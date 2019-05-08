А.Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Особое мнение» и сегодня наш гость политолог Станислав Белковский, я вас приветствую.

С.Белковский― Приветствую вас. Алексей Дмитриевич.

А.Нарышкин― Все верно, Станислав Александрович.

С.Белковский― Меня можно называть по имени.

А.Нарышкин― Нет, пусть будет единый стандарт. Вы у нас в эфире последний раз были сразу после выборов.

С.Белковский― Выборов — где?

А.Нарышкин― На Украине.

С.Белковский― Спросил, потому что это психология бессознательного, потому что выборы бывают только на Украине, других не бывают. А если после выборов говоришь «где», то непонятно, где они происходили.

А.Нарышкин― Важное уточнение. Мне показалось, — я слежу за тем, что вы писали перед выборами и после, — показалось, что вы стали настоящим украинским патриотом.

С.Белковский― Настоящим украинским патриотом я стал в 2004 году. Я владею свободно украинским языком, владею лучше, чем большинство украинских политиков.

А.Нарышкин― Спасибо, что не переходите сейчас на украинский.

С.Белковский― Потому что это прерогатива Ганапольского, который активно поддерживал Порошенко на полном серьезе, и даже написал мне в Фейсбуке, что не присылай мне ссылок на статьи о победе Зеленского, — я и перестал их присылать, потому что безмерно уважаю Ганапольского. Вот Евгений Киселёв мне такой ссылки не прислал.

С.Белковский: украинским языком я владею лучше, чем большинство украинских политиков

А.Нарышкин― Оставим этих персонажей, они коллеги. Давайте про себя.

С.Белковский― Разве я сказал что-то обидное про них?

А.Нарышкин― Вы в сторону ушли. Про свой украинский патриотизм.

С.Белковский― Мой украинский патриотизм сводится к тому, что я хотел бы сыграть значительную роль в украинской политике, получится это или нет, неизвестно, потому что Украина очень сложная страна в отличие от России – Россия очень простая страна. Но, в общем, я продолжаю движение в этом направлении и мне кажется, что те шаги, которые я предпринимал последние 15 лет – не 4 последних месяца, а 15 лет, — этому способствуют. А получится это или нет, не знаю.

А.Нарышкин― Какой у вас есть инструментарий, возможности?

С.Белковский― Никаких.

А.Нарышкин― Вы были в день выборов и после выборов на Украине, возможно, были какие-то контакты?

С.Белковский― Нет, никакого инструментария у меня нет. А какой у меня есть инструментарий, чтобы вы приглашали меня на «Эхо»? Я что, какой-то начальник? – нет.

А.Нарышкин― Вы ньюсмейкер, опинион-мейкер, человек с ярко выраженной гражданской позицией.

С.Белковский― Кроме того, я свободно владею пятью языками, включая украинский, которым не владеет почти никто на Украине самой. Поэтому, если мне будет предложено, я с удовольствием соглашусь занять позицию министра иностранных дел. Если мне не будет предложено, — знаете, у меня есть дети, и мое внутреннее желание поехать с этими детьми в деревню. Деревня у меня есть.

А.Нарышкин― На Украине?

С.Белковский― Нет, в России.

А.Нарышкин― А министерский пост на Украине вам зачем? Не хватает признания, возможности вершить судьбы

С.Белковский― Когда я общаюсь с таким известным журналистом как Нарышкин, мне признания хватает уже. Мне больше признания не надо. Я могу помочь в организации контактов с западными элитами. Ну, если это никому не нужно, то поеду в деревню с детьми, потому что мне дети важнее Украины.

А.Нарышкин― Объясните, в истории с предоставлением паспортов жителям Донбасса, на чьей вы стороне? По-человечески Путина, который хочет дать жителям Донбасса гражданство, вы понимаете?

С.Белковский― Согласитесь, мы с вами обсуждали это еще во время предыдущих эфиров, когда официальный Кремль утверждал, что поддерживает Зеленского против Порошенко. А я вам говорил, что все ровно наоборот, это инверсия, это Медведчук все придумал. Но наконец он понял, в чем юмор — чтобы привести к власти украинского президента, надо его мочить. Но даже это не спасло Порошенко. Потому что Медведчук объясняет Путину, что Зеленский еще может не стать президентом. Не стать президентом человека, который выиграл с отрывом в три раза, он не может. Особенно на Украине.

Ну, это какие-то конвульсии угасающего режима, вот что это такое, что такое раздавать российские паспорта? — уже совершенно понятно, что война, которую организовывала Россия, формальным триггером которой был Гиркин-Стрелков, вошедший в город Славинск, и с чего все и началось.

Я был много раз в Донецке и Луганске до войны. Донецк и Луганск, конечно, отстаивали русский язык, но они совершенно не мыслили себя вне Украины, совершенно не считали себя частью России. Сейчас все это находится в полной разрухе. Разрушен даже стадион «До7нбасс Арена», главная гордость Донбасса.

И все это является следствием этой авантюры, которую устроила Россия. И ясно, что если сейчас сказать: ребята, вы что-то погорячились, давайте, возвращайтесь в состав Украины, — они вернутся.

А.Нарышкин― Как — вернутся? Тот самый стадион кто разрушал?

С.Белковский― Разрушен донецкий аэропорт

А.Нарышкин― Разрушено много чего в Донбассе.

С.Белковский: У Путина не будет преемника. Будет парламентская демократия европейского образца

С.Белковский― Я прекрасно помню, как мы с Ходорковским сидели в отеле «Донбасс Палас», это главный отел Донецка, где я много раз был.

А.Нарышкин― Когда вы это сидели?

С.Белковский― Давайте уточним слово «сидели» — это был отель «Донбасс Палас» — в апреле 2014 года. И с нами еще сидел губернатор Донецкой области Тарута, известный олигарх. И вдруг неожиданно кто-то звонит Сергею Таруте – это было как раз сейчас, в эти дни, на Радоницу. И с нами еще сидел Павел Шеремет, впоследствии убитый, и любимая мною горячо Латынина, которую я хотел сегодня немножко покритиковать по-дружески за ее измышления про Иисуса Христа.

И тут Тарута нервно вскакивает и говорит: мне нужно срочно ехать к родственникам в Мариуполь. Я все понимаю прекрасно, говорю: Михаил Борисович, — Михаил Борисович тоже все понимает, потому что он столько лет отсидел в тюрьме, ион все эти эксцессы понимает прекрасно, говорит: Михаил Борисович, кажется, нам наступает капец.

Через 5 минут приходит сообщение о том, что сепаратисты уже идут к нам непосредственно. Мы быстро вскакиваем, садимся в автобус, мчимся в аэропорт Сергея Прокофьева и вылетаем оттуда к черту. Потому что в зиндан мне бы отправиться не хотелось, — опять же, исходя из приоритетов моих родных и близких.

Я все помню, как было. Все думают, что я говорю больше, чем знаю. Особенно такие люди, как Аркадий Бабченко и Сергей Пархоменко. Я говорю три процента того, что знаю. Если я начну говорить все, что знаю, настанет Всемирный потоп.

Я связался со Святейшим праотцом Ноем, спросил его, стоит ли устраивать Всемирный потом. Он мне сказал: знаешь. Бренд «Всемирный потоп» принадлежит Господу Богу, в качестве суб-бренда он передан мне, праотцу Ною, поэтому если ты устроишь Всемирный потоп, придется мне подать в суд. Поэтому я отказался от желания рассказать все, что я знаю.

А.Нарышкин― Вы можете по франшизе использовать э\тот бренд.

С.Белковский― Так не дают.

А.Нарышкин― Проблема. А Зеленского вы уже полюбили? Судя по тому, что вы говорите и пишите, складывается такое впечатление.

С.Белковский― Я люблю своих родных и близких. Зеленского я не люблю. Я отношусь к нему как к первому постсоветскому президенту – не первому, это ошибка. Первым постсоветским президентом по психологии, по психотипу, был Саакашвили, потом Никол Пашинян, теперь Зеленский. Вот это смысловой ряд чисел. То есть, Зеленский это украинский Пашинян. Естественно, Украина гораздо более сложная страна, чем Армения, например. Потому что в Армении есть только армяне, они являются государствообразующей нацией, это этническая страна.

Украина не этническая, она полиэтническая страна. Тем не менее, .со смысловой точки зрения распад советской империи возможен только при приходе к власти определённого поколения постсоветских политиков. И Зеленский является первым постсоветским политиком в украинской истории.

А.Нарышкин― А если будут новые Зеленские в азиатских республиках? Тогда что с Россией произойдет?

С.Белковский― Это намного сложнее, естественно. Поскольку это восточное сознание, восточное сознание гораздо более консервативно, чем западное, что с Россией произойдет? И в России случится то же самое — придет к власти постсоветская власть, наконец. Но это будет означать не лидера, а парламентскую республику, парламентскую демократию европейского образца, о которой я говорю много лет.

А.Нарышкин― Мы не доживем?

С.Белковский― Вы доживете. Я – не уверен.

А.Нарышкин― Надо сидеть и ждать, или надо что-то делать?

С.Белковский― Любимое наше занятие – ждать и догонять. Мы догоняем Европу и ждем перемен. «Перемен, мы ждем перемен» — как говорил великий русский поэт Виктор Цой.

А.Нарышкин― Постсоветскому человеку можно договариваться с Путиным? Неважно, живет ли он в России. Или на Украине?

С.Белковский― Да. Почему им нельзя договориться с Путиным?

А.Нарышкин― Наверное, потому что разные нравственные ориентиры?

С.Белковский― При чем здесь нравственные ориентиры, это ведь международные, дипломатические отношения. Собственно, Трамп разговаривает с Ким Чен Ыном. И не потому, что у них единые нравственные ориентиры.

А.Нарышкин― Вопрос, о чем они договорились.

С.Белковский― Пока ни о чем. Но это неважно. Запад есть Запад, а Восток есть Восток, как сказал Киплинг, и вместе им не сойтись. Но смысл этого стихотворения понятен не всем, потому что никто не дочитал его до третьей строчки. А смысл в том, что просто нужно найти общие точки соприкосновения – когда сильный с сильным стоит. Конечно, почему нет? Зеленский это самый сильный лидер за всю постсоветскую историю Украины.

А.Нарышкин― Он же еще ничего не сделал. Ну правда, как бы ни хотелось в это верить.

С.Белковский― В каком смысле он ничего не сделал?

А.Нарышкин― Хорошо, он победил, он популярный персонаж.

С.Белковский― Как можно сказать, что он ничего не сделал, когда он получил 72% голосов, а действующий президент со всем его административным ресурсом, огромными финансами и черт знает, чем, получил 25? Что значит, что он ничего не сделал? С таким же успехом можно сказать, что Макрон, Трамп ничего не сделали. Ну, давайте серьезно подходить к этому вопросу.

Что сделал? – выиграл свободные выборы. Путин никогда не выигрывал на свободных выборах. Он выигрывал только по результатам, которые были предопределены заранее. Ничего не сделал.

А.Нарышкин― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и затем продолжим.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем эфир. Наш гость — политолог Станислав Белковский. Настаиваю на своем – ваша любовь к Зеленскому, — это же любовь?

С.Белковский― Нет.

А.Нарышкин― Авансом?

С.Белковский― Нет, у меня любовь только к родным и близким. У меня уважение к Зеленскому. Потому что он, во-первых, с нуля сделал «95». Я в прошлом году был на дне рождения у моего друга, Дмитрия Гордона, и случайно оказался за столом рядом с одной известной украинской певицей – не буду говорить, с кем.

И там я говорил тосты за Гордона, и в порядке шутки сказал этой певице, что умею говорить только тосты. На что певица мне ответила: ну, наверное, Вова Зеленский заработал 100 миллионов долларов. Вот я бы хотел заработать миллион долларов на говорении тостов.

Что значит, что он «ничего не сделал»? Он все сделал своим умом и талантом. С нуля. Он не лежал на диванчике у Леонида Кучмы, как Порошенко. Он не подлизывался к Ющенко, как Порошенко. Он сделал все своим креативом.

А.Нарышкин― Бизнесмен и политики это разные вещи?

С.Белковский― Абсолютно.

А.Нарышкин― Если получилось в бизнесе это не значит, что получится в политике?

С.Белковский― Это не бизнес. Понимаете, сам сериал «Слуга народа», который начинался много лет назад, уже означал, что Зеленский хочет быть президентом. Иначе он никогда бы не снимал сериал «Слуга народа». Он им и стал, человек захотел стать президентом, и стал.

А.Нарышкин― Это длительная кампания?

С.Белковский― Какая длительная? Ему 41 год. Человек идет к цели и ее достигает. А вы говорите, что он ничего не сделал. Причем, результат не с разницей в 3% — 72 на 25. Это «ничего не сделал»? Это утверждение мне кажется не вполне достоверным.

А.Нарышкин― Применительно к Украине и России, может быть, другим странам – можно ли прийти с какими-то принципиально новыми убеждениями и поломать систему. Которая уже устоялась? Вот говорят же про Украину, что там, например, различные сферы жизни, в том числе, медиа, поделены между олигархами.

С.Белковский― Трамп, Макрон, Пашинян, Джузеппе Конте, лидер партии «Пять звезд», причем комик в том же смысле, в каком и Зеленский – как-то они пришли и все переменили. И ничего. Да, конечно, можно.

Политический лидер не нуждается в контроле над медиа. Он выше этого контроля, что Рональд Рейган, Билл Клинтон, Барак Обама – что, они нуждались в контроле над медиа? Когда проходили пресс-конференции Обамы, то первый вопрос всегда предоставлялся оппозиционному каналу «Фокс-Ньюз». Это была традиция. Почему? Потому что таков этикет — спросите у меня то, чего я не хочу, чтобы вы спросили. Ну и все.

Лидер не нуждается в контроле. В контроле нуждается контрол-фрик, которым является Путин. Именно по этой причине Ельцин назначил его президентом, потому что он искал контрол-фрика. Сначала он хотел Чубайса назначить преемником, но Чубайс был неизбираем. Потом был Степашин – выяснилось, что Степашин не контрол-фрик, потому что он хочет распределить свои полномочиями между разными группами влияния. Поэтому стал Путин.

Ну, слушайте, Наполеон Бонапарт нуждался в контроле над медиа? Вы помните «Путешествие Наполеона Бонапарта с Эльбы в Париж»? нет? Он один, как физическое лицо, без всякой охраны, идет и идет пешочком до Парижа. И как меняются заголовки газет: «Корсиканское чудовище входит в Леон». Потом Наполеон приходит в Париж. В этот день все газеты Парижа выходят с примерно такими заголовками: «Его Императорское Величество входит в верноподданный Париж». Наполеон приходит прямо в Париж с юга, — я прекрасно знаю это место, потому что я там жил. И говорит: Слушайте, я подустал, проводите меня во дворец Тюильри. В этот момент король Людовик Восемнадцатый Бурбон, — а уже все войска поменяли белые кокарды Бурбонов на трёхцветные Наполеона, — бежит из Парижа в Бельгию.

При том, что на стороне Людовика Восемнадцатого все войска и государства, на стороне Наполеона никого, кроме него самого и его матери Летиции, которая его туда направили. Наполеон говорит: проводите меня во дворец Тюильри, и кроме того, я прошу туда пригласить мою приемную дочь, Гортензию. Кстати, в честь Гортензии назван цветок гортензии — это заслуга и Гортензии тоже, но и Наполеона.

После чего они приезжают в Тюильри, и говорят: Тюильри маловато, переедем в Елисейский дворец, где Макрон принимал непосредственно Зеленского. Согласитесь, что Макрон не стал бы принимать кого угодно. Было уже ясно, что Зеленский это серьёзный европейский лидер.

А.Нарышкин― Разве это не история про этикет? Почему не пообщаться с человеком, который по итогам первого тура имеет такую популярность?

С.Белковский― Нет, этикет означает ровно обратное: надо начать общаться с официально избранным лидером, а не с тем. Кто может стать президентом. Но Макрон пообщался с Зеленским по одной причине – что организатором этой встречи был великий философ Бернар Анри Леви. Он попросил организовать эту встречу. Она была организована. И Макрон, будучи человеком дискурсивным, то есть, рациональным, понял, что вопрос о власти решен, и поэтому чего бы ему не встретиться с Зеленским?

А.Нарышкин― А Макрону и французам не все равно, что происходит на Украине?

С.Белковский― Нет, они же являются гарантами минских соглашений, поэтому не все рвано.

А.Нарышкин― А что такое Минские соглашения?

С.Белковский― Ну, они сейчас действуют. Европейское сознание предполагает, что раз соглашение подписано, оно должно действовать. Это наше русское сознание считает, что соглашения не стоят ничего и являются бумажкой для туалета.

А.Нарышкин― Но они действуют в какой степени?

С.Белковский― Де-факто они не выполняются. Их можно применять де-юре. Но германия и Франция являются гарантами этих соглашений. И европейское сознание предполагает, что если ты гарант каких-то соглашений, ты обязан этим заниматься.

А.Нарышкин― То есть неважно, работает это или не работает?

С.Белковский― Сейчас эти соглашения будут пересмотрены – я в этом убежден.

А.Нарышкин― Потому что Зеленский хочет их расширить?

С.Белковский― Я не знаю, что хочет Зеленский – я не представитель Зеленского. Я хочу сказать, что конечно, они будут пересмотрены объективно, потому что они не работают. Они абсолютно не работают. То есть, они являются просто фейком, которые фиксируют замороженный конфликт в отдельных районах Донецкой и луганской областей. Но это все сделал Порошенко, а не Зеленский.

Сейчас будет найден новый формат. Вот когда я стану новым министром иностранных дел, он сразу будет найден. И я знаю, какой. Но не скажу. Вот когда стану министром иностранных дел, тогда и скажу.

А.Нарышкин― Языковой закон на Украине будет так же пересмотрен, как и Минский формат?

С.Белковский― Мое мнение — опять же, я не знаю, что будет, я не представитель украинской элиты.

А.Нарышкин― Но вы претендуете на важный пост.

С.Белковский― Я претендую, но я еще не занял этот пост, поэтому не могу рассуждать от имени Украины. А вот когда займу, тогда и буду рассуждать. Пока что я внешний аналитик, и больше никто.

Языковой закон был принят специально, чтобы затроллить Зеленского — при том, что и Порошенко и Зеленский дома говорят по-русски. В студии мы с Сергеем Бунтманом обсуждали, что они совершают постоянно ошибки на украинском зыке. Разница только в том, что Зеленский не скрывает, что он русскоязычный, а Порошенко строит из себя украиноязычного, которым он не является.

Но вы спросили про закон. Я считаю, что для Украины оптимальной является модель Канады. Тем более, что максимальная украинская диаспора в Канаде и находится, и эта аналогия вполне уместна: есть главный язык, английский. При этом элита активно пользуется французским. Ну, хорошо, почему нет? Из-за этого Канада разве становится колонией Великобритании или Франции, или США? Нет, не становится. И это никак не связано с вопросами национальной безопасности или государственной независимости.

А.Нарышкин― Что в голове утех, кто голосует за этот закон? Вы говорите, что это троллинг, но на самом деле этот троллинг способствует озлоблению людей, они могут напрячься.

С.Белковский― Так вся кампания Порошенко была построена на озлоблении. На противопоставлении Украины и России. При том, что Кремль его и поддерживал, и теперь это уже очевидно. Его поддерживает Медведчук, официально, — мы знаем, что главный представитель Путина по Украине это Медведчук. Уже началось мочилово Зеленского по полной программе, когда стало ясно, что он выиграл – это была виртуальная и искусственная поддержка, пока он не выиграл.

Соответственно, все это было построено на искусственном противопоставлении Украины России. Но эта стратегия не сработала, потому что Зеленский получил 72%. А Порошенко 25. Если бы результат был 50 на 48, еще можно было бы про что-то говорить, но 72 на 25 это обсуждению не подлежит.

А.Нарышкин― Слушатели просят вас прокомментировать трагедию в Шереметьево с Superjet. Вы, как человек, который перемещается по миру довольно часто, что чувствуете?

С.Белковский― Знаете, в 2012 году я опубликовал в «МК» статью о том, что так и будет. Я не хвастаюсь этим прогнозом, потому что хвастаться прогнозом, который закончился трагическими последствиями, неприлично. Но для меня было совершенно очевидно, что этот самолет, как говорилось в фильме «тени исчезают в полдень», — «что-то не верю я, что эта сковорода заговорит».

Потому что в стране, где разрушены технологические основы, где авиационная отрасль на шатком фундаменте, новый самолет создать нельзя. Есть в мире всего две авиапроизводящие державы — США и целый Евросоюз – прошу заметить, что ни одна отдельная страна из ЕС самолетов не производит.

А.Нарышкин― Но у нас остались компетенции СССР.

С.Белковский― Остались компетенции Союза и в том, что в магазине нет колбасы, естественно. И что денег нам не платят — тоже остались компетенции.

А.Нарышкин― Мне кажется, вы повторяете рассуждения очень вредные и опасные, как мне кажется, которые сейчас в соцсетях в большом количестве циркулируют – это фиговый самолёт.

С.Белковский― Да, это фиговый самолет.

А.Нарышкин― И это Путин и Чемизов виноваты, что люди пострадали.

С.Белковский― Да.

А.Нарышкин― Но, по-моему, версия, о которой сейчас говорят официальные власти чаще всего, что это ошибка пилота.

С.Белковский― Нет. Я не специалист по авиации, поэтому моя точка зрения в этом вопросе не может иметь какого-то должного авторитета – безусловно. Я это признаю.

А.Нарышкин― Вы сами себе противоречите, говорите, что все так и должно было закончиться.

С.Белковский― Я системный программист. И как системный программист я знаю, с какой скоростью развиваются технологии. Они развиваются с гигантской скоростью. И что на той технологической основе, которая сегодня существует в России, ничего нового сделать нельзя. Невозможно в принципе. Никакого нового самолёта создать нельзя. В США можно, в Евросоюзе можно — и то с трудом. Конкуренция между Боингом и Эрбасом А-380 уже огромная. А туда были вложены огромные интеллектуальные, технологические средства, — ладно деньги, деньги найдутся всегда.

И я в этой статье писал, что я хорошо знаком с инженером-проектировщиком этого несчастного Superjet. Это итальянец из Венеции.

А.Нарышкин― Вы после перерыва нам расскажете. Напомню, что у нас в гостях Станислав Белковский.

С.Белковский― Хорошо.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем программу. У нас в эфире политолог Станислав Белковский. Вы обещали рассказать про вашего знакомого, который участвовал в создании Superjet.

С.Белковский― Да. Не буду называть его имени, поскольку он мне не давал такого разрешения. Но он сказал с самого начала, что ничего не выйдет. Все это создавалось в Венеции с помощью компании «Aeronautica». Делалось с единственной целью – чтобы Superjet не был частью Объединенной строительной корпорации, нужно было вывести этот проект из их ведома, из компетенции ОАК.

При этом все, кто приехал в Венецию, сразу поснимали себе дворцы и квартиры, проводили время в дорогих ресторанах, которые я прекрасно знаю, в которых я так часто бывать не могу, поскольку у меня нет столько денег, сколько у создателей Superjet.

А.Нарышкин― Это все, чтобы придумывался лучше самолет.

С.Белковский― Да. И в итоге главный разработчик, итальянец, отказался от участия в этом проекте. Сказал, что «эта сковорода никогда не заговорит» — это цитата из фильма «Тени исчезают в полдень», что этот самолет обязательно рухнет.

Он вскоре рухнул в Индонезии, а сейчас случилось то, что должно было случиться. Потому что создание самолета это очень сложный вопрос, это не то, что можно поручить — условно говоря, выйти на Арбат и поручить бомжам, и бомжи это сделают. Потому что сегодняшняя элита монетократична, она думает, что если заплатить много денег, то все можно сделать. Это, кстати, опровергает известный математик Перельман, который отказался от денег за объяснение гипотезы Пуанкаре. И, собственно, Эйнштейн создал теорию относительности не потому, что ему заплатили много денег.

Нужно собирать специалистов, а специалистов всех разогнали. Поэтому создать нормальный самолет сегодня в России невозможно.

А.Нарышкин― Вам, как гражданину России не обидно, что не получается в этой сфере, ну и по разным другим направлениям?

С.Белковский― Нет, как только я стану президентом России, мне сразу станет обидно. Но я не собираюсь брать на себя ответственность за кровавый режим. Я не собираюсь брать на себя ответственность ни за каких людей, которые много лет меня третировали, унижали и уничтожали.

Я знаю, как будет. Я заказал известному дизайнеру, Александре Фроловой, гроб свой. Он создается на базе эскизов Казимира Малевича. Это красно-черный гроб невероятной красоты, потому что Александра Фролова очень талантливый дизайнер. Ну, Малевич величайший художник, я не могу сказать, что Александра известный художник, но она невероятно талантлива.

Этот гроб будет установлен на сцене Центрального дома литераторов. Туда придут все, даже вы. И будет стоять очередь. И дальше будет подляна, про которую пока я рассказывать не буду, Это я к тому сказал, что я не собираюсь отвечать за людей, которые всю жизнь только и делали, что уничтожали меня, а я устоял. Как Нео из «Матрицы» — стреляли-стреляли и не выстрелили. Вернее, выстрелили, только пули летели в другую сторону.

А.Нарышкин― Я не прошу вас брать ответственность за Путина и компанию. По-человечески обидно?

С.Белковский― Нет, не обидно.

А.Нарышкин― Вы считаете Россию родиной?

С.Белковский― Да.

А.Нарышкин― Я считаю Россию родиной

С.Белковский― Да: «Еду я на родину, пусть кричат уродина».

А.Нарышкин― Вам не обидно, что у страны под ее нынешним руководством не получается?

С.Белковский― Почему мне за это должно быть обидно? Я всегда говорил…

А.Нарышкин― А разве репутация России это не ваша репутация?

С.Белковский― Нет, не моя.

А.Нарышкин― Но вы же часть России.

С.Белковский― Нет, я не часть России. Россия часть меня.

И вот Россия, громкая держава, твои сосцы губами теребя,

Я вымучил мучительное право тебя любить и проклинать тебя.

В том дивном подвиге, в том счастье песнопений,

Которому служу я каждый миг, учитель мой,

Твой чудотворный гений, и поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими гордыми сынами еще и тем гордиться я могу,

что дивный дар, завещанный веками, любовно и ревниво берегу.

Года идут, грядущего не надо, минувшее в душе пережжено.

Но тайная жива еще отрада, что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце съеденном червями,

Любовь ко мне нетленно затая,

Спит рядом с царскими ходынскими гостями

Елена Кузина, кормилица моя.

Я горд за себя, своих родных и близких. А за репутацию Путинского режима должен следить Путинский режим. И я не стану заниматься репутацией Путинского режима прежде, чем он не покается во всем, что он сделал. Даже если и покается это уже неважно.

А.Нарышкин― Перед кем он должен каяться? Путинский режим поддерживается людьми. Разве на выборах мы не видим это?

С.Белковский― Где мы видим это? В Приморском крае, в Хакасии? Во Владимирской области? В Усть-Илимске, где 20-летяня дама без высшего образования выиграла выборы мэра? А сейчас еще начнутся, мягко говоря, неприятности в самом главном городе страны, Санкт-Петербурге, — это не исключено.

Кем он поддерживается на сегодняшний день? Я не собираюсь отвечать ни за кого, кто не отвечает за меня. Я отвечаю за членов своей семьи и за себя.

А.Нарышкин― Это правильно. Вам нравится, что у нас государство, за которое вы не отвечаете, и это правильно.

С.Белковский― С какой стати? Вот выберите меня президентом – буду за него отвечать.

А.Нарышкин― Голосуйте за Белковского?

С.Белковский― Конечно.

А.Нарышкин― Вам нравится, что государство делает накануне 9 мая?

С.Белковский― Нет, категорически мне это не нравится.

А.Нарышкин― Какие у вас возражения?

С.Белковский― Возражения есть не у меня – я не участвовал во Второй мировой войне. Участвовали два моих деда, которые погибли. Лучшие из них погибли, — как говорил Борис Слуцкий. Я солидарен с Борисом Слуцким, который сказал:

Давайте после драки

Помашем кулаками,

Не только пиво-раки

Мы ели и лакали,

Нет, назначались сроки,

Готовились бои,

Готовились в пророки Товарищи мои.

Сейчас все это странно, звучит все это глупо.

В пяти соседних странах Зарыты наши трупы.

И мрамор лейтенантов — Фанерный монумент –

Венчанье тех талантов, Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные), За нашу славу (общую),

За ту строку отличную, Что мы искали ощупью,

За то, что не испортили Ни песню мы, ни стих,

Давайте выпьем, мертвые, За здравие живых!

Это легендарный спектакль Любимова «Павшие и живые», он заканчивался этим стихотворением, читал его Высоцкий, которого очень любит Венедиктов, как и я. И который является культовой фигурой для «Эха».

Также у меня есть свидетельские показания Виктора Астафьева и Владимира Некрасова о том, что вся война это была кровавая мясорубка с целью уничтожения русского народа и его же власти. Какой День Победы? Кто его отмечает? Люди, которые вообще к этому не имеют никакого отношения?

Знаете, была такая шутка, что маршал Жуков звонил политруку Брежневу на Малую Землю, чтобы посоветоваться, — когда Брежнев был генсекретарем. Это была шутка, анекдот. Но надо сказать, что Брежнев был официальным генерал-майором, он получил это звание в апреле 1945 года и участвовал в параде Победы как генерал-майор. То есть, он к Победе имел отношение, и он не был статистом в этой трагедии. И именно поэтому он ввел празднование Победы в 1965 году.

А что, завтра будет шутка, что Сталин звонил Путину по поводу Победы? Вот это «победобесие», когда Вячеслав Никонов, законченная сволочь, мерзавец, — что я говорю со всей ответственностью, — идет с портретом Вячеслава Молотова, своего деда. С таким же успехом в Берлине сейчас можно пройти с портретом Гитлера или Геббельса — посмотрим, как на это отреагирует полиция и правоохранительные органы ФРГ.

Это все, как было сказано в пьесе Горького «последний трагический балаган», который так трагически и закончится. Какая Победа? Где Победа-то?

А.Нарышкин― Как вспоминать тогда, надо ли вспоминать?

С.Белковский― Как День памяти и скорби – да. 27 миллионов погибших, – в чем Победа? Немцев погибло 6 миллионов, наших — 27. Победа-то в чем?

А.Нарышкин― Все равно Победа.

С.Белковский― В чем она состояла?

А.Нарышкин― В том, что противник разгромлен.

С.Белковский― Противник был разгромлен Уинстоном Черчиллем, чем воспользовался Сталин и ввел войска в Берлин, и в присущей ему манере расфигачил там весь Берлин. Да, это было. Победа в чем? В том, что мы получили тоталитарный режим, который не изжит до сих пор? Нет, никакой Победы нет. Победы нет. Победила Германия – она является доминирующей державой Европы сегодня.

А.Нарышкин― Вы сейчас говорите и я боюсь, что кто-то в нашем эфире услышит, что Белковский как будто сомневается – не то, чтобы законности Победы, а справедливости того, что в принципе, Россия…

С.Белковский― Ну, с таким же успехом можно отмечать День Победы Чингисхана. Вот Чингисхан сжег всю Россию – ну, тогда России еще не было, была Русь. Он Владимир. Суздаль сжег, Киев уничтожил. Ну, прямо или косвенно – не будем вдаваться в детали, как все это происходило. Потому что это происходило уже после смерти Чингисхана. Это победа Монголии над Россией? Давайте отмечать победу Монголии над Россией, это будет гораздо более уместно. Потому что, собственно, сегодняшнее российское государство во многом является порождением Чингисхана. Он ее идеологический отец-основатель, фундатор, — как говорят умные философы.

А.Нарышкин― А для Путина, по-вашему, Победа в Великой Отечественной что означает?

С.Белковский― Она означает то, что это попытка уйти от внутренних проблем. Последнее, за что цепляется Путин в рамках третьего цикла своего саморазрушения, о котором я неоднократно говорил в эфире, и за что меня окончательно выгонит из этого эфира Венедиктов, критикующий меня за самоцитирование и самоповторы, — в том, чтобы не заниматься внутренними проблемами, нужно все время всем помнить, что мы победили во Второй мировой войне.

А мы не победили во Второй мировой войне. Был создан Ялтинский мир, да. Он был создан потому, что Уинстон Черчилль сдал Восточную Европу Сталину. Это не является Победой. Как только Восточная Европа почувствовала ослабление напряга, что отпустили немножечко, — она сбежала от нас.

Понимаете, когда ты избил жену, это не является победой над женой. Это является показателем твоего садизма.

А.Нарышкин― Вы считаете, преемник Путина не будет…

С.Белковский― У Путина не будет преемника. Будет парламентская демократия европейского образца. Будет преемник коллективный. И он таким не будет. Ну, может быть, формальным преемником будет, например, Медведев. Но как, опять же, мы уже обсуждали, он, как Хрущев по отношению к Сталину, будет совсем не Сталин.

А.Нарышкин― Все-таки хотите поздравить?

С.Белковский― Я поздравляю всех с праздником великой победы Зеленского и хочу напомнить моему собеседнику, Алексею Нарышкину, что он меня спрашивал, пройдете ли вы на Украину в условиях запрета на проход. Я вам ответил, что неизвестно, пройду ли я, но так не будет, что мне скажут «нет» и будет «нет». Дважды это случалось.

А.Нарышкин― Спасибо большое. Это был Станислав Белковский в нашем эфире.

С.Белковский― Спасибо огромное.