербурге набираете, присоединяетесь к нам. Также +7 931 291 5800 пишите нам, и давайте закругляемся с журналистикой: есть она или и уже мерцания остались, и в Петербурге в частности.

М. Шишкина ― Ну, вот мы ещё есть здесь, Татьяна, с вами. Вещаем, проверяем себя. Хочу пожелать ребятам, которые на «канал 78» сохранить профессионализм, всё что есть. Чтоб ошметки этой кампании, в частности, которая сейчас, они испортили вообще лицо канала.

Т. Троянская ― Это вопрос, да. Готов ли ты уйти из принципа.

М. Шишкина ― Да, вы понимаете, что вся эта история троллевская, она ведь значительно дороже, чем зарплата честного журналиста! И вот это преступление. Ведь это же просто отрава своего народа. Представьте, если бы мы сейчас отравили бы людей испорченными продуктами, это было бы плохо? А мы сейчас травим людей испорченной информацией. Вот это еще страшней. Те, кто это делают, совершают преступление перед народом. Ведь это все равно коснётся и близких и детей потом.

Т. Троянская ― Давайте да мы будем следить за вашим новостями, что у вас Союз журналистов решит, будем среды ждать, что касается Максима И давайте про Беглого и его обещания. Я думаю, наши слушатели об этом хорошо помнят. Про устье Смоленки, которое отстояли якобы. Что ничего там не будет строиться и вот сегодняшние новости свежие. Фонтанка нам сообщает, что отель в устье Смоленки может появиться, в этом случае парк разобьют на месте несостоявшегося театра Пугачевой.

М. Шишкина ― Это печально. Потому что одна такая история с невыполнением обещаний, может стоить десяти с Резником. Почему это будет плохо для тех, кто обещал и для исполнительной власти в целом? Эти проекты имеет под собой живую такую гражданскую группу. Людей образованных, прекрасных, которые живут этим процессом, и эта тема не затухнет. И мы эту борьбу продолжим. Потом, очень важная ошибка: вот мы все говорим о 8 сентября — вот выборы, но потом же будет 9-е, а за ним и 10?

Т. Троянская ― Но потом уже выберут! Ведь это как с Путиным, Вы помните? До и после.

М. Шишкина ― Вы верите, что штамп в паспорте о регистрации брака является залогом счастливой жизни? Ну, выбрали дальше что? Человеку, который будет должно быть комфортно находиться в этом месте.

Т. Троянская ― Вы знаете развестись можно через месяц, а губернатора в наших условиях убрать очень сложно.

М. Шишкина ― Вы знаете, я думаю, что Беглова все-таки выберут. Даже не смотря на пригожинских троллей. У нас ещё сильный и большой электорат бюджетников, которые боятся разрушить систему. Но тогда возникает вопрос зачем так? Зачем эта травля Резника? Зачем такой ценой? Может попроще как-то?

Ведь на демонстрации рядом с этим центральным плакатом «свободному Петербургу — свободные выборы “ была молодежь, которая пришла туда не для того чтобы делать какие-то сознательные провокации. Это совершенно другая когорта выросла , сознательных людей на которых мы сейчас все опираемся. Это люди которые не относятся к каким-то политическим объединениям, но говорят: мы хотим жить лучше, мы хотим жить в другом городе, мы хотим что-то сделать.

Ну и потом есть же обязательства, закон чести, и Смольный должен здесь 10 раз подумать чтобы застроить один из берегов Смоленки.

Т. Троянская ― Вы говорите про думать, а они даже не стали дожидаться выборов губернатора, а уже меняют свое решение. О чем речь? 9 мая вы в акции Бессмертный полк принимали участие?

М. Шишкина ― Нет я была на Пискаревском кладбище. Я положила молча цветы на то место которое я люблю, хожу. Для меня это семейный праздник, мирный. У меня в семье есть и были фронтовики, и война прошлась по моей семье очень сильно. Мы традиционно вспоминаем, и это я считаю, праздник не политический. Поэтому стараюсь проводить его дома, в кругу семьи. Мой сын, принял участие, с портретом своего прадеда, врача, в Бессмертном полку. Он сам захотел это, сделать и я рада, что он понимает это такое. Мне кажется достаточно. Главное чтобы внутри всё-таки было понятно, что День победы это не демонстрация силы, а наше желание никогда этого больше не повторять.

Т. Троянская ― Марина Анатольевна, не могу не задать вопрос, потому что все спрашивают, когда «Справедливая Россия» определится с кандидатами?

М. Шишкина: Я рада, что вы дорогие слушатели, мои любимые, хотите чтобы кандидат от «Справедливой России» был. Мы определимся в мае. У нас большой организационный процесс. Идет обсуждение, мы не останавливаемся, мы сейчас делаем шаги не только для выборов, но и системно работаем для блага горожан.

Т. Троянская ― И , почти риторический вопрос, а возможен ли вообще объединенный демократический кандидат?

М. Шишкина: К этому надо идти. Вот кто-то говорит то, что произошло с колонной , говорит о слабости оппозиции. Это говорит о слабости действующей власти! Которая идет разгонять с дубинками вот эту молодежь?! Вспомните, как эволюционировали все эти разгоны? Вы помните 10 лет назад прапорщик Жемчужный, который поднял руку и ему дали 3 года – и сейчас, когда можно крутить и винтить как угодно!

Поэтому то, что колонна состоялась это хорошо. Мы разные, нас много. Но колонна вышла и то, что нас останавливали, говорит о том, что нас боятся.

Т. Троянская ― Хорошо, будете эволюционировать. Спасибо, Марина Шишкина была сегодня в студии вместе с нами.